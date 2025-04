10 najlepszych alternatyw dla Timeular w 2025 roku

Czas to pieniądz. Ale śledzenie go przy użyciu odpowiednich technik to zupełnie inna gra.

Raport wskazuje, że 35% właścicieli firm twierdzi, że słabe zarządzanie czasem jest czynnikiem blokującym wydajność. Ten zmarnowany czas prowadzi do straconych godzin, niewykorzystanych szans i sfrustrowanego zespołu.

Narzędzia do zarządzania czasem, takie jak Timeular, są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, aby utrzymać zespoły na właściwym torze, a biznes działał lepiej. Niektórzy użytkownicy zgłaszali jednak problemy z tym narzędziem, takie jak niedokładne śledzenie, wadliwy interfejs i kosztowne plany.

Jeśli to brzmi jak ty, ten wpis na blogu jest dla ciebie. Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Timeular, zakończoną ich kluczowymi funkcjami, zaletami i wadami, cenami i recenzjami prawdziwych użytkowników. Poznajmy najlepsze narzędzia do śledzenia czasu!

Na co zwrócić uwagę wybierając alternatywę dla Timeular?

Szukając najlepszej alternatywy dla Timeular, spróbuj wybrać taką, która obejmuje następujące kluczowe funkcje:

Łatwe sterowanie timerem: Znajdź narzędzie do śledzenia czasu z szybkimi i prostymi kontrolkami, takimi jak skróty klawiaturowe lub widżety

Automatyczne rejestrowanie czasu: Zapewnij, że Twoja alternatywa działa cicho w tle, rejestrując zarówno godziny pracy, jak i bezczynności. Automatyzacja tego procesu minimalizuje błędy i zapewnia precyzyjną ewidencję czasu pracy

Zarządzanie projektami i zadaniami: Poszukaj alternatywy dla Timeular, która pozwala organizować wpisy czasu według projektów, klientów i zadań, jednocześnie zarządzając nimi bezpośrednio z tej samej platformy

Niestandardowy pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym: Użyj pulpitu, aby uzyskać szybki podgląd bieżącego śledzenia czasu, aktywnych timerów i dziennego lub tygodniowego postępu

Dostępność na różnych platformach: Wybierz alternatywę dla Timeular, która pozwala pracownikom śledzić czas z dowolnego miejsca - taką, która działa płynnie na komputerze, w Internecie i na urządzeniach mobilnych, ze wsparciem offline i automatyczną synchronizacją

Kompleksowe raportowanie i analityka: Poszukaj idealnej alternatywy, która umożliwia tworzenie szczegółowych i konfigurowalnych raportów dotyczących sposobu spędzania czasu w projektach, trendów wydajności i rozliczanych godzin

Potężne integracje: Upewnij się, że Twoja alternatywa Timeular płynnie integruje się z platformami, od których już zależy Twój Business, umożliwiając płynne połączenie z różnymi narzędziami innych firm

10 najlepszych alternatyw dla Timeular

Dzięki uwzględnionym funkcjom, oto 10 najlepszych alternatyw Timeular do zbadania.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania czasem i wydajnością)

Połącz śledzenie czasu pracy z zarządzaniem zadaniami w ClickUp i bądź na bieżąco ze swoimi kartami czasu pracy i projektami na jednej platformie

ClickUp to coś więcej niż potężne oprogramowanie do zarządzania projektami. To wszystko aplikacja do pracy.

Funkcja zarządzania czasem i monitorowania wydajności w ClickUp dodaje dodatkowy wymiar do Twojego cyklu pracy i daje Ci zakończony obraz Twojego biznesu. Śledzenie czasu bezpośrednio w zadaniach - lub integracja z popularnymi aplikacjami do timerów.

Chcesz zobaczyć, jak wydajny byłeś lub jakie zadania pochłaniają Twoje godziny pracy? Otwórz widok karty czasu pracy w swoich projektach, aby zobaczyć, co robił Twój zespół.

