13 najlepszych narzędzi AI do zarządzania zespołem w 2025 roku

Czy wybrałbyś elegancki nowy smartfon czy niezgrabny telefon z klapką z lat 90-tych? A może wolałbyś wysyłać teksty lub polegać na gołębiach pocztowych?

"Co to za pytania?"

Dokładnie - kto przy zdrowych zmysłach wybrałby to drugie?

Dlaczego więc tak wiele teamów wciąż tkwi w oldschoolowych metodach zarządzania zespołem, które wymagają więcej czasu i wysiłku i mogą prowadzić do nieporozumień?

Potrzebne są narzędzia AI do zarządzania zespołem.

🧠 Do zrobienia: 77% kierowników projektów twierdzi, że AI pozytywnie wpłynęła na ich pracę.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zapoznaj się z 13 najlepszymi narzędziami opartymi na AI, aby zwiększyć wydajność i poprawić współpracę w zespole.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótkie podsumowanie najlepszych narzędzi AI do zarządzania zespołem i tego, w czym są najlepsze:

ClickUp : Najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy w zespole Asana: Najlepsza do intuicyjnego zarządzania zadaniami Notion AI: Najlepsze do zarządzania wiedzą i dokumentacją zespołu Wrike: Najlepszy do zaawansowanej wizualizacji projektów Trello: Najlepsze dla prostych i wizualnego zarządzania zadaniami Monday.com: Najlepsze do konfigurowalnych cykli pracy i koordynacji zespołu Taskade: Najlepszy do lekkiej współpracy zespołowej i cykli pracy z wykorzystaniem AI Motion: Najlepsze rozwiązanie do automatycznego planowania i optymalizacji zadań z wykorzystaniem AI Todoist: Najlepsze rozwiązanie do prostego zarządzania zadaniami ze wsparciem dla wielu platform Lattice: Najlepsza do oceny wydajności i zaangażowania pracowników Slack: Najlepszy do komunikacji w zespole i aktualizacji projektów Workday: Najlepszy do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi i finansami Jira: Najlepsze do tworzenia oprogramowania i śledzenia problemów

Czego szukać w narzędziach AI do zarządzania zespołem?

Rozmawiając ze swoim zespołem lub przedstawiając narzędzia AI przełożonym, usłyszysz fantazyjne terminy, takie jak analiza predykcyjna i algorytmy uczenia maszynowego.

Oczywiście, narzędzia te pomogą ci w dłuższej perspektywie, ale nie powinny być twoim głównym celem od samego początku.

Pro Tip: Zacznij od prostego - zidentyfikuj bóle głowy związane z cyklem pracy, które spowalniają Ciebie i Twój zespół.

Niezależnie od tego, czy chodzi o priorytetyzację zadań, śledzenie projektów czy poprawę współpracy w zespole, wybierz narzędzie, które rozwiąże te problemy. Dodatkowe punkty, jeśli narzędzie AI dodaje dodatkowe funkcje (takie jak zautomatyzowane zarządzanie zadaniami lub wiele integracji z aplikacjami) i jest tak intuicyjne, że zastanawiasz się, jak kiedykolwiek pracowałeś z innymi narzędziami do zarządzania projektami.

Kilka kluczowych celów, do których należy dążyć w idealnym narzędziu AI do zarządzania zespołem:

Intuicyjne i łatwe w użyciu

Obsługuje projekty, procesy zarządzania zadaniami i podzadania jak profesjonalista

Utrzymuje zaangażowanie zespołu, a nie tonie w złożoności

Upraszcza komunikację dla projektów i zadań

Oferuje opcje integracji umożliwiające skalowanie wraz z rozwojem firmy

Inne rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, to jak dobrze replikuje lub ulepsza ludzki wkład, głębokość funkcji AI i - bądźmy szczerzy - cena.

Znajdź narzędzie, które spełnia te wymagania, a zaoszczędzisz czas, ograniczysz powtarzalne, rutynowe zadania i z łatwością zwiększysz wydajność.

13 najlepszych narzędzi AI do zarządzania zespołem

Automatyzacja zadań może zaoszczędzić solidne 2 godziny i 24 minuty dziennie .

Przekonany, jak niesamowite byłoby to dla twojego zespołu? Przyjrzyjmy się 13 najlepszym narzędziom AI, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu.

1. ClickUp (najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy w zespole)

Najlepszym sposobem na uniknięcie konfliktów w zespole jest rozliczanie każdej osoby.

