13 inspirujących przykładów głosu marki i jak stworzyć własny

Niektóre marki po prostu to rozumieją. Czytasz tweet, e-mail, a nawet etykietę produktu i od razu wiesz, od kogo to pochodzi, nawet nie widząc logo. Ich styl komunikacji jest niepowtarzalny, jak u starego przyjaciela, którego teksty rozpoznajesz natychmiast.

Jednak stworzenie charakterystycznego i spójnego głosu marki nie polega po prostu na wybraniu kilku przymiotników i uznaniu zadania za wykonane. Chodzi o poznanie odbiorców, zrozumienie tożsamości marki oraz używanie języka, który wzmacnia oba te elementy.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się 13 przykładom głosu marki, analizując, co sprawia, że są one skuteczne, oraz jak stworzyć głos, który będzie równie charakterystyczny. 🔊

Czym jest głos marki?

Głos marki to sposób, w jaki firma wyraża swoją osobowość, wartości i przekaz na wszystkich platformach. Zapewnia spójność komunikacji i kształtuje sposób, w jaki ludzie nawiązują połączenie z marką.

Każda marka ma swój głos, niezależnie od tego, czy jest to zamierzone, czy nie.

Dobrze zdefiniowany głos marki wzmacnia jej tożsamość( ), sprawiając, że zawartość, działania marketingowe i interakcje z klientami są spójne. Wpływa on na wszystko – od tekstów reklamowych po opisy w mediach społecznościowych – wzmacniając obecność firmy w znany i rozpoznawalny sposób.

🧠 Ciekawostka: Logo Twinings Tea, stworzone w 1787 roku, jest najstarszym niezmienionym logo, które jest nadal w użyciu. Świadczy to o tym, jak silna i spójna tożsamość marki może przetrwać próbę czasu.

Dlaczego głos marki jest ważny?

Głos marki kształtuje sposób, w jaki postrzegają Cię odbiorcy. To właśnie Twój ton, styl i osobowość sprawiają, że Twoja marka jest wyjątkowa. Ale dlaczego jest to tak ważne? Przyjrzyjmy się temu bliżej. 👇

Buduje rozpoznawalność marki i sprawia, że komunikaty są natychmiast rozpoznawalne

Buduje zaufanie poprzez zachowanie spójności we wszystkich interakcjach z klientami

Wzmacnia połączenia emocjonalne poprzez komunikację, która trafia do serca

Kieruje decyzjami marketingowymi i dotyczącymi zawartości, zapewniając spójność komunikacji z wizerunkiem marki

Zwiększ lojalność klientów poprzez wzmacnianie wartości i osobowości marki

Oferuje wsparcie w zakresie skutecznego zarządzania marką , zapewniając spójność komunikacji we wszystkich kanałach

🔍 Czy wiesz, że... Niebieski jest najpopularniejszym kolorem stosowanym w brandingu i często kojarzy się z zaufaniem, niezawodnością i profesjonalizmem. Marki takie jak Facebook, X i IBM wykorzystują niebieski, aby budować wiarygodność i połączenie z klientami.

13 inspirujących przykładów głosu marki

Silny głos marki sprawia, że jest ona natychmiast rozpoznawalna. Niektóre firmy wykorzystują humor, podczas gdy inne stawiają na jasność przekazu lub pewność siebie.

Oto 13 wyróżniających się marek, które doprowadziły swoje komunikaty do perfekcji. 💬

1. ClickUp

Głos marki: jasny, skuteczny i sprzyjający współpracy

Odwiedź stronę internetową ClickUp, aby uzyskać dostęp do przydatnych i istotnych informacji napisanych prostym językiem

ClickUp dba o to, by komunikacja była precyzyjna i przyjazna dla użytkownika.

Priorytetem jest tu przejrzystość, dzięki czemu użytkownicy rozumieją funkcje bez korporacyjnego żargonu. Głos marki pozostaje przystępny, a jednocześnie profesjonalny, pomagając zespołom zachować wydajność.

Strona internetowa, blog i media społecznościowe ClickUp wzmacniają to praktyczne podejście. Komunikaty są bezpośrednie i zorientowane na działanie, dzięki czemu złożone tematy wydają się proste.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Strona internetowa: Wykorzystuje proste teksty, aby wyjaśnić funkcje

Blog: Zawiera szczegółowe przewodniki dotyczące wydajności

Media społecznościowe: Udostępnij szybkie wskazówki i triki usprawniające cykl pracy

Wskazówki dla firm

Przekazuj proste komunikaty, aby uniknąć nieporozumień

Używaj spójnego tonu, aby budować zaufanie

Skoncentruj się na praktyczności, aby zapewnić rzeczywistą wartość

2. Duolingo

Głos marki: zabawny, dodający otuchy i dowcipny

Duolingo zamienia naukę języków w rozrywkę. Głos marki jest przyjazny, angażujący i nieco zuchwały. Zamiast surowego tonu edukacyjnego, Duolingo wykorzystuje humor i odniesienia do popkultury, aby nauka była przyjemnością.

