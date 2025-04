13 najlepszych programów CRM Call Center do niestandardowej obsługi klienta

10 godzin i 43 minuty. Tyle czasu członek zespołu ds. lojalności klientów Zappos spędził kiedyś na jednej rozmowie z klientem.

Ale o czym była ta rozmowa? To było głębokie zanurzenie się w życie w Las Vegas. I tu ważna notatka: pod koniec tej prawie 11-godzinnej rozmowy klient złożył zamówienie.

Ten incydent jest szczególnie imponujący, ponieważ pokazuje, że oddana obsługa klienta może pomóc w osiągnięciu celów biznesowych przy jednoczesnym budowaniu długoterminowych, owocnych relacji. Właśnie dlatego systemy call center CRM mają tak dużą wartość w różnych branżach.

Jak więc centra obsługi telefonicznej mogą wykorzystać tę moc? Porównajmy najlepsze oprogramowanie CRM dla centrów kontaktowych dla Twojego biznesu.

Czego należy szukać w systemach CRM dla call center?

W 2005 roku Jeff Bezos połączył nielimitowaną wysyłkę z szybszymi dostawami i nagle zakupy online zyskały nowy złoty standard. Lub, jak lubi to nazywać Amazon, obsesję na punkcie klientów.

I to jest to, czego potrzeba, aby odnieść sukces w dzisiejszych czasach - 100% poświęcenia, aby klienci byli zadowoleni.

CRM dla centrów obsługi telefonicznej (call center) to rozwiązanie, które pomaga firmom wypełnić luki komunikacyjne i zapewnić płynną obsługę. Oprogramowanie zapewnia agentom scentralizowaną platformę, która umożliwia natychmiastowy dostęp do danych klientów, dzięki czemu interakcje są płynniejsze i bardziej efektywne.

Oto lista kontrolna wszystkich funkcji, które powinien posiadać system CRM dla call center:

Bezproblemowa integracja CRM: Połączenie z narzędziami takimi jak platformy reklamowe i nie tylko w celu ujednolicenia operacji biznesowych

Wsparcie dla wielu urządzeń : Zapewnij płynny cykl pracy dzięki łatwej do zsynchronizowania aplikacji desktopowej

*wsparcie omnichannel : Zarządzaj wszystkim z jednej platformy dzięki łatwej integracji aplikacji

Śledzenie wydajności : Umożliwia menedżerom monitorowanie operacji call center i śledzenie połączeń

Kompleksowa historia niestandardowych klientów : Udostępniaj dostawcom dane klientów w celu niestandardowej obsługi

Integracja z IVR : Automatyzacja rutynowych zapytań w celu zaoszczędzenia czasu i siły roboczej

Inteligentne kierowanie połączeń : Przydzielanie połączeń na podstawie dostępności i wiedzy agenta

Śledzenie nieodebranych połączeń i poczty głosowej : Automatycznie rejestruj nieodebrane połączenia i wiadomości głosowe, przypisując je do właściwego agenta

Raportowanie w czasie rzeczywistym i historyczne: Śledzenie wskaźników takich jak średni czas połączenia, czas oczekiwania i inne

przykład: Moc obsesji na punkcie klienta jest również czymś, w czym Unilever przoduje. Ten globalny producent dóbr konsumpcyjnych wykorzystuje systemy CRM call center do gromadzenia informacji o klientach w czasie rzeczywistym w wielu kanałach, personalizowania kampanii marketingowych i segmentowania klientów na podstawie ich potrzeb.

Przeczytaj również: Jak wybrać system CRM dla swojego biznesu?

13 najlepszych programów CRM dla call center

Bez względu na to, jak wiele mówimy o wartości poświęcania godzin pojedynczemu klientowi, rzeczywistość jest taka, że agenci call center zajmują się pięcioma zadaniami jednocześnie. Poświęcenie połowy zmiany na jedną rozmowę nie wchodzi w grę.

Na tym właśnie etapie do akcji wkracza system CRM dla call center.

Niezależnie od tego, czy jesteś agentem obsługi klienta, kierownikiem czy menedżerem, istnieje rozwiązanie CRM dostosowane do wszystkich Twoich wymagań. Oto nasz wybór 13 najlepszych programów CRM dla call center:

1. ClickUp (najlepsze do obsługi cyklu pracy CRM i powiązań z klientami)

Kompleksowe oprogramowanie CRM + do zarządzania projektami ClickUp zwiększa generowanie leadów i sprzedaży dzięki ulepszonej obsłudze klientów i zarządzaniu nimi

ClickUp to wszystkie aplikacje do pracy, które łączą zarządzanie projektami, wiedzę i czat. Dzięki ClickUp możesz połączyć zarządzanie zadaniami, współpracę, automatyzację i raportowanie w jednym miejscu - dzięki czemu możesz pominąć korzystanie z wielu narzędzi, aby uzyskać te same korzyści.

