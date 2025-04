20 podpowiedzi AI, które poprawią twoje pisanie i kreatywność

Czy wiesz, że 62% marketerów już wykorzystuje AI do burzy mózgów na nowe tematy? Kolejne 53% polega na niej przy podsumowywaniu zawartości, a 44% używa jej do redagowania artykułów.

AI nie jest jednak po to, by zabierać ci pracę. Chodzi o to, by szybciej zrobić więcej!

Jasper to oparty na AI asystent pisania, który pomaga w tworzeniu zawartości i automatyzuje powtarzalne zadania. Wykorzystując możliwości narzędzia w zakresie przetwarzania języka naturalnego, marketerzy mogą automatyzować powtarzalne zadania, optymalizować zawartość pod kątem SEO, tworzyć opisy produktów i generować wysokiej jakości kopie w ułamku czasu.

Na tym blogu poznamy 20 podpowiedzi Jasper AI, które ułatwią zarządzanie zadaniami marketingowymi i zwiększą skuteczność strategii. 🎯

⏰60-sekundowe podsumowanie

Podpowiedzi Jasper AI prowadzą narzędzie AI do generowania pomysłów na zawartość marketingową w mediach społecznościowych, takich jak posty w mediach społecznościowych, e-maile i reklamy

Skuteczne podpowiedzi powinny nadawać kontekst, określać ton/stylistykę, eksperymentować z temperaturą, mieć ustaloną strukturę i zawierać element odgrywania roli

Korzyści z korzystania z podpowiedzi Jasper AI obejmują zwiększoną wydajność, zwiększoną kreatywność, spójny głos marki, analizę danych i optymalizację pod kątem wyszukiwarek

Aby skutecznie korzystać z Jasper AI, należy unikać przeciążania jej informacjami, szanować prywatność, ustalać realistyczne oczekiwania, jasno formułować podpowiedzi, przekazywać informacje zwrotne na temat wyników i zajmować się wszelkimi uprzedzeniami

Zapoznaj się z alternatywnymi rozwiązaniami Jasper, takimi jak ClickUp AI Brain, do tworzenia treści, współpracy zespołowej i zarządzania projektami z wykorzystaniem AI

Zrozumienie podpowiedzi Jasper AI

Zanim zagłębimy się w podpowiedzi AI Jasper, omówmy, czym one są, jak działają i dlaczego są ważne.

Czym są podpowiedzi Jasper AI?

Podpowiedzi Jasper AI są konkretnymi instrukcjami, komendami lub pytaniami, które można podać, aby poprowadzić narzędzie do pisania Jasper AI w generowaniu pomysłów i zawartości. Możesz dostosować te podpowiedzi do różnych materiałów marketingowych, takich jak kampanie e-mail, posty w mediach społecznościowych, kopie reklam i inne.

Pamiętaj, że AI jest tylko tak dobra, jak Twoje instrukcje. Im bardziej szczegółowe i wyczyszczone podpowiedzi, tym lepsze wyniki.

przykład: Zamiast pytać Jaspera: "Jakie są korzyści z podpowiedzi dla zespołów marketingowych?", spróbuj zapytać: "Wyobraź sobie, że jesteś inżynierem od podpowiedzi. Z perspektywy eksperta, dlaczego zespoły marketingowe powinny korzystać z podpowiedzi?"

john Phillip Morgan, Dave Rogenmoser i Christopher Hull założyli Jasper AI w lutym 2021 roku. Firma z siedzibą w Austin w Teksasie rozrosła się w ciągu trzech lat, obsługując ponad 70 000 użytkowników na całym świecie i generując ponad 142,9 mln USD.

