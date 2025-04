10 inteligentnych narzędzi AI dla terapeutów w celu poprawy wyników klientów w 2025 roku

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie informacji na temat narzędzi i strategii zwiększających wydajność. Nie ma on zastępować profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia jakichkolwiek psychicznych lub fizycznych warunków zdrowotnych.

Jesteś wyczerpany emocjonalną dyspozycyjnością. Dane pacjentów piętrzą się, a nowa ocena wymaga twojej uwagi. Ponadto masz już zaległości w przygotowaniach do porannej sesji z klientem.

Brzmi znajomo?

Sztuczna inteligencja wkracza do różnych branż, a branża zdrowia psychicznego nie jest wyjątkiem. Odpowiednie narzędzia AI mogą zająć się czasochłonnymi zadaniami, takimi jak przeglądanie notatek z postępów, dając ci przestrzeń do skupienia się na dobrym samopoczuciu swoim i klienta.

Aby pomóc Ci w wyborze, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi AI dla terapeutów, abyś mógł nadążyć za opieką nad klientem, prowadząc bezstresową grupę lub prywatną praktykę.

Około 46% specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego nie jest w stanie sprostać wymaganiom swoich klientów.

Na szczęście istnieją dedykowane narzędzia AI i aplikacje, które mogą pomóc im sprostać temu wyzwaniu. Aby to ułatwić, oto przegląd tego, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania dla swojej praktyki terapeutycznej:

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Szukaj rozwiązań AI, które są zgodne z HIPAA i przestrzegają wszystkich odpowiednich przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa wrażliwych danych

Bogactwo integracji: Wybierz narzędzia, które synchronizują się z EHR i systemami zarządzania praktyką, aby ograniczyć powielanie wprowadzania danych

Możliwość dostosowania: Wybierz technologię AI, która pozwala dostosować wgląd w sesje, zautomatyzować przypomnienia lub dostosować strategie angażowania klientów do Twojego cyklu pracy

Skalowalność: Wybierz rozwiązanie AI, które rozwija się wraz z Twoimi potrzebami i zapewnia wsparcie dla większej bazy klientów bez dodatkowego bólu głowy

Stres organizacyjny rośnie skokowo, gdy trzeba zarządzać wieloma spotkaniami i być na bieżąco z postępami klienta. Właśnie wtedy można skorzystać z narzędzi AI, aby zautomatyzować pracę, usprawnić cykl pracy i stworzyć więcej przestrzeni na znaczące interakcje z klientami.

Oto lista najlepszych narzędzi AI, które powinieneś sprawdzić 👇

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do usprawniania przepływów pracy w terapii i dokumentacji opartej na AI)

ClickUp to aplikacja "wszystko do pracy" łącząca zarządzanie projektami i zadaniami, udostępnianie wiedzy i współpracę z automatyzacją opartą na AI.

Dla terapeutów nowe narzędzie AI Notetaker jest przełomowe.

ClickUp AI Notetaker słucha (za zgodą klienta), rejestruje rozmowę w czasie rzeczywistym, a następnie automatycznie generuje uporządkowane notatki. Może nawet przekształcić te notatki w kolejne zadania, plany leczenia lub przypomnienia, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na pacjencie.

Śledź ważne informacje dzięki ClickUp AI Notetaker

Po zakończeniu spotkania aplikacja tworzy uporządkowany (prywatny!) dokument zawierający wszystkie najważniejsze informacje: nazwę spotkania, datę, listę uczestników, a nawet nagranie audio, jeśli chcesz wrócić i posłuchać. Otrzymasz szybkie podsumowanie, wypunktowaną listę kluczowych wniosków i jasno określone kolejne kroki, dzięki czemu nie będziesz się zastanawiać, co właściwie należy zrobić po rozmowie.

Gdy AI Notetaker wszystko zarejestruje, trafia to bezpośrednio do ClickUp Docs. Dokumenty pomagają tworzyć wszystko, od podsumowań sesji i planów leczenia po wewnętrzne podręczniki i przewodniki dla klientów.

