Gdzie znaleźć nagrania Zoom?

Nagrania Zoom oferują sposób na ponowne odwiedzenie dyskusji w swoim tempie. Niezależnie od tego, czy przegapiłeś kluczowy szczegół na spotkaniu z Tablicą, czy chcesz powtórzyć wykład, te nagrania mogą uratować Ci życie.

Jedynym wyzwaniem jest lokalizacja, gdzie te wideo są zapisywane na urządzeniu. Rozwiązujemy to już dziś.

W tym przewodniku dowiesz się, jak uzyskać dostęp do nagrań Zoom, niezależnie od tego, czy są one przechowywane na komputerze, czy w chmurze.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd tego, gdzie można znaleźć nagrania Zoom: Nagrania Zoom są przechowywane w dwóch miejscach - lokalnie na komputerze w folderze Zoom lub w chmurze, jeśli masz płatne konto Zoom

Dostęp do nagrań Zoom można uzyskać, wykonując następujące kroki Z aplikacji komputerowej Zoom: Przejdź do Spotkania > Nagrania, aby otworzyć pliki Z portalu internetowego Zoom: Zaloguj się i przejdź do Nagrania, aby wyświetlić, pobrać lub udostępniać Ręczne wyszukiwanie: Użyj Eksploratora plików i wyszukaj zoom_ lub. mp4, jeśli brakuje nagrań

Udostępnianie nagrań Zoom jest łatwiejsze, gdy są one przesyłane do usług w chmurze, takich jak Google Drive lub Dropbox, a nagrania Zoom w chmurze mają wbudowane opcje udostępniania

Zoom ma kilka zależności, o których należy pamiętać Pamięć masowa jest ograniczona (użytkownicy Pro otrzymują tylko 1 GB pamięci masowej w chmurze) Nagrania mogą mieć niską rozdzielczość w zależności od jakości Internetu uczestnika Free użytkownicy mogą nagrywać tylko lokalnie z 40-minutowym limitem spotkania Nagrania mogą zostać odcięte po 3 godzinach, nawet przy dostępnej pamięci masowej Tylko gospodarz ma pełną kontrolę, co utrudnia dostęp innym

ClickUp bridges te ClickUp Clips pozwala nagrywać ekran, przechowywać i udostępniać wideo bez bałaganu w zarządzaniu plikami ClickUp AI Notetaker i Brain automatycznie transkrybują spotkania i zamieniają dyskusje w wykonalne zadania ClickUp integruje się z Zoom, Slack, Teams i nie tylko, zapewniając natychmiastowy dostęp do spostrzeżeń ze spotkań ClickUp Meetings przechowuje wszystkie szczegóły spotkań, uczestników, notatki i działania następcze połączone z zadaniami w celu płynnego przepływu pracy

Gdzie przechowywane są nagrania Zoom?

A więc nagrałeś spotkanie Zoom - świetnie! Ale teraz pojawia się ważne pytanie: Do zrobienia?

Na szczęście Zoom zapewnia prostotę. Twoje nagrania mogą znajdować się tylko w dwóch miejscach: Lokalnie na komputerze (jeśli wybrałeś nagrywanie lokalne)

W chmurze Zoom (jeśli masz płatne konto i wybrałeś nagrywanie w chmurze)

Teraz wyjaśnijmy, jak uzyskać dostęp do nagrań Zoom w obu przypadkach.

