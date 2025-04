Śledzenie LLM: 7 najlepszych narzędzi do monitorowania AI w celu optymalizacji wydajności

Przez lata ranking w Google gwarantował widoczność. Ale teraz narzędzia wyszukiwania oparte na AI, takie jak ChatGPT, Gemini i Perplexity, przejmują kontrolę.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, te duże modele językowe nie klasyfikują stron internetowych - przepisują, podsumowują i reinterpretują zawartość, często mieszając informacje z wielu źródeł.

Problem polega na tym, że nawet jeśli Twoja witryna zajmuje pierwsze miejsce w Google, model wyszukiwania AI może ją zignorować.

W tym miejscu wkraczają narzędzia do śledzenia LLM.

Znane również jako narzędzia obserwowalności LLM, pozwalają firmom monitorować odniesienia do ich marki generowane przez AI, śledzić widoczność w wynikach wyszukiwania i optymalizować zawartość pod kątem wyszukiwarek opartych na AI. Narzędzia te pomagają również identyfikować uprzedzenia, błędy rzeczowe lub nieaktualne szczegóły, które mogą rozprzestrzeniać się w wielu produktach AI.

Oto siedem narzędzi do monitorowania LLM, które pomogą ci zbadać, w jaki sposób modele AI przechowują i przetwarzają informacje związane z marką.

Czego należy szukać w narzędziu do śledzenia LLM?

Narzędzie do śledzenia LLM pomaga firmom analizować jak często i w jakim kontekście LLM odnosi się do marki lub produktu. Informacje te można wykorzystać do udoskonalenia zawartości, aby była lepiej reprezentowana w narzędziach wyszukiwania opartych na AI i zapewnienia spójności przekazu marki na różnych platformach.

Niektóre narzędzia oceniają również wydajność aplikacji poprzez monitorowanie szybkości reakcji, dokładności i wydajności przetwarzania AI. Oto kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do śledzenia LLM:

Śledzenie jakości odpowiedzi: Poszukaj narzędzi, które rejestrują odpowiedzi i oceniają je pod kątem trafności, dokładności faktów, tonu lub innych kryteriów. Niektóre narzędzia wykorzystują również analizę sentymentu do wykrywania tonu emocjonalnego lub wykrywania anomalii, takich jak wycieki danych lub toksyczne odpowiedzi

Monitorowanie widoczności AI: Wybierz narzędzie, które śledzi, jak często i gdzie Twoja marka lub słowa kluczowe pojawiają się w zawartości generowanej przez AI. To jak SEO, ale dla AI, często nazywane AI Search Optimization lub Generative Engine Optimization (GEO)

Benchmarking konkurencyjny: Wybierz narzędzie do śledzenia marki LLM z funkcjami analizy konkurencji, pokazujące, jak Twoja widoczność wypada na tle innych. Na przykład, jeśli konkurent jest częściej wzmiankowany w wyszukiwarkach AI, podkreśla to luki, którymi należy się zająć

Integracja i współpraca: Wybierz narzędzie, które płynnie integruje się z istniejącym stosem analitycznym. Zwróć również uwagę na funkcje, takie jak konfigurowalne raporty, powiadomienia (np. jeśli wzmianka o Twojej marce spadnie w wynikach Bing Chat) i wsparcie dla wielu użytkowników, aby zespoły mogły współpracować w zakresie obserwowania i monitorowania LLM

Analiza RAG : Wybierz narzędzie, które ocenia, w jaki sposób retrieval augmented generation (RAG) wpływa na odpowiedzi AI, zapewniając, że pobrana zawartość jest poprawnie reprezentowana w generowanych przez AI danych wyjściowych. Pomaga to ujawnić ryzyko dezinformacji i podkreślić możliwości optymalizacji

ocena wydajności modelu:* Wybierz narzędzie, które śledzi kluczowe wskaźniki wpływające na wydajność LLM, takie jak dokładność modelu na podpowiedziach testowych, spójność odpowiedzi, opóźnienia lub oceny użytkowników dotyczące jakości wyników modelu

Przyjazne przypomnienie: Ponieważ zastosowania LLM różnią się w zależności od branży, upewnij się, że Twoje narzędzie do śledzenia może dostosować się do różnych przypadków użycia, od obsługi klienta po generowanie kodu.

1. Profound (najlepsze dla widoczności w wyszukiwarkach AI w firmach)

via Profound

Założona przez Jamesa Cadwalladera i Dylana Babbsa firma Profound to platforma klasy Enterprise, która śledzi, jak duże modele językowe, takie jak ChatGPT, Gemini, Bing Chat i Microsoft Copilot, wzmiankują i oceniają zawartość.

