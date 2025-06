Generatywna sztuczna inteligencja w handlu elektronicznym: przypadki użycia i przykłady

Na pewno słyszałeś już to zdanie: "Zapewnij spersonalizowane doświadczenia zakupowe, a klienci sami przyjdą"

Ale kiedy ogólne rekomendacje, robotyczne chatboty i nijakie opisy produktów są normą, jak naprawdę można się wyróżnić?

Generatywna sztuczna inteligencja w e-commerce zmienia zasady gry. Pomyśl o opisach produktów opartych na sztucznej inteligencji, które faktycznie sprzedają, chatbotach, które nie brzmią jakby zostały zaprogramowane w 2010 roku, oraz rekomendacjach, które są niesamowicie trafne.

Przeanalizujmy najlepsze przypadki użycia na podstawie rzeczywistych przykładów, aby pokazać, jak zmienia to rzeczywistość. Ponadto zobaczymy, jak funkcje ClickUp oparte na sztucznej inteligencji usprawniają tworzenie treści i automatyzację. 🛒

Przewiduj popyt i optymalizuj zapasy

Spersonalizuj ścieżki zakupowe

Czym jest generatywna sztuczna inteligencja w handlu elektronicznym?

Generatywna sztuczna inteligencja w handlu elektronicznym odnosi się do technologii, która tworzy treści, projekty i spersonalizowane doświadczenia w oparciu o wzorce i dane. Uczy się na podstawie ogromnych ilości informacji, aby generować opisy produktów, teksty marketingowe, odpowiedzi na czacie i obrazy, które są dostosowane do preferencji klientów.

Generatywna sztuczna inteligencja wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP), głębokie uczenie się oraz szablony person użytkowników do analizowania danych i tworzenia tekstu, obrazów, a nawet wideo, które naśladują ludzką kreatywność.

Kluczowe zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w handlu elektronicznym

Oto, jak generatywna sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w branży e-commerce:

Spersonalizowane rekomendacje: AI analizuje, co klienci przeglądają, kupują i lubią, proponując trafione sugestie produktów, co prowadzi do większej sprzedaży i większej satysfakcji kupujących

Data powstania: Generatywna sztuczna inteligencja lub generatory opisów produktów mogą szybko generować treści, oszczędzając czas i zachowując spójność oraz trafność

Lepsza obsługa klienta: Chatboty oparte na AI prowadzą sensowne rozmowy, oferują wsparcie w czasie rzeczywistym i sprawiają, że klienci czują się wysłuchani i docenieni

Dynamiczne ustalanie cen: AI monitoruje ceny konkurencji, zmiany popytu i trendy rynkowe, dostosowując ceny w czasie rzeczywistym, aby firmy mogły utrzymać rentowność

Generowanie obrazów: Sztuczna inteligencja może tworzyć wysokiej jakości obrazy produktów, banery i reklamy, które pasują do stylu marki, dzięki czemu zakupy są bardziej atrakcyjne wizualnie

Automatyzacja poczty elektronicznej i mediów społecznościowych: narzędzia AI dla handlu elektronicznego pomagają tworzyć spersonalizowane wiadomości e-mail i posty w mediach społecznościowych w oparciu o zainteresowania klientów, zwiększając szanse konwersji

Dostosowane ścieżki zakupowe: Gen AI dostosowuje całe doświadczenie zakupowe, oferując niestandardowe rekomendacje, oferty i treści w miarę poruszania się klientów po witrynie, dzięki czemu każda wizyta jest wyjątkowa

Automatyzacja dropshippingu: AI dla dropshippingu usprawnia realizację zamówień, komunikację z dostawcami i aktualizacje list produktów, aby zapewnić płynność operacji

Praktyczne przykłady generatywnej sztucznej inteligencji w handlu elektronicznym

Zakupy online stają się coraz szybsze i inteligentniejsze, ale nie dzieje się to przypadkowo. 50% dyrektorów generalnych wdrożyło już sztuczną inteligencję do swoich produktów cyfrowych, wykorzystując ją do dostosowywania wszystkiego, od cen po interakcje z klientami.

