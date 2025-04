ponad 30 podpowiedzi Stable Diffusion do tworzenia oszałamiających wizualizacji

W niektóre dni kreatywność przepływa bez wysiłku. A kiedy indziej? Tkwisz wpatrując się w puste płótno, czekając na natchnienie, aż frustracja weźmie górę.

To właśnie wtedy niewielka pomoc AI może zrobić różnicę.

Stable Diffusion to jedno z tych narzędzi, które może przekształcić twoje pomysły w oszałamiające wizualizacje, niezależnie od tego, czy jesteś artystą, projektantem, czy po prostu kimś, kto uwielbia eksperymentować ze sztuką generowaną przez AI.

Ale jak w przypadku każdego narzędzia, wszystko zależy od tego, jak dobrze można go wykorzystać do projektowania obrazów generowanych przez AI. Odpowiednie podpowiedzi są tym, co odróżnia niejasną koncepcję od arcydzieła.

Niezależnie od tego, czy tworzysz grafikę koncepcyjną, czy hiperrealistyczne portrety, te 30+ podpowiedzi pomogą ożywić Twoją wizję. 🎨

Zrozumienie stabilnej dyfuzji

Stable Diffusion to model głębokiego uczenia, typu tekst-obraz, który generuje obrazy z opisów tekstowych przy użyciu różnych metod sztucznej inteligencji.

via Stable Diffusion

Wydany w 2022 roku, jest to generatywny model AI do malowania tekstu, malowania i tłumaczenia obrazu na obraz. U jego podstaw leży latentny model dyfuzji (LDM), który przekształca podpowiedzi tekstowe w szczegółowe wizualizacje.

Kluczowe funkcje Stable Diffusion Autoenkoder wizualny (VAE): Kompresuje obrazy do uproszczonego formatu, przechwytując ich istotne szczegóły. Podczas generowania grafiki rekonstruuje obrazy z tych skompresowanych danych

Dekoder U-Net: Tutaj odbywa się odszumianie. Pobiera on zaszumioną wersję obrazu i stopniowo przekształca ją w wyraźny, wysokiej jakości obraz

Koder tekstu: Stable Diffusion wykorzystuje koder tekstu CLIP ViT-L/14 do interpretacji podpowiedzi, zapewniając, że AI rozumie, o co prosisz

Do zrobienia? Nazwa "Stable Diffusion " została wybrana dla modelu sztucznej inteligencji opracowanego przez Stability AI, brytyjską firmę zajmującą się sztuczną inteligencją. "Dyfuzja" w nazwie odnosi się do modeli dyfuzji wykorzystywanych w architekturze, podczas gdy "stabilny" odzwierciedla nazwę firmy.

Dlaczego opanowanie podpowiedzi jest kluczowe?

Nie powiedziałbyś artyście "po prostu narysuj świetne logo " i nie oczekiwałbyś arcydzieła. To samo dotyczy sztuki generowanej przez AI. Bez jasnego kierunku, możesz skończyć z czymś zupełnie innym, niż sobie wyobrażałeś.

Im lepsza podpowiedź, tym większa kontrola nad ostatecznym obrazem. Oto kilka powodów, dla których opanowanie najlepszych stabilnych podpowiedzi dyfuzyjnych jest ważne. ⚒️

Trzymanie stronniczości w ryzach: Dokładne podpowiedzi mogą pomóc kierować AI w stronę bardziej zrównoważonych i sprawiedliwych wyników, zmniejszając niezamierzone uprzedzenia w jej wynikach ⚖️

Lepsza szczegółowość: Konkretne podpowiedzi pomagają AI generować tekstury, odbicia i drobne szczegóły, które sprawiają, że obrazy wyglądają realistycznie lub są artystycznie dopracowane 🎨

Lepsza kreatywność: Odpowiednie podpowiedzi mogą pomóc w odkrywaniu nowych stylów, generowaniu świeżych pomysłów, badaniu trendów w projektowaniu graficznym i przekraczaniu granic artystycznych 🖌️