To swobodne podejście sprawia, że aplikacja przypomina mniej salę lekcyjną, a bardziej grę.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Powiadomienia w aplikacji: Wykorzystuje zabawne przypomnienia, aby zachęcić użytkowników

Media społecznościowe: Angażują odbiorców za pomocą memów i trendów

Marketing e-mailowy: Sprawia, że wiadomości są zabawne i mają charakter konwersacyjny

Wskazówki dla firm

Wykorzystaj humor, aby interakcje z marką zapadały w pamięć

Zwracaj się bezpośrednio do odbiorców swobodnym tonem

Spraw, by rutynowe doświadczenia stały się bardziej angażujące

3. Wendy’s

Głos marki: odważny, dowcipny i bez cenzury

W mediach społecznościowych Wendy’s wyróżnia się swoim bezczelnym tonem. Marka znana jest z wyśmiewania konkurencji, prowadzenia żartobliwych przekomarzań oraz udzielania ciętych i zabawnych odpowiedzi. Ten odważny ton odróżnia Wendy’s od tradycyjnego marketingu fast foodów.

Komunikaty marki pozostają pewne siebie, a jednocześnie przystępne, zachowując idealną równowagę między humorem a promocją.

Gdzie sprawdza się najlepiej

X: Znany z dowcipnych i bezlitosnych odpowiedzi

Reklama: Wykorzystuje pewny siebie ton, aby wzmocnić tożsamość marki

Interakcje z klientami: Sprawiają, że kontakt z klientem jest przyjemny i niestandardowy

Wskazówki dla firm

Stwórz wyrazistą osobowość, która wykracza poza normę

Zachowaj spójność tonu na wszystkich platformach

Wykorzystaj humor, aby tworzyć niezapomniane interakcje

4. Triumph

Głos marki: surowy, pełen przygód i ambitny

Triumph przemawia do miłośników motocykli, którzy pragną przygód. Komunikaty marki są pełne mocy, pewności siebie i głęboko zakorzenione w jej bogatej historii.

Każda kampania odzwierciedla ducha niezależności i odkrywania.

Marketing marki Triumph łączy tradycję z innowacyjnością. Marka podkreśla swoje dziedzictwo, prezentując jednocześnie najnowocześniejsze projekty, dzięki czemu jest atrakcyjna zarówno dla wieloletnich motocyklistów, jak i nowych entuzjastów.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Strona internetowa: Podkreśla historię marki i kunszt wykonania

Reklama: Oddaje emocje związane z jazdą pełną przygód

Media społecznościowe: Angażują rowerzystów poprzez wciągające opowiadanie historii

Wskazówki dla firm

Twórz komunikaty, które odpowiadają oczekiwaniom odbiorców

Zrównoważ tradycję i nowoczesność w opowiadaniu historii marki

Utrzymuj mocny, pewny ton, aby wzmocnić tożsamość marki

5. Apple

Głos marki: minimalistyczny, ambitny i wyrafinowany

Komunikaty firmy Apple odzwierciedlają jej filozofię projektowania — są przejrzyste, precyzyjne i wywierają duże wrażenie.

Marka unika zbędnych słów i skupia się na jasnej, bezpośredniej komunikacji. Każdy komunikat wzmacnia pozycję Apple jako marki premium oraz jej tożsamość opartą na innowacyjności.

Ton wypowiedzi Apple pozostaje pewny siebie, nie brzmiąc przy tym zbyt technicznie. Marka używa prostego, ale mocnego języka, aby podkreślić zalety produktów, sprawiając, że technologia wydaje się przystępna i pożądana.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Opisy produktów: Wykorzystują zwięzłe sformułowania, aby podkreślić funkcje produktu

Reklama: Postaw na komunikaty oparte na elementach wizualnych i minimalistyczne

Strona internetowa: Stawia na przejrzystość i łatwość nawigacji

Wskazówki dla firm

Wykorzystaj dopracowane komunikaty, aby poprawić postrzeganie marki

Komunikacja powinna być prosta, ale wywierać duże wrażenie

Dostosuj głos marki do ogólnego doświadczenia związanego z marką

6. Nike

Głos marki: inspirujący, odważny i dodający siły

Głos marki Nike opiera się na motywacji. Dzięki poruszającym opowieściom oraz prostym, ale wyrazistym tekstom marka motywuje sportowców na każdym poziomie zaawansowania do przekraczania swoich limitów. Każdy przekaz jest odważny i pewny siebie, zawsze podkreślając ideę, że wielkość jest w zasięgu ręki, jeśli tylko ma się odpowiednie nastawienie.

