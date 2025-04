10 najlepszych programów do zarządzania żywnością, które warto wypróbować w 2025 roku

Prowadzenie biznesu spożywczego wymaga zorganizowania niezliczonych ruchomych części. Istnieje ciągła presja na przetwarzanie zamówień, minimalizowanie kosztów żywności i marnotrawstwa, śledzenie zapasów, planowanie posiłków i prognozowanie potrzeb w zakresie dostaw, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu obsługi klienta.

W takich scenariuszach arkusze kalkulacyjne już się nie sprawdzają. Brakuje im automatyzacji, wymagają ręcznych wpisów i aktualizacji oraz są bardziej podatne na błędy ludzkie. To właśnie tutaj potrzebne jest oprogramowanie do zarządzania żywnością.

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do zarządzania żywnością nie jest jednak łatwe. Podczas gdy niektóre są najlepsze do operacji związanych z bezpieczeństwem żywności, niektóre priorytetowo traktują zarządzanie zapasami, podczas gdy inne koncentrują się na zarządzaniu menu i recepturami.

Aby to ułatwić, przygotowaliśmy listę dziesięciu najlepszych programów do zarządzania żywnością w 2025 roku. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które z nich pasuje do Twoich potrzeb!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania żywnością?

Chociaż podejście "jeden rozmiar dla wszystkich" nie sprawdza się, jeśli chodzi o wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania żywnością, oto kilka funkcji, na które należy zwrócić uwagę:

Zarządzanie zapasami : Wybierz oprogramowanie do zarządzania żywnością, które pozwala stworzyć system zapasów do organizowania i śledzenia zamówień, monitorowania składników i ich dat ważności, ustawienia poziomów ponownego zamówienia itp.

Zgodność z przepisami bezpieczeństwa żywności : Zdobądź narzędzia, które mają funkcje zgodności z HACCP z automatyzacją alertów, które wyzwalają się w przypadku niezgodności lub gdy zbliża się termin ważności

Raportowanie i analityka w czasie rzeczywistym : Wybierz platformy do zarządzania żywnością, które umożliwiają tworzenie konfigurowalnych pulpitów i generowanie szczegółowych raportów na temat kosztów żywności, sprzedaży, poziomów zapasów itp.

Możliwości integracji : Upewnij się, że wybrane narzędzie płynnie integruje się z systemami POS i księgowymi, aby stworzyć jednolity system i uprościć zarządzanie finansami

Dostęp mobilny: Wybierz narzędzia, które umożliwiają śledzenie zapasów, zatwierdzanie procesów i zarządzanie zamówieniami w podróży za pomocą aplikacji mobilnej

Porada dla profesjonalistów: Planuj skalowalność. Wybierz oprogramowanie, które może obsłużyć 3 razy więcej operacji niż obecnie. Zapewni to, że oprogramowanie będzie w stanie zaspokoić przyszłe potrzeby rozwojowe

10 najlepszych programów do zarządzania żywnością

1. ClickUp (najlepsze do uproszczenia zarządzania żywnością)

Zarządzaj zamówieniami żywności, zapasami i fakturowaniem za pomocą ClickUp

Zarządzanie biznesem spożywczym przypomina żonglowanie płonącymi talerzami - śledzenie zapasów, zarządzanie harmonogramami pracowników, koordynowanie dostaw, komunikacja z dostawcami, zapewnianie doskonałej obsługi klienta i tak dalej. Łatwo jest dać się przytłoczyć.

Ale to tylko wtedy, gdy nie masz potężnego narzędzia, takiego jak ClickUp.

ClickUp to wszystko aplikacja do pracy, która może uprościć zarządzanie żywnością. Wszechstronna platforma łączy w sobie możliwości CRM z intuicyjnym zarządzaniem cyklem pracy, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla producentów żywności i menedżerów restauracji.

CRM ClickUp dla producentów żywności pozwala usprawnić komunikację z klientami i zarządzać relacjami z nimi w jednym miejscu.