Zobaczmy, jak to wygląda w e-commerce. 🤖

1. Podsumowania recenzji Amazon

za pośrednictwem Amazon

Amazon wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do kondensowania opinii klientów w jedno, łatwe do przeczytania podsumowanie, gromadząc zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie w jednym miejscu.

Kiedy klienci przeglądają produkty, nie muszą już przeglądać setek indywidualnych recenzji, aby poznać ogólną opinię. Być może jakość jest świetna, ale rozmiary są małe — AI wychwytuje takie wzorce i przedstawia je klientowi.

Dzięki mniejszym utrudnieniom w procesie zakupowym klienci czują się pewniej, dokonując wyborów, co przekłada się na mniejszą liczbę zwrotów i większą satysfakcję kupujących. A ponieważ jasne i pomocne informacje prowadzą do szybszych zakupów, Amazon poprawia jakość obsługi klientów, jednocześnie zwiększając sprzedaż.

📌 Co się sprawdza: Priorytetyzacja wspólnych tematów, filtrowanie nieistotnych recenzji i strukturyzowanie spostrzeżeń tak, aby odpowiadały sposobowi oceny produktów przez kupujących. ⚠️ Uwaga: Podsumowania mogą pomijać unikalne, ale istotne opinie lub podkreślać poglądy większości, co może potencjalnie fałszywie przedstawiać produkt.

2. Zarządzanie zapasami Target

za pośrednictwem Target

AI firmy Target analizuje trendy zakupowe, opinie w mediach społecznościowych i wzorce zakupowe, aby wyprzedzać popyt. Gdy wzrasta zainteresowanie produktem, system natychmiast reaguje, dostosowując stan magazynowy do popytu. Oznacza to mniej pustych półek, mniej marnowanych zapasów i lepsze wrażenia z zakupów.

AI pomaga również wychwytywać i naprawiać błędy w zapasach, wykrywając wzorce w danych. Oznacza to mniej niespodziewanych braków magazynowych i dokładniejsze śledzenie dostępności produktów.

📌 Co działa: Prognozowanie popytu na podstawie danych w czasie rzeczywistym, dostosowywanie zapasów przed wystąpieniem niedoborów oraz równoważenie poziomów zapasów w celu uniknięcia nadmiernej lub niedostatecznej podaży. ⚠️ Uwaga: Prognozy mogą okazać się nietrafione w przypadku nagłej zmiany trendów, co grozi niedopasowaniem zapasów.

3. Prognozowanie popytu przez Walmart

Walmart wykorzystuje AI do analizy danych dotyczących sprzedaży, w tym trendów sezonowych i czynników zewnętrznych, takich jak pogoda lub święta, aby prognozować popyt klientów. System generuje dokładne prognozy, pomagając detalistom proaktywnie dostosowywać zapasy.

Jeśli nadchodzi burza śnieżna, system przewiduje wzrost popytu na grzejniki i koce, zapewniając odpowiedni stan zapasów na półkach.

Ponadto Walmart wykorzystuje AI do tworzenia "cyfrowych bliźniaków" — wirtualnych wersji swoich sklepów i centrów dystrybucji. Modele te pozwalają firmie testować różne układy, strategie magazynowania i poprawki operacyjne przed wprowadzeniem zmian w rzeczywistości.

📌 Co działa: Przewidywanie popytu na podstawie czynników zewnętrznych, utrzymywanie zrównoważonych stanów magazynowych i budowanie zaufania klientów poprzez zapewnienie dostępności produktów. ⚠️ Uwaga: Niedokładne prognozy wynikające z nieoczekiwanych wydarzeń mogą zakłócić planowanie łańcucha dostaw.

4. Wirtualna obsługa klienta Alibaba

Wirtualni asystenci Alibaba oparci na AI obsługują codziennie miliony zapytań klientów, odpowiadając w ciągu kilku sekund na pytania dotyczące wysyłki, zwrotów i szczegółów produktów. Klient sprawdzający zamówienie otrzymuje natychmiastową aktualizację, co eliminuje długi czas oczekiwania i zapewnia bezproblemową obsługę.