1. Znajdowanie lokalnych nagrań Zoom (zapisanych na komputerze)

Jeśli nagrałeś spotkanie za pomocą aplikacji komputerowej Zoom, pliki nagrań są przechowywane bezpośrednio na komputerze. Ale nie panikuj, jeśli nie możesz ich od razu znaleźć! Oto jak je śledzić:

Metoda 1: Sprawdź ustawienia nagrywania Zoom

Otwórz aplikację komputerową Zoom i zaloguj się Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu

via Zoom

Wybierz Ustawienia > Nagrywanie

W sekcji "Przechowuj moje nagrania w" zobaczysz ścieżkę do pliku, w którym zapisywane są nagrania Zoom

Metoda 2: Ręczne znalezienie folderu z nagraniami Zoom

Domyślnie Zoom zapisuje lokalne nagrania w następujących lokalizacjach:

Windows : C:\Użytkownicy\[Twoja nazwa użytkownika]\Dokumenty\Zoom

Mac : /Users/[Twoja nazwa użytkownika]/Documents/Zoom

Linux: strona główna/[Twoja nazwa użytkownika]/Documents/Zoom

Każdy folder Zoom ma nazwę z ID spotkania i datą, dzięki czemu można łatwo dopasować go do sesji, której szukasz.

Metoda 3: Użyj wyszukiwania, jeśli nie możesz znaleźć nagrania

Nadal nie możesz znaleźć? Użyj paska wyszukiwania na komputerze i wpisz:

Zoom_ (ponieważ nazwy plików Zoom zaczynają się od tego)

ID lub data spotkania, jeśli je pamiętasz

. mp4, aby bezpośrednio zlokalizować plik wideo

Bonusowa wskazówka: Zmień domyślny folder nagrań

Chcesz, aby Zoom zapisywał Twoje pliki w wygodniejszym miejscu?

Przejdź do Ustawienia Zoom > Nagrywanie > Kliknij "Zmień" i wybierz nową lokalizację.

Zapobiegnie to przyszłym poszukiwaniom zapisanych nagrań.

2. Znajdowanie nagrań Zoom w chmurze (dla płatnych użytkowników)

Jeśli jesteś licencjonowanym użytkownikiem Zoom (Pro, Business lub Enterprise), otrzymujesz luksus nagrywania w chmurze Zoom. Oznacza to, że nagrania ze spotkań są bezpiecznie przechowywane w chmurze Zoom i można uzyskać do nich dostęp z dowolnego urządzenia.

Jak uzyskać dostęp do nagrań w chmurze:

Otwórz przeglądarkę i przejdź do portalu internetowego Zoom: https: //zoom.us/signin

Zaloguj się na swoje konto Zoom. Kliknij Nagrania w menu po lewej stronie. Wybierz zakładkę Nagrania w chmurze.

Użyj filtrów, takich jak zakres dat lub ID spotkania, aby znaleźć żądane nagranie. Kliknij nagranie, aby je obejrzeć, pobrać lub udostępniać.

Przyjazne przypomnienie: Przetwarzanie nagrań w chmurze może zająć kilka minut. Jeśli nagranie nie pojawi się od razu, zrób sobie kawę i sprawdź je później.

Jak pobierać lub udostępniać nagrania w chmurze:

Jak udostępniać nagrania ekranu? Wykonaj te proste kroki:

Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać nagranie na komputerze

Kliknij przycisk Udostępnij, aby skopiować link do nagrania Zoom dla innych osób

via WikiHow

Dostosuj ustawienia udostępniania, aby kontrolować, kto może uzyskać dostęp do nagrania

Jak uzyskać dostęp do nagrań Zoom

Teraz, gdy już wiesz, gdzie znaleźć nagrania Zoom, przyjrzyjmy się różnym sposobom uzyskiwania do nich dostępu.

1. Korzystanie z aplikacji komputerowej Zoom

Jeśli wolisz szybki sposób na znalezienie lokalnych nagrań Zoom, użyj klienta pulpitu Zoom:

Otwórz aplikację komputerową Zoom i zaloguj się Kliknij Spotkania > Nagrania

Pojawi się lista zapisanych nagrań

Kliknij Otwórz, aby wyświetlić ścieżkę pliku

2. Dostęp z portalu internetowego Zoom

Jeśli korzystasz z nagrywania w chmurze, najłatwiejszym sposobem na znalezienie zapisanych nagrań jest portal internetowy Zoom:

Otwórz przeglądarkę i przejdź do https://zoom. us/signin Zaloguj się i kliknij Nagrania w menu po lewej stronie Wybierz Nagrania w chmurze lub Nagrania lokalne (zależnie od miejsca przechowywania pliku) Użyj paska wyszukiwania lub filtra zakresu dat, aby zlokalizować żądane nagranie Kliknij nazwę nagrania, aby je obejrzeć, pobrać lub udostępniać

3. Ręczne wyszukiwanie nagrań Zoom

Jeśli wszystko inne zawiedzie i nadal nie możesz znaleźć nagrania ze spotkania Zoom, wypróbuj te metody:

Sprawdź swój eksplorator plików : Otwórz Eksplorator plików (Windows) lub Finder (Mac) i poszukaj: zoom_. mp4 ID spotkania

zoom_

. mp4

ID spotkania

Skorzystaj z portalu internetowego Zoom : Jeśli nie widzisz nagrań w aplikacji, zaloguj się na https://zoom. us/signin i sprawdź w sekcji Nagrania

Sprawdź folder Kosz : Jeśli brakuje nagrania w chmurze, Zoom zapisuje usunięte pliki przez 30 dni

Upewnij się, że podczas nagrywania zalogowałeś się na właściwe konto Zoom

zoom_

. mp4

ID spotkania

📮 ClickUp Insight: Znaczna część Twoich pracowników nie posiada informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji Około jedna trzecia pracowników wiedzy codziennie kontaktuje się z 1-3 współpracownikami, aby zebrać potrzebne im informacje. Ale co by było, gdyby wszystkie te informacje były już udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy ClickUp AI Brain przełączanie kontekstów stało się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain natychmiast pobierze odpowiednie informacje - z obszaru roboczego i połączy aplikacje innych firm!

Zarządzanie i udostępnianie nagrań Zoom

Teraz, gdy już znalazłeś swoje nagrania Zoom, porozmawiajmy o tym, jak skutecznie nimi zarządzać i udostępniać.

Zmień nazwę swoich nagrań Zoom

Aby zachować porządek, zmień nazwy plików nagrań:

Lokalizacja folderu nagrań Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wideo (. mp4) Wybierz Zmień nazwę i nadaj mu znaczący tytuł (np. "Marketing_Team_Meeting_Feb_2025")

Udostępnianie nagrań Zoom

W przypadku nagrań lokalnych: Prześlij na Dysk Google, Dropbox lub OneDrive i udostępnij połączony link

W przypadku nagrań w chmurze: Skopiuj połączony link do nagrania Zoom i dostosuj ustawienia udostępniania

Jeśli udostępniasz poufną zawartość spotkania, włącz ochronę hasłem i ogranicz dostęp do określonych użytkowników.

Usuwanie starych nagrań

Pamięć w chmurze Zoom nie jest Unlimited, więc dobrym pomysłem jest usunięcie starych nagrań:

Przejdź do portalu internetowego Zoom

Kliknij Nagrania > Nagrania w chmurze

Wybierz te, których już nie potrzebujesz

Kliknij Usuń (pozostaną w Koszu przez 30 dni)

W przypadku nagrań lokalnych wystarczy usunąć je z folderu na komputerze, aby zwolnić przestrzeń.

Rozwiązywanie problemów z brakującymi nagraniami Zoom

Zakończyłeś ważne spotkanie Zoom, nacisnąłeś przycisk nagrywania, a teraz wydaje się, że nagranie rozpłynęło się w powietrzu.

Nie martw się - nie jesteś sam! Wielu użytkowników zadaje sobie pytanie: "Gdzie są moje nagrania Zoom?"