Komunikacja marki jest bezpośrednia i pełna emocji, często czerpiąc z wydarzeń kulturowych i osobistych sukcesów, aby stworzyć głębsze połączenie z odbiorcami.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Reklama: Wykorzystuje poruszające narracje i efektowne elementy wizualne, aby motywować i inspirować

Media społecznościowe: angażują odbiorców poprzez budujące wiadomości i historie sportowców

Komunikat produktowy: Podkreśla innowacyjność i wydajność

Wskazówki dla firm

Twórz komunikaty, które przemawiają do emocji, inspirują i budują połączenie

Zachowaj spójny i autentyczny ton, który odzwierciedla podstawowe wartości Twojej marki

Wzmocnij pozycję swoich odbiorców, zachęcając ich do osiągania najlepszych wyników

7. Ryanair

Głos marki: sarkastyczny, bezkompromisowy i świadomy

Ryanair z dumą prezentuje swoją reputację taniej linii lotniczej, stawiając na humor i brutalną szczerość. Zamiast upiększać swój model taniej linii lotniczej, marka podkreśla swoją przystępność cenową poprzez sarkastyczne, autoironiczne komunikaty.

To podejście wyróżnia Ryanair na tle konkurencji. Zamienia potencjalne wady — podstawowy poziom usług, tanie loty — w humorystyczne atuty, dzięki czemu marka staje się bardziej przystępna i zapada w pamięć.

Gdzie sprawdza się najlepiej

X: Udostępnia żarty z przymrużeniem oka na temat tanich podróży

Reklama: Wyśmiewa normy branżowe, jednocześnie prowadząc promocję na niskie ceny

Zaangażowanie klientów: Odpowiada na zapytania w dowcipny i bezpośredni sposób

Wskazówki dla firm

Wykorzystaj humor, aby zbudować autentyczność

Wyróżnij się, łamiąc konwencjonalne normy branżowe

Zadbaj o tożsamość marki zamiast ukrywać postrzegane wady

8. Samsung

Głos marki: innowacyjny, pewny siebie i angażujący

Samsung ma pozycję lidera technologicznego dzięki odważnym, przyszłościowym komunikatom. Głos marki brzmi autorytatywnie, a jednocześnie jest przystępny, łącząc w sobie najnowocześniejsze innowacje z codzienną użytecznością.

Komunikacja firmy Samsung koncentruje się na podkreślaniu zalet produktów w jasny i angażujący sposób. Marka unika nadmiernego użycia żargonu technicznego, dzięki czemu nawet złożone funkcje stają się łatwe do zrozumienia.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Premiera produktów: Wykorzystuje pewne komunikaty, aby podkreślić innowacyjność

Strona internetowa: Zawiera jasne i interesujące opisy funkcji

Media społecznościowe: udostępnia interaktywną zawartość i przydatne wskazówki

Wskazówki dla firm

Zrównoważ informacje techniczne z angażującym storytellingiem

Wzmocnij innowacyjność poprzez pewne komunikaty

Dbaj o jasną komunikację i skup się na użytkowniku

9. Surrealistyczny

Głos marki: ekscentryczny, niekonwencjonalny i zaskakujący

Surreal rewolucjonizuje branżę płatków śniadaniowych dzięki niecodziennemu i humorystycznemu podejściu do budowania marki. Marka odrzuca typowe reklamy produktów spożywczych, stawiając na absurdalny, pokerowy humor, który przyciąga uwagę.

Niezależnie od tego, czy chodzi o opakowania, czy media społecznościowe, Surreal zachowuje spójny, humorystyczny ton w każdym punkcie kontaktu. Ten nieoczekiwany ton pomaga marce wyróżnić się na zatłoczonym rynku pełnym bardziej tradycyjnych, przewidywalnych komunikatów.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Opakowanie: Ma funkcję zabawnego, niekonwencjonalnego tekstu, który łamie normy

Reklama: Wykorzystuje humor, aby podważyć branżowe stereotypy

Media społecznościowe: angażują użytkowników dzięki dowcipnej, żartobliwej zawartości

Wskazówki dla firm

Rzuć wyzwanie oczekiwaniom branży, aby wyróżnić swoją markę

Dodaj odrobinę humoru, aby komunikaty były bardziej zapadające w pamięć

Zadbaj o spójność komunikacji we wszystkich punktach kontaktu z klientem

10. IKEA

Głos marki: praktyczny, przyjazny i rzeczowy

IKEA dba o to, by komunikacja była prosta, pomocna i angażująca. Przekazy marki skupiają się na ułatwianiu projektowania wnętrz, wykorzystując ciepły i zachęcający ton, który sprawia, że klienci czują się pewni siebie, a nie przytłoczeni.

