13 najlepszych alternatyw dla Mighty Networks w 2025 roku

Wspaniałe społeczności nie tylko istnieją - tętnią energią, wywołują rozmowy i często rozwijają się w coś większego, niż ktokolwiek sobie wyobrażał.

Platformy do budowania społeczności są katalizatorami wszystkich tych efektów. Ale czasami takie platformy dodają tarcia do procesu, zmuszają cię do sztywnych struktur i zmuszają do obejścia ich limitów.

Najlepsze platformy do budowania społeczności są naturalne i intuicyjne - stanowią rozszerzenie Twojej wizji. Mighty Networks ustawiło się jako takie, dając twórcom, nauczycielom i przedsiębiorcom przestrzeń do budowania, angażowania i sprzedawania na własnych warunkach. I dla wielu to się udało.

Ale żadne narzędzie nie jest uniwersalne. Być może potrzebujesz większej elastyczności, lepszej współpracy lub czegoś, co skaluje się razem z Tobą. Dobra wiadomość? Masz wiele możliwości.

Oto 13 alternatyw dla Mighty Networks, które pomogą Ci znaleźć odpowiednią platformę społeczności online.

60-sekundowe podsumowanie Oto 13 najlepszych alternatyw Mighty Networks do budowania dobrze prosperującej społeczności online: ClickUp: Najlepszy do współpracy grupowej z narzędziami do zarządzania projektami i cyklem pracy : Najlepszy do współpracy grupowej z narzędziami do zarządzania projektami i cyklem pracy Slack: Najlepszy do komunikacji w czasie rzeczywistym i społeczności opartych na współpracy Discord: Najlepszy dla graczy i angażowania społeczności na żywo Grupy Facebook: Najlepsze do wykorzystania istniejących sieci społecznościowych do budowania społeczności Discourse: Najlepszy do dyskusji społecznościowych opartych na forum open-source Circle: Najlepsze do budowania prywatnych przestrzeni społecznościowych na zamówienie Kajabi Communities: Najlepsze dla twórców integrujących kursy edukacyjne ze społecznością Patreon: Najlepsze rozwiązanie dla twórców poszukujących platform członkowskich z opcjami subskrypcji Bettermode: Najlepszy do konfigurowalnych i elastycznych danych powstania społeczności Thinkific: Najlepszy dla nauczycieli tworzących i sprzedających kursy online Podia: Najlepsza dla twórców sprzedających produkty cyfrowe Hivebrite: Najlepszy dla profesjonalnych i prywatnych społeczności EducateMe: Najlepsze narzędzie do nauczania na żywo i angażowania uczniów

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Mighty Networks

Mighty Networks to solidny wybór do budowania społeczności, ale w zależności od celów, alternatywa może oferować kluczowe funkcje, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Oto kilka najważniejszych powodów, dla których większość ludzi decyduje się na zmianę:

Większe możliwości AI : Niektóre platformy idą dalej dzięki narzędziom opartym na AI, takim jak automatyzacja moderacji, rekomendacje zawartości i wgląd w zaangażowanie

Większe możliwości niestandardowe : Niektóre alternatywy zapewniają większą kontrolę nad brandingiem, układem i dostępem członków, dzięki czemu możesz dostosować platformę do swojej wizji

Silniejsze integracje : Jeśli polegasz na CRM, narzędziach do e-mail marketingu lub analityce, niektóre platformy społecznościowe oferują głębsze integracje

Skalowalność bez limitów : Potrzebujesz się rozwijać? Niektóre opcje obsługują tysiące - a nawet miliony - członków dzięki narzędziom komunikacyjnym klasy Enterprise

Specjalistyczne funkcje : Niezależnie od tego, czy potrzebujesz hostingu wydarzeń, narzędzi do monetyzacji, zarządzania nauką czy katalogów członków, wiele alternatyw Mighty Networks ma je wbudowane

Lepsze ceny: Od Free Planów po modele pay-as-you-go, niektóre platformy ułatwiają zarządzanie kosztami

Odpowiednia platforma typu "wszystko w jednym" powinna pracować dla Ciebie i Twojej społeczności - a nie odwrotnie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zanim zdecydujesz się na wybór platformy, rozważ dołączenie do istniejącej społeczności. Doświadczenie jej jako członek da ci wgląd w jej mocne strony, limity i dynamikę zaangażowania, które są cennymi lekcjami w poszukiwaniu własnego plemienia w Internecie.

