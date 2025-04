Rally vs. Jira: Które narzędzie jest odpowiednie dla Twojego zespołu Agile?

Nadszedł dzień planowania sprintu, a sprawy już zaczęły się nieciekawie. Połowa zespołu przerzuca się między pulpitami, próbując znaleźć aktualizacje. Ktoś zgłasza zgłoszenie, które było już omawiane, a inne zadanie wydaje się rozpływać w powietrzu.

Spotkanie przeciąga się, a ty nie możesz przestać myśleć - *czy nasze narzędzie Agile faktycznie ułatwia pracę, czy tylko potęguje chaos?

Znalezienie odpowiedniego zwinnego rozwiązania jest pomostem między zespołem, który bez wysiłku przepływa przez sprinty, a takim, który spędza więcej czasu na walce z systemem niż na tworzeniu świetnych produktów.

W tym wszystkim dwaj najwięksi rywale - Rally i Jira - obiecują usprawnić cykl pracy Agile. Są to czołowe narzędzia do zarządzania projektami Agile, ale stosują różne podejścia.

W tym wpisie na blogu skondensujemy funkcje, aby ułatwić wybór. Na koniec przedstawimy rozwiązanie, które jeszcze bardziej usprawni współpracę w ramach Agile. Podpowiedź: zaczyna się od "Click", a kończy na "Up" 📈

Czym jest Rally?

Rally, wcześniej znane jako CA Agile Central, to narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu ułatwienia zwinnego rozwoju. Jest odpowiednie dla organizacji dowolnej wielkości i pomaga Teams planować, śledzić i zarządzać projektami Agile, jednocześnie wspierając współpracę, ciągłe doskonalenie i powodzenie projektu.

To zwinne narzędzie, będące obecnie częścią firmy Broadcom, centralizuje zadania, historie użytkowników, sprinty i zaległości na jednej platformie. Ułatwia to skupienie się na celach i dostarczanie wartości niestandardowym klientom.

Funkcje Rally

Rally zostało stworzone z myślą o dużych przedsiębiorstwach, które muszą skalować Agile w wielu teamach i portfolio. Ale do zrobienia, jakimi funkcjami może pochwalić się to rozwiązanie do projektów Agile?

Rzućmy okiem. 👇

Jeśli jesteś programistą, testerem lub menedżerem produktu, wiesz, jak ważne jest szybkie reagowanie na opinie. To właśnie w tym obszarze narzędzia Rally do zbierania opinii usprawniają proces dzięki integracjom w czasie rzeczywistym, takim jak Flowdock i konfigurowalnym ankietom.

Ponadto testerzy mogą rejestrować defekty bezpośrednio z narzędzi testowych, zakończone zrzutami ekranu i krokami reprodukcji. Funkcje raportowania w Rally pomagają również wykrywać powtarzające się problemy w czasie, jeszcze bardziej usprawniając cykl pracy.

Ciekawostka: Agile = Więcej💲! 60% firm korzystających z Agile zaobserwowało wzrost przychodów i zysków - ponieważ zdolność adaptacji to zawsze sposób na zarabianie pieniędzy!

Funkcja #2: Retrospektywy sprintów

Retrospektywy sprintów Rally zapewniają zespołom Ag ile wszystko, czego potrzebują do refleksji, nauki i doskonalenia po każdym sprincie. Dzięki szczegółowym raportowaniom i wizualnym wskaźnikom, takim jak zakończone historie użytkowników i defekty, wykrywanie trendów staje się łatwe.

Co więcej, konfigurowalne pulpity podkreślają kluczowe spostrzeżenia - takie jak wykresy burndown - pomagając Teams skupić się na obszarach wymagających poprawy.

Do zrobienia? Zarządzanie projektami sięga czasów starożytnych! Wielkie Piramidy w Gizie w Egipcie są powszechnie uważane za pierwszą znaczącą instancję formalnej organizacji i zarządzania projektami. Ten znaczący wyczyn wymagał planu, koordynacji wysiłków i pomyślnego zakończenia oś czasu projektu.

Funkcja #3: Planowanie obciążenia

Narzędzia do planowania obciążenia w Rally utrzymują obciążenie pracą w równowadze. Koniec ze zgadywaniem, kto jest przeciążony, a kto może wziąć na siebie więcej - Rally pokazuje, co znajduje się na talerzu zespołu w porównaniu z jego faktycznym obciążeniem, dzięki czemu można sprawiedliwie dystrybuować zadania i utrzymać ciągłość pracy.

