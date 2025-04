Jak stworzyć podcast za pomocą NotebookLM

Niedawno na Reddicie pojawił się wirusowy przykład możliwości NotebookLM. Podcast prezentował rozmowę między dwoma gospodarzami AI, która była tak przekonująca, że wywołała debatę na temat zdolności AI do postrzegania lub odczuwania rzeczy.

Ten imponujący pokaz tworzenia zawartości opartej na AI sprawił, że wielu chwaliło potencjał NotebookLM. ale jak dobre jest to narzędzie?

i jak można wykorzystać to potężne narzędzie do tworzenia własnych podcastów opartych na AI?

W tym artykule przejdziemy przez kroki tworzenia podcastu AI za pomocą NotebookLM, omówimy limity narzędzia i zasugerujemy kilka najlepszych praktyk na drodze do podcastingu.

Jako bonus, przedstawimy również realną alternatywę i szablony, które pomogą przyspieszyć wysiłki związane z podcastami AI.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Połączenie AI, osobistej kreatywności, analityki i SEO dla lepszych podcastów

NotebookLM zamienia dokumenty, blogi, slajdy i wideo w podcasty audio

Prześlij do 50 źródeł (pliki PDF, wideo z YouTube, Dokumenty Google) i kliknij przycisk Generuj, aby utworzyć podcast

Personalizacja za pomocą tonu lub instrukcji tematycznych

NotebookLM ma limity, takie jak 30-minutowy limit podcastów, ograniczone opcje głosowe AI

Dla lepszego planowania podcastów, ClickUp Brain oferuje funkcje AI do zarządzania zadaniami i tworzenia zawartości

Pierwsze kroki z NotebookLM

czym jest NotebookLM od Google?

Jest to eksperymentalne narzędzie do notatników oparte na AI z Google Labs, zaprojektowane w celu przekształcenia sposobu, w jaki uczymy się i organizujemy informacje za pomocą formatu konwersacyjnego.

W przeciwieństwie do modeli AI o szerokim zakresie, NotebookLM tworzy spersonalizowany model językowy w oparciu o dokumenty dostarczone przez użytkownika, co czyni go potężnym sprzymierzeńcem w badaniach i osobistych projektach.

Pro Tip: "Zamierzasz stworzyć podcast? Zanim stworzysz swój pierwszy podcast, zapoznaj się z listą 15 podcastów o wydajności, które zmotywują cię do działania ."

Tworzenie podcastu AI z NotebookLM

Oto jak krok po kroku utworzyć podcast AI za pomocą NotebookLM.

Krok 1: Uzyskaj dostęp do NotebookLM i utwórz swój Notebook

Przejdź do notebooklm.google.com i zaloguj się za pomocą swojego konta Google. Logowanie umożliwia dostęp do obszaru roboczego, w którym wszystkie projekty będą przechowywane i zarządzane.

Następnie, jeśli jesteś użytkownikiem po raz pierwszy, kliknij "Create New"; w przeciwnym razie wybierz "New Notebook" Ten nowy notatnik ustawi świeżą kanwę dla twojego projektu podcastu.

Krok 2: Przesyłanie materiałów źródłowych

NotebookLM umożliwia dodanie do 50 dokumentów źródłowych. Mogą to być pliki PDF, strony internetowe, dokumenty Google Dokumenty Google i slajdy.

Pliki można przeciągać i upuszczać lub wybierać z różnych źródeł, w tym z komputera i Dysku Google.

Po co przesyłać tak wiele źródeł? Cóż, dywersyfikując swoje dane wejściowe, jesteś dostawcą bogatej puli informacji, z których AI może czerpać, co prowadzi do bardziej szczegółowych i angażujących dyskusji audio.

Fun Fact: Termin "podcast" powstał z połączenia słów "iPod" i "broadcasting" Chociaż nazwa pochodzi od kultowego urządzenia Apple, branża podcastów ewoluowała daleko poza początkowe skojarzenia. Obecnie podcasty są konsumowane na smartfonach, pulpitach, a nawet inteligentnych głośnikach, dzięki czemu są dostępne dla milionów ludzi na całym świecie.

Krok 3: Przeglądanie i porządkowanie źródeł

Przesłane pliki pojawiają się na lewym pasku bocznym.

