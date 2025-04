13 najlepszych alternatyw Connecteam w 2025 roku

W dzisiejszym dynamicznym miejscu pracy efektywne zarządzanie zespołem i komunikacja są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, zwłaszcza że modele pracy zdalnej i hybrydowej wciąż się rozwijają.

Chociaż Connecteam oferuje solidną platformę do zarządzania zespołami i operacjami, różne alternatywy mogą zaspokoić różne potrzeby i preferencje biznesowe.

*Co jeszcze jest dostępne?

Dobra wiadomość: zebraliśmy listę najlepszych konkurentów Connecteam (w tym narzędzi w wersji Free), które mogą mieć funkcje, których brakuje w twoim obecnym ustawieniu. Zapoznajmy się z nimi.

60-sekundowe podsumowanie Oto lista naszych najlepszych alternatyw dla Connecteam: ClickUp : Najlepszy do współpracy zespołowej, planowania i zarządzania zadaniami : Najlepszy do współpracy zespołowej, planowania i zarządzania zadaniami QuickBooks Time: Najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu pracy i integracji z listą płac Clockify: Najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu z darmowym planem Deputy: Najlepsze rozwiązanie do planowania pracy i śledzenia czasu Asana: Najlepsza do zarządzania projektami i współpracy zespołowej Rippling: Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania kadrami, płacami i IT Homebase: Najlepsze dla małych Businessów z godzinowymi Teamsami BambooHR: Najlepsze z kompleksowych rozwiązań HR dla małych i średnich firm Buddy Punch: Najlepsze rozwiązanie do prostego śledzenia czasu i rozliczania pracowników Monday. com: Najlepsze dla przyjaznego dla użytkownika zarządzania projektami Hubstaff: Najlepszy pod względem wydajności i śledzenia czasu pracy Gusto: Najlepsze dla małych i średnich Business Kiedy pracuję: Najlepsze rozwiązanie do pracy zmianowej

Na co zwrócić uwagę wybierając alternatywę dla Connecteam?

Oto, czego musisz szukać w każdej alternatywie:

Zarządzanie bazą danych pracowników : Centralizuj dane, klasyfikuj pracowników według roli lub lokalizacji i łatwo dokonuj aktualizacji

Zarządzanie obecnością i urlopami : Uprość dzienniki obecności, zarejestrowany czas i śledzenie czasu pracy oraz wnioski urlopowe, zapewniając jednocześnie dokładność listy płac

Opcje samoobsługowe : Pozwól pracownikom na dostęp do dedykowanej bazy wiedzy z dokumentami HR, wnioskowanie o wolne i samodzielne śledzenie swoich projektów

Narzędzia do zarządzania wydajnością : Przeprowadzaj szczegółowe przeglądy wydajności, ustaw cele i oferuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Platformy edukacyjne i analityczne: Oferuj rozwój kariery i wykorzystuj analitykę do śledzenia zaangażowania, odejść i wydajności

13 najlepszych alternatyw dla Connecteam

Zaskakujący fakt: tylko 16% firm korzysta z technologii do monitorowania zaangażowania pracowników.

Te 16% ma przewagę, ponieważ śledzenie zaangażowania i wydajności pracowników - zwłaszcza w zdalnym ustawieniu - jest bardzo potrzebne, aby zwiększyć wydajność i napędzać powodzenie biznesu.

Oto wyselekcjonowana lista narzędzi, które mają podobne funkcje do Connecteam, ale nie mają żadnych wad:

1. ClickUp (najlepszy do współpracy zespołowej, planowania i zarządzania zadaniami)

Pamiętasz niezbędne funkcje, które omówiliśmy przed chwilą? ClickUp ma je wszystkie. To właśnie sprawia, że ClickUp jest "aplikacją do wszystkiego w pracy ", której zaufało ponad 3 miliony Teams na całym świecie. Wiele z tych zespołów pracuje zdalnie, a ClickUp oferuje funkcje zaprojektowane specjalnie w celu uproszczenia planowania, organizacji i realizacji projektów we wszystkich środowiskach pracy.

Rozważmy na przykład planowanie. Widok kalendarza ClickUp umożliwia przeciąganie i upuszczanie, dzięki czemu zmiana harmonogramu jest niezwykle łatwa - wystarczy kliknąć, przeciągnąć i upuścić, a cały tydzień zostanie zreorganizowany. Masz długoterminowy projekt? Przełącz się na widok Gantta w ClickUp, mapuj zależności i dostosuj terminy za pomocą jednego kliknięcia.

