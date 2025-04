Notion vs. Microsoft Excel: Które narzędzie zwiększy wydajność w 2025 roku?

Arkusze kalkulacyjne czy obszary robocze? To jest prawdziwe pytanie.

Niektórzy ludzie przysięgają na Excel, budując skomplikowane modele finansowe i automatyzując raportowanie za pomocą formuł, które praktycznie zapamiętali. Inni wolą Notion, gdzie notatki, zadania i bazy danych znajdują się w jednym miejscu, bez niekończących się wierszy i kolumn.

Oba narzędzia obsługują dane, organizację i współpracę - ale na zupełnie inne sposoby. Jedno jest stworzone do liczenia, a drugie do połączenia pomysłów.

Porównując Notion i Microsoft Excel, które narzędzie jest lepsze? Przekonajmy się. ⚖️

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Zarówno Notion, jak i Microsoft Excel oferują unikalne zalety i służą różnym celom. Poniżej znajduje się zestawienie tego, w czym każde z narzędzi się wyróżnia: Notion: Idealny dla teamów potrzebujących elastycznego obszaru roboczego do zarządzania projektami, dokumentowania informacji i tworzenia niestandardowych baz danych

Excel: Idealny do zarządzania dużymi zbiorami danych, wykonywania złożonych obliczeń i wizualizacji danych za pomocą tabel obrotowych i wykresów ClickUp pomaga Teams i firmom poszukującym ujednoliconego rozwiązania, które łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów: Tasks upraszcza zarządzanie zadaniami poprzez przypisywanie, ustalanie priorytetów i śledzenie zadań

Pola niestandardowe do personalizacji zadań poprzez dodawanie określonych danych w celu lepszej organizacji

Widok tabeli usprawniający śledzenie projektów w elastycznym widoku przypominającym arkusz kalkulacyjny

Brain zwiększenie wydajności dzięki spostrzeżeniom opartym na AI, które łączą zadania, ludzi i wiedzę w całej organizacji

Docs do współpracy nad bogatymi, dynamicznymi dokumentami, które integrują się bezpośrednio z zadaniami i cyklami pracy

Automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i cykli pracy

Czym jest Notion?

via Notion

Notion to wszechstronna platforma typu "wszystko w jednym", która łączy w sobie funkcje notatek, zarządzania projektami i baz danych. Pozwala organizować, współpracować i zarządzać zadaniami na swój własny, unikalny sposób.

Możesz tworzyć kompleksowe dokumenty, bazy wiedzy i wiki, jednocześnie śledząc projekty za pomocą niestandardowych widoków, takich jak listy, tablice i kalendarze.

Dodatkowo, aplikacja oferuje wbudowane AI Notion, które pomaga w pisaniu, podsumowywaniu i natychmiastowym wyszukiwaniu informacji. Notion to zamiennik Dokumentów Google, Trello i Confluence - tyle że bardziej elastyczny i dostosowany do Twojego sposobu pracy.

Funkcje Notion

Notion to w pełni konfigurowalny obszar roboczy, który dopasowuje się do potrzeb użytkownika. Zamiast narzucać ci sztywną strukturę, pozwala budować cykle pracy, które pasują do twojego sposobu myślenia i pracy. Przyjrzyjmy się szczegółowo niektórym funkcjom. 👇🏼

Funkcja nr 1: Pomoc oparta na AI

Wykorzystaj AI Notion do spersonalizowanych sugestii

Notion AI jest wbudowane bezpośrednio w Notion, dzięki czemu zarządzanie projektami jest bardziej wydajne. Pobiera informacje z zewnętrznych narzędzi, takich jak Slack i Google Drive, dzięki czemu można znaleźć odpowiedzi bez przełączania się między aplikacjami.