Korzyści z wykorzystania podpowiedzi AI w strategiach marketingowych

Podpowiedzi AI mogą znacznie przyspieszyć kampanie marketingowe. Oto jak to zrobić:

Zwiększona wydajność: automatyzacja marketingu zadania, takie jak analiza danych i tworzenie zawartości, dzięki czemu można skupić się na zadaniach strategicznych

automatyzacja marketingu zadania, takie jak analiza danych i tworzenie zawartości, dzięki czemu można skupić się na zadaniach strategicznych Zwiększona kreatywność: Podpowiedzi AI dostarczają świeżych koncepcji kreatywnych, które mogą nie pojawić się przy użyciu konwencjonalnych środków

Podpowiedzi AI dostarczają świeżych koncepcji kreatywnych, które mogą nie pojawić się przy użyciu konwencjonalnych środków Rozległa analiza danych: Podpowiedzi pozwalają Jasperowi analizować ogromne zbiory danych, aby odkryć spostrzeżenia na temat zachowań i preferencji klientów w celu opracowania inteligentniejszych, ukierunkowanych strategii

Podpowiedzi pozwalają Jasperowi analizować ogromne zbiory danych, aby odkryć spostrzeżenia na temat zachowań i preferencji klientów w celu opracowania inteligentniejszych, ukierunkowanych strategii Spójny przekaz marki: Podpowiedzi AI zapewniają, że głos, ton, tożsamość i przekaz marki pozostają spójne we wszystkich kanałach marketingowych

Podpowiedzi AI zapewniają, że głos, ton, tożsamość i przekaz marki pozostają spójne we wszystkich kanałach marketingowych Lepsza wydajność kampanii: Wsparcie dla ciągłej optymalizacji marketingu, dzięki czemu można wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym w oparciu o wskaźniki wydajności

Jak tworzyć skuteczne podpowiedzi Jasper AI?

Dzięki możliwościom języka naturalnego Jasper najlepiej reaguje na wyczyszczone, konwersacyjne podpowiedzi, które nadają mu kierunek. Jednak, podpowiedź nie jest zadaniem uniwersalnym. Kluczem jest eksperymentowanie z różnymi stylami i dostrajanie swojego podejścia, aby Jasper działał jak najlepiej.

Wskazówki dotyczące podpowiedzi Jasper AI

Podpowiedź AI jest jak kreatywne pisanie - im więcej ćwiczysz, tym lepszy się stajesz. Oto jak zrobić to dobrze:

Daj kontekst: Pomóż Jasperowi uchwycić "szerszy obraz". Określ ton, grupę docelową, cel lub inne kluczowe szczegóły, które twoim zdaniem mają znaczenie

Pomóż Jasperowi uchwycić "szerszy obraz". Określ ton, grupę docelową, cel lub inne kluczowe szczegóły, które twoim zdaniem mają znaczenie Używajtechnika łańcucha myśli **Rozbij złożone problemy na małe, łatwe do zarządzania kroki. AI może pracować przez cały proces, zamiast spieszyć się z odpowiedzią

📌Przykładowa podpowiedź: Pomóż mi stworzyć plan zawartości mediów społecznościowych do promocji smartwatcha. Wykonaj następujące kroki:

zbadaj docelowych odbiorców tego produktu i ich kluczowe odsetki w mediach społecznościowych

zaproponuj 5 pomysłów na angażujące posty w mediach społecznościowych, które trafią do tej grupy odbiorców

dla każdego pomysłu na post dołącz krótki opis zawartości i ton (np. informacyjny, humorystyczny, inspirujący)_

Napisz 3 warianty podpisów w mediach społecznościowych dla każdego pomysłu na post, które podkreślają unikalne cechy produktu

Dodaj odpowiednie przedrostki: Używaj konkretnych przedrostków, takich jak "jako ekspert marketingowy" lub "jakbyś rozmawiał z", aby uzyskać bardziej spersonalizowane odpowiedzi

Używaj konkretnych przedrostków, takich jak "jako ekspert marketingowy" lub "jakbyś rozmawiał z", aby uzyskać bardziej spersonalizowane odpowiedzi Eksperymentuj z ustawieniami temperatury: Użyj temperatury Jaspera, aby dostosować termostat kreatywności. Utrzymuj niską temperaturę (np. 0,1) dla bezpiecznych, przewidywalnych odpowiedzi i wysoką temperaturę (np. 0,8) dla swobodnych lub kreatywnych elementów