Przeciągaj i upuszczaj wydarzenia do kalendarza za pomocą funkcji planowania ClickUp

Chcesz monitorować postępy? Widok obciążenia pracą pokazuje, kto jest zawalony robotą i komu przydałoby się więcej zadań, ułatwiając zarządzanie zespołem.

ClickUp ma również duże znaczenie, jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami dzięki ClickUp Tasks.

Kolejną zaletą jest możliwość niestandardowego dostosowywania zadań do poszczególnych członków zespołu. Masz w zespole perfekcjonistę? Dodaj listę kontrolną i wyraźne sceny, takie jak "wersja robocza" lub "w trakcie przeglądu", aby zaspokoić ich skrupulatną naturę.

Organizuj zadania zgodnie z własnymi potrzebami, korzystając z niestandardowych pól ClickUp

Możesz użyć pól niestandardowych ClickUp, aby śledzić metryki i spostrzeżenia bezpośrednio w zadaniach. Te różnorodne funkcje pomagają zespołom opanować delegowanie zadań tak łatwo, jak to tylko możliwe.

Pro Tip: Dzięki Polom Niestandardowym ClickUp możesz dodawać rozwijane listy, pola wyboru, a nawet pola numeryczne do swoich zadań, aby uzyskać lepszą organizację i kontekst. Jeśli przydzielasz zadanie związane z tworzeniem zawartości, dodaj pola takie jak "Grupa docelowa", "Termin" i "Status zatwierdzenia". "W ten sposób każdy od razu wie, co jest potrzebne.

Kolejnym obszarem, w którym ClickUp błyszczy, jest współpraca.

Zespół marketingowy pracujący nad wprowadzeniem produktu na rynek może przeprowadzać burze mózgów na Tablicach ClickUp, dokumentować swoje strategie w Dokumentach ClickUp i przydzielać zadania z jasno określonymi terminami i priorytetami w Zadaniach ClickUp.

Sugeruj zmiany, zostawiaj opinie i współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Potrzebujesz edytować projekt kampanii? Cały zespół może współpracować w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs, pozostawiając komentarze i sugestie bezpośrednio w obszarze roboczym.

Przykład: Weźmy zdalny zespół HR wdrażający nowych pracowników. Korzystając z ClickUp, mogą oni przechowywać wszystkie dokumenty pracowników, od umów po materiały szkoleniowe, w bezpiecznym, scentralizowanym folderze. Każdy członek zespołu może aktualizować pliki, dodawać notatki i śledzić postępy bez wchodzenia sobie w drogę. Dzięki funkcjom takim jak komentarze w wątkach i natychmiastowe powiadomienia, wszyscy są na bieżąco bez konieczności ciągłego sprawdzania.

ClickUp najlepsze funkcje ✅

Planowanie kalendarza metodą przeciągnij i upuść : Przenoszenie wydarzeń bez wysiłku na widoki dzienne, tygodniowe lub miesięczne, idealne do dostosowywania planów bez zbędnego wysiłku

Wykresy Gantta z zależnościami : Mapa oś czasu projektu, połączenie zadań z zależnościami i łatwe przesuwanie harmonogramów, aby wszystko było na swoim miejscu

Zarządzanie zasobami z widokiem obciążenia pracą : Sprawdź obciążenie członków zespołu na pierwszy rzut oka, aby zapobiec wypaleniu lub niewykorzystaniu zasobów

Niestandardowe pola i statusy zadań : Dostosuj zadania za pomocą rozwijanych list, pól wyboru i statusów postępu, takich jak "wstępna wersja robocza" lub "w trakcie przeglądu"

Ponad 15 konfigurowalnych widoków : Od listy i tablicy po oś czasu i kalendarz - pozwól swojemu zespołowi wybrać widok, który odpowiada ich cyklowi pracy

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs: Współedytuj dokumenty, prowadź burze mózgów na Tablicach i śledź komentarze w wątkach, aby wszyscy byli zgodni

Limity ClickUp 💢

Mnogość funkcji może początkowo wydawać się przytłaczająca, szczególnie dla osób niezaznajomionych z narzędziami do zarządzania projektami

Cennik ClickUp 💰

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i opinie 🌟

G2 : 4. 7/5 (9000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Śledzenie zadań jest bardzo łatwe dzięki wielu szczegółowym informacjom. Udostępnianie zespołom i zapraszanie nowych członków do współpracy przy Tablicy i zadaniach jest bardzo proste.

2. QuickBooks (najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu pracy i integracji z listą płac)

przez QuickBooks

QuickBooks Time wkracza do akcji, aby śledzenie czasu było mniej męczące i bardziej wydajne.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym Businessem śledzącym czas pracy, czy większą firmą zarządzającą integracją listy płac, QuickBooks Time został zaprojektowany w celu uproszczenia zarządzania pracownikami.