Potrzebujesz wygenerować zawartość? Użyj Notion AI do pisania, edytowania i udoskonalania swojej pracy. Przekształca również duże bazy danych w przydatne informacje i ulepsza dokumentację dzięki automatycznie generowanym diagramom i schematom blokowym, pomagając Teams pracować mądrzej i szybciej podejmować decyzje oparte na danych.

💡 Pro Tip: Strony Notion mogą przypominać przewijanie powieści. Dodaj tabelę zawartości na górze, abyś Ty (i Twój zespół) mógł od razu przejść do tego, co ważne.

Funkcja #2: Niestandardowe bazy danych i widoki

Wizualizuj dane za pomocą Notion i podejmuj świadome decyzje

System baz danych Notion oferuje pełną kontrolę nad organizacją i układem, umożliwiając tworzenie niestandardowych przestrzeni dla projektów, zadań lub baz wiedzy.

Każdy wpis w bazie danych działa jak strona, co oznacza, że można załączyć dokumenty, dodać pod-zadania i połączyć ze sobą powiązaną zawartość. Możesz wybierać spośród szablonów Notion lub wielu widoków, takich jak tabele do szczegółowego śledzenia, tablice Kanban do zarządzania przepływem pracy, kalendarze do ustalania terminów i galerie do wizualnej organizacji. Łatwo przełączaj się między tymi widokami, aby zmieniać perspektywy.

Pro Tip: Chcesz pracować szybciej? Opanuj skróty klawiaturowe Notion. Oto krótka ściągawka ułatwiająca ogólną nawigację: Wstecz i Naprzód: Ctrl + [ (Wstecz) / Ctrl + ] (Naprzód) Nowa strona: Ctrl + N (Windows) / Cmd + N (Mac) Otwórz nowe okno: Ctrl + Shift + N / Cmd + Shift + N Przejście do ostatniej strony: Ctrl + P / Cmd + P

Funkcja #3: Zintegrowane zarządzanie projektami

Integracja innych narzędzi do zarządzania projektami z Notion

Narzędzie do zarządzania projektami Notion tworzy zadania, przypisuje terminy, ustawia priorytety i śledzi postępy za pomocą różnych widoków. W przeciwieństwie do sztywnego oprogramowania do zarządzania projektami, Notion pozwala budować cykle pracy, które pasują do procesu zespołu.

Niestandardowe ustawienia to klucz. Aby dopasować swój cykl pracy, możesz tworzyć etykiety priorytetów, etykiety statusów i zależności. Automatyzacja obsługuje powtarzalne zadania, takie jak aktualizowanie statusów, rejestrowanie raportowania błędów lub generowanie konspektów dokumentów, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne. Przechwytywanie danych wejściowych jest łatwe dzięki wbudowanym formularzom, które są bezpośrednio wykorzystywane w cyklach pracy.

Cennik Notion

Free

Plusy: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Cena niestandardowa

Notion AI: Dodaj do dowolnego planu za 10 USD/miesiąc za użytkownika

Notion został założony przez Ivana Zhao, Chrisa Pruchę, Jessicę Lam, Simona Lasta i Toby'ego Schachmana w 2013 roku.

Czym jest Microsoft Excel?

via Microsoft

Microsoft Excel to potężna aplikacja arkusza kalkulacyjnego do organizowania, analizowania i wizualizacji danych.

Dzięki strukturze opartej na siatce można wprowadzać tekst, liczby i formuły w celu wykonywania obliczeń, zarządzania finansami, śledzenia zapasów oraz generowania wykresów i grafów.

Powszechnie stosowany w różnych branżach, Excel jest niezbędny do zadań takich jak księgowość, inżynieria i analiza biznesowa, dzięki czemu zarządzanie danymi jest bardziej wydajne i wnikliwe.

Funkcje programu Microsoft Excel

Microsoft Excel to potężne narzędzie do analizy danych, automatyzacji i wizualizacji. Jego szablony arkuszy kalkulacyjnych pozwalają śledzić wydatki, zarządzać zapasami lub analizować dane finansowe.

