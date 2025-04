10 Oprogramowanie ERP do zarządzania zapasami dla kontroli zapasów i wydajności

Masz dość zalegających miesiącami zapasów, podczas gdy Ty uganiasz się za elementami zamówionymi przez niestandardowych klientów kilka tygodni temu? Zapasy mogą być zarówno ratunkiem, jak i bólem głowy, zależnie od tego, jak dobrze nimi zarządzasz.

Rozwiązanie? Dobrze zintegrowany system zarządzania zapasami ERP, który uzupełnia zapasy w oparciu o najnowsze zlecenia produkcyjne. Odpowiednie rozwiązanie odciąża Twój zespół, jednocześnie optymalizując zapasy i poprawiając ich stan.

Nie martw się, mamy Cię. Aby zaoszczędzić czas, wysiłek, a może nawet zapasy, oto 10 najlepszych programów do zarządzania zapasami ERP z kluczowymi funkcjami, ograniczeniami i ocenami użytkowników.

60-sekundowe podsumowanie Przyjęcie odpowiedniego rozwiązania jest niezbędne, aby uniknąć braków magazynowych lub nadmiernych spiętrzeń podczas obsługi wielu aktywnych komponentów. Oto 10 najlepszych rozwiązań ERP do zarządzania zapasami: ClickUp (Najlepszy do usprawniania i zarządzania operacjami magazynowymi)

SAP Business One (najlepszy dla małych i średnich przedsiębiorstw)

Odoo (najlepsze do niestandardowej kontroli zapasów)

Zoho Inventory (najlepsze do dogłębnego śledzenia zapasów)

Epicor ERP (najlepszy dla dystrybucji skoncentrowanej na produkcji)

Oracle NetSuite (najlepsze do zarządzania zapasami w chmurze)

Microsoft Dynamics 365 (najlepszy do optymalizacji zapasów zorientowanych na produkty)

Sage X3 (najlepszy do zarządzania zapasami skoncentrowanego na finansach)

ERPNext (najlepsze do śledzenia zapasów w systemie open-source)

SAP S/4HANA (najlepszy do wglądu w zapasy w całym przedsiębiorstwie)

Zrozumienie zarządzania zapasami ERP

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) to moduły, które pomagają firmie zarządzać wydajnością, logistyką, sprzedażą i informacjami finansowymi. Pomagają wizualizować, czego potrzebujesz, dlaczego i jak to sfinansować.

Przyjęcie systemu inwentaryzacji ERP pomaga wykorzystać te dane do lepszego śledzenia i kontroli zapasów. Ponadto, nie ma ręcznych zapisów; wszystko jest sterowane przez system. Zasadniczo, systemy ERP nie są dodatkiem; są niezbędnymi dodatkami.

Oto kluczowe sposoby ich integracji z systemami magazynowymi:

Natychmiastowa aktualizacja stanów magazynowych przy każdym przyjęciu, sprzedaży lub przesunięciu towaru

Wyzwalacz automatycznych zamówień, gdy zapasy osiągną ustawiony próg

Konsolidacja danych dotyczących zapasów w magazynach i sklepach w celu uzyskania ujednoliconego widoku

Ułatwienie przewidywania konsumpcji dzięki opartym na popycie danym dotyczącym rozwoju zapasów

Integracja z technologią skanowania w celu zapewnienia map i zapisów na poziomie sceny

Połącz koszty zapasów z księgowością, aby uzyskać wgląd w finanse w czasie rzeczywistym.