W swoich działaniach marketingowych wykorzystuje storytelling, sprawiając, że codzienne chwile w domu wydają się ambitne, a jednocześnie osiągalne. Konwersacyjny ton marki sprawia, że klienci czują się zrozumiani i w pełni wspierani.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Opisy produktów: Wykorzystują przystępny język, aby podkreślić funkcje

Katalogi i reklamy: Opowiadają historie, które odzwierciedlają styl życia klientów

Media społecznościowe: w angażujący sposób udostępnia porady dotyczące majsterkowania i inspiracje do wystroju wnętrz

Wskazówki dla firm

Spraw, by komunikaty były przystępne i łatwe do zrozumienia

Wykorzystaj storytelling, aby nawiązać emocjonalne połączenie z klientami

Upewnij się, że głos marki jest dostosowany do potrzeb i aspiracji klientów

🔍 Czy wiesz, że... Charakterystyczny dźwięk „bong” firmy Intel jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych logo dźwiękowych na świecie. Ze względu na silne skojarzenia z wysokiej jakości technologią określany jest mianem dźwięku wartego 1 miliard dolarów.

11. Spotify

Głos marki: zabawny, dynamiczny i świadomy kulturowo

Komunikacja Spotify opiera się na kreatywności i odniesieniach kulturowych. Marka nieustannie dostosowuje swój głos do aktualnych trendów, wykorzystując humor, dowcip i sprytne teksty, aby angażować użytkowników. Umiejętność łączenia danych z opowiadaniem historii sprawia, że jej kampanie wyróżniają się na tle innych.

Coroczna kampania Spotify „Wrapped” to doskonały przykład tego, jak marka przekształca dane użytkowników w zabawne i warte udostępnienia doświadczenie. To zabawne i angażujące podejście sprawia, że użytkownicy są podekscytowani platformą.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Powiadomienia w aplikacji: Wykorzystują humor i personalizację, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników

Media społecznościowe: Wykorzystują popkulturę i aktualne trendy

Kampanie reklamowe: Łączą wnioski płynące z danych z dowcipnymi, trafnymi komunikatami

Wskazówki dla firm

Dbaj o kulturową trafność, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców

Stosuj dynamiczny głos marki, który dostosowuje się do trendów

Spraw, by komunikaty były interaktywne i łatwe do udostępniania

12. Red Bull

Głos marki: pełen energii, żądny przygód i nieustraszony

Red Bull zwraca się bezpośrednio do poszukiwaczy mocnych wrażeń i miłośników adrenaliny. Głos marki jest odważny, inspirujący i pełen energii, co idealnie współgra z jej sponsorowaniem sportów ekstremalnych i wizerunkiem marki o wysokiej wydajności.

Tworzy styl życia skupiony na przygodzie i przekraczaniu limitów, czyniąc swój napój energetyczny symbolem emocji i możliwości. Przekaz ten jest spójnie odzwierciedlany na wszystkich platformach, dzięki czemu marka staje się czymś więcej niż tylko produktem.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Reklama: Skupia się na pełnej akcji, energetycznej narracji

Media społecznościowe: Prezentuje sporty ekstremalne i brawurowe wyczyny

Sponsorowanie wydarzeń: wzmacnia tożsamość marki poprzez ekscytujące doświadczenia

Wskazówki dla firm

Dostosuj głos marki do emocji, jakie wywołuje Twój produkt

Zbuduj silną markę lifestyle'ową, wykraczającą poza sam produkt

Twórz odważne i inspirujące komunikaty, aby przyciągnąć uwagę odbiorców

13. Netflix

Głos marki: zabawny, angażujący i konwersacyjny

za pośrednictwem Instagram

Netflix komunikuje się w sposób, który sprawia wrażenie, jakby to przyjaciel polecał programy. Komunikaty marki są swobodne, pełne humoru i osobowości, dzięki czemu interakcje wydają się naturalne, a nie korporacyjne.

Jej obecność w mediach społecznościowych opiera się na odniesieniach do popkultury, memach i dowcipnych odpowiedziach. Marka komunikuje się ze swoimi odbiorcami w autentyczny sposób, utrzymując wysoki poziom zaangażowania.