Dzięki mobilnej aplikacji do śledzenia czasu i możliwości geofencing, QuickBooks Time zapewnia, że zawsze wiesz, kto, gdzie i nad czym pracuje.

Wyobraź sobie zdalnego członka zespołu rejestrującego czas pracy w siedzibie klienta lub pracownika budowlanego automatycznie przypomnianego o zakończeniu pracy po opuszczeniu miejsca pracy.

Najlepsze funkcje QuickBooks ✅

Śledzenie, edytowanie i zatwierdzanie kart czasu pracy z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej

Upewnij się, że pracownicy są tam, gdzie powinni, dzięki przypomnieniom o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy opartym na lokalizacji

Pozwól pracownikom na miejscu wprowadzać kody PIN lub weryfikację fotograficzną, aby zapobiec kradzieży czasu

Generuj szczegółowe informacje, aby śledzić koszty projektów, monitorować wydajność pracowników i planować listę płac

Porównanie szacowanych i rzeczywistych godzin pracy w celu lepszej alokacji zasobów i terminowej realizacji zadań

Limity QuickBooks 💢

Opłata podstawowa plus opłaty za użytkownika mogą szybko się sumować dla małych firm

Użytkownicy raportują, że system często wymaga zmiany hasła, co może zakłócać cykl pracy

Ustawienie i opanowanie integracji i zaawansowanych narzędzi może być czasochłonne, choć jest to potężne rozwiązanie

Ceny QuickBooks 💰

Premium : 20 USD/miesiąc opłaty podstawowej + 8 USD/miesiąc za użytkownika

Elite: 40 USD/miesiąc opłaty podstawowej + 10 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje QuickBooks 🌟

G2 : 4. 5/5 (1,430+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (6,960+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o QuickBooks?

Najbardziej lubiane funkcje to fakturowanie, śledzenie wydatków i zarządzanie zapasami. Często z niej korzystam, prawie codziennie.

3. Clockify (najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu z darmowym planem)

przez Clockify

Clockify eliminuje chaos związany ze śledzeniem czasu i obecności dzięki planowi Free Plan, który jest idealny dla Teams, którzy chcą zarządzać godzinami pracy bez rozbijania banku.

Od prostych timerów po zaawansowane raportowanie - Clockify to przede wszystkim elastyczność. Wyobraź sobie projektanta śledzącego rozliczane godziny lub menedżera analizującego dane z kart czasu pracy w celu udoskonalenia cyklu pracy.

Działa nawet w przypadku zdalnych Teams, oferując śledzenie lokalizacji GPS i geofencing w celu zapewnienia dokładności.

Najlepsze funkcje Clockify ✅

Śledzenie czasu, projektów i użytkowników bez żadnych ograniczeń kosztowych

Korzystaj z timerów, kart czasu pracy, a nawet udostępniania kiosku dla zespołów na miejscu

Generowanie wglądu w wydajność, zarobki i alokację czasu

Monitoruj lokalizacje i trasy Teams, aby zapewnić odpowiedzialność

Porównanie szacowanego i rzeczywistego czasu spędzonego na zadaniach i projektach

Limity Clockify 💢

Zaawansowane funkcje, takie jak planowanie i fakturowanie, wymagają płatnych aktualizacji

Sama liczba funkcji może być zniechęcająca dla użytkowników o prostych potrzebach

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne usterki i mniej intuicyjną obsługę w porównaniu z wersją na pulpit

Ceny Clockify 💰

Standard : 5,49 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 7,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 11,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Clockify: 🌟

G2 : 4. 5/5 (170+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (9 130+ opinii)

4. Deputy (najlepsze rozwiązanie do planowania i śledzenia czasu pracy)

via Deputy

Próba zarządzania harmonogramami pracowników, listą płac i zgodnością z przepisami to przepis na chaos.

Deputy upraszcza to wszystko, oferując przyjazną dla użytkownika platformę do planowania, śledzenia czasu i zarządzania pracownikami.

Oto jak to zrobić: Deputy pozwala tworzyć inteligentne harmonogramy za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Możesz zamieniać zmiany bez niekończących się rozmów lub obsługiwać listę płac i zgodność z przepisami z poziomu tej samej platformy, zamiast przełączać się między wieloma platformami.

Co więcej, aplikacja mobilna pozwala pracownikom na rejestrowanie czasu pracy, wnioskowanie o czas wolny lub sprawdzanie harmonogramów z dowolnego miejsca. Jest to szczególnie wygodne w dynamicznych środowiskach pracy, takich jak handel detaliczny, hotelarstwo i opieka zdrowotna.