Korzystając z CRM w ClickUp, możesz automatyzować przekazywanie zadań, śledzić zamówienia, prognozować sprzedaż i automatyzować cykle pracy, takie jak zatwierdzanie menu, przetwarzanie zamówień, fakturowanie i inne zadania związane z zarządzaniem zapasami.

Dzięki ponad 10 niestandardowym widokom ClickUp możesz śledzić wszystko, od zapasów składników po zamówienia klientów, korzystając z tablic Kanban, list, tabel i widoków kalendarza. Możesz także użyć widoku mapy do zarządzania wieloma lokalizacjami zapasów i strefami dostaw.

Zarządzaj procesami, zaangażowaniem klientów i zamówieniami dzięki elastycznym widokom ClickUp

ClickUp Brain pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak kontrole bezpieczeństwa żywności, planowanie personelu itp. Możesz go używać do analizowania danych klientów i uzyskiwania wglądu w AI w celu podejmowania świadomych decyzji. Możesz także użyć AI do podsumowania przepisów i planów posiłków oraz uzyskać aktualizacje zapasów w czasie rzeczywistym.

Twórz tygodniowe menu dla swojej restauracji z ClickUp Brain

To nie wszystko; ClickUp oferuje również tysiące konfigurowalnych szablonów, które upraszczają zarządzanie żywnością. Na przykład szablon planowania posiłków ClickUp pomaga usprawnić przygotowywanie posiłków.

Pobierz szablon Free Szybko planuj posiłki i organizuj przepisy dzięki szablonowi do planowania posiłków ClickUp

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Planowanie posiłków za pomocą list typu "przeciągnij i upuść

Śledzenie składników i list zakupów

Organizuj przepisy za pomocą folderów, aby mieć do nich łatwy dostęp

Podobnie, ClickUp oferuje kilka szablonów inwentaryzacji, takich jak ClickUp Restaurant Inventory Template, które pomagają śledzić zapasy w czasie rzeczywistym oraz organizować zamówienia i dostawy.

ClickUp - najlepsze funkcje

Współpraca w czasie rzeczywistym : Współpracuj nad przepisami, planem menu i zapasami oraz dokumentuj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności za pomocą : Współpracuj nad przepisami, planem menu i zapasami oraz dokumentuj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności za pomocą ClickUp Docs

Automatyzacja cyklu pracy : Automatyzacja zadań, takich jak zamówienia zakupu, rutynowe zamówienia przychodzące, działania następcze, audyty zgodności z przepisami bezpieczeństwa żywności i przypomnienia o zmianach, zatwierdzanie menu itp. dzięki : Automatyzacja zadań, takich jak zamówienia zakupu, rutynowe zamówienia przychodzące, działania następcze, audyty zgodności z przepisami bezpieczeństwa żywności i przypomnienia o zmianach, zatwierdzanie menu itp. dzięki automatyzacji ClickUp

Zarządzanie zapasami : Rejestruj wszystkie szczegółowe informacje, od ewidencji zapasów, informacji o dostawcach po składniki, śledź jednostki magazynowe, oznaczaj pilne dostawy itp. za pomocą : Rejestruj wszystkie szczegółowe informacje, od ewidencji zapasów, informacji o dostawcach po składniki, śledź jednostki magazynowe, oznaczaj pilne dostawy itp. za pomocą zadań ClickUp

Scentralizowane informacje : Uzyskaj wgląd w opinie klientów, poziomy zapasów, marnotrawstwo żywności, wydajność pracowników, dane dotyczące sprzedaży, realizację zamówień itp. dzięki : Uzyskaj wgląd w opinie klientów, poziomy zapasów, marnotrawstwo żywności, wydajność pracowników, dane dotyczące sprzedaży, realizację zamówień itp. dzięki ClickUp Dashboards

Integracje: Integracja ponad 1000 narzędzi, w tym POS, w celu lepszego zarządzania zapasami, szybszej komunikacji między systemami i lepszej obsługi klienta

ClickUp limit

Liczba funkcji w ClickUp może początkowo przytłoczyć użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4 400 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Aplikację można wykorzystać na wiele sposobów. Jest niezwykle konfigurowalna, gdy tylko przyzwyczaisz się do tego, co jest dostępne. Jednak najmniejsza jednostka zawartości planu nazywana jest "zadaniem", podczas gdy może być ona używana na wiele sposobów, nie tylko jako zadanie (co jest świetne). Można by zmienić nazwę na element.