13 najlepszych alternatyw dla Mighty Networks

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, oto lista 13 najlepszych alternatyw Mighty Networks do budowania łatwo dostępnej społeczności online:

Zaangażowanie społeczności to jedno, ale jej zorganizowanie i sprawne działanie to drugie. To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji!

ClickUp to coś więcej niż tylko platforma społecznościowa - to aplikacja do wszystkiego w pracy. Jest to scentralizowany hub do zarządzania dyskusjami, upraszczania cyklu pracy oraz zarządzania i śledzenia projektów lub zadań - wszystko w jednym miejscu.

Zacznij korzystać z ClickUp za Free Połącz konwersacje z zadaniami i zachowaj scentralizowany kontekst dzięki ClickUp Chat

W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do przesyłania wiadomości, które oddzielają dyskusje od działań, ClickUp Chat zapewnia, że każda rozmowa jest połączona z ważnym tematem. Wiadomości mogą natychmiast stać się zadaniami za pomocą jednego kliknięcia, utrzymując strukturę celów grupy.

Upewnij się, że Twoje rozmowy i elementy działań pozostają w tym samym miejscu, bez konieczności przełączania aplikacji.

W ramach czatów, ClickUp Brain z pomocą AI podsumowuje wątki, sugeruje odpowiedzi i automatycznie tworzy elementy działań, dzięki czemu Twoja grupa nigdy niczego nie przegapi. Każda dyskusja pozostaje połączona z odpowiednimi zadaniami i dokumentami, zapewniając pełny kontekst.

📮 ClickUp Insight: Prawie 20% respondentów naszego badania wysyła ponad 50 wiadomości błyskawicznych dziennie. Tak duża liczba wiadomości może świadczyć o tym, że Teams nieustannie kipi od szybkiej wymiany zdań - co jest świetne z punktu widzenia szybkości, ale także prowadzi do przeciążenia komunikacyjnego. Dzięki zintegrowanym narzędziom do współpracy ClickUp, takim jak ClickUp Chat, Twoje konwersacje są zawsze połączone z odpowiednimi zadaniami, zwiększając widoczność i zmniejszając potrzebę niepotrzebnych działań następczych.

Obszary robocze ClickUp pozwalają zbudować obszar roboczy, który pasuje do unikalnych potrzeb Twojego zespołu, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, śledzisz kampanie, czy organizujesz pracę klienta. Dzięki niestandardowym statusom, ponad 15 widokom ClickUp i szczegółowym uprawnieniom, przestrzenie pomagają utrzymać strukturę pracy bez zbędnego bałaganu.

Uporządkuj swoje zespoły i projekty dzięki ClickUp Przestrzenie

Przestrzenie można również zachować jako prywatne lub udostępniać je określonym zespołom, zapewniając właściwym osobom dostęp do odpowiednich informacji na wyciągnięcie ręki. ClickUp zapewnia bezpieczną kontrolę dostępu, umożliwiając menedżerom społeczności ustawienie szczegółowych uprawnień dla każdego użytkownika.

Niezależnie od tego, czy chcesz ograniczyć wrażliwe dyskusje, edycję treści, czy też przypisać dostęp oparty na rolach, ClickUp pozwala kontrolować, kto może wyświetlać, komentować, edytować i modyfikować zawartość społeczności.

Powiedzmy, że musisz zbudować społeczność dla swoich zajęć online na temat bogactwa. Dzięki ClickUp for Marketing Teams możesz przeznaczyć przestrzeń i czat dla zapisanych uczniów oraz prywatną przestrzeń dla współpracowników. Przydzielaj zadania domowe uczniom i zadania związane z pracą swoim współpracownikom i spraw, by wszystko działało płynnie z poziomu jednej zakładki.

