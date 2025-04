Leonardo AI vs Midjourney: Który generator AI jest lepszy?

Przewiń dowolną platformę mediów społecznościowych, a zobaczysz to samo pytanie pojawiające się pod materiałami wideo i grafikami: "Czy to jest prawdziwe, czy AI?"

Jako społeczeństwo, oficjalnie osiągnęliśmy erę, w której obrazy generowane przez AI są tak oszałamiające i przekonujące, że nawet doświadczeni artyści cyfrowi muszą zrobić podwójne spojrzenie.

To świetna wiadomość dla twórców zawartości, którzy chcą mieć więcej opcji, lepszą jakość obrazu i zaawansowane możliwości niestandardowe. Jedynym wyzwaniem pozostaje wybór odpowiedniego generatora grafiki AI, który idealnie spełni twoje potrzeby.

Właśnie w tym miejscu pojawia się ten przewodnik. Porównujemy Leonardo AI i Midjourney, dwa wiodące generatory obrazów AI, aby sprawdzić, który z nich najlepiej spełni twoje wymagania.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd tego, jak Leonardo AI i Midjourney różnią się funkcjami i które narzędzie możesz wybrać dla swoich wymagań AI: Leonardo AI został stworzony z myślą o precyzji , oferując zaawansowane możliwości niestandardowe, ustawienia prywatności i ustrukturyzowane cykle pracy, dzięki czemu jest idealny dla profesjonalistów, którzy potrzebują kontroli nad swoim procesem twórczym

Midjourney rozwija się dzięki artystycznej ekspresji - dostarczając uderzające, nieprzewidywalne efekty wizualne za pośrednictwem społeczności Discord i samodzielnego narzędzia

Jeśli cenisz sobie kontrolę nad każdym szczegółem, Leonardo AI jest dla ciebie. Jeśli wolisz bardziej organiczne, eksperymentalne podejście, Midjourney będzie dla ciebie najlepszym wyborem

Co to jest Leonardo AI?

Leonardo AI sprawia, że generowanie grafiki AI jest całkiem proste. Użytkownik wpisuje podpowiedź tekstową, wybiera jeden z gotowych stylów artystycznych, dostosowuje kontrast i wymiary, a nawet przesyła obrazy referencyjne. W zamian AI generuje obrazy, wideo i ilustracje - a ponadto może poprawić jakość istniejących zdjęć.

via Leonardo AI

Wyniki są zazwyczaj wyraźne, z wysokiej jakości obrazami i sporą ilością szczegółów. Wielu użytkowników uważa, że końcowy obraz jest wizualnie solidny, ale niektórzy twórcy sztuki AI wolą używać innego oprogramowania do edycji zamiast polegać na wbudowanych narzędziach Leonardo AI.

Leonardo AI to przyjazne dla początkujących narzędzie z prostym interfejsem, ale to, czy jest to odpowiednia platforma oparta na AI, zależy od tego, ile postedycji chcesz zrobić.

Funkcje Leonardo AI

Generatory grafiki AI mogą być trafione lub chybione - albo otrzymasz coś imponującego, albo obraz, który wygląda nieco inaczej, szczególnie w przypadku szczegółów, takich jak dłonie i funkcje twarzy. Leonardo AI stara się zrównoważyć automatyzację z kontrolą, dając użytkownikom mieszankę narzędzi do generowania obrazów i niestandardowych opcji. Oto co oferuje:

1. Generowanie obrazów w oparciu o AI z kontrolą opartą na podpowiedziach

Leonardo AI umożliwia generowanie obrazów poprzez wprowadzenie podpowiedzi tekstowej, wybór stylów artystycznych i dostosowanie parametrów, takich jak kontrast i wymiary. Chociaż wyniki są zwykle ostre i mają dobrą jakość obrazu, nie zawsze są dokładnie zgodne z podpowiedziami, co oznacza, że możesz potrzebować wielu prób, aby uzyskać to, czego chcesz.

