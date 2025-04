Free szablony raportowania PPC upraszczające analitykę w 2025 roku

"*Potrzebuję tych danych na dziś!" Pilna prośba szefa o dane dotyczące kampanii zmusza cię do przeglądania niekończących się arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi takich jak Google Analytics.

Nie jesteś sam w tym szaleńczym pędzie - 88% marketerów spędza więcej czasu na raportowaniu niż na wykonywaniu swoich zadań.

Zarządzanie kampaniami pay-per-click (PPC) nie powinno oznaczać tonięcia w danych lub braku krytycznych spostrzeżeń.

W tym miejscu przydaje się solidny szablon raportowania PPC - pomyśl o nim jak o centrum dowodzenia dla wskaźników KPI płatnego wyszukiwania. Jego gotowe do użycia ramy pomagają dostrzec trendy, wcześnie wychwycić problemy i podejmować mądre decyzje budżetowe.

Chcesz zacząć od jednego z nich? Zrobiliśmy to za Ciebie, badając i testując dziesiątki szablonów kompatybilnych z Twoim ulubionym narzędziem do zarządzania reklamami.

Czym są szablony raportowania PPC?

Szablony raportowania PPC pomagają zespołom marketingowym prezentować kluczowe wskaźniki z ich płatnych kampanii reklamowych w przejrzysty, zorganizowany sposób, który klienci i interesariusze mogą łatwo zrozumieć.

Załóżmy, że zarządzasz wieloma kampaniami reklamowymi na Facebooku i Google Ads jednocześnie. Zamiast spędzać godziny na ręcznym zbieraniu danych z różnych platform, szablon PPC automatycznie kompiluje wszystko, czego potrzebujesz.

Od współczynników klikalności po koszty konwersji - wszystko jest raportowane w jednym standardowym formacie.

Czy wiesz, że...? Business z różnych branż generuje średnio 2 dolary przychodu na każdy 1 dolar zainwestowany w Google Ads.

Co składa się na dobry szablon raportowania PPC?

Dobrze zaprojektowany szablon raportowania PPC zapewnia natychmiastowy wgląd w metryki raportów marketingowych, jednocześnie zapewniając wszystkim zgodność celów i postępów.

Co zatem powinno być priorytetem przy wyborze lub tworzeniu szablonu raportowania PPC?

Wyczyszczony przegląd kampanii: Twój szablon musi zawierać ogólny obraz pokazujący nazwy kampanii, ramy czasowe raportowania i całkowitą alokację budżetu

Kluczowe wskaźniki wydajności: Śledzenie istotnych wskaźników KPI związanych z marketingiem zawartości, takich jak wyświetlenia, kliknięcia, konwersje, współczynniki klikalności (CTR), koszt kliknięcia (CPC) i koszt pozyskania (CPA)

Analiza wydajności reklam: Zawiera sekcje do analizy wydajności poszczególnych reklam w celu zidentyfikowania grup reklam generujących wyniki oraz tych, które wymagają niewielkich (lub dużych) poprawek

Wgląd w słowa kluczowe: Upewnij się, że szablon ma dedykowaną przestrzeń na dane dotyczące wydajności słów kluczowych

Śledzenie budżetu: Śledź zakładki wydatków z wyczyszczonym podziałem budżetu. Zapewnia to przejrzystość i pomaga utrzymać zdrowe Śledź zakładki wydatków z wyczyszczonym podziałem budżetu. Zapewnia to przejrzystość i pomaga utrzymać zdrowe tempo wzrostu przychodów

Dane wizualne: Używaj wykresów i grafów, aby dane marketingowe były strawne i wciągające. Wykresy liniowe dobrze sprawdzają się w przypadku trendów opartych na czasie, podczas gdy wykresy słupkowe pomagają porównać różne wskaźniki

Wskazówka dla profesjonalistów: Wyraźnie zdefiniuj każdą metrykę w szablonie. Zapobiega to nieporozumieniom i zapewnia, że wszyscy dokładnie rozumieją, co oznaczają dane liczbowe.

12 darmowych szablonów do raportowania PPC

Wiesz już, jak wygodne są szablony raportowania PPC dla marketerów. Teraz wyobraź sobie, że szablony te znajdują się wewnątrz aplikacji, której używasz do wszystkiego!