Ale czy w ogóle możliwe jest ręczne śledzenie postępów wszystkich osób bez utraty zmysłów? Tak, jeśli korzystasz z ClickUp .

Dzisiejsza praca jest zepsuta, z 60% naszego czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach. ClickUp naprawia to, stając się Twoją wszystką aplikacją do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej poprzez automatyzację zadań dla Twojego zespołu.

Zanim jednak zajmiesz się zadaniami, Twój zespół potrzebuje jasnego celu. Cele ClickUp pozwalają podzielić duże cele na mniejsze, możliwe do wykonania kroki w dziennych, tygodniowych, a nawet rocznych ramach czasowych.

Cele ClickUp

Możesz także tworzyć listy kontrolne, aby ustalać priorytety zadań, upewniając się, że wszyscy wiedzą, co jest najważniejsze.

Mówiąc o priorytetyzacji zadań, nic nie robi tego lepiej niż natywna AI ClickUp, ClickUp Brain .

Analizuje przeszłe dane i terminy, aby zasugerować najbardziej odpowiednie zadania, podsumowuje aktualizacje i generuje nowe zadania w ciągu kilku sekund. Sugestie te można następnie natychmiast przekształcić w możliwe do wykonania działania Zadania ClickUp które idealnie pasują do Twoich celów.

ClickUp Brain

Można również użyć Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp aby zorganizować swój projekt i pomóc zespołowi dostosować się do tego, co jest najważniejsze dla wspólnego powodzenia.

Teraz pozostaje tylko zakomunikować te zadania swojemu Teamsowi. Piękno ClickUp leży w jego zdolności do integracji celów bezpośrednio z funkcjami. Oznacza to, że nikt nie drapie się po głowie, zastanawiając się, dlaczego coś robi - jest to krystalicznie czyste.

ClickUp Brain z łatwością to osiąga, przekształcając cele, e-maile i wiadomości w zadania za pomocą kliknięcia przycisku. A co najlepsze? Wiedza ta jest łatwo dostępna - wystarczy zadać Brainowi pytanie w prostym języku angielskim, aby w ciągu kilku sekund uzyskać odpowiednie informacje z obszaru roboczego.

Połącz zadania i cele w ClickUp, aby zawsze być na bieżąco

Mówiąc o wiadomościach - możesz oznaczać członków zespołu, ustawiać priorytety, a nawet udostępniać aktualizacje, pliki lub szybkie notatki z ClickUp Chat . To tak, jakby mieć komunikator wbudowany w system zarządzania zespołem. To idealny przepis na płynną współpracę w zespole.

Zawsze pozostań w połączeniu ze swoim zespołem z ClickUp Chat

ClickUp najlepsze funkcje

Podsumowanie : Szybko podsumowuj długie wątki, aktualizacje projektów lub dokumenty, aby uzyskać natychmiastowy kontekst

: Szybko podsumowuj długie wątki, aktualizacje projektów lub dokumenty, aby uzyskać natychmiastowy kontekst Transkrypcja spotkań : Transkrybuj dyskusje ze spotkań do praktycznych dokumentów dzięki współpracy w czasie rzeczywistym

: Transkrybuj dyskusje ze spotkań do praktycznych dokumentów dzięki współpracy w czasie rzeczywistym Natychmiastowa komunikacja : Korzystaj z ClickUp Chat, aby płynnie udostępniać aktualizacje, pliki i połączone treści

: Korzystaj z ClickUp Chat, aby płynnie udostępniać aktualizacje, pliki i połączone treści Aktywna informacja zwrotna : Przypisuj komentarze bezpośrednio w plikach lub zadaniach, aby zapewnić precyzyjną i praktyczną informację zwrotną

: Przypisuj komentarze bezpośrednio w plikach lub zadaniach, aby zapewnić precyzyjną i praktyczną informację zwrotną Integracje: Połączenie ze Slackiem, Zoomem i obszarem roboczym Google dlascentralizowanej komunikacji 🧠 Czy wiesz: Badania ujawniają, że nieefektywna współpraca kosztuje 64% pracowników co najmniej trzy godziny tygodniowo, przy czym 20% traci do sześciu godzin zmarnowanego czasu.