Możesz dodać więcej, klikając ikonę plusa. Odznacz pliki, których nie chcesz uwzględniać w podsumowaniu.

W ten sposób możesz precyzyjnie dostosować dane wejściowe do podcastu AI, aby nie "halucynować", pomagając skupić dyskusję na najistotniejszych informacjach.

Przeczytaj również: 20 podcastów o AI, z których dowiesz się więcej o sztucznej inteligencji

Krok 4: Generowanie podcastu

Teraz dzieje się magia.

Przejdź do sekcji "Notebook Guide" i zlokalizuj funkcję "Przegląd audio". Kliknij przycisk "Generuj", aby przekształcić zawartość w rozmowę w stylu podcastu.

Sztuczna inteligencja NotebookLM przeanalizuje materiał źródłowy i stworzy nowy scenariusz rozmowy między dwoma gospodarzami AI, który nigdy nie został wyprodukowany!

Kluczowe punkty z dokumentów zostaną przekształcone w angażujący format audio.

Przeczytaj również: Najlepsze podpowiedzi AI dla marketerów i pisarzy

Krok 5: Niestandardowy podcast (opcjonalnie)

Aby uzyskać bardziej niestandardowe wrażenia, kliknij "Dostosuj" zamiast "Generuj"

W oknie Customize Audio Overview dodaj szczegółowe instrukcje, które pomogą AI w tworzeniu podcastu.

Niestandardowe instrukcje dodają "niuanse", które mogą pomóc w kierowaniu AI. Pozwala to skupić się na określonych tematach, przyjąć określony ton lub ustrukturyzować rozmowę w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Krok 6: Posłuchaj i dopracuj

Ten ostatni krok dotyczy kontroli jakości i iteracji.

Po wygenerowaniu użyj przycisku odtwarzania i suwaka do sterowania odtwarzaniem. Możesz wstrzymywać, wznawiać i przechodzić do przodu lub do tyłu w trakcie trwania podcastu.

Jeśli wynik nie jest zadowalający, można go ocenić i przekazać dostawcy opinię, a następnie zregenerować z dostosowanymi instrukcjami, takimi jak "mów w stylu Joe Rogana", "zadawaj pytania tak, jak robi to Lex Fridman w swoich podcastach" itd.

Nie przestawaj, dopóki nie będziesz zadowolony z "ostatecznego" wyniku i to wszystko! Właśnie stworzyłeś swój pierwszy podcast w kilka sekund z pomocą NotebookLM.

Pro Tip: Połącz zawartość generowaną przez AI z NotebookLM z osobistymi spostrzeżeniami lub anegdotami, aby stworzyć unikalny głos, który rezonuje z odbiorcami. Podczas gdy AI oferuje wydajność, osobiste podejście zapewnia autentyczność i połączenie.

Oto przykładowy podcast

Poniższy podcast demonstracyjny udowadnia, jak łatwo jest tworzyć podcasty za pomocą NotebookLM.

Jako źródła przesłano wygenerowany przez ChatGPT wynik pytania "Logika kontra intuicja i jak to się ma do gotowania wody" wraz z połączonym wideo z YouTube na ten sam temat.

Miłej rozmowy! 😄

💡Przeczytaj również: 15 najlepszych narzędzi AI do pisania treści

Limity korzystania z NotebookLM do danych powstania podcastów

Funkcja tworzenia podcastów w NotebookLM, choć innowacyjna, wiąże się z kilkoma ograniczeniami, których twórcy zawartości powinni być świadomi. Limity te mogą mieć wpływ na jakość generowanych podcastów.

1. Długość podcastów ograniczona do 30 minut

Tak, ograniczenia długości stanowią poważne wyzwanie. NotebookLM zazwyczaj ogranicza długość odcinków podcastów do około 30 minut, a niektórzy użytkownicy raportują nawet krótsze limity wynoszące od 3 do 15 minut. Ograniczenie to może utrudniać twórcom tworzenie dogłębnych, kompleksowych odcinków na złożone tematy.

2. Brak możliwości wyboru głosu i podglądu

Opcje głosowe to kolejny obszar, w którym NotebookLM wypada słabo. Narzędzie oferuje tylko dwa zsyntetyzowane głosy - jeden męski i jeden żeński. Ten ograniczony wybór może utrudnić twórcom stworzenie unikalnej tożsamości marki lub zaspokojenie różnorodnych preferencji odbiorców.

