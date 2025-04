Przykłady informacji zwrotnych w formie wideo zwiększające zaangażowanie

Informacje zwrotne to kopalnia złota, ale tylko wtedy, gdy są przekazywane we właściwy sposób.

Niejasny komentarz ukryty w długim e-mailu? Łatwo go źle zinterpretować. Prośba o poprawienie tekstu? Brak jasności. Wynik? Więcej wymiany zdań, strata czasu i błędy, których można uniknąć.

W tym miejscu informacja zwrotna w formie wideo zmienia wszystko. W rzeczywistości widzowie zapamiętują 95% wiadomości, gdy oglądają je w formie wideo, w porównaniu do zaledwie 10%, gdy czytają je w tekście.

Dzisiaj poznamy przykłady skutecznych informacji zwrotnych w formie wideo i dowiemy się, jak skutecznie przekazywać je dostawcom.

60-sekundowe podsumowanie Informacje zwrotne w formie wideo sprawiają, że recenzje są bardziej przejrzyste, ponieważ wizualnie pokazują, co należy poprawić, co ogranicza błędną interpretację

Nagrania ekranu z adnotacjami pomagają uwypuklić problemy z dopasowaniem, niespójności lub obawy związane z UI/UX

Możesz udostępniać spersonalizowane opinie wideo dla członków zespołu, pokazując konkretne przykłady ich mocnych stron i obszarów wymagających poprawy

Materiały wideo pomagają uzyskać opinie klientów na temat ich doświadczeń z produktem, pokazując problemy z użytecznością, brakujące funkcje lub punkty bólu

Nauczyciele mogą przekazywać jasne informacje zwrotne wideo na temat zadań, wizualnie wyjaśniać błędy, sugerować ulepszenia i uczynić naukę bardziej interaktywną

ClickUp upraszcza proces przekazywania opinii wideo, umożliwiając użytkownikom nagrywanie, załączanie i udostępnianie opinii wideo bezpośrednio w zadaniach, oszczędzając czas i wysiłek

Korzyści z informacji zwrotnych wideo

Zanim pokażemy ci przykłady informacji zwrotnych w formie wideo, zrozummy, dlaczego są one tak ważne:

lepsza przejrzystość

Pisemna informacja zwrotna ma swoje limity - ton się gubi, a kontekst może zostać źle zinterpretowany. Ale krótkie wideo eliminuje domysły. Teams może dokładnie zrozumieć, co masz na myśli, zobaczyć, co należy zmienić i natychmiast nauczyć się kolejnych kroków.

Wskazówka dla profesjonalistów: Sesje informacji zwrotnej powinny być krótkie. Wideo trwające od 30 do 60 sekund to wszystko, czego potrzebujesz, aby przedstawić swój punkt widzenia. Cokolwiek dłuższego, a możesz stracić odbiorców.

większa retencja

Czy zdarzyło Ci się kiedyś przeczytać e-mail i natychmiast zapomnieć o jego treści? To dlatego, że sam tekst nie zawsze jest skuteczny. Ludzie pamiętają 65% zawartości wizualnej trzy dni później, w porównaniu do zaledwie 10-20% instrukcji opartych na tekście.

Informacje zwrotne przekazywane za pośrednictwem wideo są naprawdę ważne. Koniec z powtarzaniem się lub kontynuowaniem, ponieważ ktoś zapomniał, co powiedziałeś. Szybkie nagranie ekranu może zastąpić wiele rund wyjaśnień.

szybsza realizacja

Wideo feedback gwarantuje, że projekty nie utkną w martwym punkcie, ponieważ pisemna informacja zwrotna nie była wystarczająco wyczyszczona. Gdy członkowie zespołu mogą usłyszeć Twój ton i zobaczyć dokładnie, co masz na myśli, poprawki następują szybciej, a praca posuwa się naprzód bez wąskich gardeł.

Dane mówią same za siebie: 67% pracowników zakończyło zadania dokładniej, gdy instrukcje zawierają wideo zamiast tekstu.

