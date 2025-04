Doskonalenie procesów HR: Strategie i przykłady

W HR zasadniczo chodzi o jedną rzecz: ludzi.

Jako specjalista ds. HR jesteś w samym sercu swojej organizacji, zarządzając wszystkim, od procesu rekrutacji i wdrażania pracowników po listę płac, zaangażowanie pracowników i zgodność z przepisami. Funkcja procesów wpływa na codzienne operacje HR i kształtuje przyszłość firmy.

Jeśli więc szukasz sposobów na optymalizację procesów HR, zwiększenie wartości dla pracowników, stworzenie płynnego doświadczenia dla nowych pracowników i ostatecznie wzmocnienie swojej organizacji, jesteś we właściwym miejscu.

W tym wpisie na blogu zbadamy, co tak naprawdę oznacza doskonalenie procesów HR i dlaczego jest ono niezbędne w nowoczesnym miejscu pracy.

Zrozumienie doskonalenia procesów HR

Doskonalenie procesów HR koncentruje się na zwiększaniu wydajności i efektywności procesów HR w całym cyklu życia pracownika, począwszy od zatrudniania, wdrażania, zarządzania płacami, ocenami wydajności i nie tylko.

Z biegiem czasu cykle pracy HR mogą stać się przestarzałe, prowadząc do niepotrzebnych opóźnień, powielania wysiłków lub marnowania zasobów. Usprawnianie procesów HR polega na identyfikowaniu nieefektywności w funkcjach HR i rozwiązywaniu ich przy użyciu kombinacji zaawansowanych technologii i strategii.

Przykład: Jeśli proces onboardingu trwa dłużej z powodu ręcznie wypełnianych formularzy, usprawnienie procesów HR może zalecić przejście na formularze cyfrowe lub zautomatyzowany portal.

Należy jednak pamiętać, że dostosowanie procesów HR nie powinno ograniczać się do naprawiania istniejących problemów. Należy również proaktywnie znajdować inteligentniejsze sposoby pracy. Mapy procesów mogą w tym pomóc. 👇🏼

Kluczowe korzyści z usprawnienia procesów HR

Co może przynieść prawdziwy HR i doskonalenie procesów biznesowych przynieść? Odpowiedź jest prosta: większą wydajność, większe wsparcie, mniejsze tarcia i ostatecznie mniej błędów.

Oto kluczowe korzyści płynące z usprawnienia procesów HR:

⏱️ Oszczędza czas: Przyspiesza codzienne zadania HR, zmniejszając opóźnienia i poprawiając wydajność cyklu pracy

lepsze doświadczenie pracowników: Usprawnia zatrudnianie, wdrażanie i wsparcie HR, zwiększając zadowolenie pracowników

Redukcja błędów: Zapewnia zgodność z przepisami i regulacjami, minimalizując ryzyko błędów i kar

Oszczędność kosztów: Ogranicza niepotrzebne kroki i optymalizuje zasoby, prowadząc do oszczędności finansowych

Decyzje oparte na danych: Dostawca cennych informacji umożliwiających inteligentniejsze zatrudnianie, szkolenie i planowanie zatrudnienia

Wyzwania w doskonaleniu procesów HR

Korzyści płynące z usprawnienia procesów HR są bez wątpienia znaczące, ale organizacje mogą napotkać kilka wyzwań podczas wdrażania:

Opór przed zmianą: Pracownicy i kierownictwo mogą opierać się zmianom ustalonych procesów ze względu na komfort związany ze status quo lub strach przed nieznanym. Na przykład integracjaAI do procesów HR może wydawać się przytłaczająca dla niektórych

Pracownicy i kierownictwo mogą opierać się zmianom ustalonych procesów ze względu na komfort związany ze status quo lub strach przed nieznanym. Na przykład integracjaAI do procesów HR może wydawać się przytłaczająca dla niektórych Limity zasobów: Ograniczone budżety i personel mogą utrudniać możliwość wdrożeniausprawnień procesów, zwłaszcza gdy wymagane są inwestycje w nowe technologie lub szkolenia. Na przykład, organizacja może uznać Slack (narzędzie do komunikacji w obszarze roboczym) za niekompatybilne z jej potrzebami ze względu na ceny