Co więcej, wszystkie te narzędzia można łatwo zintegrować z zadaniami i projektami. Weźmy na przykład blokowanie czasu. Zamiast korzystać z oddzielnych narzędzi, możesz zablokować czas w kalendarzu w ClickUp i natychmiast przekształcić te bloki w zadania.

W ten sposób twój harmonogram i lista do zrobienia pozostają idealnie zsynchronizowane bez dodatkowego wysiłku.

Śledzenie czasu projektu ClickUp

Ustaw szacowany czas dzięki funkcjom śledzenia czasu projektu ClickUp i poznaj czas spędzony na zadaniach i projektach

Gotowy do rozpoczęcia monitorowania swojej pracy? Funkcja śledzenia czasu projektu ClickUp pozwala na ustawienie szacowanego czasu, śledzenie rzeczywistego czasu spędzonego na zadaniach i podzadaniach oraz porównywanie tych dwóch. Daje to jasny widok na to, jak dobrze szacowany czas jest zgodny z rzeczywistością zarówno na poziomie zadania, jak i projektu.

ClickUp Brain

Jeśli chcesz pójść o krok dalej w zarządzaniu czasem, natywny asystent ClickUp AI, ClickUp Brain, może maksymalnie wydłużyć twój dzień pracy i zmienić cię w efektywnego ninja!

Skup się na tym, co najważniejsze z ClickUp Brain, definiując swój harmonogram za Ciebie

Pozwól AI wysyłać ci przypomnienia oparte na czasie i podpowiadać, na jakich zadaniach skupić się w następnej kolejności. Zwiększy to twoją wydajność i pomoże ci skupić się na właściwych zadaniach we właściwym czasie.

Efektywnie zarządzaj swoim czasem i wydajnością, uzyskując widok z lotu ptaka za pomocą widoku osi czasu ClickUp

Jeśli chcesz zrobić krok do tyłu i spojrzeć na szerszy obraz zamiast na szczegółowe informacje, ClickUp Views jest najlepszym wyborem.

Przełącz się na widok osi czasu, aby monitorować śledzone dane wraz z postępem projektu. Możesz zobaczyć, jak śledzenie czasu odpowiada kamieniom milowym, terminom i zależnościom w projekcie - informacje, których nie mogą zapewnić samodzielne narzędzia do śledzenia czasu.

Szablony ClickUp

Pobierz ten szablon Zoptymalizuj swój harmonogram, wizualizując swój czas spędzony z szablonem harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Wiemy, że rozpoczęcie pracy od zera może być onieśmielające. Zebraliśmy więc bogatą bibliotekę gotowych do użycia, w pełni konfigurowalnych szablonów do zarządzania czasem, abyś mógł zacząć!

Dla przykładu, szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp jest niezbędny dla profesjonalistów, którzy codziennie wykonują niezliczone obowiązki. Po zrobieniu, możesz przenieść swoje zadania do statusów takich jak Do zrobienia, W trakcie i Zakończone. Szablon posiada również niestandardowe pola dla priorytetów, terminów i szacowanego czasu.

Potrzebujesz prostszego sposobu na śledzenie swojego czasu i wydajności? Warto wypróbować szablon arkusza do zarządzania czasem osobistym ClickUp. Pomaga on zachować wydajność poprzez poprawę sposobu rejestrowania postępów i zarządzania zadaniami. Dzięki widokom takim jak Lista zadań i Terminy, pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, jednocześnie zmniejszając stres dzięki lepszej organizacji czasu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rejestruj czas za pomocą aplikacji komputerowej, mobilnej lub rozszerzenia przeglądarki i połącz go z zadaniami ClickUp

Ręczne dodawanie lub dostosowywanie wcześniejszych wpisów czasu poprzez ustawienie zakresu dat lub edycję istniejących wpisów

Dodawaj notatki do wpisów czasu, aby opisać wykonaną pracę w kontekście zespołu i klienta