Dostosuj dostawców, magazyny, spedytorów i zespoły sprzedaży dzięki integracji EDI (elektroniczna wymiana danych)

Wciąż masz wątpliwości, jak to jest podnieść poziom? Oto, w jaki sposób rozwiązania inwentaryzacyjne oparte na ERP wyróżniają się na tle tradycyjnych:

Funkcje Zarządzanie zapasami ERP Tradycyjne zarządzanie zapasami Dokładność danych Wysoki poziom aktualizacji w czasie rzeczywistym Podatność na błędy ręczne Automatyzacja Automatyzacja śledzenia i zmiany zamówień Ręczne procesy, wolniejsze Skalowalność Łatwa obsługa wielu lokalizacji Limit do określonych lokalizacji Integracja Połączenie z finansami, sprzedażą i dostawcami Samodzielne i skupiające się wyłącznie na bieżących stanach magazynowychMinimalna integracja Widoczność Kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw Fragmentaryczne, opóźnione

Czy wiesz, że? Najwcześniejszą znaną formą systemu inwentaryzacji było wykorzystanie glinianych tabliczek w starożytnej Mezopotamii - zapisy wyszczególniały ilości zbóż, zwierząt i innych towarów przechowywanych w magazynach!

Czego należy szukać w oprogramowaniu ERP do zarządzania zapasami?

Potencjał rozwiązań opartych na ERP często sprawia, że wybór odpowiedniego rozwiązania jest jeszcze ważniejszy. Zrób to dobrze i zacznij od kluczowych aspektów:

Śledzenie czasu rzeczywistego : Wybierz rozwiązania, które natychmiast aktualizują poziom zapasów. Aktualne dane na temat zapasów zapobiegają ich nadmiarowi, eliminują niedobory i poprawiają dokładność prognozy

/AI i automatyzacja*: Wybierz narzędzia z automatyzacją zadań takich jak przetwarzanie zamówień i aktualizacje zapasów. Przyspiesza to operacje dzięki uzupełnianiu zapasów i prognozie opartej na AI

Skalowalność i niestandardowe funkcje : Wybierz oprogramowanie z elastycznymi modułami i konfigurowalnymi funkcjami, aby dostosować się do rozwoju Businessu. Dostosuj cykl pracy do swoich unikalnych potrzeb i wymagań branżowych

Zaawansowane raportowanie i analityka: Priorytetyzuj platformy za pomocą pulpitów analitycznych i wizualizacji trendów. Skoncentruj się na analizie danych, aby zoptymalizować koszty zapasów

💡 Pro Tip: Aktualizacja systemu ERP jest jedną z droższych decyzji IT, często kosztującą około 500 milionów dolarów dla Enterprise. Dlatego najlepiej jest sporządzić listę niezbędnych funkcji przed sprawdzeniem dostępnych opcji.

10 najlepszych programów do zarządzania zapasami ERP

Mając to, czego potrzebujesz, przejdźmy do najlepszych opcji na rynku.

1. ClickUp (najlepszy do usprawniania i zarządzania operacjami magazynowymi)

Utwórz niestandardowe pola danych inwentaryzacyjnych, monitoruj arkusze śledzenia zapasów i zintegruj je we wszystkich funkcjach biznesowych za pomocą widoku tabeli ClickUp

Pierwszym z nich jest ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, która szczególnie nadaje się do czegoś tak systematycznego i kluczowego jak zarządzanie zapasami. Oferuje ponad 30 funkcji do wizualizacji i śledzenia zapasów.

Centralnym elementem tych możliwości jest Widok Tabeli ClickUp, inteligentna alternatywa dla tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia zapasów. Ta dynamiczna funkcja pozwala użytkownikom skrupulatnie rejestrować szczegóły produktów, przydzielać obowiązki, ustalać priorytety zadań i monitorować status zapasów w ramach konfigurowalnego interfejsu.

Wykorzystując niestandardowe pola, firmy mogą włączyć specjalistyczne wskaźniki zapasów , takie jak wiek zapasów, oczekiwane miesięczne zużycie i punkty ponownego zamawiania, uzyskując głębszy wgląd w swoje operacje. Co więcej, widok tabeli ułatwia płynne tworzenie zadań, umożliwiając natychmiastowe śledzenie zidentyfikowanych problemów bezpośrednio w przestrzeni magazynowej.

