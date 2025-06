10 najlepszych programów do coachingu sprzedaży w 2025 roku

Doskonały zespół sprzedaży opiera się na spójnym, skutecznym coachingu.

Bądźmy jednak szczerzy – przy tradycyjnych metodach coachingu przedstawiciele handlowi zapominają to, czego się nauczyli, menedżerowie mają trudności ze śledzeniem postępów, a przeglądy transakcji zamieniają się w debaty oparte na opiniach.

Odpowiednie oprogramowanie do coachingu sprzedaży rozwiązuje ten problem. Od analiz opartych na AI po ustrukturyzowane odgrywanie ról — platformy te sprawiają, że coaching jest mierzalny, powtarzalny i użyteczny.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy najlepsze narzędzia do coachingu sprzedaży, które sprawią, że szkolenia staną się przewagą konkurencyjną. 🎯

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do coachingu sprzedaży?

Dobre coaching sprzedaży polega na wzmacnianiu, uczeniu się w czasie rzeczywistym i mierzalnych ulepszeniach. Odpowiednie oprogramowanie aktywnie pomaga przedstawicielom handlowym doskonalić umiejętności, zamykać więcej transakcji i budować długoterminowe powodzenie.

Oto, na co należy zwrócić uwagę podczas oceny oprogramowania do coachingu sprzedaży. 👀

Coaching oparty na sztucznej inteligencji: Automatyzacja informacji zwrotnych dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji, podkreślającym mocne strony, słabe strony i konkretne kroki, które należy podjąć

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Zapewnia coaching w trakcie rozmów telefonicznych, wymiany e-maili lub spotkań, aby pomóc przedstawicielom handlowym natychmiast dostosować swoje podejście

Inteligencja konwersacji: rejestruje i analizuje interakcje z klientami w celu identyfikacji wzorców, zastrzeżeń i skutecznych zachowań

Odgrywanie ról i symulacje: umożliwia przedstawicielom handlowym ćwiczenie prezentacji, radzenia sobie z zastrzeżeniami i strategii negocjacyjnych w środowisku pozbawionym ryzyka

Automatyczne przeglądy transakcji: Oznacza transakcje zagrożone, wyróżnia wzmianki o konkurencji i oferuje oparte na danych rekomendacje coachingowe

Współpraca między współpracownikami: Umożliwia przedstawicielom handlowym wzajemną naukę poprzez udostępnianie rozmów, sesje coachingowe w grupach oraz biblioteki najlepszych praktyk

Śledzenie wyników: Mierzy wpływ coachingu za pomocą analiz śledzących rozwój umiejętności, realizację planów i postępy w negocjacjach

10 najlepszych programów do coachingu sprzedaży w skróciee

10 najlepszych programów do coachingu sprzedaży dla zespołów osiągających wysokie wyniki

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych programów do coachingu sprzedaży, które można zintegrować z technologiami sprzedażowymi, uwzględniając ich funkcje, ograniczenia, ceny i recenzje, abyś mógł znaleźć odpowiedni program dla swojego zespołu.

Zacznijmy! 💪

1. ClickUp (najlepsze do śledzenia celów, współpracy i automatyzacji cyklu pracy)

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, pomaga przekształcić spostrzeżenia coachingowe w działania dzięki ustrukturyzowanym planom szkoleń, śledzeniu wyników i współpracy w czasie rzeczywistym. Od analizy informacji zwrotnych z rozmów telefonicznych po ustawianie spersonalizowanych celów — aplikacja zapewnia, że coaching pozostaje ciągłym procesem napędzającym wzrost sprzedaży.

W połączeniu z ClickUp CRM pomaga zarządzać relacjami z klientami, śledzić transakcje i usprawniać cykle pracy w jednym miejscu. Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedaży ClickUp idzie o krok dalej, pomagając zespołom sprzedaży automatyzować zadania, monitorować procesy sprzedaży i szybciej finalizować transakcje dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji.

Zobacz, jak platforma może Ci pomóc.