Limity ClickUp

Szeroki zakres niestandardowych opcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika/miesiąc

: $7 za użytkownika/miesiąc Business : $12 za użytkownika/miesiąc

: $12 za użytkownika/miesiąc Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Oceny użytkowników: Użytkownicy doceniają jego wszechstronny charakter, łączący zarządzanie projektami, organizację wiedzy i pomoc opartą na AI w płynne doświadczenie. Jak mówi wielu z nich, "ClickUp dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, a nie na odwrót"

2. Asana (najlepsza do intuicyjnego zarządzania zadaniami)

via Asana Kiedy zbliżają się terminy, a praca się piętrzy, Asana organizuje wszystko, a nawet automatyzuje nudne rzeczy.

Narzędzie to łączy strategiczne cele z codziennymi zadaniami, zapewniając, że każdy wie, co jest ważne.

Co więcej, posiada funkcje AI, które ograniczają powtarzalną pracę ręczną, pomagając zespołom skupić się na innych ważnych zadaniach.

Najlepsze funkcje Asany

Połączenie celów strategicznych z zadaniami, dzięki czemu zespół może skupić się na celach firmy

Automatyzacja cykli pracy w celu zmniejszenia ilości pracy i zwiększenia wydajności

Dostęp do ponad 300 integracji, w tym Slack, Google Drive i Microsoft Teams

Usprawnij pracę zespołową dzięki komentarzom, aktualizacjom w czasie rzeczywistym i widoczności osobistych zadań

Skorzystaj z gotowych szablonów, aby rozpocząć projekty i efektywnie zarządzać zadaniami

Limity Asany

Mnogość funkcji może sprawić, że proste zadania będą wydawać się bardziej złożone niż to konieczne

Tylko jeden użytkownik może być przypisany do zadania, co może utrudniać współpracę nad udostępnianymi obowiązkami

Ceny Asany

Personal : Free

: Free Starter : $10.99 za użytkownika/miesiąc

: $10.99 za użytkownika/miesiąc Zaawansowany: 24,99 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.4/5 (10,700+ recenzji)

: 4.4/5 (10,700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (13,200+ recenzji)

Opinie użytkowników: Asana jest chwalona za łatwość obsługi, wszechstronność i płynne funkcje AI . Jego integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack i Everhour, zwiększa wydajność, a konfigurowalne układy i funkcje raportowania zaspokajają różne potrzeby zespołu.

3. Notion AI (najlepszy do zarządzania wiedzą i dokumentacją zespołu)

via Notion AI Wyobraź sobie taką sytuację: nowy pracownik ma 20 pytań dotyczących cyklu pracy Twojego zespołu, a połowa zespołu jest zbyt zajęta, aby na nie odpowiedzieć. Wejdź na rynek z Notion AI Osobisty asystent AI do zarządzania wiedzą.

Pozwala scentralizować dokumentację zespołu, tworzyć udostępniane wiki i zarządzać uprawnieniami, aby każdy członek wiedział, co i kiedy ma zrobić.

Co więcej, funkcja Q&A oparta na AI umożliwia członkom zespołu zadawanie pytań w prostym języku i otrzymywanie dokładnych, cytowanych odpowiedzi, eliminując opóźnienia spowodowane wyszukiwaniem lub błędną komunikacją.

🧠 Czy wiesz: Niewłaściwa komunikacja jest odpowiedzialna za 28% niedotrzymanych terminów podkreślając znaczenie ustrukturyzowanych kanałów komunikacji w celu zapewnienia spójności i wydajności zespołu.

Notion AI najlepsze funkcje

Centralizacja i organizacja informacji o zespole w łatwo dostępnych wiki

Przypisywanie zadań, udostępnianie aktualizacji i zarządzanie uprawnieniami w celu skutecznej koordynacji zespołu

Korzystanie z konfigurowalnych szablonów do wdrażania, zarządzania procesami i planowania pracy zespołu

Połączenie z narzędziami takimi jak Slack i GitHub w celu zapewnienia płynnej integracji cyklu pracy

Limity Notion AI

Może być przytłaczająca dla Teams, które dopiero zaczynają korzystać z narzędzi do zarządzania wiedzą

Może spowalniać podczas obsługi dużych baz danych

Wymaga stałego dostępu do Internetu dla większości funkcji

Ceny Notion AI

Free

Plus : $10 za użytkownika/miesiąc

: $10 za użytkownika/miesiąc Business : $15 za użytkownika/miesiąc

: $15 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,930+ recenzji)

: 4.7/5 (5,930+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,430+ recenzji)

Opinie użytkowników: Notion jest wysoko ceniony za swoją elastyczność, łatwość obsługi oraz innowacyjne możliwości AI które sprawiają, że zarządzanie wiedzą i organizacja zadań są bezproblemowe. Jego szablony, asystent pisania AI i integracja z narzędziami takimi jak Slack usprawniają współpracę, zarówno w przypadku zadań zawodowych, jak i projektów osobistych.