Analizuje dane wejściowe przetwarzane przez modele AI w celu wygenerowania odpowiedzi, pomagając firmom zrozumieć, jak różne zapytania użytkowników, podpowiedzi, zestawy danych i źródła danych wpływają na widoczność marki. Oferuje również funkcje zgodności i bezpieczeństwa, takie jak certyfikat SOC 2 i pojedyncze logowanie w celu ochrony wrażliwych danych Enterprise i zapewnienia bezpiecznego dostępu.

Najlepsze funkcje

Wgląd w odpowiedzi: Śledzi, jak często Twoja marka pojawia się w odpowiedziach generowanych przez AI. Na przykład marka elektroniki użytkowej może monitorować, jak często jej produkty są wzmiankowane w odpowiedziach na "najlepsze słuchawki z redukcją szumów" lub "najlepsze inteligentne głośniki". analizuje również kontekst i źródła wpływające na te wzmianki

Eksplorator konwersacji: Pomaga badać tematy i słowa kluczowe, które konsumenci omawiają za pomocą platform AI. Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w rozmowy generowane przez AI, śledząc, w jaki sposób wzmianki o branżach, markach i konkurentach są poruszane

Analityka agentów: Śledzi wizyty botów AI, analizuje sposób, w jaki roboty indeksujące AI interpretują twoją witrynę i zapewnia, że jest ona zoptymalizowana pod kątem indeksowania AI. Monitoruje również ruch napędzany przez AI, identyfikuje często przywoływane strony i zapewnia wgląd w to, jak modele AI wykorzystują zawartość w odpowiedziach

Głębokie limity

Profound jest przeznaczony dla klientów na poziomie Enterprise, przez co jest mniej dostępny lub opłacalny dla mniejszych Businessów

Szczegółowa wycena

Niestandardowe ceny

Głębokie oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

2. Scrunch AI (najlepsze do monitorowania obecności marki w AI)

via Scrunch AI

Niestandardowi klienci już teraz wchodzą w interakcje z AI, gdy wyszukują produkty, porównują usługi lub szukają rekomendacji. Scrunch AI śledzi, gdzie pojawia się Twoja marka w odpowiedziach generowanych przez AI, niezależnie od tego, czy jest to najlepszy wynik, ledwo wzmianka, czy też w ogóle jej nie ma.

Narzędzie śledzi trzy podstawowe aspekty: Obecność, pozycję i sentyment. "Obecność" pokazuje, gdzie i w jaki sposób Twoja marka jest wzmiankowana w odpowiedziach AI, "pozycja" wskazuje Twój ranking lub znaczenie w tych odpowiedziach, a "sentyment" analizuje ton (pozytywny, neutralny, negatywny), gdy Twoja marka jest wzmiankowana.

Najlepsze funkcje Scrunch AI

Śledzenie i analiza konkurencji : Umożliwia porównanie wzmianek o marce z konkurencją na te same podpowiedzi. Podkreśli, jeśli rywal przyćmiewa cię, powiedzmy, w rekomendacjach ChatGPT dla "najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami"

Knowledge hub : Identyfikuje luki w zawartości lub błędne informacje dotyczące sposobu reprezentowania marki

AI persona insights: Pozwala zobaczyć, jak różne profile użytkowników (persony) otrzymują różne odpowiedzi AI na temat Twojej marki. Ten poziom wglądu jest niezwykle przydatny do udoskonalania content marketingu pod kątem AI

Limity Scrunch AI

Dostęp do nich jest obecnie ograniczony i wymaga zarezerwowania spotkania

Ceny Scrunch AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Scrunch AI

Recenzje G2: Za mało recenzji

Recenzje Capterra: Za mało recenzji

3. Otterly. AI (najlepsze do śledzenia widoczności AI)

Otterly umożliwia monitorowanie marki, zawartości, konkurencji lub dowolnej podpowiedzi w usługach AI.

Kluczową funkcją Otterly jest łatwość obsługi. Jest odpowiedni dla tych, którzy chcą szybko sprawdzić wyniki wyszukiwania AI bez głębokiej krzywej uczenia się. Platforma zapewnia wsparcie dla wielu chatbotów AI/LLM, takich jak ChatGPT, Google's Gemini i Bing Chat.

