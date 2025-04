10 najlepszych operacyjnych narzędzi CRM do usprawnienia biznesu

Grałeś kiedyś w grę "Whack-a-Mole"? Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) może często sprawiać wrażenie, że utknąłeś w jednej z nich, wykonując zadania tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zarządzanie danymi klientów, aktualizacje sprzedaży i kampanie marketingowe - to nigdy się nie kończy.

Oto, gdzie przydają się operacyjne narzędzia CRM. Organizują, automatyzują i optymalizują procesy, pomagając zarządzać szalonym tempem biznesu.

W tym artykule przedstawimy 10 operacyjnych narzędzi CRM, które mogą wyeliminować stres związany z zarządzaniem relacjami z klientami.

Wybierając najlepsze operacyjne narzędzia CRM dla swojego biznesu, skup się na funkcjach, które pomogą Ci osiągnąć cele biznesowe:

Zarządzanie danymi niestandardowymi: Upewnij się, że CRM może przechowywać i analizować istotne dane klientów i wyniki sprzedaży. Poszukaj funkcji, które wspierają łatwy dostęp do informacji o klientach w celu spersonalizowanych interakcji

Automatyzacja sprzedaży i marketingu: Poszukaj narzędzi, które umożliwiają automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak kampanie e-mail i działania następcze. Wsparcie procesów sprzedaży za pomocą narzędzi, które zarządzają lejkiem sprzedaży i zwiększają wydajność zespołów sprzedażowych i marketingowych

Zarządzanie procesami sprzedaży: Skup się na narzędziach, które oferują wsparcie w zarządzaniu procesami sprzedaży i zapewniają wgląd w każdą scenę cyklu sprzedaży. Narzędzie oferujące wizualny pipeline sprzedaży może to ułatwić

Niestandardowe śledzenie interakcji z klientami: Znajdź dobry operacyjny system CRM, który jest zorientowany na klienta i rejestruje wszystkie interakcje z obsługą klienta, e-maile i połączenia. Te spostrzeżenia pomagają zwiększyć zadowolenie i utrzymanie klientów

Integracja i niestandardowe rozwiązania: Wybieraj głęboko konfigurowalne platformy CRM dla sprzedaży, które dostosowują się do Twoich potrzeb biznesowych. Upewnij się, że CRM bezproblemowo integruje się z istniejącymi narzędziami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami lub marketingu

Analityka i raportowanie: Funkcje takie jak prognoza sprzedaży mogą pomóc w przewidywaniu trendów i mądrym alokowaniu zasobów. Warto więc szukać narzędzi, które zapewniają raportowanie sprzedaży i wgląd w jej wyniki

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Platforma CRM z łatwym w użyciu interfejsem zmniejsza zależność od teamów IT i eliminuje przeszkody, takie jak ręczne wprowadzanie danych

Skalowalność i koszty: Oceń model cenowy, taki jak plany na użytkownika, aby upewnić się, że wybrany CRM jest zgodny z Twoim budżetem. Upewnij się, że CRM może skalować się wraz z rozwojem Twojego biznesu, wspierając większe zespoły i więcej relacji z klientami

Posiadanie odpowiedniego narzędzia CRM może oznaczać różnicę między tonięciem w niekończących się arkuszach kalkulacyjnych, pominiętymi działaniami następczymi i sfrustrowanymi klientami - lub łatwym śledzeniem każdego potencjalnego klienta, automatyzacją żmudnych zadań i budowaniem silniejszych, bardziej spersonalizowanych relacji.

1. ClickUp (najlepiej konfigurowalny CRM z płynną współpracą zespołową)

Przekształć swoje relacje z klientami dzięki kompleksowemu rozwiązaniu ClickUp CRM

Czy kiedykolwiek marzyłeś o aplikacji CRM do zrobienia wszystkiego? ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp możesz tworzyć i niestandardowe cykle pracy, które pasują do Twojego biznesu jak ulał.

Korzystaj z niestandardowych widoków, takich jak lista, tablica Kanban i wykresy Gantta, aby skutecznie zarządzać potencjalnymi klientami i śledzić interakcje z klientami na różnych scenach procesu sprzedaży.