🧠 Do zrobienia: 41% pracowników ma większe trudności ze współpracą między działami niż z pracą w swoich teamach, co podkreśla potrzebę przełamania silosów organizacyjnych w celu lepszej koordynacji.

4. Wrike (najlepszy do zaawansowanej wizualizacji projektów)

via Wrike Wyobraź sobie wiele teamów pracujących nad różnymi aspektami projektu, każdy z własnym cyklem pracy i priorytetami. Jednak postępy wszystkich są wyrównane i widoczne na jednej platformie. Oto Wrike w akcji.

Wrike wyróżnia się możliwością centralizacji projektów, automatyzacja powtarzalnych zadań i zapewnia dynamiczne narzędzia wizualizacji, takie jak wykresy Gantta i tablice Kanban. Teams mogą niestandardowo dostosowywać cykle pracy, tworzyć plany projektów i korzystać z analiz opartych na AI w celu podejmowania decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje Wrike

Dostosowywanie cykli pracy do konkretnych potrzeb teamów i projektów

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak zatwierdzenia i powiadomienia, w celu zwiększenia wydajności

Możliwość bezpośredniego komentowania plików i zadań w celu usprawnienia przesyłania opinii i aktualizacji

Połączenie z narzędziami takimi jak Microsoft Teams, Slack i Adobe Creative Cloud

Limity Wrike

Funkcje Premium mogą być kosztowne dla użytkowników indywidualnych lub małych Teams

Niektóre integracje, takie jak Outlook, mogą powodować opóźnienia w powiadomieniach

Brak wbudowanej funkcji czatu; wymaga narzędzi komunikacyjnych innych firm

Cennik Wrike

Free

Teams : 10 USD za użytkownika/miesiąc

: 10 USD za użytkownika/miesiąc Business : $24.80 za użytkownika/miesiąc

: $24.80 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,730+ recenzji)

: 4.2/5 (3,730+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,740+ recenzji)

Przeczytaj również: Skuteczne strategie zarządzania pracą zespołową dla teamów

5. Trello (najlepsze do prostego i wizualnego zarządzania zadaniami)

via Trello Pomyśl o Trello jak o systemie samoprzylepnych notatek w erze cyfrowej.

Jest to dobra opcja dla Teams szukających prostego sposobu na zarządzanie zadaniami bez nadmiernego komplikowania cyklu pracy. Wykorzystując tablice, listy i karty, Trello oferuje wizualny sposób śledzenia postępów i organizowania zadań w sposób intuicyjny dla każdego.

Ponadto Trello wspiera aktualizacje w czasie rzeczywistym, automatyzację bez użycia kodu i integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualizacja zadań za pomocą intuicyjnej tablicy, listy i systemu kart

Natychmiastowe odzwierciedlanie zmian w zadaniach, dzięki czemu wszyscy członkowie Teams są na bieżąco

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki wbudowanej w Trello automatyzacji Butler

Połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Microsoft Teams

Znajdź przystępne plany cenowe odpowiednie dla osób indywidualnych i małych Teams

Limity Trello

Brak narzędzi takich jak wykresy Gantta i kompleksowe raportowanie dla złożonych projektów

Nie radzi sobie z większymi Teams lub dużą ilością zadań

Wymaga aplikacji innych firm lub Power Upów, aby wypełnić luki w funkcjach

Cennik Trello

Free

Standard : $5 za użytkownika/miesiąc

: $5 za użytkownika/miesiąc Premium : $10 za użytkownika/miesiąc

: $10 za użytkownika/miesiąc Enterprise: $17.50 za użytkownika/miesiąc

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,650+ recenzji)

: 4.4/5 (13,650+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (23,310+ recenzji)

Oceny użytkowników: Trello jest powszechnie chwalone za m.in intuicyjne tablice w stylu Kanban które ułatwiają organizację zadań i współpracę. Użytkownicy doceniają jego elastyczność, funkcje zarządzania zespołem i możliwość integracji z narzędziami takimi jak Slack. Funkcje takie jak automatyzacja Butlera pozwalają zaoszczędzić czas, a prostota Trello sprawia, że jest to ulubiony program zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do zarządzania operacjami

6. Monday.com (najlepsze dla konfigurowalnych cykli pracy i koordynacji zespołów)

via Monday.com Monday.com jest wysoce konfigurowalnym platforma do zarządzania projektami zaprojektowana z myślą o teamach różnej wielkości i z różnych branż.