7 przykładów feedbacku wideo

Poniżej przedstawiamy kilka najlepszych sposobów na przekazywanie wizualnych informacji zwrotnych i unikanie niekończących się pętli weryfikacji:

1. Recenzje projektów z adnotacjami

Wyobraź sobie, że przeglądasz makietę strony internetowej. Niektóre ikony wymagają zmiany, przestrzenie między tekstem są niespójne w niektórych miejscach i jest kilka błędów ortograficznych. Możesz zrobić zrzut ekranu i dodać strzałki, aby podkreślić każdy problem. Możesz też napisać długie komentarze, takie jak "Na stronie głównej ikona w drugim bloku nie jest wyrównana. "

Istnieje jednak lepszy sposób na przekazanie informacji zwrotnej na temat projektu - wystarczy nagrać krótkie wideo. W ciągu minuty lub dwóch możesz wskazać wszystko, co ułatwi projektantowi zrozumienie i naprawienie problemów.

🎬 Przykłady wykorzystania informacji zwrotnych w formie wideo do przeglądów projektów:

Przejdź przez prototyp aplikacji: Kliknij przez interakcje i wskaż problemy z użytecznością, mylące układy lub obszary, w których można poprawić przepływ użytkownika

Dostarczanie informacji zwrotnych na temat zasobów wizualnych : Przeglądaj logo, banery lub materiały marketingowe, aby wyjaśnić, dlaczego niektóre wybory projektowe nie są zgodne z wytycznymi marki i zasugerować poprawki

Przejrzyj animację lub mikro-interakcję: Odtwórz projekt ruchu, wskaż, czy czas jest zbyt szybki lub zbyt wolny, i zasugeruj poprawki

Możesz wypróbować proste narzędzie do przekazywania informacji zwrotnych w formie wideo, takie jak Loom, aby wyjaśnić zmiany w projekcie.

Jeśli jednak potrzebujesz najlepszego oprogramowania do tworzenia opinii wideo, które pomaga tworzyć i udostępniać wideo bezpośrednio z obszaru roboczego projektu, ClickUp Clips może zrobić różnicę. Możesz dodawać adnotacje do obrazów, wideo lub plików PDF oraz nagrywać Clips bezpośrednio z sekcji komentarzy.

2. Oceny wyników pracy zespołów

Oceny wyników są kluczową częścią rozwoju, ale często brakuje im osobistego charakteru, gdy są dostarczane za pośrednictwem tekstu. Pisemna ocena może wydawać się zimna, niejasna, a nawet zniechęcająca, jeśli ton nie jest odpowiedni. Ponadto, długie akapity informacji zwrotnej mogą być przytłaczające.

Nagrywając szybkie wideo, możesz przekazać spersonalizowaną informację zwrotną członkom swojego zespołu, podkreślając ich mocne strony, odnosząc się do obszarów wymagających poprawy i upewniając się, że Twoja wiadomość dotrze dokładnie tak, jak zamierzałeś. Członkowie zespołu otrzymują wyczyszczone, przydatne informacje zwrotne, a nie tylko kolejny e-mail do przejrzenia.

Ponadto, członkowie Teams mogą zrozumieć twój ton i mimikę twarzy, dzięki czemu informacje zwrotne są bardziej autentyczne.

🎬 Przykłady wykorzystania informacji zwrotnej w formie wideo do oceny pracy zespołu:

Nagraj projekt członka zespołu : Przejrzyj ich pracę, wskazując, co zrobili dobrze i gdzie mogą udoskonalić swoje podejście

Przejrzyj raport lub prezentację i przekaż ustrukturyzowaną informację zwrotną : Pokaż problemy z formatem, niejasną wizualizację danych lub obszary, w których przekaz mógłby być mocniejszy

Odtwórz nagrane spotkanie lub interakcję z klientem: Podkreśl momenty, w których komunikacja była silna i gdzie można poprawić jasność, zaangażowanie lub szybkość reakcji

📮Spostrzeżenia ClickUp: 50% respondentów naszego badania zgłasza piątek jako swój najbardziej wydajny dzień. Może to być zjawisko unikalne dla nowoczesnej pracy. W piątki odbywa się zwykle mniej spotkań, co w połączeniu z kontekstem zgromadzonym w tygodniu pracy może oznaczać mniej zakłóceń i więcej czasu na głęboką, skoncentrowaną pracę. Chcesz utrzymać wydajność na poziomie piątku przez cały tydzień? Wykorzystaj praktyki komunikacji asynchronicznej z ClickUp, aplikacją do wszystkiego w pracy! Nagrywaj swój ekran za pomocą ClickUp Clips, otrzymuj natychmiastowe transkrypcje za pośrednictwem ClickUp Brain lub poproś ClickUp AI Notetaker, aby wkroczył i podsumował najważniejsze momenty spotkania!