To właśnie mamy tutaj - szablony z ClickUp, wszystkiej aplikacji do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, aby pomóc Ci pracować szybciej i mądrzej.

Nie musisz wierzyć nam na słowo! Klienci ClickUp przysięgają na możliwości platformy.

ClickUp doskonale nadaje się dla agencji lub organizacji, które mogą mieć klientów, z którymi współpracuje wiele teamów. Na przykład agencja marketingowa, która zajmuje się SEO, PPC i projektami deweloperskimi dla tego samego klienta. Pomaga to zachować wszystkie prace i postępy w jednym miejscu, co znacznie ułatwia śledzenie wydajności operacyjnej.

Ponadto dołączyliśmy dodatkowe szablony z innych zaufanych platform.

Zapoznajmy się z nimi!

1. Szablon raportowania kampanii PPC ClickUp

Pobierz ten szablon Wizualizuj wszystkie wskaźniki kampanii w jednym miejscu dzięki szablonowi raportowania kampanii PPC ClickUp

Prowadzenie płatnych kampanii w wyszukiwarce na wielu platformach nie jest łatwe. W raportowaniu międzykanałowym jest wiele do zrobienia - monitorowanie budżetów, śledzenie konwersji i tworzenie raportów dla klientów.

A gdyby tak można było zrobić to wszystko i jeszcze więcej w jednym zorganizowanym obszarze roboczym? Oto szablon raportowania kampanii PPC ClickUp. Pozwala on monitorować wszystko, od wydatków na reklamę po współczynniki konwersji.

Oto, co wyróżnia ten szablon:

Śledź kampanie: Ustaw niestandardowe statusy, aby śledzić postępy od planu do zakończenia

Organizuj zadania: Twórz zadania ze szczegółowymi listami kontrolnymi dla różnych typów kampanii marketingowych

Monitoruj kluczowe wskaźniki: Dodaj pola niestandardowe, aby monitorować kluczowe wskaźniki, takie jak CTR, CPC i ROAS

Wizualizuj cele: Korzystaj z wielu widoków (Lista, Tablica, Kalendarz), aby wizualizować dane kampanii

Automatyzacja pracy: Ustawienie automatycznych powiadomień o kamieniach milowych i aktualizacjach kampanii

Idealne dla: Digital marketing teams and PPC specialists who want to streamline their campaign reporting and analysis.

2. Szablon do śledzenia kampanii ClickUp

Pobierz ten szablon Monitoruj wydajność PPC i ROI za pomocą szablonu do śledzenia kampanii ClickUp

Zarządzanie wieloma kampaniami marketingowymi na różnych platformach może przypominać żonglowanie piłami łańcuchowymi podczas jazdy na monocyklu.

Skończ z tym cyrkiem dzięki szablonowi do śledzenia kampanii ClickUp. Połącz kluczowe wskaźniki wydajności i dane kampanii, aby uniknąć przeskakiwania zakładek lub wypraw w poszukiwaniu danych.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% dnia pracy tracą na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego w pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Czas na centralizację i energię!

Oto dlaczego jest to przydatne:

Śledzenie szczegółów: Niestandardowe statusy w ClickUp pomagają oznaczyć postęp jako zablokowany, anulowany, zakończony, zrobiony lub w trakcie realizacji

Obejmują ważne wskaźniki: Wbudowane pola niestandardowe śledzą istotne marketingowe wskaźniki KPI, takie jak wydany budżet, wyświetlenia, współczynniki konwersji i ROI

Planowanie kampanii: Widok kalendarza w ClickUp sprawia, że planowanie i dostosowywanie oś czasu marketingu jest dziecinnie proste dzięki funkcji przeciągnij i upuść

Monitoruj postępy: Widok Tablicy grupuje kampanie według statusu lub kanału, idealny do wykrywania najskuteczniejszych reklam

Wizualizacja osi czasu: Widok osi czasu ClickUp pokazuje postęp kampanii i nadchodzące zadania w sposób chronologiczny

Idealne dla: Menedżerów marketingu i koordynatorów kampanii, którzy muszą śledzić wiele kampanii na różnych platformach, zachowując widoczność wskaźników wydajności i ROI.

