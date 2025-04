10 najlepszych podsumowań transkrypcji AI, które zmienią chaos w przejrzystość w 2025 r

Narzędzia do transkrypcji, choć pomocne w przechwytywaniu notatek ze spotkań, sprawiają, że godzinami przeglądasz długie teksty.

Podsumowanie transkrypcji AI zmieniło zasady gry. To narzędzie nie tylko transkrybuje, ale także daje zwięzłe podsumowania, zamieniając godziny rozmów w minuty przydatnych spostrzeżeń.

Ale jest jedna rzecz: nie każde narzędzie jest sobie równe. Wybór tego właściwego to miejsce, w którym dzieje się prawdziwa magia. Przyjrzyjmy się najważniejszym podsumowaniom transkrypcji AI, które musisz znać.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Odkryj najlepsze podsumowania transkrypcji AI, które upraszczają złożone dyskusje w przejrzyste podsumowania.

✅ Recast Studio: Najlepsze do przekształcania zawartości podcastów w marketingowe złoto

Najlepsze do przekształcania zawartości podcastów w marketingowe złoto ✅ ClickUp: Najlepszy do podsumowań transkrypcji opartych na AI

Najlepszy do podsumowań transkrypcji opartych na AI ✅ Fireflies.ai: Najlepszy do automatyzacji notatek ze spotkań i podsumowań AI

Najlepszy do automatyzacji notatek ze spotkań i podsumowań AI ✅ AssemblyAI: Najlepsze dla programistów tworzących z najnowocześniejszą sztuczną inteligencją mowy

Najlepsze dla programistów tworzących z najnowocześniejszą sztuczną inteligencją mowy ✅ Sembly AI: Najlepsze do generowania praktycznych spostrzeżeń ze spotkań

Najlepsze do generowania praktycznych spostrzeżeń ze spotkań ✅ Grain: Najlepszy do spersonalizowanych notatek ze spotkań i cykli pracy AI

Najlepszy do spersonalizowanych notatek ze spotkań i cykli pracy AI Otter.ai: Najlepszy do transkrypcji spotkań i elementów akcji w czasie rzeczywistym

Najlepszy do transkrypcji spotkań i elementów akcji w czasie rzeczywistym ✅ Notta: Najlepsza do dwujęzycznej transkrypcji i płynnej współpracy

Najlepsza do dwujęzycznej transkrypcji i płynnej współpracy ✅ Transcribe: Najlepszy do wielojęzycznej transkrypcji i automatyzacji podsumowań

Najlepszy do wielojęzycznej transkrypcji i automatyzacji podsumowań ✅ Sonix: Najlepszy do automatyzacji transkrypcji i tłumaczeń w ponad 50 językach

**Czego należy szukać w AI do podsumowywania transkrypcji?

Wybierając narzędzie AI do podsumowywania transkrypcji, należy skupić się na narzędziach, które zwiększają wydajność. Oto funkcje, którym należy nadać priorytet:

Możliwość dostosowania długości podsumowania: Dostosowanie poziomu szczegółowości w zależności od potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o szybki przegląd, czy szczegółowe podsumowanie

Dostosowanie poziomu szczegółowości w zależności od potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o szybki przegląd, czy szczegółowe podsumowanie Wsparcie dla wielu formatów: Korzystanie z transkrypcji spotkań, transkrypcji YouTube i innych typów plików dla elastyczności

Korzystanie z transkrypcji spotkań, transkrypcji YouTube i innych typów plików dla elastyczności Generator podsumowań z dokładnością AI: Generuj podsumowania, które uchwycą oryginalny kontekst bez utraty kluczowych punktów

Generuj podsumowania, które uchwycą oryginalny kontekst bez utraty kluczowych punktów Integracja z platformami takimi jak Google Meet i Microsoft Teams: Automatyczne podsumowywanie spotkań bezpośrednio w cyklu pracy