Organizuj kluczowe informacje w jednym scentralizowanym hubie dzięki ClickUp Docs

A ponieważ Docs jest połączony z obszarem roboczym, możesz połączyć go bezpośrednio z zadaniami, projektami, osiami czasu, a nawet konkretnymi celami pacjentów, nad którymi pracujesz.

Korzystaj z ClickUp Docs jako edytora dokumentów do współpracy, zakończonego zadaniami, AI, embedami i współpracą zespołową w czasie rzeczywistym

Ale zarządzanie notatkami z terapii to tylko jeden element układanki - pozostaje jeszcze śledzenie postępów i komunikacja z klientem.

Skorzystaj z ClickUp Brain. To oparty na AI asystent pisania, menedżer zadań i wyszukiwarka wiedzy w jednym.

Pobiera nieprzetworzone notatki z sesji z Docs i natychmiast przekształca je w zadania, niezależnie od tego, czy chodzi o zaplanowanie obserwacji, aktualizację planu leczenia, czy zarejestrowanie kamienia milowego klienta. Generuje również jasne, zwięzłe podsumowania, dzięki czemu nie musisz ponownie czytać stron notatek.

Co więcej, Brain wyciąga kluczowe spostrzeżenia z poprzednich sesji, planów leczenia lub artykułów naukowych przechowywanych w obszarze roboczym - nie ma potrzeby przekopywania się przez foldery lub pamiętania, gdzie coś zapisałeś.

Uzyskaj natychmiastowe szczegółowe informacje o kliencie, podsumowania i elementy działań dzięki ClickUp Brain do płynnego zarządzania terapią

ClickUp Automatyzacja idzie jeszcze dalej. Możesz automatycznie wyzwalać kolejne zadania, przypomnienia o sesji, prośby o dokumenty, a nawet dane powstania faktury po sesji.

Twórz niestandardowe automatyzacje, aby przekazywać przypomnienia i planować sesje za pomocą ClickUp Automations

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Początkujący terapeuci mogą czuć się przytłoczeni ilością funkcji w ClickUp

Cennik ClickUp

Free forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za 6$/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

To świetne rozwiązanie do zarządzania zadaniami dla całej organizacji. Również do powtarzalnych zadań, gdzie można zaplanować ich występowanie. Bardzo łatwy w użyciu i można dodawać niestandardowe pola, co jest bardzo przydatne. Uwielbiam różne widoki.

2. Mentalyc (najlepszy do tworzenia szablonów notatek)

via Mentalyc

Dzięki Mentalyc możesz tworzyć szablony notatek dostosowane do Twojego stylu klinicznego i potrzeb praktyki. Intuicyjny kreator szablonów narzędzia pozwala użytkownikom projektować i modyfikować szablony, od SOAP i DAP po bardziej wyspecjalizowane formaty, zapewniając, że każda notatka zawiera unikalne szczegóły i niuanse każdej sesji.

Możesz ustrukturyzować indywidualne metodologie praktyki, jednocześnie zwiększając zgodność z przepisami ubezpieczeniowymi i dokładność dokumentacji.

Najlepsze funkcje Mentalyc

Uzyskaj dostęp do udostępnianych rekordów klientów i pulpitów wyników, aby koordynować działania w ramach praktyk grupowych

Uzyskaj dane na temat dynamiki sesji, takie jak czas mówienia i okresy ciszy, aby udoskonalić procesy terapeutyczne

Usprawnij współpracę, umożliwiając superwizorom i superwizowanym udostępnianie i przeglądanie notatek z sesji

Ograniczenia mentalne

Nagrania mogą zostać utracone przed wygenerowaniem notatek

Nie może pełnić funkcji zakończonego EHR, podpowiedź dla użytkowników do korzystania z wielu platform

Ceny Mentalyc

Free: 14-dniowa wersja próbna

Mini: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

Podstawowe: 39,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 69,99 USD/miesiąc za użytkownika

Super: $119. 99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Mentalyc

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 5/5 (50+ opinii)

📮ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, co wynika z braku decyzji i opóźnień w ich realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i zachować spójność.

3. Upheal (najlepsze do przechwytywania różnych połączeń internetowych)

via U pheal

Aplikacja Upheal pomaga pracownikom służby zdrowia psychicznego, takim jak terapeuci, psychiatrzy i trenerzy, przechwytywać nagrania sesji różnymi metodami, w tym bezpośrednio lub z innych urządzeń. Możesz użyć rozszerzenia Chrome, aby zalogować się na inne platformy i nagrywać sesje.