Aby zademonstrować wpływ, przejdźmy przez to, co dzieje się po kroku w obszarze roboczym ClickUp. Po pierwsze, możesz zautomatyzować cykl pracy z klientem, efektywnie kierować połączenia i śledzić wydajność w czasie rzeczywistym. Twoje codzienne zadania zaczynają wyglądać mniej więcej tak:

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez licznych subskrypcji innych usług.

Zadania ClickUp

śledzenie i zarządzanie interakcjami telefonicznymi jest znacznie łatwiejsze dzięki zadaniom ClickUp.

Możesz przypisywać i śledzić postępy, aktualizacje i przypomnienia dzięki zadaniom ClickUp

ClickUp Tasks pomaga w przydzielaniu i zarządzaniu zadaniami, śledzeniu statusu klienta, aktualizacjach i nie tylko. Dodaj do tego szablony obsługi klienta ClickUp, a śledzenie informacji zwrotnych i zadań stanie się dziecinnie proste! Pokochasz również widok wykresu Gantta w ClickUp, który sprawia, że śledzenie interakcji z klientami i zarządzanie zadaniami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Możesz uprościć śledzenie zadań i informacji dzięki widokowi Gantt Chart w ClickUp

dzięki niestandardowym formularzom ClickUp z logiką warunkową automatycznie tworzysz zadania i usprawniasz wdrażanie klientów oraz gromadzenie danych.

Jeśli chcesz stworzyć listę wybranych ważnych osób, do których będziesz docierać w określonych sytuacjach, szablon do zarządzania listą kontaktów ClickUp pozwoli Ci rozpocząć pracę w mgnieniu oka.

chcesz przenieść cykle pracy na wyższy poziom? Cykle pracy CRM z automatyzacją ClickUp płynnie integrują się z systemami IVR, umożliwiając wydajne kierowanie połączeń i oferowanie opcji samoobsługi.

Integracje ClickUp

mówiąc o integracji, ClickUp jest kompatybilny z ponad 1000 aplikacji. Tak więc, każdy istniejący cykl pracy automatycznie skorzysta na dodaniu ClickUp. Na przykład, dane w HubSpot i Zapier staną się spójne, a aktualizacje w jednym narzędziu pojawią się w innym dzięki integracji ClickUp.

Połącz się z ponad 1000 aplikacji i narzędzi oraz ujednolicaj obszar roboczy dzięki integracjom ClickUp

📮 ClickUp Insight: Prawie połowa pracowników tęskni za lepszymi narzędziami do współpracy. Około 43% pracowników wysyła tylko 0-10 wiadomości dziennie. Chociaż może to sygnalizować bardziej celową komunikację, może również wskazywać na luki we współpracy - gdzie kluczowe dyskusje są rozproszone w e-mailach i innych platformach. Aby ograniczyć ciągłe przełączanie aplikacji i utrzymać wszystko w jednym miejscu, potrzebujesz kompleksowego huba do pracy, takiego jak ClickUp. Płynnie integruje projekty, wiedzę i czat z narzędziami opartymi na AI, zaprojektowanymi w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia pracy zespołowej.

ClickUp Dokumenty i Tablice

nie można mówić o CRM bez współpracy i to właśnie oznacza "C" w ClickUp.

Otrzymujesz ClickUp Docs do dokumentowania podróży klienta i ClickUp Whiteboards do burzy mózgów. Co najlepsze? Oba narzędzia oferują współpracę w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że twój współpracownik może znajdować się na drugim końcu świata w innej strefie czasowej, a wy oboje możecie pracować razem z widocznością swoich zmian na żywo. Czy to nie świetne rozwiązanie dla zdalnych Teams?

Możesz jednak zrobić jeszcze więcej. Oto szczegółowe wideo wyjaśniające wszystkie możliwości:

Pulpity ClickUp

na koniec przeanalizuj i raportuj swoje postępy. Być może jest to jedna z najważniejszych scen w każdym projekcie - ten krok jest śmiesznie prosty dzięki ClickUp. Niezależnie od tego, czy śledzisz działania sprzedażowe, czy zarządzasz górą danych klientów, pulpity ClickUp zapewniają przegląd w czasie rzeczywistym - wszystko w jednym miejscu. Dzięki ponad 50 konfigurowalnym widżetom możesz śledzić kluczowe wskaźniki bez przeskakiwania między zakładkami jak ośmiornica z kofeiną.