Wizualizuj postępy swojego zespołu i śledź powodzenie dzięki ClickUp Dashboards

Skonsoliduj wskaźniki KPI w konfigurowalnych pulpitach ClickUp, aby wizualizować i analizować wskaźniki sprzedaży i marketingu w jednym miejscu. Takie scentralizowane podejście zapewnia Twojemu zespołowi szybki dostęp do istotnych danych, ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji i niestandardowe interakcje z klientami.

Komunikuj się szybciej i współpracuj bez wysiłku dzięki ClickUp Chat

Dzięki ClickUp Chat możesz przenieść swoją pracę i wiadomości w jedno miejsce i współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym. Pozwala to na tworzenie i zarządzanie zadaniami bezpośrednio z wiadomości czatu, przekształcając dyskusje w elementy, które można podjąć za pomocą jednego kliknięcia. Integracja ta zapewnia również, że wszystkie rozmowy są automatycznie połączone z odpowiednimi zadaniami, dokumentami i projektami, zapewniając kontekst i ciągłość interakcji z klientem.

Bądź zorganizowany i pokonaj swoją listę zadań do zrobienia dzięki ClickUp Tasks

Efektywnie zarządzaj swoimi zadaniami dzięki ClickUp Tasks. Przypisuj zadania, ustaw priorytety i śledź postępy, aby zapewnić, że wszystkie aspekty zarządzania powiązaniami z klientami są obsługiwane podpowiedź i skutecznie.

Potrzebujesz więcej informacji? ClickUp oferuje szereg szablonów zaprojektowanych z myślą o procesach CRM. Te gotowe do użycia szablony mają na celu uproszczenie procesów zarządzania relacjami z klientami, oszczędzając czas i wysiłek.

Na przykład, możesz użyć szablonu ClickUp CR M do płynnego śledzenia potencjalnych klientów, transakcji, kont i kontaktów. Pełni on funkcję Niestandardowych Statusów do monitorowania postępów w relacjach z klientami i Niestandardowych Pól do przechwytywania istotnych informacji, takich jak dane kontaktowe i branża, a wszystko to zorganizowane w wielu widokach dla łatwego dostępu i zarządzania.

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Jego wszechstronność pozwala na realizację wszystkich zadań w jednym miejscu, bez konieczności posiadania licznych subskrypcji innych usług.

Pro Tip: Używaj automatyzacji ClickUp, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć pracę ręczną. Na przykład, jeśli zarządzasz potokiem sprzedaży, ustaw automatyzację, aby automatycznie przenosić zadanie do kolumny "Negocjacje", gdy status zmieni się na "Wysłano propozycję". "Zapisz automatyzację i obserwuj jej płynne działanie w tle. Oszczędzaj czas i upraszczaj cykle pracy dzięki potężnym automatyzacjom ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Dostosuj cykle pracy do swoich niestandardowych procesów biznesowych, od wdrażania klientów po automatyzację usług

Wykorzystaj integracje z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i Salesforce, aby usprawnić operacje

Generowanie niestandardowych raportów w celu analizy wyników sprzedaży, prognozy trendów i poprawy utrzymania klientów

Korzystaj z ClickUp Brain , natywnego asystenta ClickUp AI, do interakcji z klientami, automatyzacji wprowadzania danych i przypomnień o działaniach następczych oraz uzyskiwania wglądu w zachowania klientów w celu personalizacji zasięgu i usprawnienia komunikacji

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma ze względu na jej rozszerzenie możliwości

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,900+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4 300 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w moim biznesie, od zarządzania pipeline'em sprzedaży po cykle sprzedaży CRM, komunikację w zespole i harmonogramy produkcji. Możliwość niestandardowego dostosowania wszystkiego sprawia, że ClickUp jest elastyczny i daje możliwość nadania każdej przestrzeni własnego charakteru. Podoba mi się również to, że mogę zapraszać gości i korzystać z tej funkcji, aby moi klienci mogli zobaczyć swoje produkty na kolejnych etapach produkcji w czasie rzeczywistym, a wykres gant pozwala mi zebrać wszystko razem, aby uzyskać pełny przegląd planu produkcji.