Automatyczne podsumowywanie spotkań bezpośrednio w cyklu pracy Transkrypcja i podsumowanie w czasie rzeczywistym: Tworzenie praktycznych podsumowań w trakcie trwania spotkania

Tworzenie praktycznych podsumowań w trakcie trwania spotkania Możliwość podsumowania w wielu językach: Rozszerz użyteczność na globalne Teams

Rozszerz użyteczność na globalne Teams Opcje eksportu do popularnych narzędzi, takich jak Dokumenty Google: Płynne udostępnianie podsumowań spotkań

10 najlepszych narzędzi AI do podsumowywania transkrypcji

Znalezienie odpowiedniego narzędzia AI do podsumowywania transkrypcji może drastycznie poprawić wydajność, oszczędzając czas i dostarczając przydatnych informacji. Zapoznajmy się z najlepszymi narzędzia do transkrypcji dostępne już dziś.

1. ClickUp (najlepszy do podsumowań transkrypcji opartych na AI) ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która integruje AI w celu automatyzacji podsumowań transkrypcji spotkań, aktualizacji projektów i nie tylko.

ClickUp Brain upraszcza podsumowywanie transkrypcji, oferując zakres potężnych funkcji AI. Dzięki Brain możesz łatwo podsumowywać transkrypcje spotkań, aktualizacje projektów, wideo z YouTube i wielojęzyczną zawartość.

Umożliwia tworzenie niestandardowych podsumowań, generowanie list zadań bezpośrednio z wyodrębnionych informacji i automatyzację aktualizacji postępów - wszystko to bez przełączania się między narzędziami.

Dokumenty ClickUp , który płynnie integruje się z Brain, czyni go jeszcze lepszym. Możesz przesłać swoje dokumenty, notatki ze spotkań lub transkrypcje do ClickUp Docs i uzyskać podsumowania, listy zadań lub aktualizacje w jednym miejscu.

Ujednolicona platforma eliminuje potrzebę żonglowania wieloma aplikacjami, dzięki czemu cały proces jest szybszy i bardziej intuicyjny niż w przypadku innych narzędzi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Szybkie podsumowanie kluczowych punktów transkrypcji spotkań i aktualizacji projektów

Przekształcanie wyodrębnionych informacji w listy zadań bezpośrednio w ClickUp Docs

Automatyzacja spotkań zespołu i aktualizacji postępów w celu ograniczenia ręcznego śledzenia

Użyj ClickUp Docs, aby scentralizować podsumowania, zadania i aktualizacje w jednym obszarze roboczym

Podsumowywanie połączonych materiałów wideo z YouTube i generowanie wielojęzycznej zawartości dla płynnej komunikacji

Przechwytywanie transkrypcji i podsumowań w czasie rzeczywistym podczas trwających spotkań

Limity ClickUp

Niektóre zaawansowane funkcje AI są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

_ClickUp jest podstawą mojego codziennego cyklu pracy, planowania projektów i bazą wiedzy. Rozwiązał wszystkie moje problemy z rozproszonymi informacjami i zapomnianymi zadaniami, gromadząc wszystko w jednym miejscu. Używam ClickUp do zarządzania projektami, protokołowania spotkań, remontów, a nawet inwestycji w nieruchomości. Szablony ratują życie, zwłaszcza w przypadku powtarzających się zadań, a nowy AI Brain ułatwia przeszukiwanie wszystkich moich dokumentów. Dla każdego biznesu - małego czy korporacyjnego - to narzędzie jest niezbędne

Lourens S, założyciel i inwestor

Pro Tip: Unikaj przełączania się między wieloma aplikacjami, wybierając narzędzia, które integrują się z istniejącymi platformami. Zaoszczędzi to wiele godzin pracy, a notatki będą scentralizowane i łatwe do udostępniania. I to jest właśnie powód, dla którego ClickUp się wyróżnia - jest to wszystka aplikacja do pracy, która pozwoli ci podsumowywać transkrypcje, generować wykonalne zadania i zarządzać projektami w ramach jednej ujednoliconej platformy.

