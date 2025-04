12 najlepszych alternatyw Bing Image Creator do wypróbowania w 2025 roku

Generatory obrazów AI miały rewolucyjny wpływ na sposób, w jaki tworzymy wizualizacje. Umożliwiają każdemu tworzenie oszałamiających grafik, zabezpieczeń marki, projektów koncepcyjnych i materiałów marketingowych przy użyciu odpowiedniej podpowiedzi.

Bing AI Image Creator jest jednym z takich narzędzi. W zaledwie kilku słowach można tworzyć wysokiej jakości, realistyczne obrazy w zależności od przypadku użycia. Bing Image Creator zyskał również ogromną popularność dzięki natywnej integracji ze środowiskiem Microsoft.

Nawet wtedy niektórzy użytkownicy mogą szukać alternatyw dla Bing Image Creator, aby uzyskać bardziej niestandardowy wygląd lub większą kontrolę nad stylami graficznymi.

Zebraliśmy 12 alternatyw dla Bing Image Creator, które możesz wypróbować.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Bing Image Creator?

Chociaż Bing Image Creator jest bardzo wygodny, to jednak stwarza następujące wyzwania, które mogą skłonić kogoś do zrobienia alternatywy:

Niestandardowe opcje sterowania : W przeciwieństwie do niektórych generatorów grafiki AI, Bing Image Creator nie oferuje zaawansowanych ustawień umożliwiających dopracowanie szczegółów obrazu lub technik artystycznych

Ścisła moderacja zawartości : Bing Image Creator nakłada surowe ograniczenia na generowanie obrazów. Limituje to koncepcje artystyczne i kreatywną wizję, nawet jeśli przykłady sztuki AI nie są nieodpowiednie

Niższa rozdzielczość : W porównaniu do niektórych narzędzi AI, Bing Image Creator nie generuje wysokiej jakości obrazów odpowiednich do profesjonalnych prac projektowych lub wydruków

Rejestracja konta Microsoft : Użytkownicy muszą utworzyć konto Microsoft, aby uzyskać dostęp do Bing Image Creator. Może to być niewygodne dla tych, którzy preferują podejście oparte na otwartym dostępie

Limit praw do użytku komercyjnego: Niektóre generatory obrazów AI oferują bardziej przejrzyste i elastyczne opcje licencjonowania do użytku komercyjnego. Z drugiej strony, zasady Bing Image Creator ograniczają prawa do użytku komercyjnego, co jest limitem

12 alternatyw dla Bing Image Creator w skrócie

Oto krótki przegląd 12 alternatyw Bing Image Creator, które zbadamy:

Nazwa narzędzia Wyróżniająca się funkcja Przypadek użycia Najlepsze dla ClickUp Narzędzia AI do kreatywnego cyklu pracy Wizualna burza mózgów, przesyłanie obrazów, ilustrowanie cyklu pracy, planowanie projektów Teams i kierownicy projektów Midjourney Wysokiej jakości obrazy Grafika koncepcyjna, ilustracje fantasy, grafika cyfrowa Cyfrowi artyści i projektanci Dall-E 3 Precyzyjne generowanie tekstu na obraz Realistyczne obrazy, wizualizacje marketingowe Marketerzy i twórcy zawartości Adobe Firefly Edycja i ulepszanie obrazów z wykorzystaniem AI w ekosystemie Adobe Manipulacja zdjęciami, kreatywny cykl pracy projektowej Projektanci i fotografowie Craiyon Free i Unlimited generator obrazów AI Szybkie i eksperymentalne dane powstania obrazu Przypadkowi użytkownicy i hobbyści Postać. AI Generowanie postaci i scen z wykorzystaniem AI Interaktywny storytelling, grafika koncepcyjna do gier Pisarze, twórcy komiksów, ilustratorzy i twórcy gier Stable Diffusion Otwarte i konfigurowalne generowanie obrazów AI Eksperymenty, prototypowanie i badania nad sztuką AI Deweloperzy, badacze, właściciele produktów i entuzjaści AI Leonardo AI Zaawansowana kontrola nad generowaniem i stylizacją obrazów Grafika koncepcyjna, projektowanie zasobów gier Projektanci gier i ilustratorzy DreamStudio Narzędzie internetowe typu open source Wizualizacje generowane przez AI ze szczegółowymi dostosowaniami Badacze AI i artyści cyfrowi Ideogram Typografia generowana przez AI i stylizowany tekst Projektowanie logo i marki z wykorzystaniem AI Projektant graficzny, projektant logo i eksperci od brandingu Canva Zintegrowane narzędzia AI z platformą projektową i szablonami Posty w mediach społecznościowych, prezentacje, materiały marketingowe Marketerzy, twórcy zawartości i małe firmy NightCafe Wiele modeli AI dla różnych stylów graficznych Artystyczne eksperymenty, przyjazna dla druku grafika AI Kreatywni hobbyści, artyści AI i twórcy AI