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w moim biznesie, od zarządzania pipeline'em sprzedaży po cykle sprzedaży CRM, komunikację w zespole i harmonogramy produkcji. Możliwość niestandardowego dostosowania wszystkiego sprawia, że ClickUp jest elastyczny i daje możliwość nadania każdej przestrzeni własnego charakteru. Podoba mi się również to, że mogę zapraszać gości i korzystać z tej funkcji, aby moi klienci mogli zobaczyć swoje produkty na kolejnych etapach produkcji w czasie rzeczywistym, a wykres gant pozwala mi zebrać wszystko razem, aby uzyskać pełny przegląd planu produkcji.

2. HubSpot CRM (najlepszy ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs z integracją marketingową)

via HubSpot

Szukasz CRM, który będzie naturalnym rozszerzeniem Twojego zespołu?

HubSpot CRM to intuicyjna platforma, która integruje marketing, sprzedaż i obsługę klienta, co czyni ją ulubioną wśród firm, których celem jest poprawa powiązań z klientami.

Jedną z najbardziej cenionych funkcji HubSpot CRM jest jego scentralizowany pulpit, który daje użytkownikom zakończony przegląd ich strategii sprzedaży i marketingu. Za jego pomocą można śledzić interakcje z klientami, monitorować prognozy sprzedaży, a nawet wyświetlać aktualizacje wydajności zespołu w czasie rzeczywistym.

To operacyjne oprogramowanie CRM ułatwia tworzenie i śledzenie kampanii marketingowych, wysyłanie spersonalizowanych e-maili i analizowanie wskaźników wydajności sprzedaży.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Planowanie e-maili i spotkań z poziomu CRM za pomocą wbudowanego harmonogramu spotkań

Wykorzystaj wbudowane integracje z szablonami wiadomości e-mail do automatyzacji kampanii e-mail

Analizuj wyniki sprzedaży za pomocą pulpitów sprzedażowych, które mierzą skuteczność kampanii marketingowych, reklam i wysiłków związanych z generowaniem potencjalnych klientów

Ograniczenia HubSpot CRM

Niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać subskrypcji wyższego poziomu

Cennik HubSpot CRM

Free

Starter Customer Platform: 16 USD/miesiąc (obejmuje jedną licencję; dodatkowe licencje kosztują 20 USD/miesiąc)

Professional Customer Platform: 1300 USD/miesiąc (obejmuje pięć licencji; dodatkowe licencje kosztują 50 USD/miesiąc)

Enterprise Customer Platform: 4 300 USD/miesiąc (obejmuje siedem licencji; dodatkowe licencje kosztują 75 USD/miesiąc)

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: 4. 5/5 (4,200+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot CRM?

Wdrożyliśmy HubSpot w naszej firmie około 6 miesięcy temu. Dla naszych zespołów sprzedażowych, marketingowych i serwisowych posiadanie jednego miejsca do centralizacji danych było świetnym rozwiązaniem. Wcześniej wszystkie nasze kontakty były rozproszone między Gmailem, naszą stroną internetową, losowymi arkuszami kalkulacyjnymi i notatkami... tak, potrzebowaliśmy tego.

czy wiesz, że w 1957 r. firma Life Circulation Company, która później przekształciła się w DialAmerica, utworzyła pierwszy w USA formularz sprzedaży wewnętrznej - złożony wyłącznie z kobiet!

3. Salesforce Sales Cloud (najlepszy kompleksowy CRM z zaawansowanymi możliwościami niestandardowymi)

przez Salesforce

Salesforce Sales Cloud oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, automatyzacji procesów sprzedaży i dostarczania dogłębnych informacji dzięki zaawansowanej analityce.

Jego funkcje wspierają niestandardowe cykle pracy, złożone procesy sprzedaży i duże zespoły sprzedażowe. Rozbudowane możliwości integracji pozwalają firmom na połączenie z różnymi aplikacjami innych firm, tworząc ujednolicony ekosystem wspierający różne funkcje biznesowe.