2. Fireflies.ai (najlepsza do automatyzacji notatek ze spotkań i podsumowań AI)

via Fireflies.ai Dzięki automatyzacji procesu, Fireflies.ai eliminuje kłopoty związane z tworzeniem notatek i podsumowań ze spotkań. Zasilany przez AI Notetaker rejestruje, transkrybuje i podsumowuje spotkania z platform takich jak Google Meet, Zoom i Microsoft Teams.

Można również przesyłać pliki audio lub wideo i bezpośrednio generować podsumowania. Unikalne filtry AI wyświetlają elementy działań, pytania i inne kluczowe punkty jednym kliknięciem, dzięki czemu przeglądy po spotkaniu są szybsze i bardziej wydajne.

Fireflies.ai najlepsze funkcje

Generowanie podsumowań opartych na AI dla przesłanych plików audio lub wideo w ciągu kilku sekund

Identyfikacja i wyodrębnianie elementów działań, zadań i kluczowych punktów dyskusji za pomocą jednego kliknięcia przy użyciu filtrów AI

Udostępnianiepodsumowanie spotkania i podsumowaniami bezpośrednio z zespołem za pośrednictwem Slack, Notion i Asana, aby wszyscy byli zgodni

Fireflies.ai limit

Brak możliwości nagrywania dyskusji na żywo bezpośrednio na komputerze, co ogranicza elastyczność

Ceny Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $18/miesiąc za licencję

$18/miesiąc za licencję Business: $29/miesiąc za licencję

$29/miesiąc za licencję Enterprise: $39/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

AI zmieniło moje doświadczenia ze spotkań ze zła koniecznego w potęgę wydajności. Dokładność transkrypcji jest niesamowita - jak posiadanie stenotypistki z nadludzkim słuchem. Oparte na AI podsumowania i wyodrębnianie elementów działań zmieniają zasady gry, zapewniając osobistego asystenta, który gwarantuje, że nic ważnego nie umknie uwadze

George V, dyrektor medyczny

➡️ Czytaj więcej: Starasz się skondensować długie akapity w zwięzłe spostrzeżenia bez utraty znaczenia? Pozwól AI do zrobienia tego za Ciebie. Sprawdź ten przewodnik po najlepsze streszczacze akapitów AI które mogą odmienić twoje pisanie!

3. AssemblyAI (najlepsze rozwiązanie dla programistów korzystających z najnowocześniejszej sztucznej inteligencji mowy)

via Assembly AI AssemblyAI oferuje jedno z najbardziej zaawansowanych API mowy na tekst na rynku, idealne dla programistów i firm wykorzystujących dane głosowe do innowacyjnych produktów opartych na sztucznej inteligencji.

Jego bardzo dokładna transkrypcja ma zaawansowane funkcje, takie jak diarystyka mówcy, analiza nastrojów, wykrywanie fraz kluczowych i redakcja PII.

Deweloperzy mogą używać API do podsumowywania, analizowania i ulepszania danych głosowych, włączając funkcje takie jak automatyczne rozdziały i moderowanie zawartości w celu płynnej integracji z nowymi lub istniejącymi cyklami pracy.

Najlepsze funkcje AssemblyAI

Transkrypcja plików audio i wideo z wysoką dokładnością, przy wsparciu ponad 93% precyzji transkrypcji

Wyciąganie wniosków przy użyciu analizy nastrojów, diarystyki mówców i wykrywania tematów w celu uzyskania znaczących danych

Bezproblemowa integracja z interfejsami API do automatycznych rozdziałów, redakcji PII i zaawansowanego rozumienia mowy

AssemblyAI limit

Może wymagać niewielkich podpowiedzi w określonych przypadkach użycia w celu zwiększenia dokładności transkrypcji

Ceny AssemblyAI

Free

Pay-as-you-go: Począwszy od $0.12/godz

Począwszy od $0.12/godz Niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AssemblyAI

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Ponowne oglądanie długich materiałów wideo w celu wyodrębnienia kluczowych punktów może wyczerpać Twój czas i energię. Usprawnij ten proces dzięki narzędziom AI zaprojektowanym do podsumowywania wideo bez wysiłku. Poznaj najlepsze streszczacze wideo AI tutaj i odzyskaj swój czas!