Poznajmy szczegółowo jego funkcje. ⛏️

Funkcja #1: Formuły i funkcje

Uproszczenie złożonych obliczeń dzięki funkcjom programu Excel

Excel jest wyposażony w ponad 400 wbudowanych funkcji ułatwiających obliczanie liczb, analizę danych i automatyzację. Potrzebujesz szybkiej sumy? Użyj funkcji "SUMA". Chcesz zastosować logikę? funkcja "JEŻELI" spełni twoje oczekiwania. Szukasz konkretnych danych? 'VLOOKUP' jest gotowe do zrobienia.

W przypadku bardziej zaawansowanych zadań, "XLOOKUP", "INDEX/MATCH" i "ARRAY FORMULAS" zapewniają jeszcze większą kontrolę nad dużymi zbiorami danych. Można również łączyć wiele funkcji w zagnieżdżone formuły, usprawniając złożone obliczenia w jednym kroku.

Funkcja #2: Formatowanie warunkowe

Podkreślanie kluczowych trendów danych za pomocą formatu warunkowego programu Excel

Formatowanie warunkowe ułatwia dostrzeżenie trendów i kluczowych spostrzeżeń poprzez zmianę wyglądu komórek w oparciu o określone kryteria. Możesz użyć skali kolorów, aby wyróżnić zakresy wartości, paski danych do szybkich porównań lub ikony, aby oznaczyć istotne punkty danych.

Instancja może na przykład wyróżnić na czerwono zaległe zadania, oznaczyć na zielono najbardziej wydajne regiony sprzedaży lub użyć strzałek do śledzenia zmian zysków. Ta potężna technika może sprawić, że pulpity, raporty finansowe i śledzenie wydajności w szablonach tabel będą bardziej wizualne i wnikliwe.

Pro Tip: Utrzymuj swoje dane w czystości dzięki walidacji danych. Ustaw reguły tak, aby dozwolone były tylko prawidłowe wpisy - takie jak rozwijane listy dla predefiniowanych opcji - koniec z przypadkowymi literówkami.

Funkcja #3: Tabele obrotowe i wykresy

Podsumowywanie i analizowanie danych za pomocą tabel obrotowych i wykresów programu Excel

Tabele obrotowe pomagają przekształcić nieprzetworzone dane w jasne, przydatne informacje, podsumowując, filtrując i organizując informacje. Grupuj dane w oparciu o kategorie, obliczaj sumy i średnie oraz twórz niestandardowe obliczenia - a wszystko to bez pisania skomplikowanych formuł.

Połącz je z wykresami przestawnymi, aby błyskawicznie wizualizować trendy za pomocą wykresów słupkowych, kołowych lub liniowych. Chcesz udoskonalić swoją analizę? Wystarczy przeciągnąć i upuścić pola, a Excel zaktualizuje wszystko automatycznie. Slicery i osie czasu umożliwiają interaktywne filtrowanie danych, dzięki czemu analiza w czasie rzeczywistym jest jeszcze płynniejsza.

Cena Microsoft Excel

Osobiste: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Rodzina: 12,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business Basic: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika

Business Standard: 15,00 USD/miesiąc za użytkownika

Business Premium: 26,40 USD/miesiąc za użytkownika

Apps for Business: 9,90 USD/miesiąc za użytkownika

Notion vs. Microsoft Excel: Porównanie funkcji

Notion i Microsoft Excel oferują unikalne zalety, ale służą różnym celom. Podczas gdy Notion świetnie nadaje się do tworzenia dokumentacji, baz danych i zarządzania projektami, Excel umożliwia zaawansowane obliczenia, analizy i raportowanie.