Ponadto Salesforce Sales Cloud dostarcza kompleksowe narzędzia do zarządzania pipeline'ami, które zapewniają widoczność procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym. Funkcja ta umożliwia menedżerom sprzedaży monitorowanie postępu transakcji i ułatwia proaktywne zarządzanie danymi i powiązaniami z klientami.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Automatyczna synchronizacja zawartości e-maili i kalendarzy z danymi CRM dzięki funkcji Salesforce Einstein

Wykorzystaj solidne narzędzia do raportowania w celu śledzenia wyników biznesowych

Współpracuj z członkami Teams za pomocą wbudowanych funkcji komunikacyjnych i narzędzi do współpracy, takich jak Chatter

Limity Salesforce Sales Cloud

Platforma może być złożona, wymagając czasu na naukę i pełne wykorzystanie

Atrakcyjne funkcje, takie jak prognoza i zarządzanie ofertami, nie są dostępne w pakiecie startowym

Cennik Salesforce Sales Cloud

Pakiet Startowy: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Pro Suite: 100 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: 165 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Unlimited: 330 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Einstein 1 Sales: 500 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (23 100+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (18 700+ opinii)

4. Zoho CRM (najlepszy niedrogi CRM z wielokanałową komunikacją)

via Zoho

Szukasz operacyjnego i analitycznego CRM, który pomoże Ci zarządzać relacjami z klientami i połączy wszystkie kanały komunikacji w jednym miejscu? W takim razie jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Zoho CRM to operacyjne narzędzie CRM dla Businessu każdej wielkości. Jest ono szczególnie popularne wśród małych i średnich firm poszukujących opłacalnego, ale bogatego w funkcje rozwiązania usprawniającego interakcje z klientami i cykle sprzedaży.

Platforma bez trudu zarządza wielokanałową komunikacją. Od e-maili i rozmów telefonicznych po czat na żywo i media społecznościowe, Zoho zapewnia połączenie z klientami na preferowanych przez nich platformach.

Zadania takie jak generowanie leadów, przypomnienia o działaniach następczych i kampanie e-mailowe można zautomatyzować, oszczędzając cenny czas zespołów sprzedaży i marketingu.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym za każdym razem, gdy klient wejdzie w interakcję z Twoimi e-mailami, stroną internetową lub postami w mediach społecznościowych dzięki funkcji SalesSignals

Zidentyfikuj i przeanalizuj wyniki sprzedaży i trendy w swoich danych za pomocą asystenta opartego na AI, Zia

Analizuj wyniki sprzedaży i zadania sprzedażowe za pomocą zaawansowanych narzędzi do raportowania, aby podejmować strategiczne decyzje

Limity Zoho CRM

Niektórzy użytkownicy raportują, że interfejs może być mniej intuicyjny w porównaniu do innych CRM-ów

Narzędzia AI są dostępne tylko w wyższych warstwach

Cennik Zoho CRM

Free

Standard: 14 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Profesjonalne: 23 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: 40 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Ultimate: 52 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (ponad 2700 opinii)

Capterra: 4. 3/5 (6,800+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM?

Zoho CRM wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i możliwością niestandardowego kształtowania cykli pracy. Integracja z innymi narzędziami w ekosystemie Zoho ułatwia scentralizowane zarządzanie danymi i automatyzację powtarzalnych zadań, co oszczędza czas i poprawia efektywność codziennych działań. Ponadto moduł analityczny jest bardzo zakończony i przydatny w podejmowaniu decyzji.

5. Pipedrive (najlepszy CRM skoncentrowany na sprzedaży z wizualnym zarządzaniem pipeline)

via Pipedrive

Chcesz zobaczyć cały cykl sprzedaży na pierwszy rzut oka, z każdą transakcją i każdą sceną przedstawioną w rozsądny sposób? W takim razie Pipedrive jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Jest to narzędzie sprzedażowe CRM zaprojektowane specjalnie, aby pomóc Tobie i Twoim teamom sprzedażowym pozostać zorganizowanym, skoncentrowanym i na dobrej drodze do zamykania większej liczby transakcji.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w branży nieruchomości, sprzedaży oprogramowania, czy w jakiejkolwiek innej branży, konfigurowalne pipeline'y dostosowują się do potrzeb Twojego zespołu.

Narzędzia Pipedrive do analizy i raportowania są równie imponujące. Możesz generować raporty w celu śledzenia wydajności i analizowania współczynników konwersji pipeline.