3. Niestandardowe opinie klientów na temat produktów

Szczegółowe informacje zwrotne od klientów są niezbędne do identyfikowania punktów bólu, ulepszania interakcji i dostosowywania doświadczeń do potrzeb klientów. Jednak gdy informacje zwrotne są przekazywane za pośrednictwem ankiet tekstowych lub biletów wsparcia, niektóre informacje zawsze giną.

Krótkie stwierdzenie "Proces płatności był mylący" nie mówi, dlaczego był mylący. Czy była to opcja płatności? Pola formularza? Strona potwierdzenia? Bez odpowiedniego kontekstu, Teams przyjmują założenia.

Dlatego właśnie feedback w formie wideo jest lepszym sposobem na pozyskiwanie informacji zwrotnych od klientów. Pomaga zobaczyć i usłyszeć dokładnie to, co frustruje lub zachwyca użytkowników.

możesz dodać proste podpowiedzi w szablonach formularzy opinii, aby poprosić klientów o opinie, takie jak: Czy możesz nam pokazać, jak korzystasz z [funkcji/produktu] i co Ci się w nim podoba?

Jaka jest jedna rzecz, którą chciałbyś, aby działała inaczej? Czy możesz to zademonstrować?

Porozmawiaj z nami o wyzwaniach, które napotkałeś podczas korzystania z [funkcja/produkt]

Czy jest coś, co wydawało się mylące lub trudniejsze niż oczekiwano? Pokaż nam, gdzie Pamiętaj, aby uporządkować wszystkie wideo z opiniami klientów w kategorie, aby dostrzec trendy i wspólne problemy.

🎬 Przykłady wykorzystania informacji zwrotnych w formie wideo do zrozumienia niestandardowych doświadczeń klientów:

Reakcja na aktualizację interfejsu : Klient nagrywa swój ekran podczas interakcji z nową aktualizacją interfejsu. Pomaga to uchwycić ich natychmiastowe myśli i odczucia dotyczące zmiany

Test użyteczności komend głosowych : Klient wchodzi w interakcję z asystentem głosowym i rejestruje, jak dobrze rozumie on jego komendy, pokazując wszelkie błędne interpretacje lub frustracje

Zmagania z paskiem wyszukiwania: Wideo pokazujące, że klient wpisuje zapytania do paska wyszukiwania, ale nie może znaleźć tego, czego szuka, podkreślając słabą funkcję wyszukiwania lub brakującą zawartość

Wskazówka dla profesjonalistów: Poproś swoich niestandardowych klientów o zainstalowanie rozszerzenia Clip Chrome lub dowolnego innego rozszerzenia Chrome do nagrywania ekranu, aby nagrać szybkie wideo z ich doświadczenia onboardingowego lub błędu na stronie internetowej.

4. Opinie szkoleniowe i edukacyjne

Udostępnianie jasnych i praktycznych informacji zwrotnych jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla każdego instruktora. Według badań, studenci mają trudności z wdrożeniem informacji zwrotnej, ponieważ nie jest ona spersonalizowana, jest zbyt autorytatywna lub nie rozumieją terminologii używanej w ocenie zwrotnej.

Jako instruktor nie musisz polegać na długich komentarzach tekstowych, którym brakuje niuansów i osobistego połączenia. Wideo sprawdza się znacznie lepiej w udostępnianiu skutecznych informacji zwrotnych.

Za pomocą krótkiego materiału wideo można przeglądać zadania, wyjaśniając rzeczywiste wyniki uczniów, podkreślając mocne strony i zwracając uwagę na obszary wymagające poprawy. Nagrania ekranu pozwalają wskazać konkretne sekcje, dzięki czemu uczniowie dokładnie wiedzą, na czym powinni się skupić. Możesz również udostępniać wcześniej nagrane wyjaśnienia lub materiały szkoleniowe, dając uczniom dostęp na żądanie do szczegółowych informacji.

Tak może wyglądać nagrywanie wideo podczas sprawdzania zadania:

via Accounting Hub

🎬 Przykłady wykorzystania wideo informacji zwrotnej dla uczniów:

Rozwiązywanie problemów matematycznych: Przeprowadź krok po kroku rozwiązanie uczniów, wskaż błędne obliczenia i zademonstruj prawidłowe podejście

Przegląd pracy naukowej: Nagrywanie przeglądu pracy naukowej w celu podkreślenia obszarów, w których argumenty wymagają większego wsparcia lub dane muszą być poprawnie przedstawione

Przegląd CV lub portfolio: Przeanalizuj CV lub portfolio projektu studenta i zasugeruj ulepszenia układu, poprawki zawartości lub wyróżnienie umiejętności

🧠 Czy wiesz, że? Multimodalna informacja zwrotna w formie wideo poprawia zrozumienie i zaangażowanie uczniów, co czyni ją potężnym narzędziem w cyfrowych środowiskach edukacyjnych.

