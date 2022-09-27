Walk the Room: Jak ClickUp połączył nasze zespoły i usprawnił proces planowania produkcji

Prowadzenie firmy i zespołów to samo w sobie ogrom pracy. Dodaj do tego codzienne zarządzanie wieloma niepołączonymi narzędziami pracy.

Niestety jest to powszechny problem wielu organizacji.

Nasza firma korzystała z czterech różnych rodzajów oprogramowania do zarządzania projektami, śledzenia czasu, komunikacji z klientami i alokacji zasobów. Było to dość czasochłonne, zwłaszcza że integracja między nimi była bardzo ograniczona, a informacje trzeba było wielokrotnie dodawać ręcznie.

A co by było, gdyby zespoły nadal mogły korzystać ze specjalistycznych aplikacji, na których polegają, ale robiły to z jednego miejsca, bez konieczności ciągłego przełączania się między aplikacjami, tracąc czas, kontekst i widoczność projektu?

A co by było, gdyby każdy zespół mógł wykonywać swoją pracę za pośrednictwem platformy, która byłaby tak elastyczna, że nie wymagałaby od nich żadnych wyrzeczeń, aby mogli pracować tak, jak chcą, a inne zespoły również miałyby taką możliwość?

Właśnie wtedy ClickUp przyszedł z pomocą Walk the Room, a Nicole może opowiedzieć o tym więcej!

Opowiedz nam o sobie i Walk the Room

Cześć! Nazywam się Nicole Brisova — jestem kierownikiem ds. rozwoju w Walk the Room (WtR). 👋

Nicole Brisova za pośrednictwem Walk the Room

Walk the Room to studio 3D, które tworzy wysokiej jakości fotorealistyczne wizualizacje i animacje nieruchomości dla branży nieruchomości. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie grafiki komputerowej, w tym wysokiej jakości CGI, szkice, animacje, przeloty, wirtualne wycieczki, ruchome CGI, rzeczywistość rozszerzoną i wiele innych.

Łączymy bogate doświadczenie i elastyczne zarządzanie projektami, aby podnieść efektywność działań marketingowych związanych z nieruchomościami komercyjnymi i pomóc wyróżnić Twoją nieruchomość.

Jakie wyzwania napotkała cała organizacja jako firma działająca głównie zdalnie?

Studio powstało w Sztokholmie w Szwecji, a dziś Walk the Room stało się firmą zdalną, zatrudniającą ponad 30 narodowości z całego świata. Jako firma działająca przede wszystkim zdalnie, w dużej mierze polegamy na oprogramowaniu, które pozwala nam efektywnie współpracować zarówno między sobą, jak i z naszymi klientami.

Kiedy zaczynałam pracę w WtR, nasza firma korzystała z czterech różnych rodzajów oprogramowania do zarządzania projektami, śledzenia czasu, komunikacji z klientami i alokacji zasobów. Aktywne korzystanie z wszystkich czterech programów było dość czasochłonne, zwłaszcza że były one w niewielkim stopniu zintegrowane, a informacje trzeba było wielokrotnie wprowadzać ręcznie.

Jako wielka zwolenniczka tworzenia struktur i zwiększania wydajności, moim priorytetem było znalezienie jednego narzędzia, które mogłoby zastąpić te, z których korzystaliśmy w tamtym czasie, i skonsolidować nasze aplikacje.

Czy znalazłeś to, czego szukałeś w ClickUp?

Spędziłam trochę czasu na badaniu i porównywaniu różnych narzędzi. Kilka miesięcy po dołączeniu do firmy w końcu podjęliśmy decyzję i zakupiliśmy plan ClickUp dla całego naszego działu produkcji.

Początkowo korzystaliśmy z ClickUp głównie w dziale produkcji do alokacji zasobów i zarządzania projektami, pomiaru rentowności i wydajności oraz zarządzania zadaniami. Stopniowo ClickUp stał się częścią innych działów; obecnie aktywnie korzystamy z niego również w dziale HR i marketingu!

Nicole Brisova korzystająca z ClickUp za pośrednictwem Walk the Room

Dzięki naszemu wspaniałemu konsultantowi, Gabrielowi Hoffmanowi, który pracuje z nami od momentu zakupu pierwszej licencji, udało nam się zbudować solidną podstawę dla naszego zespołu produkcyjnego oraz nieustannie odkrywać i wdrażać kolejne przydatne funkcje i struktury dla całej firmy.