Od śledzenia pojedynczych zadań po zarządzanie projektami na poziomie Enterprise, Monday oferuje szereg narzędzi, takich jak konfigurowalne tablice, automatyzacja oparta na regułach i integracja z ponad 200 aplikacjami.

Monday.com najlepsze funkcje

Dostosowywanie tablic projektów do konkretnych potrzeb zespołu

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i procesów za pomocą Monday AI

Dostęp do ponad 200 szablonów do szybkiego ustawienia projektu

Bieżące informowanie wszystkich członków zespołu dzięki płynnemu śledzeniu zadań i udostępnianiu tablic

Połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Microsoft Teams w celu usprawnienia operacji

Limity Monday.com

Opcje filtrowania mogą wydawać się ograniczające dla niektórych użytkowników

W wersji mobilnej brakuje funkcji w porównaniu z aplikacją komputerową

Monday AI jest dostępne tylko w wyższych planach, co ogranicza dostęp dla podstawowych użytkowników

Cennik Monday.com

**Free

Podstawowy : $9 za użytkownika/miesiąc

: $9 za użytkownika/miesiąc Standard : $12 za użytkownika/miesiąc

: $12 za użytkownika/miesiąc Pro : $19 za użytkownika/miesiąc

: $19 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (12,680+ recenzji)

4.7/5 (12,680+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (5,360+ opinii)

Przeczytaj również: 11 darmowych szablonów do zarządzania zadaniami w ClickUp i Excelu

7. Taskade (najlepszy do lekkiej współpracy zespołowej i cykli pracy z wykorzystaniem AI)

via Taskade Taskade to kompleksowa platforma wydajności zaprojektowana w celu poprawy współpracy i usprawnienia zarządzania projektami. Dzięki funkcjom takim jak współpraca w czasie rzeczywistym, użytkownicy mogą płynnie komunikować się za pośrednictwem zintegrowanego czatu i połączeń wideo, podczas gdy zarządzanie zadaniami .

Generator cykli pracy AI pozwala na automatyzację rutynowych zadań, a niestandardowi agenci AI pomagają w tworzeniu danych i organizacji dokumentów. Łatwy w użyciu interfejs, elastyczne ustawienia i narzędzia do współpracy sprawiają, że jest to silny konkurent dla mniejszych Teams lub tych, którzy zaczynają od zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Taskade

Automatyzacja zadań i generowanie zawartości dzięki zintegrowanym funkcjom AI

Lepsza wizualizacja projektów za pomocą list zadań, map myśli, schematów blokowych, tablic Kanban i kalendarzy

Organizowanie projektów dzięki konfigurowalnym obszarom roboczym i folderom

Limity Taskade

Brak wykresów Gantta i narzędzi do śledzenia czasu dla złożonych projektów

Przesyłanie zbyt wielu dokumentów może powodować usterki lub spowolnienia

Wymaga połączenia z Internetem dla wszystkich funkcji

Cennik Taskade

Free

Taskade Pro : $8 za użytkownika/miesiąc

: $8 za użytkownika/miesiąc Taskade for Teams: $16 za użytkownika/miesiąc

Taskade oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (65+ recenzji)

🧠 Did You Know: Niejasny stres komunikacyjny 80% pracowników , a 46% spędza do 40 minut dziennie na rozwiązywaniu nieporozumień, co wpływa na wydajność i samopoczucie.

8. Motion (najlepsze rozwiązanie do automatycznego planowania i optymalizacji zadań z wykorzystaniem AI)

via Ruch Jeśli Twój Teams padł ofiarą niekończących się list do zrobienia, nakładających się terminów i spotkań, które pochłaniają połowę dnia, Motion może pomóc.

Motion automatycznie zmienia kolejność zadań, optymalizuje cykle pracy i przewiduje oś czasu, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne: do zrobienia.

Dzięki Harmonogramowanie oparte na AI i automatyzacja cyklu pracy motion pozwala Teams uniknąć chaosu związanego z ręcznym planowaniem.

