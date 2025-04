13 najlepszych alternatyw i konkurentów Bluesky na 2025 rok

Nierzadko zdarza się, że użytkownicy mediów społecznościowych wyrażają frustrację z powodu swoich kanałów. Często algorytmy kontrolują te kanały i zamiast widzieć posty od znajomych lub twórców, których obserwują, kanał jest wypełniony zawartością wypychaną przez algorytmy.

Doprowadziło to wielu do przejścia na Bluesky, zdecentralizowany serwis społecznościowy, który ma być "mistrzem algorytmów", pozwalając użytkownikom na niestandardowe dostosowywanie swoich kanałów.

Bluesky wciąż jednak ewoluuje. Ma mniejszą bazę użytkowników niż platformy takie jak Instagram i X, a znalezienie ludzi może być trudne ze względu na unikalne konwencje nazewnictwa i limit funkcji wyszukiwania. Ponadto, Bluesky pozwala użytkownikom tworzyć wytyczne dla społeczności, oferując radykalnie inne doświadczenie w mediach społecznościowych.

Jeśli nie jesteś fanem Bluesky, istnieje wiele innych platform mediów społecznościowych, które możesz poznać. Przygotowaliśmy listę 13 alternatyw dla Bluesky, aby pomóc ci znaleźć idealną platformę mediów społecznościowych!

60-sekundowe podsumowanie: Oto lista 13 najlepszych alternatyw i konkurentów Bluesky na rok 2025: Threads by Instagram: Najlepsze dla osób korzystających z Instagrama Diaspora: Najlepsza dla osób, które chcą hostować własne pody PixelFed: Najlepsza dla tych, którzy chcą zdecentralizowanej platformy do udostępniania zdjęć Nostr: Najlepszy dla doświadczonych użytkowników poszukujących aplikacji opartej na protokole Post News: Najlepsza dla osób szukających platformy zorientowanej na wiadomości Hive Social: Najlepszy dla tych, którzy szukają połączenia Instagrama i X Friendica: Najlepsza do tworzenia długich tekstów X (wcześniej Twitter): Najlepszy do bycia na bieżąco ze światowymi trendami Mastodon: Najlepszy dla niszowych hobbystów szukających moderowanych społeczności Minds: Najlepszy do monetyzacji zawartości TrustCafe (WT. Social): Najlepsza dla tych, którzy chcą prostej, skoncentrowanej na społeczności aplikacji Farcaster: Najlepszy dla programistów i tych, którzy korzystają z GitHub Protokół AT: Najlepszy dla deweloperów stawiających na zdecentralizowane media społecznościowe

Czego należy szukać w alternatywach dla Bluesky?

Oto możliwości, których powinieneś szukać w alternatywach dla Bluesky:

decentralizacja

Pomyśl o platformach, które dają ci kontrolę poprzez zdecentralizowanie sposobu ich działania. Możesz dołączyć lub hostować serwer, dzięki czemu twoje dane nie są powiązane z zasadami lub moderacją firmy. Ponadto decentralizacja sprawia, że platformy te są bardziej odporne, zmniejszając ryzyko awarii lub cenzury.

moderacja społeczności

Szukaj platform, które oddają moderację w ręce społeczności. Platformy te pozwalają użytkownikom kształtować swoje doświadczenia za pomocą dostosowanych zasad i filtrów zawartości, ułatwiając tworzenie bezpiecznej i integracyjnej przestrzeni. Chodzi o to, by dać użytkownikom większą kontrolę nad tym, co widzą i w co się angażują.

interoperacyjność

Wybierz platformy, które mają możliwość połączenia się z innymi sieciami lub korzystają z systemów federacyjnych. Pozwala to na interakcję z szerszą publicznością, nawet poza twoją platformą. To świetny sposób na utrzymanie połączenia bez konieczności żonglowania wieloma kontami.