Jest to jedno z niewielu narzędzi do monitorowania wyszukiwania AI, które pozwala śledzić jakość wyników na podstawie lokalizacji niestandardowych klientów. Jeśli Twoja marka jest popularna w Stanach Zjednoczonych, ale rzadko wzmiankowana w wyszukiwaniach AI w Indiach lub Niemczech, wiesz, gdzie skupić swoje wysiłki w zakresie zawartości

Otterly. Najlepsze funkcje AI

Badanie słów kluczowych i podpowiedzi: Pomaga zrozumieć, które podpowiedzi lub słowa kluczowe sprawiają, że AI odwołuje się do Ciebie lub Twojej konkurencji, dzięki czemu możesz dostosować swoją strategię dotyczącą zawartości

Śledzenie linków: Pozwala śledzić, ile odpowiedzi wygenerowanych przez AI zawiera linki do Twojej zawartości w porównaniu z konkurencją

Alerty dotyczące wydajności i pulpitu: Powiadamia o dużych zmianach w wzmiankach na temat AI, np. o przejęciu przez konkurenta miejsca w odpowiedziach generowanych przez AI

Otterly. Limity AI

Brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w innych narzędziach, takich jak śledzenie oparte na osobach lub głęboka analiza nastrojów

Otterly. Wycena AI

Lite: 29 USD/miesiąc (10 podpowiedzi wyszukiwania)

Standard: 189 USD/miesiąc (100 podpowiedzi wyszukiwania)

Pro: $989/miesiąc (1000 podpowiedzi wyszukiwania)

Otterly. Oceny i recenzje AI

Recenzje G2: Za mało recenzji

Recenzje Capterra: Za mało recenzji

4. Peec AI (najlepsze do śledzenia wielu LLM w przystępnej cenie)

via Peec AI

Zaprojektowana specjalnie dla teamów marketingowych, Peec AI to platforma do analizy wyszukiwania AI, która wyróżnia się oferowaniem solidnych funkcji w przystępnej cenie.

Jego "Brand Visibility Score " pomaga analizować jak często twoja marka pojawia się w wynikach AI na przestrzeni czasu, dając ci jasny wskaźnik do śledzenia postępów.

Platforma może podzielić to na różne LLM, takie jak ChatGPT, Claude, Perplexity, Google Gemini, DeepSeek itp. i w różnych przedziałach czasu, dzięki czemu możesz zobaczyć, że Twoja widoczność wynosi na przykład 70% w ChatGPT, ale tylko 40% w Claude.

Najlepsze funkcje Peec AI

Analiza źródeł : Identyfikuje źródła, na które powołują się asystenci AI, gdy wspominają o Twojej marce. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ mówi dlaczego AI o tobie wspomina lub nie. Warto zauważyć, że tylko 50% źródeł używanych przez AI pokrywa się z najlepszymi wynikami Google. Możesz celować w te konkretne źródła za pomocą postów gościnnych, PR i wkładu ekspertów w swoją strategię zawartości, aby zwiększyć widoczność

Analiza porównawcza konkurencji : Umożliwia dodanie konkurentów i wyświetlenie "rankingu branżowego", który pokazuje, kto jest najbardziej lubiany przez AI

Pakiet analityczny SEO dla LLM: Oferuje śledzenie czasu, pulpity z wieloma modelami i współpracę zespołową, w przyjaznym dla użytkownika interfejsie użytkownika z czytelnymi wykresami, co czyni go potężnym narzędziem dla zespołów opartych na danych

Limity Peec AI

Teams mogą potrzebować czasu, aby zrozumieć wszystkie funkcje, zwłaszcza jeśli są nowicjuszami w analityce wyszukiwania AI

Peec AI pricing

Wewnętrzne Teams: 130 USD/miesiąc (analiza 30 podpowiedzi)

Agencja: $195/miesiąc (współpraca z 3 klientami)

Oceny i recenzje Peec AI

Recenzje G2: Za mało recenzji

Recenzje Capterra: Za mało recenzji

5. Rankscale (najlepsze do kompleksowej analizy SEO AI)

via Rankscale

Rankscale (często stylizowane na Rankscale. ai) to narzędzie do generatywnej optymalizacji silnika (GEO) zaprojektowane jako kompleksowe rozwiązanie zapewniające widoczność w wyszukiwarkach AI.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest symulator wyszukiwarki AI, który pokazuje, jak różne modele AI indeksują i interpretują twoją witrynę, dając ci wynik zawartości pod kątem trafności AI. Pomaga to zidentyfikować, czy coś w Twojej witrynie może blokować lub zniechęcać boty AI.