Gdy trzeba przydzielić pracę, Rally pomaga dopasować zadania do odpowiednich osób na podstawie dostępności i ustawienia umiejętności. Dzięki wbudowanej prognozie można wykorzystać dane z przeszłości do przewidywania przyszłych obciążeń pracą, planowania z wyprzedzeniem i ustawiania realistycznych oś czasu, aby uniknąć niespodzianek w ostatniej chwili.

Ceny Rally

Niestandardowe ceny

Czym jest Jira?

Jira, produkt firmy Atlassian, to narzędzie do zarządzania projektami i śledzenia problemów, które pomaga zwinnym zespołom zachować porządek i pracować mądrzej. To, co zaczęło się jako narzędzie do tworzenia oprogramowania, obecnie pełni funkcję w różnych branżach, umożliwiając zarządzanie projektami, śledzenie błędów i usprawnianie cyklu pracy.

Jira zawsze zachowywała wartości agile i frameworki takie jak Scrum i Kanban. Zespoły Scrum mogą wykorzystywać sprinty do dzielenia pracy na krótkie, skoncentrowane cykle, podczas gdy zespoły Kanban mogą wizualizować postęp dzięki ciągłemu przepływowi zadań.

Platforma ta oferuje również duże bezpieczeństwo i skalowalność. Oferuje uprawnienia oparte na rolach, szyfrowanie danych i zgodność ze standardami branżowymi, dzięki czemu jest niezawodnym wyborem zarówno dla Enterprise, jak i startupów.

Funkcje Jira

Narzędzie do zarządzania projektami Jira jest wyposażone w szereg funkcji, które pozwalają zespołom być na bieżąco.

Poniżej przyjrzymy się im bliżej. 👇

Funkcja #1: Konfigurowalne cykle pracy

Jira pomaga tworzyć cykle pracy dostosowane do potrzeb zespołu. Narzędzia typu "przeciągnij i upuść" umożliwiają ustawienie i dostosowanie reguł, wyzwalaczy i warunków, aby dopasować je do cyklu pracy zespołu.

Można na przykład automatyzować przejścia między zadaniami w przypadku zmiany statusu lub wysyłać powiadomienia o zablokowaniu zadania.

Zapewnia to płynniejsze przekazywanie zadań i synchronizację wszystkich osób. Oferuje tablice Scrum, tablice Kanban i połączenie obu. Jeśli nie chcesz zaczynać od zera, możesz skorzystać z gotowych szablonów Jira, aby szybko rozpocząć pracę.

Funkcja #2: Zaawansowane wyszukiwanie za pomocą JQL

Zaawansowana funkcja wyszukiwania Jira jest obsługiwana przez język zapytań Jira (JQL). Zapytanie JQL składa się z pól, operatorów i wartości. Załóżmy, że chcesz zobaczyć wszystkie nierozwiązane błędy przypisane do konkretnego członka zespołu. Zamiast ręcznie filtrować wszystko, możesz wpisać proste zapytanie, takie jak:

project = "YourProject" AND osoba przypisana = "username" AND status != "Zrobione" AND type = "Bug "

Bum! W ten sposób Jira wyszukuje wszystkie błędy, nad którymi pracuje dana osoba, a które nie zostały jeszcze rozwiązane. Ponadto można łączyć wiele warunków za pomocą AND, OR i NOT, dzięki czemu wyszukiwanie jest tak szczegółowe, jak to tylko konieczne.

Funkcja #3: Śledzenie problemów

Jira oferuje ustrukturyzowane arkusze kalkulacyjne do rejestrowania i organizowania różnych problemów, zapewniając widok statusów zadań i rozwiązań w czasie rzeczywistym.

Co więcej, Jira pomaga organizować pracę za pomocą typów zgłoszeń, takich jak błędy, zadania lub podzadania, co czyni ją silną alternatywą dla Rally. Możesz także korzystać z niestandardowych pól, etykiet i filtrów, aby dodawać szczegóły i kontekst, ułatwiając wyszukiwanie problemów i zarządzanie nimi.

Przyjazne przypomnienie: Poza przeładowaniem funkcji różnych platform do zarządzania projektami, musisz mieć jasne odpowiedzi na te pytania: czy to narzędzie będzie rosło razem z nami? Czy poradzi sobie z większymi projektami, większą liczbą członków zespołu i zmieniającymi się cyklami pracy? ✅ Czy jest ono połączone z tym, czego już używamy, jak Figma lub Google Drive - czy integruje się bezproblemowo? czy nasze dane są bezpieczne? Czy oferuje szyfrowanie, kontrolę dostępu i zgodność ze standardami bezpieczeństwa? czy do zrobienia jest współpraca bez wysiłku? Czy Teams mogą komentować, udostępniać pliki i przydzielać zadania bez zbędnych formalności? ✅ Czy dostępne jest solidne wsparcie - czat na żywo, e-mail lub baza wiedzy - gdy sprawy pójdą nie tak?