Użyj etykiet na zadaniach, aby łatwo organizować i filtrować wpisy czasu

Skutecznie śledź czas podlegający i niepodlegający rozliczeniu i spraw, by fakturowanie było dziecinnie proste

Limity ClickUp

Niektóre widoki ClickUp, takie jak Formularze, są niedostępne w aplikacjach mobilnych

Wysoki poziom niestandardowych ustawień może być nieco przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 900 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ recenzji)

*Potrzebowałem systemu do zarządzania projektami, który pomógłby mi koordynować moje własne zadania dla klientów, a także zadania dla mojego zespołu freelancerów. Wypróbowałem wiele innych rozwiązań i żadne z nich nie oferowało takiego połączenia elastyczności i śledzenia czasu. Śledzenie czasu było kluczem, ponieważ jako firma ze stawkami godzinowymi potrzebowałem śledzenia czasu wbudowanego w mój system zarządzania projektami, aby uniknąć comiesięcznych prób ujednolicenia dwóch różnych systemów w celu tworzenia faktur. ClickUp rozwiązał dla mnie kwestię śledzenia czasu i zaoferował mnóstwo elastyczności, która pozwoliła mi zorganizować moich klientów, projekty i zadania w sposób, który był niezwykle korzystny dla mojego sposobu pracy i zarządzania projektami. Nawet gdy moje systemy i procesy ewoluowały, ClickUp oferował elastyczność, aby dostosować się do mnie. Jest świetny!

*Potrzebowałem systemu do zarządzania projektami, który pomógłby mi koordynować moje własne zadania dla klientów, a także zadania dla mojego zespołu freelancerów. Wypróbowałem wiele innych rozwiązań i żadne z nich nie oferowało takiego połączenia elastyczności i śledzenia czasu. Śledzenie czasu było kluczem, ponieważ jako firma ze stawkami godzinowymi potrzebowałem śledzenia czasu wbudowanego w mój system zarządzania projektami, aby uniknąć comiesięcznych prób ujednolicenia dwóch różnych systemów w celu tworzenia faktur. ClickUp rozwiązał dla mnie kwestię śledzenia czasu i zaoferował mnóstwo elastyczności, która pozwoliła mi zorganizować moich klientów, projekty i zadania w sposób, który był niezwykle korzystny dla mojego sposobu pracy i zarządzania projektami. Nawet gdy moje systemy i procesy ewoluowały, ClickUp oferował elastyczność, aby dostosować się do mnie. Jest świetny!

2. Clockify (najlepsze rozwiązanie do dokładnego śledzenia czasu w przystępnej cenie)

przez Clockify

Jeśli chcesz dokładnie monitorować swoich pracowników bez wydawania fortuny, dobrym rozwiązaniem jest Clockify.

Administratorzy mogą zapewnić, że wszystkie godziny pracy są dokładnie rejestrowane poprzez włączenie wymuszonego śledzenia czasu. W przeciwieństwie do elastycznego śledzenia czasu w Timeular, funkcja ta automatycznie podpowie użytkownikom, aby uzupełnili brakujący czas, gwarantując zakończone i spójne zapisy.

Na przykład, jeśli ktoś zarejestruje 6 godzin z 8-godzinnego dnia pracy, będzie musiał zakończyć swoją kartę czasu pracy przed jej przesłaniem. Jest to szczególnie pomocne w przypadku firm, które potrzebują dokładnych rozliczeń lub ewidencji pełnego czasu pracy w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Clockify zawiera również funkcje takie jak śledzenie czasu GPS, automatyczne zrzuty ekranu co 5 minut, wykrywanie bezczynności i blokowanie ręcznej edycji czasu dla określonych pracowników.

