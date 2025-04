Tactiq vs. Otter AI: Które narzędzie do transkrypcji spotkań jest dla Ciebie najlepsze?

Rozmowy przez Zoom, podczas których w połowie słuchasz, w połowie zapisujesz notatki i jesteś w pełni zestresowany. Później masz fragmentaryczne myśli i zero jasności co do tego, kto jest właścicielem jakich elementów działania.

Właśnie dlatego narzędzia do transkrypcji spotkań mają znaczenie. Ponieważ rynek transkrypcji biznesowych rośnie w tempie 12,2% rocznie, narzędzia AI, takie jak Tactiq i Otter AI, stają się tak samo istotne jak kalendarz.

Ale która z nich jest odpowiednia dla Ciebie? Ten, który poprawnie wymienia imiona, rejestruje kluczowe decyzje i chroni przed chaosem związanym z dalszymi działaniami?

Przeanalizujmy to - abyś mógł wybrać najlepsze rozwiązanie do wirtualnych spotkań i odzyskać swój czas. Czas na pojedynek Tactiq vs. Otter AI.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótkie zestawienie Tactiq vs. Otter AI Oto przydatna tabela podsumowująca kluczowe funkcje Tactiq i Otter AI: Funkcje Tactiq Otter AI Transkrypcje w czasie rzeczywistym Transkrybuje na żywo podczas spotkań, podkreślając kluczowe punkty Transkrypcje na żywo oparte na AI z identyfikacją mówcy Podsumowania oparte na AI Generuje podsumowania spotkań i elementy działań Automatyczne podsumowywanie spotkań z kluczowymi wnioskami i najważniejszymi wydarzeniami Automatyzacja uczestnictwa Ręczne uruchamianie, działa jako rozszerzenie Chrome Automatycznie dołącza do spotkań jako asystent AI Integracje Połączenie z Notion, Slack, Dokumentami Google i nie tylko Integruje się z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i Dropbox Współpraca Natychmiastowe udostępnianie najważniejszych wydarzeń zespołom Umożliwia współpracę zespołową z udostępnianymi obszarami roboczymi Jeśli jednak szukasz narzędzia, które łączy w sobie mocne strony obu rozwiązań i wypełnia luki, nie szukaj dalej niż ClickUp!

Czym jest Tactiq?

via Tactiq

Tactiq to narzędzie do transkrypcji oparte na AI, które zwiększa wydajność spotkań, zapewniając transkrypcje w czasie rzeczywistym i przydatne informacje. Dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia połączeń, Tactiq płynnie integruje się z platformami takimi jak Google Meet, Zoom i Microsoft Teams. Dokładnie rejestruje każde słowo, pozwalając skupić się na dyskusji bez rozpraszania się ręcznym robieniem notatek.

Funkcje Tactiq

Tactiq do zrobienia podczas spotkań, więc nie musisz tego robić. Jego funkcje organizują dyskusje, podkreślają to, co ważne, a nawet synchronizują przydatne informacje we wszystkich narzędziach. Oto, co wyróżnia tę aplikację:

funkcja #1: Transkrypcje w czasie rzeczywistym

via Tactiq

Tactiq transkrybuje spotkania na żywo, zapewniając, że nigdy nie przegapisz kluczowego szczegółu - bez botów, bez zakłóceń. Dzięki wsparciu dla ponad 30 języków dokładnie rejestruje rozmowy, nawet w dyskusjach wielojęzycznych.

Dodatkowo, Tactiq podkreśla kluczowe punkty i elementy akcji podczas mówienia, dzięki czemu notatki praktycznie piszą się same.

porada profesjonalisty: Użyj funkcji podświetlania na żywo Tactiq, aby oznaczyć kluczowe punkty decyzyjne lub elementy działań w miarę ich pojawiania się

funkcja nr 2: spostrzeżenia generowane przez AI

via Tactiq

Oprócz transkrypcji, Tactiq wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do generowania szczegółowych podsumowań, elementów działań i kolejnych e-maili. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przekształcić dyskusje ze spotkań w ustrukturyzowane spostrzeżenia, zmniejszając potrzebę ręcznego wykonywania zadań po spotkaniu.

przeczytaj więcej: Najlepsze rozwiązania do zarządzania spotkaniami i agendami

funkcja #3: płynna integracja

Tactiq pasuje do Twojego cyklu pracy, synchronizując się bez wysiłku z Google Drive, Notion, Slack i innymi. Błyskawicznie zapisuj i udostępniaj transkrypcje tam, gdzie Twój zespół już współpracuje - bez dodatkowych kroków.