Śledź postępy za pomocą różnych typów celów, korzystając z funkcji ClickUp Goals

ClickUp Goals zapewnia zespołom sprzedaży ustrukturyzowany sposób ustalania, śledzenia i osiągania mierzalnych wyników. Zamiast niejasnych oczekiwań dotyczących wyników, menedżerowie sprzedaży i trenerzy mogą zdefiniować jasne cele i kluczowe wyniki (OKR), aby zapewnić, że każda sesja szkoleniowa prowadzi do rzeczywistych postępów.

Wizualizuj wyniki sprzedaży na pierwszy rzut oka dzięki pulpitom ClickUp

Chcesz śledzić wszystkie swoje cele? Skorzystaj z pulpitów ClickUp.

Pulpity nawigacyjne zapewniają kierownikom sprzedaży, trenerom i firmom przegląd postępów ich zespołów w czasie rzeczywistym. Dzięki w pełni konfigurowalnym kartom tworzenie pulpitu CRM, śledzenie postępów transakcji, monitorowanie wydajności przedstawicieli handlowych i analizowanie wskaźników ukończenia szkoleń staje się wygodne.

Spersonalizuj szkolenia sprzedażowe dla każdego przedstawiciela handlowego dzięki ClickUp Brain

Aby coaching był jeszcze bardziej skuteczny, ClickUp Brain działa jako asystent sprzedaży na żądanie, zapewniając natychmiastowe wgląd w dane, odpowiadając na pytania i wyświetlając odpowiednie informacje, gdy przedstawiciele handlowi najbardziej ich potrzebują.

Menedżer wiedzy AI natychmiast odpowiada na pytania z dokumentów, zadań i projektów, dzięki czemu menedżerowie i przedstawiciele handlowi mogą szybko uzyskać dostęp do kluczowych informacji dotyczących sprzedaży. Dzięki wspomaganiu pisania opartemu na sztucznej inteligencji możesz tworzyć spersonalizowane informacje zwrotne, materiały szkoleniowe i strategie sprzedaży dostosowane do potrzeb każdego przedstawiciela handlowego.

Dodatkowo ClickUp AI Notetaker rejestruje kluczowe wnioski ze spotkań sprzedażowych i sesji coachingowych. To narzędzie AI do sporządzania notatek ze spotkań automatycznie rejestruje dyskusje, podsumowuje spostrzeżenia i wyróżnia elementy wymagające podjęcia działań, dzięki czemu wszystkie działania następcze są realizowane.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania spotkań, aby udoskonalić strategie coachingowe dzięki ClickUp AI Notetaker

Najlepsze funkcje ClickUp

Dokumentuj i udostępniaj najlepsze praktyki: Scentralizuj wiedzę, w tym treści dotyczące wsparcia sprzedaży, sprawdzone strategie sprzedaży, skrypty obsługi zastrzeżeń i wytyczne dotyczące coachingu, w dokumentach ClickUp

Przypisuj spersonalizowane plany coachingowe: Korzystaj z zadań ClickUp, aby konfigurować indywidualne zadania coachingowe, śledzić postępy i zapewnić, że przedstawiciele handlowi wykonają kluczowe działania szkoleniowe wraz z terminami i przypomnieniami

Wspieraj przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym: udzielaj wskazówek coachingowych, omawiaj wyniki rozmów i współpracuj nad strategiami sprzedaży w czatach zespołowych z dowolnego miejsca dzięki udzielaj wskazówek coachingowych, omawiaj wyniki rozmów i współpracuj nad strategiami sprzedaży w czatach zespołowych z dowolnego miejsca dzięki ClickUp Chat

Usprawnij ćwiczenia z odgrywaniem ról: Twórz interaktywne scenariusze coachingowe, mapuj rozmowy sprzedażowe i wizualizuj obszary wymagające poprawy dla przedstawicieli handlowych dzięki Twórz interaktywne scenariusze coachingowe, mapuj rozmowy sprzedażowe i wizualizuj obszary wymagające poprawy dla przedstawicieli handlowych dzięki tablicom ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Ustawienia i dostosowywanie mogą wymagać długiego czasu nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Największą zaletą ClickUp jest jego elastyczność — możliwość dostosowania widoków, statusów i cykli pracy oznacza, że można go dostosować do procesów niemal każdego zespołu. Ogromna liczba funkcji pozwala nam zarządzać wszystkim, od codziennych zadań po długoterminowe plany działania, w jednym miejscu. Świetnie jest mieć całą pracę w jednym miejscu, a konfigurowalne pulpity nawigacyjne sprawiają, że raportowanie jest przejrzyste i dostosowane do naszych potrzeb...