Spójna powtarzalność: Spójne struktury podpowiedzi zapewniają spójne i rozpoznawalne style wizualne dla brandingu, marketingu lub opowiadania historii 🗂️

🧠 Fun Fact: Historia sztuki AI sięga 1973 roku! Amerykański informatyk Harold Cohen stworzył pierwszy obraz AI przy użyciu programu AARON, programując go z ustawieniem reguł do generowania sztuki, takich jak "namaluj niebieską linię". '

Przykłady podpowiedzi Stable Diffusion

Czy kiedykolwiek wpisałeś podpowiedź, nacisnąłeś przycisk generowania i skończyłeś z czymś zupełnie innym? Jedno słowo za mało precyzyjne i otrzymujesz losowy bałagan. Zbyt wiele szczegółów i może umknąć istota twojego pomysłu. Sztuczka polega na tym, by umieć zrównoważyć szczegółowość i kreatywność.

Oto kilka podpowiedzi dotyczących grafiki AI, dzięki którym będziesz mógł poświęcić mniej czasu na poprawki, a więcej na tworzenie 💁

Portrety

1. "Hiperrealistyczny portret [wiek] [płeć] z [odcieniem skóry] i [fryzurą], uchwycony w oświetleniu Rembrandta przy użyciu kinowej głębi ostrości, z obiektywem 50 mm, przysłoną f/1.8"

2. "Akwarelowy obraz [rola osoby, np. "średniowieczny rycerz"] w miękkich, pastelowych odcieniach, skupiający się na delikatnych pociągnięciach pędzla i warstwowych płukaniach dla uzyskania głębi i tekstury "

3. 'Render 3D low-poly [postaci], wykorzystujący trójkątne cieniowanie i okluzję otoczenia, przypominający estetykę wczesnych gier PlayStation'

via Stable Diffusion

Krajobrazy

4. '* Fotorealistyczny widok z lotu ptaka [typ krajobrazu] uchwycony z perspektywy drona, z funkcją oświetlenia złotej godziny, delikatną mgłą i wolumetryczną mgłą dla uzyskania atmosferycznej głębi'

5. ' Szkic węglem [pory roku] wiejskiego krajobrazu, wykorzystujący techniki kreskowania i cieniowania w celu uzyskania dramatycznych kontrastów i efektu trawienia w stylu vintage'

6. ' Cyfrowy matowy obraz [ustawienia fantasy], wykorzystujący wielowarstwową perspektywę atmosferyczną, rozpraszanie podpowierzchniowe dla naturalnego rozproszenia światła i renderowane w blenderze chmury wolumetryczne'

via Stable Diffusion

Do zrobienia? Globalny rynek generatorów obrazów AI miał wartość 257. 157 milionów dolarów w 2022 roku i projektuje się, że wzrośnie do 917. 448 milionów dolarów do 2030 roku. Złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17,4%.

Fantazja

7. 'Mroczna koncepcja fantasy [typ stworzenia] wyłaniająca się z cieni rzucanych przez oświetlenie krawędziowe, zaprojektowana przy użyciu technik rzeźbienia ZBrush i renderowana w systemie oświetlenia Lumen silnika Unreal Engine 5'

8. ' Tuszowa ilustracja magicznego lasu w stylu książki z opowiadaniami, wykonana techniką kreskowania i kreskowania krzyżowego, pokolorowana ręcznie malowanymi teksturami gwaszu dla uzyskania organicznego wyglądu'

9. 'Tętniący życiem cyfrowy obraz zaczarowanego zamku, wykorzystujący efekty RGB split glitch, aberrację chromatyczną i holograficzne odbicia dla surrealistycznej estetyki fantasy'

via Stable Diffusion

Sci-Fi

10. "Cyberpunkowy krajobraz miejski nocą, oświetlony neonową poświatą z powierzchni emisyjnych, odbiciami opartymi na ray tracingu i rozmyciem głębi pola, aby stworzyć wciągający kinowy wygląd "

11. 'Futurystyczne wnętrze statku kosmicznego wykorzystujące brutalistyczne zasady projektowania, szczegółowe tekstury metalu PBR (Physically Based Rendering) i oświetlone bioluminescencyjnymi panelami LED'