Prezentuje również szczegółowe wykresy sesji, dając terapeutom obiektywne dane na temat dynamiki sesji. Na przykład, jeśli pamiętasz kluczowy moment, ale nie możesz sobie przypomnieć, kiedy dokładnie miał miejsce, mapa sesji może go szybko wskazać.

Najlepsze funkcje Upheal

Utwórz plan leczenia i cele SMART po ukończeniu trzech notatek dla klienta

Uzyskaj wgląd w dynamikę sesji, w tym wskaźniki mówienia, kadencję mowy, czasy reakcji, analizę nastrojów i użycie napięć

Zaplanuj sesję za pomocą Kalendarza Upheal i uzyskaj unikalny, bezpieczny link do połączenia

Limity Upheal

Sporadycznie błędnie identyfikuje głosy, czasami etykietując terapeutę jako klienta i nie rejestrując dokładnie głosu klienta

Aplikacja nie wspiera bezpośredniego nagrywania rozmów telefonicznych na iPhone'ach ze względu na ograniczenia systemowe

Cennik Upheal

Free

Start: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Unlimited: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Teams for Group Practice: 1. 10/sesja

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Upheal

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Fun Fact: Niedawna wersja próbna w Londynie bada "komedię na receptę", w której pacjenci uczestniczą w bezpłatnych pokazach komediowych w celu poprawy zdrowia psychicznego i zmniejszenia zależności od leków przeciwdepresyjnych. Czy to nie byłoby niesamowite, gdyby to zadziałało?

4. Autonotes (najlepsze do przyspieszenia procesu dokumentacji)

via AutoNotes

Terapeuci mogą dyktować swoje notatki z sesji bezpośrednio do Autonotes, a AI dokona transkrypcji i włączy informacje do wybranego szablonu. Przyspiesza to proces tworzenia dokumentacji oraz rozpoznaje i poprawia błędy gramatyczne.

Dzięki funkcji Presets możesz również tworzyć skróty do często używanych fraz, zdań lub całych sekcji i oszczędzać czas.

Najlepsze funkcje aplikacji Autonotes

Twórz i zarządzaj planami leczenia klientów, w tym celami i interwencjami, w ramach platformy

Uzyskaj bezpośredni dostęp do funkcji Autonotes za pomocą rozszerzenia do przeglądarki

Przechowuj notatki w folderach i uzyskuj do nich dostęp w razie potrzeby za pomocą Secure Folder System Autonotes

Ograniczenia Autonotes

AI może generować nieprawidłowe informacje lub błędnie je interpretować

Nie zapewnia kontroli nad formatem i strukturą niektórych sekcji

Cennik aplikacji Autonotes

Free Plan

Niezbędne: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Autonotes

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Autonotes?

Aplikacja podsumowuje notatki w zwięzły sposób, pomagając mi bardziej skupić się na obawach klienta. Korzystanie z aplikacji i nawigowanie między różnymi funkcjami jest intuicyjne. - Recenzja G2

➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w codziennych zadaniach

5. Lyssn (najlepsze do poprawy umiejętności terapeutycznych)

via Lyssn

Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym mogą korzystać ze sztucznej inteligencji Lyssn jako wirtualnego nadzorcy terapeuty AI, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną na temat swoich wyników. Na przykład, jeśli masz trudności z okazywaniem wsparcia emocjonalnego, narzędzie podkreśli określone momenty z nagrania i zasugeruje alternatywne podejścia.

Szkolenie na żądanie pomaga doskonalić umiejętności bez zakłócania napiętego harmonogramu. Skupiając się na kliencie podczas sesji, wiesz, że Lyssn działa również w tle.