Oto tabela porównująca te narzędzia do zarządzania danymi, która pomoże Ci szybciej dokonać wyboru. 📊

Funkcje Notion Microsoft Excel Główne zastosowanie Notatki, bazy danych, zarządzanie projektami Analiza danych, obliczenia i modelowanie finansowe Struktura danych Bloki (tekst, tabele, baza danych, media) Oparty na siatce (komórki, wiersze, kolumny) Możliwości bazy danych Relacyjne bazy danych i połączone rekordy Dane tabelaryczne i tabele obrotowe Formuły i funkcje Podstawowe formuły w bazach danych Zaawansowane funkcje matematyczne i statystyczne Niestandardowe Wysoce konfigurowalny dzięki szablonom i blokom typu "przeciągnij i upuść" Niestandardowe formuły, makra i skrypty VBA Współpraca Edycja w czasie rzeczywistym, komentarze i uprawnienia Współpraca w czasie rzeczywistym z OneDrive; limit funkcji komentowania Automatyzacja Podstawowa automatyzacja z integracjami Zaawansowana automatyzacja z Power Query, VBA i makrami Wizualizacja Proste tabele, Kanban, Kalendarz i widoki galerii Wykresy, grafy, formatowanie warunkowe Integracja Integracja z Slack, Zapier i Kalendarzem Google Integruje się z Microsoft 365. , Power BI. i innymi zewnętrznymi bazami danych Dostęp offline Limit funkcji offline Pełny dostęp offline Przechowywanie plików Przechowywanie danych w chmurze Magazyn lokalny i w chmurze Najlepsze dla Zarządzanie wiedzą, śledzenie projektów i dokumentacja Analiza finansowa, modelowanie danych i raportowanie

Funkcja #1: Zarządzanie bazą danych

Oba narzędzia organizują ustrukturyzowane dane, ale przyjmują bardzo różne podejścia:

Notion

Notion traktuje bazy danych jako elastyczne zbiory zawartości, umożliwiając użytkownikom łączenie rekordów, tworzenie różnych widoków, takich jak Kanban, kalendarz, lista i tabela, a także osadzanie multimediów. Świetnie nadaje się do zarządzania projektami, baz wiedzy i organizowania ustrukturyzowanych informacji z funkcją relacyjnej bazy danych.

Brakuje mu jednak zaawansowanych funkcji manipulacji danymi.

Microsoft Excel

Excel został stworzony z myślą o danych strukturalnych i oferuje zaawansowane narzędzia, takie jak tabele obrotowe, filtrowanie i sortowanie. Dostarcza zaawansowane formuły i automatyzację za pomocą makr, dzięki czemu idealnie nadaje się do zadań wymagających dużej ilości danych.

Niemniej jednak, zarządzanie projektami w Excelu nie oferuje takiej samej łatwości łączenia powiązanych rekordów w wielu arkuszach jak Notion.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Excel do dogłębnej manipulacji i analizy danych.

Do zrobienia? XX wieku narodziły się hurtownie danych, które umożliwiły firmom analizowanie dużych zbiorów danych zamiast ich przechowywania. Utorowało to drogę dla nowoczesnej analityki biznesowej.

Funkcja #2: Współpraca

Notion i Excel wspierają współpracę w zespole, ale na różne sposoby:

Notion

Notion został zaprojektowany do współpracy w czasie rzeczywistym. Pozwala wielu użytkownikom edytować bazy danych, komentować elementy i śledzić zmiany bez wysiłku. Dostarcza również szczegółową kontrolę dostępu, dzięki czemu zarządzanie uprawnieniami różnych członków zespołu jest łatwe.

Microsoft Excel

Integracja programu Excel z Microsoft 365 umożliwia wspólną edycję w chmurze, ale w przypadku złożonych arkuszy kalkulacyjnych mogą pojawić się konflikty wersji. Chociaż oferuje komentarze i śledzenie zmian, współpraca nie jest tak płynna, jak w przypadku narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Notion.

