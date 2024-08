15 podcastów o wydajności, które zmotywują Cię do działania

Zacznijmy od problemu słownego. 🤓

Gdybyś wszedł do zatłoczonego Starbucksa i zapytał każdego klienta w golfie, czy lubi podcasty, ilu z nich odpowiedziałoby twierdząco?

Odpowiedź: Wszyscy.

Podcasty są bardzo popularne i tbh, prawdopodobnie już o tym wiedziałeś! Ale czy wiesz, że w tej chwili istnieje ponad 2 miliony audycji i48 milionów odcinków unosząc się we wszechświecie podcastów?

Oznacza to, że jest więcej odcinków podcastów niż kilometrów z Ziemi na Wenus. 👀

Na szczęście ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci zawęzić te liczby do łatwej w zarządzaniu krótkiej listy absolutnych zwycięzców dzięki ręcznie wybranej liście 15 naszych ulubionych podcastów - programów, które przemawiają do naszego wewnętrznego przedsiębiorcy, marzyciela, inżyniera i muchy na ścianie. Dorzuciliśmy nawet kilka propozycji od innych członków zespołu ClickUp!

Podcasty po prostu do nas trafiają, wiesz?

Nie jest tajemnicą, dlaczego ludzie kochają podcasty. Niezależnie od tego, czy chodzi o nauczenie się czegoś nowego, pośmianie się, czy po prostu usłyszenie znajomego głosu podczas porannego spaceru, jest coś, co sprawia, że słuchanie ulubionego podcastu jest wyjątkowe.

Peacock via GIPHY Podcasting narodził się około 2004 roku, ale wystarczy zaledwie jeden odcinek, aby zacząć myśleć o gospodarzu jako o swojej nowej BFF. W ciągu ostatnich kilku lat wiele osób zaczęło polegać na tych przyjaznych głosach podcastów jako poczuciu komfortu i poczuciu połączenia, którego mogą oczekiwać każdego dnia.

Dla ludzi, których ekscytuje odhaczanie rzeczy z listy do zrobienia, podcasty są również świetnym sposobem na wielozadaniowość.

W rzeczywistości, 43% podcastów jest słuchanych na siłowni, 37% w pracy i 37% podczas jazdy komunikacją miejską.

Wydajni ludzie nie tylko lubią spełniać oczekiwania, ale chcą je przekraczać. Zmywanie naczyń podczas słuchania odcinka na ważny dla ciebie temat to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów, aby poczuć, że zrobiłeś coś znaczącego tego dnia. A może, to napełni cię emocjonalnym impulsem, którego potrzebujesz do zrobienia rzeczy, którą odkładasz z tego czy innego powodu.

Ponadto, nie ma to jak ten przypływ ekscytacji, gdy słuchasz naprawdę dobrego programu po raz pierwszy i nie możesz się doczekać, aby rozpocząć kolejny odcinek. Wszyscy uwielbiamy być uzależnieni! W ClickUp jesteśmy tacy sami - kochamy dobry podcast. Tak bardzo, że stworzyliśmy jeden ! Ale więcej o tym za chwilę. 🤓

Na razie przejdź milę z naszymi AirPods i zafunduj sobie kilka naszych ulubionych podcastów.

15 podcastów do powtarzania w kolejce

Ranking tych podcastów dotyczących wydajności jest luźny - oczywiście z wyjątkiem numeru jeden 😉 - po prostu dlatego, że każdy program ma pewną jakość, która czyni go innym i wyjątkowym. Zamiast tego, wykorzystaj tę listę jako okazję do odkrycia czegoś nowego lub poszerzenia swoich horyzontów!

Zwłaszcza jeśli nigdy o nim nie słyszałeś, w każdym odcinku znajduje się bryłka mądrości i inspiracji, a to jest twoja szansa, aby dowiedzieć się, co to może oznaczać dla ciebie. 💜

Miłego słuchania, podheads!

Subskrybuj i słuchaj When It Clicked, aby poznać historie firm, których nigdy byś się nie spodziewał

Jeden z ClickUp's ulubione kreatywne projekty do tej pory, Kiedy kliknęło przedstawia głosy i umysły stojące za produktami, o których myślisz, że je znasz, odkrywając tajne historie tego, jak to wszystko się połączyło - w tym jednym momencie, kiedy wszystko, w końcu, kliknęło.💡

Częścią tego, co sprawia, że When It Clicked jest tak odsetki, jest to, że podkreśla ludzi, którzy w normalnych warunkach nie otrzymują całej chwały lub którzy wybrali niekonwencjonalne ścieżki, aby urzeczywistnić swoje marzenia. Znalazł swoją niszę, nurkując w firmach, które zniosły kilka niepowodzeń i zakrętów w poszukiwaniu momentów "aha".