Planuj i śledź wysiłki marketingowe i zaangażowanie w jednym miejscu dzięki ClickUp for Marketing Teams

Nie wiesz od czego zacząć? ClickUp oferuje gotowe do użycia szablony społeczności, mediów społecznościowych i planowania komunikacji, które upraszczają złożone cykle pracy.

Szablon do zarządzania społecznością ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zbudować i zorganizować platformę społeczności online z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Pobierz szablon Free Usprawnij zadania związane z zarządzaniem społecznością dzięki szablonowi do zarządzania społecznością ClickUp

Niezależnie od tego, czy moderujesz forum, budujesz strategię komunikacji marki, czy rozwijasz grupę społecznościową, ten szablon pomaga usprawnić dyskusje, przydzielić obowiązki i zapewnić płynne działanie wszystkiego.

Zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie wydarzeniami, automatyzacja cyklu pracy i integracja z platformami takimi jak HubSpot i Slack, zapewniają płynną realizację - eliminując wąskie gardła i utrzymując inicjatywy marketingowe na właściwym torze.

ClickUp najlepsze funkcje

Zaprezentuj swoje umiejętności w ClickUp i połącz się z podobnie myślącymi członkami społeczności ClickUp

Burza mózgów, planowanie i płynna realizacja dzięki ClickUp Docs i ClickUp Whiteboards

Generowanie pomysłów, podsumowywanie dyskusji i automatyzacja zadań z ClickUp Brain

Śledzenie zaangażowania, wyników marketingowych i aktywności zespołu dzięki ClickUp Dashboards

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się ze względu na szeroką gamę funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Rozdział: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

*ClickUp oferuje coś dla każdego typu osoby. Niezależnie od tego, czy korzystasz z list, wykresów Gantta, notatek, czy innych rzeczy, wszystko jest tutaj. Co więcej, jest tak wszechstronny, że używam go w każdej dziedzinie mojego życia, od pracy po listy zakupów, współpracę ze społecznością i zarządzanie domem. Uwielbiam to, jak bardzo jest zintegrowany!

2. Slack (najlepszy do komunikacji w czasie rzeczywistym i społeczności opartych na współpracy)

via Slack

W przeciwieństwie do tradycyjnych platform społecznościowych, Slack został stworzony do natychmiastowej współpracy. Dzięki rozmowom głosowym i wideo na żywo, płynnej integracji aplikacji i rozdziałom społecznościowym prowadzonym przez wolontariuszy, sprzyja dynamicznym, interaktywnym połączeniom.

Niezależnie od tego, czy szukasz społeczności Slack związanych z marketingiem, aby nawiązać kontakty z innymi marketerami, czy też społeczności programistów, aby zrozumieć najnowsze trendy technologiczne, Slack ma przestrzeń dla Ciebie.

Jedyny minus? Nie będziesz w stanie zarządzać wspólnymi projektami społecznościowymi wraz z komunikacją (w przeciwieństwie do alternatyw takich jak ClickUp!).

Najlepsze funkcje Slack

Organizuj dyskusje według tematu, projektu lub odsetków, aby uzyskać uporządkowane rozmowy z możliwością wyszukiwania

Zaangażowanie dzięki czatowi głosowemu/wideo w czasie rzeczywistym i aktualizacjom asynchronicznym dla wygody

Dołącz lub stwórz grupy Slack prowadzone przez wolontariuszy, aby udostępniać wiedzę i rozwijać swoją sieć

Slack ograniczenia

Free Plan zachowuje tylko 90 dni wiadomości, ograniczając długoterminowe referencje

Projekt oparty na czacie nie jest idealny do ustrukturyzowanych, długich form dyskusji

Slack ceny

Free

Pro : $8. 75/użytkownika miesięcznie

Business+ : 15 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise Grid: Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje Slack