Najlepsze funkcje Rankscale

Śledzenie podpowiedzi w wielu silnikach AI : Pozwala ustawić niestandardowe podpowiedzi wyszukiwania w wielu silnikach opartych na LLM, zebrać wyniki i pokazać, gdzie pojawia się Twoja witryna. Wyświetla również mapę cytatów, ujawniając, do których źródeł odwołuje się AI

Monitorowanie wzmianek o konkurentach: Śledzenie wzmianek o konkurentach, odkrywanie konkurentów w odpowiedziach AI, których tradycyjne SEO może przegapić. Zapewnia również pełny widok 360° wydajności AI witryny, od ulepszeń na stronie po analizę konkurencji

Pulpit marki: Pomaga monitorować rankingi wyszukiwania AI, analizę nastrojów i trendy widoczności dla wszystkich marek bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami. Ponadto "Automatyzacja obliczeń" natychmiast przetwarza dane dotyczące realizacji wyszukiwanych haseł, zapewniając dokładne i aktualne wskaźniki

Ograniczenia skali rankingowej

Narzędzie jest tworzone jako samodzielny projekt i dopiero niedawno zostało udostępnione testerom, więc niektóre funkcje mogą być niekompletne lub zawierać błędy

Ceny w skali rankingowej

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rankscale

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

6. Knowatoa (najlepsze do śledzenia rankingu wyszukiwania LLM)

via Knowatoa

Knowatoa działa jako dedykowane narzędzie do śledzenia rankingów, które pokazuje, jak usługi AI postrzegają i oceniają Twoją markę.

Śledzi wzmianki o Twojej marce w odpowiedziach AI i sprawdza, czy modele AI dokładnie opisują Twoje produkty porównując je z rzeczywistymi informacjami o produkcie. Na przykład, jeśli AI twierdzi, że Twojemu oprogramowaniu brakuje funkcji, którą faktycznie posiadasz, Knowatoa oznaczy tę rozbieżność.

Najlepsze funkcje Knowatoa

Śledzenie różnych modeli : Wsparcie dla wszystkich głównych platform AI, takich jak ChatGPT, Google's Gemini, Perplexity, Meta's AI, Anthropic's Claude itp. zapewniając szeroki zasięg na jednym ekranie

Rankingi konkurencji : Pozwala wyświetlić listę konkurentów i sprawdzić, jak często pojawiają się oni w porównaniu z Tobą w przypadku tych pytań

Prostota: Oferuje przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs i nie przytłacza zbędnymi danymi. Ponadto zawiera znane wskaźniki, takie jak liczba śledzonych pytań, liczba monitorowanych witryn (stron internetowych) itp.

Ograniczenia Knowatoa

Jako stosunkowo nowe narzędzie, Knowatoa nie posiada zaawansowanych funkcji, takich jak analiza sentymentu lub API do integracji z innymi platformami

Ceny Knowatoa

Free Plan (3 strony internetowe)

Premium: 49 USD/miesiąc (15 witryn)

Agencja: $99/miesiąc (50 stron internetowych)

Oceny i recenzje Knowatoa

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Knowatoa to bardzo fajne narzędzie, które wyprzedza zmiany w naszej branży, śledząc ranking usług wyszukiwania AI, takich jak ChatGPT, Perplexity i Claude.

7. Nightwatch (najlepszy do łączenia śledzenia pozycji SEO z monitorowaniem AI)

via Nightwatch

Nightwatch's AI Tracking pozwala monitorować wydajność ChatGPT 3. 0 i 4. 0 w czasie rzeczywistym. Możesz śledzić, gdzie pojawia się Twoja firma lub usługa, zobaczyć, jak często jesteś wzmiankowany i zrozumieć kontekst tych wzmianek, wprowadzając kluczowe podpowiedzi lub pozwalając systemowi obserwować w czasie.

Dla tych, którzy już używają go do SEO, możesz śledzić swoją widoczność w ChatGPT i innych LLM za pomocą tego samego interfejsu.