Zespoły sprzedażowe mogą monitorować wartość życiową klienta, oceniać dokładność danych i podejmować świadome decyzje dzięki pulpitom ClickUp

Pod koniec dnia, Twój cykl pracy zyskuje natychmiastową aktualizację dzięki ClickUp - z połączonymi funkcjami CRM i zarządzania projektami.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie niestandardowymi informacjami o klientach : Natychmiastowy widok szczegółów dzwoniącego z identyfikacją dzwoniącego, dający agentom szybki dostęp do wcześniejszych interakcji

Monitorowanie wydajności i raportowanie : Śledzenie liczby połączeń, czasu oczekiwania i wskaźników rozwiązania, aby pomóc menedżerom w optymalizacji wydajności

Integracja z systemem Helpdesk : Automatyzacja danych powstania zgłoszenia i natychmiastowy dostęp do bazy wiedzy

Połączenie z aplikacjami innych firm : Synchronizacja z ponad 1000 aplikacji, w tym HubSpot, Zapier i Salesforce, zapewniająca płynny przepływ danych między platformami

Narzędzia do współpracy: Usprawnij komunikację w zespole dzięki udostępnianiu dokumentów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem AI, tablicom i narzędziom do zarządzania zadaniami

Limity ClickUp

Wymaga czasu dla nowych użytkowników na zapoznanie się z rozszerzeniem funkcji

Może wymagać nauki ze względu na wysoki poziom niestandardowych ustawień

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

A Capterra user says:

*Niesamowite doświadczenie! Cena była świetna i oferuje wiele funkcji, które korzystnie wpływają na zarządzanie projektami i przepływ informacji. W porównaniu do większości konkurentów kosztuje mniej, a interfejs użytkownika jest po prostu łatwy w użyciu

💡 Pro Tip: Możesz użyć widoku listy do łatwego widoku i zarządzania wszystkimi elementami CRM bez przełączania się między wieloma aplikacjami!

2. HubSpot (najlepszy do płynnej integracji CRM w małych call center)

Via HubSpot

Według badania Harvard Business Review pracownicy przełączają się między aplikacjami 3600 razy dziennie. Wyobraźmy sobie tę nieefektywność w call center, gdzie liczy się każda sekunda.

HubSpot rozwiązuje ten problem, dostarczając ujednolicone rozwiązanie CRM, płynnie integrując obsługę klienta, sprzedaż i marketing na jednej platformie. Uniwersalna skrzynka odbiorcza HubSpot przechowuje wszystkie interakcje z klientami w jednym miejscu, oferując scentralizowany widok w wielu kanałach, natychmiastowy dostęp do rejestru kontaktów i funkcję czatu na żywo.

Najlepsze funkcje HubSpot

Uzyskaj dostęp do scentralizowanej skrzynki odbiorczej, aby usprawnić interakcje z klientami w wielu kanałach

Błyskawicznie angażuj klientów za pomocą czatu na żywo na swojej stronie internetowej

Efektywne zarządzanie danymi klientów dzięki śledzeniu potoków i automatyzacji zadań

Usprawnij współpracę w zespole dzięki udostępnianym skrzynkom odbiorczym i przydziałom interakcji

Uprość planowanie dzięki wbudowanemu harmonogramowi spotkań

Limity HubSpot

Limity funkcji call center, takich jak kolejkowanie połączeń, nagrywanie rozmów i złożone kierowanie połączeń w planach niższego poziomu

Ogranicza wykorzystanie numeru telefonu na podstawie poziomu planu

Ogranicza przechowywanie kontaktów do 1000 w planie Free, ograniczając skalowalność dla większych call center

Ceny HubSpot

Marketing Hub Starter: $15/miesiąc za użytkownika

Starter Customer Platform: $15/miesiąc za użytkownika

Marketing Hub Professional : 800 USD/miesiąc za użytkownika

Marketing Hub Enterprise: $3,600/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4. 4/5 (ponad 12 200 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (4,300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot?

Użytkownik Capterra mówi:

HubSpot CRM to niezawodne narzędzie do zarządzania wysiłkami sprzedażowymi i marketingowymi w jednym miejscu. Jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich Teams szukających łatwego punktu wejścia do oprogramowania CRM.

🧠 Do zrobienia? W dzisiejszych czasach szybkość jest wszystkim. Zasada 80/20 stanowi punkt odniesienia - 80% połączeń powinno być odbieranych w ciągu 20 sekund, aby utrzymać zadowolenie klientów. Dlatego też rozwiązania CRM kładą nacisk na usprawnienie cyklu pracy i automatyzację wprowadzania danych, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na rozwiązywaniu problemów bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

3. Zendesk (najlepszy do zarządzania połączeniami i wsparcia wielokanałowego w oparciu o AI)

Via Zendesk

Prowadzenie call center oznacza żonglowanie śledzeniem, nagrywaniem i raportowaniem jednocześnie. A gdyby tak system CRM zapewniał mobilny dostęp do zarządzania interakcjami z klientami z dowolnego miejsca?

Dokładnie to zapewnia Zendesk. Potężny CRM dla call center, który centralizuje interakcje z klientami, śledzenie połączeń i analizę danych w jednej platformie.

Co więcej, umożliwia obsługę telefoniczną bezpośrednio z tego samego obszaru roboczego, który jest używany do obsługi e-maili, czatu i kanałów społecznościowych, zapewniając spójną obsługę klienta w wielu kanałach komunikacji.

