Jak uprościć proces badań marketingowych w celu osiągnięcia powodzenia?

Netflix nadal jest bardzo odsetki od wiedzy o tym, co na nim oglądasz.

Ich zespół Consumer Insight wysyła ankiety, analizuje rozmowy w mediach społecznościowych, przeprowadza wywiady z użytkownikami, a nawet mierzy fizyczne reakcje odbiorców (biometria), aby zrozumieć, jak reagują na zawartość.

Analizując te dane, oceniają, które programy ludzie lubią i dlaczego. Celem jest poprawa jakości korzystania z Netflix i wyprzedzenie innych platform streamingowych.

Możesz to zrobić również dla swojego Businessu i stać się ulubieńcem konsumentów lub wyprzedzić konkurencję - a może nawet osiągnąć jedno i drugie!

Przeczytaj ten wpis na blogu i dowiedz się o procesie badania rynku, jak zorganizować proces planowania marketingowego i co może się stać, gdy tego nie zrobisz.

⏰60-sekundowe podsumowanie Badania marketingowe obejmują systematyczne gromadzenie i analizowanie danych w celu uzyskania wglądu w trendy rynkowe, zachowania klientów i dynamikę branży, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji

Jest to niezbędne do zrozumienia rynków docelowych, zmniejszenia ryzyka, zidentyfikowania możliwości, ulepszenia strategii, utrzymania konkurencyjności i zapewnienia satysfakcji klientów

Aby rozpocząć prowadzenie skutecznych badań rynkowych, zidentyfikuj kluczowe problemy lub możliwości, takie jak zrozumienie preferencji klientów lub ocena lojalności wobec marki, i ustaw jasne cele badawcze

Następnie określ metody badawcze (badania pierwotne lub wtórne), zdefiniuj grupę docelową, ustaw oś czasu i budżet oraz wybierz narzędzia do gromadzenia danych

Korzystaj z narzędzi takich jak ClickUp Formularze, aby zbierać odpowiedzi na ankiety i informacje zwrotne, zapewniając, że dane są istotne i przydatne do działania

Wizualizuj trendy danych, twórz raporty i udostępniaj wyniki interesariuszom w celu zapewnienia przejrzystości i wydajności. ClickUp Dashboards to świetne narzędzie do zrobienia tego

Wreszcie, zastosuj spostrzeżenia, aby udoskonalić strategie marketingowe, zweryfikować rozwój funkcji i podejmować decyzje oparte na danych

W trakcie tego procesu rozwiąż problemy takie jak rozproszenie danych, przeciążenie danymi, uprzedzenia i zmieniające się pytania badawcze dzięki zintegrowanym rozwiązaniom

Wykorzystaj szablon badań rynkowych ClickUp i funkcje oparte na AI, aby usprawnić cykl pracy badawczej, zautomatyzować zadania i usprawnić współpracę

Czym są badania marketingowe?

Badania marketingowe oznaczają systematyczne gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych w celu uzyskania wglądu w trendy rynkowe, zachowania klientów, konkurencję i dynamikę branży. Pomaga to firmom zrozumieć ich cel, zidentyfikować możliwości, rozwiązywać problemy i podejmować świadome decyzje oparte na danych.

W skrócie, proces badań marketingowych działa następująco: Zdefiniuj problem lub cel

Zaprojektuj proces i plan badawczy

Zbieraj dane z ankiet online, wywiadów, grup fokusowych lub innych narzędzi badawczych

Analizuj dane zebrane podczas procesu badawczego

Zastosuj spostrzeżenia do stworzenia strategii marketingowej

Dlaczego badania marketingowe są niezbędne?

Wyobraź sobie, że otwierasz kawiarnię. Badania rynkowe pomogłyby Ci dowiedzieć się, gdzie przebywają Twoi niestandardowi klienci i ile są skłonni zapłacić za kawę. Wyposaża Business w wiedzę i spostrzeżenia pozwalające podejmować świadome decyzje, ograniczać ryzyko i wykorzystywać nadarzające się okazje.