Posłuchaj, jak prowadząca Ilana Strauss łączy każdą historię z gośćmi, w tym z pierwszym dyrektorem ds. marketingu Shopify, Craig Miller współzałożyciele Scratchpada Pouyan Salehi i Cyrus Karbassiyoon ; i Parker Conrad , CEO Rippling i trzykrotny założyciel startupu. Dodatkowo, możesz zacząć słuchać When It Clicked już teraz! Każdy odcinek trwa od 20 do 30 minut, idealny czas na poranne dojazdy do pracy. Słuchaj i subskrybuj aby być na bieżąco z jeszcze bardziej zaskakującymi historiami, które pojawią się w pierwszym sezonie. 💜

przez Jak to zbudowałem

Zgodnie z popularnym zapotrzebowaniem - ponieważ jest tak dobry - How I Built This jest numerem dwa! Wielu pracowników ClickUp, w tym nasz CEO, Zeb Evans jesteśmy wielkimi fanami tego podcastu NPR i poleciliśmy go na tę listę!

Jako nasz starszy analityk Deal Desk, George Reed mówi: "Od Power Rangers do Slack, dowiedz się, co wydarzyło się na ich drodze na szczyt. Nie sądzę, byś musiał wiedzieć cokolwiek o biznesie, by cieszyć się czasem spędzonym z Guyem. W rzeczywistości uważam, że każdy, niezależnie od zawodu, powinien wysłuchać przynajmniej kilku jego odcinków"

Dobrze powiedziane, George, i zgadzamy się z tym! Przy średnim czasie trwania od 30 do 60 minut, w wieloletnim archiwum How I Built This jest historia dla każdego, ale niektóre z naszych ulubionych odcinków obejmują Sarę Blakely ze Spanx, Yvona Chouinarda z Patagonii i Jonaha Perettiego z BuzzFeed.

Bonus: Rozpocznij swój własny podcast z_ szablony podcastów !

przez Gimlet Media

Założenie StartUp jest całkiem fajne.

Rozpoczął się jako limitowana seria w 2014 roku przez jego gospodarza, Alexa Blumberga, dokumentując jego podróż od początku do końca tworzenia firmy podcastowej, która ostatecznie stała się Gimlet Media. W rzeczywistości Blumberg wciąż próbuje postawić Gimlet na nogi podczas nagrywania pierwszego odcinka, więc od samego początku pojawia się ekscytujący element niewiadomej. Stamtąd natychmiast podążamy za nim na spotkania z inwestorami venture capital.

Z kilkoma wyjątkami, większość odcinków StartUp mieści się w wąskim 30-minutowym limicie, ale to, co zaczęło się jako limitowana seria, ma teraz osiem sezonów. Temat każdego sezonu nieco się zmieniał, ale często powracał do Gimlet, gdy osiągał ważne kamienie milowe, aż do momentu zakupu przez Spotify w 2019 roku. 🫖

via Business Casual

Ta rekomendacja pochodzi z naszej własnej strony Ana Verduzco od Enterprise Support! Od Any:

"Uwielbiam podcast Morning Brew's Business Casual! Szczególnie podoba mi się również to, że (Morning Brew) są startupem takim jak my i odnieśli powodzenie dzięki temu, że są istotni i komiczni"

Ulepsz swoją poranną rutynę! Jeśli wykorzystujesz pierwsze 10 minut swojego dnia na przeczytanie najnowszego biuletynu Morning Brew, ale nie poświęcasz części swojego lunchu na słuchanie Business Casual, to nadszedł czas, aby to zmienić.

Ok, nie jest to aż tak ekstremalne, ale Business Casual z pewnością rozrusza twoje mięśnie myślowe.

przez GIPHY Istnieje dość duży zakres, jeśli chodzi o tematy odcinków, z funkcjami koncentrującymi się na takich rzeczach, jak informatorzy o dużych technologiach czy aplikacje randkowe. Zasadniczo, jeśli pomysł można przekształcić w jakiś rodzaj biznesu, to można o nim usłyszeć w Business Casual.

via The Tim Ferriss Show

Możesz znać Tima Ferrissa z jego bestsellerowej książki "4-godzinny tydzień pracy" lub z tego podcastu, który jest również numerem jeden na całym świecie Podcasty Apple . 👀

Nasz Koordynator Redakcji, Leila Cruz jest również zapaloną słuchaczką podcastu, w którym w każdym odcinku Tim Ferriss i jego goście analizują taktyki stosowane przez światowej klasy osoby osiągające sukcesy w eklektycznych dziedzinach, takich jak inwestowanie, sport, biznes i sztuka, aby ujawnić praktyczne narzędzia i wskazówki, które możemy dostosować do własnego życia.