Największą zaletą ClickUp jest jego elastyczność — możliwość dostosowania widoków, statusów i cykli pracy oznacza, że można go dostosować do procesów niemal każdego zespołu. Ogromna liczba funkcji pozwala nam zarządzać wszystkim, od codziennych zadań po długoterminowe plany działania, w jednym miejscu. Świetnie jest mieć wszystkie zadania w jednym miejscu, a konfigurowalne pulpity nawigacyjne sprawiają, że raporty są przejrzyste i dostosowane do naszych potrzeb...

2. Gong (najlepszy do analizy transakcji opartej na AI i śledzenia sprzedaży)

za pośrednictwem Gong

Coaching zespołów sprzedaży nie powinien przypominać niekończącej się pętli niejasnych informacji zwrotnych i intuicji. Gong zamienia ten chaos w jasność dzięki analizom opartym na AI, które wskazują, co działa.

Nie musisz już polegać na rozproszonych notatkach i stronniczych opiniach; oprogramowanie do współpracy w zakresie sprzedaży zapewnia kompletny, poparty danymi widok wyników przedstawicieli handlowych.

Śledzi każdą rozmowę, podkreśla kluczowe zachowania i porównuje wyniki z najlepszymi sprzedawcami. Pomaga to trenerom sprzedaży i menedżerom dostrzegać luki w umiejętnościach, udzielać ukierunkowanych informacji zwrotnych i skalować najlepsze praktyki w całym zespole.

Najlepsze funkcje Gong

Analizuj dane dotyczące rozmów każdego przedstawiciela handlowego, aby zidentyfikować skuteczne zachowania i braki w umiejętnościach miękkich

Zapewnij przedstawicielom handlowym dostęp do nagrań najlepszych pracowników, aby pomóc im w samodoskonaleniu

Porównaj wyniki przedstawicieli handlowych w różnych zespołach, aby odkryć możliwości szkoleniowe

Zwiększ wskaźniki skuteczności, przekształcając spostrzeżenia coachingowe w praktyczne strategie dla całego zespołu

Ograniczenia Gong

Nieporęczny interfejs utrudnia znalezienie odpowiednich informacji

Minimalna liczba licencji może nie być idealna dla małych zespołów

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,8/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

3. Salesloft (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowej obsługi sprzedaży i automatyzacji)

za pośrednictwem Salesloft

Salesloft to wiodąca platforma do obsługi sprzedaży, zaprojektowana, aby pomóc zespołom ds. przychodów w skutecznym nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami, zarządzaniu procesami sprzedaży i finalizowaniu transakcji. Rejestruje kluczowe interakcje z kupującymi, identyfikuje wzorce i dostarcza praktyczne rekomendacje dotyczące tego, co działa, a co wymaga poprawy.

Ułatwia to pracę kierownikom sprzedaży, zmieniając przedstawicieli handlowych w najlepszych sprzedawców dzięki spersonalizowanemu coachingowi, benchmarkom wydajności, informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym, analizom transakcji i strategicznym scenariuszom.

Najlepsze funkcje Salesloft

Rejestruj i analizuj interakcje z kupującymi w czasie rzeczywistym dzięki Conversations AI, aby odkryć zachowania prowadzące do zawarcia transakcji

Zautomatyzuj cykle pracy coachingowej dzięki Rhythm AI, nadając priorytet najbardziej wpływowym działaniom przedstawicieli handlowych

Skorzystaj z porad dotyczących transakcji opartych na AI dzięki funkcji Transakcje, aby szybciej śledzić i zamykać transakcje sprzedawców

Porównaj wyniki różnych zespołów, aby zidentyfikować brakujące kompetencje i możliwości szkoleniowe

Ograniczenia Salesloft

Ograniczona integracja z natywnymi systemami CRM poza Salesforce

Częste problemy z telefonami i przerywane połączenia wpływają na niezawodność

Ceny Salesloft

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Salesloft

G2: 4,5/5 (ponad 4100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Salesloft prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent Capterra:

Salesloft to świetny stosunek jakości do ceny, jest łatwy w użyciu, a mój sprzedawca i zespół ds. wdrożenia wykonali świetną robotę, konfigurując wszystko... Szkoda tylko, że nie ma więcej natywnych integracji z systemami CRM. Salesforce jest ich podstawową integracją.