12 najlepszych alternatyw dla Bing Image Creator

Poniżej znajduje się 12 doskonałych alternatyw dla Bing Image Creator, które musisz wypróbować:

1. ClickUp (najlepszy do wizualnej burzy mózgów i kreatywnego zarządzania cyklem pracy)

Twórz schematy blokowe, osadzaj obrazy i konwertuj elementy działań na zadania za pomocą ClickUp Whiteboards

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, która usprawnia zarządzanie projektami, dokumentację i współpracę w zespole. Chociaż nie jest to tradycyjny generator obrazów AI, oferuje szereg funkcji, które usprawniają proces twórczy.

Mamy na przykład ClickUp Whiteboards, które ilustrują twoje pomysły na cyfrowej tablicy. Od narysowania planu, przez przesyłanie obrazów, aż do zrobienia wspólnego cyklu pracy, ClickUp Whiteboards robi wszystko.

Z drugiej strony, ClickUp Brain pozwala Tobie i Twojemu Teamsowi na burzę mózgów, generowanie zawartości i automatyzację cykli pracy.

Wspólne korzystanie z ClickUp Whiteboards i Brain zwiększa wydajność i zapewnia widoczność projektu na wysokim poziomie - nawet jeśli nie możesz używać ClickUp do tworzenia oryginalnych grafik lub obrazów! Takie elementy wizualne i narzędzia AI mają kluczowe znaczenie dla usprawnienia sposobu, w jaki wykonujesz swoją pracę!

Kluczowe funkcje ClickUp

Wizualizuj swoje pomysły i organizuj wspólne sesje burzy mózgów na Tablicach ClickUp

Wykorzystaj ClickUp Brain do generowania zawartości, podsumowywania informacji i automatyzacji zadań w ramach procesu twórczego

Komunikuj się ze swoim zespołem kreatywnym lub interesariuszami, udostępniaj opinie i zostawiaj kontekstowe komentarze za pomocą ClickUp Chat

Integracja obrazów i zawartości multimedialnej z zarządzaniem zadaniami

Zarządzanie zadaniami, osią czasu i zasobami w kreatywnych projektach

ClickUp limit

Będziesz musiał zintegrować go z innymi narzędziami do generowania obrazów AI

Aplikacja mobilna może wydawać się limitowana w porównaniu do swojego desktopowego odpowiednika

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain (dodatek): $7/miesiąc za członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

2. Midjourney (najlepszy do generowania artystycznych obrazów)

via Midjourney

Midjourney to popularny generator grafiki AI. Ta alternatywa dla Bing Image Creator ma na celu rozszerzenie wyobraźni ludzi za pomocą technologii.

Wykorzystują one zaawansowane algorytmy do przekształcania podpowiedzi tekstowych w oszałamiające obrazy o unikalnych stylach z zakresu od realistycznych po abstrakcyjne. Ponadto można eksperymentować z różnymi formularzami artystycznymi, w tym fotografią, malarstwem i projektowaniem cyfrowym.

Kluczowe funkcje

Generowanie opisów w języku naturalnym z obrazów przy użyciu funkcji Opisz

Łączenie wielu tablic moodboard podczas tworzenia nowego obrazu

Poznaj różne style i koncepcje artystyczne, łącząc tablice moodboard z kodami SREF

Udostępnianie i współpraca nad sztuką AI z prężnie rozwijającą się społecznością

Limity

Nie oferuje poziomu Free ani Freemium

Sporadyczne przestoje serwera wpływają na dostępność

Średnie ceny

Plan podstawowy: $10

Plan standardowy: $30

Pro Plan: $60

Mega Plan: $120

Średnie oceny i recenzje

G2 : 4. 4/5 (80+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Oto, co użytkownik G2 ma do powiedzenia na temat Midjourney:

Midjourney konsekwentnie tworzy oszałamiające wizualnie obrazy w wysokiej rozdzielczości, które często przekraczają oczekiwania pod względem szczegółowości i jakości. Jego zdolność do kreatywnej interpretacji podpowiedzi sprawia, że jest to fantastyczne narzędzie do tworzenia koncepcji, moodboardów i eksperymentalnych projektów.