Gdzie sprawdza się najlepiej

Media społecznościowe: Wykorzystuje humor i popularne tematy, aby zaangażować użytkowników

Powiadomienia w aplikacji: Spersonalizowane rekomendacje w zabawnym tonie

Kampanie marketingowe: Wykorzystują storytelling, aby wzbudzić emocje

Wskazówki dla firm

Spraw, by komunikaty marki były osobiste i budziły identyfikację

Nawiąż kontakt z odbiorcami w sposób konwersacyjny

Bądź na bieżąco, wykorzystując aktualne trendy

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsze hasło reklamowe pochodzi z XVIII wieku, kiedy to Josiah Wedgwood, ojciec współczesnego marketingu, użył sloganu „Queen’s Ware” do reklamowania ceramiki polecanej przez rodzinę królewską. To dopiero królewski branding!

Jak stworzyć głos marki

Pomyśl o swojej marce jak o osobie – jak by ona mówiła? Czy byłaby profesjonalna i elegancka, czy też ekscentryczna i zabawna?

Głos marki sprawia, że Twoje komunikaty są charakterystyczne, autentyczne i zapadają w pamięć. Ale jak go zdefiniować? Przyjrzyjmy się krokom, które pozwolą stworzyć głos, który zapada w pamięć. 📃

Określ, co reprezentuje Twoja marka

Stworzenie silnego głosu marki zaczyna się od zdefiniowania podstawowych wartości i misji.

Każda marka ma unikalną perspektywę, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w jej komunikacji. Zastanów się, co marka reprezentuje i jak powinna być postrzegana. Firma technologiczna skupiona na innowacjach może używać eleganckiego, przyszłościowego tonu, podczas gdy marka odzieżowa promująca zrównoważony rozwój może kłaść nacisk na ciepło i świadomość ekologiczną.

Zadaj kluczowe pytania, aby dopracować te podstawy:

Jakie wartości kształtują tożsamość marki?

Jak klienci powinni opisywać osobowość marki?

Jakie emocje powinny wywoływać komunikaty?

Odpowiedzi te pomagają stworzyć podstawę spójnej i autentycznej komunikacji. Głos zgodny z celem marki gwarantuje, że przekaz pozostaje trafny i zapada w pamięć.

Zrozum, co przemawia do Twojego celu

Głos marki powinien w naturalny sposób nawiązywać połączenie z odbiorcami. Zrozumienie preferencji, zachowań i oczekiwań klientów ma kluczowe znaczenie dla kształtowania stylu komunikacji.

Różne grupy demograficzne w różny sposób reagują na komunikaty, dlatego analiza tego, co do nich przemawia, może zwiększyć skuteczność.

Zastanów się, w jaki sposób odbiorcy wchodzą w interakcję z podobnymi markami. Przeanalizuj komunikaty konkurencji, zaangażowanie w mediach społecznościowych oraz opinie klientów. Poszukaj wzorców w tym, co wywołuje rozmowy, generuje reakcje i buduje lojalność. Podejście oparte na danych gwarantuje, że komunikacja przemawia do właściwych odbiorców, nie sprawiając wrażenia wymuszonej ani oderwanej od rzeczywistości.

Cenne informacje dostarczają również persony użytkowników. Młodzieżowa, zorientowana na trendy grupa odbiorców może preferować swobodny i żartobliwy ton komunikacji, podczas gdy decydent korporacyjny może lepiej reagować na wyrafinowany, autorytatywny ton. Głos, który bezpośrednio odpowiada na potrzeby klientów, zwiększa zaangażowanie i sympatię do marki.

🧠 Ciekawostka: Niektóre marki wykorzystują zapachy, aby wzmocnić swoją tożsamość. Na przykład linie lotnicze Singapore Airlines stosują charakterystyczny zapach o nazwie „Stefan Floridian Waters”, którym spryskuje się samoloty, uniformy personelu pokładowego oraz gorące ręczniki, tworząc w ten sposób wyjątkowe doznania sensoryczne.

Wybierz odpowiedni ton

Głos marki i ton idą w parze. Podczas gdy głos pozostaje spójny, ton zmienia się w zależności od kontekstu. Odpowiedź działu obsługi klienta może wymagać empatii i cierpliwości, podczas gdy kampania marketingowa może opierać się na emocjach i entuzjazmie.