Chatboty zapewniają spójne wsparcie wysokiej jakości, nawet podczas szczytowych wydarzeń zakupowych, gwarantując responsywność obsługi klienta na dowolną skalę. Dzięki zarządzaniu rutynowymi zapytaniami przez AI, agenci mogą skupić się na bardziej złożonych problemach wymagających indywidualnego podejścia.

📌 Co działa: Szybkie i niezawodne wsparcie na dużą skalę, skrócenie czasu reakcji i umożliwienie pracownikom obsługi klienta zajmowanie się bardziej złożonymi potrzebami klientów. ⚠️ Uwaga: Błędna interpretacja zapytań przez AI w obsłudze klienta może prowadzić do nieprawidłowych odpowiedzi, co może frustrować klientów, jeśli nie zostanie szybko rozwiązane.

5. Niestandardowa pomoc projektowa Nike

Nike Nike By You ułatwia personalizację sneakersów, łącząc sugestie oparte na AI z osobistą kreatywnością.

Po wybraniu preferencji, takich jak "grube" i "niebieskie", platforma przedstawia różne projekty sneakersów z różnymi odcieniami, fakturami i stylami podeszwy. Następnie można dopracować szczegóły, zamienić materiały lub dodać osobiste elementy, takie jak inicjały, szczęśliwe liczby lub krótkie wiadomości, aby nadać butom indywidualny charakter.

Nike poprawia jakość obsługi dzięki wskazówkom ekspertów i filmom instruktażowym, które prowadzą użytkowników przez proces personalizacji. AI zapewnia płynność procesu, ale ostateczny projekt pozostaje całkowicie w rękach klienta, dzięki czemu każda para odzwierciedla indywidualny styl.

📌 Co działa: Usprawnienie personalizacji dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zwiększenie prawdopodobieństwa zakupu poprzez oferowanie spersonalizowanych opcji projektowania. ⚠️ Uwaga: Ograniczona różnorodność sugestii może frustrować użytkowników poszukujących bardzo specyficznych lub niekonwencjonalnych projektów.

6. Asystent modowy Zalando

Zalando, europejski sprzedawca odzieży, poprawia jakość zakupów dzięki innowacyjnemu narzędziu do wirtualnej stylizacji opartemu na dużym modelu językowym (LLM). Ten inteligentny system tworzy spersonalizowane rekomendacje strojów, analizując i łącząc elementy z bogatego katalogu Zalando.

Proces ten jest niezwykle prosty dla klientów. Na przykład, gdy wskazujesz preferencję dla "casualowego" stroju w "neutralnych kolorach", narzędzie może zaproponować idealnie dopasowany beżowy sweter i pasujące do niego dżinsy.

To podejście zmienia tradycyjne zakupy online w coś bardziej zbliżonego do współpracy z osobistym stylistą. AI bierze pod uwagę takie czynniki, jak trendy sezonowe, kolory uzupełniające i proporcje, aby stworzyć spójne zestawy, a nie tylko sugerować pojedyncze elementy.

Oprócz poprawy satysfakcji klientów, to oparte na AI rozwiązanie stylizacyjne promuje pozyskiwanie klientów i pomaga klientom odkrywać elementy, których sami mogliby nie znaleźć.

📌 Co działa: Wykorzystanie generatywnej AI w stylizacji zachęca do zakupu kompletnych stylizacji, zwiększa personalizację i poprawia zaangażowanie kupujących. ⚠️ Uwaga: Niezgodne preferencje stylistyczne mogą skutkować nieodpowiednimi sugestiami, które mogą rozczarować użytkowników.

7. Wizualizator aranżacji wnętrz Wayfair

Narzędzie wizualizacyjne Decorify firmy Wayfair wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, aby zmienić sposób, w jaki klienci projektują swoje domy. Wystarczy przesłać zdjęcie pokoju, udostępnić swoje preferencje stylistyczne i obserwować, jak AI tworzy realistyczne układy z wykorzystaniem produktów Wayfair — tak jakby ta nowoczesna sofa stała w Twoim salonie.