Dzięki wsparciu dla natychmiastowego komentowania, bogatemu kodowaniu kolorami i wielu opcjom eksportowania, ClickUp zapewnia systematyczną, identyfikowalną optymalizację zapasów i wydajne udostępnianie danych, przekształcając złożone zarządzanie zapasami w usprawniony i oparty na współpracy proces.

Firmy mogą również korzystać z integracji ClickUp, aby połączyć obszar roboczy zarządzania zapasami z natywnymi i zewnętrznymi rozwiązaniami HR, zarządzaniem finansami i systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM).

To nie wszystko! ClickUp Brain, asystent ClickUp AI, sprawia, że platforma doskonale nadaje się do dogłębnej analizy danych inwentaryzacyjnych, a także generowania szybkich podsumowań i spostrzeżeń. Poproś asystenta AI o błyskawiczne aktualizacje dotyczące nadchodzących braków, możliwego starzenia się produktów i zmian w dokumentach dotyczących polityki magazynowej.

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w pliki, po prostu udostępniając link do ClickUp Brain

ClickUp Brain może również pomóc Ci stworzyć zaawansowaną automatyzację dla zadań, danych powstania zamówień zakupu, i rutynowej komunikacji raportowania.

Chcesz zaoszczędzić trochę czasu na ustawieniach? ClickUp pełni również funkcję rozszerzonej biblioteki szablonów in wentaryzacji, aby Twój zespół mógł natychmiast rozpocząć pracę. Szablon do zarządzania zapasami ClickUp to wstępnie zaprojektowane rozwiązanie, którego potrzebujesz do sprawnego zarządzania zamówieniami.

Pobierz szablon Free Bądź na bieżąco z ilością zamówień, kosztami, statusami dostaw, czasem realizacji uzupełnień i strategiami dzięki szablonom do zarządzania zapasami ClickUp

Zawiera:

Ponad osiem pól niestandardowych, z których każde specjalizuje się w różnych statusach uzupełniania zapasów

Widok osi czasu pomaga kontrolować punkty zmiany kolejności zgodnie z sekwencjami produkcji

Kodowanie kolorami dla łatwego śledzenia i elementy budżetowe, aby utrzymać Teams w zgodzie z tygodniowymi limitami kredytowymi i celami sprzedaży

Szablon ClickUp Inventory to kolejna prosta opcja śledzenia zapasów, płatności i lokalizacji dostawców. Dedykowany formularz zamówienia upraszcza wewnętrzne zamawianie i sprawia, że dzienniki dostaw są prostsze.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp limit

Opanowanie wszystkich funkcji może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na członka

Ocena i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ recenzji)

Ta recenzja online dokładnie podsumowuje to, co ClickUp ma do zrobienia w zakresie zarządzania zapasami:

Jego wszechstronność sprawiła, że zastąpił prawie wszystkie narzędzia, z których korzystaliśmy wcześniej - firmową wiki, tablice SCRUM, tablice GTD dla kierownictwa, dokumentację zgodności, oś czasu marketingu, a nawet firmowy system śledzenia zapasów - ponieważ po prostu łatwiej było podejść do tego wszystkiego w ClickUp.

Jego wszechstronność sprawiła, że zastąpił prawie wszystkie narzędzia, z których korzystaliśmy wcześniej - firmową wiki, tablice SCRUM, tablice GTD dla kierownictwa, dokumentację zgodności, oś czasu marketingu, a nawet firmowy system śledzenia zapasów - ponieważ po prostu łatwiej było podejść do tego wszystkiego w ClickUp.

2. SAP Business One (najlepszy dla małych i średnich przedsiębiorstw)

via SAP Business One

Słowo ERP jest synonimem giganta oprogramowania SAP. Jedną z jego ofert jest SAP Business One, rozwiązanie ERP do zarządzania zapasami dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Oprogramowanie oferuje konfigurowalne procesy pick-and-pack i automatyzację gromadzenia danych, zwiększając wydajność operacyjną i podejmowanie decyzji.