Aplikację można wykorzystać na wiele sposobów. Jest niezwykle konfigurowalna, gdy tylko przyzwyczaisz się do tego, co jest dostępne. Jednak najmniejsza jednostka zawartości planu nazywana jest "zadaniem", podczas gdy może być ona używana na wiele sposobów, nie tylko jako zadanie (co jest świetne). Można by zmienić nazwę na element.

2. SmartSuite (najlepsze do zarządzania przepływami pracy w kuchni i ewidencją zapasów w jednym miejscu)

via SmartSuite

SmartSuite to platforma do zarządzania organizacją pracy w branży spożywczej. Intuicyjny interfejs narzędzia pozwala tworzyć niestandardowe rozwiązania do planowania menu, śledzenia zapasów i zarządzania przepisami.

Wbudowana automatyzacja pozwala zoptymalizować procesy zamówień i cykle pracy w kuchni. Dodatkowo, możesz skorzystać z funkcji połączenia platformy, aby połączyć elementy żywności z ich wartością odżywczą, zapewniając zgodność z normami bezpieczeństwa żywności.

Najlepsze funkcje SmartSuite

Połącz rekordy, aby połączyć elementy menu z kosztami, zapasami itp. dzięki czemu możesz mieć wszystkie informacje w jednym miejscu

Twórz formularze zamówień zawierające szczegóły receptur, stany magazynowe, informacje o dostawcach itp.

Twórz automatyzacje cyklu pracy, aby automatycznie obliczać koszty żywności i wyzwalać alerty dotyczące zmiany kolejności w oparciu o progi zapasów

Limity SmartSuite

Ma stromą krzywą uczenia się. Wymaga pewnej wiedzy na temat baz danych

Czasami trudno jest znaleźć określone elementy, ponieważ nie ma systemu folderów, który zapewniałby porządek

Importowanie dużych baz danych może być wyzwaniem

Ceny SmartSuite

Free

Teams : $12 za użytkownika/miesiąc

Professional : 28 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise: $41 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje SmartSuite

G2 : 4. 8/5 (30+ opinii)

Capterra: 5/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SmartSuite?

Intuicyjny interfejs SmartSuite zapewnia, że nasz zespół może poruszać się i korzystać z jego funkcji po minimalnym przeszkoleniu. Chociaż SmartSuite oferuje dobry zakres narzędzi do automatyzacji, okazuje się, że niektóre istotne funkcje automatyzacji nie są jeszcze dostępne. Korzystne byłyby ulepszenia, takie jak bardziej konfigurowalna automatyzacja cyklu pracy i integracja z innymi platformami automatyzacji. Dodatki te zmniejszyłyby potrzebę ręcznych interwencji i zwiększyły wydajność naszych operacji.

Intuicyjny interfejs SmartSuite zapewnia, że nasz zespół może poruszać się i korzystać z jego funkcji po minimalnym przeszkoleniu. Chociaż SmartSuite oferuje dobry zakres narzędzi do automatyzacji, okazuje się, że niektóre istotne funkcje automatyzacji nie są jeszcze dostępne. Korzystne byłyby ulepszenia, takie jak bardziej konfigurowalna automatyzacja cyklu pracy i integracja z innymi platformami automatyzacji. Dodatki te zmniejszyłyby potrzebę ręcznych interwencji i zwiększyły wydajność naszych operacji.

3. MarginEdge (najlepsze do przetwarzania faktur, kalkulacji kosztów żywności i analizy menu)

via MarginEdge

MarginEdge może być przydatnym narzędziem, jeśli chcesz usprawnić operacje biurowe. Cyfryzuje i przetwarza faktury za pomocą prostych skanów mobilnych, eliminując ręczne wprowadzanie danych. MarginEdge integruje się również z rozwiązaniami księgowymi i POS, tworząc płynny system rozliczeniowy.