Oto dlaczego ma to znaczenie:

Zrozumienie rynku docelowego: Zgromadzenie danych na temat percepcji, preferencji, bolączek i zachowań klientów oraz dostosowanie produktu lub usługi do ich wymagań

Zmniejszenie ryzyka biznesowego: Zminimalizuj ryzyko, analizując dane przed wprowadzeniem nowego produktu, wejściem na nowy rynek lub zmianą strategii

Identyfikacja możliwości rynkowych: Badanie i odkrywanie trendów, luk i możliwości na rynku w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych

Poprawa strategii marketingowych: Dopracuj swój Dopracuj swój plan marketingowy i strategie dzięki dokładnym metodom gromadzenia danych, aby uzyskać lepsze zaangażowanie, cele i zwrot z inwestycji

Utrzymanie konkurencyjności: Bądź świadomy konkurencji, pojawiających się technologii i zmieniających się preferencji klientów, aby utrzymać swoją pozycję na rynku

Zadowolenie klientów: Śledzenie opinii i poziomu zadowolenia klientów w celu wprowadzenia niezbędnych zmian i poprawy ogólnych doświadczeń

Jak uprościć proces badań marketingowych

Według 85% respondentów ankiety online są jedną z najczęściej stosowanych metod badań ilościowych. W przypadku badań jakościowych popularne są wywiady pogłębione online z kamerami internetowymi (34%) i grupy fokusowe online z kamerami internetowymi (28%).

Podczas gdy tradycyjnie badacze rynku polegali na oddzielnych narzędziach do zarządzania projektami, gromadzenia danych i analizy, ClickUp przenosi te procesy do ujednoliconego obszaru roboczego.

Twórz i realizuj swoje plany marketingowe dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp umożliwia hostowanie jakościowych i ilościowych cykli pracy w ramach jednej platformy. Rozciąga się również na analizę danych i raportowanie. Łączy w sobie planowanie kampanii, generowanie zawartości oparte na AI, obszary robocze do współpracy i pulpity analityczne, aby zasilić procesy marketingowe - bez polegania na rozłącznych, rozproszonych narzędziach.

Nasza mentalność brzmi: "Jeśli nie ma tego w ClickUp, to nie istnieje". dlatego w dzisiejszych czasach ważne jest, aby każde działanie marketingowe było wprowadzane do ClickUp, gdzie będzie widoczne dla wszystkich zainteresowanych stron.

📮ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność poprzez limitowanie swojego zestawu narzędzi do dziewięciu lub mniej platform. A co z używaniem jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy Twoje zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, zakończone cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Zrozummy, jak stworzyć proces badań rynkowych w pięciu krokach (i gdzie ClickUp może go wesprzeć):

Krok 1: Zdefiniuj problem lub szansę

coca-Cola zmieniła swoją 99-letnią formułę w 1985 roku, wydając około 34,6 mln USD do zrobienia strategii marketingowej i promocji. Nie wzięto jednak pod uwagę emocjonalnego połączenia klientów z marką, co doprowadziło do przytłaczająco negatywnej krytyki i zmusiło ich do powrotu do klasycznej formuły w ciągu dwóch miesięcy.

Przeprowadzenie badań marketingowych wykraczających poza preferencje smakowe i uwzględniających lojalność wobec marki (połączenia emocjonalne) mogło uratować ich z tej sytuacji. Marka nie rozumiała swoich odbiorców docelowych i ich załącznika do klasycznej formuły, co doprowadziło do alienacji klientów.

Aby uniknąć powtórzenia błędu Coca-Coli, zadaj sobie te trzy pytania i zdefiniuj cel badań:

1. Co jest moją największą bolączką?

Przeanalizuj limity swojego Businessu. Musisz zidentyfikować kluczowe obszary wpływające na wyniki marki i powodujące luki w celu głębszego zrozumienia.

2. Czy pieniądze, które tracę przez te limity są tego warte?

Prowadzenie badań rynkowych może być kosztowne. Oszacuj swoje straty i określ, czy powinieneś zainwestować w dokładne badanie wyników swojej marki, analizę konkurencji, grupy docelowej itp.

3. Jakiego wyniku oczekuję po tych badaniach?

Sprecyzuj swój cel końcowy. Niezależnie od tego, czy chcesz ulepszyć proces, wprowadzić nowy produkt, zmodyfikować strategie cenowe, czy zrobić coś innego, zaplanuj pożądane wyniki.

Krok 2: Opracuj plan badań marketingowych

Po zdefiniowaniu celu badania, nadszedł czas na nakreślenie planu badania rynku. Podzielmy ten proces na cztery kroki:

1. Zidentyfikuj metody badawcze

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać dane. Mogą to być badania eksploracyjne (zrozumienie niezdefiniowanego problemu) lub badania rozstrzygające (rozwiązanie zidentyfikowanego problemu).