G2 : 4. 5/5 (33 500+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (23 500+ recenzji)

Ponad dwie trzecie (65%) użytkowników mediów społecznościowych czuje się pewniej w sieci, korzystając z aplikacji społecznościowych, takich jak Discord lub Twitch, niż z tradycyjnych platform opartych na feedach, takich jak Instagram i Twitter.

przeczytaj również: Najlepsi konkurenci Slack

4. Discord (najlepszy dla graczy i angażowania społeczności na żywo)

via Discord

Zdezorientowany między Slack i Discord do hostowania swojej społeczności? Debata Slack vs Discord sprowadza się do ustrukturyzowanej współpracy w porównaniu z immersją w czasie rzeczywistym. Oba rozwiązania oferują stały czat i przestrzenie społecznościowe, ale Discord wyróżnia się zawsze włączonymi kanałami głosowymi, płynną transmisją na żywo i dynamiczną interakcją.

Niezależnie od tego, czy budujesz centrum gier, grupę edukacyjną, czy profesjonalną sieć, Discord tworzy bardziej interaktywne, oparte na społeczności doświadczenie niż podejście Slack oparte na tekście, które utrzymuje zaangażowanie członków.

Discord najlepsze funkcje

Dołączanie do rozmów i opuszczanie ich w dowolnym momencie dzięki kanałom głosowym Discorda

Transmisja na żywo gier, prezentacji lub wideo w wysokiej jakości z minimalnym opóźnieniem

Ustaw poziomy dostępu dla moderatorów, członków i nowych użytkowników, aby lepiej zarządzać społecznością

Discord - limity

Format Discorda oparty na czacie utrudnia organizowanie długich treści

Discord ceny

Free

Nitro Classic: $4. 99/miesiąc

Nitro: $9. 99/miesiąc

Discord - oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Rozdział: 4. 7/5 (470+ opinii)

przeczytaj również: Discord Hacks: Zwiększ zaangażowanie społeczności poza grami

4. Grupy na Facebooku (najlepsze dla szerokiego zasięgu odbiorców i organicznego budowania społeczności)

przez Facebook Groups

Grupy na Facebooku ułatwiają budowanie i rozwijanie społeczności online w największej na świecie sieci społecznościowej.

W przeciwieństwie do innych platform i aplikacji do przesyłania wiadomości z ograniczeniami, takimi jak maksymalny rozmiar grupy WhatsApp wynoszący 1024 członków, Grupy Facebook wspierają nieograniczoną liczbę członków, dzięki czemu są skalowalnym wyborem dla marek, twórców i firm.

Dzięki wbudowanym narzędziom do odkrywania, angażowania i wglądu administratora, pomagają one wspierać znaczące dyskusje i połączyć podobnie myślących ludzi.

Najlepsze funkcje Facebook Groups

Wykorzystaj ogromną bazę użytkowników Facebooka, aby organicznie rozwijać swoją społeczność

Udostępnianie wideo, zdjęć i postów z opcjami monetyzacji za pomocą reklam lub subskrypcji

Kontroluj widoczność dzięki ekskluzywnym przestrzeniom tylko dla członków lub grupom publicznym dla szerszego zaangażowania

Ograniczenia Facebook Groups

Algorytm Facebooka kontroluje widoczność postów, potencjalnie limitując zasięg i zaangażowanie

Ceny grup na Facebooku

Free Forever

Oceny i recenzje Facebook Groups

G2: 4. 3/5 (650+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Około 1,8 miliarda ludzi angażuje się w grupy na Facebooku każdego miesiąca!

5. Discourse (najlepszy do dyskusji społecznościowych opartych na forum open source)

via Discourse

Wielu twórców społeczności zaczyna od Facebook Groups lub innych alternatyw WhatsApp, ale potrzebują bardziej ustrukturyzowanego narzędzia zaangażowania, gdy ich społeczności się rozrastają. Oto Discourse.