Salesloft to świetny stosunek jakości do ceny, jest łatwy w użyciu, a mój sprzedawca i zespół ds. wdrożenia wykonali świetną robotę, konfigurując wszystko... Szkoda tylko, że nie ma więcej natywnych integracji z systemami CRM. Salesforce jest ich podstawową integracją.

4. Avoma (najlepsze do sporządzania notatek ze spotkań i analizy rozmów)

za pośrednictwem Avoma

Avoama to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji i platforma analizy rozmów, zaprojektowana w celu poprawy wydajności sprzedaży i współpracy. Transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym, rejestruje kluczowe momenty i pomaga menedżerom precyzyjnie szkolić przedstawicieli handlowych.

Platforma wykrywa również wzorce rozmów, sygnalizuje ryzyko związane z transakcjami i pomaga przedstawicielom handlowym utrzymać właściwy kierunek działań dzięki skutecznym scenariuszom. Menedżerowie sprzedaży zyskują widoczność, przedstawiciele handlowi otrzymują praktyczne informacje zwrotne, a firmy mogą poprawić wyniki dzięki podejściu opartemu na danych.

Najlepsze funkcje Avoma

Wykrywaj ryzyko związane z transakcjami i popraw dokładność prognoz dzięki analizom przychodów

Zapewnij spersonalizowane coachingi dzięki funkcji AI Call Scoring, identyfikującej mocne strony i braki

Usprawnij planowanie i kierowanie potencjalnymi klientami dzięki automatycznemu planowaniu i kierowaniu spotkań indywidualnych i zespołowych

Twórz wyselekcjonowane playlisty coachingowe zawierające najlepsze rozmowy najlepiej prosperujących przedstawicieli handlowych

Ograniczenia Avoma

Sporadyczne problemy z nagrywaniem i opóźnienia w dołączaniu osób sporządzających notatki do spotkań

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przytłaczający, zawierający zbyt wiele informacji

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Conversation Intelligence: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Analiza przychodów: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Chorus (najlepszy do analizy rozmów i informacji zwrotnych dotyczących coachingu)

za pośrednictwem Chorus

Chorus. ai firmy ZoomInfo zamienia rozmowy sprzedażowe w cenne informacje. Automatycznie nagrywa i analizuje każdą rozmowę, e-mail i spotkanie, dostarczając zespołom sprzedaży dane potrzebne do zamknięcia większej liczby transakcji. Narzędzie rejestruje ton, nastrój i zaangażowanie, pomagając menedżerom dokładnie określić, co działa, a co wymaga poprawy.

Deal Intelligence i Market Insights pomagają menedżerom identyfikować skuteczne zachowania, efektywnie szkolić przedstawicieli handlowych i udoskonalać strategie sprzedaży. A co najlepsze? Przedstawiciele handlowi mają dostęp do rzeczywistych przykładów udanych rozmów, odpowiedzi na zastrzeżenia i wzmianek o konkurencji.

Najlepsze funkcje Chorus

Transkrybuj i analizuj rozmowy sprzedażowe w czasie rzeczywistym dzięki analizie rozmów sprzedażowych

Zidentyfikuj kluczowe wzmianki o konkurencji i zastrzeżenia klientów dzięki Market Intelligence

Zautomatyzuj aktualizacje CRM dzięki Connected Intelligence, ograniczając ręczne wprowadzanie danych

Twórz biblioteki coachingowe z fragmentami i listami odtwarzania najlepszych momentów sprzedaży

Ograniczenia Chorus

Trudności z identyfikacją uczestników niektórych rozmów, co wpływa na dokładność raportowania

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolne działanie i opóźnienia interfejsu

Ceny Chorus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Chorus

G2: 4,5/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Co o Chorus mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 podsumował to w następujący sposób:

Korzystam z Chorus od 4 lat i zawsze doceniałem to, jak automatycznie łączy i nagrywa moje rozmowy, nawet na innych platformach spotkań, do których muszę dołączyć ze względu na wymagania klientów… E-maile AI mogłyby być lepsze – czasami powtarzają elementy nawet 3 razy w różnych obszarach, takich jak podsumowanie spotkania, działania do wykonania i podsumowania, więc muszę je dokładnie przeczytać, aby upewnić się, że wszystko ma sens i płynnie się łączy.