Business One posiada zintegrowaną analitykę zapewniającą krystalicznie czysty widok poziomów zapasów. Jest również wyposażony w automatyczne alerty zapobiegające brakom lub nadmiernym zapasom. Co więcej, płynnie łączy zarządzanie zapasami z wydajnością, finansami i sprzedażą, dając całościowy obraz sytuacji.

Najlepsze funkcje SAP Business One

Przeprowadzaj natychmiastowe kontrole dostępności i śledź poziomy zapasów elementów z widocznością w czasie rzeczywistym

Efektywne zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym w wielu magazynach

Przeglądaj rozwój zapasów dzięki transakcjom inwentaryzacyjnym dedykowanym do planowania zapasów

SAP Business One limit

Początkowe ustawienia i konfiguracja mogą być czasochłonne i wymagać specjalistycznej wiedzy

Posiada przestarzały interfejs, a niestandardowe dostosowanie go do unikalnych procesów biznesowych jest dość kosztowne

Ceny SAP Business One

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje SAP Business One

G2: 4. 3/5 (500+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (300+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SAP Business One?

Doskonała kompleksowa automatyzacja i krytyczne raportowanie w czasie rzeczywistym. Integruje się z każdym produktem SAP, w szczególności łatwo i płynnie przenosi dane z Concur.

Doskonała kompleksowa automatyzacja i krytyczne raportowanie w czasie rzeczywistym. Integruje się z każdym produktem SAP, w szczególności łatwo i płynnie przenosi dane z Concur.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie i narzędzia do zarządzania zakupami

3. Odoo (najlepsze do niestandardowej kontroli zapasów)

via Odoo

Szukasz bardziej nowoczesnego i łatwego w modyfikacji rozwiązania? Odoo to świetne miejsce na rozpoczęcie efektywnego zarządzania zapasami. Narzędzie to posiada wiele funkcji, w tym szczegółowe wirtualne lokalizacje odkładania, takie jak chłodnie lub półki. Pozwala również Teams na dodawanie jasnych reguł w zakresie czasu realizacji i wyboru trybu frachtu w celu sprawnego zarządzania zamówieniami.

System zapewnia śledzenie czasu rzeczywistego poziomu zapasów w wielu magazynach, wsparcie dla zaawansowanych mechanizmów routingu i płynną integrację ze skanerami kodów kreskowych w celu usprawnienia operacji. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i konfigurowalne funkcje pozwalają firmom dostosować system do ich konkretnych potrzeb, zwiększając ogólną dokładność obsługi zapasów.

Odoo najlepsze funkcje

Realizuj zaawansowane trasy wysyłkowe z podwykonawstwem, cross-dockingiem i planowaniem cross-dockingu

Oszczędzaj czas na uzupełnianiu zapasów dzięki automatyzacji generowania zapytań ofertowych i wyzwalaczom zleceń transferu międzymagazynowego

Uprość raportowanie na koniec kwartału i korekty cen dzięki szczegółowym raportom kosztów w czasie rzeczywistym

Odoo limit

Niestandardowa jakość obsługi klienta, według niektórych użytkowników

Aplikacja może stać się dość kosztowna w miarę powiększania się zespołu

Odoo pricing

Jedna aplikacja Free: $0

Standard: $38. 90/miesiąc za użytkownika

Niestandardowy: $58. 40/miesiąc za użytkownika

Ocena i opinie

G2: 4. 3/5 (250+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (1,200+ recenzji)

ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Z menedżerem wiedzy ClickUp AI Brain u boku, przełączanie kontekstu staje się przeszłością. Zadaj pytanie ze swojego obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z Twojego obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

4. Zoho Inventory (najlepsze do dogłębnego śledzenia zapasów)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory to oparty na chmurze system zarządzania zapasami ERP zaprojektowany, aby pomóc Businessowi efektywnie zarządzać zapasami, zamówieniami i sprzedażą w wielu kanałach. Oferuje wszechstronne funkcje, takie jak śledzenie poziomu zapasów w wielu magazynach, skanowanie kodów kreskowych i bezproblemowe fakturowanie.