🧠 Do zrobienia: 94% liderów biznesu na całym świecie chce, aby ich oprogramowanie płacowe było płynnie zintegrowane z całym oprogramowaniem i systemami HR.

Zastępca najlepszych funkcji ✅

Twórz, dostosowuj i zamieniaj harmonogramy pracowników za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Rejestruj dokładne karty czasu pracy i eksportuj je bezpośrednio do systemów płacowych

Umożliwienie pracownikom zarządzania zmianami, rejestrowania czasu pracy i wnioskowania o czas wolny za pośrednictwem aplikacji

Uprość przestrzeganie przepisów prawa pracy i unikaj kosztownych błędów dzięki wbudowanym narzędziom zgodności

Połączenie z popularnymi systemami kadrowo-płacowymi w celu usprawnienia operacji

Zastępca limitu 💢

Ceny za użytkownika mogą szybko wzrosnąć w przypadku małych Teams z limitami budżetowymi

Możliwości raportowania mogą nie być tak zaawansowane jak u niektórych konkurentów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolne czasy ładowania i drobne problemy z użytecznością podczas szczytowych operacji

Zastępca ds. cen 💰

Planowanie : 4,50 USD/miesiąc za użytkownika

Czas i obecność : 4,50 USD/miesiąc za użytkownika

Premium : 6 USD/miesiąc za użytkownika (w rozliczeniu rocznym 5 USD/miesiąc za użytkownika)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Zastępcze oceny i recenzje 🌟

G2 : 4. 6/5 (310+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (730+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Deputy?

Podoba mi się, że harmonogramy mogą być przeglądane przez członków zespołu, a także, że można je podzielić na grupy.

5. Asana (najlepsza do zarządzania projektami i współpracy w zespole)

via Asana

Asana pozwala zorganizować każdy szczegół projektu - ustawić terminy, przypisać zadania i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

W rzeczywistości, jeśli potrzebujesz ogólnego widoku, możesz użyć widoku osi czasu, aby zwizualizować, jak wszystko do siebie pasuje.

Od automatyzacji cykli pracy po integrację z ponad 300 narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive, Asana została stworzona w celu uproszczenia złożonych projektów.

🧠 Do zrobienia: Według corocznego globalnego badania Deloitte przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej, 73% organizacji zaczęło korzystać z inteligentnej automatyzacji w celu usprawnienia cyklu pracy i procesów biznesowych.

Najlepsze funkcje Asana ✅

Efektywna organizacja zadań z jasno określonymi priorytetami i aktualizacjami w czasie rzeczywistym

Zapraszaj członków zespołu do obszarów roboczych, udostępniaj postępy i zostawiaj komentarze do zadań

Wizualizuj postępy w realizacji projektów i z łatwością identyfikuj sprzeczne wymagania

Połączenie z ponad 300 narzędziami, w tym Slack, Microsoft Teams i Google Drive

Dodawaj konkretne szczegóły do zadań, aby zapewnić kontekst i skutecznie śledzić postępy

Limity Asana 💢

W przeciwieństwie do konkurencji, Asana nie posiada natywnych funkcji śledzenia czasu pracy

Ogromna liczba funkcji może sprawić, że podstawowe zadania staną się niepotrzebnie skomplikowane

Tylko jeden użytkownik może być przypisany do zadania, co może utrudniać współpracę nad udostępnianymi obowiązkami

Asana ceny 💰

Personal : Free

Starter : $10. 99/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Asana 🌟

G2 : 4. 4/5 (ponad 10 700 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (13 200+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asana?

Interfejs Asany jest łatwy w użyciu i intuicyjny, co ułatwia poruszanie się po platformie i wykonywanie określonych zadań.

6. Rippling (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania kadrami, płacami i IT)

via Rippling

Jeśli jesteś specjalistą ds. HR i szukasz narzędzia do zarządzania zespołem, które ujednolica zarządzanie kadrami, płacami, IT i wydatkami, sprawdź Rippling.

Zintegrowany ekosystem Rippling pozwala wdrożyć nowego pracownika po prostu wydając mu urządzenie i ustawiając jego listę płac - wszystko w jednym cyklu pracy.

Od automatyzacji powtarzalnych zadań za pomocą konfigurowalnych "Przepisów" po ostrzeganie o problemach z przestrzeganiem przepisów, takich jak naruszenie płacy minimalnej lub luki w wynagrodzeniach, oferuje rozwiązania, które konkurencja często pomija.