12. 'Model 3D humanoida-robota o twardej powierzchni, olinowany za pomocą odwrotnej kinematyki, teksturowany z rozpraszaniem podpowierzchniowym w celu uzyskania realistycznych powierzchni hybrydowych skóry i metalu'

via Stable Diffusion

Abstrakcja

13. "Generatywna kompozycja artystyczna z funkcją geometrii fraktalnej, wykorzystująca wzory Woronoja, losowy szum Perlina i wykrywanie krawędzi oparte na gradiencie "

14. "Kreacja w stylu glitch art, w której kanały kolorów są celowo przesunięte, a algorytmy sortowania pikseli zniekształcają formularz, nadając niesamowitą, zniekształconą estetykę "

15. 'Psychodeliczna grafika z kalejdoskopowym efektem lustra, zawierająca symulację dynamiki płynów, rozpraszanie cząstek i gradację kolorów o zwiększonym kontraście'

via Stable Diffusion

Pro Tip: Ustrukturyzuj swoje podpowiedzi od ogólnych do szczegółowych - zacznij od ogólnego stylu (generatywny/glitch/psychodeliczny) przed dodaniem szczegółów technicznych, takich jak wzory Woronoja lub systemy cząstek.

Martwa natura

16. "Inspirowany barokiem obraz olejny [zestawu obiektów], ustawiony w oświetleniu Chiaroscuro, z grubymi teksturami impasto nałożonymi na kluczowe obszary podświetlenia "

17. "Nowoczesny, minimalistyczny render 3D [przedmiotu codziennego użytku], podkreślający miękkie cienie PBR, odbicia globalnego oświetlenia i neutralną paletę kolorów "

18. 'Surrealistyczna martwa natura z funkcją [obiektów], wykorzystująca pływające symulacje fizyki bez grawitacji i cyfrowe techniki malowania matowego dla uzyskania eterycznego realizmu'

Architektura

19. 'Futurystyczna panorama metropolii z funkcją parametrycznych struktur architektonicznych, oświetlona przez globalną okluzję świetlików, renderowana w Octane Render dla kinowego realizmu'

20. "Ręcznie rysowany szkic ołówkiem gotyckiej katedry, wykorzystujący jednopunktową perspektywę, detale architektoniczne i cieniowanie o dużym kontraście dla uzyskania dramatycznego efektu "

21. "Render architektoniczny low-poly nowoczesnego szklanego wieżowca, wykorzystujący odbicia oparte na ray tracingu, cieniowanie ambient occlusion i symulację mgły opartą na głębi "

Sztuka koncepcyjna

22. 'Koncepcja steampunkowego pojazdu zilustrowana mechanicznymi komponentami z zestawu, renderowana w silniku Eevee Blendera w celu uzyskania szybkich odbić i cieni w czasie rzeczywistym'

23. 'Postapokaliptyczna scena pustkowia zaprojektowana z warstwowymi teksturami grunge, zwietrzałymi metalowymi powierzchniami i symulacją fizyki gruzu dla realizmu'

24. 'Odgórny arkusz postaci w stylu RPG, prezentujący w pełni dopracowane animacje, ręcznie malowane tekstury i ustawienia materiałów PBR'

Surrealizm

25. "Surrealistyczny portret [osoby], w którym jej funkcje rozpływają się w geometrycznej dekonstrukcji low-poly, oświetlonej miękkimi, żrącymi odbiciami "

26. 'Topniejący krajobraz inspirowany architekturą, wykorzystujący morfing tekstur oparty na AI, shadery zniekształceń cieplnych i wolumetryczne mapowanie przemieszczeń'

27. "Kompozycja pejzażu marzeń, w której grawitacja jest odwrócona, z funkcją pływających wysp z wodą rozlewającą się po niebie, renderowana przy użyciu symulacji płynów Houdini "

Estetyka retro i vintage

28. "Linia horyzontu miasta w stylu vaporwave z lat 80-tych, zaprojektowana z wykorzystaniem neonowych linii siatki, aberracji chromatycznej i efektów VHS scanline, z funkcją [obiektu retro] na pierwszym planie "