Zoho Inventory posiada nawet śledzenie serii i partii, aby skutecznie połączyć produkcję z magazynem. Rozwiązanie upraszcza również operacje dzięki szybkim opcjom raportowania i automatycznym cyklom pracy. Funkcje te umożliwiają firmom optymalizację operacji, redukcję błędów ręcznych i utrzymanie optymalnego poziomu zapasów.

Najlepsze funkcje Zoho Inventory

Zaktualizuj zapasy, aby uwzględnić uszkodzenia, straty lub rozbieżności dzięki opcji korekty zapasów

Wizualizacja i optymalizacja sposobu, w jaki produkty mieszczą się w przeznaczonych dla nich boxach dzięki geometrii opakowań

Mapa strategii wyceny z niestandardowymi cenami dla różnych klientów, dostawców lub regionów

Zoho Inventory Limit

Brak narzędzi do planowania produkcji i łańcucha dostaw, które można znaleźć w pełnowymiarowych systemach ERP

Brak wsparcia dla dużych przedsiębiorstw wymagających rozszerzenia automatyzacji i synchronizacji z wieloma lokalizacjami

Zoho Inventory pricing

Free

Standard: $39/miesiąc (dla dwóch użytkowników)

Professional: $99/miesiąc (dla dwóch użytkowników)

Premium: $159/miesiąc (dla dwóch użytkowników)

Enterprise: $$$a 299/miesiąc (dla siedmiu użytkowników) (dodatkowe lokalizacje, zamówienia, użytkownicy, automatyczne skanowanie i magazynowanie są dostępne jako dodatki)

🧠 Ciekawostka: System zarządzania zapasami ERP to branża warta 2,3 miliarda dolarów, a znalezienie odpowiedniego oprogramowania może być przytłaczające.

Ocena i recenzje Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (350+ opinii)

5. Epicor ERP (najlepszy dla dystrybucji skoncentrowanej na produkcji)

via Epicor ERP

Twoje operacje są bardziej zorientowane na wydajność? Zespoły produkcyjne często preferują rozwiązania takie jak Epicor ERP, kompleksowe rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa, zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania zapasami dla firm z różnych branż. Ten potężny system ERP obejmuje podstawowe elementy łańcucha dostaw, takie jak prognoza zapasów, zarządzanie zamówieniami i podstawowa automatyzacja.

Jego zaawansowany moduł zarządzania zapasami dokładnie śledzi poziomy zapasów w wielu lokalizacjach i magazynach. Oprogramowanie wspiera różne metody inwentaryzacji, takie jak LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło), FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) i średni koszt. Ponadto oferuje zaawansowane narzędzia do raportowania, takie jak analiza what-if, zapewniające dogłębny i dokładny wgląd.

Najlepsze funkcje ERP Epicor

Zwiększ wydajność cyklu pracy w systemie ERP dzięki integracjom z ekosystemem Epicor, takim jak Kinetic, Prophet 21 i BisTrack

Automatyzacja procesów takich jak wprowadzanie zamówień, zakupy i produkcja, zmniejszająca wysiłek manualny i zwiększająca wydajność

Maintainer prowadzi szczegółową ewidencję elementów zapasów dla celów kontroli jakości i zgodności z przepisami dzięki możliwości śledzenia partii i serii

Epicor ERP limit

Niejasne ceny i brak wersji próbnej mogą utrudnić Teams przyjęcie narzędzia

Wydajność i szybkość reakcji mogą być wolniejsze po migracji do systemu w chmurze

Ceny ERP Epicor

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje ERP Epicor

G2: 4/5 (1,100+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Epicor ERP?

