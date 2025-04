Goodnotes vs. Apple Notes: Która aplikacja do robienia notatek jest dla ciebie odpowiednia?

Wpadasz na przełomowy pomysł i w pośpiechu starasz się go uchwycić. Ale twoja aplikacja do robienia notatek nie spełnia oczekiwań. Frustrujące, prawda?

Niezależnie od tego, czy chodzi o płynną synchronizację, porządkowanie myśli, czy oferowanie idealnego układu, posiadanie odpowiedniego narzędzia może oznaczać różnicę między chaosem a przejrzystością.

oczekuje się, że rynek aplikacji do robienia notatek osiągnie wartość 32,4 mld $ do 2032 r., przy CAGR na poziomie 11,15%.

Ponieważ coraz więcej osób poszukuje najlepszego cyfrowego notatnika dla urządzeń z systemem iOS, wyróżnia się dwóch wiodących konkurentów: Apple Notes i Goodnotes. Każda z nich oferuje unikalne funkcje zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia wydajności, co czyni je najlepszym wyborem dla entuzjastów notatek.

Na tym blogu omówimy aplikacje Goodnotes i Apple Notes, porównując ich mocne strony i funkcje, aby pomóc Ci wybrać odpowiednią. 🚀

Czym jest Apple Notes?

Apple Notes to natywna aplikacja do robienia notatek zaprojektowana wyłącznie dla urządzeń Apple.

Umożliwia użytkownikom przechwytywanie, organizowanie i dostęp do szerokiego zakresu zawartości, w tym tekstów, szkiców, zdjęć, zeskanowanych dokumentów i list rzeczy do zrobienia. Dzięki głębokiej integracji z ekosystemem Apple, aplikacja oferuje bezproblemową synchronizację między iPhone'ami, iPadami i komputerami Mac za pośrednictwem iCloud.

To, co wyróżnia Goodnotes, to intuicyjny interfejs użytkownika i łatwość synchronizacji między wszystkimi urządzeniami Apple. Pomaga rozpocząć notatkę na iPhonie i dokończyć ją na Macu bez utraty czasu.

Dzięki funkcjom takim jak foldery i etykiety, łatwo jest uporządkować notatki, a możliwość obsługi zdjęć, dokumentów, a nawet zeskanowanych dokumentów PDF dodaje dodatkową warstwę wygody.

Apple Intelligence umożliwia również korzystanie z narzędzi do pisania w celu korekty, podsumowania, zmiany tonu i przepisania tekstu. A jeśli pracujesz z zespołem lub planujesz wycieczkę z przyjaciółmi, udostępniaj notatki i współpracuj w czasie rzeczywistym nawet ze 100 osobami.

Notatki odegrały ogromną rolę w historii. Już w starożytnej Grecji ludzie tworzyli coś, co nazywano hypomnema - osobiste notatki, w których zapisywali ważne pomysły. Notatki te służyły do śledzenia wszystkiego, od myśli filozoficznych po wydarzenia historyczne, a nawet obserwacje naukowe.

Funkcje Apple Notes

Oto kilka wyróżniających się funkcji Apple Notes, które sprawiają, że jest to potężne narzędzie do organizowania i zarządzania pomysłami:

Opcja wyszukiwania

Dzięki rozbudowanej funkcji wyszukiwania Apple Notes, znalezienie notatek jest niezwykle proste. Funkcja rozpoznaje obrazy, aby przeszukiwać ich zawartość, sprawdza załączniki i zeskanowane dokumenty, a nawet rysunki i bazgroły, aby zapewnić odpowiednie wyniki.

Aplikacja umożliwia również wyszukiwanie konkretnych notatek za pomocą opcji Znajdź w notatce.

Szkicowanie, bazgranie i matematyka

Przez Wsparcie Apple

Apple Notes oferuje zabawną metodę tworzenia notatek, która pozwala szkicować swoje myśli. Wypróbuj różne narzędzia, w tym ołówki, markery i kolory, aby rysować i bazgrać. Dla wygody można zmieniać grubość i krycie rysunków.

Co więcej, Apple Pencil umożliwia tworzenie odręcznych notatek. Funkcja Scribble natychmiast przekształci je w tekst pisany na maszynie, zapewniając łatwe zrozumienie go później.

Funkcja Math umożliwia użytkownikom rozwiązywanie równań, przypisywanie zmiennych, tworzenie wykresów i dostęp do historii matematyki z poziomu kalkulatora i aplikacji Notatki.