Dzięki automatycznej analizie połączeń transkrypcyjnych i podsumowaniom opartym na AI, Twoje spostrzeżenia ze spotkań pozostają uporządkowane i przydatne bez kiwnięcia palcem.

przeczytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Tactiq

Ceny Tactiq

Free Forever: Do 10 transkrypcji miesięcznie

Pro: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 16,67 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Według badania przeprowadzonego przez Atlassian, 54% pracowników często opuszcza spotkania bez jasnego pojęcia o kolejnych krokach lub o tym, kto jest właścicielem jakiego zadania.

Czym jest Otter AI?

via Otter AI

Otter AI to potężne narzędzie do transkrypcji oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększa wydajność spotkań, wywiadów i wykładów. Automatycznie transkrybuje rozmowy w czasie rzeczywistym, podkreśla kluczowe punkty i generuje podsumowania.

Przekształca również rozmowy głosowe w najcenniejszą bazę danych z możliwością wyszukiwania dzięki automatycznemu rozpoznawaniu mowy.

Funkcje Otter AI

Otter wykracza poza zwykłą transkrypcję, dostarczając narzędzia do analizowania, organizowania i wyodrębniania kluczowych informacji z dźwięku. Oto wgląd w jego funkcje:

funkcja nr 1: asystent spotkań oparty na AI

via Otter AI

Wyobraź sobie niestrudzonego asystenta na każdym spotkaniu, rejestrującego każde słowo i niuans. To właśnie OtterPilot. Dostarcza transkrypcje w czasie rzeczywistym, podkreśla kluczowe momenty i generuje automatyczne podsumowania podczas spotkania, dzięki czemu możesz pozostać w pełni zaangażowany, nie tracąc ani chwili.

💡Pro Tip: Funkcja niestandardowego słownictwa Otter. ai z żargonem branżowym lub często używanymi nazwami znacznie zwiększa dokładność transkrypcji.

funkcja #2: Natychmiastowe czaty podczas spotkań

Otter Chat to towarzysz spotkań, umożliwiający zadawanie pytań i uzyskiwanie natychmiastowych informacji z poprzednich dyskusji. Potrzebujesz szybkiego podsumowania lub kluczowej decyzji? Wystarczy zapytać Otter Chat, aby natychmiast uzyskać odpowiednie szczegóły.

Pomaga:

Poszukaj spostrzeżeń na temat poprzednich spotkań, takich jak "Jaki był termin realizacji projektu X?"

Natychmiastowe odpowiedzi pobierane bezpośrednio z historii konwersacji

Współpracuj z członkami zespołu, dodając komentarze do dowolnej części transkrypcji

funkcja #3: Automatyzacja podsumowań

Czas jest cenny, a nie każde spotkanie wymaga dogłębnej analizy. Zautomatyzowane podsumowania Otter AI kondensują długie dyskusje w zwięzłe, strawne przeglądy. W ciągu kilku minut można uzyskać esencję spotkania, podkreślając kluczowe decyzje, elementy działań i kluczowe punkty. Jest to idealne rozwiązanie do szybkiego przeglądu dyskusji na spotkaniu lub udostępniania spostrzeżeń interesariuszom.

funkcja #4: Elementy działań w skrócie

Funkcja "Takeaways" Otter AI automatycznie wyodrębnia kluczowe decyzje i kroki działania, prezentując je w wyczyszczonym formacie. To jak osobisty menedżer zadań podczas spotkań wideo, dzięki któremu nic nie umknie uwadze. Zamień rozmowę w namacalne wyniki bez wysiłku dzięki spostrzeżeniom AI.