⚙️ Niestandardowe ustawienia i użyteczność

Poszukaj platform oferujących unikalne funkcje, takie jak chronologiczne kanały, konfigurowalne profile, emoji lub opcje udostępniania zdjęć i wideo. Platforma, która jest łatwa w nawigacji i zawiera narzędzia takie jak ankiety, społeczności lub czaty na żywo, może sprawić, że korzystanie z mediów społecznościowych będzie przyjemniejsze i dostosowane do Twoich potrzeb.

💡 Pro Tip: Dołącz do publicznego serwera z aktywną moderacją i tętniącą życiem społecznością. To łatwy sposób na przetestowanie platformy przed hostowaniem własnego serwera lub głębszym zanurzeniem się w niestandardowe rozwiązania!

13 najlepszych alternatyw dla Bluesky

Oto 13 najlepszych alternatyw dla Bluesky, spośród których możesz wybierać:

1. Wątki na Instagramie (najlepsze dla użytkowników Instagrama, którzy chcą dołączyć do społeczności)

via Threads

Threads to podejście Instagrama do platformy mikroblogowej, zaprojektowane tak, aby było proste i znajome dla użytkowników. Jej układ i funkcje są podobne do tych z innych platform opartych na tekście, co ułatwia udostępnianie aktualizacji, dołączanie do rozmów i angażowanie obserwujących - a wszystko to przy zachowaniu połączenia z kontem na Instagramie.

Wyróżniającą się funkcją wątku są etykiety. Zamiast zaśmiecać post wieloma hashtagami, użytkownicy mogą po prostu dodać jedną etykietę, która opisuje zawartość. Pozwala to ludziom angażować się w posty, które ich odsetki i połączenie z innymi, którzy podzielają podobne pasje.

Wątki - najlepsze funkcje

Udostępnianie tekstów do 500 znaków

Połączenie konta Wątek bezpośrednio z Instagramem w celu łatwego ustawienia i przełączania aplikacji

Udostępnianie tekstów, zdjęć i wideo, reagowanie poprzez komentarze i angażowanie innych poprzez polubienia i reposty

Przeprowadzaj niestandardowe ankiety na wątkach, aby zbierać opinie, wywoływać rozmowy i angażować odbiorców

Ograniczenia wątku

Do korzystania z Threads wymagane jest konto na Instagramie, co może nie przypaść do gustu osobom preferującym samodzielne platformy

Ceny wątków

Free

Oceny i recenzje wątków

Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Threads?

Jak dotąd podoba mi się aplikacja Wątki. Jest wiele rzeczy, które należy poprawić, a niektóre funkcje należy dodać, ale całkowicie rozumiem, dlaczego się pospieszyli. Teraz jest dostępna w wersji na pulpit i łatwiej jest przełączać się między kontami. Myślę, że zdecydowanie warto dołączyć. Ponadto sponsoring i umowy z markami są jedną z najprostszych metod czerpania korzyści z aplikacji Wątek.

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do komunikacji dla przedsiębiorstw

2. Diaspora (najlepsza do hostowania podów)

via Diaspora

Jeśli szukasz sieci społecznościowej, która stawia na prywatność i kontrolę, Diaspora może być warta sprawdzenia. W przeciwieństwie do zwykłych platform, które przechowują dane użytkownika na swoich serwerach, Diaspora pozwala użytkownikowi zdecydować, gdzie znajdują się jego dane. Możesz wybrać serwer w przeglądarce, zwany "pod", lub nawet hostować własny.

Tym, co wyróżnia Diasporę, są jej podstawowe zasady: decentralizacja, wolność i prywatność. Zasadniczo to ty decydujesz, kto zobaczy twoją zawartość, w jaki sposób połączysz się z innymi i gdzie będą przechowywane twoje dane.