2. AI Canva do edycji w czasie rzeczywistym

Jeśli obraz jest prawie poprawny, ale wymaga drobnych zmian, aplikacja AI Canva od Leonardo AI pozwala dostosowywać elementy w czasie rzeczywistym. Nie jest to pełny pakiet do edycji, ale pomaga w podstawowych udoskonaleniach, takich jak dostosowywanie kolorów lub naprawianie drobnych niespójności.

via Leonardo AI

3. Wstępnie wyszkolone modele AI dla spójności stylu

Dla użytkowników, którzy chcą uzyskać spójny wygląd na wielu obrazach, Leonardo AI przenosi go na wyższy poziom, dostarczając wstępnie wyszkolone modele AI, które przestrzegają określonych zasad projektowania. Jest to przydatne dla grafików lub firm tworzących obrazy generowane przez AI, które muszą zachować spójność marki.

4. Skalowanie obrazu i ulepszenia szczegółów

Leonardo AI zawiera narzędzie do skalowania w górę, które wyostrza jakość obrazu i naprawia drobne błędy. Próbuje dopracować szczegóły, takie jak funkcje twarzy i tekstury, ale nie jest idealne - niektórzy użytkownicy nadal preferują zewnętrzne oprogramowanie do ostatecznych poprawek.

5. Dostęp do API dla deweloperów

Dla tych, którzy chcą zintegrować generowanie sztuki AI z własnymi projektami, Leonardo AI udostępnia API. Funkcja ta jest bardziej przydatna dla firm i deweloperów niż dla zwykłych użytkowników.

via Leonardo AI

Ceny Leonardo AI

Oto plany cenowe Leonardo AI, które mogą pomóc w podjęciu świadomej decyzji o wyborze platformy:

Free Plan

Apprentice Plan : 10 USD/miesiąc

Plan Artisan : 24 USD/miesiąc

Plan Maestro : 48 USD/miesiąc

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Czym jest Midjourney?

Midjourney jest jednym z najbardziej znanych generatorów obrazów AI i nie bez powodu. Wyróżnia się możliwością tworzenia bardzo szczegółowych, zróżnicowanych stylistycznie obrazów - niezależnie od tego, czy są to ilustracje, grafiki koncepcyjne, surrealistyczne krajobrazy, czy też wizualizacje inspirowane anime.

via Midjourney

W przeciwieństwie do niektórych innych narzędzi AI dla projektantów, Midjourney opiera się w dużej mierze na artystycznej ekspresji, a nie na hiperrealistycznych wynikach.

Midjourney początkowo zyskało uwagę dzięki działaniu w całości za pośrednictwem Discord, ale obecnie oferuje w pełni funkcjonalny interfejs internetowy, który sprawia, że generowanie obrazów jest znacznie bardziej intuicyjne.

Możesz po prostu udać się na stronę Midjourney, wprowadzić podpowiedź i obserwować, jak magia się rozwija - nie są wymagane żadne serwery czatu. Otworzyło to platformę dla użytkowników, którzy wolą czystszą, bardziej skoncentrowaną przestrzeń do tworzenia.

Jak ujął to założyciel Midjourney, David Holz, "Postrzegamy tę technologię jako silnik dla wyobraźni. "

Funkcje Midjourney

Midjourney jest pełen narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc użytkownikom w łatwym generowaniu sztuki AI. Ale to, co większość twórców naprawdę w nim uwielbia, to fakt, że oferuje połączenie struktury i nieprzewidywalności. Oto niektóre z jego kluczowych funkcji:

1. Generowanie tekstu na obraz za pomocą interfejsu internetowego

Midjourney pozwala teraz użytkownikom generować obrazy bezpośrednio za pośrednictwem platformy internetowej, dzięki czemu całe doświadczenie jest bardziej usprawnione i dostępne. Nadal możesz dołączyć do ich Discord, jeśli lubisz współpracę ze społecznością, ale wersja internetowa zapewnia prywatną, wolną od zakłóceń przestrzeń do eksperymentowania.

via Midjourney

Ta aktualizacja znacznie obniżyła barierę dla nowych użytkowników, zwłaszcza tych niezaznajomionych z Discordem lub po prostu preferujących bardziej tradycyjny interfejs użytkownika.