Najlepsze funkcje Lyssn

Określ konkretne style i techniki komunikacji stosowane przez terapeutę

Wygeneruj wersję roboczą notatki klinicznej, rejestrując kluczowe szczegóły i interwencje za pomocą funkcji Dokument

Uzyskaj spersonalizowane informacje zwrotne na temat swoich mocnych i słabych stron, aby ulepszyć praktykę

Limity Lyssn

Telezdrowie Lyssn nie jest kompatybilne z urządzeniami mobilnymi

Szybkość przesyłania poniżej 5 Mb/s może powodować opóźnienia wideo i audio podczas sesji telezdrowia

Ceny Lyssn

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lyssn

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

czy wiesz, że problemy ze zdrowiem psychicznym często zaczynają się znacznie wcześniej niż większość ludzi sądzi. Około połowa wszystkich zaburzeń psychicznych pojawia się w wieku 14 lat, ale wiele z nich pozostaje niezauważonych lub nieleczonych. W wieku 24 lat liczba ta wzrasta do 75%, co oznacza, że większość z tych warunków zakorzeniła się już w wieku dorosłym.

6. Woebot Health (najlepszy do pomocy doradczej 24/7)

via Woebot Health

Woebot to chatbot, który zapewnia użytkownikom wirtualną pomoc na żądanie. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe do angażowania się w rozmowy i oferuje techniki z terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), uważności i innych podejść opartych na dowodach. Jest to narzędzie, które można polecić pacjentom, którzy mogą potrzebować częstego wsparcia na żądanie.

Najlepsze funkcje Woebot Health

Pozwól użytkownikom monitorować ich nastrój w czasie i identyfikować wzorce lub wyzwalacze

Zapewnij wsparcie na żądanie 24/7, dzięki czemu pomoc w zakresie zdrowia psychicznego stanie się bardziej dostępna

Wzmocnij użytkowników dzięki psychoedukacji i ćwiczeniom samopomocy, które budują odporność i skuteczne strategie radzenia sobie

Limity Woebot Health

Interakcje z aplikacją mogą wydawać się ograniczone ze względu na wstępnie zapisane odpowiedzi, które mogą nie w pełni uwzględniać złożone emocje

Ceny Woebot Health

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Woebot Health

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

7. Earkick (najlepszy do monitorowania zdrowia psychicznego)

via Earkick

Earkick to oparty na sztucznej inteligencji towarzysz w opiece nad zdrowiem psychicznym, który pomaga osobom monitorować i poprawiać ich samopoczucie psychiczne. Niezależnie od tego, czy chcesz szybko sprawdzić siebie, czy umożliwić pacjentom łatwe rejestrowanie nastrojów, Earkick usprawnia ten proces.

Narzędzie to eliminuje również potrzebę wypełniania długich kwestionariuszy lub prowadzenia dziennika i uczy, jak używać AI jako osobistego asystenta. Ponadto umożliwia śledzenie swojego stanu psychicznego i identyfikowanie potencjalnych wyzwalaczy lub wzorców.

Najlepsze funkcje Earkick

Wyrażaj swoje uczucia i myśli za pomocą nagrań głosowych lub wideo w celu łatwego prowadzenia dziennika i refleksji

Uzyskaj dostęp do ćwiczeń oddechowych z przewodnikiem, które pomogą zmniejszyć stres i zwiększyć wydajność przy użyciu AI

Otrzymuj codzienne cytaty i spostrzeżenia dostosowane do Twojego nastroju i śledzonych danych

Limity Earkick

Śledzenie nastroju jest z natury subiektywne, a dane wprowadzane przez użytkowników mogą nie zawsze być dokładne lub spójne

Earkick nie oferuje terapii ani innych interwencji w zakresie zdrowia psychicznego

Ceny Earkick

Free forever

Oceny i recenzje Earkick

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: AI w miejscu pracy: Sposoby na poprawę wydajności i efektywności

8. Talkspace (najlepsze do połączenia z profesjonalistami)

przez Talkspace

Talkspace to platforma zdrowia psychicznego, która dostarcza usługi terapeutyczne i psychiatryczne za pośrednictwem aplikacji mobilnej i strony internetowej. Umożliwia ona połączenie osób z licencjonowanymi terapeutami i psychiatrami za pośrednictwem wiadomości tekstowych, audio i wideo, a także sesji wideo na żywo.

Platforma wyróżnia się elastycznym podejściem do terapii, pozwalając użytkownikom komunikować się z terapeutami we własnym tempie i wygodzie, zamiast ograniczać się do zaplanowanych spotkań.