To sprytne narzędzie pomaga kupującym wizualizować zakupy we własnych przestrzeniach, co buduje zaufanie do zakupów i zmniejsza liczbę zwrotów. Decorify generuje fotorealistyczne obrazy w różnych stylach, od minimalistycznego po bohemy, z bezpośrednimi linkami do zakupu sugerowanych elementów.

Platforma stawia na dostępność i płynne działanie zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych, bez konieczności pobierania dodatkowych plików lub aplikacji.

📌 Co działa: Generowanie realistycznych wizualizacji pomieszczeń, zwiększanie zaufania kupujących i zmniejszanie liczby zwrotów dzięki rekomendacjom projektowym opartym na AI. ⚠️ Uwaga: Niedokładne renderowanie pomieszczeń lub skalowanie produktów może dezorientować klientów i podważać ich zaufanie.

8. Wirtualny artysta Sephora

Narzędzie Virtual Artist firmy Sephora wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, aby zakupy kosmetyków były bardziej osobiste i łatwiejsze. Wystarczy przesłać selfie, a AI skanuje odcień skóry i rysy twarzy, aby znaleźć najlepsze produkty z ogromnej oferty Sephora.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego podkładu? AI wybiera odcień pasujący do Twojej karnacji. Szukasz szminki, która pasuje do Twojej cery? AI sugeruje kolory, które będą idealnie pasować. Dzięki funkcji wirtualnego przymierzania możesz przetestować cienie do powiek, kolory szminek, a nawet sztuczne rzęsy na swoim zdjęciu przed podjęciem decyzji.

To narzędzie zawiera również dostosowane do Twoich funkcji samouczki krok po kroku. Chcesz opanować konturowanie lub uzyskać ostrzejszą linię ust? AI poprowadzi Cię przez każdy krok, udzielając wskazówek dostosowanych do Twojej twarzy.

📌 Co działa: Analiza odcieni skóry w celu dokładnego dopasowania odcienia produktu, personalizacja doświadczeń zakupowych i zwiększenie zaufania do zakupów kosmetyków online. ⚠️ Uwaga: Problemy z oświetleniem lub jakością zdjęć mogą zafałszować wyniki, prowadząc do nieodpowiednich rekomendacji.

Prowadzenie udanej działalności w branży e-commerce oznacza zajmowanie się wszystkim, od list produktów po interakcje z klientami. Generatywna sztuczna inteligencja może odciążyć Cię od niektórych zadań.

Oto kilka narzędzi, które usprawnią i zwiększą wydajność cyklu pracy:

Shopify Magic: Automatycznie generuje opisy produktów i odpowiedzi e-mail dostosowane do zapytań klientów

Grammarly: Zapewnia dopracowaną, zgodną z wizerunkiem marki treść dzięki sugestiom dotyczącym gramatyki, tonu i jasności opartym na sztucznej inteligencji

Midjourney: Tworzy wysokiej jakości obrazy generowane przez AI do list produktów, reklam i kampanii w mediach społecznościowych

Podczas gdy narzędzia AI zajmują się konkretnymi zadaniami, takimi jak tworzenie treści i analityka, firmy e-commerce potrzebują obszaru roboczego, który łączy wszystko: AI, projekty, automatyzację i współpracę w czasie rzeczywistym. To właśnie ClickUp.

To kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Sercem możliwości AI jest ClickUp Brain, inteligentny asystent, który zmienia sposób pracy. Automatyzuje powtarzalne zadania, zapewnia prognozy i generuje treści dostosowane do potrzeb użytkownika w ujednoliconym obszarze roboczym.

Zobacz, jak wspiera ona specjalistów z branży e-commerce. 🛍️

Twórz treści bez konieczności zaczynania od zera

Generuj opisy produktów bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

Opisy produktów, kampanie e-mailowe i teksty reklamowe są niezbędne w handlu elektronicznym, ale pisanie ich od podstaw spowalnia pracę zespołów. ClickUp Brain przyspiesza tworzenie treści, zachowując spójność marki.

Na przykład marka zajmująca się wystrojem wnętrz, która wprowadza na rynek nową kolekcję, może skorzystać z narzędzia do pisania AI, aby stworzyć przyjazne dla SEO opisy produktów, podkreślające kluczowe funkcje.