4. Sembly AI (najlepsze do generowania praktycznych wniosków ze spotkań)

via Sembly AI Sembly AI przenosi wydajność spotkań na nowy poziom poprzez automatyczne generowanie notatek, zadań i spostrzeżeń AI. Platforma nagrywa i transkrybuje spotkania z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, a następnie organizuje dyskusję w podsumowania, które można wykorzystać.

To darmowe narzędzie wykorzystuje AI do identyfikacji zadań i wykrywania zagrożeń, zapewniając, że spotkania prowadzą do konkretnych wyników. Jego zaawansowane funkcje, takie jak czaty AI z wieloma spotkaniami i plany projektów generowane przez AI, pomagają zespołom bez wysiłku przekształcać dyskusje w rezultaty.

Najlepsze funkcje AI dla zespołów

Automatyczna transkrypcja i podsumowywanie spotkań w celu uzyskania przydatnych informacji w ponad 48 językach

Identyfikowanie i organizowanie zadań, zagrożeń i kluczowych punktów dyskusji w celu natychmiastowego podjęcia działań następczych

Korzystaj z czatów AI z wieloma spotkaniami, aby przeglądać lub analizować rozmowy z kilku spotkań

Montażowe limity AI

Obecnie nie przechwytuje segmentów wideo w celu łatwego odniesienia podczas udostępniania zawartości ekranu

Ceny AI

Personal: Free

Free Profesjonalista: 15 USD/miesiąc

15 USD/miesiąc Teams: $29/miesiąc za licencję

$29/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje AI

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4.6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

AI stało się istotną częścią mojego codziennego cyklu pracy. Notatki ze spotkań są tak dokładne, że zastępują potrzebę sporządzania osobnych protokołów, a podsumowania do zrobienia zapewniają, że mogę być w pełni obecny podczas spotkań. Integracja z Google jest niezwykle łatwa, a przez większość czasu dołącza do spotkań na czas bez konieczności ręcznej interwencji

Jackie A., strateg ds. procesów biznesowych w Management Consulting

🧠 Fun Fact: DPG Media usprawniło swój ogromny proces metadanych wideo za pomocą Amazon Transcribe i modeli opartych na AI w zaledwie kilku sekund 4 tygodnie . Ta innowacja pozwoliła zaoszczędzić wiele dni ręcznej pracy i ulepszyć rekomendacje zawartości dla użytkowników. To doskonały przykład tego, jak narzędzia AI mogą przekształcić cykl pracy!

5. Grain (najlepszy do spersonalizowanych notatek ze spotkań i cykli pracy AI)

via Grain Grain to narzędzie do podsumowywania AI, które przekształca spotkania w przydatne informacje dzięki automatyzacji notatek, podsumowań i cykli pracy. Dzięki Grain możesz wyróżniać kluczowe momenty w transkrypcjach, tworzyć udostępniane klipy wideo i integrować notatki ze Slack, HubSpot i Salesforce.

Grain wyróżnia się elastycznością - dostosowywanymi szablonami, podpowiedziami do pytań i odpowiedzi podobnymi do ChatGPT oraz generowanymi przez AI podsumowaniami i wyróżnieniami, które zmniejszają obciążenie pracą po spotkaniu.