Najlepsze funkcje Diaspory

Uzyskaj zakończoną własność i kontrolę nad swoim planem komunikacji dzięki zdecentralizowanej strukturze

Udostępnianie aktualizacji i multimediów za pomocą "Aspektów" w celu łatwego segmentowania znajomych, rodziny i połączeń zawodowych

Doświadcz czystszego, wolnego od rozpraszania środowiska bez reklam i śledzenia przez osoby trzecie

Zmodyfikuj kod źródłowy, aby niestandardowo dostosować sieć do swoich preferencji

Ograniczenia Diaspory

Interfejs użytkownika może wydawać się nieco przestarzały, bardziej przypominający stronę Wikipedii

Diaspora ceny

Free

Diaspora - oceny i recenzje

Za mało recenzji

3. PixelFed (najlepsza do udostępniania zdjęć)

via PixelFed

Jeśli podobają ci się funkcje Instagrama, ale nie chcesz, by algorytm kontrolował twój kanał, warto rozważyć PixelFed. Jest to platforma do udostępniania zdjęć, która daje użytkownikowi kontrolę nad danymi powstania i prywatnością. Możesz udostępniać i edytować zdjęcia, organizować je w albumy i angażować się w interakcje z innymi poprzez polubienia i komentarze.

Najlepsza część? Jest całkowicie wolna od reklam i nie używa algorytmów, więc twój kanał pozostaje chronologiczny i wolny od rozpraszania uwagi. Zanim się zarejestrujesz, możesz przejrzeć różne serwery dla sztuki, inżynierii i innych celów.

Najlepsze funkcje PixelFed

Ciesz się wolnym od reklam i algorytmów doświadczeniem z chronologicznym feedem

Rozpocznij konwersacje w wątkach dzięki wbudowanemu systemowi komentarzy

Udostępnianie dynamicznej zawartości dzięki funkcjom takim jak Historie i Albumy

Limity PixelFed

Ponieważ PixelFed jest zdecentralizowaną platformą społecznościową, jej popularność zależna jest od społeczności. Niektóre społeczności mogą wydawać się małe lub nieaktywne, więc znalezienie odpowiedniej może wymagać nieco wysiłku

Ceny PixelFed

Free

Oceny i recenzje PixelFed

Za mało recenzji

Czytaj więcej: 10 najlepszych aplikacji do przesyłania wiadomości Business

4. Nostr (najlepszy dla tych, którzy chcą aplikacji opartej na protokole)

via Nostr

Nostr nie jest typową platformą społecznościową ze scentralizowanym serwerem. Jest to język programowania używany do komunikacji. Podczas rejestracji użytkownik generuje klucz prywatny, który działa jako jego osobisty dostęp do platformy.

Nie ma e-maila ani numeru telefonu, więc masz pełną kontrolę. Twoje posty i interakcje są przesyłane za pośrednictwem przekaźników - czyli serwerów, które przekazują wiadomości między użytkownikami. Sprawia to, że platforma jest potężna i elastyczna, ale może również wydawać się techniczna lub onieśmielająca dla nowicjuszy.

Najlepsze funkcje Nostr

Wygeneruj klucze prywatne, aby zapewnić sobie zakończoną kontrolę nad swoim kontem lub komunikacją grupową

Połącz się za pośrednictwem przekaźników, aby udostępniać wiadomości bez polegania na scentralizowanym serwerze

Nadawaj posty za pomocą publicznych lub prywatnych przekaźników, aby umożliwić strategie komunikacji odporne na cenzurę

Ustawienie własnego przekaźnika dla maksymalnej niestandardowości i prywatności

Limity Nostr

Ma bardziej stromą krzywą uczenia się

Ceny Nostr

Free, ale może być konieczny zakup klucza

Oceny i recenzje Nostr

Za mało recenzji

5. Post News (najlepsza dla osób szukających platformy zorientowanej na wiadomości)

via PostNews

Post News to przemyślane dyskusje i wyselekcjonowana zawartość, skupiająca się na jakości, a nie ilości. To przestrzeń do zanurzenia się w wiadomościach, opiniach i dyskusjach bez zwykłego szumu.