To, co użytkownicy uwielbiają w MarginEdge, to kalkulacja kosztów receptur w czasie rzeczywistym. Funkcja ta umożliwia widok kosztów żywności w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można podejmować świadome decyzje dotyczące cen i menu. Dodatkowo pomaga w liczeniu zapasów i śledzeniu zużycia żywności, odpadów itp. poprzez raportowanie.

Najlepsze funkcje MarginEdge

Przechwytywanie danych z faktur, w tym odręcznych notatek, w formie cyfrowej za pośrednictwem aplikacji mobilnej, e-maila, platformy itp.

Centralne przygotowywanie przepisów i zarządzanie nimi w celu łatwego szkolenia nowych pracowników

Porównaj wydajność menu w określonych kategoriach i zidentyfikuj dochodowe elementy na podstawie sprzedaży

Płać dostawcom wieloma metodami - czekiem, kartą kredytową lub zaplanuj płatności za pomocą funkcji Autopay

Limity MarginEdge

Aplikacji mobilnej brakuje wielu funkcji, zwłaszcza w zakresie edycji faktur i oczekujących zatwierdzeń

System ma błędy, z których wynikają częste usterki, takie jak nieprzechodzące faktury lub zamrożone ekrany

Niedokładne wprowadzanie zamówień, takie jak błędy ortograficzne, zduplikowane wpisy, różne nazwy dla tego samego elementu itp. mogą się czasami pojawiać

Ceny MarginEdge

MarginEdge : $330 za lokalizację/miesiąc

MarginEdge + Freepour: 480 USD za lokalizację/miesiąc

Oceny i recenzje MarginEdge

G2 : 4. 4/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (40+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MarginEdge?

To solidne narzędzie, które pomaga nam w prowadzeniu biznesu restauracyjnego. Możemy korzystać z MarginEdge do wyceny elementów menu, a także do alertów cenowych, analizy menu, inwentaryzacji, płacenia rachunków i inwentaryzacji. W systemie jest jednak kilka błędów, szczególnie w kreatorze przepisów.

To solidne narzędzie, które pomaga nam w prowadzeniu biznesu restauracyjnego. Możemy korzystać z MarginEdge do wyceny elementów menu, a także do alertów cenowych, analizy menu, inwentaryzacji, płacenia rachunków i inwentaryzacji. W systemie jest jednak kilka błędów, szczególnie w kreatorze przepisów.

4. Agilysys Foodservice Management (najlepsze do usprawniania operacji i poprawy jakości obsługi gości)

via Agilysys

Agilysys to kompleksowe rozwiązanie dla branży hotelarsko-gastronomicznej, które obsługuje hotele, kasyna, ośrodki wypoczynkowe, linie wycieczkowe, a nawet służby zdrowia i uniwersyteckie usługi gastronomiczne. Platforma usprawnia operacje F&B (Food & Beverages) i inwentaryzacji oraz zapewnia zunifikowany system do zarządzania każdym aspektem hotelarstwa - od zarządzania nieruchomością po POS.

Podsumowując, Agilysys pomaga zarządzać profilami gości, przetwarzaniem płatności i zapasami żywności oraz zapewnia lepszą obsługę dzięki szerokiemu zakresowi narzędzi do zarządzania gastronomią.

Najlepsze funkcje Agilysys Foodservice Management

Usprawnij proces rezerwacji i sprawnie obsługuj gości dzięki prostemu systemowi rezerwacji

Zarządzaj wszystkim, od zapotrzebowania po fakturę, finansami Business i technologiami POS

Uproszczenie analizy restauracji, hoteli i zapasów w celu uzyskania krytycznego wglądu w preferencje gości i wyniki biznesowe

Agilysys Foodservice Management limit

Najlepiej współpracuje z Agilysys POS. Integracja z innymi systemami POS może skutkować ograniczonymi funkcjami

Cennik Agilysys Foodservice Management

Niestandardowe ceny

Agilysys Foodservice Management - oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Agilysys Foodservice Management?