Jego prostota, w połączeniu z potężnymi funkcjami, takimi jak aplikacje mobilne i integracje z narzędziami takimi jak Slack, obszar roboczy Google i Trello, czyni go idealnym wyborem dla specjalistów ds. sprzedaży, którzy chcą CRM, który jest zarówno funkcjonalny, jak i łatwy w użyciu.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Synchronizacja całej korespondencji e-mail z CRM dzięki funkcji Smart Email BCC

Dodawaj notatki, ustaw przypomnienia i załączaj pliki bezpośrednio do transakcji za pomocą narzędzi Pipedrive do zarządzania transakcjami

Planuj rozmowy, spotkania i działania następcze bezpośrednio w narzędziu dzięki harmonogramowi aktywności

Wizualizacja i zarządzanie potokiem sprzedaży za pomocą intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść"

Limity Pipedrive

Limit funkcji automatyzacji marketingu w porównaniu do innych operacyjnych programów CRM

Ceny Pipedrive

Niezbędne: 24 USD/miesiąc za licencję

Zaawansowane: 44 USD/miesiąc za licencję

Profesjonalne: 64 USD/miesiąc za licencję

Moc: 79 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: 129 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4. 3/5 (ponad 2 100 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 3000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive?

Pipedrive z powodzeniem skonstruował swój CRM z myślą o ludziach, którzy mogą nie być ekspertami w korzystaniu ze złożonego oprogramowania. Uprościli go, nie rezygnując z najważniejszych funkcji. Używamy go codziennie do prostej sprzedaży po skomplikowane przetargi i projekty, a Pipedrive zapewnia śledzenie wszystkich działań od wprowadzenia do zamknięcia.

6. Freshsales (najlepszy CRM oparty na AI z oceną leadów)

via Freshsales

Freshsales łączy w sobie automatyzację obsługi, analitykę i intuicyjny interfejs, aby zarządzanie sprzedażą było inteligentniejsze i szybsze.

Jest to jeden z najlepszych przykładów oprogramowania operacyjnego CRM, które jest w pełni oparte na AI. Jest przeznaczony dla firm usługowych, które chcą skoncentrować swoje wysiłki na możliwościach o wysokiej wartości.

Dzięki swojej aplikacji mobilnej, Freshsales jest również potężnym narzędziem dla zespołów zdalnych. Aplikacja umożliwia przedstawicielom handlowym zarządzanie potencjalnymi klientami, aktualizowanie scenariuszy transakcji i uzyskiwanie dostępu do informacji o klientach w podróży.

Wreszcie, narzędzia do raportowania i analizy Freshsales zapewniają dogłębny wgląd w wyniki sprzedaży, niezależnie od tego, czy śledzisz współczynniki konwersji, analizujesz powodzenie kampanii marketingowej, czy prognozujesz trendy.

Najlepsze funkcje Freshsales

Wdrożenie punktacji leadów opartej na AI w celu skupienia się na potencjalnych klientach o wysokim potencjale

Twórz niestandardowe cykle pracy w celu pozyskiwania potencjalnych klientów dzięki funkcji sekwencji sprzedaży, ułatwiając prowadzenie potencjalnych klientów

Konsolidacja wszystkich interakcji z klientami - e-maili, rozmów, czatów i spotkań - w jednym ujednoliconym widoku z 360-stopniowymi profilami klientów

Automatyzacja cykli pracy związanych ze sprzedażą w celu zwiększenia wydajności i ograniczenia wysiłków wykonywanych ręcznie

Ograniczenia Freshsales

Niektórzy użytkownicy mogą uznać opcje niestandardowe za ograniczone w porównaniu do innych operacyjnych CRM

Cennik Freshsales

Wzrost: Od 9 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Pro: 39 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: 59 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Freshsales

G2: 4. 5/5 (1,200+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (610+ opinii)

7. Bitrix24 (najlepszy CRM typu "wszystko w jednym" z zarządzaniem projektami)

via Bitrix24

Jeśli szukasz operacyjnego narzędzia CRM, które integruje zarządzanie relacjami z klientami ze współpracą zespołową i zarządzaniem projektami sprzedażowymi, Bitrix24 może być dobrym wyborem.

Bitrix24 to kompleksowe oprogramowanie CRM przeznaczone do zarządzania procesami biznesowymi dla organizacji każdej wielkości. Od małego startupu po duże Enterprise, Bitrix24 oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zwiększania wydajności i zarządzania interakcjami z klientami.

System CRM Bitrix24 centralizuje dane niestandardowych klientów, śledzi interakcje i automatyzuje zadania sprzedażowe. Funkcja ta jest szczególnie korzystna dla teamów sprzedażowych, których celem jest prowadzenie uporządkowanej dokumentacji komunikacji z klientem.