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do współpracy nad dokumentami

Inteligentne foldery

Funkcja inteligentnych folderów w aplikacji Apple Notes pozwala używać etykiet i innych odpowiednich kryteriów do kategoryzowania notatek. Po napisaniu nowej notatki i dodaniu etykiety, zostanie ona automatycznie dodana do odpowiedniego folderu.

Porady dla profesjonalistów: Zastanawiasz się, jak korzystać z aplikacji drugiego mózgu, aby zmaksymalizować swoją wydajność? Postępuj zgodnie z poniższymi strategiami: Dostęp do notatek na wszystkich urządzeniach 🖥️

Organizuj za pomocą elastycznych struktur, takich jak etykiety i foldery 📂

Współpracuj, udostępniając i edytując notatki z członkami zespołu 🤝

Użyj funkcji wyszukiwania, aby szybko zlokalizować swoje pomysły 🔍

Zintegruj aplikację z narzędziami do zarządzania zadaniami, aby dotrzymywać terminów 📅

Bezpieczne notatki

Apple Notes pozwala również zabezpieczyć notatki za pomocą kodu PIN urządzenia, niestandardowego hasła, Face ID lub Touch ID. W ten sposób prywatne myśli i informacje pozostają prywatne🔒.

Połączony z innymi notatkami

Aplikacja Notatki umożliwia również połączenie notatki z inną notatką. Pomaga to śledzić zadania i istotne notatki. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać opcję Dodaj link i wpisać tytuł notatki, z którą chcesz się połączyć.

Dodawanie załączników

Dodawaj różne załączniki, aby zapewnić więcej kontekstu i wygody dla swoich notatek. Uwzględnij swoją lokalizację i stronę internetową, a także dodaj zdjęcia lub wideo, klikając nowe lub używając istniejących. Możesz także skanować dokumenty i zdjęcia z Notatek, dodawać swój podpis i zapisywać je bezpośrednio.

Co więcej? Pozwala nagrywać i transkrybować dźwięk za pomocą opcji załącznika.

Cena Apple Notes

Free Forever

➡️ Przeczytaj również: Alternatywy dla Apple Notes do cyfrowego tworzenia notatek

📮ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, z czego wynikają nietrafione decyzje i opóźnienia w ich realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki uzupełniające, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

Czym jest Goodnotes?

Goodnotes to potężna cyfrowa aplikacja do robienia notatek, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu płynnego doświadczenia dla dostawców, którzy preferują pismo odręczne, ale jednocześnie szukają funkcji narzędzi cyfrowych.

Aplikacja Goodnotes została pierwotnie zaprojektowana dla iPadów, ale jest kompatybilna z szerokim zakresem urządzeń, w tym z systemami Android, Windows, iOS i platformami internetowymi.

Funkcją, która wyróżnia Goodnotes jest rozpoznawanie pisma odręcznego, które zamienia twoje bazgroły w tekst, który można przeszukiwać, dzięki czemu zawsze możesz później znaleźć swoje notatki.

Ogólnie rzecz biorąc, Goodnotes to wszechstronne rozwiązanie do tworzenia notatek, łączące satysfakcję z pisania odręcznego z zaletami cyfrowej organizacji i dostępności.

funkcje Goodnotes

Oto kilka kluczowych funkcji, które wyróżniają Goodnotes:

Papier cyfrowy oparty na AI

Goodnotes wykorzystuje AI, aby oferować inteligentne możliwości tworzenia notatek. Pozwala korzystać z funkcji Word Zakończone, aby zaoszczędzić czas podczas pisania, sprawdzania pisowni, aby uniknąć błędów ortograficznych i wyszukiwania, aby znaleźć wpisany tekst, odręczne notatki lub tekst PDF.

AI również podsumowuje notatki i wyjaśnia szorstkie notatki, w razie potrzeby. 📝

Łączenie tekstu pisanego odręcznie i na maszynie

via Goodnotes

Goodnotes pozwala przekształcić odręczne notatki w tekst pisany na maszynie za pomocą narzędzia Lasso. Rysuj diagramy, pisz równania i nie tylko za pomocą różnych rysików.

Możesz używać jej jako w pełni funkcjonalnej aplikacji do prowadzenia cyfrowego dziennika, wykorzystując Apple Pencil do pisania, szkicowania i równań. Nagrywaj klipy audio zsynchronizowane z wpisywanymi lub odręcznymi notatkami, aby dodać dodatkowy kontekst.