Cennik Otter AI

Podstawowe: Free

Pro: 8,33 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

🌟 Ciekawostka: Przeciętny pracownik uczestniczy w 62 spotkaniach miesięcznie!

Tactiq vs. Otter AI: porównanie funkcji

Zarówno Tactiq, jak i Otter AI to potężne narzędzia AI do spotkań, ale wyróżniają się w różnych obszarach. Tactiq jest lekki i umożliwia płynne sporządzanie notatek i współpracę w czasie rzeczywistym, podczas gdy Otter AI oferuje automatyzację opartą na sztucznej inteligencji, podsumowania i wnikliwe spostrzeżenia.

Porównajmy ich wyróżniające się funkcje, aby zobaczyć, która z nich jest dla Ciebie najlepsza.

Funkcja #1: Transkrypcje w czasie rzeczywistym

Dokładne transkrypcje są niezbędne do uchwycenia kluczowych dyskusji i decyzji. Zarówno Tactiq, jak i Otter AI dostarczają funkcje transkrypcji w czasie rzeczywistym, które usprawniają sporządzanie notatek i zwiększają wydajność.

Tactiq

Transkrypcja w czasie rzeczywistym Tactiq to żywa, oparta na współpracy kanwa podczas spotkania. Wyobraź sobie, że słowa pojawiają się natychmiast, przerywane wyróżnieniami mówców i gotowe do adnotacji na żywo.

Tactiq przekształca bierne słuchanie w aktywne uczestnictwo bezpośrednio w Google Meet, Zoom lub Microsoft Teams. Jest to bezproblemowy towarzysz spotkania, który rejestruje każdy szczegół w miarę jego rozwoju.

Otter AI

Transkrypcja w czasie rzeczywistym Otter AI rejestruje dźwięk z większą dokładnością, mając na celu szczegółowy zapis do analizy po spotkaniu. Chociaż oferuje transkrypcję na żywo, jej siła leży w zdolności do przetwarzania i udoskonalania dźwięku, dostarczając bardzo precyzyjną wersję tekstową do późniejszego wyszukiwania i analizy.

Funkcja na żywo Otter AI ma na celu stworzenie bardzo dokładnej bazy dla bardziej wydajnej analizy po spotkaniu.

🏆 Zwycięzca: Tactiq za dynamiczną współpracę podczas spotkania i adnotacje na żywo. Otter AI za skupienie się na bardzo dokładnej analizie po spotkaniu i szczegółowym przetwarzaniu dźwięku

Funkcja nr 2: podsumowania i wnioski oparte na AI

Możliwość automatycznego generowania zwięzłych podsumowań i elementów działań ma kluczowe znaczenie dla przejrzystości po spotkaniu. Zarówno Otter AI, jak i Tactiq oferują w tym celu funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

Tactiq

Tactiq upraszcza recenzje po spotkaniu dzięki doskonałym podkreśleniom i etykietom elementów działań. W miarę postępu spotkania można ręcznie oznaczać kluczowe decyzje, przypisywać działania następcze i generować ustrukturyzowane notatki. Chociaż Tactiq nie oferuje w pełni zautomatyzowanych podsumowań, zapewnia, że każde spotkanie zakończy się jasnymi wnioskami, uporządkowanymi w Dokumentach Google, Notion lub Slack.

Otter AI

Otter AI przenosi podsumowania na wyższy poziom dzięki funkcji Takeaways opartej na sztucznej inteligencji. Automatycznie wyodrębnia kluczowe punkty, elementy działań i decyzje bez ręcznego wprowadzania danych. Te generowane przez AI podsumowania pomagają Teams szybko przeglądać dyskusje, zmniejszając potrzebę przeglądania pełnych transkrypcji. AI Otter dostarcza również inteligentne słowa kluczowe do szybkiego wyszukiwania, dzięki czemu wyszukiwanie informacji nie wymaga wysiłku.

🏆 Zwycięzca: Otter AI ze względu na w pełni zautomatyzowane podsumowania i elementy działań oparte na sztucznej inteligencji. Jeśli jednak wolisz mieć większą kontrolę nad tym, co zostanie wyróżnione, Tactiq jest lepszą opcją do ręcznego tworzenia etykiet i ustrukturyzowanych notatek

Funkcja nr 3: płynna integracja

Możliwość połączenia usług transkrypcji z innymi aplikacjami zwiększa ogólną wydajność. Zarówno Tactiq, jak i Otter AI oferują opcje płynnej integracji.