Co więcej, bez funkcji podglądu głosu, użytkownicy nie mogą przetestować, jak ich zawartość będzie brzmieć przed wygenerowaniem pełnego podcastu.

Pro Tip: Sztuczna inteligencja NotebookLM jest szkolona w celu zminimalizowania błędów, ale nadal może "halucynować", wprowadzając nieścisłości lub fabrykując szczegóły nieobecne w oryginalnym materiale źródłowym. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie zawartości wygenerowanej przez AI przed publikacją.

3. Mniejsze możliwości dostosowywania

Niestandardowe ustawienia to jeden z głównych problemów. Zautomatyzowany generator skryptów NotebookLM oferuje minimalną kontrolę w zakresie dostrajania lub dodawania kreatywnych niuansów. Ten brak elastyczności może skutkować generycznymi podcastami lub brakiem oddania zamierzonego przez twórcę tonu i stylu.

4. Brak wsparcia dla wielu języków

Kolejnym istotnym limitem jest wsparcie językowe. Obecnie NotebookLM obsługuje tylko język angielski, wykluczając osoby nieanglojęzyczne i twórców, których celem jest wielojęzyczna publiczność. Ograniczenie to poważnie limituje możliwość globalnego zastosowania narzędzia.

Przeczytaj również: Jak stworzyć kalendarz marketingowy (z darmowymi szablonami)?

5. Zaawansowana edycja dźwięku jest niedostępna

Możliwości edycji dźwięku są w najlepszym razie podstawowe. NotebookLM nie posiada zaawansowanych opcji dostosowywania intonacji, tempa lub udoskonalania postprodukcji. Oznacza to, że twórcy mogą być zmuszeni do korzystania z dodatkowego oprogramowania w celu dopracowania swoich podcastów - co stanowi dodatkowy krok w procesie produkcji.

6. Sporadyczne halucynacje

Dokładność zawartości może budzić obawy. Choć NotebookLM stara się być wierny materiałom źródłowym, czasami wprowadza nieścisłości lub wymyśla szczegóły, których nie było w oryginalnej zawartości. Może to być szczególnie problematyczne dla twórców tworzących zawartość opartą na faktach lub edukacyjną.

Przeczytaj również: Szablony kalendarzy zawartości dla mediów społecznościowych w Excelu i arkuszach

7. Niemonetyzowalne dane wyjściowe

NotebookLM nie oferuje żadnych opcji monetyzacji. Narzędzie nie pozwala na wstawianie reklam lub sponsoringu, co może być istotną wadą dla twórców chcących generować przychody ze swoich podcastów.

8. Brak możliwości integracji

Wreszcie, brak integracji z zewnętrznymi narzędziami i platformami może być frustrujący. NotebookLM nie ma bezpośredniego połączenia z platformami do hostingu podcastów lub zewnętrznym oprogramowaniem do edycji dźwięku, co wymaga ręcznych kroków w celu opublikowania i dopracowania zawartości.

rozważasz alternatywy dla swoich potrzeb w zakresie podcastów? Zapoznaj się z naszymi listami 10 najlepszych narzędzi do podcastingu _i najlepsze narzędzia AI dla podcasterów "

Korzystanie z ClickUp Brain do planowania i tworzenia podcastów

Biorąc pod uwagę powyższe limity, tworzenie wysokiej jakości podcastów może teraz wydawać się trudnym orzechem do zgryzienia.

Ale nie wtedy, gdy masz ClickUp do pracy.

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania wydajnością i projektami, które pomaga osiągnąć wyznaczone cele. ClickUp Brain , funkcja oparta na sztucznej inteligencji w ramach platformy ClickUp, oferuje podcasterom zakończone rozwiązanie usprawniające proces produkcji. Łączy w sobie zarządzanie zadaniami, organizację zawartości i pomoc AI, aby usprawnić planowanie i tworzenie podcastów.

ClickUp Brain pomaga w generowanie pomysłów analizując istniejące szkice zawartości lub konspekty i sugerując nowe tematy. Może pomóc w burzy mózgów tytułów odcinków, tworzeniu konspektów i szkiców scenariuszy na podstawie wkładu użytkownika.