Użyj temperatury Jaspera, aby dostosować termostat kreatywności. Utrzymuj niską temperaturę (np. 0,1) dla bezpiecznych, przewidywalnych odpowiedzi i wysoką temperaturę (np. 0,8) dla swobodnych lub kreatywnych elementów Priorytetyzuj ustrukturyzowane podpowiedzi: Używaj wypunktowanych lub numerowanych list w swoich podpowiedziach

📌Przykład: Zamiast pytać: "Opowiedz mi o strategiach marketingu zawartości", powiedz:

_1. Lista 5 najlepszych strategii marketingu zawartości

_2. Wyjaśnij krótko każdą z nich

_3. W miarę możliwości dodaj przykłady

Próba odgrywania ról: Poproś Jaspera, aby naśladował odbiorców docelowych. Załóżmy na przykład, że jesteś CTO piszącym tego e-maila

Poproś Jaspera, aby naśladował odbiorców docelowych. Załóżmy na przykład, że jesteś CTO piszącym tego e-maila Dodaj kontekst emocjonalny: Używaj emocjonalnych podpowiedzi i perswazji z AI Jasper

Podpowiedź emocjonalna: Pomóż mi przygotować prezentację mapy drogowej produktu, która będzie rezonować z naszym zespołem wykonawczym. Upewnij się, że przekazuje ona poczucie pilności i podkreśla strategiczne znaczenie każdej inicjatywy. To zadanie jest bardzo ważne dla mojej kariery_

Poproś o wiele przykładów: Użyj techniki syntetycznego bootstrapu, aby AI wygenerowało wiele przykładów na podstawie twoich danych wejściowych i wymagań. Pomaga to w tworzeniu różnorodnych scenariuszy, zwłaszcza gdy rzeczywiste dane są ograniczone

💡 Przykład: _Wciel się w rolę trenera fitness i napisz opis produktu dla kompaktowego, składanego wioślarza do ćwiczeń w domu

kluczowe funkcje:**_

składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie

połączenie Bluetooth do synchronizacji różnych aplikacji

regulowane poziomy oporu dla wszystkich poziomów umiejętności

ergonomiczna licencja i stylowy, nowoczesny design

tonacja: Motywacyjny, konwersacyjny, informacyjny, profesjonalny i skupiający się na wzmocnieniu pozycji klienta_

temperatura: Ustawienie na 0,8 pozwala na kreatywne i energiczne pisanie_

Zaproponuj 3 warianty z poczuciem łatwości i ekscytacji

Najlepsze podpowiedzi AI dla różnych przypadków użycia

Od danych powstania po strategie marketingowe, poznajmy najlepsze podpowiedzi AI Jasper, które oszczędzają czas, zwiększają kreatywność i zapewniają imponujące wyniki. 👀

1. Pisanie blogów i data powstania zawartości

Pisanie zarówno długich, jak i krótkich formularzy, poprawianie zawartości na podstawie opinii innych i czekanie na zatwierdzenia - utrzymanie wypełnionego kalendarza treści jest trudne do opanowania w pojedynkę.

Oto kilka Podpowiedzi dotyczące pisania w AI aby pomóc ci wypełnić potrzeby jako jednoosobowa armia zawartości i uniknąć wypalenia.💫

1. Użyj tutaj struktury Problem-Rozwiązanie. _Napisz szczegółowy wpis na blogu analizujący wpływ konkretnego wydarzenia/wiadomości na konkretną branżę lub społeczność. Zacznij od kluczowego problemu, a następnie przedstaw wyzwania lub zagrożenia, które on wprowadza. Na koniec podaj możliwe do zastosowania rozwiązania dla profesjonalistów, przy wsparciu danych z wiarygodnych platform i spostrzeżeń ekspertów połączonych z linkami

2. Zastosuj metodę What, Why, How Framework. _Napisz kompleksowy konspekt wpisu na blogu dla [liczba słów]. Uwzględnij kluczowe wnioski z [książka/artykuł] i zbadaj, w jaki sposób te spostrzeżenia można zastosować do [branża/pole]. Uwzględnij rzeczywiste przykłady i studia przypadków, aby pokazać, jak te koncepcje sprawdzają się w praktyce. Podaj kroki, które czytelnicy mogą wdrożyć