Ustawienie to wyróżnia się naciskiem na zawartość ze zweryfikowanych źródeł, dzięki czemu angażujesz się w wiarygodne informacje. Jeśli cenisz sobie wartościowe rozmowy i wiarygodne wiadomości, warto sprawdzić Post News.

Najlepsze funkcje Post News

Zaangażuj się w posty ze zweryfikowanych źródeł wiadomości i zaufanych współpracowników

Wsparcie dziennikarstwa poprzez bezpośrednie napiwki dla pisarzy i twórców

Wspieranie znaczącego zaangażowania z naciskiem na uprzejmość i szacunek

Bądź na bieżąco dzięki przejrzystemu, pozbawionemu reklam interfejsowi, który podkreśla ważną zawartość

Ograniczenia w publikowaniu wiadomości

Baza użytkowników wciąż rośnie, co może na razie limitować różnorodność perspektyw i rozmów

Publikowanie cen wiadomości

Free

Publikowanie ocen i recenzji wiadomości

Za mało recenzji

6. Hive Social (najlepsze rozwiązanie dla osób szukających połączenia Instagrama i X)

via Hive Social

Hive przypomina dobrą mieszankę X i Instagrama. Kanał działa bardzo podobnie do X, pokazując posty w porządku chronologicznym, podczas gdy styl wizualny i zabawne dodatki - takie jak muzyka profilowa, GIF-y i ankiety - przypomną ci Instagram.

Platforma ta umożliwia dodawanie muzyki do profilu, postów z tekstami i obrazami oraz ankiet. Niestandardowe funkcje Hive zapewniają osobisty charakter, ułatwiając połączenie z innymi użytkownikami.

Najlepsze funkcje Hive Social

Stwórz konfigurowalny profil z unikalnymi motywami kolorystycznymi i integracją muzyki

Korzystaj z chronologicznych kanałów dla prostego przeglądania bez reklam

Dodaj swoje znaki zodiaku lub zaimki do swojego profilu

Połącz się z innymi dzięki angażującym funkcjom, takim jak komentarze, polubienia i reposty

Hive Social Limit

Mniejsza baza użytkowników Hive oznacza mniej połączeń i zawartości w porównaniu do większych sieci

Ceny w serwisie społecznościowym Hive

Free

Oceny i recenzje Hive Social

Za mało recenzji

7. Friendica (najlepsza do tworzenia długich tekstów)

via Friendica

Friendica to platforma społecznościowa, która upraszcza interakcje online. Możesz dołączyć do jednego z wielu darmowych serwerów publicznych dostępnych w różnych językach lub ustawić własny serwer, jeśli chcesz mieć zakończoną kontrolę nad swoimi danymi.

Platforma pozwala na nieograniczoną długość tekstu i bogate opcje formatu postów.

To, co jest naprawdę fajne w Friendica, to sposób, w jaki łączy się z innymi sieciami - niezależnie od tego, czy jest to Mastodon, X czy Diaspora, możesz wchodzić w interakcje z nimi wszystkimi bezpośrednio z jednego konta.

Najlepsze funkcje Frendica

Skorzystaj z wtyczek innych firm, aby dodać funkcje i niestandardowy motyw

Niestandardowa obsługa dzięki szerokiemu zakresowi motywów i dodatków

Zorganizuj swoją sieć dzięki szczegółowej kontroli prywatności i funkcjom grupowym

Wysyłaj posty do siebie i prowadź osobisty dziennik

Limity Frendica

Proces ustawienia Friendica może być nieco techniczny, zwłaszcza jeśli korzystasz z własnego hostingu

Ceny Frendica

Free

Oceny i recenzje Frendica

Za mało recenzji

Pro Tip: W przypadku zdecentralizowanych platform, takich jak Mastodon lub Friendica, wybrany serwer może w znacznym stopniu wpłynąć na twoje wrażenia. Szukaj społeczności, które są zgodne z twoimi odsetkami i wartościami.

via X

X (wcześniej Twitter) to jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych, uwielbiana za szybkie rozmowy w czasie rzeczywistym. To tutaj ludzie udostępniają krótkie aktualizacje, zwane tweetami, które mogą zawierać tekst, obrazy, wideo i połączone linki.