Połącz to z funkcjami ClickUp do zarządzania zadaniami i planowania zawartości, a zaoszczędzisz czas i osiągniesz swój cel oś czasu projektu śledzenie - zwłaszcza jeśli pracujesz z zespołem i potrzebujesz szybkiej komunikacji.

Dla lepszej współpraca w zespole clickUp Brain może zidentyfikować wąskie gardła w procesie produkcyjnym i zalecić rozwiązania zwiększające wydajność.

📌 Przykład: Pracujesz z zespołem nad produkcją serii podcastów na temat nowych trendów technologicznych. W połowie projektu terminy się poślizgnęły, a Ty podejrzewasz problemy z cyklem pracy. Korzystając z ClickUp Brain, analizujesz wzorce zakończonych zadań i identyfikujesz, że edycja scenariusza jest konsekwentnie opóźniana z powodu nakładających się obowiązków. AI sugeruje redystrybucję zadań poprzez przypisanie dedykowanego redaktora i rozbicie kamieni milowych edycji.

Szablon podcastu ClickUp

Szablon podcastu ClickUp

Konfigurowalne szablony ClickUp są bardzo przydatne podczas planowania podcastów. Szablon Szablon podcastu ClickUp pozwala na przykład użytkownikom organizować odcinki, śledzić postępy i efektywnie zarządzać zasobami.

Zawiera sekcje na pomysły na odcinki, notatki z badań i harmonogramy produkcji.

Szablon ten ułatwia planowanie i planowanie odcinków, a także pomaga zarządzać zasobami, takimi jak klipy audio i grafika. Można śledzić postępy w poszczególnych odcinkach i sezonach, dzięki czemu wszystko jest na swoim miejscu.

Przykład: Wyobraź sobie, że planujesz serię podcastów z wieloma gospodarzami i gośćmi. Korzystając z szablonu ClickUp Podcast Template, możesz utworzyć zadania dla burzy mózgów, badań i nagrywania. Przypisz terminy do każdej sceny i monitoruj postępy za pomocą pól niestandardowych, takich jak "Status nagrywania" i "Status edycji" Na przykład, można użyć widoku Tablicy do wizualizacji, które odcinki są planowane, nagrywane i gotowe do wydania - wszystko za jednym spojrzeniem.

💡 Przeczytaj również: 10 szablonów skryptów podcastów Free dla podcasterów

Szablon kalendarza podcastów ClickUp

Szablon kalendarza podcastów ClickUp

Szablon kalendarza podcastów ClickUp pomaga planować i wizualizować harmonogram wydawania zawartości.

Szablon ten oferuje kompleksowy widok nadchodzących odcinków, występów gości i tematów, dzięki czemu planowanie i śledzenie podcastów nie wymaga wysiłku. Możesz także monitorować status transkrypcji, zarządzać notatkami z audycji i śledzić sponsorów.

Szablon zapewnia płynną produkcję podcastów dzięki takim funkcjom jak śledzenie czasu, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach.

Przykład: Zarządzasz serią podcastów z funkcją cotygodniowych wywiadów z gośćmi. Korzystając z szablonu kalendarza podcastów ClickUp, przypisujesz terminy dla każdej fazy odcinka - badania, nagrywania, edycji i wydania. Na przykład pole niestandardowe "Guest Appearance" pozwala śledzić potwierdzone i oczekujące harmonogramy gości, podczas gdy widok kalendarza dostarcza wizualną oś czasu, aby zapewnić równomierną przestrzeń między odcinkami. Ostrzeżenia o zależnościach informują o opóźnieniach w przygotowaniu transkrypcji, umożliwiając dostosowanie zadań i uniknięcie zakłóceń w harmonogramie publikacji.

Oto próbka procesu planowania i tworzenia podcastu przy użyciu ClickUp

Krok 1 - Pomysł: Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować pomysły na odcinki i konspekty.

Krok 2 - Planowanie: Wykorzystaj szablon ClickUp Podcast Template do organizacji odcinków i zadań.

Krok 3 - Tworzenie scenariusza: Współpracuj nad scenariuszami ze swoim zespołem, używając Dokumenty ClickUp z pomocą AI.

Krok 4 - Nagrywanie: Śledzenie sesji nagraniowych i zarządzanie plikami audio w ClickUp.

Krok 5 - Edycja: Przypisywanie zadań edycji i monitorowanie postępów za pomocą funkcji zarządzania zadaniami ClickUp.