Najlepsze funkcje Clockify

Śledzenie czasu za pomocą timera rozpoczęcia i zakończenia pracy na urządzeniach mobilnych, pulpitach lub rozszerzeniach przeglądarki, aby rejestrować każdą minutę pracy

Zatwierdzanie kart czasu pracy i tworzenie faktur z uwzględnieniem rabatów i podatków

Wykrywanie bezczynności i otrzymywanie powiadomień o usunięciu nieaktywnych wpisów

Generowanie raportów opartych na czasie, obecności lub podsumowujących w celu analizy wydajności

Śledzenie czasu offline i automatyczna synchronizacja wpisów po powrocie do trybu online

Limity Clockify

Interfejs Clockify może wydawać się mylący dla nowych użytkowników

Limit opcji, jeśli chodzi o motywy

Niespójne przełączanie kontekstu między aplikacjami mobilnymi i komputerowymi

Ceny Clockify

Free: Free na zawsze

Podstawowy: $4. 99/miesiąc na użytkownika

Standard: $6. 99/miesiąc za użytkownika

Pro: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $14. 99/miesiąc za użytkownika

Pakiet: 15,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4. 5/5 (170+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (9,100+ recenzji)

3. Timely (najlepsze rozwiązanie do automatycznego śledzenia czasu pracy)

via Timely

Nie jesteś fanem ręcznego śledzenia czasu? Timely pomoże ci zaoszczędzić czas. Aplikacja działa cicho w tle, automatycznie rejestrując twoje cyfrowe działania - e-maile, spotkania, pracę z dokumentami, przeglądanie stron internetowych - i wykorzystując AI do organizowania ich we wpisy dotyczące projektów. Oznacza to koniec z uruchamianiem i zatrzymywaniem timerów lub próbami przypomnienia sobie, nad czym pracowałeś.

Funkcja Memory Tracker w Timely tworzy prywatną, wizualną oś czasu twojego dnia pracy, którą widzisz tylko ty. Możesz łatwo sprawdzić przydział czasu AI i przeciągać i upuszczać działania do odpowiednich projektów.

Podczas gdy Timeular wymaga ręcznego śledzenia każdego zadania, Timely pozwala później przeglądać i dostosowywać zarejestrowany czas. Jest to idealne rozwiązanie dla osób wielozadaniowych lub każdego, kto musi zrekonstruować swój dzień w celu dokładnego rozliczenia.

Najlepsze funkcje Timeular

Udostępnianie klientom raportów na żywo, które aktualizują się w czasie rzeczywistym po odświeżeniu

Wysyłanie klientom raportów z ustalonym czasem pracy za pomocą jednego kliknięcia

Otrzymuj automatyczne przypomnienia o konieczności zalogowania się lub przypomnij swojemu zespołowi o rejestrowaniu godzin pracy

Synchronizacja z kalendarzem w celu widoku zaplanowanych wydarzeń wraz ze śledzeniem czasu

Połączenie z różnymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, Asana i Trello

Ograniczenia Timeular

Brak opcji strefy czasowej dla pracowników międzynarodowych

Użytkownicy nie mogą śledzić czasu wykorzystanego w różnych aplikacjach w wersji mobilnej

Terminowe ceny

Starter: $11/miesiąc za użytkownika

Premium: $20/miesiąc za użytkownika

Unlimited: 28 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Timeular

G2: 4. 8/5 (430+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (200+ recenzji)

Przeczytaj również: Free szablony dzienników czasu w Excelu, Wordzie i ClickUp

4. QuickBooks Time (najlepszy do mobilnego śledzenia czasu)

przez QuickBooks Time

QuickBooks Time to popularny wybór wśród zespołów mobilnych i zdalnych, który wyróżnia się technologią geofencing.

Zamiast śledzenia czasu pracy przy biurku, ClickUp może automatycznie rejestrować pracowników wchodzących i wychodzących z miejsca pracy. Na przykład, jeśli Twój zespół wymaga, abyś był na miejscu, system automatycznie śledzi Twój czas i przypisuje go do odpowiedniego projektu na podstawie Twojej lokalizacji. Pozwala to uniknąć błędów ręcznych i zapewnia dokładność godzin pracy na miejscu.