Korzystam z Chorus od 4 lat i zawsze doceniałem to, jak automatycznie łączy i nagrywa moje rozmowy, nawet na innych platformach spotkań, do których muszę dołączyć ze względu na wymagania klientów… E-maile AI mogłyby być lepsze – czasami powtarzają elementy nawet 3 razy w różnych obszarach, takich jak podsumowanie spotkania, działania do wykonania i podsumowania, więc muszę je dokładnie przeczytać, aby upewnić się, że wszystko ma sens i płynnie się łączy.

6. Mindtickle (najlepsze do ustrukturyzowanych szkoleń sprzedażowych i wzmacniania umiejętności)

za pośrednictwem Mindtickle

Mindtickle to wiodąca platforma przygotowująca i wspierająca sprzedaż, która zwiększa wydajność zespołów sprzedażowych, wyposażając ich w umiejętności, wiedzę i zachowania niezbędne do doskonałego wykonywania swoich ról. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, w tym moduły szkoleniowe, programy coachingowe i analityczne, które mają na celu zwiększenie wydajności przychodów.

Platforma wykracza poza ramy platformy do wdrażania nowych pracowników działu sprzedaży, oferując interaktywne nauczanie, coaching oparty na rolach i praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem AI.

Najlepsze funkcje Mindtickle

Śledź wpływ coachingu i oceniaj kompetencje przedstawicieli handlowych za pomocą indeksu gotowości

Wzmocnij szkolenia dzięki opartym na AI informacjom zwrotnym, które symulują rzeczywiste interakcje sprzedażowe

Zautomatyzuj analizę luk w umiejętnościach i przypisuj ukierunkowane zadania szkoleniowe

Zapewnij ustrukturyzowany coaching dzięki szablonom planów sprzedaży i formularzom coachingowym z przewodnikiem

Ograniczenia Mindtickle

Brak możliwości powtórzenia oceny bez powtórzenia całego kursu

Niektórych obowiązkowych filmów wideo nie można pominąć, nawet jeśli nie są one niezbędne

Ceny Mindtickle

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mindtickle

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 120 recenzji)

7. HubSpot Sales Hub (najlepszy do zintegrowanego CRM i coachingowi sprzedaży z przewodnikiem)

za pośrednictwem HubSpot Sales Hub

Doskonały coaching sprzedaży zaczyna się od odpowiednich danych. Sales Hub firmy HubSpot ułatwia szkolenia dzięki analizom w czasie rzeczywistym dotyczącym wyników przedstawicieli handlowych, transakcji i interakcji z klientami. Oferuje bezpłatne kursy coachingowe w zakresie sprzedaży za pośrednictwem HubSpot Academy, zapewniając zespołom sprzedaży cenne materiały szkoleniowe, które pozwalają im doskonalić umiejętności i zwiększać skuteczność.

Korzystając z oprogramowania do śledzenia sprzedaży, menedżerowie mogą monitorować stan potencjalnych transakcji, zachowania sprzedażowe i przekazywać uporządkowane informacje zwrotne bez zakłócania cyklu pracy.

Najlepsze funkcje HubSpot Sales Hub

Wspieraj przedstawicieli handlowych dzięki sprzedaży opartej na sztucznej inteligencji, dostarczając rekomendacje dotyczące kolejnych kroków w oparciu o informacje o transakcjach

Śledź wyniki przedstawicieli handlowych i trendy w procesie sprzedaży dzięki analizom i raportowaniu sprzedaży

Usprawnij sesje coachingowe dzięki śledzeniu połączeń i wskaźnikom zaangażowania w wiadomości e-mail, aby mierzyć skuteczność

Zapewnij szkolenia na żądanie dzięki interaktywnemu narzędziu edukacyjnemu w ramach HubSpot

Ograniczenia HubSpot Sales Hub

Możliwości prognozowania nie są tak silne jak w przypadku niektórych konkurentów

Częste aktualizacje wymagają od użytkowników ponownego zapoznania się z funkcjami i dostosowania cyklu pracy

Ceny HubSpot Sales Hub

Sales Hub Professional: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Sales Hub Enterprise: 150 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (ponad 12 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 470 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hubspot Sales Hub?