Ceny Jira

Free Forever: Dla 10 użytkowników

Standard: 7,53 USD za użytkownika/miesiąc

Premium: 13,53 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Rally vs. Jira: Porównanie funkcji

Rally i Jira to dwaj silni rywale w dziedzinie zwinnego zarządzania projektami. Jira oferuje konfigurowalne cykle pracy, widoki osi czasu i śledzenie problemów. Z kolei Rally posiada świetne narzędzia do wizualizacji, retrospektywy sprintów i planowanie obciążeń dostosowane do cykli pracy Agile.

Zestawiając je obok siebie, istnieje kilka dodatkowych granularności👇

Funkcje Rally Jira Grupa docelowa Głównie duże przedsiębiorstwa potrzebujące rozszerzonych rozwiązań do zwinnego zarządzania projektami Wszechstronne, odpowiednie dla wielu teamów różnej wielkości, od małych startupów po duże Enterprise Wsparcie Agile Silne wsparcie dla metodologii Scrum i Kanban , w tym zwinne śledzenie metryk Wysoce konfigurowalne tablice zwinne; wsparcie dla Scrum, Kanban i metodologii hybrydowych Niestandardowe Opcje niestandardowe w ograniczonym zakresie Wysoce konfigurowalne z szerokim zakresem dostępnych wtyczek i dodatków Łatwość użytkowania Bardziej stroma krzywa uczenia się i może być przytłaczająca dla mniejszych Teams Przyjazny dla użytkownika interfejs, ale złożoność wzrasta wraz z niestandardowym rozszerzeniem Opcje wdrożenia Głównie oparte na chmurze z kilkoma opcjami hybrydowymi Oferuje opcje wdrożenia w chmurze, hybrydowe i on-premise

Przechodząc głębiej, przyjrzyjmy się niektórym szczegółom obu narzędzi, aby jeszcze bardziej zacieśnić wybór ⬇️

Funkcja nr 1: wsparcie Agile

Rally został stworzony z myślą o zespołach Agile na poziomie Enterprise. Zawiera wiele narzędzi, takich jak tablice Scrum i Kanban, a także zaawansowane wskaźniki Agile, takie jak przepustowość, wydajność przepływu i przewidywalność przepływu. Oprogramowanie Rally doskonale nadaje się do zarządzania inicjatywami Agile na dużą skalę i wymaga dogłębnego wglądu w wydajność zespołu.

Z kolei Jira zapewnia wsparcie dla metodyk Scrum, Kanban, a nawet hybrydowych, co czyni ją silną alternatywą dla Rally. Oferuje również funkcje takie jak backlog grooming, story points i szczegółowe raportowanie, takie jak skumulowane diagramy przepływu i wykresy kontrolne - przydatne dla Teams, które chcą mieć większą kontrolę nad cyklem pracy.

Zwycięzca🏆: Jeśli prowadzisz operację Agile na dużą skalę z wieloma Teams i potrzebujesz zaawansowanego śledzenia Agile, Rally jest najlepszym wyborem

Jeśli jednak niestandardowe podejście ma większe znaczenie - zwłaszcza w przypadku Teams, które łączą i dopasowują metodologie Agile - Jira będzie służyć Ci lepiej

Funkcja #2: Planowanie zasobów i obciążeń

Rally pomaga zespołom zrównoważyć obciążenie pracą poprzez dostosowanie priorytetów biznesowych do dostępnych możliwości, dzięki czemu nikt nie tonie w zadaniach, z którymi nie może sobie poradzić. Wszystko pozostaje na swoim miejscu, a Teams mogą zrealizować zaplanowane cele bez chaosu w ostatniej chwili.

Z drugiej strony, Jira nie ułatwia tego zadania. Nie ma wbudowanego zaawansowanego zarządzania zasobami, więc Teams często muszą łączyć narzędzia innych firm lub polegać na arkuszach kalkulacyjnych. Może to zwiększyć chaos, ponieważ trudniej jest sprawdzić, kto jest dostępny i co jest faktycznie możliwe do zrobienia.