Tactiq

Tactiq bezproblemowo integruje się z popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Dokumenty Google, Notion i Slack, zapewniając natychmiastowy dostęp do transkrypcji i notatek ze spotkań w dowolnym miejscu pracy.

Wspiera również bezpośredni eksport do narzędzi do zarządzania projektami, pomagając zespołom przekształcić dyskusje w wykonalne zadania bez dodatkowych kroków.

Otter AI

Otter AI wykracza poza standardowe integracje dzięki głębokiemu połączeniu z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams - nawet automatycznie dołączając do spotkań w celu nagrywania i transkrypcji.

Aplikacja synchronizuje się również z Kalendarzem Google, ułatwiając śledzenie i transkrypcję zaplanowanych rozmów. Ponadto Otter AI integruje się z Dropbox i Salesforce, usprawniając współpracę w ramach różnych funkcji biznesowych.

🏆 Zwycięzca: Jest remis. Prostota Tactiq jest idealna do szybkiej współpracy, podczas gdy głębia Otter AI służy tym, którzy potrzebują zaawansowanej analizy i organizacji

Tactiq vs. Otter AI na Reddit

Użytkownicy Reddit huczą od opinii na temat Tactiq i Otter. ai, oferując rzeczywisty wgląd w ich mocne i słabe strony. Te dyskusje są kopalnią złota, jeśli poruszasz się po krajobrazie narzędzi do transkrypcji.

Jeden z użytkowników Reddita pochwalił Tactiq, mówiąc:

Polecam wypróbowanie Tactiq. Jest to rozszerzenie do przeglądarki, więc nie trzeba martwić się o bota, co zapewnia dyskrecję. Jest ono przystępne cenowo do zrobienia w przypadku napiętych harmonogramów spotkań i świetnie radzi sobie z łączeniem notatek w czasie rzeczywistym z transkrypcjami.

Z drugiej strony, inny użytkownik zagłosował na Otter A I ze względu na podsumowanie kluczowych punktów:

Uwielbiam to. Mój codzienny kierowca na spotkania. Transkrypcje wymagają trochę poprawek po nagraniu, aby poprawić żargon, mamrotanie i niektóre błędy wymowy, ale kiedy już to zrobię, Otter Bot jest świetny. Proszę go o podsumowanie, tworzenie szkiców e-maili do dalszych działań, a nawet analizowanie rozmów pod kątem przyczyn źródłowych.

Pomijając debaty na Reddicie, zarówno Tactiq, jak i Otter AI oferują potężne funkcje transkrypcji. Jeśli jednak szukasz czegoś więcej niż tylko notatki - czegoś, co pomoże ci uchwycić, zorganizować i płynnie działać na podstawie spostrzeżeń ze spotkań, istnieje lepsza alternatywa dla Tactiq i Otter AI.

Jeśli jesteś zmęczony żonglowaniem transkrypcjami, zadaniami i działaniami następczymi w różnych narzędziach, czytaj dalej.

Ciekawostka: Termin "protokół" w protokole ze spotkania pochodzi od łacińskiego terminu " minuta scriptura", co oznacza "małe pismo". pierwotnie odnosił się do wstępnych notatek lub szkiców.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Tactiq vs. Otter AI

Co by było, gdyby Twoje narzędzie do obsługi spotkań nie tylko transkrybowało rozmowy, ale także je realizowało?

Podczas gdy Tactiq i Otter AI rejestrują słowa, ClickUp przekształca dyskusje ze spotkań w zadania, dokumenty i zautomatyzowane cykle pracy - wszystko w jednym miejscu.

Używany przez ponad 2 miliony Teams, ClickUp eliminuje chaos związany z przełączaniem aplikacji.