Łatwa instalacja i prosty interfejs użytkownika. Szkolenie nowych pracowników jest proste, a czas rotacji ulega skróceniu. Niektóre menu interfejsu mogłyby jednak zyskać nowy wygląd i ulepszenia wizualne.

Łatwa instalacja i prosty interfejs użytkownika. Szkolenie nowych pracowników jest proste, a czas rotacji ulega skróceniu. Niektóre menu interfejsu mogłyby jednak zyskać nowy wygląd i ulepszenia wizualne.

5. FoodPro® (najlepsze dla małych firm spożywczych)

via FoodPro ®

FoodPro® firmy Aurora Information Systems jest przeznaczony dla małych producentów żywności i menedżerów restauracji poszukujących systemu do produkcji, planowania i kontroli żywności. Jest to zintegrowana platforma dla wielu użytkowników, która pozwala prognozować i kontrolować zapasy, monitorować produkcję żywności, tworzyć plany posiłków i przeprowadzać analizy finansowe w celu uzyskania wglądu w marże zysku i zapewnienia kontroli budżetu.

Najlepsze funkcje FoodPro®

Zaprojektuj menu cyklu, menu ACI i standardowe menu dla poszczególnych lokalizacji serwujących, biorąc pod uwagę zmniejszenie marnotrawstwa żywności i kosztów

Prognoza dokładnej liczby gości w oparciu o historyczną bazę danych w celu tworzenia efektywnych planów posiłków

Twórz raporty finansowe, od podstawowych zestawień zysków i strat po zakupy, podsumowania kosztów lokalizacji, koszty przygotowania posiłków itp.

Ograniczenia FoodPro

Ograniczone możliwości niestandardowe. Może to nie być najlepsza opcja, jeśli prowadzisz biznes spożywczy z zaawansowanymi potrzebami niestandardowymi

Mniej intuicyjny interfejs użytkownika w porównaniu do podobnych narzędzi

Cennik FoodPro

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje FoodPro®

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. Crunchtime (najlepsze do zarządzania operacjami w restauracji)

via Crunchtime

Jeśli odczuwasz rosnące koszty żywności, zmieniające się standardy bezpieczeństwa żywności i wyzwania związane z pracą w branży spożywczej, Crunchtime może pomóc Ci usprawnić procesy i zapewnić zgodność z przepisami.

Crunchtime, znany z obsługi inwentaryzacji i pracy, zapewnia centralny pulpit do widoku lokalizacji, śledzenia zamówień magazynowych oraz zarządzania przepisami i menu. Posiada również niestandardowe narzędzia do raportowania i planowania oraz zasoby do rozwiązywania problemów, dzięki czemu jest to platforma przyjazna dla początkujących.

Główną zaletą tego narzędzia jest to, że posiada ono funkcje "drążenia", które umożliwiają nawigację od przeglądu danych restauracji na wysokim poziomie do szczegółowych punktów danych.

Najlepsze funkcje Crunchtime

Automatyzacja dziennych i tygodniowych harmonogramów pracowników oraz wysyłanie przypomnień za pomocą automatycznych alertów

Uzyskaj dokładne sugestie AI dotyczące ilości przygotowywanej żywności, zamówień dostaw i sprzedaży w oparciu o historyczne dane dotyczące konsumpcji, poziomów PAR w sklepie, zapasów pod ręką itp.

Śledzenie temperatur w zakresie od -40°C do 85°C w celu zapewnienia zgodności z normami bezpieczeństwa żywności

Uzyskaj aktualne dane na temat kosztów żywności, trendów zatrudnienia i programów szkoleniowych dzięki narzędziom analitycznym

Limity Crunchtime

Trudno jest zorganizować przewodniki po zamówieniach bez użycia szablonów i nie ma przestrzeni, aby dodać par

Nie można korzystać z szablonów podczas uzyskiwania dostępu do oprogramowania z urządzeń mobilnych, takich jak tablety

Narzędziu brakuje elastyczności konfiguracji użytkownika. Ma limit filtrów i nie ma możliwości przenoszenia niektórych widżetów w celu zwiększenia wydajności użytkownika

Cennik Crunchtime

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Crunchtime

G2 : 4. 3/5 (40+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Crunchtime?