Zaprojektowany z myślą o znaczących dyskusjach i wspólnym udostępnianiu wiedzy, Discourse wykracza poza platformy oparte na czacie, organizując rozmowy za pomocą kategorii, poziomów zaufania i moderacji opartej na AI.

Dla wielu osób jest to najlepszy wybór dla forów, społeczności produktowych i centrów wiedzy.

Najlepsze funkcje Discourse

Struktura dyskusji z tematami i podtematami dla łatwej nawigacji

Nagradzaj zaangażowanie, przyznając więcej przywilejów aktywnym członkom o dobrej reputacji

Utrzymanie środowiska opartego na szacunku dzięki wbudowanym narzędziom do zarządzania zawartością

Ograniczenia Discourse

Koncentruje się na asynchronicznych dyskusjach, bez wbudowanego czatu na żywo lub transmisji strumieniowej

Discourse ceny

Starter : $20/miesiąc

Standard : $100/miesiąc

Business : 500 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Discourse

G2: 4. 0/5 (ponad 60 opinii)

Capterra: Za mało ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Discourse

Discourse jest bardzo łatwy w użyciu i przyjazny dla użytkownika. Jedną z rzeczy, które najbardziej mi się w nim podobają, są partie i nagrody, które można przypisać najlepszym współpracownikom.

6. Circle (najlepsze do budowania prywatnych przestrzeni społecznościowych)

via Circle

A gdyby oprogramowanie społecznościowe było czymś więcej niż tylko czatem?

Circle łączy dyskusje, wydarzenia na żywo i kursy w ramach jednej, usprawnionej platformy - koniec z żonglowaniem wieloma narzędziami. Stworzony z myślą o twórcach i markach, wspiera angażujące, interaktywne przestrzenie, w których członkowie mogą się autentycznie połączyć.

Najlepsze funkcje Circle

Strukturyzuj dyskusje według tematów, aby uzyskać ukierunkowane, dostępne rozmowy

Twórz kursy z multimediami, quizami i harmonogramami kroplowymi, aby edukować członków

Niestandardowy wygląd platformy dopasowany do marki zapewnia spójne wrażenia

Ograniczenia Circle

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja cykli pracy i analityka, są ograniczone do wyższych planów

Cennik Circle

Professional : $89/miesiąc

Business : 199 USD/miesiąc

Enterprise : $360/miesiąc

Plus markowa aplikacja: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Circle

G2: 4. 8/5 (70+ opinii)

Rozdział: 4. 8/5 (40+ opinii)

Pro Tip: 64% ludzi czuje połączenie z innymi, którzy lubią tę samą zawartość - nawet jeśli nigdy się nie spotkali. Wzmocnij to poczucie przynależności, ułatwiając użytkownikom znalezienie i nawiązanie kontaktu z osobami o podobnych poglądach. Zachęcaj do nawiązywania połączeń poprzez interaktywne dyskusje, wydarzenia na żywo i wyzwania społecznościowe. Im silniejsza społeczność, tym bardziej zaangażowani i lojalni będą użytkownicy.

7. Kajabi Communities (najlepsze dla twórców integrujących kursy edukacyjne ze społecznością)

przez Kajabi Communities

Wiedza to potęga, ale społeczność zamienia ją w wpływ. Kajabi rozpoczęło swoją działalność jako platforma kursów online, pomagając twórcom w przekształcaniu wiedzy specjalistycznej w produkty cyfrowe. Dziś Kajabi Communities idzie o krok dalej - oferując w pełni zintegrowaną przestrzeń, w której członkowie mogą się uczyć, łączyć i wspólnie rozwijać.

Dzięki wbudowanym kursom, programom coachingowym, wydarzeniom na żywo i narzędziom do monetyzacji, został zaprojektowany, aby przekształcić pasywnych odbiorców w zaangażowanych, płacących członków.