Najlepsze funkcje Motion

Maksymalizacja wydajności zespołu dzięki automatycznemu ustalaniu priorytetów i planowaniu zadań

Uproszczenie powtarzalnych procesów i ograniczenie pracy ręcznej

Wizualne śledzenie postępów i terminów realizacji projektów

Uzyskaj cenny wgląd w harmonogramy zespołu i priorytety zadań

Połączenie z narzędziami takimi jak Zoom, Kalendarz Google i Zapier dla płynnego cyklu pracy

Limity ruchu

Niewiele niestandardowych opcji wyświetlania projektów i zadań

Sporadyczne usterki mogą wpływać na użyteczność

Aplikacji mobilnej brakuje funkcji w porównaniu z wersją na pulpit

Ceny Motion

Indywidualny : 19 USD za użytkownika/miesiąc

: 19 USD za użytkownika/miesiąc Business Standard : $12 za użytkownika/miesiąc

: $12 za użytkownika/miesiąc Business Pro: Ceny niestandardowe

Motion oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (90+ opinii)

: 4.0/5 (90+ opinii) Capterra: 4.3/5 (45+ recenzji)

Opinie użytkowników: Motion zdobył uznanie za funkcję automatycznego planowania, która eliminuje konieczność obciążenie psychiczne związane z ustalaniem priorytetów zadań i pomaga użytkownikom efektywnie osiągać zarówno małe, jak i duże cele. Funkcje takie jak ostrzeżenia o niedotrzymanych terminach, dynamiczna zmiana harmonogramu i wyzwalacze projektów dodają wartości do cyklu pracy użytkowników.

Przeczytaj również: 10 najlepszych menedżerów zadań AI

9. Todoist (najlepszy do prostego zarządzania zadaniami ze wsparciem dla wielu platform)

via Todoist Znany z czystego, minimalistycznego interfejsu Todoist pomaga osobom i zespołom płynnie zarządzać zadaniami na różnych urządzeniach.

Wyróżniającą się funkcją Todoist jest wprowadzanie danych w języku naturalnym, co pozwala użytkownikom tworzyć i dodawać zadania do list za pomocą fraz takich jak "prześlij raportowanie jutro o 15:00"

Aplikacja pełni również funkcję Narzędzie do współpracy AI z udostępnianymi projektami, przydzielaniem zadań i narzędziami do śledzenia wydajności, dzięki czemu jest wszechstronny do użytku osobistego i zawodowego.

Todoist najlepsze funkcje

Płynna synchronizacja zadań na różnych urządzeniach, w tym na pulpicie, urządzeniach mobilnych i rozszerzeniach przeglądarek

Tworzenie projektów, przypisywanie etykiet i ustawianie priorytetów w celu efektywnego zarządzania zadaniami

Ustawienie celów i monitorowanie postępów dzięki wizualnym wykresom i statystykom

Limity Todoist

Niektóre podstawowe funkcje są zablokowane w płatnych planach

Nie jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących zaawansowanego podziału zadań

Ceny mogą być drogie dla większych grup

Cennik Todoist

Początkujący : Free

: Free Pro : $4 za użytkownika/miesiąc

: $4 za użytkownika/miesiąc Business: $6 za użytkownika/miesiąc

Todoist oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (800+ recenzji)

: 4.4/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,530+ recenzji)

Przeczytaj również: Jak poprawić swoje umiejętności zarządzania zespołem?

10. Lattice (najlepszy do oceny wydajności i zaangażowania pracowników)

via Kratownica Wysoce zaangażowani pracownicy są siłą napędową powodzenia organizacji - badania sugerują nawet, że Business z wysoce zaangażowanymi pracownikami może zauważyć 21% wzrost rentowności .

Aby to utrzymać, potrzebna jest platforma do oceny wyników, informacji zwrotnych od pracowników, ustawienia celów i ankiet zaangażowania.

Z pomocą przychodzi Lattice. Funkcja OKRs i celów pomaga Businessowi dostosować jednostki i zespoły do celów firmy, podczas gdy narzędzia takie jak 1:1 i ankiety zaangażowania sprzyjają wydajnym dyskusjom i znaczącym informacjom zwrotnym.