Najlepsze funkcje Zendesk

Dostawca wielokanałowego wsparcia w celu ujednolicenia interakcji przez telefon, e-mail, czat i media społecznościowe

Inteligentne kierowanie połączeń za pomocą priorytetyzacji opartej na AI

Generowanie transkrypcji i podsumowań po rozmowie w celu szybszego zarządzania sprawami

Monitoruj połączenia i śledź wydajność agentów dzięki analizie w czasie rzeczywistym

Rozszerz opcje samoobsługi o IVR i automatyzację odpowiedzi

Limity Zendesk

Wymaga umiejętności kodowania do tworzenia niestandardowych aplikacji lub modyfikowania interfejsu

Trudności z niskim przyjęciem przez użytkowników w niektórych organizacjach

Cennik Zendesk

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4. 3/5 (6,000+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (4,000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zendesk?

Użytkownik Capterra mówi:

Podoba mi się sposób, w jaki Zendesk obsługuje bilety wsparcia, czaty na żywo i wiadomości oraz dostarcza wiele opcji analizy danych po ich stronie lub wyodrębniania danych za pośrednictwem API i analizowania po naszej stronie.

4. Freshdesk (najlepszy do wielokanałowego wsparcia i automatyzacji helpdesku)

Via Freshdesk

Rynek automatyzacji helpdesku został wyceniony na 28,6 mld $$a w 2024 roku i oczekuje się, że osiągnie 130,9 mld $$ do 2030 roku, co jest wyraźnym sygnałem, że firmy traktują priorytetowo automatyzację obsługi klienta.

A co się stanie, gdy połączysz funkcje helpdesku z oprogramowaniem CRM? Otrzymujesz dedykowane rozwiązanie call center, takie jak Freshdesk.

Freshdesk integruje wielokanałowe wsparcie z zautomatyzowanym systemem sprzedaży biletów. Pozwala to firmom usprawnić cykl pracy, ujednolicić interakcje z klientami i śledzić wskaźniki klientów w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Automatyzacja przypisywania i śledzenia zgłoszeń w celu zmniejszenia wysiłku ręcznego

Ujednolicenie interakcji z klientami w wielu kanałach komunikacji

Włącz obsługę klienta opartą na AI dzięki automatyzacji chatbotów w celu szybkiego rozwiązywania problemów

Niestandardowe cykle pracy i szablony zwiększające wydajność agentów

Zapewnij płynną integrację CRM z popularnymi narzędziami Business

Limity Freshdesk

Zwiększone koszty przy dodawaniu zaawansowanych funkcji

Wymaga płatnego planu, aby odblokować funkcje premium i wsparcie dla większych zespołów

Freshdesk ceny

Free

Wzrost: $999/miesiąc za użytkownika

Pro: $3,599/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 5 699 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Freshdesk

G2: 4. 4/5 (3,000+ opinii)

Capterra: 4.5/5 (3,500+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Freshdesk?

Użytkownik Capterra mówi:

Freshdesk jest jednym z moich ulubionych narzędzi help desk, ponieważ jest intuicyjny i łatwy do opanowania, nawet dla zakończonych nowicjuszy. Znajdowanie porównywalnych zgłoszeń jest tak proste, jak wyszukiwanie w Google, a do wyboru jest wiele opcji filtrowania.

🧠 Czy wiesz? Biznes z 5000 odwiedzających zazwyczaj obsługuje 448 czatów na żywo miesięcznie, podczas gdy 50 000 odwiedzających oznacza 1000 czatów - a to dużo pisania! Ale dzięki chatbotom opartym na AI rutynowe zapytania są obsługiwane natychmiast, pozwalając agentom call center skupić się na bardziej złożonych problemach.

5. Zoho CRM (najlepszy do konsolidacji danych klientów i śledzenia połączeń w czasie rzeczywistym)

Via Zoho CRM

Centralizacja danych klientów jest niezbędna w call center. Agenci potrzebują natychmiastowego dostępu do rekordów klientów i szczegółów sprawy, aby zapewnić płynną obsługę połączeń i szybkie rozwiązywanie problemów. Zoho CRM upraszcza ten proces, oferując scentralizowaną platformę, na której agenci mogą natychmiast uzyskać dostęp do interakcji z klientami, rejestrować połączenia w czasie rzeczywistym i zarządzać śledzeniem spraw.