Midjourney konsekwentnie tworzy oszałamiające wizualnie obrazy w wysokiej rozdzielczości, które często przekraczają oczekiwania pod względem szczegółowości i jakości. Jego zdolność do kreatywnej interpretacji podpowiedzi sprawia, że jest to fantastyczne narzędzie do tworzenia koncepcji, moodboardów i eksperymentalnych projektów.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Midjourney

3. Dall-E 3 (najlepszy do szczegółowego i dokładnego generowania obrazów)

Dall-E to generator tekstu na obraz opracowany przez OpenAI. Model trzeciej generacji, czyli Dall-E 3, rozumie zniuansowane podpowiedzi w celu generowania bardzo szczegółowych i dokładnych obrazów.

Jako produkt OpenAI, Dall-E 3 integruje się z ChatGPT, pomagając użytkownikom w burzy mózgów i udoskonalaniu podpowiedzi w celu tworzenia wizualizacji, które ściśle pasują do opisów.

kluczowe funkcje Dall-E 3

Bezproblemowa integracja z ChatGPT w celu generowania dopracowanych podpowiedzi AI

Udostępnianie opinii w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia kreatywnej burzy mózgów

Generowanie szczegółowych i bardzo dokładnych obrazów na podstawie szczegółowych podpowiedzi

Twórz z szerokiego zakresu stylów artystycznych, tematów i technik

Dall-E 3 limit

Jakość obrazu może być czasami niespójna

Czas przetwarzania zależy od obciążenia serwera

Cena Dall-E 3

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Dall-E 3 oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Dall-E Alternatywy i konkurenci do tworzenia obrazów AI

4. Adobe Firefly (najlepszy do integracji z kreatywnymi cyklami pracy zorientowanymi na Adobe)

przez Adobe Firefly

Adobe Firefly to usługa generowania AI w ramach pakietu aplikacji Adobe.

Narzędzie to natywnie integruje się z innymi aplikacjami, takimi jak Photoshop i Premier Pro, oferując kompleksowe zarządzanie projektami. W wyniku tego możesz generować obrazy i wideo AI bezpośrednio w ramach istniejących cykli pracy, aby cieszyć się wyższą wydajnością i kreatywnością.

Kluczowe funkcje Adobe Firefly

Twórz fotorealistyczne obrazy dzięki wysoce zaawansowanemu modelowi Adobe Firefly Image Model

Edytuj obrazy i poprawiaj szczegóły za pomocą generatywnego wypełnienia

Wprowadzaj podpowiedzi tekstowe do modelu wideo Firefly, aby generować angażujące materiały wideo

Dodawaj klatki, wydłużaj dźwięk otoczenia i eliminuj niewygodne cięcia dzięki Generative Extend

Adobe Firefly limit

Wymaga subskrypcji Adobe Creative Cloud w celu uzyskania w pełni zintegrowanego dostępu

Integracja z aplikacjami innymi niż Adobe jest ograniczona

Ceny Adobe Firefly

Adobe Firefly : $4. 99/miesiąc

Adobe Creative Cloud: $59. 99/miesiąc

Oceny i recenzje Adobe Firefly

G2 : 4. 6/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (za mało recenzji)

Sprawdź, co ten użytkownik G2 ma do powiedzenia na temat Abode Firefly:

Adobe Firefly jest niezwykle intuicyjny, zwłaszcza jeśli jesteś zaznajomiony z ekosystemem Adobe. Uważam, że jest pomocny w szybkim generowaniu pomysłów i tworzeniu wysokiej jakości zawartości mediów społecznościowych bez konieczności posiadania rozszerzonych umiejętności projektowania.

Adobe Firefly jest niezwykle intuicyjny, zwłaszcza jeśli jesteś zaznajomiony z ekosystemem Adobe. Uważam, że jest pomocny w szybkim generowaniu pomysłów i tworzeniu wysokiej jakości zawartości mediów społecznościowych bez konieczności posiadania rozszerzonych umiejętności projektowania.