Najlepsze funkcje Lattice

Śledzenie postępów w realizacji priorytetów firmy dzięki przejrzystym, mierzalnym celom

Ułatwienie wydajne spotkania z sugerowanymi porządkami obrad i elementami działań

Zbieranie opinii pracowników i analizowanie trendów w celu poprawy zadowolenia z miejsca pracy

Przeprowadzanie ustrukturyzowanych przeglądów przy użyciu udokumentowanych przykładów uczciwych ocen

Wizualizacja i zrozumienie kluczowych wskaźników dotyczących siły roboczej w celu podejmowania strategicznych decyzji

Lattice limits

Automatyzacja ankiet może wydawać się zbędna i prowadzić do braku zaangażowania

Brak modułów płacowych i śledzenia czasu pracy do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi

Może nie oferować rozszerzenia bezpośredniego wsparcia dla organizacji zatrudniających mniej niż 50 pracowników

Ceny Lattice

Zarządzanie talentami : $11 za użytkownika/miesiąc

: $11 za użytkownika/miesiąc Zaangażowanie : Dodatek za $4 za użytkownika/miesiąc

: Dodatek za $4 za użytkownika/miesiąc Rozwój : Dodatek za 4 USD za użytkownika/miesiąc

: Dodatek za 4 USD za użytkownika/miesiąc Wynagrodzenie : Dodatek za 6 USD za użytkownika/miesiąc

: Dodatek za 6 USD za użytkownika/miesiąc HRIS Core: $5 za użytkownika/miesiąc (Early Bird Pricing)

Lattice oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (3,890+ recenzji)

: 4.7/5 (3,890+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (180+ recenzji)

Przeczytaj również: 20 najlepszych narzędzi do zarządzania zadaniami, które usprawnią cykl pracy

11. Slack (najlepszy do komunikacji w zespole i aktualizacji projektów)

via Slack Z biegiem lat Slack na nowo zdefiniował sposób, w jaki Teams komunikują się i pozostają w zgodzie.

Początkowo uruchomiony jako narzędzie do przesyłania wiadomości, Slack ewoluował w potężną platformę, która łączy w sobie komunikację zespołową z funkcjami zarządzania zadaniami, udostępniania aktualizacji i integracji cykli pracy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie postępów za pomocą list, czy automatyzację cykli pracy za pomocą Workflow Builder, Slack zapewnia zespołom połączenie i wydajność - wszystko w jednym cyfrowym obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje Slack

Porządkowanie dyskusji według projektów, działów lub tematów za pomocą dedykowanych kanałów

Śledzenie i zarządzanie zadaniami bezpośrednio w Slack w celu zwiększenia odpowiedzialności za pomocą list

Automatyzacja powtarzalnych procesów, takich jak zatwierdzenia i aktualizacje statusów

Połączenie z aplikacjami takimi jak Google Drive, ClickUp i Jira w celu płynnej współpracy

Prowadzenie dyskusji na żywo lub udostępnianie szybkich aktualizacji wideo w celu zmniejszenia bałaganu w e-mailach

Limity Slack

Duże organizacje mogą uznać zarządzanie wieloma kanałami za chaotyczne

Brak wykresów Gantta lub tablic Kanban, co wymaga integracji w celu zaawansowanego zarządzania projektami

Powiadomienia mogą łatwo odwrócić uwagę, zwłaszcza w aktywnych obszarach roboczych

Koszty mogą znacznie wzrosnąć wraz ze wzrostem wielkości zespołu

Cennik Slack

Free

Pro : 8,75 USD za użytkownika/miesiąc

: 8,75 USD za użytkownika/miesiąc Business+ : $15 za użytkownika/miesiąc

: $15 za użytkownika/miesiąc Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (33,745+ recenzji)

: 4.5/5 (33,745+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23 481+ recenzji)

Pro Tip: Użyj Konfigurowalny pulpit nawigacyjny ClickUp do wizualizacji wskaźników projektu za pomocą wykresów i grafów, filtrowania danych za pomocą interaktywnych narzędzi i śledzenia postępów w jednym miejscu.

12. Workday (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi i finansami)

via Dzień roboczy Dla firm specjalizujących się w zasobach ludzkich, planach finansowych i płacach, Workday oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i możliwość dostosowania do specyfiki branży, która spełnia potrzeby organizacji z różnych sektorów.

Koncentrując się na możliwościach adaptacyjnych, pozwala firmom bez wysiłku zarządzać zmianami organizacyjnymi za pomocą narzędzi typu "przeciągnij i upuść" oraz modelowania w czasie rzeczywistym.