Zapewnia również wydajne kierowanie połączeń i większą wydajność agentów. Dzięki narzędziom takim jak click-to-dial, monitorowanie połączeń na żywo i analityka oparta na AI, Zoho CRM pomaga usprawnić operacje i poprawić jakość obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Przechowywanie historii klientów i dostęp do niej w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi klienta

Automatyczne rejestrowanie szczegółów połączeń w celu lepszego śledzenia wydajności

Skuteczne kierowanie połączeń do najbardziej odpowiedniego agenta

Włącz funkcję click-to-dial, aby zwiększyć wydajność agentów

Monitorowanie połączeń na żywo w celu coachingu w czasie rzeczywistym i zapewnienia jakości

Limity Zoho CRM

Ograniczone możliwości niestandardowe w wersji Free

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Zoho CRM

Standard: 800 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: $1,400/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $2,400/miesiąc za użytkownika

Ultimate: $2,600/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (6,800+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho?

Użytkownik G2 mówi:

Zoho CRM wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i możliwością niestandardowego kształtowania cykli pracy. Integracja z innymi narzędziami w ekosystemie Zoho ułatwia scentralizowane zarządzanie danymi i automatyzację powtarzalnych zadań, co oszczędza czas i poprawia efektywność codziennych działań.

Przeczytaj również: Jak zbudować bazę danych CRM

Via Five9

Rozwiązanie Cloud Contact Center as a Service (CCaaS) firmy Five9 zmienia zasady gry dla zespołów wsparcia klienta poprzez wbudowanie kontroli telefonii w istniejące oprogramowanie CRM. Umożliwia to natychmiastowy dostęp do danych klienta, historii i spostrzeżeń podczas rozmów telefonicznych.

Oznacza to, że każde połączenie przychodzące i wychodzące nie jest tylko transakcją, ale okazją do poprawy jakości obsługi klienta!

Najlepsze funkcje Five9

Dostęp w chmurze dla zespołów zdalnych i hybrydowych

Płynna integracja z wiodącymi platformami CRM zapewniająca ujednoliconą obsługę klienta

Wsparcie wielokanałowych interakcji za pośrednictwem głosu, e-maila, czatu i mediów społecznościowych

Limity Five9

Brak wbudowanego systemu CRM, wymagające zewnętrznego oprogramowania CRM dla pełnej funkcji

Wiąże się z dodatkowymi kosztami zaawansowanej integracji CRM

Ceny Five9

Digital: $119/miesiąc za użytkownika

Core: $119/miesiąc za użytkownika

Premium: Cena niestandardowa

Optimum: Niestandardowy cennik

Ultimate: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Five9

G2: 4. 1/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (400+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Five9?

Użytkownik G2 mówi:

Five9 to kompleksowa platforma contact center as a service (CCaaS). Mają wszystko, czego możesz potrzebować w jednej lokalizacji z jednego konta. Oferują różne funkcje w zależności od konkretnych potrzeb, a najlepszą częścią Five9 jest to, że można ją niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb firmy.

Ciekawostka: Korzenie CCaaS sięgają 1995 roku, tego samego roku, w którym "Waterfalls" TLC znalazło się na szczycie list przebojów! CosmoCom (obecnie część Enghouse Interactive) wprowadził pierwszą technologię contact center opartą na protokole IP, torując drogę nowoczesnym rozwiązaniom CCaaS, na których polegamy dzisiaj.

7. Aircall. io (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowej komunikacji i płynnej integracji z CRM)

Zarządzanie interakcjami z klientami w wielu kanałach może być chaotyczne, ale Aircall. io eliminuje ten problem dzięki scentralizowanemu rozwiązaniu.

Aircall. io łączy głos, SMS-y i media społecznościowe w jedną platformę, zapewniając płynną integrację CRM z ponad 100 aplikacjami Business. Ponadto dwukierunkowa synchronizacja umożliwia użytkownikom dostęp do danych klientów, aktualizację rekordów i rejestrowanie połączeń w czasie rzeczywistym, a wszystko to z poziomu rozwiązania call center opartego na chmurze.

Najlepsze funkcje Aircall. io

Automatyczna synchronizacja danych CRM z Salesforce, HubSpot i Zendesk

Inteligentne kierowanie połączeń za pomocą interaktywnych odpowiedzi głosowych (IVR)

Zarządzanie dużą liczbą połączeń za pomocą wirtualnych kolejek połączeń zapewniających sprawiedliwy czas oczekiwania

Nagrywaj wszystkie rozmowy na potrzeby szkoleń, rozwiązywania sporów i zapewniania jakości

Monitoruj połączenia na żywo, aby zapewnić coaching i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Limity Aircall. io

Oferuje limit zaawansowanych funkcji analitycznych w planach niższego poziomu

Wymaga dodatkowych ustawień dla złożonych scenariuszy kierowania połączeń

Ceny Aircall. io

Essential: $30/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: $50/miesiąc za użytkownika

Niestandardowe: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aircall. io

G2: 4. 3/5 (1,000+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (400+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Aircall?

A G2 user says:

Podoba mi się, że stale rozwijają swój produkt. Mam wrażenie, że opinie klientów są naprawdę wysłuchiwane i uwzględniane. Amanda szybko udzieliła nam wsparcia i odpowiedziała na wszelkie pytania, a rozmowa wdrożeniowa z Juanem była łatwa do przeprowadzenia i bardzo pomocna. Produkt jest łatwy w użyciu. Tak łatwo zacząć.