Najlepsze funkcje Kajabi Communities

Połącz zaangażowanie społeczności z ustrukturyzowanymi doświadczeniami edukacyjnymi

Organizuj pytania i odpowiedzi na żywo, sesje coachingowe i wydarzenia związane z komunikacją grupową bez narzędzi innych firm

Utrzymuj zaangażowanie członków dzięki śledzeniu kamieni milowych, przypomnieniom i interaktywnym wyzwaniom

Ograniczenia Kajabi Communities

Tylko wyższe plany odblokowują zaawansowaną automatyzację, analitykę i niestandardowe funkcje

Kajabi Communities ceny

Kickstarter : $89/miesiąc

Podstawowy : 149 USD/miesiąc

Wzrost : 199 USD/miesiąc

Pro: 399 USD/miesiąc

Kajabi Communities - oceny i recenzje

G2: 4. 3/5 (80+ opinii)

Rozdział: 4. 4/5 (210+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Kajabi

Kajabi pozwala nam zintegrować nasze strony docelowe dla marketingu, e-maile kroplowe dla marketingu, zawartość do wypychania i monitorowania klientów oraz kontrolować dostęp klientów.

Fun Fact: Średniowieczne gildie w Europie były jednymi z najwcześniejszych form społeczności zawodowych. Rzemieślnicy i kupcy tworzyli te gildie, aby regulować swoje zawody, utrzymywać standardy jakości i wspierać członków - co świadczy o trwałej sile współpracy społeczności.

8. Patreon (najlepszy dla twórców poszukujących platform członkowskich z opcjami subskrypcji)

przez Patreon

Patreon to platforma członkowska, która daje twórcom kontrolę nad zaangażowaniem i monetyzacją. Zapomnij o pogoni za polubieniami i przychodami z reklam - buduj ekskluzywne społeczności, w których fani subskrybują dodatkową zawartość, bezpośrednie interakcje i doświadczenia premium.

Najlepsze funkcje Patreon

Udostępnianie zawartości bez ograniczeń algorytmu, aby dotrzeć bezpośrednio do odbiorców

Oferuj ekskluzywne wideo, podcasty i posty, aby nagradzać subskrybentów

Ustawienie wielopoziomowych cen z unikalnymi korzyściami dla różnych segmentów odbiorców

Uzyskiwanie stałych przychodów dzięki subskrypcjom, poradom i ekskluzywnej sprzedaży

Ograniczenia Patreon

Chociaż Patreon jest bardziej elastyczny niż niektóre platformy, narzuca wytyczne, które ograniczają niektóre rodzaje zawartości

Cennik Patreon

Free dla nieopłacanych społeczności

Pro : 8% dochodu zarobionego na Patreon

Premium: 12% dochodu uzyskanego na Patreon

Oceny i recenzje Patreon

G2 : 4. 1/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Patreon

Zaletą Patreona jest to, że jest dobrze znany i mogę przesłać tekst lub obrazy w kilka sekund. Jestem obdarzony kilkoma Patronami. Co za konkurencja>. Jak cienko ja, artysta multimedialny i autor, mogę się rozprzestrzeniać? Prowadzę całe swoje Enterprise

Do zrobienia? 66% konsumentów twierdzi, że społeczności internetowe wpływają na decyzje zakupowe, kształtując produkty i marki, które wspierają. Ale dla twórców, przekształcenie pasji w dochód nie zawsze jest łatwe - zwłaszcza na platformach, na których algorytmy dyktują, kto widzi ich zawartość.

9. Bettermode (najlepszy do dostosowywania i elastycznego tworzenia społeczności)

via Bettermode

Nie wszystkie społeczności są takie same, więc po co zadowalać się uniwersalną platformą?

Bettermode zapewnia zakończoną kontrolę nad wyglądem, funkcją i zaangażowaniem społeczności. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prywatnej przestrzeni dla członków, publicznego forum do skalowania konwersacji, czy modelu hybrydowego z ekskluzywną zawartością, Bettermode dostosowuje się do Twojej wizji - umożliwiając budowanie społeczności na Twoich warunkach.