Oto jak ClickUp zmienia sposób obsługi spotkań:

ClickUp's One Up #1: Uprość swoje spotkania dzięki notatnikowi ClickUp AI

Żonglowanie między notatkami ze spotkań, działaniami następczymi i elementami działań może wydawać się niekończącym się zadaniem - zwłaszcza podczas przełączania się między wieloma narzędziami. ClickUp AI Notetaker eliminuje chaos, obsługując wszystko w jednym miejscu.

*Pozwól ClickUp AI Notetaker zająć się notatkami, podczas gdy Ty skupisz się na rozmowie!

Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz przekształcić rozmowy w przydatne informacje. Oto jak to zrobić:

Automatyzacja notatek ze spotkań : ClickUp AI transkrybuje i podsumowuje rozmowy oraz zapisuje je w prywatnym dokumencie, dzięki czemu nigdy nie musisz szukać szczegółów

Inteligentne podsumowania i elementy działań: Automatycznie wyodrębnia kluczowe decyzje i przekształca je w zadania, które można wykonać - koniec z zamieszaniem po spotkaniu

Łatwe wyszukiwanie: Próbujesz przypomnieć sobie, co powiedział Twój CEO na temat strategii na następny kwartał? ClickUp umożliwia wyszukiwanie transkrypcji według mówcy, słowa kluczowego lub tematu, oszczędzając niekończących się powtórek

Bezproblemowa integracja z cyklami pracy: W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do transkrypcji, ClickUp AI Notetaker łączy się z Dokumentami, Zadaniami i narzędziami do czatu na żywo, zapewniając natychmiastowy przepływ informacji ze spotkań do mojej pracy - bez dodatkowego wysiłku ręcznego

Przykład: Zespół marketingowy korzysta z ClickUp AI Notetaker podczas sesji burzy mózgów. Transkrybuje, a także kategoryzuje je na tematy kampanii, segmenty odbiorców docelowych i potencjalne elementy działań, oszczędzając godziny analizy po spotkaniu

ClickUp's One Up #2: Pozwól ClickUp Brain do zrobienia magii podsumowań

ClickUp Brain idzie o krok dalej, przekształcając transkrypcje spotkań w połączoną bazę wiedzy, którą można przeszukiwać. Wyobraź sobie, że pytasz ClickUp Brain: "Co zdecydowaliśmy o budżecie na III kwartał?" i natychmiast otrzymujesz skonsolidowaną odpowiedź, pochodzącą z wielu spotkań i powiązanych zadań.

Bez wysiłku wyszukuj i analizuj opisy spotkań dzięki ClickUp Brain

Oto jak ClickUp Brain sprawia, że spotkania są bardziej wydajne:

Generuje sprytne podsumowania spotkań i tłumaczy notatki ze spotkań

Przypisuje elementy działań jako zadania ClickUp natychmiast po zakończeniu spotkania, zapewniając odpowiedzialność

Przegląd ważnych tematów i decyzji podjętych na spotkaniu

Najlepsze jest to, że ClickUp Brain współpracuje z wieloma programami LLM, w tym Gemini, ChatGPT i Claude, za kulisami, bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp.

Pro Tip: Użyj ClickUp AI Notetaker, aby podsumować długie transkrypcje spotkań, a następnie poproś ClickUp Brain o wyciągnięcie wszystkich elementów akcji z podsumowania, tworząc szybką listę zadań.

ClickUp's OneUp #3: Zamień spotkania w działanie dzięki ClickUp Meetings

ClickUp Meetings przekształca spotkania w ustrukturyzowane, zorientowane na działanie sesje, w których każda dyskusja prowadzi do jasnego wyniku.

Platforma oferuje funkcje współpracy, które przenoszą komunikację na wyższy poziom dzięki integracji najlepszych narzędzi do wideokonferencji, zapewniając połączenie rozmów, notatek i zadań.

