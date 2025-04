Jak angażować i rekrutować pasywnych kandydatów

Znalezienie odpowiedniego kandydata może przypominać szukanie igły w stogu siana. Po niezliczonych aplikacjach pojawiają się te same problemy - niektórym brakuje doświadczenia, inni po prostu nie pasują do wizji.

Czasami najlepsi kandydaci nawet nie szukają pracy. Ich profile po cichu wyróżniają się imponującym doświadczeniem i bystrymi spostrzeżeniami, ale nic nie wskazuje na to, że są na rynku.

Przyciąganie pasywnych kandydatów nie polega na czekaniu, aż sami się zgłoszą. Wymaga to przemyślanego, przekonującego podejścia - takiego, które wzbudzi odsetki w możliwościach, o których nawet nie wiedzieli, że ich omijają.

Aby znaleźć i zatrzymać najlepsze talenty, musisz wiedzieć, jak zaangażować pasywnych kandydatów i przekonać ich do siebie. Przyjrzyjmy się strategiom, które działają i jak ClickUp może pomóc usprawnić ten proces. 🔍

Wykorzystaj media społecznościowe: Zaangażuj się na LinkedIn, Instagramie i X dzięki spersonalizowanemu zasięgowi i employer brandingowi

Wykorzystaj ukryte pule talentów: Eksploruj przeszłych kandydatów, polecenia i społeczności zawodowe

Przygotuj atrakcyjną ofertę pracy: Pomiń ogólne wiadomości; podkreśl rozwój kariery i dostosuj swoje podejście

Usprawnij rekrutację dzięki ClickUp : Korzystaj z zadań ClickUp do śledzenia kandydatów, ClickUp Brain do działań opartych na AI oraz szablonów HR, aby uprościć zatrudnianie Korzystaj z zadań ClickUp do śledzenia kandydatów, ClickUp Brain do działań opartych na AI oraz szablonów HR, aby uprościć zatrudnianie

Kandydaci pasywni to profesjonaliści, którzy nie poszukują aktywnie nowej pracy, ale są otwarci na odpowiednią okazję. Są oni zadowoleni ze swoich obecnych ról i nie przewijają tablic ogłoszeń ani nie odświeżają LinkedIn w poszukiwaniu nowych ofert.

Oto kilka przykładów pasywnych kandydatów: inżynier oprogramowania dobrze prosperujący w swojej obecnej roli, ale otwarty na dołączenie do konkurencji w celu realizacji przełomowych projektów 📊 Doświadczony menedżer ds. marketingu udostępniający swoje spostrzeżenia online, nie poszukujący aktywnie, ale reagujący na role wyższego szczebla, które są zgodne z jego doświadczeniem grafik, który lubi swoją pracę, ale pociągają go możliwości oferujące większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi projektantami

Aktywne osoby poszukujące pracy są jak odkrywcy, którzy zawsze są w ruchu, podczas gdy pasywni kandydaci przypominają raczej tajnych agentów - są zadowoleni ze swojej obecnej misji, dopóki nie nadarzy się idealna okazja.

Oto czym się różnią:

Aspekt Aktywni kandydaci Pasywni kandydaci Status poszukiwania pracy Aktywne poszukiwanie nowych możliwości Nie szukasz pracy, ale jesteś otwarty na odpowiednią ofertę Poziom zaangażowania Częste aplikowanie na oferty pracy i uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych Potrzebujesz spersonalizowanych działań i przekonywania Mindset Skoncentrowany na rozwoju kariery lub zmianie pracy Zawartość obecnej pracy, ale ciekawość lepszych opcji Pozycja na rynku umiejętności Młodsi, średniego szczebla lub badający rynek po przerwie lub zmianie pracy Wykwalifikowani specjaliści doskonale sprawdzający się w swoich rolach Wysiłek rekrutacyjny Łatwiejszy cel i zaangażowanie Wymaga proaktywnego pozyskiwania kandydatów i starannego zarządzania powiązaniami Motywacja do zmiany Bezrobocie, niezadowolenie lub poszukiwanie postępów w karierze zawodowej Przyciągnięci lepszymi możliwościami, rozwojem kariery lub wyjątkowymi wyzwaniami

Ich zrozumienie pozwoli ci dostosować swoje podejście do celów rekrutacyjnych i znaleźć idealnych kandydatów.