Dzięki tym narzędziom i ich połączeniu z QuickBooks w zakresie płac, fakturowania i księgowości, QuickBooks Time jest dobrą opcją dla firm potrzebujących śledzenia czasu połączonego bezpośrednio z procesami finansowymi - czego Timeular nie oferuje.

Najlepsze funkcje QuickBooks Time

Śledzenie przepracowanych godzin, przebiegu, lokalizacji i nie tylko dzięki szczegółowym kartom czasu pracy

Twórz niestandardowe raporty, aby analizować koszty pracy, planować płace i mierzyć rentowność

Połączenie z popularnymi narzędziami kadrowo-płacowymi, takimi jak ADP, Square i JazzHR

Skorzystaj z aplikacji mobilnej, aby aktualizować karty czasu pracy w czasie rzeczywistym

Limity czasu QuickBooks

Brak funkcji śledzenia czasu specyficznych dla projektu

Ograniczone możliwości niestandardowe

Ceny QuickBooks Time

Prosty start: 35 USD/miesiąc

Essentials: $65/miesiąc

Plus: $99/miesiąc

Zaawansowane: $235/miesiąc

Dodatek Time Premium: 20 USD/miesiąc dla 1 administratora + 8 USD/użytkownika miesięcznie

Dodatek Time Elite: $40/miesiąc dla 1 administratora + $10/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje QuickBooks Time

G2: 4. 5/5 (ponad 1400 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (6,900+ recenzji)

Ciekawostka: W VI-wiecznych Chinach do śledzenia czasu używano zegarów kadzidlanych! Pierwsze rodzaje timerów, te fascynujące urządzenia, stale spalały kadzidło. Ilość spalonego kadzidła wskazywała upływ czasu. Gdy dym kadzidła unosił się, sygnalizował określony czas na codzienne czynności lub ceremonie.

5. RescueTime (najlepszy do analizy wydajności)

przez RescueTime

RescueTime to unikalne podejście do śledzenia czasu: Automatycznie ocenia używane aplikacje i strony internetowe w skali od "bardzo wydajne " do "bardzo rozpraszające". "

Zamiast po prostu śledzić godziny pracy, ta aplikacja do śledzenia czasu ocenia wydajność, grupując czynności i umożliwiając dostosowanie tych etykiet do roli i celów. Na przykład, jeśli jesteś menedżerem ds. mediów społecznościowych, możesz oznaczyć Facebooka jako "produktywny ", ale jako twórca oprogramowania możesz oznaczyć go jako "rozpraszający ". "*

Dzięki sesjom skupienia RescueTime pomaga ci pozostać na bieżąco z zadaniami. Sesje te blokują rozpraszające strony internetowe, wyciszają powiadomienia, śledzą czas skupienia i ujawniają, jak takie rzeczy jak spotkania lub praca późno w nocy wpływają na wydajność. To potężny sposób na przejęcie kontroli nad dniem pracy i osiągnięcie celów.

Najlepsze funkcje RescueTime

Widok szczegółowych raportów dotyczących najbardziej i najmniej wydajnych czasów pracy

Ustaw cele i śledź, jak Twój czas wypada w porównaniu do nich

Porównanie wzorców wydajności na przestrzeni dni i tygodni

Integracja z aplikacjami kalendarza, aby zobaczyć, jak spotkania wpływają na wydajność

Limity RescueTime

Nie obsługuje wielu języków, co wpływa na pracę globalnych Teams

Czasami śledzenie czasu offline nie rejestruje wszystkich działań

Ceny RescueTime

Solo: $12/miesiąc za użytkownika

Teams: $9/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje RescueTime

G2: 4. 1/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (140+ recenzji)

Przeczytaj również: Cele SMART w zarządzaniu czasem, aby pozostać na bieżąco

6. Toggl Track (najlepszy dla freelancerów i startupów)

via Toggl Track

Nowe firmy i freelancerzy z ograniczonym budżetem często wolą Toggl Track od konkurencji ze względu na dwie bezpłatne funkcje: automatyczne śledzenie czasu i wykrywanie bezczynności.