Ponieważ Bitrix24 oferuje również narzędzia do zarządzania projektami, twoje zespoły marketingowe mogą używać go do planowania, organizowania i monitorowania projektów oraz współpracy między działami.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Zarządzanie projektami i zadaniami przy użyciu zintegrowanych narzędzi, które wspierają różne metodologie, w tym Kanban i wykresy Gantta

Tworzenie i niestandardowe strony internetowe dzięki wbudowanemu kreatorowi stron internetowych

Uzyskaj dostęp do pomocy sprzedażowej opartej na AI, aby uzyskać wgląd i rekomendacje, wspierając podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Limity Bitrix24

Złożoność funkcji może wynikać ze stromej krzywej uczenia się dla nowych użytkowników, potencjalnie wymagając dodatkowego czasu na szkolenie i adaptację

Bitrix24 ceny

Free

Podstawowe: 61 USD/miesiąc (obejmuje pięciu użytkowników)

Standard: 124 USD/miesiąc (obejmuje 50 użytkowników)

Profesjonalne: 249 USD/miesiąc (obejmuje 100 użytkowników)

Enterprise: Od 499 USD/miesiąc (obejmuje ponad 250 użytkowników)

Bitrix24 oceny i recenzje

G2: 4. 1/5 (540+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (920+ opinii)

8. Insightly (najlepsze do integracji CRM z zarządzaniem projektami)

via Insightly

Insightly to ujednolicone rozwiązanie CRM, dzięki któremu firmy mogą bez wysiłku zarządzać interakcjami z klientami i cyklami pracy nad projektami.

Twój zespół sprzedaży może również skorzystać z funkcji routingu leadów i zarządzania potokiem sprzedaży Insightly, które automatyzują dystrybucję leadów i zapewniają widoczność w czasie rzeczywistym na temat scenariuszy transakcji.

Co więcej, konfigurowalne pulpity Insightly i zaawansowane narzędzia do raportowania oferują cenny wgląd w wydajność Business. Użytkownicy mogą generować raporty dostosowane do ich potrzeb, ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji i planowanie strategiczne.

Najlepsze funkcje Insightly

Zintegruj zarządzanie projektami z CRM, aby nadzorować projekty klientów od ich powstania do zakończenia

Uzyskaj dostęp do aplikacji mobilnych, aby zarządzać relacjami z klientami i projektami w podróży

Automatyzacja przypisywania leadów w celu zapewnienia podpowiedzi i odpowiednich działań następczych przez właściwych członków Teams

Ograniczenia Insightly

Ograniczone zaawansowane opcje niestandardowe, które mogą nie spełniać potrzeb firm wymagających wysoce dostosowanych cykli pracy

Aby korzystać z większości zaawansowanych funkcji, klienci muszą zakupić pakiet CRM dla przedsiębiorstw

Ceny Insightly

Plus: 29 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Profesjonalne: 49 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: 99 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Insightly

G2: 4. 2/5 (910+ opinii)

Capterra: 4. 0/5 (650+ opinii)

🧠 Fun Fact: Niektóre z najlepszych pór na zimne telefony to godziny od 8:00 do 9:00 rano i od 16:00 do 17:00, zakładając, że dzwonisz w swojej strefie czasowej (jeśli nie, dostosuj się do miejsca, do którego dzwonisz).

9. monday CRM by monday. com (najlepsze pod względem konfigurowalnych cykli pracy z intuicyjnym interfejsem)

Co powiesz na operacyjny system CRM, który jest zarówno wysoce konfigurowalny, jak i przyjazny dla użytkownika? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi "tak", to monday CRM może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

monday. com sprawdza się w przypadku teamów różnej wielkości, od startupów po duże przedsiębiorstwa, poszukujących zarządzania procesami sprzedaży, zarządzania danymi i zarządzania relacjami z klientami w ramach jednego intuicyjnego interfejsu.