Co więcej, ma również funkcje takie jak odrzucanie dłoni i wsparcie dla osób leworęcznych. Wynoszą one jej funkcję na wyższy poziom, zapewniając płynniejszą pracę wszystkim dostawcom.

Dodawanie adnotacji do plików PDF

Funkcja ta umożliwia zaznaczanie, rysowanie i pisanie na plikach PDF. Rysuj strzałki i kształty oraz przesuwaj je, aby notatki były precyzyjne. Pozwala również dodawać osobiste przemyślenia, podkreślać ważne części plików PDF dla wygody i podsumowywać sekcje w samym pliku PDF.

Użyj zagnieżdżonej struktury folderów Goodnotes, aby uporządkować swoje notatki. Pozwala ona tworzyć foldery i podfoldery w celu kompleksowej organizacji. Pasek boczny umożliwia dostęp do zakładek, ulubionych i udostępnianych dokumentów.

Ustawienia

Goodnotes oferuje unikalną funkcję o nazwie Study Sets dla studentów. Umożliwia ona tworzenie zestawów do nauki, tj. dowolnych karteczek z tekstem i obrazkami do ćwiczenia aktywnego zapamiętywania. Aby uczynić je bardziej wciągającymi, użyj narzędzia Tape, aby ukryć i ujawnić sekcje studiowanych notatek.

Marketplace

Goodnotes Marketplace oferuje niestandardowe szablony stron, planery, edytowalne naklejki i edytowalne okładki notatników, które sprawiają, że proces tworzenia notatek jest przyjemny. Pozwala dodać więcej głębi do notatek za pomocą okładek i zaoszczędzić czas dzięki szablonom.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony do tworzenia notatek w Dokumentach Google, Word i ClickUp

Tryb prezentacji

Planujesz prezentację na następnym spotkaniu? Tryb prezentacji Goodnotes przekształca urządzenie w cyfrową tablicę, zapewniając elastyczność w wizualnym angażowaniu odbiorców. Funkcja wskaźnika laserowego dodatkowo usprawnia prezentację, umożliwiając łatwe podkreślanie kluczowych punktów, zapewniając jasność i skupienie przekazu.

Ceny Goodnotes

Goodnotes oferuje następujące plany:

Free: 3 notatniki

Wszystkie platformy Rocznie: $9. 99/rok

Jednorazowa płatność Apple: $29. 99/jednorazowo

Android i Windows Rocznie: 6,99 USD/rok

Goodnotes for Business: 50 USD za urządzenie (rozliczane rocznie)

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony do zarządzania zadaniami w ClickUp i Excelu

Apple Notes vs. Goodnotes: Porównanie funkcji

Teraz, gdy poznałeś już mocne strony obu aplikacji do robienia notatek, nadszedł czas na starcie! 🏆

Przetestujmy każdą funkcję i zobaczmy, która aplikacja do robienia notatek jest najlepsza: Goodnotes czy Apple Notes.

Funkcja 1: Funkcje tworzenia notatek

Pierwszą funkcją, którą sprawdzimy, jest notatka. Zanurzmy się w nim.

Apple Notes

Aplikacja Notatki oferuje wszystkie podstawowe narzędzia i funkcje do pisania, w tym dodawanie tabel, tytułów, nagłówków, wypunktowań i innych funkcji formatu, takich jak pogrubienie, kursywa i podkreślenia. Możesz także tworzyć listy kontrolne, dodawać połączenia, doodle, szkice i zeskanowane dokumenty oraz synchronizować notatki na różnych urządzeniach.

Wreszcie, przechwytuj odręczne notatki za pomocą funkcji Scribble i poproś Apple Intelligence o korektę, podsumowanie, zmianę tonu i przepisanie tekstu.

Goodnotes

Goodnotes wspiera tekst pisany na maszynie i odręcznie, podobnie jak Apple Notes. Korzystaj z funkcji formatu, takich jak pogrubienie, kursywa, przekreślenie, podkreślenie, kolor tekstu, wyrównanie, zmiana rozmiaru, wyróżnienie i przestrzenie między wierszami.

Dodatkowo twórz diagramy, dodawaj kształty, pisz równania, dodawaj pliki PDF i zamieniaj odręczne notatki w tekst pisany na maszynie. Goodnotes AI oszczędza czas dzięki takim funkcjom, jak uzupełnianie wyrazów, sprawdzanie pisowni, podsumowywanie notatek, wyjaśnianie szorstkich notatek i zakończone zdania.

Zwycięzca: Obie aplikacje doskonale sprawdzają się w tworzeniu notatek, ale Apple Notes wygrywa dzięki płynnej integracji z urządzeniami Apple, zaawansowanym funkcjom pisania i synchronizacji w chmurze.