Łatwość zarządzania księgowością i zapasami w jednym miejscu. Posiada wiele zaawansowanych narzędzi.

Łatwość zarządzania księgowością i zapasami w jednym miejscu. Posiada wiele zaawansowanych narzędzi.

6. Oracle NetSuite (najlepsze do zarządzania zapasami w chmurze)

via Oracle NetSuite

Oracle NetSuite wyróżnia się 100% podejściem do systemu w chmurze przy minimalnych kosztach aktualizacji. Oferuje konfigurowalne wizualizacje i wykresy, dzięki czemu jego pulpity są idealne do prezentacji. Widoczność w czasie rzeczywistym obejmuje 360° przegląd wybranych przez użytkownika wskaźników KPI, liczbę zapasów według lokalizacji i projektowane poziomy zapasów.

Funkcja uzupełniania zapasów na żądanie wykorzystuje historyczne dane sprzedażowe i trendy sezonowe do dynamicznego zarządzania punktami ponownego zamawiania, zapewniając terminowe uzupełnianie zapasów i minimalizując ich braki. Dodatkowo, realizacja zamówień w wielu lokalizacjach w NetSuite pozwala na predefiniowane reguły realizacji, eliminując wielokrotne wysyłki dla jednego zamówienia i unikając nadmiernych kosztów wysyłki.

Najlepsze funkcje Oracle NetSuite

Automatyzacja inwentaryzacji dzięki Smart Count od NetSuite

Eliminacja zduplikowanych przesyłek i nadmiernych kosztów wysyłki dzięki regułom realizacji specyficznym dla lokalizacji

Zwiększ dokładność audytów zapasów dzięki inteligentnym cyklom liczenia zapasów

Oracle NetSuite limit

Wdrożenia mogą być dość kosztowne i zniechęcające dla mniejszych Businessów

Dedykowane wsparcie potrzebne w niestandardowych środowiskach jest często płatne

Ceny Oracle NetSuite

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje Oracle NetSuite

G2: 4/5 (3,500+ recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (1,500+ recenzji)

7. Microsoft Dynamics 365 (najlepszy do optymalizacji zapasów zorientowanych na produkty)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to rozwiązanie ERP, które łączy w sobie wszystkie cechy popularnych produktów pakietu Office, takich jak Excel i Outlook. Rozwiązanie zapewnia magazynowanie w czasie rzeczywistym w wielu lokalizacjach i silny moduł procesu zaopatrzenia.

Ponadto integruje się z zestawem narzędzi Microsoft, w tym Power BI, Power Automatyzacja, Office 365, Teams i nie tylko. Ponadto Microsoft Dynamics 365 pozwala klientom korzystać z zaawansowanych możliwości AI do tworzenia niestandardowych agentów AI do rutynowych zadań. Integracja systemu z innymi procesami Business, takimi jak sprzedaż i zakupy, usprawnia operacje i usprawnia podejmowanie decyzji.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Uzupełnianie zapasów dzięki wglądowi w algorytmy AI, które przetwarzają dane rzeczywiste, popyt i dostępność

Ustawienie automatycznych punktów zmiany kolejności w celu usprawnienia procesu uzupełniania zapasów, zapewniając terminowe uzupełnianie zapasów w oparciu o predefiniowane progi

Uzyskaj dostęp do pulpitów opartych na rolach i kursów szkoleniowych w celu szybkiego i łatwego ustawienia cyklu pracy

Microsoft Dynamics 365 limit

Integracje są ograniczone do ekosystemu Microsoft

Może brakować dostępności, której potrzebują zdalne Teams

Ceny Microsoft Dynamics 365

Wersja próbna Free

Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/miesiąc za użytkownika

Dynamics 365 Business Central Premium: $100/miesiąc za użytkownika

Dynamics 365 Business Central Teams: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (800+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (5,700+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Dynamics 365?