X ułatwia dołączanie i bycie na bieżąco z globalnymi rozmowami - niezależnie od tego, czy chodzi o najświeższe wiadomości, popularne tematy czy wirusowe memy, wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, funkcja Przestrzenie pozwala na dołączenie do czatów audio na żywo, dodając kolejną warstwę do połączenia ze społecznościami i influencerami na całym świecie.

X najlepsze funkcje

Udostępnianie krótkich aktualizacji, zwanych tweetami, z tekstem, obrazami, materiałami wideo i połączonymi linkami

Śledź najświeższe wiadomości, popularne tematy i globalne rozmowy w czasie rzeczywistym

Dołącz do czatów audio na żywo z Przestrzeniami, aby uzyskać bardziej dynamiczne interakcje

Połącz się z niszowymi grupami poprzez Społeczności

Używaj Wiadomości do prywatnych rozmów i nawiązywania kontaktów

X limitów

Ma wiele kont spamowych, które mogą zakłócać twoje doświadczenie

X ceny

Free

Podstawowe: 3 USD miesięcznie

Premium: 8 USD miesięcznie

Premium+: 22 USD miesięcznie

Oceny i recenzje X

G2: 4. 3/5 (270+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 1000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o X?

X to świetny sposób na komunikowanie się z obserwującymi, a także znajdowanie aktualnych informacji i komentowanie na żywo bieżących wydarzeń na świecie. X jest fajny, ale wydaje mi się, że dostaję coraz więcej powiadomień od użytkowników lub postów, które nie mają ze mną nic wspólnego i w ogóle mnie nie odsetki.

zabawny fakt: Pierwszym tweetem było po prostu "właśnie ustawienie mojego twttr" przez założyciela, Jacka Dorseya. X został początkowo zaprojektowany jako sposób na aktualizację statusu w 140 znakach.

9. Mastodon (najlepszy dla niszowych hobbystów szukających moderowanych społeczności)

via Mastodon

Mastodon to platforma społecznościowa o otwartym kodzie źródłowym, w której użytkownicy mogą wybrać lub stworzyć społeczność, która najbardziej im odpowiada. Działa ona za pośrednictwem serwerów, z których każdy prowadzony jest przez niezależne organizacje lub osoby fizyczne, a serwery te mogą różnić się pod względem ukierunkowania, zasad i polityki moderacji.

Po wybraniu serwera możesz śledzić każdego w całej sieci Mastodon, bez względu na to, na którym serwerze się znajduje, zapewniając, że wybór społeczności nigdy nie ogranicza połączeń.

Najlepsze funkcje Mastodon

Udostępnianie postów (zwanych tootami) z tekstem, obrazami, materiałami wideo i połączonymi linkami

Wyraź siebie za pomocą audio, wideo, zdjęć, ankiet i animowanych awatarów

Ciesz się chronologicznym, pozbawionym reklam kanałem, który nie rozprasza uwagi

Połączenie na różnych serwerach przy zachowaniu zdecentralizowanego podejścia

Limity Mastodon

Nie pokazuje polecanych kont ani postów do zrobienia

Ceny Mastodon

Free

Oceny i recenzje Mastodon

Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mastodon?

Lubię zanurzać się i uczestniczyć w rozmowach z ludźmi i na interesujące mnie tematy, a od czasu do czasu dzielić się zabawnymi rzeczami z mojego życia. Mastodon nie ma algorytmu. Śledzisz te konta, które Cię odsetki, jesteś śledzony przez tych, którzy są zainteresowani Tobą i rozmawiasz.