3. Szablon do śledzenia i analizy kampanii ClickUp

Pobierz ten szablon Śledź wydajność PPC i analizuj metryki w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Campaign Tracking & Analytics

Śledź wszystkie swoje kampanie marketingowe i kluczowe wskaźniki dzięki szablonowi ClickUp Campaign Tracking & Analytics. Szablon ten oferuje różne opcje wizualizacji zadań kampanii.

Chcesz znaleźć wszystkie zaległe zadania? Możliwości sortowania i filtrowania w widoku listy są idealne. Układ w stylu Kanban w widoku Tablica jest świetny do przejrzystości postępów.

Planowanie harmonogramów i rozwiązywanie konfliktów staje się proste dzięki widokowi osi czasu, podczas gdy widok kalendarza oferuje przydatny miesięczny przegląd wszystkich działań.

Ten szablon wyróżnia się również niestandardowymi polami dla kluczowych wskaźników:

Progress auto: Automatyczne aktualizacje wskaźnika zakończonych kampanii

Lista rozwijana: Kategoryzuj kampanie według typu, kanału lub statusu

Strona internetowa: Strony docelowe sklepu i adresy URL zasobów

Pieniądze: Śledzenie wydatków na kampanię w preferowanej walucie

Liczba: Monitoruj kliknięcia, konwersje i wyświetlenia

Formuła: Łatwe obliczanie ROI, CTR, CPA i innych wskaźników KPI

Idealne dla: Specjalistów PPC poszukujących wglądu w wydajność i ROI w czasie rzeczywistym.

Pro Tip: Marketerzy używają AI do automatyzacji raportowania i analityki - i oszczędzają czas! Dowiedz się więcej z tego wideo na temat 3 najlepszych wskazówek marketingowych AI.

4. Szablon planu kampanii ClickUp

Pobierz ten szablon Śledź postępy kampanii, budżety i role w zespole dzięki szablonowi planu kampanii ClickUp

Dobrze skonstruowany plan kampanii ma bezpośredni wpływ na współczynnik klikalności. Pomaga wyróżnić się w wyszukiwarkach i zatrzymać przewijanie w mediach społecznościowych.

Szablon planu kampanii ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia skutecznych kampanii w jednym miejscu.

Ten szablon jest wyposażony w funkcje, które pomogą w powodzeniu realizacji szablonów planów marketingowych:

Śledzenie metryk: Niestandardowe opcje statusu, takie jak "W trakcie", "Zakończone" i "Do zrobienia", zapewniają natychmiastową widoczność tego, na jakim etapie znajduje się każde zadanie kampanii

Wizualizacja danych kampanii: Siedem wbudowanych pól niestandardowych, takich jak Postęp planowania, Przydzielony budżet, Pozostały budżet, Szef kampanii i Typ kampanii, zapewnia przejrzystość danych

Zarządzanie projektami z pełnym nadzorem: Narzędzia takie jak komentarze, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach pozwalają wszystkim dostosować się do celów i terminów kampanii

Idealne dla: Teamów marketingowych, które chcą tworzyć, zarządzać i realizować zintegrowane kampanie ze skoordynowanymi komunikatami i zawartością marketingową.

Bonus: Dowiedz się, jak stworzyć swój plan marketingowy w ClickUp dzięki temu krótkiemu wideo wyjaśniającemu!

5. Szablon podsumowania kampanii ClickUp

Pobierz ten szablon Planuj i realizuj skuteczne kampanie marketingowe za pomocą szablonu ClickUp Campaign Brief Template

Szablon ClickUp Campaign Brief zawiera wszystkie narzędzia do planowania kampanii w jednym miejscu, pomagając tworzyć kampanie marketingowe, które trafiają w wyznaczone cele.

Ten szablon zapewnia solidne podstawy dla każdej kampanii, od kampanii w mediach społecznościowych po wprowadzanie produktów na pełną skalę.

Oto co możesz zrobić z tym szablonem:

Ustaw wyczyszczone cele kampanii: Śledzenie wydajności kreacji za pomocą Śledzenie wydajności kreacji za pomocą celów ClickUp

Utwórz profile i wybierz odpowiednie kanały, aby do nich dotrzeć. Na przykład, jeśli celujesz w właścicieli małych firm, możesz skupić się na LinkedIn i branżowych stronach internetowych

Zbuduj zarys kampanii: Wizualizuj najlepiej konwertujące słowa kluczowe, tematy zawartości i potrzebne zasoby kreatywne

Stwórz pulpit PPC: Pomiar wydajności poprzez śledzenie wydatków, konwersji i ROI w czasie rzeczywistym

Idealne dla: Teamów marketingowych, które chcą efektywnie planować, realizować i śledzić kampanie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności wszystkich interesariuszy.

6. Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Pobierz ten szablon Planuj, organizuj i śledź kampanie marketingowe za pomocą szablonu kalendarza kampanii ClickUp

Chcesz, aby Twoje wysiłki marketingowe działały jak w zegarku?

Szablon kalendarza kampanii ClickUp jest tutaj, aby pomóc w tworzeniu mapy oś czasu kampanii, śledzeniu postępów i osiąganiu celów.

Ten szablon raportowania PPC doskonale nadaje się do koordynowania zawartości na platformach mediów społecznościowych i dostosowywania wysiłków reklamowych. Oto jak to zrobić:

Niestandardowe śledzenie statusu: Oznaczaj zadania kampanii jako "Otwarte" lub "Zakończone", aby monitorować postępy w czasie rzeczywistym. Informuj wszystkich na bieżąco o postępach

Inteligentne pola niestandardowe: Dodaj kluczowe szczegóły kampanii za pomocą pięciu niestandardowych atrybutów: Czas trwania, Cele, Faza kampanii, Rynek i Budżet kampanii

Kalendarz wydarzeń: Mapuj oś czasu kampanii wizualnie w widoku kalendarza

Oś czasu: Zobacz połączenie i przepływ zadań w widoku osi czasu

Lista kampanii: Śledzenie każdego zadania w jednym miejscu w widoku listy

Proces kampanii: Monitoruj sceny kampanii krok po kroku w widoku tablicy Kanban

Idealne dla: Marketerów, którzy chcą bezproblemowo planować, realizować i śledzić kampanie wielokanałowe.

🧠Fun Fact: W lutym 1998 roku GoTo.com (później znane jako Overture) wprowadziło pierwszą wyszukiwarkę typu pay-per-click, umożliwiając reklamodawcom licytowanie miejsc reklamowych na określone słowa kluczowe.

7. Szablon tablicy burzy mózgów ClickUp Campaign Launch

Pobierz ten szablon Przeprowadź burzę mózgów, planuj, organizuj i śledź swoje kampanie marketingowe za pomocą szablonu ClickUp Campaign Launch Brainstorm Tablica Template

Właściwa strategia PPC wymaga czegoś więcej niż tylko rzucania pomysłami w ścianę.

Szablon ClickUp Campaign Launch Brainstorm pomaga zespołom marketingowym organizować pomysły na kampanie i przekształcać najlepsze z nich w działania.

Oto, co sprawia, że te szablony reklamowe są tak pomocne w planowaniu kampanii:

Sortuj pomysły na kampanie: Szybko identyfikuj koncepcje warte realizacji za pomocą kategorii Tak, Nie lub Być może

Śledzenie postępu zadań: Segreguj zadania ze statusami Otwarte i Zakończone, dając swojemu zespołowi widoczność tego, co zostało zrobione, a co wymaga uwagi

Dodaj opinie interesariuszy: Zintegruj opinie bezpośrednio w ramach zadań, aby dopracować koncepcje bez niekończących się łańcuchów e-maili

Ustawienie niestandardowych powiadomień: Informuj wszystkich na bieżąco o ważnych kamieniach milowych i zmianach

Idealne dla: Zespołów marketingu cyfrowego, które chcą usprawnić proces planowania kampanii.

8. Szablon raportowania PPC dla teamów marketingowych i agencji od Porter

via PorterM etric s

Szablon raportowania PPC dla zespołów marketingowych i agencji firmy Porter śledzi i analizuje wydajność kampanii pay-per-click za pomocą różnych wbudowanych narzędzi. Skupia się na metrykach, które mają największe znaczenie przy optymalizacji wysiłków PPC i udowadnianiu klientom zwrotu z inwestycji.