Najlepsze funkcje Rippling ✅

Otrzymuj powiadomienia o problemach takich jak naruszenia płacy minimalnej, luki w wynagrodzeniach i luki w zabezpieczeniach

Automatyzacja czasochłonnych zadań dzięki generowanym przez użytkowników "przepisom" na ankiety, formuły księgowe i nie tylko

Zarządzaj kadrami, płacami, IT i wydatkami na jednej platformie, zapewniając płynność operacji

Dodawaj lub odejmuj funkcje w miarę rozwoju firmy lub zawierania umów

Zarządzaj Teams w ponad 140 krajach za pomocą narzędzi płacowych, benefitów i HRIS

Ograniczenia 💢

Firmy muszą zdecydować się na płatny plan bez wcześniejszego przetestowania oprogramowania

Platforma opiera się na połączeniach aplikacji obsługiwanych przez użytkowników, które mogą być niespójne lub niekompletne

Wsparcie tylko dla języka angielskiego i francuskiego, co może stanowić wyzwanie dla globalnych Teams

Zróżnicowane ceny 💰

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rippling 🌟

G2 : 4. 8/5 (5,430+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (3 390+ opinii)

7. Homebase (najlepsze rozwiązanie dla małych firm z zespołami godzinowymi)

via Homebase

Zarządzanie pracownikami godzinowymi wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami - konfliktami w harmonogramach, błędami w listach płac i niekończącymi się rozmowami na temat zmian.

Homebase eliminuje chaos z równania, oferując platformę typu "wszystko w jednym", która łączy planowanie, śledzenie czasu i listę płac oraz poprawia komunikację w zespole.

Przykład: Wyobraź sobie, że członek Twojego zespołu prosi o zmianę, a w ciągu kilku minut jest ona zatwierdzona i zaktualizowana w całym zespole - bez tekstów, bez zamieszania. Homebase utrzymuje wszystkich na tej samej stronie dzięki łatwej w użyciu aplikacji mobilnej, automatycznym powiadomieniom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Homebase ✅

Zarządzanie harmonogramem i śledzenie czasu dla maksymalnie 20 pracowników w jednej lokalizacji bez żadnych kosztów

Umożliwienie pracownikom rejestrowania czasu pracy, widoku harmonogramów i wnioskowania o czas wolny w podróży

Usprawnij planowanie zmian dzięki szablonom, planowaniu predykcyjnemu i powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Bezproblemowe przekształcanie kart czasu pracy w wypłaty dzięki wbudowanemu rozliczaniu podatków

Wysyłaj aktualizacje, przypomnienia o zmianach i ogłoszenia zespołu za pośrednictwem aplikacji

Pro Tip: ClickUp pozwala wyjść poza podstawowe planowanie i śledzenie czasu pracy. Użyj pól niestandardowych, aby dodać szczegóły, takie jak "Typ zmiany", "Stawka wynagrodzenia" lub "Status zatwierdzenia" bezpośrednio do zadań i płynnie zintegrować się z systemami płacowymi, aby zapewnić dokładne wypłaty - wszystko na jednej platformie.

Limity Homebase 💢

Wiele funkcji, takich jak zatrudnianie i narzędzia zgodności, jest zablokowanych w planach wyższego poziomu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają usterki w logowaniu lub wylogowywaniu, co może zakłócać dokładność listy płac

Obsługuje głównie firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, co ogranicza globalną użyteczność

Cennik Homebase 💰

Podstawowy : Free (do 20 pracowników w jednej lokalizacji)

Essentials : 20 USD/miesiąc za lokalizację

Plus : 48 USD/miesiąc za lokalizację

Wszystko w jednym: 80 USD/miesiąc za lokalizację

Homebase oceny i opinie 🌟

G2 : 4. 2/5 (110+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (1,060+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Homebase?

Podoba mi się to, że aplikacja wysyła e-mail i powiadomienia tekstowe po utworzeniu nowego harmonogramu lub zmiany.

8. BambooHR (najlepsze z kompleksowych rozwiązań HR dla małych i średnich firm)

via BambooHR

Podobnie jak Rippling, BambooHR umożliwia obsługę nowych pracowników, rejestrację i prowadzenie listy płac na jednej, łatwej w nawigacji platformie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o skrócenie trzytygodniowego procesu przyznawania świadczeń do zaledwie dwóch dni, czy też o zaoszczędzenie 20 000 $ rocznie dzięki automatyzacji listy płac, platforma umożliwia firmom skupienie się bardziej na ludziach, a mniej na papierkowej robocie.