6.

Masters of Scale z Reidem Hoffmanem

via Masters of Scale

Kolejny dodatek od George'a na ClickUp Deal Desk!

"Muszę przyznać, że jestem trochę fanboyem Reida Hoffmana i to może być moja stronniczość. Reid jest nie tylko świetnym słuchaczem, ale także jednym z najbardziej powodzących ludzi w Dolinie Krzemowej. Jeśli nie wiesz, był wiceprezesem wykonawczym, gdy PayPal został sprzedany eBayowi, a następnie założył LinkedIn. Nie codziennie ma się okazję poznać mózg miliardera, ale tutaj mamy taką możliwość. Reid przeprowadza wywiady z najważniejszymi osobami ze świata biznesu i wykorzystuje swoje osobiste powiązania z wieloma z nich, aby stworzyć wyjątkowe doświadczenie"

Odcinek Masters of Scale trwa zazwyczaj od 30 minut do godziny i sprowadza niesamowitych gości! Poznaj porady dotyczące biznesu, zarządzanie czasem porady, a także odsetki rozmów ze znanymi nazwiskami, takimi jak Barack Obama. 👀

przez Dare to Lead

Ten podcast pochodzi od redaktora zarządzającego ClickUp Blog, Erica Chappell ! 🥳

"Choć niekoniecznie związany z technologią, jestem fanem Dare to Lead z Brene Brown. Uwielbiam szczere rozmowy z różnymi liderami biznesu na temat tego, co składa się na świetne przywództwo i jak podnosić innych na duchu, znajdować cel i poruszać się w czasami niewygodnych rozmowach/sytuacjach z opanowaniem i wrażliwością"

A kto nie kocha Brene Brown?

przez Spotify

Może nie jest to technicznie podcast o biznesie lub wydajności, ale porusza ważne tematy, które wpływają na nasze życie zawodowe, takie jak znalezienie życia zawodowego, codzienne niepokoje i wszystko pomiędzy. Zawiera wskazówki, strategie i udostępnianie historie ludzi, którzy prowadzą swoje życie z celem, w tym Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant i Will Smith.

CBS via GIPHY Długość odcinków może być nieco nieprzewidywalna - niektóre trwają około 25 minut, a inne ponad godzinę, ale kiedy słyszysz głos Shetty'ego, znacznik czasu może nie mieć znaczenia. Jego głos jest niezwykle płynny i łatwy do słuchania. W takim przypadku z przyjemnością dowiesz się, że nowe odcinki są wydawane dwa razy w tygodniu.

przez Spotify

Ten cotygodniowy podcast pochodzi od Andreesena Horowitza ze słynnej firmy venture capital z Doliny Krzemowej i porusza szerokie problemy związane z przyszłością technologii, kultury i wiadomości.

Zanurzając się w tematach takich jak ransomware, przyszłość audio, NFT i GenZ, każdy odcinek z pewnością pozostawi ci ciekawostkę na temat czegoś, co z pewnością zrobi wrażenie na twoich znajomych podczas następnej happy hour.

via Vox

Jeden ze specjalistów ds. obsługi klienta ClickUp, Paola Lopez jest codzienną słuchaczką podcastu informacyjnego Vox, Today, Explained, od poniedziałku do piątku, ponieważ "ich głębokie zagłębianie się w istotne historie jest fascynujące i daje perspektywę i kontekst dla największych, a nawet najmniejszych wiadomości dnia!"

Prowadzony przez Seana Rameswarama i Noela Kinga, ten 30-minutowy program obejmie jedną aktualną historię w każdym odcinku - zwykle zawierając również żartobliwy tytuł, który również cię zaskoczy. Niedawno ukazał się ich tysięczny odcinek, więc gratulacje, Today, Explained. 🎉

przez Spotify

Andrew Warner przeprowadza wywiady z założycielami dużych i małych firm - o wielu z nich mogłeś nie słyszeć!