Zastosuj te dwie metody lub wybierz jedną, która lepiej Ci służy:

Badania podstawowe: Zbieranie nowych danych za pomocą ankiet, wywiadów, grup fokusowych lub obserwacji

Badania wtórne: Wykorzystaj istniejące dane, takie jak raportowanie branżowe, badania rynku i analizy konkurencji

Wskazówka dla profesjonalistów: Najlepiej zacząć od danych wtórnych, aby uzyskać przegląd i zidentyfikować trendy rynkowe, a następnie przeprowadzić badania podstawowe w celu uzyskania szczegółowych informacji. Najskuteczniejsze wyniki badań łączą obie metody.

2. Zdefiniuj grupę docelową

Określ, kogo badasz i czy poszerzasz swoją bazę klientów.

Kluczowe czynniki: Dane demograficzne (wiek, płeć, dochód), lokalizacja, zachowania lub preferencje zakupowe

Przykład: Wprowadzając na rynek nowy produkt do pielęgnacji skóry w Indiach, zdefiniuj płeć, grupę dochodową, problem skóry itp. aby Twoja oferta była skierowana do właściwych odbiorców.

3. Zaplanuj oś czasu i budżet

Podziel swój plan na fazy i wyznacz jasne terminy zbierania danych, analizy i wdrożenia.

Przydziel z wyprzedzeniem budżet na narzędzia programowe (jeśli istnieją), zachęty dla uczestników i aplikacje badawcze innych firm.

Zaprojektuj zestaw narzędzi do przygotowania raportu z badań rynkowych. Możesz przełączać się między wieloma programami lub skorzystać z szablonów badań ryn kowych i uprościć proces poprzez automatyzację złożonych cykli pracy badawczej.

Na przykład szablon do badań rynkowych ClickUp jest przeznaczony dla firm każdej wielkości. Jego funkcje, takie jak śledzenie zadań, automatyzacja cykli pracy i niestandardowe widoki, pomagają gromadzić, organizować i analizować dane rynkowe.

Niezależnie od tego, czy identyfikujesz potrzeby klientów, oceniasz konkurencję, czy planujesz wprowadzenie produktu na rynek, organizuje każdy krok, oszczędza czas i zwiększa wydajność.

Pobierz szablon Uprość każdy aspekt badań marketingowych i podejmuj decyzje oparte na danych dzięki szablonowi ClickUp Market Research

Oto co możesz zrobić z tym szablonem:

Uporządkuj wszystkie dane z badań rynkowych, takie jak odpowiedzi na ankiety, opinie klientów i analizy konkurencji, w jednym miejscu

Użyj pól niestandardowych, takich jak "Typ badania rynku" i "Technika gromadzenia danych", aby skategoryzować dane wejściowe w celu łatwego wyszukiwania i filtrowania

Podziel złożone projekty badawcze na łatwe do wykonania zadania i przydziel je członkom zespołu

Ustaw automatyzację ClickUp , aby wysyłać ankiety i przypomnienia, oszczędzając czas i obiecując dokładny zasięg

Przygotuj szczegółowe raportowanie podsumowujące wyniki badań i strategie działania

Krok 3: Zbierz odpowiednie dane i informacje

Firmy rejestrują dane demograficzne klientów, preferencje, zachowania zakupowe i trendy rynkowe, aby uzyskać wgląd niezbędny do podejmowania decyzji opartych na danych i udoskonalania swoich strategii.

Formularze ClickUp zapewniają ustrukturyzowany, konfigurowalny sposób zbierania odpowiedzi na ankiety, opinii i innych danych wejściowych, zapewniając, że zebrane informacje są istotne i przydatne do działania.

Wykorzystaj logikę warunkową w formularzach ClickUp do organizowania wewnętrznych informacji zwrotnych

Dzięki formularzom możesz:

Konwertuj odpowiedzi na zadania : Automatycznie przekształcaj przesłane formularze w wykonalne zadania w ramach cyklu pracy

Wykorzystaj logikę warunkową : Dostosuj formularze do ankiet, opinii lub próśb za pomocą logiki warunkowej w celu precyzyjnego gromadzenia danych

Zarządzaj przekazywaniem zadań : Przypisuj zadania bezpośrednio do odpowiednich Teams na podstawie danych z formularza

Włącz dynamiczne przechwytywanie danych : Użyj logiki warunkowej, aby dostosować pytania i zapewnić dokładne, trafne odpowiedzi

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji: Automatyzacja dystrybucji danych i tworzenia zadań w celu ograniczenia pracy ręcznej

Możesz również skorzystać z ClickUp Brain - rozwiązania ClickUp AI , aby tworzyć celowe pytania ankietowe, analizując dane kontekstowe z zadań, dokumentów i historycznej wiedzy o firmie przechowywanej w ClickUp.

