10 najlepszych programów do zarządzania wiedzą HR w 2025 roku

gdzie mogę znaleźć zasady pracy zdalnej? Jak wygląda proces wdrażania? Jak mogę uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych dotyczących mojej roli?

Są to często zadawane (i powtarzające się) pytania, z którymi specjaliści HR i menedżerowie muszą mierzyć się każdego dnia. Czy posiadanie scentralizowanej bazy danych, która pomaga pracownikom uzyskać dostęp do odpowiednich informacji bez przekopywania się przez niekończące się foldery, e-maile, arkusze kalkulacyjne i udostępniane dyski nie byłoby łatwiejsze?

Oprogramowanie do zarządzania wiedzą HR jest rozwiązaniem. 💡

Systemy te przechowują, kategoryzują, udostępniają i pobierają krytyczne informacje o procesach HR, zasadach i zasobach pracowniczych, gdy tylko są potrzebne.

Na tym blogu omówimy najlepsze oprogramowanie do zarządzania wiedzą HR, które sprawi, że udostępnianie informacji będzie bezproblemowe. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto najlepsze narzędzia do zarządzania wiedzą oparte na AI, każde dostosowane do konkretnych potrzeb:

ClickUp (najlepsza baza wiedzy HR oparta na AI) Guru (najlepsze narzędzie do wyszukiwania wiedzy oparte na AI) Document 360 (najlepsza platforma dokumentacyjna oparta na AI) Confluence (najlepsza przestrzeń robocza do współpracy dla Teams) Notion (najlepszy obszar roboczy typu "wszystko w jednym" zapewniający wydajność osobistą i zespołową) Tettra (najlepsze narzędzie do udostępniania wiedzy dla Teams) Bloomfire (Najlepsza platforma udostępniania wiedzy dla zaangażowania pracowników) Trainual (najlepsze oprogramowanie szkoleniowe i onboardingowe) Slite (najlepsze narzędzie do tworzenia notatek i dokumentacji) Helpjuice (najlepsze konfigurowalne rozwiązanie bazy wiedzy)

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania wiedzą HR?

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania wiedzą Stos technologii HR może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza przy wielu dostępnych opcjach. Najlepsze narzędzia mają wspólne kluczowe funkcje, które upraszczają zarządzanie, udostępnianie i dostęp do informacji.

Przyjrzyjmy się kilku podstawowym funkcjom, które musi posiadać rozwiązanie do zarządzania wiedzą HR. 👇

Potężna funkcja wyszukiwania: Solidna wyszukiwarka ze słowami kluczowymi, filtrami i etykietami do szybkiego wyszukiwania odpowiednich dokumentów i danych

Solidna wyszukiwarka ze słowami kluczowymi, filtrami i etykietami do szybkiego wyszukiwania odpowiednich dokumentów i danych Możliwości integracji: Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami HR, takimi jak systemy śledzenia kandydatów (ATS) i systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS)

Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami HR, takimi jak systemy śledzenia kandydatów (ATS) i systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) Opcje samoobsługi: Funkcje umożliwiające pracownikom niezależny dostęp do informacji o zasadach, świadczeniach i nie tylko

Funkcje umożliwiające pracownikom niezależny dostęp do informacji o zasadach, świadczeniach i nie tylko Bezpieczeństwo i kontrola dostępu: Granularne uprawnienia chronią wrażliwe dane, ograniczając dostęp tylko do autorskich pracowników

Granularne uprawnienia chronią wrażliwe dane, ograniczając dostęp tylko do autorskich pracowników Analityka i raportowanie: Wbudowane narzędzia analityczne do śledzenia wzorców, identyfikowania luk w wiedzy i mierzenia skuteczności bazy wiedzy

Wbudowane narzędzia analityczne do śledzenia wzorców, identyfikowania luk w wiedzy i mierzenia skuteczności bazy wiedzy Współpraca i możliwość dostosowania: Narzędzia, które wspierają pracę zespołową nad danymi powstania zawartości, umożliwiając jednocześnie niestandardowe dostosowanie interfejsu, brandingu i organizacji dokumentów

Narzędzia, które wspierają pracę zespołową nad danymi powstania zawartości, umożliwiając jednocześnie niestandardowe dostosowanie interfejsu, brandingu i organizacji dokumentów Rozwiązania samoobsługowe: Funkcje, które umożliwiają pracownikom niezależny dostęp do odpowiednich informacji dotyczących zasad, świadczeń i nie tylko

🧠 Ciekawostka: Termin "zasoby ludzkie" pojawił się dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. Wcześniej nazywano go "zarządzaniem personelem", koncentrując się głównie na zadaniach administracyjnych.