Posiada dość solidne rozwiązania dla finansów i łańcucha dostaw, a narzędzia pulpitu mogą zapewnić dostawcy wgląd w czasie rzeczywistym w sprzedaż zapasów i prognozy popytu. Jest również łatwy do zintegrowania z innymi narzędziami MD, takimi jak 365 Sales i CS

Posiada dość solidne rozwiązania dla finansów i łańcucha dostaw, a narzędzia pulpitu mogą zapewnić dostawcy wgląd w czasie rzeczywistym w sprzedaż zapasów i prognozy popytu. Jest również łatwy do zintegrowania z innymi narzędziami MD, takimi jak 365 Sales i CS

8. Sage X3 (najlepszy pod względem konfigurowalnych procesów inwentaryzacji ERP)

via Sage X3

Sage X3 to kompleksowe rozwiązanie ERP zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania zapasami dla firm z różnych branż. Śledzenie poziomu zapasów w czasie rzeczywistym umożliwia organizacjom efektywne monitorowanie zapasów w wielu lokalizacjach i magazynach.

System wspiera różne typy zapasów, w tym produkowane, zakupione, zlecone podwykonawcom i elementy niebędące w magazynie, zapewniając elastyczność w zarządzaniu różnorodnymi liniami produktów. Dzięki definiowanym przez użytkownika informacjom o produktach i możliwościom integracji, Sage X3 zapewnia wszystkim działom dostęp do dokładnych i aktualnych danych o zapasach, ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji i usprawniając operacje.

Najlepsze funkcje Sage X3

Zapewnienie standardów produktów dzięki funkcjom kontroli jakości, zarządzaniu partiami, numerami seryjnymi, okresami przydatności i terminami ważności

Rozszerz zarządzanie zapasami na skalę globalną dzięki natywnemu wsparciu dla wielu języków i walut

Dopasowanie do unikalnych i złożonych potrzeb dzięki niestandardowym cyklom pracy i funkcjom

Sage X3 limit

Brak rozszerzenia integracji z modułami wysyłki i sprzedaży, jak w przypadku innych programów do zarządzania zapasami eCommerce

Posiada złożoną implementację i szeroki zakres funkcji, które mogą nie być odpowiednie dla małych Business i startupów

Ceny Sage X3

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje Sage X3

G2: 3. 9/5 (25+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (75+ opinii)

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zapasami w e-commerce

9. ERPNext (najlepszy do śledzenia zapasów w modelu open-source)

via ERPNext

Preferujesz elastyczność open-source w swoich rozwiązaniach do zrobienia inwentaryzacji? ERPNext to zapewnia. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak śledzenie partii i zarządzanie zapasami, oprogramowanie pomaga w walidacji ruchu za pomocą kontroli jakości. Ponadto transakcje są płynne dzięki presetowym magazynom i ustawieniom metod wyceny.

System wspiera tworzenie i utrzymywanie wariantów produktów w oparciu o parametry, takie jak rozmiar, kolor lub materiał, umożliwiając szczegółowe zarządzanie elementami. Jest również wyposażony w łatwe skrypty instalacyjne do wdrażania serwera i procesów.

Najlepsze funkcje ERPNext

Śledzenie towarów przechowywanych w niestandardowych lokalizacjach i zarządzanie rozliczeniami przy sprzedaży za pośrednictwem zapasów konsygnacyjnych

Zarządzanie rabatami na elementy dla różnych stron lub warunków dzięki ustawieniom schematów promocyjnych

Zyskaj globalny wymiar księgowości dzięki fakturom, wydatkom i raportowaniu w wielu walutach

ERPNext limit

Oferuje mniej opcji plug-and-play w porównaniu do autorskich systemów ERP

Może zwalniać przy dużych zbiorach danych lub złożonych cyklach pracy

ERPNext pricing

Mały Business: $50/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Pakiet powodzenia: Zaczyna się od $1250 (opłata ryczałtowa) za wdrożenie

ocena i recenzje ERPNext

G2: 4. 2/5 (40+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (130+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ERPNext?