2. Iteracyjne udoskonalanie obrazu

Czy zdarzyło Ci się kiedyś otrzymać wygenerowany obraz, który jest prawie poprawny, ale wymaga pewnych poprawek? Midjourney umożliwia ponowne przewijanie obrazów w celu tworzenia wariacji artystycznych na podstawie oryginalnej podpowiedzi.

via Midjourney

Możesz także użyć opcji U (Upscale), aby ulepszyć obraz lub przycisku V (Variations), aby uzyskać nieco zmodyfikowane wersje. Chociaż to narzędzie jest przydatne, nadal zależy od szczęścia - możesz potrzebować kilku rund, aby uzyskać dokładnie to, co sobie wyobrażasz.

3. Styl i niestandardowe ustawienia artystyczne

Midjourney pozwala użytkownikom dostosowywać style artystyczne poprzez dodawanie parametrów do podpowiedzi. Chcesz uzyskać cyberpunkową estetykę? Obraz olejny w stylu vintage? Szczegółowy obraz z hiperrealistycznymi teksturami? AI sobie z tym poradzi - choć czasami popada w surrealizm, czy tego chcesz, czy nie.

Bonus: Tryb Niji w Midjourney jest przeznaczony dla fanów anime. Oferuje on obrazy generowane przez AI, które wyglądają jak te z filmów Studio Ghibli.

4. Tryb Stealth (dla użytkowników Pro i Mega)

via Midjourney

Jedną z głównych wad platformy Midjourney opartej na AI jest to, że każdy wygenerowany obraz jest domyślnie publiczny. Jeśli pracujesz nad czymś poufnym lub nie chcesz, aby twoje prace były widoczne dla innych, musisz wykupić plan wyższego poziomu, aby uzyskać dostęp do trybu Stealth.

5. Prędkości renderowania oparte na GPU

Midjourney oferuje różne tryby prędkości w zależności od planu subskrypcji. Jeśli korzystasz z planu podstawowego, czas generowania obrazów przez AI będzie ograniczony do kilku godzin miesięcznie. Wyższe plany odblokowują tryb Fast Mode (dla szybszego przetwarzania) i Relax Mode (wolniejszy, ale nieograniczony).

✍🏻 Uwaga: Dostępny jest również tryb Turbo dla niecierpliwych użytkowników, ale zużywa on czas GPU dwa razy szybciej.

Cennik Midjourney

Przy całej tej rozmowie o planach subskrypcji, przeanalizujmy poziomy cenowe Midjourney:

Plan podstawowy : 10 USD/miesiąc

Plan standardowy : 30 USD/miesiąc

Pro Plan : $60/miesiąc

Mega Plan: 120 USD/miesiąc

Leonardo AI vs. Midjourney: Porównanie funkcji

Chociaż platformy te zapewniają świetne wyniki dla generatorów obrazów AI, mają różne podejście do kreatywności. Na przykład, Leonardo AI kładzie nacisk na niestandardowe funkcje, podczas gdy Midjourney jest bardziej artystyczną dziką kartą.

Nadszedł czas na starcie. Porównajmy ich kluczowe funkcje i zobaczmy, w czym każda platforma jest lepsza.

Funkcja #1: Niestandardowe ustawienia i kontrola nad obrazami

Leonardo AI daje użytkownikom rozszerzoną kontrolę nad generowaniem obrazów. Możesz trenować niestandardowe modele, dostosowywać parametry, takie jak oświetlenie i intensywność pociągnięć pędzla, a nawet stosować negatywne podpowiedzi, aby wykluczyć niechciane elementy.

Z drugiej strony, Midjourney opiera się w dużej mierze na podpowiedziach inżynieryjnych. Choć oferuje pewne możliwości niestandardowe (np. współczynniki proporcji, poziomy stylizacji), użytkownicy nie mogą dostroić modeli tak, jak w przypadku Leonardo AI.