Funkcja 2: Ceny

Sprawdźmy, które narzędzie jest bardziej przyjazne dla budżetu:

Apple Notes

Zakończone Free! Jeśli posiadasz urządzenie Apple, masz już do niego dostęp - żadnych ukrytych kosztów, żadnych subskrypcji.

Goodnotes

Goodnotes posiada wersję Free, która pozwala na prowadzenie 3 notatników. Następnie oferuje 3 płatne plany, które zapewniają więcej funkcji.

Zwycięzca: Jeśli szukasz wbudowanego notatnika bez dodatkowych kosztów, Apple Notes jest bezkonkurencyjny.

Funkcja 3: Organizacja i niestandardowe ustawienia

Zobaczmy, które narzędzie wygra w starciu Goodnotes vs. Apple Notes pod względem organizacji i niestandardowych funkcji:

Apple Notes

Apple Notes dostarcza Smart Folders, które pomagają organizować notatki za pomocą tags🗂️. Grupuj notatki według kategorii i znajduj je za pomocą etykiet. Pod względem niestandardowych funkcji, Apple Notes oferuje ograniczone możliwości.

Goodnotes

Goodnotes oferuje niestandardowe możliwości. Możesz wybierać spośród różnych okładek notatników, rodzajów papieru (takich jak siatki lub arkusze muzyczne) i układów. Posiada również rynek, na którym można kupić takie rzeczy jak naklejki, okładki notatników itp.

Jeśli chodzi o organizację, Goodnotes oferuje zagnieżdżoną strukturę folderów, która umożliwia tworzenie folderów i podfolderów.

Zwycięzca: Goodnotes wyróżnia się jako zwycięzca dzięki rozszerzonej organizacji folderów i niestandardowym opcjom.

Funkcja 4: Współpraca

Dla tych, którzy używają notatek do dokumentacji projektu lub współpracy w zespole, zaawansowane narzędzia do udostępniania i współpracy są niezbędne. Sprawdźmy, która aplikacja oferuje najlepsze funkcje:

Apple Notes

Apple Notes umożliwia współpracę z każdą osobą korzystającą z urządzenia Apple. Udostępnianie kopii notatek za pomocą iCloud przy użyciu wiadomości lub e-maila. Pozwala współpracować z maksymalnie 100 osobami nad tą samą notatką.

Goodnotes

Goodnotes umożliwia udostępnianie notatek innym osobom poprzez włączenie funkcji link sharing. Pozwoli to każdemu, kto ma połączony link, uzyskać dostęp do dokumentu. Co więcej, możesz użyć trybu prezentacji, aby zaprezentować swój notatnik innym.

Obecna wersja aplikacji nie oferuje jednak wsparcia dla udostępniania za pośrednictwem poczty e-mail. Połączone udostępnianie jest w pełni publiczne, więc nie można kontrolować, kto ma widok na notatnik.

Zwycięzca: W tym przypadku Apple Notes wygrywa dzięki łatwym funkcjom udostępniania i współpracy.

Funkcja 4: Załączniki

Zobaczmy, które narzędzia oferują lepsze możliwości tworzenia załączników:

Apple Notes

Apple Notes umożliwia załączenie połączonych linków, istniejących zdjęć, wideo, linków do innych notatek i dokumentów. Ponadto umożliwia dodawanie nagrań audio i ich transkrypcję.

Rób nowe zdjęcia lub skanuj teksty i dokumenty bezpośrednio z Notatek. Edytuj swoje dokumenty, aby zmienić rozmiar podglądu i zmienić ich nazwę.

Goodnotes

Goodnotes umożliwia załączanie zdjęć, połączonych plików i nagrań audio w notatniku.

Dodaj naklejki, szablony i zeskanowane dokumenty. Funkcja PDF idzie również o krok dalej, umożliwiając dodawanie do nich adnotacji. Możesz pisać, rysować lub podkreślać pliki PDF dla wygody.

Zwycięzca: Zaawansowane funkcje Goodnotes, takie jak dodawanie szablonów i dodawanie adnotacji do zeskanowanych dokumentów, dają jej przewagę nad Apple Notes.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony do zarządzania zadaniami w ClickUp i Excelu

Goodnotes vs. Apple Notes na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co ludzie myślą o debacie Goodnotes vs. Apple Notes. Wielu użytkowników zgadza się, że Apple Notes ma zalety dla użytkowników Apple pod względem cen i łatwej współpracy.