📌 Przykładowa podpowiedź: Wygeneruj szczegółowy opis produktu dla ręcznie wykonanego drewnianego stolika kawowego. Uwzględnij wymiary, materiały i instrukcje dotyczące pielęgnacji, zachowując ciepły i zachęcający ton.

Tekst generowany przez AI stanowi dla zespołu solidną podstawę, pozwalającą na dopracowanie komunikatów zamiast pisania ich od podstaw.

Zapewnij płynność cyklu pracy

Utrzymaj uporządkowane i wydajne cykle pracy dzięki ClickUp Brain

Zarządzanie sklepem internetowym wymaga ciągłej koordynacji — śledzenia wysyłek, aktualizowania stanów magazynowych i planowania kampanii marketingowych. ClickUp Brain organizuje zadania, ustala priorytety i sugeruje osie czasu, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Załóżmy, że marka kosmetyczna prowadzi promocje ograniczone czasowo.

ClickUp Brain może wygenerować listę kontrolną kampanii krok po kroku, przypisując zadania zespołowi projektowemu do stworzenia banerów, zespołowi ds. treści do napisania tekstów reklamowych oraz zespołowi logistycznemu do dostosowania stanów magazynowych. AI sugeruje terminy na podstawie osi czasu poprzednich kampanii, pomagając zespołowi wyprzedzać harmonogram.

Wyprzedź konkurencję dzięki analizie predykcyjnej

Wykorzystaj informacje oparte na sztucznej inteligencji, aby prognozować popyt dzięki ClickUp Brain

Zrozumienie trendów sprzedaży i zachowań klientów pomaga firmom planować w sposób bardziej przemyślany. ClickUp Brain analizuje dane historyczne, aby przewidywać przyszły popyt, dzięki czemu planowanie zapasów jest bardziej precyzyjne.

Na przykład sprzedawca sprzętu outdoorowego przygotowujący się do letniej wyprzedaży może skorzystać z asystenta, aby przeanalizować bestsellery z poprzedniego roku. Asystent AI wskazuje produkty, które cieszą się największym zainteresowaniem, i sugeruje odpowiednie dostosowanie poziomu zapasów.

📌 Przykładowa podpowiedź: Przeanalizuj dane dotyczące sprzedaży sprzętu turystycznego od maja do sierpnia. Zidentyfikuj najlepiej sprzedające się produkty i przewidz zapotrzebowanie na nadchodzący sezon.

Podejmuj mądrzejsze decyzje oparte na danych

Uzyskaj jasne informacje, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje dzięki ClickUp Brain

Firmy zajmujące się handlem elektronicznym czerpią korzyści z danych, takich jak recenzje klientów, wyniki sprzedaży i ruch na stronie internetowej. ClickUp Brain przekształca te surowe dane w praktyczne informacje, pomagając zespołom optymalizować ceny, promocje i zapasy.

Załóżmy, że sklep zoologiczny zauważa spadek powtórnych zakupów.

ClickUp Brain może analizować opinie klientów i historię zamówień, ujawniając, że klienci uwielbiają konkretny produkt, ale nie podoba im się jego opakowanie. Zespół może wykorzystać tę informację, aby dostosować swoje podejście i poprawić retencję klientów.

⚙️ Bonus: ClickUp oferuje również szablony CRM dostosowane do potrzeb handlu elektronicznego, które pomagają śledzić interakcje z klientami, zarządzać zapytaniami dotyczącymi zamówień i nadzorować programy lojalnościowe bez wysiłku.

Automatyzacja powtarzalnych zadań bez wysiłku

Zautomatyzuj rutynowe zadania i popraw wydajność dzięki automatyzacji ClickUp

Automatyzacja ClickUp ułatwia usprawnienie powtarzalnych zadań. Możesz skonfigurować wyzwalacze i działania, aby wszystko przebiegało bez konieczności ciągłego nadzoru. Na przykład, gdy zadanie przechodzi do statusu "W trakcie", ClickUp może automatycznie przypisać je do odpowiedniego członka zespołu i ustawić termin.