🏆 Zwycięzca: Notion za współpracę w czasie rzeczywistym, lepszą kontrolę uprawnień i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Funkcja #3: Automatyzacja i integracje

Oto jak narzędzia konkurują ze sobą pod względem automatyzacji:

Notion

Notion oferuje podstawową automatyzację poprzez integracje Zapier, Make i API Notion. Choć Notion jest pomocny w łączeniu się z innymi aplikacjami, jego możliwości automatyzacji są stosunkowo ograniczone i opierają się głównie na usługach innych firm.

Microsoft Excel

Excel wyróżnia się (gra słów zamierzona) w automatyzacji, dzięki wbudowanym funkcjom, takim jak makra, skrypty VBA i zapytania Power Query do obsługi złożonych obliczeń i transformacji danych. Jest on również głęboko zintegrowany z Microsoft Power Automatyzacja i Power BI, dzięki czemu jest bardzo wszechstronny.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Excel za zaawansowaną automatyzację i możliwość tworzenia skryptów.

Do zrobienia? Przewiduje się, że do 2025 r. globalna ilość danych wzrośnie do 181 zettabajtów. Rosnące wykorzystanie urządzeń IoT, przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i przechowywanie danych w chmurze napędza ten wzrost. Zettabajt jest równy jednemu sekstylionowi bajtów (1 000 000 000 000 000 000 000 bajtów), co odpowiada zapisaniu 250 miliardów płyt DVD.

Notion vs. Microsoft Excel na Reddit

Zwróciliśmy się do Reddit, aby zobaczyć, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Notion vs. Excel, a werdykt jest... cóż, to zależy od tego, czego potrzebujesz.

Oto, co jeden z użytkowników ma do powiedzenia na temat elastyczności Notion:

Notion tak naprawdę nie ma "komórek" - nie ma współrzędnych x:y, jak w arkuszu kalkulacyjnym. Notion ma bazy danych, w których każdy wiersz może mieć ustawienie danych dla swoich właściwości. Oznacza to, że nie można łatwo wykonać obliczeń na komórkach lub zakresach, choć uzyskuje się korzyści z bazy danych, takie jak elastyczność wyświetlania danych.

Niektórzy użytkownicy wybierają program Excel ze względu na jego zaawansowane możliwości:

Notion staje się bardzo powolny w przypadku baz danych większych niż kilkaset elementów. Nie jest też tak elastyczny jak Excel, jeśli chodzi o równania i przenoszenie danych. Nie sądzę, by bazy danych Notion miały zastąpić arkusze kalkulacyjne Excela.

Podczas gdy inni użytkownicy preferowali Notion:

Głównym powodem, dla którego używam [Notion] zamiast Excela jest to, że jest to rzeczywista baza danych, a Excel nie jest bazą danych i używanie go w ten sposób jest generalnie błędem. Powody, dla których warto używać Excela, to konieczność zrobienia formuły przy użyciu dowolnych komórek, a nie tylko zwykłej listy wierszy bazy danych, lub jeśli naprawdę polegasz na możliwości tworzenia wykresów.

🧠 Fun Fact: W latach 50-tych XX wieku, Business zarządzał danymi za pomocą kart dziurkowanych i taśm magnetycznych. Jeśli zgubiłeś kartę, mogłeś dosłownie stracić część swojej bazy danych.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Notion vs. Microsoft Excel

Excel obsługuje analizę danych, podczas gdy Notion doskonale radzi sobie z dokumentacją. Jednak korzystanie z obu lub każdego z nich może powodować fragmentację cyklu pracy, utrudniać współpracę i z czasem powodować nieefektywność.

ClickUp wyróżnia się na tym tle. 🤩

ClickUp to wszystko aplikacja do pracy , która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat, a wszystko to zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Zamiast zmuszać Business do łączenia różnych systemów, centralizuje każdy aspekt pracy w jednym, ujednoliconym środowisku.