Zanim założysz, że Twoje wideo zostało wessane do czarnej dziury, przejdźmy przez kilka kluczowych kroków rozwiązywania problemów, aby śledzić brakujące nagranie.

wyzwanie #1: Nagrywałeś na niewłaściwym urządzeniu

rozwiązanie: Jeśli korzystałeś z Pulpitu zdalnego lub zalogowałeś się na innym urządzeniu, Twoje nagranie mogło zostać tam zapisane. Sprawdź aplikację komputerową Zoom na komputerze służbowym lub dodatkowym i zobacz, czy plik pojawia się w sekcji Nagrania.

Ponadto, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości, używaj różnych tapet, aby rozróżnić urządzenia.

wyzwanie #2: Skrót do folderu Zoom nie aktualizuje się

Rozwiązanie: Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że kliknięcie "Otwórz folder" w aplikacji Zoom prowadziło do starej lub nieprawidłowej lokalizacji. Zamiast tego należy ręcznie otworzyć Eksplorator plików (Windows) lub Finder (Mac) i przejść do folderu Dokumenty > Zoom.

wyzwanie #3: Zoom podzielił nagranie na wiele plików

Rozwiązanie: Jeśli spotkanie było długie, Zoom mógł podzielić nagranie na osobne pliki. Otwórz folder nagrań Zoom i poszukaj plików z etykietą zoom_0. mp4, zoom_1. mp4 itd.

wyzwanie #4: Rozdzielczość nagrań Zoom jest niższa niż oczekiwano

rozwiązanie: Zoom automatycznie obniża rozdzielczość, jeśli uczestnik ma słaby internet. Jeśli potrzebujesz lepszej jakości, przełącz się na tryb aktywnego głośnika zamiast widoku galerii.

wyzwanie #5: Format pliku nagrania nie jest taki, jakiego oczekiwałeś

Rozwiązanie: Jeśli nagranie pojawia się jako plik Zoom, nie zostało jeszcze przetworzone. Otwórz Zoom, przejdź do Nagrania i kliknij Konwertuj nagranie, aby wygenerować MP4.

wyzwanie #6: Nie możesz pobrać nagrania w chmurze, ponieważ pobieranie jest wyłączone

Rozwiązanie: Jeśli gospodarz wyłączył pobieranie, zapytaj, czy może je tymczasowo włączyć lub udostępnić bezpośredni link do pobrania.

Limity nagrywania spotkań z Zoomem

Ten użytkownik Zooma napisał na Reddit, szukając rozwiązania swojego wyjątkowego problemu.

Prowadzę długie spotkania edukacyjne i wielokrotnie napotykałem problem nagrywania w chmurze. Wszelkie nagrania, które wykonuję po upływie trzech godzin spotkania, nie pojawiają się w mojej pamięci masowej w chmurze (mam 90 GB wolnego miejsca).

Prowadzę długie spotkania edukacyjne i wielokrotnie napotykałem problem nagrywania w chmurze. Wszelkie nagrania, które wykonuję po upływie trzech godzin spotkania, nie pojawiają się w mojej pamięci masowej w chmurze (mam 90 GB wolnego miejsca).

Istnieje kilka problemów, z którymi borykają się użytkownicy Zooma, a które nie mają jednoznacznych rozwiązań. Oto przegląd:

Przechowywanie nagrań w chmurze jest ograniczone , a konta Pro otrzymują tylko 1 GB, co ledwo wystarcza na godzinę wideo 720p ❌

Rozdzielczość nagrywania zmienia się, co oznacza, że nawet jeśli masz kamerę internetową 1080p, Twoje wideo może zostać zapisane w rozdzielczości 640p z powodu słabych połączeń innych uczestników ❌

Użytkownicy Free Zoom mogą nagrywać tylko lokalnie, bez przechowywania w chmurze i z 40-minutowym limitem spotkań, co wymusza częste restarty sesji ❌

Długie spotkania mogą nie nagrywać się po 3 godzinach , nawet z dostępną pamięcią masową w chmurze, co wymaga ręcznego ponownego uruchomienia, aby uniknąć utraty zawartości ❌

Tylko gospodarz ma pełny dostęp do nagrań, więc jeśli nie rozpocząłeś nagrywania, musisz poczekać, aż udostępni Ci plik ❌