🏆 Zwycięzca: Leonardo AI, z zaawansowanymi narzędziami niestandardowymi, wstępnie wyszkolonymi modelami i precyzyjnie dostrojonymi elementami sterującymi

Najlepsze dla:

Leonardo AI : Profesjonalni projektanci, zespoły brandingowe i twórcy produktów, którzy potrzebują przewidywalnych, precyzyjnych wyników

Midjourney: Artyści cyfrowi, ilustratorzy i twórcy koncepcji, którzy lubią organiczne, nieoczekiwane wyniki

Funkcja #2: Łatwość obsługi i dostępność

Leonardo AI oferuje interfejs internetowy z intuicyjnym pulpitem, dzięki czemu początkujący mogą łatwo generować obrazy bez wcześniejszego doświadczenia. Wszystkie elementy sterujące są wyraźnie oznaczone, a użytkownicy mogą precyzyjnie dostosowywać obrazy za pomocą suwaków i rozwijanych list.

Midjourney jest teraz również dostawcą interfejsu internetowego, wykraczając poza wcześniejsze ustawienia tylko Discord. Podczas gdy społeczność Discord nadal istnieje dla tych, którzy lubią aspekt społecznościowy, nowe środowisko internetowe jest przeznaczone dla użytkowników, którzy wolą czystszy, bardziej wizualny cykl pracy - bez konieczności używania komend czatu.

🏆 Zwycięzca: Leonardo AI ma niewielką przewagę dzięki przyjaznemu dla początkujących układowi i prostym kontrolkom obrazu

*Najlepsze dla:

Leonardo AI: Początkujący, Business i każdy, kto preferuje prosty, uporządkowany interfejs

Midjourney: Artyści, myśliciele wizualni i użytkownicy, którzy potrzebują zarówno prywatnych narzędzi do tworzenia, jak i dostępu do aktywnej społeczności twórców

Funkcja #3: Styl artystyczny i jakość wydruku

Leonardo AI wyróżnia się fotorealistycznymi i bardzo szczegółowymi obrazami, dzięki czemu doskonale nadaje się do profesjonalnych zastosowań, w których liczy się realizm. Midjourney ma unikalną malarską i abstrakcyjną estetykę, często dostarczając marzycielskie, surrealistyczne lub kinowe obrazy.

Zwycięzca: Remis! Leonardo AI zapewnia fotorealistyczne, precyzyjne obrazy, podczas gdy Midjourney błyszczy w kreatywnym, marzycielskim i stylistycznym generowaniu grafiki

✨ Najlepsze dla:

Leonardo AI : Business, marketerzy, projektanci produktów i architekci, którzy potrzebują fotorealizmu

Midjourney: Artyści koncepcyjni, ilustratorzy i twórcy poszukujący ekspresyjnych, artystycznych lub surrealistycznych obrazów

Funkcja #4: Ceny i dostępność

Leonardo AI oferuje poziom Free ze 150 dziennymi tokenami, dzięki czemu jest dostępny dla zwykłych użytkowników. Płatne plany wykorzystują jednak system oparty na kredytach, co może prowadzić do nieprzewidywalnych kosztów dla intensywnych użytkowników.

Midjourney wymaga płatnej subskrypcji, aby uzyskać dostęp do swoich funkcji, ale oferuje prosty cennik z ustawionymi godzinami GPU miesięcznie, co ułatwia profesjonalistom budżetowanie.

🏆 Zwycięzca: Midjourney, z prostym modelem subskrypcji, zapewnia przewidywalne koszty dla profesjonalistów

✨ Najlepsze dla:

Leonardo AI : Hobbyści, okazjonalni użytkownicy, freelancerzy, którzy chcą darmowej opcji

Midjourney: Profesjonaliści, agencje i twórcy, którzy generują duże ilości grafiki AI

Funkcja #5: Wykorzystanie komercyjne i prywatność

Leonardo AI zawiera tryb Stealth Mode, który pozwala użytkownikom generować prywatne obrazy. Jest to przydatne dla firm lub freelancerów zajmujących się pracą wrażliwą dla klienta.

Domyślne ustawienie Midjourney jest publiczne, co oznacza, że wszystkie obrazy są widoczne, chyba że korzystasz z wersji Pro lub Megaplan. Prawa do użytku komercyjnego są jednak bardziej przejrzyste: firmy o przychodach przekraczających 1 mln USD muszą korzystać z planu wyższego poziomu, aby uzyskać pełne prawa komercyjne.