🔍 Do zrobienia? Użytkownicy Adobe Firefly w wersji beta wygenerowali ponad 70 milionów obrazów w ciągu pierwszego miesiąca!

5. Craiyon (najlepszy darmowy i dostępny generator obrazów AI)

via Crai y on

Wcześniej znany jako Dall-E mini, Craiyon to darmowy generator obrazów AI, który konwertuje podpowiedzi tekstowe na obrazy. Zarówno początkujący, jak i eksperci mogą używać Craiyon jako AI do projektowania graficznego, ponieważ jest on darmowy.

Działa również jako mieszane narzędzie do edycji obrazów, w którym można usuwać tła ze wspomnianych darmowych obrazów i pobierać obrazy w wysokiej rozdzielczości.

kluczowe funkcje Craiyon

Twórz obrazy, zdjęcia, rysunki i wektory za pomocą podpowiedzi tekstowych do postów w mediach społecznościowych, blogów itp.

Przeszukiwanie biblioteki wstępnie wygenerowanych obrazów na podstawie słów kluczowych

Skorzystaj z możliwości edycji obrazu, aby usunąć tło z obrazu i pobrać go w jakości HD

Połącz się ze społecznością projektantów i twórców AI na Discordzie

Craiyon limit

Wersja Free zawiera reklamy i znaki wodne. Wygenerowane obrazy wymagają również przypisania

Generator obrazów działa wolno, zwłaszcza dla użytkowników Free

ceny Craiyon

Craiyon jest Free do użycia z następującymi subskrypcjami:

Wsparcie : $12/miesiąc

Professional : 24 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Craiyon

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Oto dlaczego ten użytkownik G2 uwielbia korzystać z Craiyon:

Najlepszą rzeczą w Craiyon jest to, że jest Free i lepszy niż inne generatory AI. Obrazy tworzone za jego pomocą są bardziej realistyczne, a także mają funkcję ujemnej podpowiedzi, aby tworzyć dokładne obrazy.

Najlepszą rzeczą w Craiyon jest to, że jest Free i lepszy niż inne generatory AI. Obrazy tworzone za jego pomocą są bardziej realistyczne, a także mają funkcję ujemnej podpowiedzi, aby tworzyć dokładne obrazy.

6. Character. ai (najlepszy do spersonalizowanych konwersacji)

Character. ai tworzy interaktywne, dynamiczne postacie poprzez konwersację przy użyciu zaawansowanych narzędzi AI i LLM do tworzenia spersonalizowanych chatbotów.

Po ustawieniu można ich używać do symulowania rozmów z różnymi postaciami w oparciu o przypisaną im osobowość. Możesz wybrać jedną z istniejących postaci lub stworzyć własną od podstaw.

Choć nie jest to kreator obrazów, wyróżnia się w tworzeniu wciągających, konwersacyjnych AI o różnych osobowościach i zdolnościach opowiadania historii.

Kluczowe funkcje Character. ai

Weź udział w angażującym dialogu, który dostosowuje się do danych wprowadzanych przez użytkownika

Poznaj chatboty w różnych zastosowaniach, takich jak rozrywka, edukacja itp.

Wdrożenie protokołów bezpieczeństwa w celu dostarczenia odpowiedniej zawartości dla różnych grup wiekowych

Character. ai limit

Działa bardziej jak chatbot niż generator obrazów AI

Wymaga stałego monitorowania w celu zachowania adekwatności zawartości

Cena AI

Wersja Free

C. ai+ Subskrypcja: $9. 99/miesiąc

Oceny i recenzje AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Trendy w projektowaniu graficznym, które pozwolą ci się wyróżnić

7. Stable Diffusion (najlepszy do generowania obrazów open-source)

Stable Diffusion to open-source'owy model generowania tekstu na obraz opracowany przez Stability AI. Pozwala on użytkownikom tworzyć szczegółowe i oszałamiające obrazy generowane przez AI na podstawie podpowiedzi tekstowych.