Andrew Warner zagłębia się w wiele szczegółów, których nie można się spodziewać, w tym analizuje "szczęśliwe zrządzenia losu", które ludzie mogą przypisać początkowemu powodzeniu biznesu. Warner chce dokładnie przeanalizować momenty, połączenia i problemy, które nękają startupy, i dostarczyć je jako wskazówki, które pomogą innym nowym założycielom.

12.

Przedsiębiorcy w ogniu

przez Przedsiębiorcy w ogniu

Ten podcast pochodzi z sugestii naszego przyjaciela George'a z Deal Desk.

"Z 2041 już dostępnymi odcinkami wiesz, że John Lee Dumas musi mieć coś do zrobienia. Dzięki zaraźliwej energii i nieprzerwanemu natłokowi informacji trudno się nudzić. Jest to kolejny podcast wykorzystujący wypróbowany i prawdziwy format wywiadu z rozmówcą, ale JLD naprawdę czyni go swoim własnym. Sposób, w jaki tworzy natychmiastową relację ze swoimi gośćmi, jest prawie tak samo ważny, jak informacje, które od nich wyciąga. Pomyślałbym, że jakość może ucierpieć po ponad 2000 odcinków, ale to nie może być dalsze od prawdy. To dobrze dopracowany podcast, który bawi od początku do końca"

13.

Freakonomics

przez Freakonomics

Nasz Customer Success Lead, Sophia Kaminski jest wielką fanką Freakonomics i my też nią jesteśmy! Od Sophii:

"Jak mówią w podcaście, jest to program 'który odkrywa ukrytą stronę wszystkiego' Chociaż znajdziesz mnóstwo prowokujących do myślenia odcinków obejmujących szerokie spektrum tematów, seria Freakonomics "The Secret Life of a C.E.O." jest szczególnie świetna. Zapraszamy do dyskusji z takimi osobami jak Indra Nooyi, dyrektor generalny PepsiCo, i Mark Zuckerburg, którzy omawiają, co jest potrzebne do prowadzenia dużej globalnej franczyzy"

14.

Coś, co powinieneś wiedzieć

via Coś, co powinieneś wiedzieć Wes Brummette , Architekt Programów Personalnych ClickUp, przedstawia nam tę propozycję podcastu! Mówi on:

"Ten nie jest ściśle biznesowy, ale dotyka biznesu i może mieć wpływ na sposób prowadzenia działalności. W "Something You Should Know" prowadzący Mike omawia wiele często zadawanych pytań i dostarcza codziennych, praktycznych wskazówek, takich jak jak zmaksymalizować czas w samolocie, co zrobić z rozpraszaniem uwagi lub jak udzielać krytyki. Jest to praktyczne i może sprawić, że zaczniesz myśleć o swoich rutynowych działaniach nieco inaczej"

15.

Quote of the Day Show

przez Quote of the Day Show

Aby uzupełnić naszą listę, Wes Brummette zostawia nam kolejny ze swoich ulubionych: "Prowadzący Sean Sean Croxton udostępnia cytat dnia, a następnie przedstawia sylwetkę specjalnego gościa, który wygłasza przemówienie, przemawia lub udziela wywiadu na ten sam temat, co cytat. Jest to motywujące i pouczające w tym samym czasie i wprowadza cię w wiele nowych głosów i perspektyw, których być może nie odkryłbyś sam"

Szukasz więcej zawartości na temat wydajności? Sprawdź nasz przewodnik na_ 30 najlepszych blogów o wydajności !

Od naszych uszu, do Twoich 💜

Krótko mówiąc, audio storytelling jest super.

Słuch jest tak żywym zmysłem, a dźwięk może ożywić historię w większy sposób, niż można by się spodziewać, nawet jeśli oznacza to po prostu słuchanie dwóch osób mówiących przez godzinę.

PeacockTV via GIPHY Powód, dla którego stworzyliśmy When It Clicked jest prawdopodobnie bardzo podobny do tego, dla którego uwielbiasz swoje ulubione podcasty - nauczyć się czegoś nowego. Ten podcast jest naszym sposobem na dotarcie do was wszystkich, w nadziei na rozpoczęcie nowych rozmów, a może nawet pobudzenie nowo odkrytej kreatywności.

Mamy nadzieję, że ta lista przyniesie ci radość i pozostawi coś do przemyślenia, gdy będziesz poruszać się po własnych zawodowych historiach. A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, nigdy nie jest złym pomysłem zacząć od góry 😉 Posłuchaj When It Clicked gdziekolwiek pobierasz swoje podcasty i powiedz nam, co myślisz w recenzji!