Zarządzaj spotkaniami i nagrywaj je za pomocą ClickUp

Załóżmy, że próbujesz zautomatyzować niektóre części procesu wdrażania, nagrywając procesy na Zoomie, aby nowi pracownicy mogli je oglądać w razie potrzeby. Jednak korzystając z nagrań Zoom, oto jak wyglądałoby ich wdrożenie:

Nie mogą znaleźć nagrania Zoom, ponieważ jest ono przechowywane w losowym folderze lub, co gorsza, na innym komputerze

Jakość wideo jest tak niska, że nie można nawet odczytać tekstu na udostępnianym ekranie

Plik jest zbyt duży dla darmowej pamięci w chmurze Zoom, więc został już usunięty, zanim zdążyli go obejrzeć

Po co więc trzymać się narzędzia, które komplikuje pracę zamiast ją upraszczać?

Dzisiejsza praca jest już zepsuta - projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w zbyt wielu odłączonych narzędziach. ClickUp rozwiązuje te problemy, będąc wszystką aplikacją do pracy. Łączy zarządzanie zadaniami, udostępnianie wiedzy i czat w jednym miejscu, zasilany przez AI, aby pomóc Ci pracować szybciej i mądrzej.

Nagrywaj i udostępniaj za pomocą ClickUp Clips

Wszyscy nienawidzimy tracić czasu na niepotrzebne spotkania na żywo tylko po to, aby nadrobić zaległości w prostych aktualizacjach lub instrukcjach. ClickUp Clips oferuje inteligentniejszą alternatywę dla struktury spotkań na żywo Google Meet i Zoom, umożliwiając nagrywanie i udostępnianie wideo w sposób asynchroniczny.

Dzięki ClickUp Clips możesz:

Nagrywaj ekran, głos i kamerę internetową w tym samym czasie - więc nie ma potrzeby korzystania z wielu narzędzi. Co najlepsze? Aplikacja pełni również funkcję darmowego rejestratora ekranu bez znaków wodnych

Osadzaj wideo bezpośrednio w zadaniach, aby Twój zespół miał do nich dostęp dokładnie tam, gdzie są potrzebne

Wyeliminuj konflikty w harmonogramie, ponieważ nowi pracownicy (lub członkowie Teams w różnych strefach czasowych) mogą oglądać nagranie w dogodnym dla siebie momencie

Zamiast zajmować się nieporęcznym procesem nagrywania, nagrywaj i udostępniaj wideo bez wysiłku, przechowując wszystko w jednym miejscu za pomocą ClickUp Clips

Transkrypcje spotkań z wykorzystaniem AI

Jedną z funkcji, której brakuje Zoom i większości aplikacji do wideokonferencji, są narzędzia do transkrypcji AI.

ClickUp AI Notetaker to potężne narzędzie do przekształcania dyskusji na spotkaniach w praktyczne wyniki, zapewniając, że spotkania sprzyjają wydajności. Automatycznie rejestruje kluczowe spostrzeżenia, decyzje i elementy działań oraz usprawnia cykl pracy, dostarczając przejrzyste, przydatne podsumowania, które łączą dyskusje z trwającymi projektami.

Zintegrowana dokumentacja: Zapisuj transkrypcje, pliki audio i podsumowania w prywatnym dokumencie, z możliwością oznaczania powiązanych notatek ze spotkań w celu łatwego ich odszukania

Automatyzacja tworzenia zadań: Natychmiastowe przekształcanie elementów działań ze spotkań w możliwe do śledzenia, przypisane zadania ClickUp, zapewniające odpowiedzialność i kontynuację działań

Integracja z czatem: Wykorzystaj ClickUp AI do automatycznego publikowania podsumowań i elementów działań bezpośrednio w kanałach czatu, aby zapewnić płynną komunikację