Stable Diffusion wykorzystuje modele głębokiego uczenia się do generowania obrazów z imponującą dokładnością i artystycznym stylem. Ponadto, jego charakter open-source pozwala użytkownikom na dopracowanie i niestandardowe dostosowanie wyników oraz integrację Stable Diffusion z różnymi aplikacjami.

kluczowe funkcje Stable Diffusion

Generowanie szczegółowych i oszałamiających obrazów z wielopodmiotowych danych tekstowych

Dostęp do modelu open-source i API w celu niestandardowego dostosowania i integracji

Wykorzystanie do celów komercyjnych i niekomercyjnych na licencji zezwalającej

Dołącz do społeczności badaczy i programistów AI, aby ułatwić ciągłe ulepszenia

Stabilne limity dyfuzji

Licencje są zazwyczaj dostępne w ramach samodzielnego hostingu

Wymaga dużej wiedzy technicznej podczas wdrażania i niestandardowego modelu

Stabilne ceny Diffusion

Społeczność : Free

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Stabilne oceny i recenzje Diffusion

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Sprawdźmy, dlaczego ten użytkownik G2 uważa Stable Diffusion za skuteczny:

Niedawno korzystałem ze Stable Diffusion 3. Odkryłem, że możliwości zamiany tekstu na obraz są absolutnie najwyższej klasy. Poziom umiejętności literowania i jakość obrazu są po prostu niezwykłe.

Niedawno korzystałem ze Stable Diffusion 3. Odkryłem, że możliwości zamiany tekstu na obraz są absolutnie najwyższej klasy. Poziom umiejętności literowania i jakość obrazu są po prostu niezwykłe.

8. Leonardo AI (najlepszy do generowania wysokiej jakości zasobów Ggame)

Leonardo to generator obrazów AI, który doskonale sprawdza się w tworzeniu zdjęć produktów, renderów architektonicznych, projektów 3D, ilustracji koncepcyjnych, grafik, projektów postaci i zasobów gier.

Otrzymasz bogate grafiki, obrazy i wideo, które wzbogacą twój projekt, niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie gier, rozrywkę, projektowanie UX czy sztukę cyfrową. A co najlepsze? Aplikacja oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i szeroki zakres niestandardowych opcji, umożliwiając dopracowanie danych powstania.

kluczowe funkcje Leonardo AI

Generuj wysokiej jakości projekty postaci, tekstury i zasoby gier

Edytuj wygenerowane obrazy za pomocą AI Canva, aby uzyskać dopracowane zasoby

Włącz tekstury do zasobów 3D, aby poprawić wygląd plików OBJ

Dołącz do serwera Discord, aby stać się częścią prężnie rozwijającej się kreatywnej społeczności

Leonardo AI limit

Czasy przetwarzania mogą być wolne podczas szczytowego wykorzystania

Bardziej nadaje się do danych powstania zasobów gier i może nie być idealny dla zwykłych użytkowników i hobbystów

Leonardo AI pricing

Free Plan

Apprentice Plan : 10 USD/miesiąc

Plan Artisan : 24 USD/miesiąc

Maestro Plan : 48 USD/miesiąc

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Leonardo AI

G2 : 4. 5/5 (20 opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Dowiedzmy się, dlaczego ten użytkownik G2 uważa Leonardo AI za przełom w kreatywności opartej na sztucznej inteligencji:

Leonardo. AI szybko generuje wysokiej jakości zasoby cyfrowe, obrazy i modele 3D, które mogą przyspieszyć cykl pracy. Opcje niestandardowe są elastyczne, dzięki czemu można dostosować generowane przez AI dane wyjściowe do własnej wizji.

Leonardo. AI szybko generuje wysokiej jakości zasoby cyfrowe, obrazy i modele 3D, które mogą przyspieszyć cykl pracy. Opcje niestandardowe są elastyczne, dzięki czemu można dostosować generowane przez AI dane wyjściowe do własnej wizji.

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do projektowania UX dla projektantów

9. DreamStudio (najlepszy do przyjaznego dla użytkownika generowania obrazów)

przez DreamStudio

Szukasz alternatywy dla Bing Image Creator? Wypróbuj DreamStudio od Stability AI. Jednak w przeciwieństwie do Stable Diffusion, który jest open-source, DreamStudio jest alternatywą bardziej zorientowaną na użytkownika i dostępną dla każdego.

Jego przyjazny dla użytkownika interfejs akceptuje podpowiedź tekstową i kilka ustawień, aby wygenerować pożądany obraz. Ponadto DreamStudio wyróżnia się w tworzeniu różnorodnych stylów artystycznych, od fotorealistycznych po abstrakcyjne, dzięki czemu jest wszechstronny w różnych kreatywnych projektach.