Dzięki intuicyjnym funkcjom, takim jak IVR, monitorowanie połączeń na żywo i szczegółowa analiza połączeń w CRM dla call center, możesz zwiększyć wydajność agentów i zadowolenie klientów!

8. Dialpad (najlepszy do transkrypcji połączeń opartej na AI i pomocy w czasie rzeczywistym)

Via Dialpad

Dialpad oferuje transkrypcję połączeń opartą na AI, coaching agentów w czasie rzeczywistym i predykcyjną ocenę CSAT, oferując jednocześnie płynną integrację CRM z Salesforce i innymi rozwiązaniami. Dzięki TrueCaaS, Dialpad ujednolica również komunikację głosową, wiadomości, wideo i czat na żywo, zapewniając prawdziwie wielokanałowe doświadczenie zarówno dla niestandardowych klientów, jak i agentów.

Najlepsze funkcje Dialpad

Transkrypcja połączeń w czasie rzeczywistym dzięki funkcji zamiany mowy na tekst opartej na AI

Pomagaj agentom na żywo dzięki kartom Real-Time Assist (RTA), które wyzwalają odpowiednie notatki podczas połączeń

Przewiduj wyniki CSAT, analizując transkrypcje połączeń, nawet jeśli ankiety nie zostały zakończone

Włącz wielokanałową komunikację głosową, za pośrednictwem wiadomości, wideo i chatbotów

Zrezygnuj z nagranych wcześniej wiadomości głosowych, aby przyspieszyć sprzedaż wychodzącą

Płynna integracja z Zoho CRM, Salesforce, Zendesk i innymi platformami

Ograniczenia Dialpad

Limit liczby centrów kontaktowych na podstawie planu

Ogranicza obciążenie kolejki oczekujących, co może stanowić wyzwanie w przypadku gwałtownego wzrostu liczby połączeń

Wymaga zaawansowanych ustawień dla złożonych scenariuszy kierowania połączeń

Ceny Dialpad

Standard: $15/miesiąc za użytkownika

Pro: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dialpad

G2: 4. 4/5 (1,800+ recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (500+ opinii)

9. Nextiva (najlepsza pod względem wbudowanej funkcji CRM w platformie call center)

Via Nextiva

Przełączanie się między oprogramowaniem CRM a platformami call center to zabójstwo wydajności. Zamiast przełączać się między wieloma aplikacjami, Nextiva pełni funkcję samego CRM, dzięki czemu interakcje z klientami są płynne, a cykl pracy agentów bardziej wydajny.

Dzięki funkcji click-to-call, wyskakującym okienkom na ekranie i możliwościom omnichannel, agenci mogą zarządzać połączeniami, e-mailami, mediami społecznościowymi i czatami z jednego pulpitu, aby zapewnić ujednoliconą obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Nextiva

Natychmiastowy dostęp do danych niestandardowych dzięki bezpośredniej integracji danych

Szybkie inicjowanie połączeń za pomocą kliknięć z kontaktów CRM

Automatyczny widok szczegółów klienta dzięki wyskakującym okienkom podczas połączeń przychodzących

Zarządzaj wielokanałowymi interakcjami poprzez połączenia telefoniczne, e-mail, czat i media społecznościowe

Zwiększ automatyzację cyklu pracy dzięki narzędziom do automatyzacji procesów

Ograniczenia Nextiva

Ogranicza spotkania wideo do 45 minut

Nie przenosi niewykorzystanych minut do zrobienia w kolejnym miesiącu

Ceny Nextiva

Essential: $129/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: $159/miesiąc za użytkownika

Premium: $199/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nextiva

G2: 4. 5/5 (3,000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (900+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nextiva?

A Użytkownik Capterra mówi:

Nextiva zapewnia nam doskonałą obsługę, a w razie problemów oferuje kilka opcji uzyskania wsparcia technicznego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich usług, wsparcia technicznego i sprzętu.

10. CloudTalk (najlepsze do zarządzania połączeniami i automatyzacji CRM w oparciu o AI)

Przez CloudTalk

System CRM dla call center powinien robić więcej niż tylko przechowywać dane klientów - powinien optymalizować cykle pracy, automatyzować śledzenie połączeń i zapewniać wgląd w czasie rzeczywistym. CloudTalk ma to do zrobienia dzięki płynnej integracji z oprogramowaniem CRM, takim jak Salesforce i HubSpot.

Dzięki funkcjom takim jak click-to-call i podsumowania połączeń generowane przez AI, CloudTalk usprawnia operacje obsługi klienta, dzięki czemu jest potężnym oprogramowaniem CRM dla call center do zarządzania dużą liczbą połączeń i wielokanałowymi interakcjami z klientami.