W jednej z recenzji Capterra napisano:

Jeśli jesteś startupem, zdecydowanie polecam korzystanie z Hubspot. Jest to oprogramowanie w 100% dostosowywalne do własnych potrzeb, bez konieczności interwencji osób trzecich. Wszystko można zrobić we własnym zakresie, w przeciwieństwie do Salesforce... Mogłoby być lepiej pod względem prognozowania. To coś, co Salesforce robi bardzo dobrze, a Hubspot ma w tym zakresie braki.

Jeśli jesteś startupem, zdecydowanie polecam korzystanie z Hubspot. Jest to oprogramowanie w 100% dostosowywalne do własnych potrzeb, bez konieczności interwencji osób trzecich. Wszystko można zrobić we własnym zakresie, w przeciwieństwie do Salesforce… Mogłoby być lepiej pod względem prognozowania. To coś, co Salesforce robi bardzo dobrze, a Hubspot ma braki w tym zakresie.

8. Jiminny (najlepsze rozwiązanie w zakresie analizy rozmów i coachingu)

za pośrednictwem Jiminny

Jiminny przekształca każdą rozmowę sprzedażową, e-mail i spotkanie w informacje o przychodach, automatyzując analizę coachingu, ocenę rozmów i aktualizacje CRM, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na sprzedaży. Dzięki funkcjom Whisper i Chat menedżerowie mogą szkolić przedstawicieli w czasie rzeczywistym, zwiększając skuteczność szkoleń.

Wgląd oparty na AI, inteligencja konwersacji i automatyczna administracja zapewniają przedstawicielom natychmiastową informację zwrotną, a menedżerom przejrzysty widok wyników zespołu. Koniec z domysłami podczas przeglądów potencjalnych klientów — teraz masz tylko trendy i możliwości poprawy, które możesz wykorzystać w praktyce.

Najlepsze funkcje Jiminny

Analizuj rozmowy z klientami, zarówno wideo, jak i audio, dzięki funkcji Call Capture , aby uzyskać cenne informacje

Umożliwiaj samodoskonalenie dzięki coachingowi między pracownikami, który pozwala przedstawicielom handlowym analizować wyniki najlepszych pracowników i uczyć się od nich

Wykorzystaj analizy oparte na AI dzięki Ask Jiminny , aby zautomatyzować zadania administratora i uzyskać informacje po rozmowach

Ograniczenia Jiminny

Niska jakość transkrypcji, zwłaszcza w przypadku szumów w tle

Sporadyczne problemy z dołączaniem klientów do udostępnionych ekranów

Ceny Jiminny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jiminny

G2: 4,6/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

9. Salesforce (najlepsze do dostosowywania coachingu sprzedaży)

za pośrednictwem Salesforce

Agentforce Sales Coach firmy Salesforce pomaga zespołom sprzedaży doskonalić się dzięki dostosowywalnemu coachingowi opartemu na sztucznej inteligencji. Menedżerowie mogą dostosować szkolenia do rzeczywistych scenariuszy zakupowych, umożliwiając przedstawicielom handlowym ćwiczenie negocjacji i radzenia sobie z zastrzeżeniami. Pomaga to poprawić techniki finalizacji sprzedaży w realistycznych warunkach.

Dane CRM w czasie rzeczywistym zapewniają natychmiastową informację zwrotną, dzięki czemu przedstawiciele handlowi otrzymują wskazówki oparte na aktualnym kontekście transakcji. Dzięki funkcjom odgrywania ról i skalowalnej personalizacji firmy mogą udoskonalić szkolenia sprzedażowe.