Kluczowe funkcje DreamStudio

Działa na Stable Diffusion v2.1

Wybieraj spośród 16 wstępnie ustawionych realistycznych stylów obrazu w celu dokładnego generowania obrazów

Edycja wygenerowanych obrazów za pomocą podpowiedzi tekstowych

DreamStudio limit

Brak szczegółowej kontroli oferowanej przez Stable Diffusion

Działa w oparciu o plan subskrypcji płatności za obraz, a ceny są dość złożone

Ceny DreamStudio

Free : 100 kredytów (500 obrazów przy domyślnych ustawieniach)

Tokeny: 10 USD za 1000 kredytów

Oceny i recenzje DreamStudio

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Master the AI Canva: Niezbędne przykłady podpowiedzi dla artystów i projektantów

Sprawdź, co ten użytkownik G2 ma do powiedzenia na temat DreamStudio:

Dreamstudio ma łatwy sposób umieszczania podpowiedzi tekstowych i generuje najdokładniejsze obrazy. Jest szybkie w dostarczaniu wyników. Wdrożenie i integracja narzędzia jest znacznie łatwiejsza w porównaniu do jego głównych konkurentów.

Dreamstudio ma łatwy sposób umieszczania podpowiedzi tekstowych i generuje najdokładniejsze obrazy. Jest szybkie w dostarczaniu wyników. Wdrożenie i integracja narzędzia jest znacznie łatwiejsza w porównaniu do jego głównych konkurentów.

10. Ideogram (najlepszy do generowania czytelnego tekstu na obrazach)

przez Ideogram

Podobnie jak niektóre popularne alternatywy dla Bing Image Creator, Ideogram również generuje wysokiej jakości wizualizacje z podpowiedzi tekstowych, koncentrując się na kreatywności i innowacyjności.

Idealny do tworzenia plakatów, logo, infografik i reklam w mediach społecznościowych, ten generator obrazów AI kładzie równie duży nacisk na tekst, co na projekt. Połączenie przyciągających wzrok elementów wizualnych i wyczyszczonego, czytelnego tekstu sprawia, że zawartość jest atrakcyjna i zapada w pamięć.

kluczowe funkcje Ideogramu

Tworzenie obrazów z silnym naciskiem na kwestie tekstowe

Użyj funkcji "Kafelki", aby tworzyć powtarzające się wzory na obrazie

Skalowanie i ulepszanie obrazów w wyższej rozdzielczości 2k

Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki generowaniu wsadowemu, aby tworzyć obrazy masowo, przesyłając arkusz kalkulacyjny zawierający podpowiedzi

Limity idogramów

Generowanie obrazów skoncentrowane na tekście ogranicza jego możliwości w projektach czysto wizualnych

Renderowanie tekstu może być czasami niedokładne

Wycena idogramu

Free

Podstawowa : $8/miesiąc

Plus : 20 USD/miesiąc

Pro: $60/miesiąc

Oceny i recenzje idogramów

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI w mediach społecznościowych dla marketerów

Ciekawostka: Ludzki mózg zapamiętuje obrazy lepiej niż tekst - zarówno natychmiast, jak i po trzech dniach przerwy!

11. Canva (najlepsza do kompleksowych rozwiązań projektowych z integracją AI)

via Canva

Canva to popularna platforma do projektowania graficznego, która oferuje również generator obrazów oparty na sztucznej inteligencji. Pozwala to użytkownikom tworzyć wspaniałe obrazy i edytować je z łatwością.

Ponadto otrzymujesz dostęp do obszernej biblioteki szablonów, grafik i czcionek, aby tworzyć i edytować różne projekty, zależnie od swoich wymagań, bez konieczności zmiany platformy.

Kluczowe funkcje Canva

Wybieraj spośród różnych szablonów graficznych, aby stworzyć idealny zasób wizualny

Twórz i edytuj projekty w przyjaznym dla użytkownika interfejsie typu "przeciągnij i upuść"

Współpraca nad projektami z członkami Teams w czasie rzeczywistym

Eksport gotowych projektów w różnych formatach dostosowanych do stron internetowych i druku

Limity Canva

Obrazom generowanym przez AI brakuje wyjątkowości niestandardowych projektów

Limit kontroli nad elementami projektu ogranicza kreatywną elastyczność przy tworzeniu złożonych i abstrakcyjnych koncepcji

Cena Canva

Canva Free

Canva Pro : $15/miesiąc

Canva Teams : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Canva Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4. 7/5 (4,410+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (12 380+ opinii)

Sprawdź, co ten użytkownik G2 mówi o Canva:

Ostatnio zdecydowałem się na Canva Pro, która okazała się niezwykle przydatna w moich projektach. Jeszcze lepsze projekty i szablony do pracy. Profesjonalne obrazy są dokładnie tym, czego szukałem. Nowo dodana funkcja AI magic jest niesamowita.