10. Minds (najlepsze do monetyzacji zawartości)

via Minds

Minds to sieć społecznościowa, która stawia na wolność słowa, prywatność i nagrody. Łączy znane funkcje tradycyjnych platform z technologią blockchain, pozwalając zarabiać za zaangażowanie, publikowanie i wkład.

Wspaniałą cechą Minds jest jego commit do transparentności i rozwoju open-source, co czyni go solidnym wyborem dla twórców zawartości, którzy cenią sobie wolność i kontrolę nad swoją obecnością w sieci.

Najlepsze funkcje Minds

Sprzedawaj członkostwo w celu uzyskania ekskluzywnego dostępu i zarabiaj na reklamach

Niestandardowe doświadczenie dzięki narzędziom open source i przejrzystym zasadom

Połącz się z globalną społecznością, dla której priorytetem jest prywatność i swoboda wypowiedzi

Bezpośrednie wsparcie twórców za pomocą napiwków i subskrypcji premium

Ograniczenia Minds

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Minds

Free

Oceny i recenzje Minds

Za mało recenzji

Pro Tip: Wiele alternatyw dla Bluesky, takich jak Wątki czy Minds, oferuje niestandardowe opcje dla profili i kanałów. Poświęć trochę czasu na spersonalizowanie swojego ustawienia, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy.

11. WT. Social (TrustCafe) (najlepsza dla tych, którzy chcą prostej aplikacji)

via TrustCafe

Trust Cafe to sieć społecznościowa skupiająca się na konstruktywnych rozmowach i wiarygodnych informacjach.

W przeciwieństwie do tradycyjnych platform, unika ona algorytmów i reklam, nadając priorytet zawartości kierowanej przez użytkowników i podejściu skoncentrowanemu na społeczności. Platforma jest zaprojektowana jak Twitter lub wątek, a ty możesz komentować, śledzić i udostępniać zawartość na platformie.

WT. Social najlepsze funkcje

Angażuj się w dyskusje oparte na jakości i trafności, a nie na algorytmach

Dołącz lub stwórz grupy oparte na odsetkach, aby połączyć się z osobami o podobnych poglądach

Współtwórz i współpracuj nad wiarygodną zawartością tworzoną przez użytkowników

Ciesz się doświadczeniem bez reklam, które stawia społeczność i rozmowy na pierwszym miejscu

WT. Ograniczenia społecznościowe

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały i nieintuicyjny

WT. Ceny społecznościowe

Free

WT. Social oceny i recenzje

Za mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że? WT. Social został zbudowany przez współzałożyciela Wikipedii Jimmy'ego Walesa. Jest to platforma crowdfundingowa promująca dyskusje oparte na faktach.

12. Farcaster (najlepszy dla programistów i osób korzystających z GitHub)

via Farcaster

Farcaster to zdecentralizowana sieć społecznościowa, która koncentruje się na przenośności i zapewnieniu użytkownikom pełnej kontroli. Pozwala na posiadanie własnej tożsamości i połączeń, dzięki czemu można przełączać się między aplikacjami lub platformami bez obawy o utratę obserwujących lub danych.

Farcaster jest również przyjazny dla deweloperów, ułatwiając tworzenie lub korzystanie z aplikacji w jego ekosystemie przy jednoczesnym zachowaniu spójności tożsamości. Jeśli szukasz elastyczności i kontroli w sieci społecznościowej, warto zapoznać się z Farcaster.

Najlepsze funkcje Farcaster

Własna tożsamość i obserwujący, zapewniający przenośność na różnych platformach

Twórz lub korzystaj z aplikacji w rosnącym zdecentralizowanym ekosystemie

Poznaj czyste, minimalistyczne środowisko użytkownika zaprojektowane z myślą o prostocie

Korzystaj z przyjaznego dla deweloperów protokołu, aby tworzyć lub niestandardowo dostosowywać nowe narzędzia

Ograniczenia Farcaster

Baza użytkowników Farcastera wciąż rośnie, więc liczba aplikacji i społeczności pozostaje na razie ograniczona