10 najlepszych programów do zarządzania wiedzą HR

An Dzień menedżera HR często wiąże się z odpowiadaniem na niezliczoną ilość powtarzających się pytań. Aby skutecznie sobie z tym radzić, potrzebują inteligentniejszego podejścia do zarządzania i udostępniania wiedzy.

Oto 10 najlepszych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi. 💁

1. ClickUp (najlepsza baza wiedzy HR oparta na AI) Zarządzanie wiedzą ClickUp gromadzi wszystkie ważne informacje w jednym miejscu, dzięki czemu są one zawsze pod ręką. Teams HR mogą tworzyć, udostępniać i zarządzać wiedzą bez wysiłku, zapewniając wyrównanie i płynną współpracę.

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które pomogą Ci stworzyć i zarządzać wewnętrzna baza wiedzy dla zasobów ludzkich. 👇

Dokumenty ClickUp

Przejrzyste formatowanie baz wiedzy dzięki ClickUp Docs ClickUp Docs to doskonałe narzędzie do tworzenia i zarządzania bazą wiedzy HR. Jego zaawansowane funkcje formatu pozwalają uporządkować informacje, od polityki firmy i podręczników dla pracowników po materiały szkoleniowe.

Możesz kontrolować, kto widzi twoje dokumenty i znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund za pomocą prostego wyszukiwania słów kluczowych.

Tworzenie zagnieżdżonych stron dla różnych tematów w ClickUp Docs

Zapewnia również zagnieżdżone strony, dzięki czemu można podzielić dokumenty na podstrony - świetne do uporządkowania takich rzeczy, jak świadczenia pracownicze, wdrażanie lub szkolenia z zakresu zgodności.

Na przykład, możesz mieć stronę główną dla "Podręcznika pracownika" i utworzyć podstrony dla "polityki urlopowej", "bezpieczeństwa w miejscu pracy" i "zasad ubioru"

The oprogramowanie do współpracy nad dokumentami obejmuje również wersjonowanie i śledzenie historii. Możesz łatwo przeglądać poprzednie wersje dokumentów i przywracać je w razie potrzeby, utrzymując bazę wiedzy dokładną i aktualną.

Skuteczna strategia zarządzania wiedzą HR powinna również koncentrować się na zewnętrznym zarządzaniu wiedzą, aby zaangażować interesariuszy spoza organizacji. Narzędzia takie jak ClickUp umożliwiają zespołom HR tworzenie artykułów w bazie wiedzy, które dotyczą najczęściej zadawanych pytań dostawców, wytycznych dotyczących zgodności i partnerstw zewnętrznych, ułatwiając współpracę ponad granicami.

ClickUp Brain

ClickUp Brain

ClickUp Brain jest potężnym Narzędzie AI do zarządzania wiedzą . Zmienia sposób, w jaki organizacje organizują, wyszukują i uzyskują dostęp do krytycznych informacji.

Menedżer wiedzy AI, będący częścią ClickUp Brain, szybko wyszukuje informacje związane z polityką, materiałami szkoleniowymi lub dokumentacją pracowniczą. Tak więc, zamiast przeszukiwać długie dokumenty, użytkownicy mogą zadawać kontekstowe pytania i uzyskiwać natychmiastowe odpowiedzi, oszczędzając godziny ręcznego wyszukiwania.

Załóżmy na przykład, że kierownik działu kadr potrzebuje informacji na temat polityki urlopowej firmy.

W takim przypadku może po prostu zapytać ClickUp Brain i otrzymać szczegółową, kontekstową odpowiedź, dzięki czemu wyszukiwanie wiedzy jest płynne i szybkie.

ClickUp Brain

ClickUp Brain upraszcza również podsumowywanie dokumentów, co jest nieocenione dla teamów HR przetwarzających duże ilości informacji. AI automatycznie generuje podsumowania dla długich dokumentów, takich jak polityki, materiały szkoleniowe lub raporty zgodności.

_COPYlickUp to niesamowite rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które zastępuje Dokumenty, Excel i inne narzędzia do zarządzania projektami. Pozwoliło mojemu zespołowi na lepszą organizację i poprawę wydajności operacyjnej, a także zapewnia większą widoczność wpływu naszej pracy

Kayla, menedżer w Agora

Szablon bazy wiedzy ClickUp

Szablon bazy wiedzy ClickUp pomaga budować i zarządzać scentralizowaną cyfrową biblioteką informacji w zespole lub organizacji. Zaprojektowany w oparciu o ustrukturyzowane ramy, szablon ten zawiera sekcje dla artykułów wiedzy, często zadawanych pytań i innych zasobów, ułatwiając organizowanie i udostępnianie cennych spostrzeżeń.