Ta prosta i łatwa w użyciu alternatywa dla Timeular automatycznie wykrywa, kiedy przestajesz pracować i pyta, czy chcesz zachować lub usunąć czas bezczynności. Kategoryzuje również Twoją pracę w oparciu o używane aplikacje i strony internetowe, oszczędzając Ci kłopotów z ciągłymi ręcznymi aktualizacjami.

Ponadto, Toggl wykracza poza narzędzia do automatyzacji i poręczne skróty dzięki Oś czasu Insights. Zamiast podstawowych wpisów czasu, tworzy wizualną oś czasu dnia pracy i analizuje ją pod kątem luk lub nieprawidłowo przydzielonego czasu.

Na przykład, jeśli zazwyczaj śledzisz spotkania z klientami, ale zapomnisz o jednym, Oś czasu Insights oznaczy to i zasugeruje odpowiedni projekt i zadanie na podstawie kalendarza i wcześniejszej aktywności.

Najlepsze funkcje aplikacji Toggl Track

Łatwe przełączanie się między timerami za pomocą skrótów klawiaturowych

Tworzenie szczegółowych raportów z konfigurowalnymi ocenami do rozliczenia

Sugeruje projekty dla wpisów czasu na podstawie twoich wcześniejszych nawyków

Śledzenie czasu z rozszerzeń przeglądarki lub aplikacji komputerowych

Zamień wydarzenia z kalendarza we wpisy czasowe z przypisanymi projektami

Toggl Śledzenie limitów

Aplikacja mobilna nie zapewnia wsparcia dla różnych widoków kalendarza

Niektórzy użytkownicy uważają funkcje raportowania za podstawowe

Ceny aplikacji Toggl Track

Free (do pięciu użytkowników)

Starter: $10/miesiąc za użytkownika

Premium: $20/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje aplikacji Toggl Track

G2: 4. 6/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2500 recenzji)

Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że zarówno Toggl, jak i Clockify są mocnymi, przystępnymi cenowo opcjami. Jeśli zastanawiasz się, jak wypadają w porównaniu, poniżej znajdziesz szczegółowe zestawienie Toggl vs. Clockify.

7. Everhour (najlepszy do budżetowania projektów)

via Everhour

Skuteczne śledzenie czasu i zarządzanie nim staje się jeszcze trudniejsze, gdy pracujesz z napiętymi budżetami projektów. Aby się ich trzymać, musisz dokładnie wiedzieć, na co idzie czas Twojego zespołu - i Twoje pieniądze. To właśnie tutaj system budżetowania Everhour robi różnicę.

Na przykład, jeśli projekt ma limit 40 godzin, narzędzie ostrzega cię, gdy zbliżasz się do limitu, a nawet może blokować członkom zespołu rejestrowanie większej liczby godzin po osiągnięciu limitu. Pozwala to na śledzenie projektów i zapobiega przekroczeniu budżetu, zanim do niego dojdzie.

Co więcej, Everhour łatwo łączy się z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp i Asana. Aktualizacje godzin lub szacowanego czasu synchronizują się automatycznie, więc wszelkie wprowadzone zmiany są natychmiast odzwierciedlane w systemie zarządzania projektami bez dodatkowego wysiłku.