Rekrutacja pasywnych kandydatów może wymagać więcej wysiłku, ale jest tego warta.

Oto dlaczego:

Kandydaci pasywni są często wysoce wykwalifikowani i selektywni, co sprawia, że są bardziej skłonni do pozostania w firmie.

Wnoszą różnorodne perspektywy: Ponieważ wielu z nich pochodzi z różnych branż i środowisk, wnoszą oni unikalne umiejętności i pomysły, które mogą przenieść Twój zespół na wyższy poziom.

Jednak pasywni kandydaci nie przyjdą sami - musisz do nich dotrzeć i przyciągnąć ich uwagę.

Czy wiesz, że 70% globalnej siły roboczej stanowią kandydaci pasywni? To całkiem spora pula talentów do wzięcia pod uwagę.

Do zrobienia - jak dostosować kampanię rekrutacyjną, aby przyciągnąć pasywnych kandydatów?

Dowiedzmy się. 🔎

1. Naszkicuj swojego idealnego pracownika

Zgodnie z raportowaniem, 90% pracodawców nie osiągnie swoich celów rekrutacyjnych w 2023 roku, a 32% stwierdziło, że stało się tak, ponieważ pula kandydatów nie była dobrze dopasowana. Słabe opisy stanowisk i niska widoczność to powszechne problemy, ale znalezienie odpowiednich talentów to strzał w ciemno, jeśli nie wiesz, kogo szukasz.

To właśnie w tym miejscu pojawia się budowanie persony kandydata. Pomaga to zrozumieć, kim są wykwalifikowani kandydaci, czego chcą i jak przyciągnąć ich do odpowiedniej roli.

Aby zrobić to dobrze: Zrozum, co motywuje Twoich idealnych kandydatów, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój kariery, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, czy konkretne ustawienia umiejętności

Wykorzystaj dane z poprzednich rekrutacji, informacje zwrotne od swojego zespołu i badania rynku, aby ukształtować swoją osobowość z prawdziwymi spostrzeżeniami

Dostosuj opisy stanowisk, działania informacyjne i działania employer brandingowe tak, aby bezpośrednio odpowiadały potrzebom i preferencjom Twoich idealnych kandydatów

Oto przykład:

Przykład persony kandydata na starszego kierownika ds. marketingu produktu

Błędy, których należy unikać: Uogólnienie : Kandydaci pasywni są wyjątkowi, mają różne motywacje i preferencje. Porzuć więc szablonowe persony

Wzmocnienie uprzedzeń : Zbytnie skupianie się na konkretnych stopniach naukowych lub certyfikatach może nieumyślnie odfiltrować utalentowanych kandydatów z różnych środowisk

Stagnacja: Nie zadowalaj się przestarzałą osobowością. Aktualizuj ją regularnie w miarę ewolucji potrzeb rynku i oczekiwań kandydatów

2. Spraw, aby Twoje media społecznościowe były skuteczne

Media społecznościowe nie są grą typu "opublikuj i czekaj", jak tablice ogłoszeń. To dwukierunkowa ulica, na której można dotrzeć do kandydatów, zainicjować rozmowy i budować relacje. Co więcej, można uzyskać wgląd w odsetki kandydatów, ich osobowość i to, co ich wyróżnia.

Nic dziwnego, że 92% pracodawców zwraca się do platform mediów społecznościowych, aby znaleźć pasywnych kandydatów!

Oto jak najlepiej wykorzystać każdą platformę:

LinkedIn Skorzystaj z LinkedIn Sales Navigator, aby dotrzeć do puli pasywnych talentów dzięki zaawansowanym filtrom umiejętności, branży i kariery

Zapoznaj się z rekomendacjami i rekomendacjami, aby ocenić wiedzę i reputację kandydata na jego polu

Ogólne wiadomości InMails, takie jak "*Hej, zatrudniamy!", nie wystarczą. Pokaż im, że znasz ich pracę

Przykład spersonalizowanej wiadomości Inmail na LinkedIn

Instagram Użyj Stories i Reels, aby pokazać, co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa. Pomyśl o wyjściach Teams, fajnych projektach, a nawet biurowych zwierzakach

Współpracuj z pracownikami, udostępniając im zawartość profilu firmowego. Prawdziwi ludzie = prawdziwy wpływ

Używaj hashtagów takich jak #WeAreHiring lub #LifeAt[YourCompany], aby zwiększyć widoczność