Różne tonacje wywołują różne wrażenia:

Nieformalny i przyjazny: Sprawdza się w przypadku marek lifestyle'owych, start-upów i firm, które chcą sprawiać wrażenie przystępnych

Profesjonalny i autorytatywny: Odpowiedni dla branż takich jak finanse, prawo czy opieka zdrowotna, w których liczy się zaufanie i wiedza fachowa

Humorystyczny i odważny: angażuje odbiorców w branżach takich jak rozrywka, media społecznościowe czy gastronomia

Inspirujące i motywujące: Pasuje do marek zajmujących się rozwojem osobistym, luksusowymi produktami lub fitnessem, których celem jest motywowanie klientów

Nieustannie doskonal swój głos

Głos marki powinien ewoluować, nie tracąc przy tym autentyczności.

Monitorowanie reakcji odbiorców, wskaźników zaangażowania i nastrojów w mediach społecznościowych pomaga z czasem udoskonalać komunikaty. Opinie klientów, pracowników i interesariuszy dostarczają cennych informacji na temat tego, co się sprawdza, a co wymaga dostosowania w strategiach zarządzania marką.

Testowanie różnych podejść do komunikacji może pomóc w ustaleniu, co najlepiej trafia do odbiorców. Testy A/B tematów wiadomości, postów w mediach społecznościowych i języka kampanii mogą ujawnić wzorce preferencji odbiorców.

Elastyczność pozwala zachować aktualność głosu przy jednoczesnym utrzymaniu tożsamości marki. Dobrze skonstruowany głos rozwija się wraz z marką, zapewniając długotrwałe zaangażowanie i zaufanie.

🔍 Czy wiesz, że... Kultowy odcień błękitu Tiffany’s, przypominający kolor jajek robinów, jest tak charakterystyczny, że ma swój własny, zastrzeżony znak towarowy o nazwie Tiffany Blue. Nie można go używać ani naśladować bez zgody firmy!

Korzystanie z odpowiednich narzędzi pomaga skutecznie dokumentować, udoskonalać i wdrażać wytyczne dotyczące marki, zapewniając spójność działań zespołów.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to idealne rozwiązanie. Dzięki oprogramowaniu ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi zyskujesz kompleksowy obszar roboczy, w którym zespoły mogą dokumentować wytyczne dotyczące unikalnego głosu marki, współpracować nad zawartością i zapewnić spójność komunikatów między działami.

Przyjrzyjmy się jego funkcjom i zobaczmy, jak może on usprawnić Twój wysiłek marketingowy.

ClickUp Dokumenty – uporządkowane wytyczne dotyczące marki

Aktualizuj wytyczne dotyczące marki w ClickUp Dokumentach

ClickUp Docs to scentralizowany hub wiedzy, w którym zespoły mogą określać zasady dotyczące głosu marki, specyfikacje unikalnego tonu, zatwierdzone słownictwo oraz reguły formatowania. W przeciwieństwie do statycznych dokumentów przechowywanych w wielu lokalizacjach, Docs umożliwia aktualizacje w czasie rzeczywistym, zapewniając aktualność i dostępność wytycznych.

Jego podstawowe funkcje obejmują:

Współpraca na żywo: umożliwia członkom zespołu edytowanie, komentowanie i przekazywanie opinii na temat wytycznych dotyczących marki bez konfliktów wersji

Strony zagnieżdżone: Umożliwiają podział wytycznych na sekcje, takie jak „Ton wypowiedzi”, „Zasady tworzenia komunikatów” oraz „Wytyczne dotyczące mediów społecznościowych”.

Etykiety i relacje: Łączą dokumenty z konkretnymi kampaniami, ułatwiając połączenie zasad głosu marki bezpośrednio z aktywnymi projektami

Kontrola uprawnień: Ogranicza dostęp, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom, jednocześnie umożliwiając odpowiednim członkom zespołu wnoszenie wkładu

📌 Przykład: Autor zawartości przygotowujący kampanię e-mailową szybko sprawdza w ClickUp Docs zatwierdzoną terminologię i wytyczne dotyczące tonu komunikacji marki. Zamiast czekać na zatwierdzenia lub przeszukiwać rozproszone dokumenty, natychmiast stosuje właściwe sformułowania, zapewniając zgodność ze standardami marki.

ClickUp Brain – natychmiastowe wskazówki dotyczące marki

ClickUp Brain to inteligentny asystent oparty na AI, który pomaga zespołom zachować spójność z wizerunkiem marki bez konieczności ręcznej interwencji. Zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na zapytania dotyczące marki, sugeruje poprawki dostosowane do tonu komunikacji marki oraz gwarantuje spójność całej zawartości pisemnej.