3. Wciel się w rolę marketingowca cyfrowego. _Stwórz szczegółową, wykonalną strategię, aby zabezpieczyć wysokiej jakości linki zwrotne z renomowanych witryn w [branża]. Skorzystaj ze schematu AIDA. Celem jest zwiększenie autentyczności mojej witryny [link do witryny] i poprawienie jej pozycji w rankingach wyszukiwania dla wpisu na blogu poświęconego [konkretny temat]

4. Stwórz dwuminutowy scenariusz wideo na YouTube na temat [temat]_. Wideo powinno zaczynać się od wciągającego haka lub anegdoty, po której następuje przegląd tematu, [liczba] przydatnych wskazówek i zakończenie zachęcające widzów do subskrypcji

weź zawartość źródłową i zmień jej przeznaczenie na post skierowany do określonej grupy odbiorców. Zacznij od najważniejszego i najbardziej angażującego fragmentu zawartości źródłowej, aby natychmiast przyciągnąć uwagę odbiorców

Przypadki użycia AI w content marketingu i tworzeniu pomysłów:

Badanie odpowiednich słów kluczowych i popularnych tematów

Tworzenie szczegółowych konspektów SEO dla autorów

Analizowanie strategii konkurencji i znajdowanie obszarów możliwości

Prowadzenie badań odbiorców

jasper jest zbudowany na frameworku Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) i jest przeszkolony do zrobienia tego na istniejących danych z około 10% Internetu. Pozwala to na generowanie spójnych i kontekstowo istotnych tekstów na różne tematy.

2. Copywriting i marketing

Jako marketer lub pisarz, zrównoważenie kreatywności ze strategią może być wyzwaniem.

Chcesz, aby Twoje kopie rezonowały z odbiorcami docelowymi, ale nie możesz przestać dodawać swojego stylu. Aby rozwiązać ten odwieczny dylemat i dotrzymać terminów, skorzystaj z podpowiedzi AI Jasper.

Po prostu dostarcz strategiczne ramy lub szczegóły dotyczące odbiorców docelowych i pozwól mu zająć się resztą.

Oto niektóre z nich przykłady podpowiedzi do pisania aby rozpocząć:

1. Korzystanie z frameworka "Before-After-Bridge"_. Napisz tekst, który przedstawia obecną sytuację z [problemem], z którym borykają się pomysły [persona klienta]. Pokaż im świat po skorzystaniu z naszego [produktu/usługi] i jak poprawiło to ich sytuację. Następnie dostawca powinien pokazać, w jaki sposób można osiągnąć ten ulepszony stan przy użyciu naszego produktu

**_2. Napisz tekst, używając schematu "Exclusive-Inclusive". Zaprezentuj nasz produkt/usługę jako elitarną i pożądaną przez idealnego klienta. Uwzględnij punkty, takie jak "unikalny punkt sprzedaży", "punkt bólu" i "pożądane działanie"

zidentyfikuj potencjalne segmenty klientów na podstawie danych demograficznych, zachowań i preferencji zakupowych. Dostarczenie dostosowanych strategii skutecznego dotarcia i zaangażowania każdego segmentu, w tym konkretnych kanałów, stylów komunikacji i przykładów kampanii, które odpowiadają ich potrzebom

4. Create a copy using the 'Story-Solve-Sell' framework to convert leads into customers. Tell a compelling story that connects with [ideal customer persona] and relates to the problem our [product/service] solves. Następnie zademonstruj, w jaki sposób nasz produkt rozwiązuje ten problem i m _zaproś do działania, aby przekonać czytelnika do zakupu lub podjęcia pożądanego działania. Należy również uwzględnić zmienne takie jak [produkt/usługa], [unikalny punkt sprzedaży] i [pożądane działanie]

napisz tekst, używając schematu "Oczekiwanie-Zaskoczenie", aby wzbudzić odsetki i zachęcić do działania [idealną osobę klienta]. Uwzględnij punkty, takie jak "unikalny punkt sprzedaży", "punkt bólu" i "pożądane działanie"

**Zautomatyzuj testowanie zawartości, używając AI do przeprowadzania testów A/B nagłówków, obrazów lub wezwań do działania i pozwól jej analizować dane w celu określenia, które warianty przynoszą najlepsze wyniki.