ERPNext jest łatwy do wdrożenia, wsparcia i niestandardowy ze względu na fakt, że wykorzystuje tylko kod open source, Python JS, itp.

ERPNext jest łatwy do wdrożenia, wsparcia i niestandardowy ze względu na fakt, że wykorzystuje tylko kod open source, Python JS, itp.

10. SAP S/4HANA (najlepszy do wglądu w zapasy w całym przedsiębiorstwie)

SAP S/4HANA jest przeznaczony dla dużych organizacji lub tych, które zamierzają skalować się do tego poziomu. Jego pakiet ERP nowej generacji został zaprojektowany z myślą o wszystkim w czasie rzeczywistym dzięki obliczeniom w pamięci i automatyzacji opartej na AI w celu optymalizacji cykli pracy. Integracja systemu z innymi modułami SAP, takimi jak sprzedaż, dystrybucja i planowanie produkcji, zapewnia płynne działanie i spójność danych w całym łańcuchu dostaw.

S/4HANA pełni również funkcję wbudowanej analityki i intuicyjnego interfejsu Fiori, który umożliwia podejmowanie decyzji analitycznych. S/4HANA oferuje również wsparcie dla wdrożeń w chmurze, lokalnych i hybrydowych, dzięki czemu jest skalowalna dla przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, jest to potęga cyfrowej transformacji.

Najlepsze funkcje SAP S/4HANA

Automatycznie generuj wymagane dokumenty dla każdego przepływu towarów, takie jak odpowiednie dokumenty księgowe

Poprawa jakości zapasów i zgodności z przepisami dzięki wbudowanemu raportowaniu i automatyzacji zarządzania ryzykiem

Obsługa rozbudowanych linii zamówień dzięki technikom kompresji i kolumnowemu układowi S/4HANA

SAP S/4HANA limit

Przejście ze starszych wersji systemów SAP wymaga rozszerzenia planu

Standardowe procesy mogą ograniczać niestandardowe konfiguracje

Ceny SAP S/4HANA

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje SAP S/4HANA

G2: 4. 5/5 (750+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (300+ opinii)

Przeczytaj także: Najlepsze oprogramowanie do optymalizacji zapasów do użycia

📌 Specjalne wzmianki Infor CloudSuite (najlepsze dla branżowych rozwiązań ERP z wglądem w zapasy opartym na AI)

Acumatica (najlepsza dla rozwijających się Businessów wymagających skalowalnego, opartego na chmurze śledzenia zapasów)

SYSPRO (najlepsze dla średniej wielkości firm produkcyjnych i zajmujących się dystrybucją, które potrzebują aktualizacji zapasów w czasie rzeczywistym)

DEAR Systems (najlepsze dla eCommerce i firm detalicznych zarządzających złożonymi zapasami w wielu kanałach)

Osiągnięcie szczytowej kondycji zapasów z ClickUp

Zintegrowane z ERP zarządzanie zapasami pozwala uniknąć blokowania nadmiernego przepływu gotówki i eliminuje ryzyko nagłych spiętrzeń. Ponadto, masz więcej możliwości poprawy dokładności zapasów, a wszystko to bez zakłócania linii produkcyjnych lub sprzedaży klientom.

Rozwiązania przedstawione w tym przewodniku z pewnością zaspokoją Twoje unikalne potrzeby. Jednak najważniejsze jest, aby priorytetowo traktować wydajność i analitykę, a nie widoczność zapasów.

ClickUp wyróżnia się wszechstronnym zarządzaniem zadaniami i automatyzacją, co czyni go idealnym wyborem.

Czy nadszedł czas, aby zielona inwentaryzacja stała się normą? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!