Najlepsze funkcje CloudTalk

Natychmiastowa synchronizacja interakcji z klientami dzięki integracji z CRM w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym

Automatyczne rejestrowanie szczegółów połączeń w CRM, eliminujące ręczne wprowadzanie danych

Włącz funkcję click-to-call, aby wybierać numery bezpośrednio z interfejsu CRM

Inteligentne kierowanie połączeń do właściwego agenta na podstawie niestandardowych potrzeb klienta

Zapewnij coaching w czasie rzeczywistym dzięki monitorowaniu połączeń na żywo i trybowi szeptanemu

Generuj podsumowania połączeń oparte na AI, aby zaoszczędzić agentom godzin na ręcznych notatkach

Limity CloudTalk

Ogranicza minuty połączeń w oparciu o plan niestandardowy klienta

Zależność od zewnętrznych operatorów, co może limitować obciążenie jednoczesnymi połączeniami

Ceny CloudTalk

Na początek: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Essential: $29/miesiąc za użytkownika

Ekspert: $49/miesiąc za użytkownika

Niestandardowe: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CloudTalk

G2: 4. 4/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (1,000+ recenzji)

Przeczytaj również: Czym jest zarządzanie komunikacją z klientem?

11. Talkdesk (najlepszy do automatyzacji opartej na AI i wielokanałowych interakcji z klientami)

Via Talkdesk

Talkdesk nie jest samodzielnym systemem CRM. To oparte na chmurze rozwiązanie call center, które integruje się z wiodącymi platformami CRM i umożliwia agentom dostęp do interakcji z klientami bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Pomaga to agentom obsługi klienta efektywniej zarządzać cyklem pracy i poprawia ogólną obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Talkdesk

Dostęp do danych klientów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w interfejsie Talkdesk

Inteligentne kierowanie połączeń na podstawie niestandardowych informacji o kliencie i ustawień umiejętności agentów

Niestandardowa obsługa klientów dzięki automatyzacji IVR (Interactive Voice Response)

Wsparcie wielokanałowych interakcji w ramach połączeń telefonicznych, e-maili, czatu i mediów społecznościowych

Usprawnij kampanie wychodzące dzięki opcjom predykcyjnego i zaawansowanego wybierania numerów

Limity Talkdesk

Niestandardowe limity dla wysoce wyspecjalizowanych cykli pracy

Ogranicza zaawansowane funkcje AI, takie jak analiza nastrojów, do planów wyższego poziomu

Ceny Talkdesk

CX Cloud Digital Essentials: $85/miesiąc za użytkownika

CX Cloud Essentials: $85/miesiąc za użytkownika

CX Cloud Elevate: 115 USD/miesiąc za użytkownika

CX Cloud Elite: $145/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Talkdesk

G2: 4. 4/5 (2,000+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (700+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Talkdesk?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się łatwość korzystania z Talkdesk, jest bardzo łatwy do zrozumienia i wprowadzenia dla nowych agentów. Używamy Talkdesk każdego dnia do wykonywania i odbierania połączeń z niestandardowymi klientami, więc ważne jest dla nas, aby oprogramowanie działało dobrze

Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze lepiej jest do zrobienia pracę domową, aby nigdy nie być na bieżąco. Oto przewodnik krok po kroku, aby zrozumieć, w jaki sposób wdrażana jest obsługa klienta oparta na AI.

12. Avaya (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowej integracji CRM i analizy klientów w czasie rzeczywistym)

Via Avaya

Avaya to w pełni funkcjonalne rozwiązanie CRM dla centrów kontaktowych, zaprojektowane do wydajnej obsługi zarówno przychodzących, jak i wychodzących interakcji z klientami. Integruje się z Salesforce, Microsoft Dynamics i ServiceNow, umożliwiając agentom contact center dostęp do danych klientów w ich interfejsie połączeń.

Nadzór przełożonego w czasie rzeczywistym, automatyzacja cyklu pracy i analizy oparte na AI pomagają również zespołom wsparcia usprawnić operacje i zwiększyć zadowolenie klientów.

Najlepsze funkcje Avaya

Dostęp do ujednoliconych danych klientów bezpośrednio w interfejsie call center

Bezproblemowa integracja z wiodącymi systemami CRM w celu synchronizacji danych w czasie rzeczywistym

Zarządzaj wielokanałowymi interakcjami w ramach połączeń telefonicznych, e-maili, czatów i mediów społecznościowych

Zwiększ wydajność agentów dzięki wglądowi w klientów w czasie rzeczywistym i ograniczeniu ręcznego wprowadzania danych

Włącz monitorowanie przełożonych w celu prowadzenia coachingu na żywo i śledzenia wydajności

Ograniczenia Avaya

Wymaga znacznego wysiłku związanego z niestandardowymi cyklami pracy

Potencjalne wyzwania związane ze spójnością danych podczas integracji wielu systemów CRM

Cennik Avaya

Cyfrowe: Niestandardowe ceny

Voice: Niestandardowy cennik

Wszystkie media: Niestandardowe ceny

Stwórz własny: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Avaya

G2: 4. 1/5 (150+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avaya?