Najlepsze funkcje BambooHR ✅

Konsoliduje listę płac, śledzenie czasu pracy, świadczenia i zarządzanie wydajnością w jednym interfejsie

Umożliwia pracownikom dostęp do swoich informacji i ich aktualizację, automatyzując zarządzanie obciążeniem pracą HR

Oferuje szereg konfigurowalnych raportów do podejmowania decyzji w oparciu o dane

Upraszcza rekrutację i zatrudnianie dzięki wbudowanej funkcji ATS

Usprawnia proces wdrażania dzięki podpisom elektronicznym i pakietom powitalnym

Limity BambooHR 💢

Szczegóły dotyczące cen nie są łatwo dostępne i wymagają kontaktu z zespołem sprzedaży

Administracja płacami i świadczeniami jest dostępna tylko dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych

Śledzenie czasu nie jest zawarte w pakiecie podstawowym i wymaga dodatkowej opłaty

Pro Tip: Wypróbowałeś już BambooHR, ale szukasz alternatywy? Oto nasza opinia na temat 10 najlepszych alternatyw BambooHR dla Teams HR

Ceny BambooHR 💰

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BambooHR 🌟

G2 : 4. 4/5 (2 420+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (2,980+ opinii)

9. Buddy Punch (najlepszy do prostego śledzenia czasu i odpowiedzialności)

via Buddy Punch

Zarządzanie godzinami pracy pracowników nie powinno przypominać łamania kodu, a Buddy Punch zapewnia, że tak nie jest.

Platforma ta, stworzona z myślą o małych i średnich firmach, upraszcza śledzenie czasu, planowanie i integrację listy płac.

Oto jak to działa: Buddy Punch ułatwia monitorowanie godzin pracy dzięki GPS, geofencingowi i weryfikacji za pomocą kamery internetowej.

Ponadto oferuje śledzenie lokalizacji i zautomatyzowane karty czasu pracy, które integrują się bezpośrednio z systemami płacowymi, takimi jak QuickBooks i Paychex.

Najlepsze funkcje Buddy Punch ✅

Pracownicy mogą rejestrować czas pracy za pomocą kodów QR, kamer internetowych lub GPS

Ustawienie ograniczeń opartych na lokalizacji, aby zapobiec nieuczciwemu naliczaniu czasu pracy

Otrzymuj powiadomienia o nadgodzinach lub pominiętych uderzeniach

Płynne połączenie z głównymi programami płacowymi, takimi jak QuickBooks i ADP

Generowanie szczegółowych kart czasu pracy i podsumowań listy płac

Limity Buddy Punch 💢

Wymaga połączenia z Internetem do rejestrowania czasu pracy

Czat na żywo jest dostępny tylko od poniedziałku do piątku

Aplikacje mobilne nie posiadają niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Cennik Buddy Punch 💰

Starter : 4,49 USD/miesiąc za użytkownika + 19 USD opłaty podstawowej

Pro : 5,99 USD/miesiąc za użytkownika + 19 USD opłaty podstawowej

Enterprise: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika + 19 USD opłaty podstawowej

Oceny i recenzje Buddy Punch 🌟

G2 : 4. 8/5 (280+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (1,030+ opinii)

10. Monday. com (najlepsze dla przyjaznego dla użytkownika zarządzania projektami)

Powiedzmy, że Twój Teams ma trudności z utrzymaniem wszystkich na tej samej stronie. Dzięki monday.com możesz wizualizować postępy za pomocą wykresów Gantta, tablic Kanban i niestandardowych pulpitów, jednocześnie automatyzując powtarzalne zadania, aby zaoszczędzić czas.

Bonus: Interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia organizowanie cyklu pracy bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Należy jednak pamiętać, że zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie czasu i wykresy Gantta, są dostępne tylko w wyższych planach.

monday. com najlepsze funkcje ✅

Dostosuj tablice projektów do swoich potrzeb

Śledzenie wydajności zespołu dzięki ponad 15 opcjom widoku, w tym wykresom i tabelom

Ustawienie reguł dla powiadomień, zmian statusu i zadań

Udostępnianie tablic zewnętrznym interesariuszom i pozostawianie komentarzy dla członków zespołu

Szybsze rozpoczęcie pracy dzięki wstępnie zaprojektowanym cyklom pracy

monday. com limity 💢

Odpowiedni tylko dla małych Teams (do dwóch użytkowników)

Podstawowe plany pomijają zaawansowane funkcje

Wymaga czasu, aby opanować opcje niestandardowe

Mniej funkcji w porównaniu do wersji na pulpit

monday. com ceny 💰

Free Plan: Dla użytkowników indywidualnych i małych zespołów (do 2 użytkowników)

Plan podstawowy : 9 USD/miesiąc za użytkownika

Plan standardowy : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Pro Plan : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

monday. com oceny i recenzje 🌟

G2 : 4. 7/5 (ponad 12 500 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 5 300 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o monday.com?