Oto, co czyni ten szablon szczególnie wartościowym:

Wyczyszczone śledzenie metryk: Monitoruj wielkość ruchu w witrynie z kampanii PPC, aby dostrzec trendy i wzrost. Śledzenie współczynników konwersji w różnych kampaniach, aby zmierzyć, co działa

Inteligentna segmentacja danych: Podziel wyniki według lokalizacji, aby dostosować kampanie do określonych regionów. Zobacz, jak różne urządzenia (mobilne, stacjonarne, tablety) wpływają na wyniki kampanii

Łatwe opcje raportowania: Tworzenie dopracowanych raportów PDF na spotkania z klientami. Wysyłanie niestandardowych raportów za pośrednictwem poczty e-mail, aby informować interesariuszy na bieżąco. Udostępnianie połączonych pulpitów na żywo, aby Teams mogli samodzielnie analizować najnowsze dane

Wgląd skoncentrowany na działaniach: Porównaj wyniki kanałów (Google Ads, Facebook, LinkedIn), aby kierować decyzjami budżetowymi. Wykorzystaj dane o segmentach odbiorców, aby lepiej dopasować cele. Uzyskaj dostęp w czasie rzeczywistym, aby szybko dostosować kampanię

Idealne dla: Agencje marketingowe zarządzające kampaniami wielu klientów i wewnętrzne zespoły marketingowe, które potrzebują jasnych, praktycznych informacji o wydajności PPC.

9. Szablon raportowania wyników marketingu wielokanałowego firmy Porter

via Port erMe trics

Szablon Multi-Channel Marketing Performance Report firmy Porter pomaga zespołom marketingowym śledzić i analizować wyniki kampanii w różnych kanałach w jednym zorganizowanym pulpicie.

Ten szablon łączy dane z mediów społecznościowych, e-maili, płatnych reklam i innych źródeł, umożliwiając skuteczniejsze wykrywanie trendów i udoskonalanie strategii marketingowej.

Oto szczegółowe spojrzenie na to, co oferuje ten szablon:

Funkcje śledzenia konwersji: Monitoruj CTR, aby zobaczyć, ile osób angażuje się w Twoje reklamy po ich widoku. Oblicz ROI, porównując koszty kampanii z wygenerowanymi przychodami

Narzędzia do pomiaru zaangażowania: Zobacz zaangażowanie w mediach społecznościowych poprzez polubienia, komentarze i udostępnianie w jednym widoku. Porównanie wskaźników zaangażowania na różnych platformach i dla różnych typów zawartości

Możliwości analizy widoczności: Śledzenie całkowitej liczby wyświetleń reklam w celu zrozumienia zasięgu kampanii. Mierzenie udziału w głosie w porównaniu do konkurencji

Funkcje analizy kampanii: Rozbij wydajność według kanału, aby zidentyfikować najbardziej wydajne platformy. Badanie niestandardowych wzorców zaangażowania klientów w różnych typach kampanii

Raportowanie oparte na czasie: Widok wskaźników według godziny, dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku. Dostrzeganie trendów wydajności w różnych okresach

Idealne dla: Menedżerów marketingu i analityków, którzy muszą śledzić wydajność w wielu kanałach i chcą uzyskać wyczyszczone, przydatne informacje z danych kampanii.

10. Szablon listy kontrolnej reklam na Facebooku od HubSpot

via HubSpot

Chcesz prowadzić bardziej inteligentne kampanie reklamowe na Facebooku i uzyskać lepszy zwrot z wydatków na reklamę? Szablon listy kontrolnej reklam na Facebooku firmy HubSpot to łatwy sposób do zrobienia za kulisami.

Ten praktyczny szablon przeprowadzi Cię przez ustawienie i zarządzanie reklamami na Facebooku, zapewniając, że nie pominiesz żadnego kluczowego kroku.

Zdefiniuj cele kampanii : Wybierz odpowiednie cele kampanii w oparciu o swoje potrzeby - od świadomości marki po zwiększenie sprzedaży

Efektywne zarządzanie budżetem : Ustaw odpowiednią kontrolę budżetu, aby uniknąć nadmiernych wydatków

Wykorzystaj docelowych odbiorców : Twórz niestandardowe grupy docelowe, korzystając z danych odwiedzających witrynę i list CRM

Tworzenie angażującej zawartości reklam : Twórz atrakcyjną zawartość reklam na Facebooku dzięki sprawdzonym wskazówkom ekspertów ds. płatnego marketingu z HubSpot

Mierz to, co ważne: Śledź wskaźniki wydajności, które mają znaczenie dla Twoich celów biznesowych

Idealne dla: Zespołów marketingowych i agencji, które chcą ustandaryzować swoje procesy reklamowe na Facebooku i poprawić wydajność kampanii.