Najlepsze funkcje Grain

Nagrywanie i transkrypcja spotkań z platform takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Spersonalizowane notatki i kluczowe momenty z rozmów oparte na AI w kilka sekund

Natywna integracja z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot i Salesforce w celu automatyzacji cykli pracy

Grain limit

Użytkownicy spoza HubSpot mogą potrzebować dodatkowej pracy ręcznej, aby zintegrować notatki z niestandardowymi cyklami pracy

Ceny ziarna

Free

Starter: $19/miesiąc za licencję

$19/miesiąc za licencję Business: $39/miesiąc za licencję

$39/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4.6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

➡️ Czytaj więcej: Odtwarzanie i odtwarzanie wideo w celu zrobienia notatek może być całkowitym pochłaniaczem czasu. Wyobraź sobie uchwycenie wszystkiego, czego potrzebujesz za pierwszym razem, bez kłopotów. Ucz się jak robić notatki z wideo płynnie.

6. Otter.ai (najlepszy do transkrypcji spotkań i elementów akcji w czasie rzeczywistym)

via Otter AI Otter.ai automatyzuje transkrypcję spotkań, podsumowania i elementy działań, umożliwiając zespołom skupienie się na dyskusjach, a nie na robieniu notatek. Funkcja podsumowania OtterPilot AI automatycznie dołącza do spotkań na Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, aby zapewnić transkrypcję i podsumowania w czasie rzeczywistym.

Otter.ai wyróżnia się 30-sekundowymi podsumowaniami spotkań, napisami na żywo, odtwarzaniem i czatem AI w celu uzyskania wglądu. Jego wieloplatformowe wsparcie i narzędzia do współpracy zapewniają zespołom spójność i wydajność.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Automatyczne dołączanie do wirtualnych spotkań w celu transkrypcji, podsumowania i przypisania elementów działań w czasie rzeczywistym

Kondensacja godzinnych spotkań do 30-sekundowych podsumowań w celu szybkiego przeglądu

Uzyskaj czat oparty na AI do zapytań dotyczących spotkań i generowania kolejnych e-maili lub aktualizacji

limity Otter.ai

Dokładność identyfikacji mówcy mogłaby zostać poprawiona

Wbudowane automatyczne zapisywanie uniemożliwia cofnięcie edycji po zapisaniu, co może zakłócić cykl pracy

Ceny Otter.ai

Basic: Free

Free Pro: $16.99/miesiąc za użytkownika

$16.99/miesiąc za użytkownika Business: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Otter.ai opinie i oceny

G2: 4.4/5.0 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4.4/5.0 (80+ opinii)

Aplikacja Otter.ai jest niezwykle łatwa w użyciu dzięki bezproblemowej integracji z Zoomem i Kalendarzem Google. Automatycznie łączy i transkrybuje rozmowy, a widok transkrypcji na żywo jest fantastyczną funkcją. Jedną z wyróżniających się funkcji jest możliwość automatycznego przechwytywania obrazów, gdy ekrany są udostępniane lub zmieniane podczas rozmowy, dodając cenny kontekst do transkrypcji. AI jest doskonałe, a ustawienie wszystkiego jest tak proste, jak włączenie integracji

Arjun K., współzałożyciel małego biznesu

🧠 Fun Fact: Hollywood stawia na AI, aby przekształcić branżę efektów wizualnych. Dzięki narzędziom takim jak AI do tworzenia storyboardów i automatyzacji efektów specjalnych, studia takie jak Lionsgate przewidują, że zaoszczędzą "miliony i miliony" dolarów .'

7. Notta (najlepsza do dwujęzycznej transkrypcji i płynnej współpracy)

via Notta Notta to narzędzie do streszczania notatek które automatycznie konwertuje spotkania na żywo, wywiady lub nagrania na edytowalny tekst. Obsługując do 58 języków i oferując dwujęzyczną transkrypcję i tłumaczenie w czasie rzeczywistym, Notta zaspokaja potrzeby globalnych zespołów.

Wykracza poza transkrypcję, zapewniając podsumowania oparte na AI, spostrzeżenia mówców i narzędzia do współpracy, aby zapewnić, że wszyscy interesariusze są zgodni. Notta umożliwia również eksportowanie transkrypcji i podsumowań do różnych formatów, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych cykli pracy.