Synchronizacja kalendarza i połączeń: Połącz swój kalendarz z notatkami z rozmów, aby uzyskać ujednolicone wrażenia, nadając priorytet najważniejszym spotkaniom i automatyzując raportowanie innych

Transkrypcje z możliwością wyszukiwania: Korzystaj z automatycznych transkrypcji, które umożliwiają łatwe wyszukiwanie dowolnego spotkania w ClickUp, umożliwiając szybki dostęp do informacji, generowanie zadań i dostosowanie zespołu

Dzięki ClickUp Brain możesz pominąć ręczne robienie notatek i pozwolić AI automatycznie transkrybować spotkanie w czasie rzeczywistym. Oto, w jaki sposób narzędzia AI na spotkania pomagają wyprzedzać konkurencję:

natychmiastowe notatki ze spotkań generowane przez AI - nie ma potrzeby odtwarzania nagrań w celu uzyskania ważnych szczegółów

inteligentne elementy akcji - ClickUp Brain wykrywa kluczowe decyzje, zadania i kolejne kroki i zamienia je w zadania, które można przypisać

bezproblemowa integracja z cyklami pracy - transkrypcje automatycznie połączone z projektami

Zamiast oglądać całe nagrania, błyskawicznie podsumuj wideo i wyodrębnij kluczowe elementy działania za pomocą ClickUp Brain

ClickUp integruje się bezpośrednio z Zoom, Slack, Teams i nie tylko

Nadal musisz uczestniczyć w spotkaniach na żywo? ClickUp dba o to, by rozmowy na Zoomie nie poszły na marne, łącząc dyskusje z zadaniami.

Dołącz spotkania Zoom bezpośrednio do zadań, aby wszyscy wiedzieli, co jest omawiane i mogli łatwo uzyskać dostęp do poprzednich spotkań za pomocą ClickUp

Dzięki integracji ClickUp z Zoom możesz:

Załącz spotkania Zoom do zadań, aby wszyscy wiedzieli, co jest omawiane

Automatycznie rejestruj notatki ze spotkań i elementy działań w odpowiednich projektach

Uruchamiaj połączenia Zoom bezpośrednio z ClickUp, eliminując konieczność przełączania się między platformami

To nie wszystko! ClickUp integruje się z Microsoft Teams, Google Meet, Slack i innymi narzędziami do wideokonferencji, dzięki czemu możesz pracować w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Łatwe śledzenie działań następczych dzięki ClickUp Meetings

Wisienką na torcie jest ClickUp Meetings.

Oto dlaczego jest to świetne oprogramowanie do zarządzania spotkaniami:

❌ Z samym Zoomem:

Notatki ze spotkań i nagrania są rozproszone na różnych platformach

Elementy działań są zapominane, ponieważ nie są połączone z projektami

Poświęcasz dodatkowy czas na ręczne organizowanie działań następczych po każdej rozmowie

✅ Z ClickUp Meetings:

Każde spotkanie jest połączone z zadaniem, co ułatwia śledzenie postępów

Notatki ze spotkań automatycznie zamieniają się w zadania, dzięki czemu dalsze działania nie wymagają wysiłku

Nagrania, uczestnicy i decyzje pozostają połączone, eliminując zamieszanie

Połącz nagrania, dokumenty i elementy działań w jeden zorganizowany cykl pracy dzięki ClickUp Meetings

Szablon notatek ze spotkania ClickUp

Mówiąc o notatkach ze spotkań, szablon notatek ze spotkań ClickUp stanowi idealny konspekt.

Pobierz szablon Free Zmaksymalizuj wydajność i zapewnij odpowiedzialność po każdym spotkaniu dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp

Szablon zapewnia, że każda dyskusja pozostaje uporządkowana, skoncentrowana i możliwa do podjęcia. Oferuje również przejrzysty format dla agend, notatek i działań następczych oraz eliminuje rozproszone wnioski ze spotkań. A ponieważ wszystko znajduje się w jednym, uporządkowanym miejscu, Teams mogą łatwo śledzić postępy i podejmowane decyzje.