W oparciu o to ClickUp Brain wprowadza dostosowywanie oparte na AI, umożliwiające użytkownikom tworzenie złożonych automatyzacji przy użyciu prostego języka. Wystarczy opisać, czego chcesz, a zostanie to natychmiast skonfigurowane.

Załóżmy, że prowadzisz sklep internetowy i chcesz przyspieszyć przetwarzanie zamówień. Możesz wpisać: Gdy status zamówienia zmieni się na "Gotowe do wysyłki", powiadom zespół realizacji zamówień, wygeneruj link do śledzenia przesyłki i wyślij potwierdzenie wysyłki do klienta.

Automatyzacja cyklu pracy AI została stworzona z myślą o Tobie, aby wszystko działało bez zakłóceń.

Asystent AI ClickUp pomaga firmom z branży e-commerce nadążyć za zmianami, przyspieszając tworzenie opisów produktów, zarządzając cyklami pracy i obsługując powtarzalne zadania. Mniej pracy, więcej czasu na rozwój.

Wyzwania i kwestie etyczne związane z AI w handlu elektronicznym

AI sprawia, że e-commerce jest szybszy i inteligentniejszy, ale stawia również wyzwania, których firmy nie mogą ignorować. Należą do nich:

Stronniczość w rekomendacjach: AI uczy się na podstawie danych historycznych, co oznacza, że może wzmacniać stronniczość w sugestiach dotyczących produktów, cenach i reklamach, ograniczając wybór dla klientów

Kwestie dotyczące prywatności danych: Personalizacja oparta na sztucznej inteligencji opiera się na danych klientów, dlatego tak ważne jest posiadanie jasnych zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i bezpieczeństwa danych

Brak nadzoru ze strony człowieka: Automatyzacja wszystkich procesów, od obsługi klienta po aktualizacje zapasów, może prowadzić do błędów, które pozostają niezauważone bez kontroli człowieka

Ryzyko związane z własnością intelektualną: Opisy produktów i teksty reklam generowane przez AI budzą wątpliwości dotyczące oryginalności, własności i ochrony praw autorskich

Oszustwa i nadużycia: Fałszywe recenzje, reklamy wykorzystujące technologię deepfake oraz oszustwa oparte na sztucznej inteligencji są coraz trudniejsze do wykrycia, dlatego firmy muszą priorytetowo traktować środki służące wykrywaniu nadużyć

Sprostanie tym wyzwaniom zaczyna się od przejrzystości i kontroli. Ustalenie jasnych zasad dotyczących danych, monitorowanie decyzji AI i utrzymanie nadzoru ludzkiego w kluczowych obszarach może zapobiec stronniczości, chronić prywatność i utrzymać zaufanie.

Generatywna sztuczna inteligencja powinna uzupełniać wkład człowieka, usprawniając proces podejmowania decyzji i zapewniając korzyści z automatyzacji zarówno dla firm, jak i klientów.

🔍 Czy wiesz, że? Raport Deloitte pokazuje, że prawie wszystkie organizacje osiągają wymierny zwrot z inwestycji w najbardziej zaawansowane inicjatywy związane z generatywną AI, a 20% z nich odnotowuje zwrot przekraczający 30%. Ponadto 74% twierdzi, że AI spełnia lub przewyższa oczekiwania, a 67% zgłasza co najmniej umiarkowaną integrację z szerszymi cyklami pracy, co podkreśla rosnącą rolę AI w biznesie.

Mniej podpowiedzi, więcej do zrobienia — ClickUp

E-commerce rozwija się szybciej niż kiedykolwiek, a tempo zmian wyznacza generatywna sztuczna inteligencja. Sugestie dotyczące produktów są bardziej trafne, wsparcie bardziej ludzkie, a przepływ treści przebiega bez zakłóceń.

Jednak szybkość bez struktury może nadal powodować chaos w zespołach.

Właśnie w tym zakresie ClickUp robi różnicę. Zapewnia zespołom e-commerce centralną przestrzeń do organizowania premier produktów, automatyzacji cyklu pracy marketingu i generowania treści opartych na AI — wszystko to bez konieczności przełączania się między narzędziami.