Od tego czasu firma WtR znacznie się rozrosła i z radością mogę powiedzieć, że ClickUp rozwija się razem z nami — w ciągu ostatnich 20 miesięcy liczba aktywnych użytkowników wzrosła z 28 licencji do ponad 70!

za pośrednictwem Walk the Room

Opowiedz nam o swoich ulubionych funkcjach ClickUp

1. Szablony

Kiedy nowy projekt trafia do naszej osi czasu produkcji, używamy jednego z naszych gotowych szablonów ClickUp, aby utworzyć nowy projekt i dodać go do osi czasu produkcji.

Zarządzaj osiami czasu i etapami produkcji w jednym miejscu dzięki gotowym widokom, niestandardowym statusom, polom niestandardowym i nie tylko

2. Pola niestandardowe i automatyzacja

Dzięki wiedzy Gabriela na temat oprogramowania i elastyczności ClickUp stworzyliśmy dość obszerną kolekcję pól niestandardowych i automatyzacji, które obecnie wykorzystujemy na różnych etapach każdego projektu. Nasza struktura jest dostosowana do wszystkich etapów każdego projektu, w tym archiwizacji po dostawie, pomiaru rentowności, pulpitów nawigacyjnych i ogólnej bazy danych projektu.

Każdy typ pola niestandardowego może być użyty dowolną liczbę razy, a każdy projekt jest tworzony tak, aby zawierał ustawione pola

Dostosowany widok listy i pola niestandardowe w ClickUp za pośrednictwem Walk the Room

3. Spersonalizowane widoki

Przypisywanie wielu zadań w ramach projektów do konkretnych zespołów, kierowników projektów i artystów zajmuje teraz tylko kilka minut. Po zaplanowaniu projektu i przygotowaniu go do produkcji nasi kierownicy projektów przejmują kontrolę nad kolejnymi krokami i nadzorują je w spersonalizowanych widokach ClickUp.

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Jaki był największy wpływ korzystania z ClickUp?

Mamy szczęście pracować nad naprawdę spektakularnymi projektami, które wymagają od nas szybkiego działania, skupienia i elastyczności w reagowaniu na zmiany, co oczywiście wywiera presję na zarządzanie zasobami.

Korzystanie z ClickUp pomogło nam lepiej planować, szybciej realizować zadania i efektywnie zorganizować nasze zespoły, a od momentu mojego dołączenia do firmy nasz zespół produkcyjny podwoił swoją wielkość! Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli solidnej struktury alokacji zasobów i zarządzania projektami.

Zatrudniamy ponad 50 artystów 3D i kierowników projektów, więc bardzo ciężko pracowaliśmy nad opracowaniem struktury zarządzania projektami i zasobami, która obecnie jest najbardziej złożoną i najczęściej używaną funkcją ClickUp. To tutaj gromadzimy wszystkie ważne informacje o każdym projekcie w produkcji i na bieżąco śledzimy obciążenie w widoku osi czasu naszego zespołu produkcyjnego. Teraz możemy również śledzić czas, jaki nasi artyści poświęcają na pracę nad projektem, oraz udostępniać klientom oś czasu projektu i ważne kamienie milowe.

Bardzo podoba nam się elastyczność ClickUp, który dostosowuje się do naszych potrzeb i różnorodnych projektów oraz pomaga nam wykorzystać potencjał całego zespołu produkcyjnego.

Dzięki naszej niezawodnej strukturze wewnętrznej możemy skupić się na tym, co najważniejsze — dostarczaniu naszym klientom doskonałych produktów i zapewnianiu im bezbłędnej obsługi na każdym etapie procesu.

za pośrednictwem Walk the Room

Jaką radę dałabyś osobom, które dopiero zaczynają korzystać z ClickUp?

1. Jestem wielką fanką inteligentniejszych i szybszych rozwiązań, więc skróty klawiaturowe są dla mnie oczywistym wyborem — najczęściej używam QuickSwitch (K) i Strona główna (H)!

2. Polecam również zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami automatyzacji oferowanymi przez ClickUp. Są one proste w konfiguracji i niezwykle pomocne.