Ograniczone budżety i personel mogą utrudniać możliwość wdrożeniausprawnień procesów, zwłaszcza gdy wymagane są inwestycje w nowe technologie lub szkolenia. Na przykład, organizacja może uznać Slack (narzędzie do komunikacji w obszarze roboczym) za niekompatybilne z jej potrzebami ze względu na ceny Ograniczenia technologiczne: Stare lub niekompatybilne systemy HR mogą blokować korzystanie z nowych procesów lub narzędzi automatyzacji. Na przykład stary system płacowy może mieć trudności z synchronizacją z nowoczesnymi platformami HR

Stare lub niekompatybilne systemy HR mogą blokować korzystanie z nowych procesów lub narzędzi automatyzacji. Na przykład stary system płacowy może mieć trudności z synchronizacją z nowoczesnymi platformami HR Utrzymanie bezpieczeństwa danych i prywatności: Praktyki HR często wiążą się z przetwarzaniem poufnych informacji o pracownikach. Może to sprawić, że staną się one głównym celem ataków hakerskich i naruszeń bezpieczeństwa danych

Aby sprostać tym wyzwaniom, poniżej przedstawiamy listę praktycznych wskazówek wraz z przykładami usprawnień procesów HR, które pomogą rozwiązać typowe problemy pracowników i radykalnie usprawnić procesy HR.

🌟 Do przemyślenia: Podczas gdy postęp technologiczny utorował drogę dla niektórych z nich niesamowitych narzędzi usprawniających procesy HR ale czy sądzisz, że mogą one zastąpić ludzkie zrozumienie i empatię? Wydaje nam się, że nie. Najlepsze zespoły HR wykorzystują technologię i strategiczne planowanie HR, aby wesprzeć ludzkie połączenia, a nie je zastąpić💯

Praktyczne wskazówki dotyczące usprawniania procesów HR HR żyje to nie tylko papierkowa robota i zatrudnianie. Kluczowym celem jest stworzenie miejsca pracy, w którym ludzie czują się docenieni, mają wsparcie i mogą do zrobienia swoją najlepszą pracę.

Zapoznajmy się z kilkoma praktycznymi wskazówkami, aby zwiększyć efektywność procesów HR.

Wskazówka 1: Automatyzacja rutynowych zadań przy użyciu systemów zarządzania zasobami ludzkimi

Automatyzacja w dziale HR nie jest już luksusem - jest koniecznością dla zapewnienia wydajności i dokładności. Teams HR często zajmują się powtarzalnymi, czasochłonnymi zadaniami, takimi jak planowanie rozmów kwalifikacyjnych, przetwarzanie listy płac i śledzenie czasu pracy. Chociaż zadania te są kluczowe, pozostawiają niewiele miejsca na strategiczne działania, które napędzają rzeczywisty wzrost.

Ponadto ręczne procesy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i niespójności. Automatyzacja zmniejsza to ryzyko, zapewnia dokładność i pozwala specjalistom HR skupić się na zadaniach o wyższej wartości, takich jak rozwój talentów czy zaangażowanie pracowników.

**Na czym polega automatyzacja procesów HR?

Nowoczesne Teams HR korzystają z inteligentnych oprogramowanie do zarządzania pracownikami które automatyzuje wiele rutynowych czynności. Oznacza to, że specjaliści HR mogą poświęcić więcej czasu na to, co naprawdę ważne. Automatyzacja ClickUp może pomóc ulepszyć procesy HR poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak przydzielanie zadań, powiadomienia i aktualizacje cyklu pracy. Automatyzacja może na przykład planować terminy rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o dostępność kandydatów lub wysyłać pracownikom przypomnienia o oczekujących zatwierdzeniach urlopów.

Użyj ClickUp Automations do automatyzacji administrowania zadaniami HR

Ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji pozwala na niestandardowe dostosowanie wyzwalaczy i działań do konkretnych potrzeb. Nie można też pominąć "AI Automation Builder", który umożliwia użytkownikom tworzenie automatyzacji przy użyciu języka naturalnego, upraszczając cały proces ustawień.

Wnioski: Zacznij od zidentyfikowania zadań, które są powtarzalne i czasochłonne. Wdrażaj automatyzację stopniowo, aby zapewnić płynne przejście dla swojego zespołu.

Wskazówka 2: Standaryzacja zasad i procedur HR Dobre zasady HR są jak mapa drogowa dla pracowników. Powinny być łatwe do zrozumienia, sprawiedliwe dla wszystkich i konsekwentnie stosowane. Ale co często obserwuje się w różnych branżach? Źle sformułowane podręczniki dla pracowników, pisanie żargonem i mylące sformułowania.