Najlepsze funkcje Everhour

Automatyczna synchronizacja aktualizacji zadań z narzędziami do zarządzania projektami

Śledzenie kosztów projektu w czasie rzeczywistym przy użyciu stawek zespołowych

Planowanie powtarzających się szacowanych czasów dla regularnych zadań

Automatyczne generowanie faktur na podstawie śledzonych godzin podlegających rozliczeniu

Limity Everhour

Rejestrowanie czasu pracy nie zawsze jest dokładne, zwłaszcza w przypadku pracowników w różnych krajach

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z integracją

Cennik Everhour

Free: Free forever (do 5 licencji)

Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Everhour

G2: 4. 7/5 (150+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (400+ recenzji)

Przeczytaj także: Jak rozwiązać typowe wyzwania związane z zarządzaniem czasem: Kompletny przewodnik

8. Hubstaff (najlepszy do szczegółowego monitorowania czasu i aktywności pracowników)

via Hubstaff

Jeśli szukasz narzędzia, które specjalizuje się w oferowaniu szczegółowego wglądu w sposób pracy twojego zespołu, Hubstaff może być najlepszym wyborem.

Oto jak to działa: Hubstaff monitoruje poziom aktywności poprzez śledzenie, czy Twój zespół używa klawiatury lub myszy w 10-minutowych odstępach czasu. Na przykład, jeśli ktoś jest aktywny przez połowę tego czasu, jego wskaźnik aktywności wynosi 50%.

Aplikacja nie rejestruje naciśnięć klawiszy - tylko aktywność, dzięki czemu wszystko jest proste i koncentruje się na zaangażowaniu. Dodatkowo, posiada przydatną funkcję wykrywania bezczynności z niestandardowymi przypomnieniami, geofencingiem i narzędziami do planowania.

To, co wyróżnia Hubstaff, to jego szczegółowość. Przechwytuje zrzuty ekranu, śledzi odwiedzane adresy URL i analizuje aktywność, aby dać ci pełny obraz spędzonego czasu. Pokazuje również dostępność pracowników, oś czasu projektu i limity obciążenia pracą, które można dostosowywać na bieżąco.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Śledzenie budżetów projektów dzięki alertom w czasie rzeczywistym

Łatwe planowanie harmonogramów zespołu i obciążeń pracą dzięki wizualnym tablicom

Automatyczne tworzenie raportów płacowych na podstawie przepracowanych godzin i oceny wynagrodzenia

Sprawdź rentowność projektu, porównując planowany czas pracy z rzeczywistym czasem spędzonym nad projektem

Uprość zatwierdzanie kart czasu pracy dzięki niestandardowym cyklom pracy i przypomnieniom

Hubstaff limity

Funkcje monitorowania wydajności są ograniczone

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest mniej intuicyjny i niezgrabny

Cennik Hubstaff

Starter: $7/miesiąc za użytkownika

Wzrost: $9/miesiąc za użytkownika

Teams: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 25 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Hubstaff - oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (ponad 1250 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (1,500+ recenzji)

📮ClickUp Insight: 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut, ale każda przerwa kosztuje do 23 minut czasu skupienia, tworząc paradoks wydajności. Dzięki scentralizowaniu wszystkich rozmów, zadań i wątków czatu w obszarze roboczym, ClickUp pozwala porzucić przeskakiwanie między platformami i uzyskać szybkie odpowiedzi, których potrzebujesz. Żaden kontekst nie zostanie utracony!

9. Jibble (najlepsze dla początkujących, którzy szukają darmowego rozwiązania)

via Jibble

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze śledzeniem czasu i nie chcesz od razu angażować się w drogie narzędzia, Jibble to świetny wybór.

Free Plan zapewnia wsparcie dla dokładnego rejestrowania czasu pracy, wykorzystując AI do weryfikacji obecności za pośrednictwem urządzeń mobilnych pracowników, zmniejszając ryzyko kumplostwa. Tymczasem zaawansowane funkcje pozwalają na ustawienie różnych stawek za nadgodziny dla dni powszednich i weekendów, śledzenie wymaganych przerw, a nawet otrzymywanie alertów, gdy pracownicy zbliżają się do ograniczenia nadgodzin lub opuszczają przerwy.

Jibble integruje się również z głównymi systemami płacowymi, takimi jak Stripe i Paylocity, pomagając w automatyzacji obliczeń wynagrodzeń w oparciu o śledzenie czasu.