Najlepsze funkcje Nightwatch

Dostosowywane raportowanie : Twórz ujednolicone raportowania, które pokazują na przykład Twoją pozycję w Google dla słowa kluczowego i czy ChatGPT poleca Cię dla tego samego słowa kluczowego

Silna analiza konkurencji: Porównaj, czy konkurenci są częściej polecani przez LLM

Spostrzeżenia: Uzyskaj wgląd w monitorowanie AI dzięki podstawowym funkcjom, takim jak śledzenie lokalnych rankingów, mobile vs desktop, audyt witryn i segmentacja

Limity Nightwatch

Opanowanie funkcji platformy może zająć trochę czasu nowym użytkownikom

Ceny Nightwatch

39 USD/miesiąc (250 słów kluczowych)

Oceny i recenzje Nightwatch

G2: 4. 9/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (30+ opinii)

Jak ClickUp może usprawnić śledzenie LLM?

Te siedem narzędzi zostało stworzonych specjalnie do oceny LLM. Ale jak połączyć trendy i wyniki z tych narzędzi z istniejącymi cyklami pracy?

W tym miejscu do gry wkracza ClickUp.

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp może pomóc w ocenie odpowiedzi LLM i tego, jak marka pojawia się w wynikach wyszukiwania generowanych przez AI w wielu dużych modelach językowych, takich jak ChatGPT, Gemini i Perplexity.

Umożliwia to zespołom organizowanie monitorowania, przechwytywanie praktycznych spostrzeżeń i wdrażanie zmian w oparciu o wahania rankingu. Zobaczmy, jak to zrobić!

1. Zarządzanie cyklem pracy

ClickUp łączy zarządzanie projektami i śledzenie zadań w jednej platformie, ułatwiając monitorowanie terminów, priorytetów i zależności w celu uzyskania optymalnej wydajności operacyjnej.

Załóżmy, że zespół marketingowy ClickUp chce wiedzieć, dlaczego ClickUp brakuje w wynikach wyszukiwania AI dla "najlepszych narzędzi AI" lub "najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami". zespół może zarejestrować to jako zadanie w ClickUp Tasks i dodać podzadania, aby zbadać problem w modelach AI, takich jak ChatGPT, Perplexity lub Bard.

📌 Przykład: Nazwa zadania: Zbadanie brakujących wzmianek ClickUp w wyszukiwarce AI Perplexity 👥 Przypisany do: Joshua (AI Researcher) Podzadania: 1️⃣ Analizuj źródła wiedzy Perplexity AI 2️⃣ Podpowiedź: testowanie 3️⃣ Sprawdź dane szkoleniowe i źródła danych LLM

Możesz także użyć pól niestandardowych ClickUp, aby dodać strukturę i kluczowe informacje do badania. Na przykład:

Śledzenie zapytań : Określa dokładne testowane słowa kluczowe, takie jak "najlepsze narzędzia zwiększające wydajność " lub "najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami "

Nazwa platformy: Wskazuje, czy problem dotyczy Perplexity, ChatGPT, Bard czy innego modelu AI

Przydziel to zadanie członkowi zespołu do zbadania, z niestandardowymi statusami do śledzenia postępów: "Otwarte", "W trakcie przeglądu" i "Rozwiązane". clickUp umożliwia również ustawienie priorytetów, dzięki czemu krytyczne problemy są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Bez wysiłku twórz zadania, przypisuj je do członków zespołu i dodawaj podzadania za pomocą ClickUp Tasks

ClickUp Brain, potężna sieć neuronowa, która łączy wszystko w ClickUp, może sugerować struktury zadań dla badania wyszukiwania AI. Pomaga to Teamsowi podzielić proces na podzadania, przypisać obowiązki i śledzić postępy.

2. Alerty śledzenia AI

Ponieważ odpowiedzi modeli AI mogą się często zmieniać, Teams potrzebują powiadomień w czasie rzeczywistym, gdy ich marka jest pomijana lub błędnie reprezentowana. Automatyzacje ClickUp można skonfigurować tak, aby wyzwalały alerty na podstawie określonych działań.

na przykład, gdy członek zespołu aktualizuje pole "Status wzmianki" z Wzmianka → Niewzmianka, *możesz ustawić niestandardowe automatyzacje na: Przydziel zespołowi ds. badań nad AI dodatkowe zadanie w celu zbadania problemu

Powiadom zespół ds. marketingu i SEO e-mailem

ClickUp Automatyzacja może również tworzyć powtarzające się zadania do śledzenia widoczności co tydzień lub co miesiąc. Dzięki temu śledzenie wyszukiwania AI odbywa się regularnie, a nikt nie zapomina o ręcznym sprawdzaniu.