Poproś ClickUp Brain o przejrzenie przewodnika stylistycznego pod kątem konkretnych cech głosu marki

Dzięki wsparciu AI zespoły mogą uzyskać natychmiastowe wskazówki dotyczące zasad głosu marki, po prostu zadając pytanie. Koniec z przeglądaniem długich wytycznych — wystarczą szybkie, dostosowane do kontekstu odpowiedzi, które pomogą wszystkim zachować spójność.

Narzędzie to dostosowuje również sformułowania do zdefiniowanych preferencji dotyczących tonu i stylu, zapewniając spójność w wiadomościach e-mail, postach w mediach społecznościowych, blogach i nie tylko.

Co najważniejsze, Brain działa bezpośrednio w ramach zadań ClickUp i dokumentów, dzięki czemu nie musisz przełączać się między narzędziami.

📌 Przykład: Menedżer ds. mediów społecznościowych przygotowuje post na LinkedIn, ale chce, aby odzwierciedlał on profesjonalny, a jednocześnie konwersacyjny ton marki. Prosi ClickUp Brain o poprawki, a AI sugeruje zmiany, które równoważą zaangażowanie z profesjonalizmem, zapewniając, że post idealnie wpisuje się w oczekiwania marki.

⚙️ Bonus: Wypróbuj szablony przewodników stylistycznych, aby szybko nakreślić styl komunikacji, ton i wytyczne wizualne swojej marki.

Połączenie ClickUp z innym oprogramowaniem pozwala stworzyć bardziej spójny cykl pracy. Na przykład:

Canva: Dba o to, by grafiki w mediach społecznościowych, prezentacje i materiały marketingowe zachowywały kolorystykę, typografię i elementy projektu marki

Loom: Zarządza postami w mediach społecznościowych i harmonogramami, dbając jednocześnie o to, by zawartość była spójna z głosem i tonem marki na wszystkich platformach

Frontify: Służy jako narzędzie do zarządzania zasobami marki, porządkując logo, czcionki i elementy graficzne w celu zapewnienia spójnego wykorzystania

💡 Porada eksperta: Opracowanie strategii marki wraz z jasnym planem marketingowym pomaga zachować spójny ton komunikacji we wszystkich kanałach i zawartościach. Szczegółowy plan marketingowy pozwala zharmonizować działania marketingowe, wskazując zespołowi, kiedy i gdzie stosować określone style, komunikaty i elementy wizualne.

Wdrażanie głosu marki w komunikacji marketingowej

Dobrze zdefiniowany głos marki wzmacnia jej tożsamość i buduje zaufanie. Spójność we wszystkich działaniach marketingowych sprawia, że klienci rozpoznają markę i nawiązują z nią połączenie, niezależnie od platformy.

Wdrożenie głosu marki wymaga ustrukturyzowanego podejścia zarówno w kanałach tradycyjnych, jak i cyfrowych. Zobaczmy poniżej.

Utrzymanie spójności we wszystkich kanałach marketingowych

Komunikacja marketingowa powinna wszędzie odzwierciedlać ten sam ton, osobowość i wytyczne dotyczące przekazów. Dostosowanie materiałów drukowanych, postów w mediach społecznościowych, e-maili i zawartości na stronie internetowej do głosu marki pozwala stworzyć spójne doświadczenie klienta.

Marketing tradycyjny (materiały drukowane, billboardy, broszury): Zachowaj jasny, uporządkowany styl, który współgra z wysiłkiem w mediach cyfrowych. Upewnij się, że nagłówki, slogany i teksty reklamowe podkreślają wyjątkowy charakter marki

Marketing cyfrowy (media społecznościowe, e-maili, strona internetowa): Używaj spójnego tonu na wszystkich platformach, dostosowując jednocześnie styl zawartości do każdego medium. Przyjazny, konwersacyjny ton może sprawdzić się w mediach społecznościowych, podczas gdy e-maili mogą wymagać nieco bardziej profesjonalnego podejścia.

🧠 Ciekawostka: Szwecja stworzyła własny krój pisma o nazwie Swedish Sans, aby ujednolicić komunikację marki w całym kraju. Jest on stosowany w oficjalnych dokumentach i materiałach promocyjnych w celu zapewnienia spójnej tożsamości narodowej.

Wykorzystanie szablonów ClickUp w celu zwiększenia wydajności

Szablony brandingowe ClickUp gwarantują, że każda zawartość jest zgodna z określonym stylem komunikacji.

Na przykład szablon Brand Book firmy ClickUp, dostępny na stronie , to świetne narzędzie do utrzymania spójności tożsamości marki. Zawiera wszystko, od misji i wartości firmy po zasady użycia logo, paletę kolorów i typografię.

Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp został stworzony, aby pomóc Ci w ustaleniu i utrzymaniu spójnej tożsamości marki.

Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp „ ”, stworzony z myślą o firmach pragnących zachować jasną i spójną tożsamość, wykracza poza zwykłą dokumentację. Stanowi on dynamiczne środowisko pracy, w którym zespoły mogą współpracować, udoskonalać i egzekwować standardy marki w czasie rzeczywistym.

W swej istocie szablon ten pełni funkcję scentralizowanego hubu marki, zapewniając spójność wszystkich elementów wizualnych, komunikatów i tonu z tożsamością firmy. Możesz w nim udokumentować wszystko — od misji i podstawowych wartości po dokładne kody kolorów, zasady typografii i warianty logo używane na różnych platformach.

Ustrukturyzowany format zapobiega niespójnościom, które mogą osłabić postrzeganie marki, dzięki czemu idealnie nadaje się dla rozwijających się zespołów lub Businessów, w których marketingiem i projektowaniem zajmuje się wiele osób.

Wyzwania i rozwiązania związane z definiowaniem głosu marki

W jednej chwili Twoje komunikaty brzmią dopracowane i spójne, a w następnej są chaotyczne. Być może różne zespoły różnie interpretują ton wypowiedzi lub zawartość wydaje się niezgodna z wizerunkiem marki bez wyraźnego powodu. Cóż, każde wyzwanie ma swoje rozwiązanie.

Przyjrzyjmy się najczęstszym przeszkodom i sposobom ich pokonywania.

Brzmi zbyt ogólnikowo i pozbawione jest osobowości

Wiele marek domyślnie stosuje bezpieczne, neutralne komunikaty, które nie pozostawiają trwałego wrażenia. Bez charakterystycznego głosu zawartości wydaje się ona nijaka i nie wyróżnia się na tle konkurencji.

✅ Rozwiązanie: Zdefiniuj kluczowe cechy osobowości, które odzwierciedlają tożsamość Twojej marki. Czy jest ona odważna i pewna siebie, ciepła i przyjazna, czy też dowcipna i figlarna? Wykorzystaj przykłady z życia wzięte, aby ożywić te cechy i zadbać o to, by każda zawartość je odzwierciedlała.

Masz trudności z pogodzeniem kreatywności z spójnością?

Zespoły mogą chcieć eksperymentować ze świeżą, angażującą zawartością, ale bez jasno określonych granic ryzykują zbytnie oddalenie się od podstawowej tożsamości marki.

✅ Rozwiązanie: Zachęcaj do kreatywności w ramach ustalonych wytycznych. Podaj przykłady tego, jak przekraczać granice, pozostając wiernym głosowi marki. Wykorzystaj sugestie oparte na AI, aby udoskonalić zawartość bez utraty oryginalności.

💡 Porada eksperta: Upewnij się, że wskaźniki KPI dotyczące świadomości marki odzwierciedlają, jak dobrze rezonuje głos Twojej marki. Śledź wskaźniki, takie jak wzmianki w mediach społecznościowych i zaangażowanie, aby sprawdzić, czy Twój ton tworzy połączenie z odbiorcami. Dostosuj swój głos w oparciu o te spostrzeżenia, aby zwiększyć zasięg i spójność.

Brak dostosowania się do oczekiwań odbiorców

To, co kilka lat temu przemawiało do odbiorców, dziś może wydawać się przestarzałe. Brak dostosowania się do zmian może sprawić, że marka będzie postrzegana jako oderwana od rzeczywistości.

✅ Rozwiązanie: Regularnie analizuj zaangażowanie odbiorców i ich opinie. Testuj różne warianty głosu marki w różnych formatach i kanałach oraz udoskonalaj je w oparciu o dane dotyczące wyników, zachowując jednocześnie jej podstawową osobowość.

Kliknij, aby wzmocnić głos marki

Budowanie rozpoznawalnego głosu marki wymaga strategii, spójności i odpowiednich narzędzi.

Każda interakcja wpływa na to, jak odbiorcy postrzegają firmę, dlatego tak ważne jest zachowanie spójności we wszystkich kanałach komunikacji. Dobrze zdefiniowany głos wzmacnia tożsamość marki i tworzy trwałe połączenia z klientami.

ClickUp upraszcza ten proces, zapewniając zespołom spójność podczas tworzenia komunikatów, które trafiają do odbiorców. ClickUp Docs zapewnia uporządkowaną przestrzeń na wytyczne dotyczące marki, a ClickUp Brain dba o spójność komunikacji dzięki sugestiom opartym na AI.