Jeśli jesteś tradycyjną firmą restauracyjną, CrunchTime spełni twoje potrzeby i jest dość łatwy w obsłudze. Jednak wprowadzanie zmian jest powolne, a produkt od kilku lat znajduje się w stagnacji. Moduł komisowy nie został zmieniony i nie jest dobrze zaprojektowany.

Jeśli jesteś tradycyjną firmą restauracyjną, CrunchTime spełni twoje potrzeby i jest dość łatwy w obsłudze. Jednak wprowadzanie zmian jest powolne, a produkt od kilku lat znajduje się w stagnacji. Moduł komisowy nie został zmieniony i nie jest dobrze zaprojektowany.

7. Restaurant365 (najlepsze do zarządzania księgowością i płacami)

via Restaurant365

Restaurant365 to platforma do zarządzania restauracją, która może zmienić sposób prowadzenia działalności gastronomicznej. Platforma wyróżnia się raportowaniem finansowym, płacami i księgowością, zarządzaniem zapasami i pracownikami oraz możliwościami integracji z POS.

Chociaż narzędzie nie jest przyjazne dla początkujących, może ci się spodobać ze względu na dostępność w przeglądarce i automatyzację narzędzi księgowych, które mogą pomóc obniżyć koszty żywności poprzez precyzyjne śledzenie i maksymalizację rentowności.

Najlepsze funkcje Restaurant365

Ustaw uczciwe parametry dystrybucji napiwków i zautomatyzuj procesy zarządzania napiwkami, aby zaoszczędzić cenny czas

Wykorzystaj raportowanie pracy i sprzedaży do prognozy sprzedaży i planowania personelu w wielu lokalizacjach

Twórz centralne katalogi i przewodniki po zamówieniach, aby zapewnić spójne praktyki przygotowywania żywności i stosowania składników w różnych lokalizacjach

Ograniczenia Restaurant365

Według kilku użytkowników, system zarządzania zapasami jest skomplikowany, zwłaszcza funkcje zarządzania recepturami mogłyby być bardziej przyjazne dla użytkownika

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się ze względu na wiele funkcji i złożony interfejs

Uzgadnianie kont bankowych może być trudne, a naprawianie błędów z poprzedniego okresu może okazać się czasochłonne

Cennik Restaurant365

Essentials : 499 USD/miesiąc za lokalizację, rozliczane kwartalnie

Professional : 749 USD/miesiąc za lokalizację, rozliczane kwartalnie

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Restaurant365

G2 : 4. 5/5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Restaurant365?

Doceniam posiadanie wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu. Ilość informacji, które można uzyskać za pomocą jednego kliknięcia, pozwala mi monitorować i nadzorować więcej niż jedną rzecz naraz. Przyjazny dla użytkownika na każdym scena wiedzy komputerowej. Prowadzę bardziej stabilny finansowo Business używając tego narzędzia. Używamy 365 przez cały dzień w naszym Businessie, obsługa klienta jest szybka i skuteczna z solidnymi działaniami następczymi. Jednak estetyczny interfejs starej szkoły. Wygląda jak program z Windows 95 w porównaniu do czystszego, bardziej przejrzystego widoku.

Doceniam posiadanie wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu. Ilość informacji, które można uzyskać za pomocą jednego kliknięcia, pozwala mi monitorować i nadzorować więcej niż jedną rzecz naraz. Przyjazny dla użytkownika na każdym scena wiedzy komputerowej. Prowadzę bardziej stabilny finansowo Business używając tego narzędzia. Używamy 365 przez cały dzień w naszym Businessie, obsługa klienta jest szybka i skuteczna z solidnymi działaniami następczymi. Jednak estetyczny interfejs starej szkoły. Wygląda jak program z Windows 95 w porównaniu do czystszego, bardziej przejrzystego widoku.

8. Toast (najlepsze do przetwarzania płatności)

via Toast

Toast łączy w sobie POS, śledzenie zapasów i zarządzanie kuchnią. Jest to przyjazne dla użytkownika narzędzie z opartym na AI systemem zarządzania zapasami, który umożliwia skanowanie faktur i aktualizowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

Możesz go używać do koordynowania operacji kuchennych, obsługi operacji Front-of-House i Back-office, śledzenia wydajności menu, a nawet zarządzania płacami dzięki wbudowanemu systemowi płac.