X (Twitter) Szukaj hashtagów takich jak #OpenToWork, #DesignJobs lub słów kluczowych związanych z branżą, aby dostrzec pasywnych kandydatów poszukujących pracy

Zaangażuj potencjalnych pracowników poprzez polubienie lub komentowanie ich tweetów. To świetny sposób na budowanie relacji (i nie wydawanie się spamerem)

Publikuj oferty pracy z humorem, GIF-ami lub sprytną grą słów

Twórz prywatne listy potencjalnych kandydatów, aby śledzić ich aktualizacje i angażować się z nimi w znaczący sposób w czasie

Błędy, których należy unikać: Pomijanie ustawień prywatności : Nie wchodź do DM bez pozwolenia. Szanuj ustawienia prywatności

Ignorowanie kultury platformy : To, co działa na Instagramie, może nie sprawdzić się na LinkedIn. Poznaj więc klimat swojej platformy

Udostępnianie ofert pracy : Zbuduj relacje przed poproszeniem o CV

Kopiowanie i wklejanie wiadomości: Unikaj ogólnych wiadomości na różnych platformach; dostosuj je do każdej platformy

3. Wykorzystaj różne pule talentów

Pozyskiwanie odpowiednich pasywnych kandydatów do pracy zaczyna się od wiedzy, gdzie szukać. Jeśli szukasz projektanta graficznego, miejsca takie jak Dribble i Behance są miejscami, w których można znaleźć talenty z najwyższej półki. W przypadku ról związanych ze sprzedażą, wydarzenia networkingowe i konferencje branżowe mogą prowadzić do doskonałych dopasowań.

💪 Oto, na czym skupić swoje wysiłki: Poprzedni kandydaci : Zdarza się, że odpowiedni kandydaci są już w trakcie rekrutacji, dlatego warto sprawdzić system śledzenia kandydatów. Dotrzyj do tych, którzy przeszli do późniejszych rund, ale czas nie był po ich stronie ostatnim razem

Programy poleceń pracowniczych : Twoi pracownicy to najlepsi łowcy talentów. Zachęcaj ich do polecania osób z ich sieci kontaktów. Poleceni kandydaci osiągają lepsze wyniki i zostają na dłużej, co sprawia, że proces rekrutacji jest dla nich korzystny. W rzeczywistości jest to : Twoi pracownicy to najlepsi łowcy talentów. Zachęcaj ich do polecania osób z ich sieci kontaktów. Poleceni kandydaci osiągają lepsze wyniki i zostają na dłużej, co sprawia, że proces rekrutacji jest dla nich korzystny. W rzeczywistości jest to #1 źródło wysokiej jakości pracowników

Profesjonalne społeczności: Dołącz do społeczności branżowych na platformach takich jak Discord czy Slack. Są to idealne miejsca do znalezienia pasywnych kandydatów, którzy są już zaangażowani w znaczące dyskusje związane z Twoją niszą

Błędy, których należy unikać: Przeciążenie zbyt dużą liczbą próśb: Unikaj bombardowania pracowników ciągłymi prośbami o polecenia. Zamiast tego skoncentruj się na kilku kluczowych rolach i zachęcaj do polecania lepszej jakości niż ilości

Pomijanie etykiety społeczności: Nikt nie lubi spamu. Szanuj społeczność, uczestnicząc w dyskusjach przed przedstawieniem potrzeby rekrutacyjnej

4. Spraw, by każdy e-mail miał znaczenie dzięki personalizacji

Wysyłanie ogólnych e-maili, naciskanie przycisku "wyślij" i czekanie z niczym poza ciszą - to jak ostateczne wyzwanie każdego rekrutera.