3. Zawartość mediów społecznościowych

Tworzenie zawartości w mediach społecznościowych, która przyciąga uwagę, a jednocześnie pozostaje wierna głosowi marki, jest wyzwaniem, zwłaszcza w przypadku przekroczenia terminów. Twoje pomysły zaczynają się powtarzać i trudno jest wiedzieć, co dalej.

Jako oprogramowanie wspomagające pisanie jasper generuje świeże pomysły na zawartość i pomaga tworzyć posty do następnej wyróżniającej się kampanii w mediach społecznościowych. Po prostu wprowadź swoje cele i specyfikacje i pozwól mu do zrobienia.

Przyjrzyjmy się kilku podpowiedziom, z których możesz skorzystać:

Stwórz pomysły na serię postów na Instagramie skierowanych do [grupa docelowa], podkreślających wyjątkowe zalety [produkt/usługa], w tym [lista USP]_. Przedstaw historie powodzenia i [liczba] praktycznych wskazówek dostosowanych do ich potrzeb. Odnieś się do [linki] w celu inspiracji i zastosuj strukturę AIDA, aby przyciągnąć uwagę, odsetki i pożądanie oraz promować działanie

napisać serię podpisów pod postami i kreatywnych kopii, które wykorzystują dowód społeczny, opowiadanie historii i perswazyjny język w odpowiedni sposób. Muszą one pokazywać wartość mojego produktu/usługi i zachęcać grupę docelową do podjęcia działań. Możesz także użyć humoru, anegdot i powiązanej zawartości w kilku, aby się z nimi połączyć

3 **_. Czy możesz zasugerować pomysły na zawartość [liczba] dla [platforma mediów społecznościowych] związane z [konkretny temat / branża], które mogą zaangażować [docelowi odbiorcy]? Użyj struktury PESO (Płatne, Zarobione, Udostępniane, Własne) do kierowania pomysłami i dołącz szczegółowy opis dla każdego z nich wraz z techniką wykonania. Upewnij się, że pomysły obejmują mieszankę zawartości edukacyjnej, inspirującej i praktycznej

jakie są modne i skuteczne hashtagi do wykorzystania na [platformie mediów społecznościowych] w [miesiącu, roku], dostosowane specjalnie do [grupy docelowej]? Są oni odsetkami w [branży/trendzie]. Uwzględnij mieszankę popularnych, niszowych i markowych hashtagów i dodaj konkretną liczbę obserwujących dla każdego z nich. Upewnij się, że są one zgodne ze słowami kluczowymi związanymi z tematem

czy możesz mi pomóc opracować 30-dniowy kompleksowy kalendarz zawartości dla [platforma mediów społecznościowych], który będzie zgodny z [wartości marki] i przeznaczony dla [cel odbiorców]? Skorzystaj z metody 5-3-2, aby kierować równowagą zawartości:_

5 postów informacyjnych

3 posty promocyjne

💡 Pro Tip: Użyj ikony iskier, aby ulepszyć swoje podpowiedzi do kampanii w mediach społecznościowych. Jasper wypełnia luki, które mogły zostać pominięte w oryginalnym podpowiedzi.

4. Opisy produktów i eCommerce

Zarządzasz wszystkimi pionami marketingu dla sklepu internetowego sprzedającego ręcznie robione wyroby skórzane. Produkt ma wszystko, aby się wyróżnić, ale zaangażowanie online nie wystarcza.

Pisanie opisów produktów i optymalizacja pod kątem SEO zajmuje czas, który wolałbyś poświęcić na marketing offline.