Dzięki takiemu ustawieniu pracownicy mogą szybko znaleźć potrzebne informacje, zapewniając sobie płynny dostęp do wiedzy. Szablony bazy wiedzy takie jak ten, umożliwiają również zespołowi HR tworzenie artykułów, które prowadzą użytkowników przez typowe pytania lub wyzwania.

ClickUp najlepsze funkcje

Centralny hub informacyjny: Umożliwia przechowywanie i organizowanie wszystkich dokumentów, zasad i wytycznych związanych z HR w jednym miejscu

Umożliwia przechowywanie i organizowanie wszystkich dokumentów, zasad i wytycznych związanych z HR w jednym miejscu Współpraca przy edycji: Umożliwia Teamsom współpracę przy tworzeniu, aktualizowaniu i przeglądaniu materiałów HR w czasie rzeczywistym

Umożliwia Teamsom współpracę przy tworzeniu, aktualizowaniu i przeglądaniu materiałów HR w czasie rzeczywistym Struktura narzędzia organizacyjne Oferuje foldery, etykiety i szablony, dzięki którym zawartość HR jest dobrze zorganizowana i łatwo dostępna

narzędzia organizacyjne Oferuje foldery, etykiety i szablony, dzięki którym zawartość HR jest dobrze zorganizowana i łatwo dostępna Niestandardowe uprawnienia: Dostawca ma kontrolę nad tym, kto może wyświetlać, edytować lub udostępniać poufne informacje HR

Dostawca ma kontrolę nad tym, kto może wyświetlać, edytować lub udostępniać poufne informacje HR Szybkie pobieranie wiedzy: Obejmuje rozbudowane opcje wyszukiwania w celu natychmiastowej lokalizacji dokumentów lub odpowiedzi na zapytania HR

Obejmuje rozbudowane opcje wyszukiwania w celu natychmiastowej lokalizacji dokumentów lub odpowiedzi na zapytania HR Spostrzeżenia oparte na AI: Sugeruje ulepszenia, identyfikuje luki w dokumentacji i zapewnia aktualność zawartości

Sugeruje ulepszenia, identyfikuje luki w dokumentacji i zapewnia aktualność zawartości Interaktywne narzędzia dla pracowników: Ułatwia samoobsługowy dostęp do zasobów HR, umożliwiając pracownikom rozwiązywanie zapytań

Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na wiele niestandardowych opcji

Początkowe ustawienia wymagają czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Jak połączone AI eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę

2. Guru (najlepsze narzędzie do wyszukiwania wiedzy oparte na AI)

za pośrednictwem Guru Guru upraszcza zarządzanie wiedzą pomagając Teams efektywnie organizować i uzyskiwać dostęp do informacji. Można tworzyć "karty" lub małe jednostki wiedzy. Mogą one obejmować wszystko, od zasad firmy po często zadawane pytania, wzbogacone o multimedia dla przejrzystości.

Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, Guru zapewnia aktualność podręczników użytkownika poprzez zautomatyzowane cykle przeglądu i przypomnienia o wygaśnięciu. Ponadto sugestie oparte na AI pomagają szybko znaleźć odpowiednie informacje.

Najlepsze funkcje Guru

Użyj Guru GPT, aby połączyć wewnętrzne i zewnętrzne informacje, aby odpowiedzieć na pytania HR

Śledzenie pytań, edytowanie odpowiedzi i usuwanie luk w wiedzy za pomocą centrum szkoleniowego AI

Zarządzanie dostępem za pomocą konfigurowalnych uprawnień do udostępniania zasobów

Otrzymuj ogłoszenia i powiadomienia, wyszukuj wiedzę i współpracuj ze swoim zespołem

Guru limit

Funkcja wyszukiwania zwraca przytłaczającą liczbę wyników, co utrudnia znalezienie dokładnej odpowiedzi

Nie pozwala użytkownikom zostawiać opinii na temat kart w czasie rzeczywistym

Ceny Guru

Free

All-in-one: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje guru

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

3. Document360 (Najlepsza platforma dokumentacyjna oparta na AI)

przez Document360 Document360 koncentruje się na ułatwieniu danych powstania i udostępniania wiedzy. Jego intuicyjny interfejs pomaga budować i zarządzać bazami wiedzy niezależnie od posiadanej wiedzy technicznej.