Automatyzacja powtarzających się zadań, wyzwalacz alertów i przypisywanie działań za pomocą ClickUp Automations

➡️ Czytaj więcej: Przewodnik dla początkujących po pulpitach w ClickUp (z przykładami przypadków użycia)

3. Dokumentacja i współpraca

Zamiast rozproszonych notatek lub e-maili, ClickUp Docs dostarcza scentralizowany system zarządzania wiedzą, w którym zespoły mogą rejestrować wyniki wyszukiwania generowane przez AI, dokumentować spostrzeżenia konkurencji i współpracować nad strategiami dotyczącymi zawartości, aby poprawić widoczność marki w odpowiedziach LLM.

Na przykład, można prowadzić dokument do rejestrowania wyników wyszukiwania AI, nazywając go AI Search Trends Report - March 2025. Może on zawierać:

Lista miejsc, w których marka pojawia się (lub nie) w odpowiedziach generowanych przez AI

Dołącz zrzuty ekranu odpowiedzi generowanych przez AI i rankingi konkurencji

Przechowuj spostrzeżenia na temat tego, dlaczego modele AI preferują określone marki nad innymi i przeprowadzaj burzę mózgów na temat strategii optymalizacji

Połącz spostrzeżenia dotyczące wyszukiwania AI i współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp AI Docs

ClickUp Docs ułatwia badaczom AI, analitykom danych, inżynierom uczenia maszynowego i specjalistom SEO współpracę w czasie rzeczywistym. Teams mogą śledzić wyniki wyszukiwania AI, dodawać notatki i udoskonalać strategie dotyczące zawartości w jednym miejscu.

Pro Tip: Skorzystaj z szablonów raportów śledzenia pozycji w rankingu, aby stworzyć raport śledzenia pozycji Twojej marki w rankingu AI. Śledź, jak często Twoja marka pojawia się w wynikach wyszukiwania AI, porównuj rankingi konkurencji i rejestruj analizę nastrojów. Takie ustrukturyzowane podejście pomaga zidentyfikować luki i zoptymalizować zawartość w celu zwiększenia widoczności AI.

4. Spostrzeżenia oparte na AI do śledzenia LLM

ClickUp Brain, asystent AI firmy ClickUp, śledzi widoczność wyszukiwania AI i pobiera informacje z zadań, dokumentów, czatu i pulpitów, aby pomóc zespołom analizować wzmianki, dostrzegać trendy i optymalizować strategie.

na przykład, Teams mogą zapytać ClickUp Brain: Podsumowanie kluczowych trendów z naszych raportów dotyczących widoczności AI.

Jak często ClickUp pojawiał się w odpowiedziach generowanych przez AI w ChatGPT w zeszłym miesiącu?

Którzy konkurenci byli częściej wzmiankowani w Perplexity AI do zarządzania projektami?

ClickUp Brain skanuje przechowywane dane i natychmiast wyciąga istotne spostrzeżenia, oszczędzając czas i informując zespoły.

Organizuj spostrzeżenia i wykrywaj trendy w jednym scentralizowanym obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

Analizuje również dane historyczne, aby dostrzec wzorce w rankingach wyszukiwania generowanych przez AI.

Jeśli ChatGPT zacznie faworyzować nowego konkurenta, ClickUp Brain może podkreślić tę zmianę

Jeśli widoczność ClickUp spadnie w wielu LLM, narzędzie może oznaczyć ten spadek i zasugerować obszary wymagające poprawy

➡️ Czytaj więcej: Connecting the Dots: How Connected AI Eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę

Uprość śledzenie LLM i zwiększ obecność marki dzięki ClickUp

Ponieważ zawartość generowana przez AI zmienia sposób, w jaki marki pojawiają się w wyszukiwarce, śledzenie obecności marki w dużych modelach językowych ma kluczowe znaczenie. Narzędzia do śledzenia LLM pomagają firmom monitorować wzmianki generowane przez AI, analizować widoczność konkurencji i optymalizować strategie zawartości pod kątem wyników wyszukiwania opartych na LLM.

Jeśli jednak nie jesteś gotowy, aby zainwestować w dedykowane narzędzie do monitorowania lub potrzebujesz większej pomocy w zrozumieniu danych, ClickUp może Ci pomóc. Pozwala organizować spostrzeżenia, automatyzować monitorowanie i współpracować nad strategiami widoczności AI. Dzięki ClickUp Brain możesz być na bieżąco z trendami wyszukiwania AI bez konieczności dodawania kolejnego narzędzia do swojego stosu technologicznego.

Gotowy, aby zoptymalizować widoczność swojej marki dzięki ClickUp? Zarejestruj się w ClickUp już dziś.