Najlepsze funkcje Notta

Transkrypcja i tłumaczenie dwujęzycznych spotkań w czasie rzeczywistym, ze wsparciem dla ponad 58 języków

Generowanie zwięzłych podsumowań AI z kluczowymi spostrzeżeniami i elementami działania za pomocą jednego kliknięcia

Eksport notatek i transkrypcji do wielu formatów, w tym PDF, Word Doc i SRT

Notta limit

Wersjom próbnym Free brakuje przejrzystości w zakresie dokładnego czasu wygaśnięcia, co prowadzi do nieoczekiwanych opłat

Ceny Notta

Free

Pro: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Business: $27.99/miesiąc za użytkownika

$27.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Notta ocen i recenzji

G2: 4.4/5 (130+ recenzji)

4.4/5 (130+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

➡️ Czytaj więcej: Chcesz zwiększyć wydajność swoich spotkań, nie tonąc w notatkach? Odkryj jak AI może zrewolucjonizować notatki ze spotkań dzięki temu przełomowemu przewodnikowi.

8. Sonix (najlepszy do automatyzacji transkrypcji i tłumaczeń w ponad 50 językach)

via Sonix Sonix jest potężnym narzędzie do transkrypcji oferuje szybkie, dokładne i niedrogie usługi transkrypcji i tłumaczenia. Dzięki wsparciu ponad 50 języków, jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów chcących bez wysiłku transkrybować, tworzyć napisy lub tłumaczyć zawartość audio i wideo.

Sonix oferuje funkcje takie jak streszczenia oparte na AI, tworzenie rozdziałów, analiza nastrojów i automatyzacja napisów. Intuicyjny redaktor w przeglądarce pozwala użytkownikom łatwo edytować, wyszukiwać i organizować transkrypcje.

Najlepsze funkcje Sonix

Automatyczna transkrypcja zawartości audio i wideo w ponad 50 językach

Dostawca zaawansowanych narzędzi AI, takich jak analiza nastrojów, wykrywanie tematów i podsumowania AI

Tworzenie i niestandardowe napisy z regulowanymi czcionkami, kolorami i kodami czasowymi

Sonix limit

Narzędzia do współpracy w planach niższego poziomu mogą nie spełniać wszystkich wymagań zespołu

Ceny Sonix

Standard: $10/godz

$10/godz Premium: 5 USD/godzinę i 22 USD/miesiąc za użytkownika

5 USD/godzinę i 22 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sonix

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5.0 (ponad 130 recenzji)

AI od Sonix jest niewiarygodnie bliskie perfekcji. Jakość transkrypcji jest znakomita i jestem bardzo zadowolony z usługi. Szczególnie podoba mi się możliwość eksportowania napisów w różnych formatach plików, co jest ogromnym plusem dla projektów związanych z mediami

Dieter K., redaktor języka angielskiego

Pro Tip: Dostosuj streszczenia AI, aby uzyskać maksymalną przejrzystość. Wiele narzędzi do podsumowywania transkrypcji pozwala na niestandardowe dostosowanie długości i ostrości podsumowania. Zanim zaczniesz korzystać z danego narzędzia, zdefiniuj swój cel. Dostosuj ustawienia do swoich celów, aby uzyskać ostrzejsze, bardziej przydatne informacje.

9. Transcribe (najlepszy do wielojęzycznej transkrypcji i automatycznych podsumowań)

via Transcribe Transcribe upraszcza przekształcanie audio i wideo w tekst i zwięzłe podsumowania. Wspiera ponad 120 języków i oferuje transkrypcję i podsumowanie oparte na AI, które pomaga użytkownikom szybko zidentyfikować kluczowe punkty i spostrzeżenia.

Dzięki płynnej integracji z narzędziami takimi jak Zoom i Google Drive, Transcribe ułatwia udostępnianie podsumowań i współpracę. Wszechstronna kompatybilność plików i wbudowany redaktor wyróżniają Transcribe, umożliwiając użytkownikom importowanie plików z różnych formatów i niestandardowe podsumowania bez wysiłku.