Ale to nieunikniona praca. Oto kilka podpowiedzi AI Jasper, które pomogą Ci stworzyć atrakcyjną zawartość eCommerce:

Potrzebuję szczegółowego opisu produktu dla nowej linii [nazwa linii] [kategoria produktu]__. Podkreśl cechy charakterystyczne produktu (USP) i ustrukturyzuj go w formie haczyka, funkcji, korzyści i wezwania do działania. Skoncentruj się na odróżnieniu linii produktów od konkurencji, dodaniu czynników i dostosowaniu do grupy docelowej

Opisz dzień z życia klienta _[grupa docelowa] przy użyciu [nazwa produktu], podkreślając jego wpływ na każdej scenie jego życia

napisz bogaty sensorycznie opis [nazwa produktu] autorstwa [nazwa marki]. Wzmianki o wyglądzie, dotyku, zapachu lub dźwięku nie powinny zawierać typowych przymiotników, takich jak "przykłady". Skoncentruj się na zanurzeniu czytelnika w doświadczeniu, zamiast po prostu opisywać element

napisz opis produktu i tagi produktu_ _na [nazwa i opis produktu], które podkreślają, że produkt jest idealny na [konkretny sezon] lub [scenariusz, taki jak ślub, wakacje lub weekendowy wypad]. Scenariusz powinien być unikalny w stosunku do przeznaczenia produktu

5 . Napisz metaopis produktu na stronie [nazwa produktu], który skupia się na kunszcie i historii stojącej za wykonaniem produktu. Może to obejmować materiały, rzemieślników lub proces tworzenia. Uwzględnij [szczegóły]

Wskazówka dla profesjonalistów: Przeszkol narzędzie AI, aby odzwierciedlało ton i głos Twojej marki, dostarczając przykłady z wcześniejszej zawartości lub przewodnika po stylu. Możesz również przekazać mu świeże dane i opinie, aby upewnić się, że wszystkie opisy są zgodne z tożsamością marki i zwiększają zaufanie klientów.

Najczęstsze błędy, których należy unikać w przypadku podpowiedzi Jasper AI

Korzystanie z Jasper AI jest ekscytujące, ale kilka błędów może sprawić, że wyniki nie będą idealne. Oto, czego należy unikać:

Przeładowanie informacjami: Rzucanie zbyt wielu informacji na Jaspera na raz może prowadzić do zamieszania i niespójnych odpowiedzi. Rozbij złożone zadania na serię ukierunkowanych, łatwych w zarządzaniu podpowiedzi, aby uzyskać wyraźniejsze wyniki

Rzucanie zbyt wielu informacji na Jaspera na raz może prowadzić do zamieszania i niespójnych odpowiedzi. Rozbij złożone zadania na serię ukierunkowanych, łatwych w zarządzaniu podpowiedzi, aby uzyskać wyraźniejsze wyniki Akceptowanie nieadekwatnych wyników: Niezadowalające lub słabe wyniki oznaczają utracone możliwości. Dlatego udoskonalaj swoje podpowiedzi lub proś o poprawki, aż uzyskasz to, czego potrzebujesz

Niezadowalające lub słabe wyniki oznaczają utracone możliwości. Dlatego udoskonalaj swoje podpowiedzi lub proś o poprawki, aż uzyskasz to, czego potrzebujesz Ignorowanie stronniczości: Wyniki AI mogą odzwierciedlać stronniczość, taką jak próbka lub stereotypizacja, ze względu na limity danych szkoleniowych. Ignorowanie tego może prowadzić do wypaczonych lub problematycznych wyników

Przyjazne przypomnienie: Chociaż AI doskonale radzi sobie z generowaniem kreatywnych pomysłów i automatyzacją zadań, nie może zastąpić ludzkiego wglądu. Wykorzystaj ją więc do poprawy swoich umiejętności pisania.

Limity korzystania z Jaspera

Podczas gdy Jasper wykonuje świetną robotę z solidnymi szkicami, nie jest pozbawiony wad. Zrozumienie ich pozwala dostosować dane wyjściowe i upewnić się, że wykorzystanie AI w content marketingu skutecznie.