🏆 Zwycięzca: Rally wysuwa się na prowadzenie dzięki wbudowanemu planowaniu obciążeń, ułatwiając teamom zrównoważenie obciążeń pracą i bezproblemową realizację celów.

Funkcja #3: Ceny i skalowalność

Rally został stworzony z myślą o dużych przedsiębiorstwach, oferując plany wsparcia dla nawet 5000 użytkowników w pojedynczej instancji w chmurze. Nie znajdziemy tu jednak strony cenowej z wyczyszczonymi liczbami - wszystko jest niestandardowe w zależności od potrzeb. Chociaż sprawdza się to w przypadku dużych organizacji, które potrzebują dostosowanych rozwiązań, nie jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz po prostu zobaczyć koszty z góry.

Z drugiej strony, Jira oferuje darmowy plan dla małych Teams (do 10 użytkowników) oraz płatne plany zaczynające się od $$$ 53 za użytkownika miesięcznie. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy rozwijającym się biznesem, możesz skalować się we własnym tempie bez konieczności angażowania się w plan na poziomie Enterprise od pierwszego dnia.

🏆 Zwycięzca: Jira jest lepszym wyborem, jeśli chcesz rozwiązania, które rozwija się wraz z Tobą i nie wymaga rozmowy sprzedażowej tylko po to, aby zobaczyć ceny.

Rally vs. Jira na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby porównać Rally z Jira i spróbować zrozumieć rzeczywiste doświadczenia użytkowników. Chociaż nie ma konkretnych dyskusji porównujących te dwa narzędzia, przeszukaliśmy wątki i fora, aby zebrać spostrzeżenia od Teams korzystających z obu narzędzi.

Zaczynając od Jira, jeden z użytkowników powiedział:

Można go używać na dowolnej scenie zwinnej podróży. Kanban, full scrum, waterfall, ticketing, intake process itp. a wtyczki są świetne. Jest również dość łatwy do opanowania podstaw.

Można go używać na dowolnej scenie zwinnej podróży. Kanban, full scrum, waterfall, ticketing, intake process itp. a wtyczki są świetne. Jest również dość łatwy do opanowania podstaw.

Inny użytkownik wyraził odmienną opinię:

Jira nie jest pomocna dla zespołu, który chce być zwinny w swojej pracy nad rozwojem produktu lub usługi. Jira powstała jako produkt do "śledzenia błędów", a jej naturalnym domem jest środowisko typu centrum wsparcia, w którym problemy są zgłaszane ad hoc, ale muszą przejść przez zdefiniowany proces, a przytłaczająca liczba zasług jest do zrobienia z czasem reakcji. Zupełnie nie przypomina to zwinnego rozwoju produktu lub usługi. Nie przypomina też wcale zarządzania projektami.

Jira nie jest pomocna dla zespołu, który chce być zwinny w swojej pracy nad rozwojem produktu lub usługi. Jira powstała jako produkt do "śledzenia błędów", a jej naturalnym domem jest środowisko typu centrum wsparcia, w którym problemy są zgłaszane ad hoc, ale muszą przejść przez zdefiniowany proces, a przytłaczająca liczba zasług jest do zrobienia z czasem reakcji. Zupełnie nie przypomina to zwinnego rozwoju produktu lub usługi. Nie przypomina też wcale zarządzania projektami.

Z drugiej strony, Rally ma kilka limitowanych, ale rzeczowych recenzji, z jednym użytkownikiem mówiącym:

Mamy kilka pilnych problemów, którymi chcemy się zająć. W zeszłym roku przeprowadziliśmy przegląd AoA i AC/Rally nadal było najlepszą opcją.

Mamy kilka pilnych problemów, którymi chcemy się zająć. W zeszłym roku przeprowadziliśmy przegląd AoA i AC/Rally nadal było najlepszą opcją.

Inny użytkownik dodał:

Rally oferuje opcję darmowego konta dla organizacji z mniej niż 50 użytkownikami. Jest ona nieco limitowana (na przykład brak dostępu do API), ale może być odpowiednia dla Ciebie, jeśli już dobrze się z nią czujesz.

Rally oferuje opcję darmowego konta dla organizacji z mniej niż 50 użytkownikami. Jest ona nieco limitowana (na przykład brak dostępu do API), ale może być odpowiednia dla Ciebie, jeśli już dobrze się z nią czujesz.

Niektóre osoby były jednak rozczarowane Rally, mówiąc:

Narzędzie cały czas się zawieszało, więc zdarzały się okresy, w których nie mogliśmy aktualizować naszych zadań lub historii. Ogólnie rzecz biorąc, interfejs użytkownika jest bardzo niewygodny. Rzeczy, które powinny być natychmiast widoczne dla użytkownika, są ukryte pod podmenu itp.