Podobają mi się również jego możliwości integracji, oprócz oferowania mnóstwa integracji bez użycia kodu z platformami takimi jak CognitoForms, Gmail, Slack i Twilio itp.

11. Hubstaff (najlepsze rozwiązanie do zwiększania wydajności i śledzenia czasu pracy)

via Hubstaff

Wyobraź sobie rozwiązanie, które nie tylko śledzi godziny pracy, ale także sygnalizuje nieefektywność w czasie rzeczywistym - Hubstaff właśnie to robi.

Obsługuje zespoły stacjonarne, zdalne i hybrydowe, oferując funkcje zapewniające dokładne śledzenie czasu i wgląd w wydajność.

A jeśli chcesz śledzić szczegółowy monitoring aktywności, przechwytywać zrzuty ekranu, adresy URL i aplikacje używane w godzinach pracy - zgadłeś, że tak - Hubstaff ma Cię w swojej ofercie.

Najlepsze funkcje Hubstaff ✅

Śledzenie godzin pracy na pulpicie, w Internecie, na urządzeniach mobilnych i w rozszerzeniu Chrome

Monitoruje naciśnięcia klawiszy, rejestruje zrzuty ekranu i śledzi użycie aplikacji/URL w celu zapewnienia odpowiedzialności

Automatyzacja listy płac i generowanie faktur dla klientów na podstawie śledzonych godzin pracy

Dostawca szczegółowych raportów w celu identyfikacji nieefektywności i poprawy alokacji zasobów

Śledzenie lokalizacji dla zespołów pracujących w terenie, choć funkcja mogłaby być bardziej rozbudowana

Hubstaff limity 💢

Nie blokuje pracownikom możliwości zalogowania się poza lokalizacją pracy

Do zmian nie można dodawać szczegółów projektu ani lokalizacji, co ogranicza elastyczność

Funkcje takie jak śledzenie przerw i zasady dotyczące nadgodzin w aplikacji mobilnej są mniej skuteczne w porównaniu z narzędziami desktopowymi

Zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona integracja i dogłębne raportowanie, są zablokowane w planach premium

Hubstaff ceny 💰

Starter : 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

Wzrost : $7. 50/miesiąc za użytkownika

Teams : $10. 00/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $25. 00 USD/miesiąc za użytkownika

Hubstaff oceny i recenzje 🌟

G2 : 4. 5/5 (ponad 1200 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 1 500 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hubstaff?

Proces uzyskiwania uprawnień jest prosty, a aplikacja doskonale wyjaśnia, jakie dane są gromadzone, więc nigdy nie jestem zdezorientowany, jak to działa.

12. Gusto (najlepsze dla małych i średnich firm)

via Gusto

Gusto zajmuje się wszystkimi typowymi problemami kadrowymi: prowadzeniem list płac, zarządzaniem świadczeniami bez wysiłku i wdrażaniem nowych pracowników.

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz działalność, czy ją rozwijasz, Gusto upraszcza trudne kwestie, takie jak podatki, świadczenia i zgodność z przepisami, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne: rozwijaniu biznesu i dbaniu o zadowolenie zespołu.

Najlepsze funkcje Gusto ✅

Prowadzenie listy płac za pomocą zaledwie kilku kliknięć dzięki zintegrowanym obliczeniom podatkowym i wypełnianiu dokumentów

Obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne i korzyści finansowe, bez dodatkowych opłat brokerskich

Usprawnij procesy dzięki śledzeniu zadań, niestandardowym listom kontrolnym i obiegom pracy bez użycia papieru

Pracownicy mogą uzyskać dostęp do odcinków wypłat, zarządzać świadczeniami i korzystać z aplikacji Gusto Wallet do narzędzi finansowych

Połączenie z wiodącymi aplikacjami biznesowymi do śledzenia czasu, księgowości i nie tylko

Limity Gusto 💢

Plany podwajają cenę pomiędzy poziomami, ograniczając dostępność dla mniejszych Business

Ważne narzędzia, takie jak alerty zgodności, są dostępne tylko w najdroższym planie

Raportowanie powolnych czasów reakcji i nierozwiązanych problemów jest coraz częstsze

Usługa jest dostępna tylko w 38 stanach i Waszyngtonie

Aplikacja zapewnia wsparcie tylko dla pracowników, pozostawiając pracodawców bez funkcji mobilnych

Ceny Gusto 💰

Proste : 40 USD/miesiąc + 6 USD za użytkownika

Plus : 80 USD/miesiąc + 12 USD za użytkownika

Premium: 180 USD/miesiąc + 22 USD za użytkownika

Oceny i recenzje Gusto 🌟

G2 : 4. 5/5 (ponad 2200 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

13. When Moja Praca (najlepsza dla miejsc pracy opartych na systemie zmianowym)

Przez Kiedy Pracuję

Załóżmy, że jest piątkowe popołudnie, a Twój Teams wciąż stara się sfinalizować przyszłotygodniowe zmiany. Teksty lecą, e-maile się piętrzą, a ty zastanawiasz się, czy jest lepszy sposób.