Narzędzie działa również jako samoobsługowe repozytorium, minimalizując powtarzające się zapytania HR i umożliwiając pracownikom łatwe znajdowanie potrzebnych informacji.

Najlepsze funkcje Document 360

Tworzenie i zarządzanie artykułami bazy wiedzy z rozbudowanymi funkcjami dokumentacji

Uzyskaj historię wersji zmian w bazie wiedzy w formacie "Markdown" i "Rendered"

Tworzenie połączonych informacji w bazie wiedzy w celu poprawy nawigacji i kontekstu

Zabezpiecz swoje informacje za pomocą pojedynczego logowania (SSO) i ograniczeń zakresu IP, aby ograniczyć dostęp do dokumentów

Limity dla Document 360

Możliwości analityczne koncentrują się głównie na poszczególnych dostawcach lub konkretnych dokumentach, zamiast zapewniać kompleksowy przegląd

Nie ma wbudowanych komentarzy, wbudowanego sprawdzania pisowni ani możliwości aktualizowania artykułów na podstawie działań w innych narzędziach

Ceny Document 360

Free

Professional: $199/miesiąc za projekt (rozliczane rocznie)

$199/miesiąc za projekt (rozliczane rocznie) Business: 399 USD/miesiąc za projekt (rozliczane rocznie)

399 USD/miesiąc za projekt (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Document 360

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Najwcześniejszy opis stanowiska pochodzi ze starożytnego Egiptu, gdzie "skrybowie" byli pierwszą rolą zawodową polegającą na zarządzaniu dokumentacją i komunikacją.

4. Confluence (najlepsza przestrzeń robocza do współpracy dla Teams)

przez Atlassian Atlassian Confluence jest dostawcą dynamicznego środowiska do przechwytywania, organizowania i udostępniania wiedzy. Jako scentralizowany hub integruje dokumentację, zarządzanie projektami i współpracę zespołową.

Funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym pozwalają zespołom zdalnym i biurowym pozostać w zgodzie.

Najlepsze funkcje Confluence

Współpraca z zespołem dzięki możliwości edycji, komentowania i powiadomień w czasie rzeczywistym

Znajdowanie informacji dzięki zaawansowanemu wyszukiwaniu, etykietom i intuicyjnej hierarchii zawartości

Używaj szablonów dla dokumentów HR, aby wszystkie materiały były spójne i rozpoznawalne

Dostęp do wglądu w wykorzystanie dokumentów w celu zidentyfikowania luk w wiedzy i poprawy zasobów

Limity wpływu

Eksportowanie dokumentów w formacie PDF jest trudne i powoduje opóźnienia w działaniu platformy

Nie można kopiować i wklejać informacji z Confluence do innego oprogramowania bez napotkania problemów z formatem

Ceny Confluence

Free

Standard: $5.16/miesiąc za użytkownika

$5.16/miesiąc za użytkownika Premium: $9.73/miesiąc za użytkownika

$9.73/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4,1/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,1/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

5. Notion (Najlepszy obszar roboczy all-in-one dla wydajności osobistej i zespołowej)

przez Notion Notion to ujednolicona platforma łącząca notatki, zadania i bazy danych w celu usprawnienia zarządzania wiedzą. Pozwala również na tworzyć firmowe wiki na różne tematy.

Elastyczny interfejs umożliwia Teams tworzenie cykli pracy dostosowanych do ich specyficznych wymagań. Wspiera również różne rodzaje zawartości, w tym tekst, obrazy i połączone linki, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do organizowania informacji.

Gotowe szablony dodatkowo upraszczają tworzenie i utrzymywanie aktualnej dokumentacji HR.

Najlepsze funkcje Notion

Stwórz scentralizowaną bazę wiedzy dla wszystkich informacji firmowych, w tym materiałów wdrożeniowych, polityk wewnętrznych i zasobów specyficznych dla zespołu

Skorzystaj z gotowych szablonów, takich jak "Strona główna firmy", "Wdrożenie nowego pracownika" i "Notatki ze spotkań"

Połącz różne rodzaje informacji, takie jak rekordy pracowników z ocenami wydajności, z relacyjną bazą danych Notion

Organizowanie złożonych tematów, takich jak zgodność z przepisami, świadczenia i cykle pracy za pomocą podstron

Połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive lub ClickUp w celu stworzenia spójnego systemu zarządzania wiedzą

Limity Notion

Udostępnianie notatek osobom niebędącym użytkownikami jest skomplikowane i nie zapewnia wsparcia dla współedytowania dokumentów

Wykazuje problemy z wydajnością w przypadku dużych baz danych lub złożonych stron, w tym wolne czasy ładowania

Niedokładne powiadomienia i ustawienie powtarzających się przypomnień dla podzadań projektu stanowią wyzwanie

Notion pricing

Free

Plus: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

💡 Pro Tip: Świetny strategia zarządzania wiedzą byłoby nagrywanie studiów przypadku lub przeprowadzanie wywiadów z odchodzącymi pracownikami. Ma to na celu uchwycenie wiedzy ukrytej od odchodzących pracowników i uzyskanie cennych spostrzeżeń na temat organizacji.