Najlepsze funkcje Transcribe

Transkrypcja i podsumowanie zawartości audio lub wideo w ponad 120 językach dla globalnej użyteczności

Generowanie zwięzłych podsumowań AI, które podkreślają kluczowe punkty i przydatne spostrzeżenia

Integracja z Zoom, Gmail i Google Drive zapewnia płynny cykl pracy na różnych platformach

Limity transkrypcji

Mógłby skorzystać na oferowaniu większej liczby funkcji współpracy dla projektów opartych na pracy zespołowej

Ceny Transcribe

Free

Pełny: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $59.99/miesiąc za użytkownika

$59.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

➡️ Czytaj więcej: Ręczne podsumowywanie spotkań marnuje cenne godziny. Pozwól AI zająć się tym, podczas gdy Ty skupisz się na tym, co ważne. Sprawdź 10 najlepszych podsumowań spotkań z wykorzystaniem AI i zrewolucjonizuj swój cykl pracy już dziś!

10. Recast Studio (najlepsze do przekształcania zawartości podcastów w marketingowe złoto)

via Recast Studio Recast Studio ułatwia zespołom marketingowym przekształcanie zawartości podcastów w angażujące wideo, blogi, e-maile i posty w mediach społecznościowych przy użyciu AI. Zaprojektowana z myślą o teamach z minimalnym doświadczeniem w edycji wideo, platforma ta automatycznie generuje najważniejsze wydarzenia i krótkie, nadające się do udostępniania klipy z długiej zawartości.

Ponadto zapewnia generowane przez AI notatki z audycji, przyjazne dla SEO posty na blogach, podsumowania e-maili i posty społecznościowe, dzięki czemu jest to zakończony zestaw narzędzi do tworzenia danych zarówno dla dostawców podcastów, jak i marketerów.

Najlepsze funkcje Recast Studio

Automatyczne generowanie krótkich, nadających się do udostępniania Clipów z podcastów audio lub wideo w ciągu kilku minut

Automatyczne tworzenie notatek, wpisów na blogu, e-maili i zawartości mediów społecznościowych z odcinków podcastów

Uzyskaj audiogramy, animowany tekst i paski postępu, aby zwiększyć zaangażowanie w mediach społecznościowych

Recast Studio limit

Ograniczona różnorodność gotowych szablonów, choć obecne są funkcjonalne

Ceny Recast Studio:

Starter: $17/miesiąc

$17/miesiąc Premium: $57/miesiąc

$57/miesiąc Profesjonalista: $37/miesiąc

oceny i recenzje Recast Studio

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Sortowanie długich artykułów i dokumentów w poszukiwaniu spostrzeżeń? Pomiń ten kłopot. Odkryj, jak AI może podsumować zawartość w kilka sekund. Oto kompletny przewodnik po najlepszych artykułów i dokumentów streszczanych przez AI .

Transform Transcript Summarization with ClickUp: Zmiana wydajności

Podczas poznawania AI do podsumowywania transkrypcji, kluczowe jest spojrzenie nie tylko na funkcje i ceny. Weź pod uwagę długoterminową wartość, jaką te narzędzia wnoszą do Twojego cyklu pracy - skalowalność, integrację z istniejącymi platformami i ich zdolność do wsparcia Twojego zespołu w miarę jego rozwoju.

Niezwykle ważne jest, aby narzędzie było w stanie dostosować się do Twoich potrzeb, czy to poprzez wsparcie dla wielu języków, zaawansowane funkcje AI, czy płynne opcje eksportu.

To właśnie tutaj ClickUp błyszczy. Nie poprzestaje na podsumowywaniu transkrypcji - integruje zarządzanie projektami, współpracę i wgląd w projekty oparte na AI w ramach jednej platformy. Dzięki ClickUp nie tylko automatyzujesz zadania, ale optymalizujesz cały cykl pracy

gotowy na uproszczenie i zwiększenie wydajności? Zarejestruj się na ClickUp już dziś!