5. Opinie wideo dotyczące marketingu

Wideo w kampaniach marketingowych muszą być bezbłędne. Pojedynczy błąd w przekazie lub wizualizacji może osłabić kampanię, a także wpłynąć na reputację marki. Opinie wideo ułatwiają dostarczanie uporządkowanych wskazówek dla zespołu marketingowego.

Możesz komentować bezpośrednio na wideo, aby umożliwić szybsze i dokładniejsze wprowadzanie zmian. Nagrywaj swój ekran podczas wstrzymywania, dodawania adnotacji i wyjaśniania zmian w czasie rzeczywistym. Łatwiej jest również poinstruować zespół, aby dostosował tempo intro, dopracował obraz nakładki lub poprawił rozmieszczenie wezwania do działania.

Przykłady wykorzystania informacji zwrotnych w formie wideo w kampaniach marketingowych:

Kontrola czytelności i dostępności: Pokaż, jak małe czcionki, słaby kontrast lub zagracone układy wpływają na jasność przekazu

Hierarchia wizualna w grafice : Zademonstruj, w jaki sposób tekst, obrazy i elementy brandingu nie są zgodne z wytycznymi marki i wyjaśnij, co wymaga dostosowania

Doświadczenie mobilne vs. pulpit: Nagraj oba widoki na ekranie, aby zilustrować, w jaki sposób projekty różnią się od siebie na różnych urządzeniach

Czy wiesz, że? 48% pracowników twierdzi, że wiadomości wideo są najbardziej angażującą formą komunikacji w porównaniu z tekstem lub e-mailem.

6. Raportowanie błędów i przeglądy QA

Pisemne raportowanie błędów może często spowalniać pracę, ponieważ programiści mają trudności ze zrozumieniem problemu na podstawie samego tekstu. Niejasny raport typu "Rozwijana lista nie działa " nie wyjaśnia kiedy, gdzie i dlaczego tak się dzieje.

Dzięki informacjom zwrotnym wideo, zespoły zapewniania jakości (QA) mogą nagrywać problem w czasie rzeczywistym, pokazując dokładnie, jak naprawić błąd i podkreślając oczekiwane i rzeczywiste zachowanie. Bez błędnych interpretacji, bez straty czasu.

Nagrywanie ekranu błędu oprogramowania pomaga również programistom analizować, czy użytkownik postępuje zgodnie z procesem i potencjalnymi czynnikami, które mogą powodować błąd.

W ten sposób BetterBugs, oprogramowanie do raportowania błędów, umożliwia użytkownikom nagrywanie wideo z ekranu.

via BetterBugs

Przykłady wykorzystania informacji zwrotnych wideo do raportowania błędów:

UI glitches : Nagraj, jak przycisk, lista rozwijana lub okno dialogowe zachowują się nieprawidłowo, pokazując dokładny problem w czasie rzeczywistym

Opóźnienia wydajności : Uchwyć powolne czasy ładowania, niereagujące elementy lub zacinające się przejścia, które trudno opisać w tekście

Pomyłki w komunikatach o błędach: Pokaż, gdzie komunikaty o błędach są niejasne, brakuje ich lub nie są pomocne, ułatwiając programistom ich ulepszenie

7. Przebieg postępów w trakcie realizacji projektu

Kierownicy projektów często mają trudności ze skutecznym przekazywaniem interesariuszom i członkom zespołu złożonych informacji o postępach prac. Pisemne raporty o statusie mogą wydawać się suche i nie oddawać dynamicznego charakteru trwających prac.

Dzięki informacjom zwrotnym wideo kierownicy projektów mogą tworzyć wizualne przeglądy, które prezentują zakończone kamienie milowe, pokazują blokady i podkreślają nadchodzące priorytety. Nagrywając swój ekran podczas poruszania się po oprogramowaniu do zarządzania projektami, mogą dostarczać kontekstowe aktualizacje, które interesariusze mogą zrozumieć na pierwszy rzut oka.