Narzędzie cały czas się zawieszało, więc zdarzały się okresy, w których nie mogliśmy aktualizować naszych zadań lub historii. Ogólnie rzecz biorąc, interfejs użytkownika jest bardzo niewygodny. Rzeczy, które powinny być natychmiast widoczne dla użytkownika, są ukryte pod podmenu itp.

W tym momencie wielu użytkowników zaczyna szukać gdzie indziej, znajdując rozwiązania, które wypełniają lukę, jaką tworzą Rally i Jira.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Rally vs. Jira

Rally i Jira mają wiele mocnych stron. Jednak wyzwania, jakie ze sobą niosą, często przyćmiewają zalety. Właśnie wtedy potrzebny jest przełom.

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, wyłania się jako najlepszy sposób na zakończenie debaty. Doskonale równoważy elastyczność, intuicyjny interfejs i solidne funkcje. Łączy w sobie możliwości Rally na poziomie Enterprise z rozległymi integracjami i niestandardowymi opcjami Jira.

I szczerze mówiąc, to nie my to mówimy. Usłysz to od Mike'a Mullera ze Stevens Advertising:

Rally jest używany przez całą naszą agencję jako narzędzie do zarządzania projektami, oś czasu zadań i rozliczeń. Zastąpił starszy system i pozwolił nam przejść na bardziej zwinny przepływ zarządzania projektami oraz pomógł usprawnić komunikację wewnętrzną.

Rally jest używany przez całą naszą agencję jako narzędzie do zarządzania wszystkimi projektami, osią czasu zadań i rozliczeniami. Zastąpił starszy system i pozwolił nam przejść na bardziej zwinny przepływ zarządzania projektami oraz pomógł usprawnić komunikację wewnętrzną.

Dowiedzmy się, co wyróżnia ClickUp! 💁

ClickUp's One Up #1: Oprogramowanie do zarządzania projektami

Teams Agile działają szybko. ClickUp Project Management pomaga im działać jeszcze szybciej. Został zbudowany z myślą o wsparciu Scrum, Kanban, hybrydowych cykli pracy i mnóstwa szablonów zwinnych, dzięki czemu wszystko, od planowania sprintów po pielęgnację zaległości, znajduje się w jednym miejscu.

Szybsze śledzenie planów i realizacji projektów dzięki ClickUp do zarządzania projektami

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób funkcje zarządzania projektami ClickUp umożliwiają zespołom takim jak Twój lepszą pracę 👇

Wybierz spośród widoków Kanban, Gantt, listy lub kalendarza, aby dopasować je do swojego cyklu pracy. Brak sztywnych ustawień - tylko to, co działa dla Ciebie

Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym wyświetlają wykresy burndown, prędkości i obciążenia pracą na pierwszy rzut oka - bez konieczności przekopywania się przez raportowanie

📌 Ustaw wyzwalacze na czas i pozwól Ustaw wyzwalacze na czas i pozwól ClickUp Automatyzacja obsługiwać aktualizacje statusu, zadania, a nawet przypomnienia

Uprość proces tworzenia oprogramowania i usprawnij współpracę zespołu dzięki ClickUp for Software Teams

Pójdź jeszcze dalej dzięki rozwiązaniu ClickUp Software, aby przyspieszyć cykle rozwoju i dostarczać wysokiej jakości oprogramowanie na czas.

Dzięki narzędziom do zarządzania wydaniami, Teams mogą skonfigurować zautomatyzowane listy kontrolne wdrażania, dzięki czemu każdy krok, od przeglądów QA po aktywację funkcji, zostanie zrobiony bez przeszkód.

Przykładowo, zwinny zespół pracujący nad aktualizacją aplikacji może wykorzystać ClickUp do stworzenia mapy cyklu pracy nad oprogramowaniem. Ponadto może wizualnie planować cele sprintu za pomocą map drogowych, przypisywać zadania z wyraźnymi zależnościami i śledzić zaległości za pomocą widoku tablicy ClickUp.

Porada dla profesjonalistów: Użyj szablonu śledzenia błędów ClickUp, aby rejestrować i monitorować błędy lub usterki podczas tworzenia oprogramowania. Dzięki temu gotowemu systemowi śledzenia łatwiej jest podpowiedzieć, jak szybko oceniać i rozwiązywać problemy.