Użytkownik G2 mówi:

Pracuję w mojej firmie od prawie czterech lat i od tego czasu korzystamy z Avaya, która pomaga nam wszystkim dotrzeć do naszych klientów i jest bardzo łatwa w nawigacji.

Gartner przewiduje, że do 2027 r. chatboty oparte na AI będą głównym kanałem obsługi klienta dla 25% organizacji. Dla call center oznacza to mniej rutynowych zapytań dla agentów i więcej interakcji z klientami opartych na AI, co poprawia wydajność i skraca czas. To rozwiązanie korzystne dla obu stron!

13. EngageBay (najlepsze dla małych i średnich firm potrzebujących kompleksowego rozwiązania CRM i call center)

Przez EngageBay

Wyobraź sobie właściciela małego biznesu, który próbuje pogodzić obsługę klienta, sprzedaż i marketing - a wszystko to przy jednoczesnym utrzymaniu płynności operacji call center. W tym miejscu z pomocą przychodzi EngageBay.

Zaprojektowany z myślą o startupach i małych Business, EngageBay łączy CRM, automatyzację marketingu i funkcje call center w jedną intuicyjną platformę.

Dzięki wbudowanym możliwościom CRM i dedykowanym funkcjom, takim jak Power Dialer i narzędzie do śledzenia wydajności agentów, EngageBay zapewnia przedstawicielom obsługi klienta cały potrzebny kontekst - niezależnie od tego, czy wykonują połączenia wychodzące, czy obsługują zapytania klientów.

Najlepsze funkcje EngageBay

Dostarcz zakończony wgląd w klientów dzięki wbudowanemu CRM do spersonalizowanych interakcji

Wykonuj połączenia bezpośrednio przez EngageBay lub integruj się z Twilio i aplikacjami innych firm

Automatyczne przypisywanie połączeń wychodzących dzięki zaawansowanemu kreatorowi automatyzacji cyklu pracy

Śledzenie niestandardowych zgłoszeń i zapytań klientów za pomocą darmowego oprogramowania helpdesk

Nagrywaj rozmowy w celu szkolenia i optymalizacji procesów

Ograniczenia EngageBay

Oferuje niestandardowe możliwości tworzenia zaawansowanych raportów

Ma krzywą uczenia się dla złożonych funkcji

Ograniczona funkcja aplikacji mobilnej

Ceny EngageBay

Free

Podstawowy: $12. 74/miesiąc na użytkownika

Wzrost: $55. 24/miesiąc za użytkownika

Pro: $101. 99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje EngageBay

G2: 4. 6/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (800+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o EngageBay?

Użytkownik G2 mówi:

Dobre, wszechstronne narzędzie do zarządzania SM. Bardzo usprawnia przygotowywanie i publikowanie postów w mediach społecznościowych. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i można go opanować w kilka minut. Również obsługa klienta jest na najwyższym poziomie.

Dodatkowe przydatne oprogramowanie

Oto lista innych programów CRM dla call center, które nie znalazły się na naszej liście, ale mogą być pomocne w niektórych scenariuszach: Bitrix24 : Kompleksowe rozwiązanie CRM i contact center z wbudowaną telefonią, automatyzacją zadań i wsparciem omnichannel zwiększającym wydajność agentów

Vocalcom : Oparty na chmurze CRM dla call center oferujący routing połączeń oparty na AI, analitykę w czasie rzeczywistym i płynną integrację CRM w celu usprawnienia interakcji z klientami

RingCentral Contact Center: Skalowalny CRM dla call center z inteligentnym zarządzaniem połączeniami, optymalizacją siły roboczej i wielokanałową komunikacją

Przeczytaj również: Najlepsze w pełni konfigurowalne systemy CRM

Koniec ze szkodami telefonicznymi! ClickUp ma wszystko pod kontrolą

Czas to pieniądz, podobnie jak niestandardowi klienci.

Zwłaszcza w call center, gdzie każda płynna interakcja buduje lojalność wobec marki i przejmuje kontrolę nad całym lejkiem sprzedaży.

A oto fakty, które to potwierdzają: 58% klientów jest skłonnych zapłacić więcej za lepszą obsługę klienta. *

Właśnie dlatego wdrożenie rozwiązania CRM ClickUp jest zdrowe dla Twojego Businessu.

ClickUp centralizuje dane klientów, automatyzuje cykle pracy i usprawnia operacje call center - wszystko na jednej platformie. Od śledzenia połączeń po automatyzację zadań, eliminuje przeciążenie aplikacji, dzięki czemu agenci mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne - zadowoleniu klientów.

Gotowy do przekształcenia swojego call center? Zarejestruj się na ClickUp już dziś!