Zrozummy, dlaczego jest to najlepsza alternatywa zarówno dla Notion, jak i Excela razem wziętych! 👀

ClickUp's One Up #1: Zarządzanie zadaniami

Zadania ClickUp

Przejrzystość i odpowiedzialność za elementy działań dzięki zadaniom ClickUp

ClickUp oferuje ustrukturyzowany system zarządzania zadaniami, który wspiera zarówno proste, jak i złożone cykle pracy.

ClickUp Zadania to bloki składowe każdego projektu, zapewniające organizację pracy i przejrzystość postępów. Podziel zadania na podzadania, przypisz je do konkretnych członków zespołu i ustal priorytety w oparciu o wymagania projektu.

Przykładowo, zespół marketingowy planujący wprowadzenie produktu na rynek może skorzystać z zadania ClickUp Tasks, aby pozostać zorganizowanym. Mogą podzielić premierę na podzadania - tworzenie zawartości, projektowanie reklam i kampanie e-mail - przypisać obowiązki i ustawić terminy.

Śledzenie zależności zapewnia, że kampania e-mail nie zostanie wysłana, zanim strona docelowa nie będzie gotowa, a wskaźniki postępu pozwalają wszystkim zachować spójność.

ClickUp Pola niestandardowe

Chcesz większej szczegółowości? Dodaj pola niestandardowe ClickUp.

Usprawnij prowadzenie dokumentacji dzięki formatowaniu warunkowemu i zaawansowanym formułom w Polach niestandardowych

Pola niestandardowe pozwalają zespołom dodawać określone typy danych - teksty, liczby, daty i listy rozwijane - bezpośrednio do zadań, dzięki czemu projekty są uporządkowane i można na nich podejmować odpowiednie działania.

Przykładowo, zespół sprzedaży zarządzający potencjalnymi klientami może korzystać z rozwijanych list do śledzenia scen transakcji, pól dat do przypomnień o działaniach następczych i pól liczbowych do monitorowania prognoz przychodów. Takie ustrukturyzowane podejście zapewnia lepszą organizację, odpowiedzialność i śledzenie pipeline'u w czasie rzeczywistym.

widok tabeli ClickUp

Chcesz zwizualizować swój cykl pracy? Przejdź do widoku tabeli ClickUp.

Sortowanie i zarządzanie danymi bez wysiłku dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" w widoku tabeli ClickUp

Widok tabeli zapewnia znajomy układ w stylu arkusza kalkulacyjnego z elastycznością śledzenia zadań, terminów i kluczowych wskaźników - wszystko w czasie rzeczywistym. Możesz niestandardowo dostosowywać kolumny, sortować dane i stosować filtry, aby skupić się na tym, co najważniejsze. Widok ten łączy analityczną precyzję Arkuszy Google i Excela z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, zapewniając płynną współpracę.

Przykładowo, zespół HR może używać widoku tabeli do śledzenia kandydatów do pracy, sortowania kandydatów według sceny rozmowy kwalifikacyjnej i filtrowania pod kątem najwyższych kwalifikacji. Gdy menedżerowie ds. rekrutacji przekazują informacje zwrotne, tabela jest natychmiast aktualizowana, zapewniając płynny i zorganizowany proces rekrutacji.

⚙️ Bonus: Dowiedz się, w jaki sposób menedżerowie produktu korzystają z ClickUp, aby usprawnić mapy drogowe, ustalać priorytety funkcji i płynnie współpracować.

ClickUp's One Up #2: Dokumentacja

Porównując ClickUp i Notion, ClickUp radzi sobie z notatkami, dopasowując się jednocześnie do Twojego cyklu pracy.

ClickUp Docs

Pracuj, udostępniaj informacje zwrotne i rozwijaj swoje projekty dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs pozwala tworzyć, udostępniać i aktualizować kompleksowe dokumenty, wiki i bazy wiedzy w czasie rzeczywistym. Dokumenty można wzbogacać o multimedia, tabele i fragmenty kodu, dzięki czemu nadają się one na notatki ze spotkań, briefy projektów i dokumentację techniczną.