Prawda jest jednak taka, że ogólny zasięg to przeżytek. Jeśli chcesz się wyróżnić, personalizacja jest drogą do sukcesu - zwłaszcza, gdy 76% osób poszukujących pracy jest otwartych na kontakt z rekruterami za pośrednictwem e-maili.

aby wyróżnić swoją wiadomość: Porzuć kopiuj-wklej: Nikt nie chce czuć się jak kolejne nazwisko na liście. Odnieś się do ich ostatnich projektów, osiągnięć, a nawet tego jednego tweeta o ich zamiłowaniu do podróżowania

Pokaż korzyści poza wypłatą: Wynagrodzenie ma znaczenie, ale to tylko jeden z elementów układanki. Podkreśl elastyczność, możliwości rozwoju kariery, integracyjną kulturę firmy i wyjątkowe korzyści, które wyróżniają Twoją firmę

Mów ich językiem: Niektórzy kandydaci zwracają uwagę na szczegóły, podczas gdy inni wolą bardziej swobodną rozmowę. Dowiedz się, co działa najlepiej i odpowiednio przygotuj swój przekaz

Błędy, których należy unikać: Przeładowanie żargonem branżowym : O ile wykazanie się wiedzą jest dobre, o tyle nadużywanie nieistotnego żargonu lub modnych słów może zrazić kandydatów. Język powinien być wyczyszczony i prosty

Nie szanuj ich czasu: Zachowaj zwięzłość i rzeczowość przekazu, ale z wystarczającą dozą uroku, by przyciągnąć uwagę kandydatów

Nie zostawiaj rozmowy niedokończonej. Delikatne szturchnięcie pokazuje, że nadal jesteś odsetki i utrzymuje otwarte drzwi dla potencjalnych możliwości

5. Zadawaj właściwe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Gdy zainteresujesz pasywnego kandydata, zadawaj mu przemyślane pytania, aby odkryć jego motywacje.

Pytania, które warto zadać pasywnemu kandydatowi: Pytanie oparte na scenariuszu : Wyobraź sobie, że pracujesz nad projektem z napiętym terminem, a klient zmienia swoje wymagania w połowie. Jak byś sobie z tym poradził?

Wizjonerskie zapytanie : Gdybyś jutro kierował zespołem składającym się z 10 osób, jaką wizję byś dla nich ustawił i jak zmotywowałbyś ich do jej osiągnięcia?

Podgląd osobowości : Jakie najbardziej kreatywne rozwiązanie wymyśliłeś w pracy i jaki wywarło ono wpływ?

Rozwój kariery : Gdzie widzisz siebie za 5 lat i jak myślisz, w jaki sposób nasza firma mogłaby wesprzeć tę wizję?

Dopasowanie kulturowe: W jakim środowisku pracy dobrze się czujesz i w jaki sposób przyczyniasz się do budowania pozytywnej kultury?

Błędy, których należy unikać: Pytania typu "Tak/Nie": Pytania typu "Czy osiągnąłeś swoje cele sprzedażowe?" nie powiedzą ci wiele poza liczbą. Zamiast tego zapytaj: "Jakie strategie wdrożyłeś do zrobienia więcej niż zakładane cele sprzedażowe?"

Tryb przesłuchania: Unikaj atmosfery przesłuchania, która sprawia, że kandydat czuje się jak pod obserwacją

Przyspieszanie procesu rekrutacji: Pasywni kandydaci potrzebują czasu, aby rozważyć swoją decyzję. Przyspieszanie procesu może sprawić, że poczują się niedocenieni

Zatrudnianie pasywnych kandydatów wiąże się z przeszkodami, a ich pokonanie wymaga kreatywności i umiejętności rekrutacyjnych, aby doprowadzić ich do odpowiedniej okazji.

1. Pisanie skutecznych ogłoszeń o pracę

Ponieważ kandydaci pasywni nie poszukują aktywnie pracy, tradycyjne ogłoszenia o pracę mogą nie przyciągnąć ich uwagi.

Rozwiązanie: korzystaj z oprogramowania do zarządzania talentami, aby tworzyć oferty pracy, które nie tylko przyciągną wykwalifikowanych specjalistów, ale także będą zgodne z Twoją misją, wartościami i kulturą dystrybucja ogłoszeń o pracę w miejscach często odwiedzanych przez kandydatów, takich jak fora branżowe, LinkedIn lub niszowe społeczności

2. Ograniczona dostępność na rozmowy kwalifikacyjne

Pasywni kandydaci często mają trudności ze znalezieniem czasu na rozmowy kwalifikacyjne, jednocześnie żonglując swoimi bieżącymi obowiązkami.

Rozwiązanie: oferuj elastyczne terminy rozmów kwalifikacyjnych, w tym wczesne godziny poranne, wieczory lub weekendy dodaj nagrane wcześniej wywiady wideo lub asynchroniczne narzędzia oceny do swojego stosu technologii rekrutacyjnych, aby dostosować się do ich harmonogramów

3. Przezwyciężanie złotych kajdan

Osoby pasywnie poszukujące pracy mogą cieszyć się dodatkowymi korzyściami, takimi jak kapitał, premie lub świadczenia niepieniężne, które utrudniają odejście.