Użyj ClickUp Brain do generowania pytań ankietowych, aby poznać preferencje klientów, trendy rynkowe i wiele więcej

Może opracowywać pytania ankietowe w celu zebrania informacji zwrotnych na temat preferencji klientów, punktów bólu lub żądań funkcji. Może również podsumowywać odpowiedzi, podkreślać kluczowe trendy i sugerować przydatne spostrzeżenia, usprawniając podejmowanie decyzji przez zespoły ds. rozwoju produktu, marketingu lub obsługi klienta.

W skrócie, ClickUp Brain redukuje ręczny wysiłek i czas poświęcany na przygotowanie ankiet i analizę danych.

Poznaj wiele sposobów, w jakie AI może usprawnić Twoje wysiłki marketingowe w naszym krótkim materiale wideo:

🧠 Ciekawostka: Kiedy ludziom podawano to samo wino z różnymi etykietami cenowymi, ich mózgi wykazywały większą przyjemność z picia drogiej wersji - mimo że samo wino było takie samo! Firmy mogą projektować lepsze produkty i kampanie marketingowe w oparciu o to, jak działają mózgi, a nie tylko o to, co ludzie mówią, że im się podoba. Dlatego właśnie psychologia odgrywa tak ważną rolę w marketingu!

Krok 4: Analiza danych i raportowanie wyników

Po zebraniu danych, kolejnym kluczowym krokiem jest ich analiza w celu wyciągnięcia wniosków i zaprezentowania wyników. Dzięki pulpitom ClickUp możesz przekształcić surowe dane w wizualne spostrzeżenia i tworzyć konfigurowalne raporty z badań marketingowych do udostępniania interesariuszom.

Stwórz pulpit ClickUp, aby wizualizować metryki bez zamieszania

Użyj ClickUp Dashboards do:

Tworzenie dostosowanych wykresów, grafów i kart do wyświetlania trendów danych, statusów zadań i postępów projektu

Tworzenie pulpitów marketingowych, które mierzą wydajność kampanii lub pulpitów CRM do analizy segmentacji klientów i ryzyka churnu

Udostępnianie wyników zainteresowanym stronom lub klientom za pośrednictwem portali klienta, zapewniając przejrzystość i wydajność

Zadawanie pytań takich jak "Jakie trendy pojawiają się w opiniach klientów?" i zlecanie AI dostarczania natychmiastowych, kontekstowych odpowiedzi w pulpitach nawigacyjnych

Monitorowanie wskaźników KPI i mierzenie wpływu zmian opartych na badaniach w czasie

Krok 5: Wprowadź swoje badania w życie

Duolingo łączy jakościowe badania użytkowników z danymi ilościowymi w celu walidacji rozwoju swoich funkcji. Zbiera wewnętrzne informacje zwrotne, biorąc pod uwagę codzienne wzorce użytkowania i zaangażowania zespołu (zwane również Teams). Następnie przeprowadza dokładne badania użytkowników dotyczące nowych funkcji i monitoruje reakcje użytkowników za pośrednictwem platform takich jak Reddit i Twitter.

Prowadzi również długoterminowe eksperymenty (ponad trzy miesiące), udostępniając funkcje większości użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu grupy kontrolnej. Pozwala im to zmierzyć długoterminowy wpływ funkcji społecznościowych.

Brzmi jak cała masa analiz?

Możesz go zautomatyzować dzięki ClickUp Brain! To fantastyczne narzędzie do generowania spostrzeżeń na podstawie istniejących danych.

Przeprowadzaj analizy rynku, branży i konkurencji za pomocą ClickUp Brain

Pomaga:

Natychmiastowe odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące zadań badawczych, dokumentów lub zbiorów danych dzięki Q&A opartym na AI

Twórz tabele, szablony i niestandardowe widoki, umożliwiając zespołom marketingowym wizualizację danych w sposób, który dla nich działa

Pisz szczegółowe raporty rynkowe z wbudowanym sprawdzaniem pisowni, organizując spostrzeżenia, opracowując podsumowania lub przeprowadzając analizę konkurencji (pamiętaj o weryfikacji danych, ponieważ AI może popełniać błędy!)