Niespójne zasady firmy mogą powodować zamieszanie wśród pracowników, a co gorsza, narażać organizacje na ryzyko prawne. Najlepiej jest ustandaryzować procesy HR, aby zapewnić, że pracownicy w różnych działach i lokalizacjach działają zgodnie z tymi samymi wytycznymi, zasadami i przepisami

**Co oznacza standaryzacja?

Tworzenie kompleksowej i jednolitej dokumentacji dla kluczowych działań HR, takich jak zatrudnianie, wdrażanie i ocena wyników.

Narzędzia takie jak Szablon podręcznika i zasad dla pracowników ClickUp może uprościć dane powstania i zarządzania tymi dokumentami, zapewniając ich przejrzystość i dostępność.

Pobierz szablon

Szablon obejmuje istotne sekcje, takie jak '_Jak pracujemy, 'Standardowy kodeks postępowania, 'Zasady i procedury, '_zapewniając, że Twoja organizacja pozostaje zorganizowana i zgodna z przepisami. Eliminuje to potrzebę tworzenia oddzielnych dokumentów lub szukania wytycznych w innych miejscach, zapewniając scentralizowaną, łatwą w użyciu platformę, niezależnie od tego, czy jesteś nowym członkiem, czy już zrzeszonym.

Pobierz ten szablon

na wynos: Regularnie przeglądaj istniejące zasady, aby upewnić się, że są one aktualne i zgodne z wymogami prawnymi. Skutecznie komunikuj te zasady za pośrednictwem dostępnych platform.

Wskazówka 3: Wprowadź opcje samoobsługi dla pracowników w zakresie listy płac i onboardingu

Współcześni pracownicy chcą mieć więcej do powiedzenia i autorytetu nad swoim życiem zawodowym. Platformy samoobsługowe pozwalają na to, umożliwiając pracownikom kontrolę nad ich danymi i procesami. Pokazuje to pracownikom, że firma im ufa i ceni ich czas.

Co najlepsze? Pracownicy sami zarządzają rutynowymi zadaniami administracyjnymi, zmniejszając obciążenie pracą zespołów HR. dwie pieczenie na jednym ogniu!

📌 **Co wiąże się z samoobsługą?

Platformy samoobsługowe pozwalają pracownikom aktualizować dane osobowe, sprawdzać szczegóły wynagrodzenia, wnioskować o wolne i śledzić działania związane z wdrażaniem.

Pracownicy doceniają autonomię w załatwianiu rutynowych spraw bez konieczności interwencji działu HR. Tymczasem pracownicy działu HR mogą przekierować swoją uwagę na działania strategiczne, takie jak zarządzanie wydajnością i budowanie kultury ciągłego doskonalenia.

Korzyści: Zacznij od prostych funkcji, takich jak dostęp do listy płac i stopniowo rozszerzaj je o moduły szkoleniowe lub rejestrację świadczeń, aby zmaksymalizować wydajność.

Wskazówka 4: Wykorzystaj analizę danych do lepszego podejmowania decyzji

Liczby opowiadają historię, zwłaszcza w HR. Gromadząc i analizując dane pracowników, zespoły HR mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące zatrudniania, szkolenia i zatrzymywania utalentowanych pracowników. Ale pamiętaj - analityka danych w doskonaleniu zasobów ludzkich nie polega na śledzeniu ludzi jak maszyn - chodzi o zrozumienie ludzkich wzorców i potrzeb.

**Dlaczego analiza danych HR jest ważna?

Podejścia oparte na danych eliminują domysły, umożliwiając zespołom HR podejmowanie decyzji w oparciu o dowody. Na przykład zrozumienie, dlaczego pracownicy odchodzą, może pomóc działowi HR w opracowaniu lepszych strategii zatrzymywania pracowników, co ostatecznie pozwoli firmie zaoszczędzić czas i pieniądze.

Narzędzia takie jak Pulpity ClickUp mogą pomóc zespołom HR monitorować kluczowe wskaźniki, takie jak czas zatrudnienia, absencja i wyniki zaangażowania. Te spostrzeżenia pozwalają specjalistom HR identyfikować wzorce, przewidywać wyniki i wdrażać celowe interwencje.