Krok 6 - Publikacja: Szablon kalendarza podcastów planuje i śledzi publikacje odcinków.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w marketingu (przypadki użycia i narzędzia)

Najlepsze praktyki dotyczące tworzenia podcastów z wykorzystaniem AI

Chociaż AI jest potężnym narzędziem do zachowania unikalnego głosu i autentyczności, musisz dodać czynnik "ty", dodając osobiste akcenty do zawartości generowanej przez AI.

Aby zoptymalizować swoje podcasty za pomocą AI:

Zapoznaj się z preferencjami i zachowaniami odbiorców za pomocą analityki opartej na AI. Dane te mogą ukierunkować strategię dotyczącą zawartości i pomóc w tworzeniu bardziej angażujących odcinków.

za pomocą analityki opartej na AI. Dane te mogą ukierunkować strategię dotyczącą zawartości i pomóc w tworzeniu bardziej angażujących odcinków. Usprawnij zadania postprodukcyjne , takie jak redukcja szumów, wyrównywanie poziomu dźwięku i usuwanie słów wypełniających, za pomocą AI dozaoszczędzić czasi poprawić jakość.

, takie jak redukcja szumów, wyrównywanie poziomu dźwięku i usuwanie słów wypełniających, za pomocą AI dozaoszczędzić czasi poprawić jakość. Większa wykrywalność dzięki generowaniu bogatych w słowa kluczowe notatek z audycji, opisów odcinków i przyciągających uwagę tytułów przy użyciu AI. Zanim słuchacze zapoznają się z treścią podcastu, muszą mieć ogólne pojęcie na jego temat. Możesz użyć AI do wygenerowania atrakcyjnych notatek i opisów odcinków, jednocześnie włączając odpowiednie słowa kluczowe, aby zwiększyć swoją wykrywalność online.

dzięki generowaniu bogatych w słowa kluczowe notatek z audycji, opisów odcinków i przyciągających uwagę tytułów przy użyciu AI. Zanim słuchacze zapoznają się z treścią podcastu, muszą mieć ogólne pojęcie na jego temat. Możesz użyć AI do wygenerowania atrakcyjnych notatek i opisów odcinków, jednocześnie włączając odpowiednie słowa kluczowe, aby zwiększyć swoją wykrywalność online. Zwiększ zaangażowanie, widoczność i współczynnik klikalności dzięki przyciągającym uwagę tytułom zawierającym ważne słowa kluczowe. Można również zastosowaćoprogramowanie do transkrypcji aby uzyskać dokładny tekst, który można przeszukiwać, co zwiększa dostępność i SEO.

📌Przykład: Po wygenerowaniu odcinka podcastu na temat trendów marketingowych, używasz narzędzia AI, takiego jak ClickUp Brain, do tworzenia szczegółowych notatek z programu. Po przejrzeniu notatek narzędzie SEO sugeruje dodanie słów kluczowych, takich jak "AI w marketingu" i "automatyzacja zawartości", aby poprawić widoczność. Notatki te są następnie planowane do publikacji w szablonie kalendarza podcastów ClickUp, zapewniając terminową publikację z maksymalnym wpływem na SEO.

Przygotuj swoje podcasty do publikacji dzięki ClickUp!

Tworzenie podcastów z wykorzystaniem AI zmienia produkcję zawartości, oferując twórcom różnorodne narzędzia do optymalizacji ich cyklu pracy.

NotebookLM i ClickUp Brain reprezentują zawrotne tempo tych zmian, umożliwiając podcasterom generowanie, planowanie i optymalizację zawartości z niezwykłą wydajnością w krótkim czasie.

Narzędzia AI zapewniają niesamowite możliwości, ale nie zastępują ludzkiej kreatywności. Najbardziej udane podcasty na YouTube lub Spotify łączą analityczną moc AI z unikalnym głosem i perspektywą twórcy.

Łącząc szablony oparte na AI ClickUp i generowanie dźwięku NotebookLM, możesz znacznie skrócić czas produkcji i odblokować nowe kreatywne możliwości dla swojego podcastu.

Załóż więc słuchawki i przygotuj narzędzia AI oraz podpowiedzi. Twoi słuchacze czekają. Zarejestruj się na ClickUp free i rozpocznij swoją przygodę z podcastingiem opartym na AI.