Rekruterzy spędzają godziny na przeglądaniu profili, wysyłaniu zimnych e-maili i personalizowaniu swoich wiadomości, jednocześnie zarządzając innymi zadaniami związanymi z zatrudnianiem. Organizowanie wszystkiego za pomocą dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych szybko staje się koszmarem.

Narzędzia AI do rekrutacji upraszczają proces, dzięki czemu możesz skupić się na znalezieniu najlepszych kandydatów. Wykorzystują one uczenie maszynowe i zaawansowane algorytmy do:

Radzenie sobie z powtarzalnymi zadaniami

Utrzymuj zaangażowanie kandydatów dzięki płynnej komunikacji

Dostarczenie spostrzeżeń, które pozwolą ci udoskonalić proces rekrutacji

Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp jest jednym z takich rozwiązań. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp oferuje wiele możliwości, które pozwalają menedżerom ds. rekrutacji na kompleksową obsługę strategii rekrutacyjnej.

Oto jak to pomaga:

Usprawnij złożone cykle pracy dzięki zadaniom ClickUp

Zadania ClickUp centralizują wszystko w jednym miejscu. Od momentu znalezienia pasywnego kandydata do momentu złożenia mu oferty, możesz tworzyć zadania dla każdego kroku procesu, takie jak:

Przejrzyj portfolio kandydata

Wyślij wiadomość wprowadzającą

Zaplanuj spotkanie uzupełniające

Chcesz skontaktować się z kandydatem w ciągu 24 godzin? Ustaw termin przypomnienia. Ponadto, dodaj etykiety priorytetów (np. Pilne, Wysokie, Średnie, Niskie), aby ustalić obciążenie pracą i skupić się w pierwszej kolejności na kandydatach o wysokim priorytecie.

Twórz mniejsze zadania w ClickUp Tasks, aby obsługiwać rekrutacyjny cykl pracy

Czasami zadania składają się z wielu kroków lub wymagają bardziej szczegółowych informacji, więc można je podzielić na podzadania.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcji zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Możesz także korzystać z niestandardowych statusów zadań, takich jak Kontakt wstępny, Zaplanowana rozmowa kwalifikacyjna lub Przedłużona oferta, aby dokładnie wiedzieć, na jakim etapie znajduje się każdy kandydat. Stwórz również listę kontrolną zadań w ClickUp, aby oznaczyć elementy jako zrobione lub niezrobione.

Odhaczaj każde zadanie na bieżąco dzięki listom kontrolnym zadań ClickUp

Potrzebujesz kontynuować po rozmowie kwalifikacyjnej lub ponownie przejrzeć profil kandydata? ClickUp Reminders zapewni Ci delikatne przypomnienia, niezależnie od tego, czy jest to jednorazowe przypomnienie, czy powtarzające się zadanie.

Udoskonal swój przekaz dzięki ClickUp Brain

Pisanie opisów stanowisk lub e-maili do kandydatów stało się o wiele łatwiejsze dzięki ClickUp Brain.

Wystarczy podpowiedź, by w kilka sekund otrzymać wysokiej jakości zawartość. Dodatkowo, ClickUp Brain dba o to, by język był profesjonalny, a jednocześnie atrakcyjny, dzięki czemu przyciągniesz najlepszych kandydatów. ClickUp Brain dopracowuje również Twoje teksty, sprawdzając ich gramatykę i wydźwięk, dzięki czemu wyglądasz atrakcyjnie w każdej komunikacji.