Aby uzyskać jeszcze szybsze rozwiązanie, wypróbuj szablon analizy rynku ClickUp i wdrażaj kluczowe wnioski, aby podejmować decyzje oparte na danych.

Szablon usprawnia współpracę i realizację zadań, umożliwiając przypisywanie ich do odpowiednich członków zespołu, aktualizowanie statusów postępu, takich jak "analiza", "zakończone" lub "nowy wpis", a także korzystanie z funkcji, takich jak śledzenie czasu i pola niestandardowe.

Dzięki ClickUp możemy pokazać, co dzieje się z naszymi inicjatywami marketingowymi w widoku regionalnym lub w widoku kampanii. Obejmuje to sprawdzenie, jakie rodzaje działań prowadzimy i do jakiej sceny lejka je przypisaliśmy. W ten sposób kierownictwo wyższego szczebla może łatwo uzyskać informacje na temat statusu projektu.

🧠 Ciekawostka: Wprowadzone na rynek w 2014 r. okulary Google Glass zostały wycofane z rynku zaledwie rok później z powodu obaw o prywatność i ceny wynoszącej 1500 USD. Pomimo powrotu w 2017 r. jako narzędzie dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, w 2023 r. ponownie zaprzestano ich produkcji. Nawet przełomowe pomysły mogą się potknąć bez odpowiedniego dopasowania do rynku!

Najlepsze praktyki w zakresie badań rynkowych

Postępuj zgodnie z tymi pięcioma najlepszymi praktykami, aby uprościć plan projektu marketingowego w celu skutecznego badania rynku:

1. Zdefiniuj cele

Zacznij od ustawienia konkretnych, mierzalnych celów, które bezpośrednio wiążą się z szerszą strategią marketingową.

Na przykład, zamiast niejasnego celu, takiego jak "zrozumienie preferencji klientów", ustaw precyzyjny cel, taki jak "zidentyfikowanie trzech najważniejszych funkcji, których klienci oczekują w nowym produkcie". "Pomoże to ukierunkować wysiłki badawcze i zapewni zebranie odpowiednich, przydatnych informacji.

2. Wybierz metody badawcze

Wybierz metody badawcze w oparciu o swoje cele. Wykorzystaj badania podstawowe (takie jak wysyłanie ankiet do obecnych klientów lub przeprowadzanie pogłębionych wywiadów z potencjalnymi klientami), aby zebrać bezpośrednie opinie na temat swoich produktów.

Połącz to z badaniami wtórnymi (takimi jak przeglądanie raportów branżowych lub analizowanie opinii konkurencji), aby zidentyfikować trendy i luki na rynku, zapewniając szersze zrozumienie.

3. Wybierz grupę docelową

Skoncentruj się na zgodnym segmencie klientów, aby upewnić się, że Twoje dane mają zastosowanie. Sprecyzuj, od kogo zbierasz dane.

Zamiast przeprowadzać szeroko zakrojone badania, skup się na celowym segmencie klientów, takim jak "mamy w wieku 25-40 lat z dziećmi poniżej 10 roku życia na obszarach miejskich", jeśli testujesz produkt skierowany do nadrzędne. Gwarantuje to, że zebrane dane są bardzo istotne dla produktu lub usługi, którą wprowadzasz na rynek.

4. Zadawaj jaśniejsze pytania

Zaprojektuj bezstronne i rzeczowe pytania badawcze, aby podpowiedzieć przydatne dane. Zamiast pytać: "Czy podoba Ci się nasz produkt?", zapytaj: "Jaką jedną funkcję chciałbyś mieć w naszym produkcie?"

To bardziej szczegółowe pytanie pomaga odkryć precyzyjne punkty bólu i dostarcza danych, na podstawie których można działać. Unikaj pytań naprowadzających, które mogą zniekształcić wyniki.

Upewnij się, że Twoje badania są wiarygodne, sprawdzając wyniki w co najmniej dwóch lub trzech źródłach. Na przykład, jeśli ankieta wskazuje, że 40% użytkowników chce aplikacji mobilnej, potwierdź to, sprawdzając fora internetowe, opinie w mediach społecznościowych i aplikacje konkurencji, aby sprawdzić, czy to zapotrzebowanie jest spójne w wielu punktach styku.