Ponadto, jego możliwości integracyjne pozwalają wszystkim niezbędnym aplikacjom harmonijnie współpracować, tworząc spójny ekosystem, który stanowi wsparcie dla cyklu pracy Twojego zespołu.

najlepsze funkcje CRM w poniedziałek

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki automatyzacji bez użycia kodu, zwiększająca wydajność i dokładność

Wizualizuj postępy projektów za pomocą dynamicznych tablic, osi czasu i wykresów Gantta, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu dzięki wbudowanym funkcjom komunikacyjnym, wspierając pracę zespołową i dostosowując się do potrzeb

ograniczenia CRM w poniedziałek

Ceny mogą rosnąć wraz z dodawaniem kolejnych użytkowników i zaawansowanych funkcji, co może być istotne dla zespołów dbających o budżet

Początkowe ustawienia mogą wymagać czasu na niestandardowe dostosowanie i integrację z istniejącymi cyklami pracy, co może opóźnić natychmiastowe wdrożenie

ceny CRM w poniedziałek

Podstawowe: 15 USD/miesiąc za licencję

Standard: 20 USD/miesiąc za licencję

Pro: 33 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje CRM w systemie Monday

G2: 4. 6/5 (910+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (390+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday CRM?

Nasz zespół uwielbia elastyczność CRM Monday. W monday możemy zrobić wiele rzeczy, których nie mogliśmy zrobić w innym oprogramowaniu (lub wymagałoby to dużego wsparcia niestandardowego/dev). Podoba nam się również to, jak łatwo integruje się z zarządzaniem pracą i formularzami Monday, z których korzystamy od kilku lat, dzięki czemu rozbudowa CRM była łatwiejsza.

10. Copper (najlepsze do płynnej integracji z obszarem roboczym Google)

via Copper

Jeśli Twoja praca w dużej mierze opiera się na obszarze roboczym Google i potrzebujesz narzędzia do operacyjnego zarządzania relacjami z klientami, które płynnie łączy się z innymi aplikacjami Google, to to narzędzie CRM jest dla Ciebie.

Copper to operacyjne oprogramowanie CRM, które integruje się bezpośrednio z obszarem roboczym Google, tworząc znane i intuicyjne środowisko do zarządzania relacjami z klientami.

Zaprojektowany dla małych i średnich firm, Copper osadza się w Gmailu, Kalendarzu i Dysku, umożliwiając zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie e-maili i planowanie działań następczych bez opuszczania skrzynki odbiorczej.

Ta integracja oznacza mniej czasu na przełączanie się między aplikacjami i więcej czasu na skupienie się na budowaniu relacji z klientami.

Najlepsze funkcje Copper

Obsługuj powtarzalne zadania dzięki automatyzacji cyklu pracy, uwalniając czas na bardziej strategiczne działania

Automatyzacja wprowadzania danych poprzez przechwytywanie informacji kontaktowych i interakcji z e-maili, dzięki czemu CRM jest aktualizowany bez wysiłku

Miedziane limity

Potencjalna krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na szeroki zakres dostępnych funkcji

Ceny miedzi

Starter: $12/miesiąc za licencję

Podstawowe: 29 USD/miesiąc za licencję

Profesjonalne: 69 USD/miesiąc za licencję

Business: 134 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Copper

G2: 4. 5/5 (1,100+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (600+ opinii)

Klikaj z niestandardowymi klientami za pomocą ClickUp

Każdy chciałby, aby jego zespół pracował jak symfonia - każdy instrument w idealnej harmonii, każda notatka precyzyjnie zgrana w czasie. Taką koordynację i przejrzystość może wnieść do Twojego biznesu odpowiednie narzędzie CRM.

W tym artykule omówiliśmy najlepsze operacyjne systemy CRM, które pomagają firmom zarządzać relacjami z klientami, usprawniać procesy sprzedaży i napędzać powodzenie.

Każde narzędzie ma swoje unikalne zalety, ale jeśli chodzi o połączenie elastyczności i współpracy, wyróżnia się jedno z nich: ClickUp.

ClickUp upraszcza złożone procesy bez przytłaczania zespołu. W przeciwieństwie do narzędzi, które wyróżniają się tylko w jednym obszarze, ClickUp wykracza poza zwykły CRM - to aplikacja do zarządzania projektami, śledzenia interakcji z klientami i współpracy zespołowej.

Jego niestandardowe opcje rozszerzenia i płynne integracje zapewniają dostosowanie do unikalnych potrzeb Twojego biznesu.

Załóż darmowe konto ClickUp już dziś i przekonaj się, jaką różnicę może ono zrobić dla Twojego zespołu. W końcu najlepszy czas na poprawę wydajności i powiązań z klientami jest właśnie teraz.