Najlepsze funkcje Talkspace

Uzyskaj dostęp do sieci poświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego

Połączenie użytkowników ze wsparciem i zasobami w zakresie zdrowia psychicznego w razie potrzeby

Zaangażuj się w terapię poprzez wiadomości, sesje wideo lub rozmowy audio

Ograniczenia Talkspace

Zakres ubezpieczenia jest ograniczony do amerykańskich planów zdrowotnych, pokrycia przez pracodawcę, programów pomocy dla pracowników (EAP)

Cennik Talkspace

Terapia za pomocą wiadomości: 69 USD/tydzień

Terapia wideo + wiadomości: 99 USD/tydzień

Wideo + Wiadomości + Warsztaty: 109 USD/tydzień

Początkowa sesja terapeutyczna: 299 USD/sesja

Terapia par sesja na żywo + wiadomości: 436 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Talkspace

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Talkspace?

Podobała mi się wygoda wirtualnego spotkania z terapeutą, ponieważ w mojej okolicy są limitowane opcje opieki psychiatrycznej. Ponadto, możliwość wyboru spośród szerokiej gamy dostawców sprawiła, że poczułem się bardziej niezależny, podejmując decyzję o szukaniu opieki psychiatrycznej. - Recenzja G2

9. Calmify (najlepsze do medytacji z przewodnikiem i ćwiczeń oddechowych)

via Calmify

Calmify oferuje medytacje z przewodnikiem, ćwiczenia oddechowe, opowieści na sen i muzykę uspokajającą w celu promocji relaksu i poprawy ogólnego samopoczucia. Jest to przydatne narzędzie do prowadzenia pacjentów, którzy zmagają się z lękiem, bezsennością lub długotrwałym wypaleniem.

Użytkownicy mogą rozmawiać z Calmify AI, aby wyrazić swoje uczucia i uzyskać spersonalizowane plany. Bot dostarcza również oparte na dowodach interwencje CBT, które pomagają znaleźć rozwiązania.

Najlepsze funkcje Calmify

Zapoznaj się z biblioteką medytacji koncentrujących się na poprawie snu i współczuciu dla samego siebie

Uzyskaj dostęp 24/7, umożliwiając użytkownikom zarządzanie emocjami, takimi jak depresja, lęk w miejscu pracy, bezsenność, problemy w relacjach, niska samoocena, trauma i poważne zmiany życiowe

Monitoruj swoją praktykę uważności i śledź swoje postępy w czasie

Uspokój ograniczenia

Calmify to narzędzie AI do użytku osobistego i nie może być używane jako zamiennik profesjonalnego leczenia zdrowia psychicznego

Uspokój wycenę

Free

Standard: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Calmify

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

💫 Bonus: Najlepsze narzędzia AI do użytku osobistego i wydajności

10. Kintsugi (najlepsze do monitorowania zdrowia psychicznego)

via Kintsugi

Kintsugi Voice to oprogramowanie klasy Enterprise, które integruje się z klinicznymi cyklami pracy i centrami obsługi telefonicznej. Pasywnie analizuje dane głosowe z interakcji z pacjentem w celu wykrycia behawioralnych warunków zdrowotnych. AI identyfikuje subtelne sygnały głosowe wskazujące na cierpienie emocjonalne, nawet jeśli pacjent nie wyraża wprost problemu.

Osoba jest następnie przekierowywana do Kintsugi Connect w celu znalezienia odpowiednich zasobów zdrowia psychicznego, takich jak terapeuci, psychiatrzy lub aplikacje.

Najlepsze funkcje Kintsugi

Analizuj myśli i uczucia, aby zapewnić dostawcom wgląd w samopoczucie psychiczne pacjentów i śledzić ich postępy

Zaangażuj się w prowadzenie dziennika głosowego za pomocą aplikacji Kintsugi

Integracja z istniejącymi systemami zarządzania praktyką i telezdrowia w celu ujednolicenia cyklu pracy

Limity Kintsugi

Nie diagnozuje stanów zdrowia psychicznego; jest to narzędzie do badań przesiewowych i monitorowania

Ceny Kintsugi

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kintsugi

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