Ostatnio zdecydowałem się na Canva Pro, która okazała się niezwykle przydatna w moich projektach. Jeszcze lepsze projekty i szablony do pracy. Profesjonalne obrazy są dokładnie tym, czego szukałem. Nowo dodana funkcja AI magic jest niesamowita.

12. NightCafe (najlepszy do tworzenia grafiki AI przez społeczność)

przez NightCafe

Dopełnieniem alternatyw dla Bing Image Creator jest NightCafe. To narzędzie do generowania obrazów AI koncentruje się na łączeniu zaangażowania społeczności z kreatywnością.

Pozwala użytkownikom tworzyć, udostępniać i eksplorować obrazy generowane przez AI za pośrednictwem sztuki inspirowanej przez społeczność. Poza tym, NightCafe pomaga użytkownikom generować tablice pomysłów na obrazy na podstawie podpowiedzi, umożliwiając im prezentowanie swoich danych powstania.

kluczowe funkcje NightCafe

Tworzenie obrazów z podpowiedzi tekstowych przy użyciu zaawansowanych narzędzi AI

Bierz udział w wyzwaniach społeczności, aby wyświetlać i ulepszać swoje dzieła

Odkryj galerię generowanych przez użytkowników dzieł sztuki AI dla inspiracji

Interakcja z tętniącą życiem społecznością twórców poprzez komentarze i dyskusje

limity NightCafe

Jakość i styl graficzny różnią się w zależności od podpowiedzi wejściowych

Skoncentrowane na społeczności podejście do tworzenia cyfrowych dzieł sztuki może nie odpowiadać tym, którzy szukają samotnego doświadczenia

Ceny NightCafe

/AI dla początkujących: *5,99 USD/miesiąc

AI Hobbyist: $9. 99/miesiąc

AI Enthusiast: $19. 99/miesiąc

AI Artist: $49. 99/miesiąc

Oceny i recenzje NightCafe

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 7/5 (70+ opinii)

Dowiedzmy się, co ten użytkownik G2 ma do powiedzenia na temat NightCafe:

Jednym z godnych uwagi aspektów jest dostępność darmowych podpowiedzi, co pozwala użytkownikom na dogłębne zbadanie generatora obrazów AI. W przeciwieństwie do wielu generatorów AI premium, które oferują limitowane wersje próbne, NightCafe daje szansę na dokładne przetestowanie narzędzia przed podjęciem zobowiązania.

Jednym z godnych uwagi aspektów jest dostępność darmowych podpowiedzi, co pozwala użytkownikom na dogłębne zbadanie generatora obrazów AI. W przeciwieństwie do wielu generatorów AI premium, które oferują limitowane wersje próbne, NightCafe daje szansę na dokładne przetestowanie narzędzia przed podjęciem zobowiązania.

Specjalne wzmianki Photosonic : Integruje się z WriteSonic, aby ułatwić generowanie tekstu na obraz

PhotoDirector : Wykorzystuje potężne modele AI do poprawiania zasobów graficznych

Imggen AI: Generuje obrazy bez znaków wodnych na podstawie podpowiedzi tekstowych

Ożyw swoją wyobraźnię dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy szukasz oszałamiającego realizmu, artystycznego polotu czy spersonalizowanego projektu postaci, te alternatywy dla Bing Image Creator oferują nieskończone możliwości. Od wysokiej jakości AI po dziwaczne style, znajdziesz idealne rozwiązanie dla swojego projektu.

Jeśli jednak szukasz czegoś bardziej wszechstronnego, co nie ogranicza użycia narzędzia do generowania obrazów AI, ClickUp jest lepszą alternatywą.

Mimo że sam w sobie nie generuje obrazów AI, jest wyposażony w narzędzia AI, które usprawniają proces twórczy, ułatwiają współpracę i wyostrzają wizualną burzę mózgów.

Wypróbuj ClickUp, aby wzmocnić swój kreatywny cykl pracy i wydajność. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i rozpocznij pracę!