Przeprowadzenie testu pilotażowego z małą grupą przed skalowaniem wysiłków pomaga również zweryfikować, czy dane są przydatne do działania i zgodne z Twoimi celami

Wyzwania w procesie badań marketingowych

Zanim zaczniesz ekscytować się planowaniem procesu badań marketingowych, rozważ te pięć limitów i ich rozwiązań - aby wprowadzić swój produkt lub usługę na rynek bez luzu!

Badanie różnych segmentów rynku często wymaga dostępu do wielu źródeł danych rozproszonych na różnych platformach, co prowadzi do nieefektywności.

Zanotuj wszystkie używane programy i ich funkcje lub skorzystaj z ClickUp - aplikacji do wszystkiego, która łączy zarządzanie projektami, udostępnianie wiedzy, komunikację na czacie, automatyzację opartą na AI i wyszukiwanie. Pracuj mądrzej i bądź zorganizowany!

2. Przeciążenie danymi

Organizowanie zebranych danych w użyteczne spostrzeżenia może być przytłaczające. Mogą zdarzyć się pomyłki, które podpowiedzą Ci, jak stracić krytyczne informacje.

Podczas gdy słowa na papierze lub w dokumentach mogą powodować zamieszanie i frustrację, wizualizacja danych może to zmienić. Organizowanie kluczowych wskaźników i trendów za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp może pomóc w filtrowaniu przytłaczających danych i skupieniu się na spostrzeżeniach.

3. Błędy w danych pierwotnych i wtórnych

Stronniczość badań rynkowych często wynika z opierania się na limitowanych danych lub źródłach.

Dywersyfikacja metod i źródeł gromadzenia danych przy jednoczesnej krzyżowej walidacji wyników. Na przykład, firmy powinny łączyć dane ilościowe (dane dotyczące sprzedaży, trendy rynkowe) ze spostrzeżeniami jakościowymi (wywiady z klientami, analiza konkurencji). Powinny rozumieć zarówno demografię celu, jak i działania konkurencji, aby uniknąć wąskiej perspektywy.

Teams marketingu i sprzedaży powinny również dzielić się spostrzeżeniami zamiast pracować niezależnie, co dodatkowo wzmacnia strategię komunikacji marketingowej firmy. Taka współpraca pomaga zidentyfikować i skorygować potencjalne uprzedzenia w zrozumieniu rynku.

4. Pytanie badawcze nigdy nie jest statyczne

Bez względu na to, jak świetny jest Twój produkt lub usługa, sprzedaż może spaść do poziomu plateau. Dzieje się tak, ponieważ rynek zmienia się każdego dnia wraz z nową konkurencją i wyzwaniami. Twój zespół marketingowy lub ktoś inny nie może być czujny 24/7.

Firmy powinny ustawić pętle monitorowania i informacji zwrotnych, w których dane sprzedażowe i reakcje rynku informują i udoskonalają pytania badawcze.

Załóżmy na przykład, że wstępne badania wykazały spadek sprzedaży w określonej grupie demograficznej. W takim przypadku pytanie badawcze powinno ewoluować od "Dlaczego sprzedaż spada?" do bardziej szczegółowych pytań, takich jak "Co zmieniło się w zachowaniach zakupowych tej grupy demograficznej?" lub "Jak zmieniły się ich potrzeby?".

👀Do zrobienia? Około 1 na 4 biznesy nie posiada gotowej do zrobienia strategii badań rynkowych.

Identyfikuj i wypełniaj luki rynkowe dzięki ClickUp

Proces badania rynku jest podstawą świadomego podejmowania decyzji i strategii rozwoju. Pomaga zrozumieć potrzeby klientów, ocenić konkurencję i zidentyfikować trendy rynkowe, zapewniając dostosowanie wysiłków do właściwych spostrzeżeń.

Wspaniałą wiadomością jest to, że uproszczenie badań rynkowych jest łatwe dzięki intuicyjnym narzędziom i szablonom ClickUp. Dzięki ClickUp możesz pozostać zorganizowany, śledzić postępy w swoich inicjatywach badawczych i szybko analizować dane, aby dostosowywać i ulepszać swoje strategie.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i wypróbuj go sam.