11. Szablon raportu marketingowego kampanii PPC od Szablon.net

Szablon raportu marketingowego kampanii PPC od Template. net daje zespołom marketingowym solidne podstawy do pokazania klientom, jak dokładnie działają ich płatne kampanie reklamowe.

Narzędzie to doskonale prezentuje złożone dane PPC w przejrzysty, zorganizowany sposób, który zarówno agencje, jak i klienci mogą łatwo zrozumieć.

Oto, co sprawia, że ten szablon jest szczególnie przydatny:

Ustrukturyzowane śledzenie wydajności: Szablon zawiera dedykowane sekcje dla wszystkich istotnych wskaźników PPC, takich jak konwersje, CPA, wyświetlenia, CTR i udział w wyświetleniach

Wizualna prezentacja danych: Przekształć złożone dane kampanii w łatwe do zrozumienia wykresy i diagramy. Szablon wspiera różne opcje wizualizacji, które pomagają wyjaśnić trendy wydajności interesariuszom

Konfigurowalne sekcje: Dodawaj lub usuwaj sekcje w oparciu o to, co jest najważniejsze dla Twoich klientów. Szablon dostosowuje się do różnych potrzeb raportowania, od podstawowych wskaźników po dogłębną analizę kampanii

Przestrzeń podsumowania: Zawieraj najważniejsze informacje na temat wyników i kluczowych wniosków w dedykowanej sekcji podsumowania

Idealne dla: Agencji marketingu cyfrowego i menedżerów PPC, którzy potrzebują profesjonalnego, kompleksowego sposobu raportowania wyników kampanii klientom.

do zrobienia? W konkurencyjnej branży ubezpieczeniowej średni koszt kliknięcia może wynosić nawet 18,57 USD, co odzwierciedla wysoką wartość i konkurencję dla niektórych słów kluczowych.

12. Szablon raportowania PPC Google Looker Studio by Search Foresight

via Search Foresight

Szablon raportu PPC Google Looker Studio firmy Search Foresight zapewnia jednostronicowy przegląd kluczowych wskaźników płatnego wyszukiwania, pomagając monitorować i analizować wydajność kampanii reklamowych w czasie rzeczywistym.

Ten szablon jest doskonałym narzędziem dla:

Zintegrowane śledzenie kampanii : Śledzenie wyników w pulpicie Google Ads i LinkedIn Ads dzięki płynnej integracji platform

Widok kompleksowych informacji : Monitoruj analizę słów kluczowych, wydajność w oparciu o lokalizację, dane demograficzne odbiorców i wgląd w konkurencję z centralnego pulpitu

Monitorowanie wydajności na osi czasu : Uzyskaj przejrzysty widok wydajności kampanii reklamowej w czasie dzięki stronie Monitor osi czasu

Zaawansowane filtrowanie danych: Filtruj i analizuj dane za pomocą rozwijanych kontrolek na każdej stronie, aby uzyskać głębszy wgląd w konta i typy kampanii

Idealne dla: Teams i agencji marketingowych, które chcą śledzić, analizować i optymalizować wydajność kampanii PPC na wielu platformach.

Uprość i usprawnij raportowanie PPC dzięki ClickUp

Prowadzenie skutecznych kampanii PPC to nie tylko tworzenie świetnych reklam. Wymaga to również zorganizowanego, opartego na danych raportowania w celu wykrywania trendów, wczesnego wychwytywania problemów i szybkiego podejmowania mądrych decyzji.

Darmowe szablony raportowania PPC, które omówiliśmy, stanowią doskonały punkt wyjścia i strukturę raportowania.

Ale spójrzmy prawdzie w oczy: same szablony nie wystarczą. Potrzebujesz centralnego huba, w którym Twój zespół będzie mógł współpracować nad raportowaniem PPC, śledzić postępy i przekształcać spostrzeżenia w działania.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji. Płynnie przekształcaj wnioski w możliwe do śledzenia zadania, łącząc te darmowe szablony PPC z potężną platformą ClickUp.

Teraz możesz uzyskać dostęp do wszystkich kluczowych informacji o kampanii. Ponadto ClickUp upraszcza komunikację z interesariuszami, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani.

Gotowy na uproszczenie analityki i raportowania PPC?