Najlepsze funkcje Bettermode

Hostuj swoją społeczność w niestandardowej domenie, aby uzyskać spójne doświadczenie marki

Umożliwienie członkom logowania się za pomocą istniejących poświadczeń społecznościowych lub aplikacji w celu łatwego dostępu

Twórz i niestandardowe przestrzenie społecznościowe bez wysiłku za pomocą edytora typu "przeciągnij i upuść"

Ograniczenia Bettermode

Pomimo swojej elastyczności, platforma opiera się na wstępnie zaprojektowanych szablonach, które mogą ograniczać wybór unikalnych projektów

Ograniczona interakcja w czasie rzeczywistym ze względu na brak wbudowanych funkcji głosowych, wideo lub czatu na żywo

Cennik Bettermode

Starter: Free

Pro: $ 59/miesiąc

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Recenzje i oceny Bettermode

G2 : 4. 6/5 (100+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (90+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bettermode

Pomocne szablony na początek, a następnie bardzo łatwe do dostosowania i tworzenia własnych. Kilka łatwych do naśladowania artykułów i wideo, które pomogą nam w pełni wykorzystać Bettermode, i tak, oczywiście, mają platformę społecznościową do nawiązywania kontaktów z innymi osobami budującymi na Bettermode.

10. Thinkific (najlepszy dla nauczycieli tworzących i sprzedających kursy online)

via Thinkific

Thinkific to platforma edukacyjna oparta na społeczności, stworzona dla nauczycieli, twórców kursów i firm, które chcą połączyć zaangażowanie z ustrukturyzowaną nauką.

Tworzy interaktywne przestrzenie, w których uczniowie mogą zadawać pytania, dołączać do dyskusji i uczestniczyć w wydarzeniach na żywo - jednocześnie płynnie nawigując między kursami i funkcjami społeczności.

Najlepsze funkcje Thinkific

Organizuj pytania i odpowiedzi, sesje coachingowe i interaktywne lekcje, aby angażować użytkowników w czasie rzeczywistym

Połączenie z członkami społeczności w dowolnym momencie dzięki powiadomieniom push i dedykowanej aplikacji mobilnej

Śledzenie trendów zaangażowania, najlepszych współpracowników i aktywnych członków w celu zwiększenia uczestnictwa i utrzymania społeczności

Ograniczenia Thinkific

Idealne dla społeczności edukacyjnych i coachingowych, ale mniej odpowiednie do ogólnego networkingu lub zaangażowania społecznego

Thinkific ceny

Podstawowy : 49 USD/miesiąc

Start : $99/miesiąc

Grow: 199 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Thinkific

G2: 4. 5/5 (250+ opinii)

Rozdział: 4. 4/5 (180+ opinii)

według McKinsey & Company, marki, które aktywują koło zamachowe społeczności, widzą, że posty - czy to od samej marki, czy od konsumentów - stają się wirusowe co najmniej dwa razy w roku.

11. Podia (najlepsza dla twórców sprzedających produkty cyfrowe)

via Podia

Żywe społeczności internetowe wykraczają poza zwykłe rozmowy - polegają na budowaniu znaczących doświadczeń, które sprawiają, że członkowie wracają. Jednak wielu twórców utknęło na platformach, które przedkładają wskaźniki zaangażowania nad rzeczywistą własność, pozostawiając ich na łasce algorytmów.

Podia odwraca scenariusz, dając twórcom zakończoną kontrolę nad ich społecznością, zawartością i przychodami w jednym miejscu, wolnym od ograniczeń mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Podia

Wysyłaj celowe e-maile do swojej społeczności bez polegania na narzędziach innych firm

Zbuduj w pełni funkcjonalną witrynę ze stronami sprzedażowymi i zawartością bloga

Sprzedawaj kursy, członkostwa i społeczności w jednym pakiecie

Limity Podia

Zaprojektowane głównie z myślą o sprzedaży, a nie tworzeniu głębokiego, opartego na dyskusji zaangażowania

Podia ceny

Mover : Od 39 USD/miesiąc

Shaker : $89/miesiąc

Poczta e-mail: Free w obu planach

Oceny i recenzje Podia

G2 : 4. 6/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (110+ opinii)

przeczytaj również: Najlepsze darmowe szablony mediów społecznościowych dla postów, kampanii i zawartości

12. Hivebrite (najlepszy dla profesjonalnych i prywatnych społeczności)

via Hivebrite

Nie wszystkie społeczności są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa. Niektóre są przeznaczone dla profesjonalistów, absolwentów i prywatnych sieci, które rozwijają się dzięki ekskluzywności, strukturze i zaangażowaniu ukierunkowanemu na cel.