ClickUp's One Up #2: Wsparcie Agile

Zespoły Agile łączą w swoich procesach ciągłe doskonalenie, iteracyjny rozwój i szybkie pętle informacji zwrotnych. I to jest dokładnie to, co zwinne zarządzanie projektami ClickUp wnosi do tabeli.

Obsługuj mapy drogowe produktów, zaległości, sprinty, projektowanie UX i nie tylko - wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp dla zespołów Agile

Oto co mamy na myśli:

Ustaw cele sprintów, śledź postępy za pomocą map drogowych i utrzymuj priorytety w porządku dzięki organizacji zadań metodą "przeciągnij i upuść"

Upewnij się, że Twój zespół dotrzymuje tempa dzięki dedykowanym folderom sprintu, zarządzaniu zaległościami, wykresom burndown i śledzeniu prędkości

Udostępniaj mapy drogowe produktów, pozwól interesariuszom na widok postępów dzięki publicznym połączeniom i zbieraj opinie klientów za pomocą formularzy

Zadania ClickUp

A wszystko to staje się jeszcze bardziej usprawnione dzięki zadaniom ClickUp - gdzie każdy sprint, element zaległości i priorytet pozostaje zorganizowany w jednym centralnym miejscu.

Korzystaj z zadań ClickUp do realizacji sprintów, tworzenia zaległości i ciągłego doskonalenia

U podstaw ClickUp Tasks leży pomoc w:

Dziel epopeje na zadania, ustaw priorytety i przeciągaj elementy zaległości do aktywnych sprintów

Przypisywanie właścicieli, ustawianie terminów i śledzenie postępów za pomocą jasnych statusów, takich jak "Backlog", "W trakcie" i "Zrobione"

Śledzenie retrospektywnych elementów działań za pomocą powtarzających się zadań i uczynienie ciągłego doskonalenia częścią przepływu pracy

Oszczędność czasu: Oszczędź sobie kłopotów związanych z tworzeniem przepływu pracy od podstaw, ponieważ szablon Agile do zarządzania projektami ClickUp pozwala szybko rozpocząć pracę. Idealny dla zespołów nie korzystających z oprogramowania, używających Kanban lub Scrum, pomaga usprawnić żądania, ustalać priorytety pracy i płynnie przeprowadzać sprinty!

ClickUp One Up #3: Funkcje raportowania

Raportowanie nigdy nie było łatwiejsze niż z ClickUp Dashboards. Zamiast buszować po wielu narzędziach i arkuszach kalkulacyjnych, zwinne zespoły uzyskują ogólny widok postępu projektu w czasie rzeczywistym - wszystko w jednym miejscu.

Przekształć swoje projekty w elastyczne płótno danych, list, kart, wykresów i pulpitów dzięki ClickUp Dashboards

Oto jak to zrobić:

Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, monitoruj wykresy spalania i wypalania, skumulowany przepływ i wskaźniki prędkości, aby zobaczyć, jak kształtują się sprinty

Łatwe rejestrowanie, kategoryzowanie i ustalanie priorytetów raportowania błędów wraz z zadaniami sprintu, aby utrzymać zespoły programistów na właściwym kursie

Jeśli zadanie utknęło w martwym punkcie lub cykl pracy spowalnia, pulpity sprawiają, że jest to oczywiste, dzięki czemu zespoły mogą podjąć działania

I czekaj, to nie wszystko. ClickUp umożliwia zespołom niestandardowe pulpity z widżetami, które wyświetlają limity pracy w toku, czasy cyklu, a nawet dystrybucję obciążenia pracą. Oznacza to, że wszyscy (od programistów po interesariuszy) pozostają na tej samej stronie dzięki precyzyjnym, łatwym do przyswojenia danym.

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. ClickUp umożliwia natychmiastowe przekształcanie konwersacji w wykonalne zadania we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - zapewniając, że nic nie umknie uwadze.

Wybierz platformę do zrobienia wszystkiego: ClickUp

Rally i Jira dobrze ze sobą konkurują. Ale jeśli chodzi o siłę, personalizację i moc zwinnych frameworków - jest tylko jedno rozwiązanie, które bije je wszystkie.

ClickUp oferuje solidną funkcję i niestandardowe funkcje, których potrzebuje Twój zespół Agile, a wszystko to w ramach intuicyjnej platformy. Zostało zaprojektowane tak, aby zarządzanie projektami było płynne i wydajne, od pulpitów w czasie rzeczywistym i sprintów po integrację z istniejącymi narzędziami programistycznymi.