🎬 Przykłady wykorzystania wideo informacji zwrotnej w trakcie analizy postępów projektu:

Korekty osi czasu: Wizualnie pokaż, jak ostatnie wydarzenia wpłynęły na oś czasu projektu i jakie korekty zostały wprowadzone

Wizualizacja alokacji zasobów: Pokazuje, jak przepustowość zespołu jest wykorzystywana w różnych strumieniach pracy i gdzie mogą tworzyć się wąskie gardła

Strategie ograniczania ryzyka: Przejrzyj potencjalne zagrożenia dzięki wizualnym planom awaryjnym i alternatywnym podejściom

Podejście to przekształca statyczne aktualizacje projektów w angażujące wizualne historie, które zapewniają wszystkim spójność i informacje.

Korzystanie z ClickUp do przekazywania opinii wideo

Jakkolwiek pomocny jest feedback w formie wideo, proces nagrywania, zapisywania i udostępniania wideo może być kłopotliwy. To właśnie tutaj ClickUp pozwala zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku. Jest to aplikacja wszystko do pracy, która umożliwia szybkie nagrywanie ekranu w celu płynnej współpracy w zespole.

Zobaczmy, jak można wykorzystać rejestrator ekranu ClickUp do przekazywania informacji zwrotnych w formie wideo.

Nagrywanie ekranu jednym kliknięciem

Dzięki ClickUp Clips możesz nagrać na ekran dowolną część swojej pracy, czy to wideo, dokument, czy pulpit projektu - i natychmiast udostępniać ją swojemu zespołowi. Umożliwia to również wysyłanie notatek audio w celu przekazania szczegółowej informacji zwrotnej.

Wystarczy kliknąć ikonę wideo na górnym pasku menu i rozpocząć nagrywanie klipu.

Przekazuj szczegółowe informacje zwrotne wideo za pomocą ClickUp Clip

Możesz nawet przekazywać informacje zwrotne w formie audio za pomocą ClickUp Clips. Chcesz dostarczać kontekstowe informacje zwrotne? ClickUp umożliwia nagrywanie klipów bezpośrednio z Komentarzy do zadań, Dokumentów i Czatu.

Ponadto możesz zarządzać wszystkimi swoimi Clipami w hubie Clips, którego lokalizacja znajduje się w panelu po lewej stronie.

Załóżmy, że nagrywasz wideo udostępniając informację zwrotną. Członek Teams ma kilka dodatkowych pytań. Teraz będziesz musiał wrócić do wideo, aby sprawdzić, o co pyta. ClickUp zajmie się również tym. Łatwo jest kliknąć w dowolnym miejscu klipu i dodać komentarz ze znacznikiem czasu. Zmniejsza to liczbę zwrotów.

Dodawaj komentarze bezpośrednio w Clipach, aby uzyskać wyjaśnienia

Transkrypcja Clipów za pomocą AI

Innym wyzwaniem związanym z informacjami zwrotnymi w formie wideo jest to, że użytkownicy muszą wielokrotnie przeglądać wideo, aby uzyskać odpowiednie informacje. Jednak nie z ClickUp Brain!

ClickUp Brain, potężny asystent ClickUp AI, może transkrybować klipy i tworzyć podsumowania, dzięki czemu można szybko uzyskać cały kontekst.

Co najlepsze? ClickUp Brain generuje elementy działań z dowolnego klipu i przekształca je w Zadania w celu zwiększenia odpowiedzialności.

Uzyskaj transkrypcję klipu i podsumowanie dzięki ClickUp Brain

Wyszukiwanie informacji z Clipów

Potrzebujesz odnieść się do informacji zwrotnej udostępnianej w klipie, ale nie możesz jej znaleźć? Zapytaj ClickUp Brain! Przeszuka on klipy, aby znaleźć dokładnie te informacje, których potrzebujesz.

Wyszukiwanie informacji z Clipów za pomocą ClickUp Brain

Dodawanie adnotacji do obrazów i plików PDF

Jeśli nie chcesz nagrywać wideo, ale nadal chcesz przekazywać jasne i przydatne informacje zwrotne, możesz skorzystać z funkcji Proofing w ClickUp. Umożliwia ona dodawanie adnotacji do obrazów, materiałów wideo i plików PDF za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Otwórz załączniki udostępniane w Zadaniu i przejdź do Dodaj komentarz. Teraz możesz kliknąć w dowolnym miejscu na wizualizacji, aby dodać szczegółowe komentarze.