Przykładowe podpowiedzi: Opis stanowiska dla starszego kierownika ds. marketingu

Wygeneruj kreatywne i angażujące ogłoszenie o pracę dla inżyniera oprogramowania

Napisz e-mail oferujący ekskluzywną szansę kandydatowi w marketingu cyfrowym, podkreślając korzyści płynące z tej roli

Przygotuj e-mail do kandydata, który nie odpowiedział po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej

Sprawdź ten e-mail/opis stanowiska pod kątem gramatyki i upewnij się, że jest profesjonalny, ale przyjazny

Twórz bezbłędną i angażującą komunikację za pośrednictwem ClickUp Brain

Planowanie rozmów kwalifikacyjnych z widokiem kalendarza ClickUp

Śledzenie wielu rozmów kwalifikacyjnych w e-mailach, kalendarzach i notatkach może być stresujące. Właśnie w tym pomaga widok kalendarza ClickUp. Oto jak to zrobić:

Wizualizuj wszystko : Zobacz wszystkie swoje zadania rekrutacyjne i filtruj je, aby skupić się tylko na rozmowach kwalifikacyjnych

Planowanie metodą przeciągnij i upuść : Przeciągnij zadanie do innego przedziału czasowego, aby przesunąć rozmowę kwalifikacyjną

Koniec z konfliktami terminów : Wykrywaj i naprawiaj nakładające się terminy w czasie rzeczywistym. Oznacza to brak niezręcznych momentów typu "ups, nie zdawałem sobie sprawy, że zaplanowaliśmy cię w tym samym czasie"

Kodowanie kolorami, aby zachować porządek: Używaj kodów kolorystycznych, aby ułatwić rozróżnianie rozmów kwalifikacyjnych, np. rozmowy techniczne na niebiesko, a rundy końcowe na fioletowo

Wizualnie przedstawiaj i planuj wydarzenia i zadania za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Szybkie rozpoczęcie pracy z szablonami ClickUp HR

Po co spędzać godziny na tworzeniu procesów rekrutacyjnych od podstaw, skoro można skorzystać z gotowych szablonów HR ClickUp, aby wszystko usprawnić? Wybierz szablon, dostosuj go do swoich potrzeb i gotowe.

Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp pomoże Ci określić wszystko, od pozyskiwania kandydatów po wdrażanie idealnie dopasowanych pracowników.

Pobierz szablon Usprawnij proces wyszukiwania, rekrutacji i wdrażania pracowników dzięki szablonowi planu działania ClickUp

Dzięki ponad 15 niestandardowym widokom ClickUp możesz spojrzeć na proces rekrutacji na pięć różnych sposobów:

Not a Fit View: Dla przechowywania kandydatów, którzy nie przeszli selekcji

Widok listy rekrutacyjnej: Aby śledzić wszystkich kandydatów

Widok według ról: Jeśli zatrudniasz na wiele pozycji

Widok formularza aplikacyjnego: Dla łatwego dostępu do aplikacji

widok Start Here: Przeprowadzi Cię przez kolejne kroki procesu

Możesz także ustawić kamienie milowe, aby śledzić kluczowe daty, takie jak "Rozmowy zakończone do piątku" lub "Decyzja zakończona do przyszłego tygodnia". Co więcej, pulpit pokazuje postępy, np. z iloma kandydatami przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne, a ilu z nich wciąż znajduje się w trakcie realizacji.

Szablon ClickUp Hiring Candidates pomaga śledzić, porównywać i oceniać kandydatów. Korzystaj z niestandardowych statusów, planuj rozmowy kwalifikacyjne w widoku kalendarza i porównuj kandydatów w widoku tabeli. ' "Read Me HR Applicant Tracking View" śledzi postępy, "Chat View" usprawnia komunikację, a "Full Gallery View" oferuje wizualny przegląd. Aby uzyskać więcej szczegółów, "Pełny widok listy" organizuje kandydatów według roli lub umiejętności, pomagając znaleźć najlepsze dopasowanie.

Pokonaj cele rekrutacji pasywnej dzięki ClickUp

Zatrudnianie pasywnych kandydatów do pracy jest jak przekonywanie kogoś do opuszczenia wygodnej kanapy i dołączenia do imprezy tanecznej. To trudne, ale przy odpowiednim podejściu można zmienić ich "może później" w "zróbmy to!"

Narzędzia takie jak ClickUp tworzą płynny, zautomatyzowany przepływ pracy, który pozwala skupić się na budowaniu znaczących relacji z najlepszymi talentami, zanim jeszcze rozważą poszukiwanie pracy.

ClickUp Tasks pozwala uporządkować każdy krok bez momentów typu "ups, zapomniałem!". ClickUp Brain to osobisty asystent HR, który ułatwia pracę. Nie zapomnij też o szablonach HR - gotowych ustawieniach, które zmieniają złożone procesy rekrutacji w usprawniony proces.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i z łatwością poruszaj się po konkurencyjnym rynku talentów! 🙌