Najlepsze funkcje Jibble

Twórz pulpity obecności w czasie rzeczywistym, aby śledzić spóźnialskich i nieobecnych

Śledzenie czasu przerw i lunchu dzięki niestandardowym zasadom

Zarządzanie harmonogramami zmian z automatyzacją powiadomień dla członków zespołu

Limity Jibble

Brak szczegółowych informacji i niestandardowych raportów

Błędy techniczne i limit funkcji w wersji mobilnej

Ceny Jibble

Free: Free forever

Premium: $4. 99/miesiąc za użytkownika

Ultimate: $9. 99/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jibble

G2: 4. 5/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (1250+ recenzji)

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy

10. Harvest (najlepszy do uproszczonych rozliczeń i fakturowania)

via Harvest

Harvest, ulubione rozwiązanie wśród firm usługowych, pomaga śledzić rozliczane godziny i otrzymywać wynagrodzenie bez konieczności przeskakiwania między różnymi systemami.

Za pomocą tej platformy można rejestrować zarówno godziny pracy, jak i wydatki, a następnie generować spolszczone faktury, które obejmują rozliczane godziny, paragony, a nawet obliczone podatki. Przykładowo, konsultant może śledzić swoje godziny pracy, dodawać rachunki za kolację z klientem i tworzyć profesjonalne faktury za pomocą jednego narzędzia.

Harvest oferuje również proste, ale szczegółowe raportowanie, aby śledzić zarejestrowany czas, nieopłaconą pracę i rentowność według klienta, projektu lub członka zespołu. Jeśli szukasz jeszcze większej przejrzystości, Pulpit Klienta umożliwia klientom widok ich faktur i płatności za pośrednictwem unikalnego adresu URL, który możesz udostępniać.

Aplikacja śledzi również rentowność projektu i wskaźniki wykorzystania zespołu, co pomaga monitorować zarządzanie zasobami przy jednoczesnym zachowaniu prostoty rozliczeń.

Harvest najlepsze funkcje

Budowanie nawyków śledzenia czasu dzięki automatycznym przypomnieniom

Blokowanie wpisów czasu i wydatków po ich zafakturowaniu lub zatwierdzeniu

Generowanie faktur na podstawie wpisów czasu pracy i pobieranie płatności od klientów dzięki integracjom Stripe i PayPal

Uzyskaj wgląd w to, jak Twój zespół spędza godziny pracy i śledź wydatki związane z projektami

Limity Harvesta

Podstawowe funkcje raportowania

Ograniczona funkcja i niestandardowe ustawienia

Ceny Harvest

Free Plan: Free forever

Pro Plan: $13. 75/miesiąc za użytkownika

Plan Premium: $17. 50/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Harvest

G2: 4. 3/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (600+ recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby być najbardziej wydajnym i produktywnym, użyj matrycy do zarządzania czasem, aby zaplanować szacowany czas dla swoich zadań i odpowiednio je uszeregować.

Zarządzaj swoim czasem i projektami razem z odpowiednią alternatywą Timeular - ClickUp!

Kiedy życie staje się zabiegane, stres i niedotrzymane terminy mogą się nawarstwiać. Dobra alternatywa dla Timeular może pomóc ci zachować porządek, zwiększyć wydajność i stworzyć zdrowszą równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Zanim wybierzesz właściwą aplikację, skup się na znalezieniu narzędzia, które odpowiada Twoim potrzebom. Poszukaj czegoś, co działa na różnych platformach, integruje się z twoimi ulubionymi narzędziami do zarządzania projektami i kalendarzami oraz oferuje automatyczne śledzenie czasu i przydatne analizy.

Nasza lista zawiera najlepsze opcje, ale naszym najlepszym wyborem jest ClickUp.

ClickUp oferuje wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do śledzenia wydajności osobistej i zespołowej. Funkcja śledzenia czasu i kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami pomagają skupić się na tym, co ważne i podejmować mądrzejsze decyzje w oparciu o cele.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!