Połącz agendy, notatki i działania następcze z zadaniami za pomocą ClickUp Meetings

Oto jak ClickUp Meetings wyróżnia się na tle konkurencji:

Współpraca na żywo: Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje zdalnie, czy w biurze, hub ClickUp's Meetings umożliwia wszystkim współpracę w czasie rzeczywistym. Członkowie Teams mogą dodawać komentarze, przydzielać zadania i aktualizować postępy w trakcie dyskusji

Gotowe do działania protokoły ze spotkań: Zamiast wychodzić z niejasnym poczuciem tego, co zostało omówione, ClickUp przekształca spostrzeżenia ze spotkań w możliwe do śledzenia zadania, zakończone terminami, właścicielami i priorytetami

Bezproblemowa integracja z cyklami pracy: Wszystko, od agend spotkań po działania następcze, pozostaje połączone z dokumentami, zadaniami i kalendarzem ClickUp

Przykład: Zespół projektowy wykorzystuje ClickUp Meetings do przeprowadzania sprintów. Mogą połączyć historie użytkowników i makiety projektowe bezpośrednio z wydarzeniem spotkania, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym i informacje zwrotne podczas sesji

ClickUp's OneUp #4: Protokoły ze spotkań, które faktycznie przynoszą wyniki

Jak często zdarzyło Ci się opuścić spotkanie z pytaniem: "Co dokładnie postanowiliśmy?" Bez ustrukturyzowanych protokołów ze spotkań, kluczowe wnioski znikają, elementy działań zostają utracone, a dalsze działania stają się grą w zgadywanie.

Szablon ClickUp Meeting Minutes Template eliminuje chaos, zapewniając przejrzysty, ustrukturyzowany i praktyczny format do rejestrowania wszystkiego, co ważne - dzięki czemu Twój zespół może przejść od dyskusji do realizacji bez utraty rytmu.

Pobierz szablon Free Rejestruj, organizuj i wykorzystuj swoje spostrzeżenia ze spotkań bez wysiłku dzięki szablonowi ClickUp Meeting Minutes Template

Wyróżniające się funkcje tego szablonu obejmują:

Wstępnie ustrukturyzowany format dla przejrzystości: Szablon protokołu spotkania ClickUp zapewnia przejrzysty, zorganizowany układ, który automatycznie porządkuje notatki, zapewniając spójne uchwycenie kluczowych szczegółów

Współpraca w czasie rzeczywistym: Niezależnie od tego, czy Twój Teams pracuje w biurze, zdalnie, czy w trybie hybrydowym, każdy może wnieść swój wkład w notatki ze spotkania w czasie rzeczywistym, zapewniając spójność

Wbudowane przypisywanie elementów działań: Zamiast listy decyzji, szablon ten umożliwia przypisywanie zadań bezpośrednio z protokołu spotkania - dzięki czemu nie ma wątpliwości co do kolejnych kroków

Bezproblemowa integracja z dokumentami i zadaniami ClickUp: Twoje protokoły ze spotkań nie są tylko statycznym dokumentem; są one bezpośrednio połączone z Twoimi zadaniami, projektami i cyklami pracy, zapewniając natychmiastową możliwość działania

📮 ClickUp Insight: Czy jesteś jednym z 16% respondentów badania , którzy oceniają swoje spotkania jako "wysoce nieskuteczne", czy może wśród szczęśliwych 12%, którzy uważają je za "super skuteczne"? Jeśli jesteś jak większość teamów, prawdopodobnie znajdujesz się pośrodku - 35% respondentów wystawia spotkaniom neutralną ocenę 3/5, wskazując, że nie zawodzą, ale też nie dostarczają maksymalnej wartości. ClickUp zmienia efektywność spotkań na każdej scenie! Planuj za pomocą wspólnych agend, rejestruj decyzje za pomocą AI Notetaker i przekształcaj dyskusje w wykonalne zadania - wszystko na jednej platformie. Prawdziwe wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję niepotrzebnych rozmów i spotkań!

ClickUp's One Up #5: Dokumenty do porządkowania notatek ze spotkań

Sporządzanie świetnych notatek ze spotkań to tylko połowa sukcesu - równie ważne jest ich przechowywanie, organizowanie i uzyskiwanie do nich dostępu w razie potrzeby. Rozproszone dokumenty w różnych narzędziach powodują tarcia, przez co Teams tracą czas na szukanie kluczowych decyzji i elementów działań.

Dzięki ClickUp Docs notatki ze spotkań, elementy działań i działania następcze znajdują się w jednej, ujednoliconej przestrzeni, płynnie połączonej z zadaniami i cyklami pracy.