🏆 Zwycięzca: Remis! Tryb Stealth Mode w Leonardo AI zapewnia prywatność, podczas gdy Midjourney zapewnia jasne warunki licencji komercyjnych dla firm

*Najlepsze dla:

Leonardo AI : Business i freelancerzy pracujący nad poufnymi projektami

Midjourney: Kreatywni profesjonaliści czujący się komfortowo z publicznymi obrazami generowanymi przez AI

Przemyślenia końcowe: Kto powinien korzystać z czego?

Oto prosty wykres, który ułatwi ci wybór między tymi dwoma narzędziami:

Typ użytkownika Leonardo AI Midjourney Początkujący łatwy interfejs użytkownika dostępny interfejs internetowy Profesjonalni projektanci niestandardowe szkolenie modelowe mniejsza kontrola Artyści i ilustratorzy realizm i precyzja marzycielski i eksperymentalny Business & Marketers spójność marki i prywatność wszystkie obrazy są publiczne, chyba że w planach wysokiego poziomu Przypadkowi entuzjaści AI dostępny poziom Free wymaga płatnej subskrypcji

Leonardo AI vs. Midjourney na Reddit

Reddit to świetne miejsce do oceny tego, co ludzie naprawdę myślą o narzędziach artystycznych AI. W przypadku Leonardo AI vs. Midjourney, Leonardo AI otrzymuje wiele pochwał za intuicyjny interfejs użytkownika.

Dodatkowo, wbudowane modele i elastyczność Leonardo AI są chwalone - szczególnie dla tych, którzy nie chcą zajmować się instalacjami innych firm, takimi jak Stable Diffusion. Wielu użytkowników cieszy się z możliwości dopracowania obrazów za pomocą niestandardowych modeli i cykli pracy, nazywając je solidną alternatywą dla kreatywnych eksperymentów.

jak zauważył ten użytkownik:

Zalety Leonardo to: zastrzeżone modele, które są całkiem dobre w stylach fotograficznych i obliczeniach poza urządzeniem.

Zalety Leonardo to: zastrzeżone modele, które są całkiem dobre w stylach fotograficznych i obliczeniach poza urządzeniem.

Niektórzy wzmiankują jednak, że system oparty na kredytach i model subskrypcji wymagają starannego planu, zwłaszcza w przypadku częstych użytkowników.

jeden z użytkowników Reddit nie powstrzymał się:

Po zarejestrowaniu się, konto będzie stale obciążane, a jeśli kiedykolwiek obniżysz swój plan, wszelkie środki z poprzedniej subskrypcji wyższego poziomu zostaną utracone.

Po zarejestrowaniu się, konto będzie stale obciążane, a jeśli kiedykolwiek obniżysz swój plan, wszelkie środki z poprzedniej subskrypcji wyższego poziomu zostaną utracone.

Z drugiej strony, Midjourney jest uwielbiany za estetyczną spójność i zdolność do generowania szczegółowych, kinowych wizualizacji.

użytkownik Reddit podkreślił:

MJ konsekwentnie zajmuje najwyższe pozycje w rankingach jakości obrazu (zarówno pod względem realizmu, jak i obrazów artystycznych).

MJ konsekwentnie zajmuje najwyższe pozycje w rankingach jakości obrazu (zarówno pod względem realizmu, jak i obrazów artystycznych).

Niektórzy użytkownicy Reddita zauważają jednak, że Midjourney jest droższy niż inne generatory obrazów AI dostępne na rynku.

w jednym z postów na Reddicie zauważono:

Podstawowy plan pozwala tylko na 200 zdjęć miesięcznie, co wydaje mi się dość niskie. Jeśli jesteś podobny do mnie i uwielbiasz eksperymentować, ten limit może być nieco ograniczający.

Podstawowy plan pozwala tylko na 200 zdjęć miesięcznie, co wydaje mi się dość niskie. Jeśli jesteś podobny do mnie i uwielbiasz eksperymentować, ten limit może być nieco ograniczający.

Jak widać, nie ma jednego "zwycięzcy"; wszystko sprowadza się do tego, jaki rodzaj przepływu pracy najlepiej pasuje do twojego procesu twórczego.