Wypróbuj Pulpity ClickUp

Pulpit ClickUp: People Experience

Co więcej? Dzięki konfigurowalnym widżetom możesz śledzić terminy, monitorować statusy zadań i wizualizować kluczowe wskaźniki - wszystko w jednym miejscu!

na wynos: Regularnie przeglądaj analizy HR, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Wykorzystaj spostrzeżenia, aby stawić czoła wyzwaniom, a także powielać powodzenie inicjatyw.

Wskazówka 5: Zapewnij ciągłe podnoszenie kwalifikacji HR

Nie byłoby błędem stwierdzenie, że profesjonalista HR jest po części trenerem, po części analitykiem danych i po części ekspertem technologicznym!

Do zrobienia? Cóż, specjaliści HR działają w dynamicznym środowisku, w którym prawo, technologia i normy w miejscu pracy stale ewoluują. Podnoszenie kwalifikacji zapewnia, że Teams HR są na bieżąco z nowymi technologiami, rozumieją zmieniające się trendy dotyczące siły roboczej i rozwijają umiejętności wykraczające poza tradycyjne funkcje HR.

**Na czym polega upskilling?

Upskilling może obejmować szkolenia w zakresie technologii HR, warsztaty na temat różnorodności i integracji lub certyfikaty w nowych polach, takich jak analityka personalna. Zapewnia to, że Teams HR pozostają kompetentne i mogą skutecznie radzić sobie z wyzwaniami HR.

Możesz użyć Cele ClickUp do ustawienia celów i monitorowania postępów. Pomaga ustawić konkretne, mierzalne i określone w czasie cele biznesowe HR, podzielić je na wykonalne zadania i z łatwością wizualizować postępy.

śledź wszystkie swoje cele i postępy z ClickUp Goals_

Takeaway: Uwzględnienie podnoszenia kwalifikacji jako podstawowego elementu Strategii HR . Przydzielanie zasobów na rozwój zawodowy i śledzenie postępów w celu zmierzenia ich wpływu na ogólną wydajność.

Wskazówka 6: Utrzymuj efektywne kanały komunikacji w teamach

Komunikacja jest sercem każdej organizacji odnoszącej powodzenie. W związku z tym, że modele zdalne i hybrydowe tworzą silną pozycję we wszystkich głównych branżach, zespoły HR muszą stworzyć wiele sposobów, aby pracownicy dzielili się opiniami, zadawali pytania i czuli się wysłuchani

Bez wyczyszczonej i spójnej komunikacji, nawet najlepsza polityka może nie przynieść zamierzonych rezultatów.

📌 Jak zapewnić skuteczną komunikację z pracownikami?

Zdefiniowanie platform komunikacyjnych (e-mail, czat, spotkania) do różnych celów

Przeprowadzanie anonimowych comiesięcznych ankiet w celu zebrania informacji na temat zadowolenia pracowników i skuteczności komunikacji

Oferowanie warsztatów na temat skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i aktywnego słuchania

Wdrożenie platform takich jak ClickUp Chat aby scentralizować komunikację i zadania

ClickUp Chat może ułatwić komunikację w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy interesariusze są poinformowani i zgodni. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zarządzania projektami międzyfunkcyjnymi lub zespołami zdalnymi.

przypisywanie zadań współpracownikom bezpośrednio z czatu za pomocą ClickUp Chat_

Dzięki ClickUp Chat zespoły mogą omawiać projekty, udostępniać aktualizacje i przekształcać wiadomości w zadania za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając, że wszystkie rozmowy są połączone z odpowiednimi zadaniami, dokumentami i czatami.

Wnioski: Opracuj wyczyszczone protokoły komunikacji i wykorzystaj narzędzia, które wspierają zarówno synchroniczne, jak i asynchroniczne interakcje. Korzystaj z regularnych odpraw, aby zapewnić zgodność w zakresie celów i oczekiwań . Możesz także przeprowadzać anonimowe ankiety i regularne odprawy, a także korzystać z zaawansowanych technologii i platform cyfrowych, aby komunikacja była łatwa i wygodna.

Wskazówka 7: Przeprowadzaj regularne audyty i kontrole procesów

Podobnie jak lekarz sprawdza stan zdrowia pacjenta, zespoły HR muszą regularnie badać swoje procesy. Oznacza to sprawdzanie, jak dobrze działają obecne systemy, identyfikowanie wąskich gardeł i gotowość do wprowadzania zmian , ponieważ proces, który działał w zeszłym roku, może nie być najlepszym podejściem dzisiaj.