29. "Plakat podróżny w stylu Art Deco z lat 20. ubiegłego wieku, z funkcją stylizowanego [punktu orientacyjnego] o odważnych geometrycznych kształtach, metalicznymi złotymi akcentami i kontrastowymi blokami kolorów "

30. 'Wnętrze restauracji z lat 50-tych, uchwycone w gradacji kolorów Kodachrome, z miękkimi półtonowymi teksturami, ciepłym oświetleniem żarowym i wzorami mebli w stylu vintage'

Złudzenia optyczne i oszałamiające efekty wizualne

31. 'Architektoniczny rendering schodów Penrose'a, skonstruowany z wykorzystaniem niemożliwej geometrii w stylu Eschera, płynnych paradoksalnych przejść i hiperrealistycznego mapowania tekstur'

32. "Kalejdoskopowe dzieło sztuki fraktalnej, wygenerowane przy użyciu równań zbioru Mandelbrota, powtarzającej się symetrii lustrzanej i intensywnych zmian gradientu kolorów "

33. 'Unosząca się iluzja lewitacji z [obiektem, np. płatkami śniegu], manipulowana poprzez realistyczną symulację fizyki, precyzyjnie rzucane miękkie cienie i wymuszoną kompozycję perspektywiczną'

via Stable Diffusion

Sztuka kulinarna i wizualizacje kulinarne

34. "Hiper-szczegółowe zdjęcie makro [naczynia], uchwycone z miękkim rozproszonym oświetleniem, szczegółami kondensacji i płytką głębią ostrości w celu uwydatnienia tekstury "

35. "Ręcznie malowana, ilustrowana strona książki kucharskiej przedstawiająca [danie], wykorzystująca techniki szkicowania tuszem i akwarelą, postarzane tekstury papieru i ciepłe rustykalne odcienie "

36. ' Bardzo szczegółowy, realistyczny obraz szefa kuchni elegancko układającego wykwintne danie. Szef kuchni ma realistycznie cieniowaną, idealną twarz, uchwyconą w średnim ujęciu. Miękkie oświetlenie podkreśla bogate tekstury jedzenia, podczas gdy dynamiczne oświetlenie dodaje głębi i ciepła scenie, sprawiając, że danie wygląda nieodparcie apetycznie'

Tworzenie podpowiedzi Stable Diffusion

Stworzenie odpowiedniej podpowiedzi polega na skutecznej komunikacji z narzędziem AI. Oto, co mamy na myśli 👇

Krok #1: Zacznij od jasnej wizji

Zanim zaczniesz pisać, zatrzymaj się, aby zwizualizować swój cel. Im jaśniejszy będzie twój pomysł, tym łatwiej będzie stworzyć silną podpowiedź.

Na początek odpowiedz na poniższe pytania: Jaki jest główny temat obrazu (osoba, przedmiot, szczegółowa scena)?

Jaki styl artystyczny powinien mieć obraz (malarstwo, sztuka cyfrowa, render 3D, ostre ujęcie filmowe)?

Jaki nastrój i atmosferę chcesz przekazać (mroczny i nastrojowy, ciepły i zachęcający, niesamowity i surrealistyczny)?

Jaki schemat kolorów najlepiej pasuje do Twojej wizji (żywy neon, monochromatyczny, pastelowy)?

Krok #2: Zdefiniuj styl graficzny

Różne style artystyczne nadają obrazowi wyraźny charakter.

Pamiętaj więc, aby określić, czego chcesz. Na przykład wzmianka o: Medium: Czy jest to cyfrowy obraz, szkic czy render 3D? Hiperrealistyczny render, kreskówkowy szkic czy zabytkowy obraz olejny?

Gatunek: Czy wolisz realizm, impresjonizm czy abstrakcję? Cyberpunkowy pejzaż miejski sci-fi, senny akwarelowy krajobraz czy mroczna ilustracja fantasy?

Inspiracje:* Czy istnieją konkretni artyści lub ruchy, którymi się inspirujesz?