Sekcje w tym szablonie obejmują:

Data spotkania, godzina, agenda

Link do nagrania spotkania

Kluczowe wnioski i podsumowanie

Elementy akcji

Nagrywanie Clipów

Możesz nagrywać nowe Clips bezpośrednio z Clips Hub.

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z funkcji Clip w przeglądarce, zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z prośbą o udzielenie ClickUp dostępu do mikrofonu. Kliknij Zezwól. Zezwolenia można udzielić później, przechodząc do ustawień prywatności i bezpieczeństwa przeglądarki.

Aby nagrać nowy Clip z Clips Hub:

W prawym górnym rogu kliknij Nowy Clip.

Utwórz nagranie ekranu lub dźwięku Clip.

Aby udostępniać klipy z Centrum klipów:

Najedź kursorem na Clip i kliknij ikonę łącza.

Adres URL klipu jest kopiowany do schowka.

B. Komentowanie Clipów

Podczas widoku klipu zobaczysz oś czasu wszystkich komentarzy na pasku postępu wideo u dołu, dzięki czemu możesz szybko poruszać się po wszystkich komentarzach do klipu.

Każdy pozostawiony komentarz zawiera znacznik czasu, który można kliknąć, aby odtworzyć Clip od momentu pozostawienia komentarza. Aby skomentować klip w hubie klipów:

Kliknij Clip Na prawym pasku bocznym kliknij Aktywność W momencie, w którym chcesz zostawić komentarz, kliknij lokalizację w nagraniu, w której chcesz wyświetlić swój osobisty awatar Wpisz swój komentarz. Komentarze są automatycznie przypisywane do każdego, ale można je ręcznie przypisać do osoby lub Teams przed wysłaniem. Kliknij Wyślij Komentarz do klipu zostanie wyświetlony w aktywności klipu

Gdzie znaleźć ClickUp Clip?

Otwórz Hub Clipów z paska bocznego lub paska narzędzi

Z paska bocznego: Aby otworzyć hub Clips z paska bocznego, kliknij Clips

Z paska narzędzi: Kliknij menu Szybka akcja> Clips> Go to Clips hub.

Znajdź Clips

W górnej części Clip znajdują się cztery zakładki:

3. Wyszukiwanie Clipów

Aby wyszukać Clips z Clips Hub:

W prawym górnym rogu kliknij Szukaj

Wpisz nazwę klipu

Wyniki są automatycznie filtrowane według nazwy

To wszystko; z ClickUp to takie proste.

Nie musisz korzystać z Zoom - Twoje nagrania są tutaj dzięki ClickUp

Oto, co Michael Turner, zastępca dyrektora w Miami University, powiedział o ClickUp.

Co dwa tygodnie odbywam spotkania z moim przełożonym i korzystamy z ClickUp do tworzenia agendy. Czuję się lepiej, ponieważ wszystkie moje wydarzenia i prezentacje są dostępne tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który może sprawdzić.

Co dwa tygodnie odbywam spotkania z moim przełożonym i korzystamy z ClickUp do tworzenia agendy. Czuję się lepiej, ponieważ wszystkie moje wydarzenia i prezentacje są dostępne tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który może sprawdzić.

ClickUp nie ma tylko jednej funkcji; to bukiet narzędzi, które razem mają sens.

Pomyśl o tym: Po nagraniu spotkania udostępnianie staje się łatwe; po udostępnieniu informacje zwrotne przepływają naturalnie; a jednym kliknięciem ta informacja zwrotna przekształca się w możliwe do wykonania zadania - wszystko w jednym miejscu.

ClickUp pozwala nagrywać, transkrybować, organizować, śledzić i śledzić - wszystko bez przełączania się między aplikacjami.

Wypróbuj sam i poznaj przyszłość spotkań, zakładając darmowe konto na ClickUp już dziś!