Ceny Farcaster

Free

Oceny i recenzje Farcaster

Za mało recenzji

Czytaj więcej: 11 darmowych szablonów kalendarzy w mediach społecznościowych

13. AT Protocol (najlepszy dla deweloperów stawiających na zdecentralizowane media społecznościowe)

via AT Protocol

AT Protocol to zdecentralizowana technologia napędzająca Bluesky, stworzona w celu stworzenia bardziej otwartej i kontrolowanej przez użytkowników sieci społecznościowej. Chodzi o to, by dać ci swobodę udostępniania swojej tożsamości, zawartości i obserwujących na różnych platformach.

Ponadto oferuje dostosowywane algorytmy, dzięki czemu możesz kształtować swój kanał zgodnie z własnymi preferencjami. Jeśli zależy ci na przenośności i przejrzystości, AT Protocol jest dla ciebie.

Najlepsze funkcje AT Protocol

Płynne przenoszenie tożsamości i danych na różne platformy

Niestandardowy kanał dzięki przejrzystym algorytmom i lepszej kontroli nad tym, co widzisz

Połącz się za pośrednictwem sieci federacyjnej, która zapewnia interoperacyjność i wybór

Twórz lub korzystaj z aplikacji, które priorytetowo traktują decentralizację i kontrolę użytkownika

Ograniczenia protokołu AT

Jako podstawowy protokół, AT Protocol zależy od rozwoju i przyjęcia aplikacji takich jak Bluesky, które wciąż rozwijają swoje funkcje i bazę użytkowników

Ceny AT Protocol

Free

Oceny i recenzje AT Protocol

Za mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że...? "AT" w AT Protocol oznacza "Authenticated Transfer", co jest ukłonem w stronę celu sieci, jakim jest stworzenie prawdziwie interoperacyjnej i zdecentralizowanej sieci platform społecznościowych.

Czytaj więcej: Zarządzanie projektami w mediach społecznościowych: Kompletny przewodnik

Bluesky i inne platformy, w tym Hive Social i Diaspora, oferują spersonalizowaną moderację społeczności, lepszą prywatność i większą kontrolę. Jednak z różnych serwerów i wytycznych wynikają rozproszone społeczności. Ponadto, większość z tych narzędzi wymaga skomplikowanego wdrożenia.

W tym miejscu potrzebne jest narzędzie z funkcjami wykraczającymi poza sieci społecznościowe. ClickUp to aplikacja do wszystkiego dla pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumentami i komunikację w zespole na jednej platformie - przyspieszonej przez automatyzację i wyszukiwanie AI nowej generacji.

Zobaczmy, jak możesz wykorzystać ClickUp do zbudowania solidnej społeczności.

tworzenie oddzielnych kanałów komunikacji

ClickUp Chat oferuje wbudowane narzędzie do komunikacji, dzięki któremu rozmowy są powiązane z projektami. Możesz zapraszać gości do swojego obszaru roboczego i tworzyć oddzielne kanały dyskusji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do przesyłania wiadomości, Chat jest bezpośrednio zintegrowany z cyklem pracy. Jest on połączony z zadaniami, dokumentami i wiadomościami, ułatwiając współpracę bez utraty kontekstu.

Efektywnie współpracuj z członkami zespołu dzięki ClickUp Chat

Możesz wysyłać ważne ogłoszenia za pomocą postów, przekształcać wiadomości w zadania, synchronizować wątki z zadaniami i wysyłać bezpośrednie wiadomości do członków społeczności w celu osobistej interakcji.

Najlepsze jest to, że możesz podsumowywać wątki za pomocą ClickUp Brain, potężnego asystenta ClickUp AI. Możesz również użyć go do przygotowania angażujących, przemyślanych postów - osobistych lub w imieniu organizacji - do opublikowania na różnych uchwytach społecznościowych.

współpraca w czasie rzeczywistym

ClickUp Docs ułatwia tworzenie, edytowanie i udostępnianie dokumentów w obszarze roboczym. Pomaga połączyć szczegóły projektu, burzę mózgów lub dodać notatki ze spotkań bezpośrednio do zadań. Możesz organizować informacje poprzez dodawanie komentarzy, ustawienie kontroli edycji, śledzenie historii wersji i korzystanie z bogatych opcji formatu.