Jeśli nie masz pewności, eksperymentuj, dodając różne style i sprawdzając, jak AI je interpretuje.

Krok #3: Opisz obiekt, określ kompozycję i ustawienia aparatu

Opisując obiekt, bądź tak konkretny, jak to tylko możliwe. Dodanie szczegółów, takich jak pozy, akcesoria, elementy tła i tekstury, robi ogromną różnicę.

przykład: Zamiast mówić: "pies w parku", spróbuj powiedzieć: "Portret w zbliżeniu puszystego golden retrievera siedzącego w nasłonecznionym parku, z wyciągniętym językiem, ubranego w czerwoną bandanę, otoczonego jesiennymi liśćmi, sfotografowanego z płytką głębią pola". '*

Wynik, który otrzymaliśmy dla podpowiedzi 1 👇

Wynik, który uzyskaliśmy dla podpowiedzi 2 👇

Wystarczy spojrzeć i poczuć różnicę. Aby uzyskać tak precyzyjne obrazy, jak ten, nie zapomnij uwzględnić szczegółów kompozycji, takich jak:

Perspektywa: Widok z pierwszej osoby, ujęcie z lotu ptaka, ujęcie szerokokątne, portret w zbliżeniu

Oświetlenie: Miękkie i rozproszone, oświetlenie neonowe, oświetlenie studyjne, złota godzina, dramatyczny światłocień

Kadrowanie: Wyśrodkowana kompozycja, zasada trójpodziału, filmowe kadrowanie

Krok #3: Użyj planów dla podpowiedzi

Podpowiedź, którą wprowadzisz, wygeneruje precyzyjny obraz tylko wtedy, gdy będziesz postępować zgodnie z określonym blueprintem. Oto struktura, którą powinieneś się kierować 👇

Temat] + [Akcja/Pose] + [Środowisko] + [Styl artystyczny] + [Oświetlenie/Kolor]

Pamiętaj, że grafika generowana przez AI nie zawsze jest idealna za pierwszym razem. Testuj różne warianty, zmieniaj opisy, dodawaj negatywne podpowiedzi i udoskonalaj je, aż uzyskasz pożądane wyniki.

A jeśli nie chcesz za każdym razem tworzyć podpowiedzi od zera, zapisz i użyj szablonów podpowiedzi AI, aby usprawnić proces twórczy przy zachowaniu jakości.

Zamiast zmagać się z napisaniem "idealnego " podpowiedzi, skorzystaj z zaawansowanych narzędzi AI dla projektantów, które pomogą ci go napisać, zwłaszcza jeśli nie jesteś ekspertem w dziedzinie inżynierii podpowiedzi.

Oto jak to działa:

📝 Pytasz AI o podpowiedź:'Czy możesz wygenerować szczegółową podpowiedź graficzną AI dla filmowego ujęcia grupy profesjonalistów zaangażowanych w dyskusję podczas spotkania z klientem, z widocznością panoramy Nowego Jorku w tle?'

🎯 AI generuje ustrukturyzowaną podpowiedź:'Stwórz filmowy obraz przedstawiający grupę profesjonalistów zaangażowanych w ożywioną dyskusję podczas spotkania z klientem. Ustawienie to nowoczesna, elegancka sala konferencyjna z dużymi szklanymi oknami. W tle wyraźnie widoczna jest panorama Nowego Jorku z kultowymi drapaczami chmur, takimi jak Empire State Building i One World Trade Center. Pomieszczenie jest wypełnione naturalnym światłem, rzucającym miękkie cienie i odbicia na wypolerowaną drewnianą tabelę. '

Użyj ClickUp Brain do tworzenia i udoskonalania niestandardowych podpowiedzi

Teraz, zamiast ręcznie dopracowywać podpowiedź, wystarczy skopiować wersję wygenerowaną przez AI, aby uzyskać wysokiej jakości, niestandardowy obraz w kilka sekund.

Świat projektowania szybko się zmienia. To, co kiedyś wymagało godzin burzy mózgów, szkicowania i dopracowywania, teraz odbywa się w ciągu kilku minut dzięki narzędziom AI.