📌 Dlaczego warto przeprowadzać audyty?

Regularne audyty pomagają wykryć nieefektywności i potencjalne zagrożenia, zanim przerodzą się one w poważniejsze problemy. Stanowią one również punkt odniesienia dla ciągłego doskonalenia, umożliwiając zespołom HR udoskonalanie swoich praktyk w miarę upływu czasu.

Narzędzia takie jak Powtarzające się zadanie ClickUp może pomóc w tworzeniu powtarzających się zadań i list kontrolnych w celu systematycznego przeglądu kluczowych procesów, takich jak dokładność listy płac, dokumentacja pracownicza i zgodność z przepisami prawa pracy

nigdy nie przegap ważnego zadania lub terminu dzięki powtarzającym się zadaniom ClickUp

Możesz również, na przykład, ustawić zadanie tak, aby powtarzało się codziennie, co tydzień lub co miesiąc, a także dołączyć listę kontrolną do każdego zadania, aby nakreślić konkretne kroki lub podzadania. Szybko i wydajnie, prawda?

**Planuj audyty w regularnych odstępach czasu i skup się zarówno na wydajności operacyjnej, jak i zgodności z przepisami. Wykorzystaj wyniki audytu do informowania o przyszłych strategiach HR i ulepszeniach.

Wskazówka 8: Zadbaj o opinie i satysfakcję menedżerów

Menedżerowie teamów są istotnymi łącznikami między pracownikami a organizacją, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Dzięki ich bezpośrednim interakcjom z pracownikami, ich opinie są nieocenione w projektowaniu i udoskonalaniu procesów HR.

📌 Jak zbierać informacje zwrotne?

Menedżerowie często jako pierwsi napotykają nieefektywności w procesach HR. Odniesienie się do ich opinii zapewnia, że polityka HR jest praktyczna i skuteczna, co ostatecznie przynosi korzyści całej organizacji.

W tym celu należy Szablon formularza opinii ClickUp może pomóc organizacjom w projektowaniu dostosowanych ankiet w celu zebrania cennych informacji od klientów, użytkowników i partnerów.

To scentralizowane podejście usprawnia proces zbierania opinii, zapewniając, że wszystkie odpowiedzi są uporządkowane i łatwo dostępne

Dodatkowo, ClickUp Brain , narzędzie ClickUp AI, pomaga w podsumowywaniu i analizowaniu informacji zwrotnych, umożliwiając zespołom identyfikację trendów i podejmowanie świadomych decyzji.

Wypróbuj ClickUp Brain

Podsumowanie: Spraw, aby informacje zwrotne od menedżerów stały się regularną praktyką, włączając je do kwartalnych przeglądów lub spotkań strategicznych. Działaj zgodnie z ich sugestiami, aby pokazać, że ich wkład ma wartość i wpływ.

Wskazówka 9: Zachęcaj pracowników do wyrażania opinii i angażowania się w tworzenie map procesów

Zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów HR gwarantuje, że systemy te są przyjazne dla użytkownika i spełniają rzeczywiste potrzeby. Pracownicy są przecież głównymi użytkownikami większości funkcji HR, prawda?

📌 Jak uzyskać opinie pracowników?

Twórz anonimowe ankiety, aby zbierać szczegółowe opinie pracowników na temat różnych aspektów związanych z ich pracą. Narzędzia do współpracy, takie jak ClickUp HR Teams może tu pomóc, ponieważ oferuje zespołom HR kompleksowy zestaw narzędzi usprawniających zarządzanie projektami HR i zwiększających wydajność.

Uprość swoje procesy HR dzięki prostym w użyciu i skutecznym zespołom ClickUp HR

Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne pulpity, śledzenie czasu i kanały komunikacji oparte na współpracy, specjaliści HR mogą zarządzać zadaniami, monitorować wydajność i budować spójne środowisko pracy.

Takeaway: Stwórz możliwości zbierania opinii pracowników, takie jak grupy fokusowe lub anonimowe ankiety. Wykorzystaj ich wkład, aby udoskonalić procesy HR i uczynić je bardziej skutecznymi i dopasowanymi.