Najlepsze funkcje Toast

Tworzenie niestandardowych reguł napiwków, automatyzacja dystrybucji i usprawnienie raportowania napiwków

Skróć czas oczekiwania i zwiększ wydajność personelu dzięki kioskom restauracyjnym Toast, w których goście mogą niestandardowo składać zamówienia

Trasuj zamówienia, wyświetlaj widoki nadchodzących zamówień i generuj raporty wydajności kuchni za pomocą Kitchen Display System

Dostosuj menu dla każdej lokalizacji, centralnie zarządzaj raportowaniem i kontroluj operacje z jednego pulpitu

Toast Limit

Ograniczone funkcje raportowania

Według niektórych użytkowników obsługa klienta często nie reaguje na potrzeby klientów

Opłata, w tym opłata za przetwarzanie karty kredytowej, jest bardzo wysoka

Ceny tostów

Free

Punkt sprzedaży : Od 69 USD/miesiąc

Zbuduj własne oprogramowanie: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Toast

G2 : 4. 2/5 (300+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (500+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Toast?

Współpraca z Toast w zakresie ustawień była świetna i łatwa. W miarę naszego rozwoju ich wsparcie było solidne. Nie tak jak w przypadku innych POS, z których korzystaliśmy w przeszłości. Jednak raportowanie wymaga pracy... większość danych jest dostępna, ale nie jest oczywiste, jak uzyskać to, czego potrzebujesz, a oni muszą zrzucić dane i wysłać je e-mailem. Ponadto menu do obsługi klientów może być nieco zbyt wiercące, czasami 2-3 poziomy głębokości do zrobienia 8 uncji brązowego piwa.

Współpraca z Toast w zakresie ustawień była świetna i łatwa. W miarę naszego rozwoju ich wsparcie było solidne. Nie tak jak w przypadku innych POS, z których korzystaliśmy w przeszłości. Jednak raportowanie wymaga pracy... większość danych jest dostępna, ale nie jest oczywiste, jak uzyskać to, czego potrzebujesz, a oni muszą zrzucić dane i wysłać je e-mailem. Ponadto menu do obsługi klientów może być nieco zbyt wiercące, czasami 2-3 poziomy głębokości do zrobienia 8 uncji brązowego piwa.

9. FoodStorm (najlepsze do składania i zarządzania zamówieniami wielokanałowymi)

via FoodStorm

FoodStorm to kontrola misji dla operatorów gastronomicznych. Niezależnie od tego, czy jesteś firmą cateringową, sklepem spożywczym, czy menedżerem restauracji, który żongluje ponad 100 zamówieniami, platforma centralizuje wszystko - od produkcji i zarządzania zamówieniami po marketing i komunikację z klientem.

Dzięki FoodStorm możesz wprowadzać zamówienia bezpośrednio z rozmów telefonicznych, e-maili lub kiosków sklepowych, organizować całą kuchnię i sprawdzać nadchodzące zamówienia i wydarzenia w widoku kalendarza. A co najlepsze? Możesz niestandardowo dostosowywać elementy, ceny i menu, dodawać przyciski i kategorie do stron zamówień, a nawet dodawać obrazy do menu za pomocą generatora obrazów AI.

Najlepsze funkcje FoodStorm

Składaj zamówienia i zarządzaj nimi za pośrednictwem wielu kanałów, takich jak kioski sklepowe, stanowiska obsługi, e-maile i telefony

Zarządzaj zamówieniami odbioru, monitoruj statusy płatności i obsługuj elementy sprzedawane na wagę dzięki zarządzaniu wolumenami świątecznymi

Wyświetlaj przychodzące zamówienia klientów na ekranach kuchennych dzięki Kitchen Display System

Limity FoodStorm

Według kilku użytkowników, FoodStorm nie oferuje wsparcia i zarządzania kontem

Aplikacja może być trudna w użyciu na urządzeniach mobilnych. Obejmuje tylko podstawowe funkcje

Zamawianie żywności dla innego odbiorcy niż osoba składająca zamówienie jest mylące

Cennik FoodStorm

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje FoodStorm

G2 : 4. 5/5 (30 opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o FoodStorm?