Dostarczaj informacje zwrotne w plikach wideo PNG, GIF, JPEG, PDF lub WEBP dzięki funkcjom ClickUp's Proofing

Dzięki narzędziu Proofing możesz:

Udostępnianie wyczyszczonych informacji zwrotnych na temat makiet projektowych

Usprawnij proces przeglądu kreatywnego

Podkreślaj znaczniki w propozycjach dla klientów lub dokumentach marketingowych

Korzystasz już z oprogramowania do przekazywania opinii wideo, takiego jak Loom, Zoom lub Vimeo? ClickUp płynnie integruje się z tymi narzędziami, umożliwiając załączenie opinii wideo bezpośrednio do zadań, dokumentów i komentarzy. W ten sposób nie musisz przeszukiwać wątków e-mail lub pamięci masowej w chmurze, a wszystkie opinie pozostają połączone z Twoim cyklem pracy.

Najlepsze praktyki korzystania z informacji zwrotnych wideo

Informacje zwrotne w formie wideo sprawiają, że współpraca jest jaśniejsza, szybsza i bardziej efektywna, ale tylko wtedy, gdy są zrobione dobrze. Oto pięć najlepszych praktyk, aby upewnić się, że informacje zwrotne są pomocne i przydatne:

Krótko i na temat

Rozwlekłe wyjaśnienia mijają się z celem przekazywania informacji zwrotnych w formie wideo. Stick do wyjaśnienia problemu i zasugerowania rozwiązania. Jeśli twoja informacja zwrotna wymaga wielu punktów, podziel ją na osobne klipy, aby członkowie zespołu mogli odnieść się do każdej zmiany indywidualnie, bez konieczności ponownego oglądania całego wideo.

Czy wiesz, że? Forrester Research raportuje, że pracownicy są o 75% bardziej skłonni do oglądania wideo niż do czytania dokumentów, e-maili lub artykułów internetowych.

Przekazuj informacje zwrotne w kluczowych momentach

Nagrywanie informacji zwrotnych pozwala dokładnie określić, gdzie potrzebna jest zmiana. Podczas nagrywania zatrzymaj się w odpowiednim momencie, podkreśl obszar, który wymaga korekty i zwerbalizuj dokładną poprawkę.

Bądź bezpośredni, ale konstruktywny

Opisuj niezbędne zmiany, zachowując jednocześnie wspierający ton, aby przekazywać wysokiej jakości informacje zwrotne. To nie tylko sprawia, że feedback jest konstruktywny, ale także utrzymuje wysokie morale.

Zamiast mówić "To nie działa ", wyjaśnij problem i zaproponuj rozwiązanie. Na przykład: *"Ta sekcja wydaje się być napisana w pośpiechu. Wydłużmy przejście o sekundę, aby przepływ był bardziej płynny. "Ułatwi to odbiorcy zrozumienie i zastosowanie się do twojej opinii.

Scentralizuj wszystkie opinie w jednym miejscu

Rozproszenie informacji zwrotnych w e-mailach i narzędziach do zarządzania projektami prowadzi do nieporozumień i braku poprawek. Przechowuj opinie wideo bezpośrednio w narzędziach do zarządzania projektami , takich jak ClickUp, załączając Clipy do Zadań lub dodając je do Dokumentów w celach referencyjnych. W ten sposób informacje zwrotne pozostają powiązane z projektem, co ułatwia ich ponowne sprawdzenie i podjęcie odpowiednich działań.

Udostępnianie opinii wideo za pomocą ClickUp

Informacje zwrotne w formie wideo są skuteczne tylko wtedy, gdy są zorganizowane, wykonalne i łatwo dostępne - i właśnie w tym ClickUp robi różnicę.

Dzięki ClickUp Clips możesz nagrywać ekran bezpośrednio w zadaniach, Dokumentach i Czacie, dzięki czemu informacje zwrotne są kontekstowe i przejrzyste. Dodatkowo, dzięki weryfikacji zadań i komentarzom, Teams mogą zostawiać notatki ze znacznikami czasu, zapewniając, że informacje zwrotne są precyzyjne i łatwe do zastosowania.

Niezależnie od tego, czy przeglądasz projekty, raportujesz błędy, czy wdrażasz nowych pracowników, ClickUp łączy feedback wideo, współpracę i zarządzanie zadaniami w jeden uproszczony obszar roboczy. Gotowy, aby uprościć swój cykl pracy? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, jak łatwe może być przekazywanie opinii za pomocą wideo.