Dzięki temu, że wszystko jest połączone w ClickUp, możesz połączyć Dokumenty z Zadaniami, aby scentralizować całą swoją pracę i dodać widżety, aby aktualizować cykle pracy, dostosowywać statusy projektów, przydzielać zadania i nie tylko.

Przykładowo, zespół zajmujący się rozwojem produktu może używać Docs do tworzenia specyfikacji funkcji, osadzania makiet projektowych i bezpośredniego łączenia się z połączonymi zadaniami. Dzięki temu inżynierowie, projektanci i interesariusze są na bieżąco, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym i płynną współpracę.

ClickUp Brain

Łatwe pobieranie kluczowych informacji ze spotkań, notatek i dokumentów dzięki ClickUp Brain

Ale to, co naprawdę podnosi jakość dokumentacji, to ClickUp Brain, potężny, zintegrowany asystent oparty na AI, który sprawia, że organizowanie i wyszukiwanie informacji nie wymaga wysiłku.

Podsumowania oparte na sztucznej inteligencji pomagają błyskawicznie przekształcić długie dokumenty w kluczowe wnioski, oszczędzając czas potrzebny na ich przeglądanie. Inteligentne funkcje wyszukiwania pozwalają znaleźć odpowiednią zawartość w zadaniach, Dokumentach i projektach bez konieczności przekopywania się przez niekończące się pliki. A jeśli zajdzie potrzeba dopracowania dokumentacji, AI Writer pomoże poprawić przejrzystość, strukturę i format w kilka sekund.

Przykładowo, kierownik projektu przygotowuje szczegółowy plan w ClickUp Docs, osadzając wykresy i fragmenty kodu. Brain generuje podsumowanie, podkreślając kluczowe kamienie milowe w celu szybkiego dostosowania zespołu. W miarę rozwoju projektu, AI Writer udoskonala aktualizacje, a inteligentne wyszukiwanie zapewnia natychmiastowy dostęp do odpowiednich informacji.

ClickUp's One Up #3: Automatyzacja

Automatyzacja ClickUp

Ustaw niestandardowe automatyzacje w ClickUp Automations, aby wyzwalać działania specyficzne dla Twojego cyklu pracy

Masz dość powtarzalnych zadań? Automatyzacja ClickUp umożliwia tworzenie reguł, które wyzwalają określone działania na podstawie zdefiniowanych warunków.

Na przykład, zarządzasz procesem zatwierdzania zawartości za pomocą Dokumentów. Zamiast ręcznie aktualizować statusy i powiadamiać interesariuszy, możesz ustawić automatyzację, w której gdy dokument przechodzi z "Wersji roboczej" do "W recenzji", ClickUp automatycznie przypisuje go do redaktora i wysyła powiadomienie.

Dodatkowo, integracje ClickUp umożliwiają połączenie z aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, Google Drive, GitHub i Zoom, aby zebrać wszystko na jednej stronie. Możesz użyć integracji Zapier ClickUp do zrobienia tego z łatwością!

ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Co powiesz na korzystanie z jednej platformy? ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI.

ClickUp to Excel - czego Notion nie może zrobić

Teraz, gdy omówiliśmy wszystkie możliwości debaty Notion vs. Microsoft Excel, czy dokonałeś już wyboru?

Notion jest bardzo elastyczny, ale brakuje mu złożonej analizy danych. Excel świetnie radzi sobie z zaawansowaną wizualizacją danych, ale ma trudności ze współpracą.

Sugerujemy opcję C(lickUp)!

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, oferuje wgląd oparty na AI dzięki ClickUp Brain, wydajne zarządzanie danymi dzięki widokowi tabeli i szczegółowe zarządzanie projektami dzięki zadaniom ClickUp. ClickUp Docs umożliwia płynną współpracę nad dokumentami, a ClickUp Automatyzacja pomaga usprawnić powtarzalne zadania.

Po co więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