FoodStorm jest łatwy w użyciu i bardzo funkcjonalny. Obsługa klienta nie ma sobie równych i uwielbiamy niestandardowe opcje, dzięki którym możemy łatwo uzyskać informacje potrzebne naszemu zespołowi. Wprowadzanie elementów menu i opakowań jest również bardzo proste. Jednak niektóre raportowania nie są tak konfigurowalne przez użytkownika, jak w innych programach, z których korzystaliśmy, ale FoodStorm oferuje niestandardowe raporty za opłatą, co było świetne.

FoodStorm jest łatwy w użyciu i bardzo funkcjonalny. Obsługa klienta nie ma sobie równych i uwielbiamy niestandardowe opcje, dzięki którym możemy łatwo uzyskać informacje potrzebne naszemu zespołowi. Wprowadzanie elementów menu i opakowań jest również bardzo proste. Jednak niektóre raportowania nie są tak konfigurowalne przez użytkownika, jak w innych programach, z których korzystaliśmy, ale FoodStorm oferuje niestandardowe raporty za opłatą, co było świetne.

10. Computrition (najlepsze do zarządzania usługami gastronomicznymi w szpitalach)

via Computrition

W pełni zintegrowany pakiet dla branży hotelarsko-gastronomicznej firmy Computrition pomaga organizacjom zarządzać żywieniem i usługami gastronomicznymi, zwłaszcza w szpitalach. Za pomocą tego narzędzia można zarządzać wszystkim, co jest związane z usługami gastronomicznymi - od przepisów i menu po budżet, zapasy, dostawców i dystrybucję posiłków.

Wyróżniającą się funkcją platformy jest możliwość połączenia przepisów z alergenami i ograniczeniami dietetycznymi. Automatycznie koryguje i dostosowuje menu, zapewniając bezpieczeństwo żywności i wysoką jakość opieki nad pacjentami.

Najlepsze funkcje Computrition

Generowanie niestandardowych biletów na posiłki na podstawie wyborów i preferencji pacjentów

Automatyzacja zarządzania żywieniem, zamiany i korekty menu oraz śledzenie historii diet pacjentów

Prognoza zapotrzebowania na dostawy w celu ograniczenia marnotrawstwa żywności dzięki CI Smart Forecasting

Ograniczenia Computrition

Przestrzeń na specjalne lub spersonalizowane notatki na kartach dań jest ograniczona

Ma stromą krzywą uczenia się, a niektóre funkcje wymagają zbyt wielu kliknięć

Ceny Computrition

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Computrition

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Dokonaj właściwego wyboru, aby przekształcić swój biznes spożywczy

Oprogramowanie do zarządzania żywnością jest rzeczywiście niezbędne do uproszczenia operacji, zmniejszenia liczby błędów i poprawy wydajności. Kluczowe znaczenie ma jednak posiadanie odpowiedniego oprogramowania.

Na przykład, jeśli jesteś dużym przedsiębiorstwem z zaawansowanymi potrzebami niestandardowymi, wybór oprogramowania takiego jak FoodPro® lub Crunchtime nie będzie wystarczający, ponieważ narzędzia te mają ograniczone funkcje. Z drugiej strony, solidne rozwiązanie, takie jak ClickUp, może być twoim świętym Graalem.

ClickUp oferuje szeroką gamę funkcji, które pomagają we wszystkim, co związane z zarządzaniem żywnością - od śledzenia zapasów i składników po planowanie przepisów i menu, analizowanie cen, przestrzeganie norm bezpieczeństwa żywności, prognozowanie sprzedaży i wiele więcej.

Oceń więc swoje potrzeby biznesowe i dowiedz się, które narzędzie spełnia wszystkie wymagania. Jeśli jest to ClickUp, zapoznaj się z platformą już dziś. Zarejestruj się za darmo!