Połącz szczegóły projektów i burzę mózgów z ClickUp Docs

burza mózgów i wizualizacja pomysłów

Tablice ClickUp to przełomowe rozwiązanie dla Teams, które uwielbiają organizację wizualną. Umożliwiają one przeprowadzanie burz mózgów, planowanie strategii i tworzenie map cykli pracy z prostotą przeciągania i upuszczania. Co więcej, możesz łączyć elementy bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu wszystko jest ze sobą połączone.

Niezależnie od tego, czy planujesz zawartość, czy też uzgadniasz wizję swojego zespołu, Tablica zapewnia kompleksowe rozwiązanie do współpracy.

Burza mózgów z przyjaciółmi lub członkami zespołu dzięki ClickUp Whiteboards

automatyzacja zadań marketingowych

ClickUp to także świetne narzędzie dla zespołów społecznościowych i marketingowych. Pomaga organizować kampanie, planować zawartość i automatyzować zadania za pomocą ClickUp Marketing.

Dzięki konfigurowalnym obszarom roboczym, takim jak Tablice i wykresy Gantta, ClickUp można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Wyróżnia się połączeniem śledzenia projektów, współpracy w czasie rzeczywistym i bezpiecznej kontroli dostępu, dzięki czemu jest kompleksowym rozwiązaniem do efektywnego zarządzania projektami i ich realizacji.

zacznij od szablonów

ClickUp oferuje ponad 1000 gotowych do użycia szablonów , które pomagają zespołom ds. mediów społecznościowych i marketingu zacząć działać.

Pobierz ten szablon Buduj angażujące społeczności za pomocą szablonu do zarządzania społecznościami ClickUp

Szablon do zarządzania społecznością ClickUp oferuje świetny sposób na utrzymanie porządku podczas zarządzania społecznością. Pomaga śledzić interakcje, planować wydarzenia i utrzymywać wszystko w płynnym ruchu. Jeśli żonglujesz wieloma działaniami społecznościowymi, może to uprościć sprawę.

ClickUp Social Media Advanced Template jest przydatny, jeśli pracujesz z dużym zespołem lub prowadzisz złożone kampanie. Jest on wyposażony w narzędzia do szczegółowego planowania zawartości i śledzenia wydajności, dzięki czemu możesz być na bieżąco z każdym szczegółem i synchronizować swój zespół. To nie wszystko! Możesz również skorzystać z szablonu ClickUp Social Media Template, aby planować i organizować swoją zawartość w mediach społecznościowych. Ułatwia on planowanie postów i burzę mózgów, pomagając zachować spójność i śledzenie bez nadmiernego komplikowania.

➡️ Chcesz być na bieżąco z funkcjami ClickUp? Dołącz do społeczności ClickUp już dziś!

Stwórz angażującą społeczność dzięki ClickUp

Podczas gdy Hive Social, Diaspora i inne platformy mediów społecznościowych świetnie nadają się do połączenia z ludźmi i udostępniania osobistych aktualizacji, mogą one nie pomóc w skalowaniu społeczności ze względu na ich własne zasady, przeciążenie serwera i niską popularność. Jeśli chcesz zbudować dużą społeczność, ClickUp może być idealną platformą.

Oferuje łatwe wdrożenie. Możesz zapraszać gości do ClickUp Chat, tworzyć oddzielne kanały, załączać pliki, tworzyć elementy akcji z wiadomości i do zrobienia wiele więcej.

Ponadto ClickUp oferuje szablony do zarządzania społecznością, które pomogą ci zacząć.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i twórz znaczące połączenia!