Zamień rozmowy w przydatne informacje dzięki ClickUp Docs - gdzie Twoje transkrypcje, notatki ze spotkań i działania następcze znajdują się w jednym dynamicznym obszarze roboczym

Oto dlaczego ClickUp Docs jest Twoim najlepszym sprzymierzeńcem:

Jedno źródło prawdy: Zamiast przekopywać się przez niekończące się e-maile lub wiele aplikacji, przechowuj wszystkie notatki i decyzje ze spotkań w jednej, przeszukiwalnej lokalizacji w ClickUp

Współpraca w czasie rzeczywistym: Niezależnie od tego, czy pracujesz w zespole zdalnym, hybrydowym, czy w biurze, ClickUp Docs umożliwia edycję na żywo, komentowanie i przekazywanie opinii, zapewniając, że wszyscy pozostają w zgodzie

Automatyczne połączenie z cyklem pracy: W przeciwieństwie do statycznych aplikacji do robienia notatek, ClickUp Docs integruje się bezpośrednio z ClickUp Tasks i Meetings, umożliwiając natychmiastowe przekształcenie notatek ze spotkań w zadania, które można śledzić - eliminując ryzyko zapomnienia o elementach do wykonania

Łatwe wyszukiwanie i organizacja: Nie pamiętasz, co zostało ustalone na spotkaniu strategicznym w zeszłym miesiącu? Żaden problem. Potężna funkcja wyszukiwania ClickUp pomaga znaleźć konkretne notatki, decyzje lub elementy działań w ciągu kilku sekund

organizacje zatrudniające ponad 100 pracowników tracą średnio 420 000 dolarów rocznie do zrobienia bezproduktywnych spotkań.

Aby spotkania były jeszcze bardziej wydajne, ClickUp oferuje gotowe szablony spotkań, które zapewniają, że każda dyskusja jest ustrukturyzowana, wykonalna i wydajna.

przeczytaj więcej: Jak używać AI do notatek ze spotkań

Szablon do obsługi spotkań ClickUp

Wreszcie, szablon spotkań ClickUp pomaga tworzyć agendy, śledzić kluczowe wnioski i przydzielać zadania - wszystko w jednym dokumencie. Ten dynamiczny szablon dostosowuje się do konkretnych potrzeb.

Pobierz szablon Free Zachowaj porządek i śledź każde spotkanie dzięki szablonowi ClickUp Meetings

Korzystając z szablonu ClickUp Meetings, eliminujesz potrzebę tworzenia protokołów ze spotkań od podstaw, oszczędzając cenny czas i zapewniając przechwycenie wszystkich kluczowych informacji.

Ciekawostka: Badania pokazują, że pracownicy spędzają średnio 31 godzin miesięcznie na bezproduktywnych spotkaniach. Dzięki zautomatyzowanym podsumowaniom i śledzeniu elementów działań możesz skrócić ten zmarnowany czas o połowę!

ClickUp: Idealne rozwiązanie w debacie Tactiq vs. Otter AI

Tactiq i Otter AI to potężne narzędzia, ale nadal pozostawiają luki w przekształcaniu rozmów w działania. Niezależnie od tego, czy Twój zespół musi żonglować wieloma narzędziami do notatek ze spotkań, zmagać się z fragmentarycznymi cyklami pracy, czy ręcznie śledzić zadania, te limity mogą go spowolnić.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do transkrypcji i sporządzania notatek. Jest to kompleksowy system wsparcia, który wykracza poza samą transkrypcję.

ClickUp zapewnia podsumowania spotkań w czasie rzeczywistym, zautomatyzowane elementy działań, planowanie, działania następcze, inteligentną automatyzację zadań i wiele więcej. Koniec z porozrzucanymi notatkami. Koniec z zagubionymi elementami działań. Tylko płynna współpraca, wydajność i realizacja - wszystko w jednym miejscu.

Gotowy na ulepszenie swojej gry o spotkaniach? Zarejestruj się za darmo w ClickUp już dziś i poznaj przyszłość wydajnych spotkań.