Problemy z niszowymi tematami: Jasper często tworzy ogólną zawartość na specjalistyczne tematy, więc spodziewaj się ciężkiej edycji. Na przykład, zapytaj o marketing oparty na kontach dla B2B SaaS w opiece zdrowotnej, a może dać ci ogólne wskazówki zamiast szczegółów branżowych

Jasper często tworzy ogólną zawartość na specjalistyczne tematy, więc spodziewaj się ciężkiej edycji. Na przykład, zapytaj o marketing oparty na kontach dla B2B SaaS w opiece zdrowotnej, a może dać ci ogólne wskazówki zamiast szczegółów branżowych Brak możliwości zarządzania projektami: Jasper doskonale sprawdza się w tworzeniu zawartości, ale brakuje mu narzędzi do synchronizacji pomysłów, śledzenia zadań lub zarządzania przepływami pracy zespołu. Zmusza to marketerów do polegania na oddzielnych platformach

Jasper doskonale sprawdza się w tworzeniu zawartości, ale brakuje mu narzędzi do synchronizacji pomysłów, śledzenia zadań lub zarządzania przepływami pracy zespołu. Zmusza to marketerów do polegania na oddzielnych platformach Wymaga wielu rund poprawek: Pomyśl o wynikach Jaspera jako o pierwszym szkicu. Jeśli szukasz czegoś bardziej dopracowanego, przygotuj się na poświęcenie czasu na sprawdzanie faktów i modyfikacje

Pomyśl o wynikach Jaspera jako o pierwszym szkicu. Jeśli szukasz czegoś bardziej dopracowanego, przygotuj się na poświęcenie czasu na sprawdzanie faktów i modyfikacje Nie radzi sobie ze złożonym formatem: Jasper nie radzi sobie z zaawansowanymi formatami, takimi jak tabele, wykresy lub złożone elementy wizualne w zawartości

➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w reklamie (przypadki użycia i narzędzia)

Jasper Alternatives to Explore

Jasper ustawia wysoki pasek dla pisania AI, ale często tworzy przewidywalną zawartość o podobnej strukturze. A w przypadku złożonych zadań, takich jak koordynowanie kampanii lub dostosowywanie zawartości do cyklu pracy - może sprawić, że będziesz chciał więcej.

dlaczego więc nie zapoznać się z innymi rozwiązaniami? Narzędzia marketingowe AI ?

To tutaj Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp może pomóc.

Jako everything app for work, ClickUp łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Możesz go używać do automatyzacji rutynowych procesów, poprawy komunikacji, uzyskania unikalnych kątów marketingowych i przyspieszenia daty powstania - wszystko w ramach jednej platformy. ClickUp Brain , asystent pisania ClickUp AI, pomaga Teams organizować pomysły, burze mózgów i ustawić cykl pracy, aby ułatwić pisanie.

Poznajmy kilka funkcji, które sprawiają, że warto go poznać. 📃

Dane powstania zawartości

Twórz dopracowane kopie i zawartość w dowolnym tonie dzięki ClickUp Brain

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz długich, czy krótkich formularzy (e-maili, postów na blogu, kopii w mediach społecznościowych itp.) - ClickUp Brain tworzy je w ciągu kilku kliknięć. Może nawet podsumowywać dyskusje i robić notatki ze spotkań

📌Przykładowa podpowiedź: _Utwórz miesięczny kalendarz e-mail marketingu dla kampanii promującej nasz nowy produkt SaaS

kalendarz powinien zawierać 4 cotygodniowe e-maile: jeden przedstawiający produkt, jeden z referencjami klientów, jeden ze specjalną ofertą i jeden z prezentacją produktu

Wypróbuj ClickUp Brain

Zobacz odpowiedź ClickUp Brain na podpowiedź

Możesz zobaczyć, jak ClickUp Brain przetwarza podpowiedź i integruje się z Dokumenty ClickUp aby utworzyć żądaną zawartość. ClickUp Docs działa jako scentralizowane repozytorium do przechowywania całej zawartości. Każdy członek zespołu może współpracować i przekazywać opinie w czasie rzeczywistym.

➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI do pisania e-maili

Integracja cyklu pracy

Integracja ClickUp Brain z Zadania ClickUp umożliwia automatyczne generowanie aktualizacji, raportów o statusie i podsumowań na podstawie zadań i projektów

Co więcej, ClickUp Brain wnosi wartość dodaną jako alternatywa dla Jasper AI poprzez automatyzację danych powstania zadań w oparciu o Twoje potrzeby i konwersacje.

Na przykład, jeśli wyjaśnisz szczegóły nowego tematu wpisu na blogu, może on wygenerować i przypisać zadanie do autora zawartości, dzięki wbudowanym funkcjom automatyzacji, które mogą przetwarzać komendy automatyzacji w języku naturalnym.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli zmagasz się z przeformułowaniem niezręcznych zdań lub potrzebujesz dopracować istniejącą zawartość, ClickUp Brain może Ci pomóc. Poprawia on przepływ zdań, strukturę i czytelność, oferując sugestie dotyczące uściślenia przekazu lub poprawy doboru słów.

Śledzenie kampanii i wyszukiwanie wiedzy

W przeciwieństwie do ClickUp AI, które głównie generuje pomysły, ClickUp Brain działa jako marketingowa baza wiedzy, łącząc szczegóły kampanii, pliki Teams i analizy w celu natychmiastowego dostępu. Ta wielofunkcyjność sprawia, że jest to jeden z najsilniejszych Alternatywy dla Jasper AI .

Chcesz sprawdzić wydajność swojej ostatniej kampanii? Zapytaj Brain, _"Jaki jest CTR ostatniej kampanii e-mail?", aby uzyskać natychmiastowy wgląd.

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące wszelkich dyskusji lub zadań, aby zapewnić zgodność zespołu z ClickUp Brain

Współpraca Teams

Chcesz stworzyć płynny przepływ pracy dla zespołów zajmujących się zawartością? ClickUp Brain + ClickUp Chat jest Twoją odpowiedzią. ClickUp Brain pozwala organizować i przechowywać wszystkie pomysły, notatki i zasoby w jednym miejscu, ułatwiając śledzenie i rozwijanie koncepcji zawartości.

W tym samym czasie ClickUp Chat utrzymuje komunikację scentralizowaną, dzięki czemu członkowie Teams mogą szybko dzielić się opiniami, omawiać zmiany lub zadawać pytania - bez przeskakiwania między różnymi platformami. To połączenie nie tylko usprawnia współpracę, ale także zapewnia, że wszystko pozostaje w kontakcie, ułatwiając Teams pozostanie na tej samej stronie i szybkie tworzenie wysokiej jakości zawartości.

Gotowe szablony

Aby ułatwić Ci pracę, ClickUp posiada rozszerzoną bibliotekę szablonów marketingowych Szablony podpowiedzi AI . Nie trzeba przeprowadzać burzy mózgów ani zaczynać od zera.

Na przykład,

Szablony strategii marketingu zawartości

są idealne dla zespołów marketingowych, którym brakuje czasu i które mają wiele obowiązków.

Zamień podpowiedzi AI w powodzenie projektów dzięki ClickUp

AI Jasper pozwala tworzyć różne rodzaje zawartości i przeprowadzać burze mózgów. Ale to wszystko. Nie ma żadnych zintegrowanych narzędzi do zarządzania projektami, które pomogłyby scentralizować strategie marketingu zawartości.

Jeśli szukasz narzędzia do zarządzania projektami z wbudowanymi możliwościami AI, ClickUp jest najlepszym wyborem.

ClickUp to wszechstronna platforma do zarządzania projektami, która usprawnia cykl pracy dzięki solidnym narzędziom do zarządzania zadaniami, śledzenia postępów projektów i koordynowania wysiłków między zespołami.

ClickUp Brain to cenny zasób w obszarze roboczym ClickUp, który usprawnia zarządzanie zadaniami, dane powstania i współpracę w zespole. Wykracza poza podstawową pomoc w pisaniu, płynnie integrując AI z codziennymi cyklami pracy, dzięki czemu nawet najbardziej złożone projekty są łatwiejsze w zarządzaniu i realizacji.