Najlepsze funkcje Salesforce

Śledź trendy wydajności za pomocą Work.com, dostosowując cele coachingowe do celów biznesowych

Zautomatyzuj doradztwo sprzedażowe za pomocą Einstein Sales Coach, generując dostosowane rekomendacje dla każdej transakcji

Uzyskaj dostęp do szkoleń na żądanie dzięki Trailhead, interaktywnej platformie edukacyjnej Salesforce przeznaczonej do rozwoju sprzedaży

Ograniczenia Salesforce

Nieporęczny interfejs utrudnia wyszukiwanie informacji i tworzenie raportów

Zbyt skomplikowane i drogie dla mniejszych firm, z funkcjami, które mogą pozostać niewykorzystane

Ceny Salesforce

Pakiet startowy: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Pro Suite: 100 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: 165 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Unlimited: 330 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Einstein 1 Sales: 500 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,4/5 (ponad 23 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 800 recenzji)

Co mówią o Salesforce prawdziwi użytkownicy?

Według jednego z recenzentów G2:

Nie znalazłem żadnych wad, a raczej chciałbym powiedzieć, że ponieważ używam tego oprogramowania codziennie, czas przestoju jest znikomy, a wdrożenie jest łatwe... Obsługa klienta jest również responsywna i natychmiast odpowiada na zapytania.

Nie znalazłem żadnych wad, a raczej chciałbym powiedzieć, że ponieważ używam tego oprogramowania codziennie i jest ono bardzo łatwe w obsłudze, przestoje są znikome, a wdrożenie jest proste... Obsługa klienta jest również responsywna i natychmiast odpowiada na zapytania.

10. SalesHood (najlepsze rozwiązanie do sprzedaży opartej na współpracy i szkoleniach prowadzonych przez innych pracowników)

za pośrednictwem SalesHood

SalesHood pomaga zespołom sprzedaży szybciej osiągać lepsze wyniki dzięki coachingowi opartemu na AI i nauce opartej na rolach. Nowi pracownicy szybko wdrażają się w pracę dzięki ustrukturyzowanemu procesowi onboardingu, a przedstawiciele handlowi doskonalą swoje umiejętności poprzez symulacje rzeczywistych sytuacji.

Dzięki wydajnym narzędziom do przekazywania informacji zwrotnych współpraca jest łatwa, a postępy można śledzić za pomocą tego oprogramowania do coachingu sprzedaży. Wynik? Szybsze wdrażanie nowych pracowników, wyższa realizacja planów i ciągłe doskonalenie procesu sprzedaży.

Najlepsze funkcje SalesHood

Organizuj Coaching Huddles, aby wspierać wzajemną naukę i wzmacniać najlepsze praktyki

Śledź postępy dzięki gamifikacji, wykorzystując tabele wyników i odznaki, aby utrzymać zaangażowanie przedstawicieli handlowych

Zapewnij coaching w odpowiednim momencie, aby uzyskać wskazówki kontekstowe podczas zawierania transakcji na żywo

Popraw skuteczność prezentacji dzięki AI Pitch Practice, analizując wzorce mowy i skuteczność słów kluczowych

Ograniczenia SalesHood

Aplikacja mobilna wymaga częstego logowania, co powoduje niedogodności

Problemy z nawigacją, takie jak brak przycisków "Dalej" w modułach szkoleniowych

Ceny SalesHood

Niezbędne: 45 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: Ceny niestandardowe

Transformacja: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SalesHood

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Ulepsz swój podręcznik sprzedaży dzięki ClickUp

Coaching sprzedaży polega na budowaniu kultury ciągłego doskonalenia, która ma realny wpływ na przychody.

Każde oprogramowanie do coachingu sprzedaży z tej listy oferuje coś wyjątkowego — niektóre wyróżniają się coachingiem opartym na AI, inne skupiają się na analizie rozmów. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od potrzeb Twojego zespołu i priorytetów coachingowych.

Jednak ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, wyróżnia się w zakresie coachingu sprzedaży dzięki swoim wszechstronnym funkcjom. Dzięki śledzeniu celów w celu pomiaru wydajności przedstawicieli handlowych, notatnikowi AI do rejestrowania kluczowych spostrzeżeń z rozmów sprzedażowych oraz funkcji Brain do coachingu w czasie rzeczywistym, ClickUp usprawnia cały cykl pracy w dziale sprzedaży.

Połącz to wszystko z zarządzaniem zadaniami, współpracą zespołową i zarządzaniem wiedzą w jednym zintegrowanym systemie z AI, a nie będziesz potrzebować żadnego innego narzędzia poza ClickUp!

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