😁Bonus: Dodatkowe wskazówki dotyczące udoskonalania procesów HR

Wskazówka 11: Inwestuj w programy zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia

Zgodzisz się, że dobre samopoczucie pracowników jest kluczem do wydajności i powodzenia. Ignorowanie zdrowia psychicznego może wpływać na dynamikę zespołu i ogólną wydajność.

🛠️ Rozwiązanie: Zacznij od niewielkich zasobów wellness lub sesji uświadamiających i stopniowo rozszerzaj inicjatywy, takie jak programy zarządzania stresem i wsparcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w oparciu o informacje zwrotne.

Fakt: Prawie 3 na 4 pracowników raportowało negatywny stan zdrowia psychicznego w pracy.

Porada 12: Wyznacz jasne ścieżki postępu zawodowego

Pracownicy są bardziej zaangażowani, gdy widzą swoją przyszłość w organizacji. Oferowanie jasnych ścieżek postępu może mieć znaczący wpływ na zatrzymanie talentów i zmniejszenie rotacji.

🛠️ Rozwiązanie: Omów cele kariery podczas przeglądów, ustaw osiągalne kamienie milowe i zaoferuj szkolenia, mentoring i wymierne plany rozwoju.

Wskazówka 13: Wzmocnienie inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i integracji (DEI)

Zróżnicowane Teams wnoszą unikalne perspektywy, prowadząc do lepszego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

🛠️ Rozwiązanie: Stwórz inkluzywną politykę zatrudniania i równe szanse. Na przykład, Microsoft dostosowała swój proces rekrutacji, aby lepiej dostosować go do potrzeb niepełnosprawnych kandydatów, skracając długość sesji i oferując dłuższe przerwy.

Przykłady usprawnień procesów HR z życia wzięte

1. Jak Unilever zrewolucjonizował rekrutację dzięki AI

Firma Unilever, zatrudniająca 155 000 pracowników na całym świecie, borykała się z nieefektywnością tradycyjnego procesu rekrutacji. Firma poświęcała zbyt wiele czasu na ręczne przeglądanie CV i przeprowadzanie długich rozmów kwalifikacyjnych, co spowalniało wysiłki związane z zatrudnianiem pracowników.

Aby temu zaradzić, Unilever zwrócił się do HireVue platformy opartej na AI, łączącej wywiady wideo i inteligentne algorytmy. Kandydaci byli przesłuchiwani za pośrednictwem wideo, podczas gdy AI oceniała nie tylko ich odpowiedzi, ale także wskazówki niewerbalne, takie jak mimika twarzy i mowa ciała. To oparte na danych podejście pomogło zmniejszyć uprzedzenia przy zatrudnianiu, szybciej zidentyfikować najlepiej dopasowanych kandydatów i skrócić czas rekrutacji o 75%

2. Jak firma Experian wykorzystała analizę danych na swoją korzyść

Experian borykał się z wysokim wskaźnikiem odejść, z czego wynikała utrata kluczowych talentów i kosztowne wysiłki rekrutacyjne. Aby temu zaradzić, firma wykorzystała swoją wiedzę w zakresie analizy danych, aby przekształcić swoją strategię HR. Wykorzystując

analityki predykcyjnej i danych pracowników

zbudowali model, który identyfikował ryzyko odejścia i wskazywał czynniki takie jak demografia, dynamika zespołu i indywidualne wyniki.

Model ten zmniejszył odejścia o 4%. Rozwiązanie to pozwoliło firmie zaoszczędzić miliony, a także stało się integralną częścią decyzji kadrowych Experian. Następnie firma skomercjalizowała rozwiązanie, pomagając innym organizacjom sprostać podobnym wyzwaniom dzięki analizie danych.

Buduj lepsze procesy HR z ClickUp

Ulepszanie nowoczesnych procesów HR polega na przyjmowaniu nowych podejść i zachowaniu elastyczności. Stawiając ludzi na pierwszym miejscu, działy HR mogą pomóc firmom budować silniejsze, bardziej innowacyjne i bardziej ludzkie miejsca pracy.

Teraz jest już jasne: firmy, które inwestują w inteligentne, skoncentrowane na pracownikach procesy HR, będą tymi, które przyciągną i zatrzymają najlepsze talenty. ClickUp umożliwia zrobienie tego, łącząc wszystko - od zarządzania ludźmi po zarządzanie projektami i śledzenie wyników - w ramach jednej platformy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zbudować środowisko, w którym ludzie nie tylko pracują, ale naprawdę się rozwijają!