Jeden z użytkowników mówi: "Apple Notes ma wiele dobrych funkcji, działa na wszystkich urządzeniach Apple, jest już wstępnie zainstalowany, łatwo wspiera udostępnianie/synchronizację między innymi osobami i pasuje do potrzeb wielu osób. Jest również Free. "

Niektórzy użytkownicy zgadzają się również, że Goodnotes to świetny wybór, zwłaszcza jeśli szukasz zaawansowanych funkcji, takich jak obsługa plików PDF.

Inny użytkownik powiedział: "Największą rzeczą, która mnie wyróżnia, jest brak możliwości powiększenia. Goodnotes ma po prostu więcej funkcji i bardzo dobrze radzi sobie ze wszystkimi moimi notatnikami / plikami PDF. Nigdy nie użyłbym Apple Notes. "

➡️ Czytaj więcej: Połączenie punktów: Jak Connected AI eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę

Poznaj ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Apple Notes vs. Goodnotes

Apple Notes jest idealny dla prostszych potrzeb, podczas gdy Goodnotes jest idealny dla tych, którzy chcą osiągnąć więcej dzięki swoim notatkom. A co, gdyby istniała alternatywa, która pomoże ci do zrobienia obu rzeczy?

ClickUp, jako aplikacja do wszystkiego do pracy, wyróżnia się pod tym względem.

Aplikacja łączy w sobie prostotę Apple Notes z funkcjami znacznie przewyższającymi Goodnotes, zapewniając płynne zarządzanie zadaniami, sporządzanie szczegółowych notatek i współpracę z Teams w jednym miejscu.

Przyjrzyjmy się niektórym intuicyjnym funkcjom ClickUp, które przenoszą notatki na wyższy poziom:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs

Korzystaj z bogatych funkcji formatu, aby wzbogacić swoje notatki dzięki ClickUp Docs

Użyj ClickUp Docs do zarządzania cyfrowymi notatkami, tworzenia wiki, dodawania tabel, dostępu do nieskończonych funkcji formatowania, korzystania z zagnieżdżonych stron, osadzania zakładek i współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym.

Aplikacja pozwala również połączyć to, co zostało zapisane w Docs z rzeczywistymi zadaniami, przypisywać elementy działań, oznaczać członków zespołu i zostawiać komentarze dla innych, aby upewnić się, że wszyscy są na bieżąco.

Twórz połączone pliki i zarządzaj kontrolą dostępu za pomocą ClickUp Docs

Dodatkowo, możesz skorzystać z Trybu skupienia, aby stworzyć wolną od bałaganu przestrzeń do pracy. Ponadto, aby chronić swoją prywatność, Docs pozwala tworzyć połączone pliki, które można udostępniać i zarządzać uprawnieniami w celu kontroli dostępu.

Co więcej, używaj szablonów, takich jak szablon notatek ze spotkań ClickUp bezpośrednio z Dokumentami, aby śledzić agendy spotkań, elementy działań i ważne decyzje. Zoptymalizuje to proces sporządzania notatek i zapewni, że wszyscy pozostaną na tej samej stronie.

➡️ Przeczytaj również: Przewodnik po systemie zarządzania wiedzą [Typy i przypadki użycia]

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Wypróbuj ClickUp Brain Edytuj i koryguj zawartość za pomocą ClickUp Brain

Korzystanie z AI do robienia notatek ze spotkań optymalizuje proces i zapewnia dokładne i wydajne przechwytywanie spostrzeżeń.

Wypróbuj zaawansowaną sztuczną inteligencję ClickUp AI, ClickUp Brain, aby przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia notatek. Działa ona jako asystent pisania i oferuje takie funkcje jak wbudowane sprawdzanie pisowni, transkrypcje audio i bardziej efektywne pisanie notatek.

Aplikacja umożliwia edycję, korektę i podsumowanie notatek bezpośrednio w Dokumentach w celu szybkiej weryfikacji. A jeśli studiujesz notatki w innym języku, przetłumacz je na swój w ciągu kilku sekund za pomocą Brain.

Brain działa również jako asystent AI do robienia notatek ze spotkań i pomaga tworzyć zawartość dostosowaną do roli, taką jak propozycje projektów, szybkie odpowiedzi i niestandardowa komunikacja z klientami.