Ponadto aplikacje mobilne Workday do obsługi listy płac, alokacja zasobów i zadania HR umożliwiają pracownikom i menedżerom utrzymanie połączenia z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Workday

Tworzenie i modyfikowanie schematów organizacyjnych za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" w celu płynnej restrukturyzacji

Tworzenie unikalnych modeli dla organizacji nadzorczych, matrycowych lub geograficznych w celu dopasowania do hierarchii firmy

Uzyskiwanie praktycznego wglądu w wydajność pracowników i koszty dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym

Wysoko oceniane aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android umożliwiają tworzenie listy płac, śledzenie czasu pracy i zarządzanie zadaniami HR

Ponad 600 gotowych integracji, w tym z dostawcami usług płacowych, takimi jak ADP, zapewnia płynne połączenie danych

Limity Workday

Workday nie ujawnia publicznie cen, wymagając od Business niestandardowej wyceny

Częste awarie, zwłaszcza w przypadku śledzenia czasu, pozostają nierozwiązane pomimo opinii użytkowników

Cennik Workday

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Workday

G2 : 4.0 (1,300+ recenzji)

: 4.0 (1,300+ recenzji) Capterra: 4.5 (1,500+ recenzji)

Przeczytaj również: 11 darmowych szablonów do ustawiania celów i śledzenia dla Excela i ClickUpa

13. Jira (najlepsza do tworzenia oprogramowania i śledzenia problemów)

via Jira Czy chciałbyś mieć wirtualne centrum dowodzenia, które śledzi każde zadanie, przewiduje potencjalne wąskie gardła i bez wysiłku dostosowuje zespół? W takim razie sprawdź Jira.

Zrodzona z misji firmy Atlassian, aby wzmocnić pozycję zespołów Agile, Jira stała się potężnym narzędziem do zarządzania projektami każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Jira

Dostosowywanie cykli pracy do wymagań każdego zespołu lub projektu

Tworzenie, ustalanie priorytetów i monitorowanie problemów dzięki rozbudowanym funkcjom, takim jak niestandardowe pola i załączniki

Obsługa wszystkiego, od małych zadań zespołowych po złożone projekty na poziomie Enterprise

Korzystanie z konfigurowalnych pulpitów do podejmowania decyzji w oparciu o dane

Łatwe połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Zoom i Figma

Limity Jira

Może wydawać się przytłaczająca dla początkujących ze względu na bogate w funkcje ustawienia

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych Teams lub startupów

Niektórzy użytkownicy uważają nawigację za mniej intuicyjną w porównaniu z prostszymi narzędziami

Cennik Jira

Free

Standard : $7.53 za użytkownika/miesiąc

: $7.53 za użytkownika/miesiąc Premium : $13.53 za użytkownika/miesiąc

: $13.53 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Jira oceny i recenzje

G2 : 4.2 (770+ recenzji)

: 4.2 (770+ recenzji) Capterra: 4.4 (14 990+ recenzji)

Don't Just Keep Up-ClickUp Your Game

Połączenie sił to początek. Trzymanie się razem to postęp. Wspólna praca to powodzenie

Henry Ford

Mądre słowa, ale spójrzmy prawdzie w oczy - skuteczna współpraca jest łatwiejsza do powiedzenia niż zrobienia.

Weźmy na przykład VMware. Firma borykała się z rozproszonymi żądaniami projektów w wielu kanałach, rozłączonymi cyklami pracy i ograniczoną widocznością, co prowadziło do bałaganu i opóźnień.

Oto, co wydarzyło się później: ClickUp uprościł cykl pracy dla VMWare dzięki automatyzacji opartej na AI, standaryzacji procesów za pomocą szablonów i zapewnieniu kierownictwu wglądu w dane za pomocą pulpitów - w wyniku czego 8-krotnie poprawiono przyjmowanie projektów i ustalanie priorytetów. Kolejna historia powodzenia pochodzi z ICM.S gdzie 90% kierowników projektów zgłosiło, że jest bardzo zadowolonych z elastyczności ClickUp w porównaniu do ich poprzednich narzędzi.

Biorąc pod uwagę funkcje, ClickUp ma sens. Dzięki automatyzacji cykli pracy, dostosowaniu celów, ustalaniu priorytetów zadań i współpracy w czasie rzeczywistym, nic dziwnego, że rządzi zarówno jako narzędzie do zarządzania projektami, jak i zadaniami.

Czy jesteś gotowy, aby przejść do następnego kroku? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poczuj różnicę.