Hivebrite to dostawca infrastruktury do tworzenia sieci kontaktów, organizowania wydarzeń, mentoringu i pozyskiwania funduszy w ramach wysoce zorganizowanych grup. Niezależnie od tego, czy prowadzisz stowarzyszenie, sieć korporacyjną, czy członkostwo tylko na zaproszenie, Hivebrite oferuje kontrolę, niestandardowe ustawienia i bezpieczeństwo potrzebne do utrzymania zaangażowania i wartości społeczności.

Najlepsze funkcje Hivebrite

Organizuj członków w prywatne grupy, klastry branżowe lub sieci absolwentów z niestandardową kontrolą dostępu

Wbudowane narzędzia do przekazywania darowizn i sponsoringu umożliwiają bezpośrednie pozyskiwanie funduszy od społeczności

Szczegółowe profile, katalogi z możliwością wyszukiwania i programy mentorskie sprzyjają profesjonalnym połączeniom

Limity Hivebrite

Nie ma wbudowanych komunikatorów Business ani czatu na żywo

Dyskusje opierają się wyłącznie na interakcjach w stylu forum

Ceny Hivebrite

Połączenie : Niestandardowe ceny

Skala : Niestandardowy cennik

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hivebrite

G2 : 4. 4/5 (140+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hivebrite

Potężna i wszechstronna platforma: Hivebrite oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które zaspokajają różnorodne potrzeby społeczności. Od forów i grup po wydarzenia i udostępnianie zawartości - dostawca wszystkich narzędzi potrzebnych do wspierania zaangażowania i połączeń

via EducateMe

EducateMe zostało stworzone z myślą o nauczycielach, trenerach i instytucjach, które chcą tworzyć interaktywne społeczności edukacyjne z sesjami na żywo, ustrukturyzowanymi dyskusjami i współpracą uczniów.

W przeciwieństwie do ogólnych platform społecznościowych, koncentruje się na edukacji, oferując wirtualne klasy, śledzenie postępów i społeczności oparte na kursach, aby zapewnić bardziej wciągające doświadczenie edukacyjne.

Najlepsze funkcje EducateMe

Śledzenie kamieni milowych w nauce, uczestnictwa i osiągnięć w celu zwiększenia zaangażowania uczniów

Wspieranie wzajemnego uczenia się i współpracy poprzez zorganizowane przestrzenie społecznościowe

Zarządzaj przesłanymi przez uczniów pracami, udzielaj informacji zwrotnych i ułatwiaj dyskusje na temat zajęć

Ograniczenia EducateMe

Idealne dla społeczności skoncentrowanych na nauce, ale mniej przystosowalne do ogólnych sieci społecznościowych lub zawodowych

Ceny EducateMe

Zaawansowany : $150/miesiąc

Pro : 240 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje EducateMe

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Budowanie społeczności? Jest mądrzejszy sposób dzięki ClickUp

Najlepsza platforma społecznościowa wspiera Twoją wizję, zwiększa zaangażowanie i skaluje się wraz z Twoimi potrzebami. Te 13 alternatyw dla Mighty Networks oferuje współpracę w czasie rzeczywistym, ustrukturyzowane uczenie się i niestandardowe opcje.

ClickUp to idealne rozwiązanie, które łączy w sobie wydajność, współpracę i automatyzację, aby Twoja społeczność kwitła.

Załóż darmowe konto ClickUp i poczuj różnicę!