To tutaj When Moja Praca czyni rzeczy lepszymi.

Platforma ułatwia planowanie zmian, śledzenie czasu i utrzymywanie wszystkich na tej samej stronie. Niezależnie od tego, czy prowadzisz tętniącą życiem kawiarnię, sklep detaliczny czy placówkę opieki zdrowotnej, When Moja Praca pomoże Ci zaoszczędzić godziny na pracy administratora.

🧠 Do zrobienia: Według Bureau of Labor Statistics (BLS), od lutego 2023 r. 43% prywatnych zakładów w USA płaciło swoim pracownikom co dwa tygodnie, co czyni ten okres najbardziej powszechnym. To sprawia, że planowanie jest ważnym zadaniem dla działów HR.

Najlepsze funkcje aplikacji When Moja Praca ✅

Automatyczne tworzenie całych harmonogramów pracy za pomocą jednego kliknięcia

Pracownicy mogą zamieniać się zmianami, a menedżerowie są o tym natychmiast powiadamiani

Wbudowane wiadomości do czatów 1:1 lub grupowych, aby wszyscy byli zgodni

Planowanie, śledzenie czasu i komunikacja bezpośrednio z aplikacji mobilnych

Zarządzanie budżetami pracy i redukcja kosztów dzięki narzędziom predykcyjnym

Limity w mojej pracy 💢

Brak wsparcia telefonicznego i ograniczone godziny czatu na żywo

Brak możliwości monitorowania określonych zadań lub typów pracy godzinowej

Niektóre zaawansowane potrzeby związane z planowaniem mogą wymagać ręcznego obejścia

Kiedy pracuję nad wyceną 💰

Essentials : 2,50 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 5 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje aplikacji When Moja Praca 🌟

G2 : 4. 3/5 (290+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (1,100+ opinii)

Oto lista dodatkowych alternatyw Connecteam, które nie znalazły się na naszej liście 13 najlepszych, ale mogą być bardzo przydatne dla twoich Teams:

7shifts : Koncentruje się na planowaniu pracy w restauracjach, oferując takie funkcje jak zarządzanie zmianami, śledzenie czasu i prognoza kosztów pracy. Płynnie integruje się z systemami POS w celu usprawnienia operacji

Personio : Stworzony specjalnie dla małych i średnich firm. Oferuje zgodne z prawem śledzenie czasu, zarządzanie danymi pracowników, przetwarzanie listy płac i narzędzia rekrutacyjne

Xenia: Specjalizuje się w zarządzaniu pracownikami pierwszej linii dzięki funkcjom zarządzania zadaniami, komunikacji i śledzenia wydajności. Dostarcza konfigurowalne cykle pracy i analizy w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia wydajności

Mniej klikania, do zrobienia więcej: ClickUp gotowe do zrobienia

Siedmiu na dziesięciu menedżerów uważa, że technologia monitorowania pracowników poprawia wydajność. W przeciwieństwie do tego, 72% pracowników twierdzi, że ma to niewielki lub żaden wpływ, a w niektórych przypadkach wręcz obniża wydajność.

Oto śmiała myśl: co jeśli Twoi najlepsi pracownicy nagle zaczną nie dotrzymywać terminów?

Śledzenie czasu nie powinno przypominać pilnowania przez Wielkiego Brata. Celem nie jest obserwowanie każdego ruchu, ale korzystanie z inteligentnych narzędzi, które pomagają zrównoważyć obciążenia pracą, zapobiegają wypaleniu zawodowemu i utrzymują zaangażowanie i wydajność całego zespołu.

ClickUp wyróżnia się oferując narzędzia takie jak planowanie metodą "przeciągnij i upuść" i wykresy Gantta, które sprawiają, że planowanie jest łatwe i elastyczne. Jego konfigurowalny system zarządzania zadaniami umożliwia personalizację cyklu pracy za pomocą rozwijanych menu, list kontrolnych i stopni postępu, co pozwala na spotkanie się z unikalnymi potrzebami zespołu.

Do tego dochodzą funkcje edycji w czasie rzeczywistym, takie jak Dokumenty i Tablice, dzięki którym wszyscy są zgodni nawet w zdalnych ustawieniach.