Co więcej, możesz zoptymalizować zarządzanie wiedzą, przechowując całą wiedzę firmy w scentralizowanym hubie dzięki ClickUp Knowledge Management. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem zespołowym, tworzysz wewnętrzną dokumentację, czy po prostu śledzisz istotne informacje, aplikacja pozwala organizować i przechowywać wszystkie notatki i zasoby w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji.

Możesz również skorzystać z szablonu ClickUp's Knowledge Base Template, który oferuje ustrukturyzowane ramy dla Teams do budowania i organizowania cyfrowej biblioteki informacji. Zawiera on sekcje dla artykułów, FAQ i zasobów, upraszczając proces przechowywania i udostępniania cennych informacji w firmie.

Pro Tip: Zastanawiasz się, jak zwizualizować swoje notatki, aby ułatwić ich zrozumienie i powtórzenie? ClickUp Mind Maps przekształca notatki w wizualne diagramy, pomagając organizować i łączyć pomysły w sposób jasny i intuicyjny. Pozwala to podzielić złożone koncepcje na łatwo przyswajalne fragmenty, dzięki czemu idealnie nadaje się do sesji burzy mózgów, nauki lub planowania projektów.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Notepad

Twórz szybkie listy kontrolne i notatki za pomocą Notatnika ClickUp

Szukasz czegoś szybkiego do tworzenia list kontrolnych lub notowania ważnych punktów? ClickUp Notepad może pomóc. Umożliwia on porządkowanie notatek, przekształcanie ich w zadania, które można śledzić i organizowanie ich w listę kontrolną.

Notatka automatycznie synchronizuje notatki między urządzeniami, aby zapewnić łatwy dostęp do nich za pośrednictwem dowolnego urządzenia w dowolnym momencie. Korzystaj z bogatych funkcji formatu, takich jak dodawanie nagłówków, banerów i punktorów, aby Twoje notatki były zabawne.

Dodatkowo, dzięki ClickUp Tasks możesz efektywnie planować, organizować i współpracować nad projektami. Pozwala ona na tworzenie zadań, niestandardowe ustawienie ich statusu, priorytetów i połączenie ich bezpośrednio z notatkami, zapewniając płynne zarządzanie projektami i usprawniony cykl pracy.

Posłuchaj, co Alaina Maracotta, koordynator ds. marketingu wydarzeń w Vida Health, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Kiedyś żyłem z moich pisemnych notatek, ale po dwóch dniach oceny ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie.

Kiedyś żyłem z moich pisemnych notatek, ale po dwóch dniach oceny ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie.

Dodatkowa funkcja: ClickUp AI Notetaker

Łatwe przechwytywanie elementów działań dzięki ClickUp AI Notetaker

Jeśli Twoje problemy z notatkami dotyczą spotkań, to również mamy na to świetne rozwiązanie! ClickUp AI Notetaker rejestruje nie tylko wypowiedziane słowa, ale także podjęte decyzje, dzięki czemu można je łatwo udostępniać każdemu, niezależnie od obecności na spotkaniu.

Poza prostym nagrywaniem, AI Notetaker przekształca rozmowy w możliwe do wykonania kroki poprzez przechwytywanie i przypisywanie elementów działań, zapewniając, że nic nie zostanie przeoczone.

Co więcej, aplikacja zachowuje kontekst każdego spotkania, łącząc dyskusje z odpowiednimi zadaniami, plikami i wcześniejszymi decyzjami, zapobiegając konieczności ponownego omawiania poprzednich rozmów przez Teams. To kompleksowe podejście, bardziej niż podsumowanie, sprzyja jasności i rozmachowi, ostatecznie przekształcając spotkania z drenażu czasu w czynniki wpływające na wydajność pracy.

Zoptymalizuj proces tworzenia notatek dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy notujesz szybkie myśli, czy współpracujesz z członkami zespołu, wybór odpowiedniego narzędzia może znacznie poprawić sposób zarządzania notatkami i korzystania z nich.

Podczas gdy Apple Notes i Goodnotes są doskonałymi opcjami samymi w sobie, ClickUp wykracza poza zwykłe notatki. Jako kompleksowa platforma do zarządzania pracą i projektami, ClickUp integruje tworzenie notatek z szerszymi narzędziami organizacyjnymi.

Aplikacja oferuje również wiele konfigurowalnych szablonów notatek i funkcji dostosowanych do różnych stylów sporządzania notatek, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie konspektów, burzę mózgów, czy śledzenie postępów w realizacji zadań.

Po co więc czekać? Zarejestruj się na ClickUp i zacznij zmieniać swój sposób zarządzania zadaniami, współpracy i organizacji w jednym miejscu! 📈