6. Tettra (najlepsze narzędzie do udostępniania wiedzy dla Teams)

przez Tettra Tettra koncentruje się na pomaganiu Teamsom w łatwym gromadzeniu, organizowaniu i udostępnianiu wiedzy. Jej przejrzysty układ ułatwia nawigację po FAQ, Procesy HR , a instrukcje rozwiązywania problemów proste, nawet podczas intensywnej pracy.

Platforma sprzyja również współpracy, umożliwiając sugerowanie aktualizacji lub udostępnianie rozwiązań.

Najlepsze funkcje Tettra

Uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi na dowolne pytania w bazie wiedzy dzięki Kai, botowi AI firmy Tettra

Przechowywanie powtarzających się pytań i odpowiedzi na nie dzięki funkcji "Q&A"

Weryfikacja, czy artykuł w bazie wiedzy jest aktualizowany zgodnie z ustawionym harmonogramem dzięki funkcji "Weryfikacja"

Otrzymuj sugestie dotyczące czyszczenia zawartości i identyfikuj nieużywane, nieaktualne i publiczne treści, aby uporządkować bazę danych

Limity Tettra

Nie posiada eksportowalnych punktów danych ze stron użytkowników i sortowalnych kolumn

Tylko jedna osoba może edytować dokument, co ogranicza współpracę

Ceny Tettra

Free

Podstawowy: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Skalowanie: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $7,200 rocznie dla 50 użytkowników

Oceny i recenzje Tettra

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

🔍 Do zrobienia **Według Fortune Business Insights 5% specjalistów ds. HR wdrożyło już generatywną sztuczną inteligencję w swoich organizacjach, a 9% prowadzi obecnie próbne wersje generatywnej AI. Ponadto 60% specjalistów ds. HR uczestniczy w konferencjach w całym przedsiębiorstwie poświęconych wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w ich organizacji, a 58% współpracuje z liderami IT w celu zbadania potencjalnych przypadków użycia.

7. Bloomfire (Najlepsza platforma udostępniania wiedzy dla zaangażowania pracowników)

przez Bloomfire Następna na liście, Bloomfire to platforma do zarządzania zasobami ludzkimi, która umożliwia tworzenie zawartości wizualnej, takiej jak wideo i infografiki. Ułatwia to wyjaśnianie złożonych pomysłów.

Dzięki rozbudowanej funkcji wyszukiwania i narzędziom analitycznym, Bloomfire pomaga zespołom HR śledzić wykorzystanie i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Najlepsze funkcje Bloomfire

Wykorzystanie głębokiego indeksu i zaawansowanej AI w celu ułatwienia szybkiego i dokładnego wyszukiwania informacji

Kategoryzacja, archiwizacja i dostęp do różnych typów dokumentów i zawartości

Angażowanie się w dyskusje i udostępnianie wiedzy związanej z HR za pośrednictwem interaktywnych forów

Zyskaj wgląd w to, w jaki sposób wiedza jest dostępna i udostępniana, aby zidentyfikować luki dzięki "pakietowi analitycznemu"

limity Bloomfire

Zmniejsza szerokość artykułów, przez co tabele i osadzone dokumenty są trudne do odczytania z powodu problemów z formatem

Zbiorcze przesyłanie dokumentów nie jest dostępne

Użytkownicy skarżyli się, że nie otrzymują e-maili z prośbą o zresetowanie hasła

Ceny Bloomfire

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Bloomfire

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 250 recenzji)

8. Trainual (najlepsze oprogramowanie szkoleniowe i onboardingowe)

przez Trainual Trainual specjalizuje się w tworzeniu szczegółowej dokumentacji szkoleniowej w celu efektywnego wdrażania i rozwoju pracowników. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia tworzenie kompleksowych podręczników szkoleniowych obejmujących politykę firmy i najlepsze praktyki.

Listy kontrolne pomagają nowym pracownikom systematycznie zakończyć moduły, a wsparcie multimedialne zapewnia angażujące materiały szkoleniowe.

Najlepsze funkcje szkoleniowe

Dostęp do bazy wiedzy w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji mobilnej

Automatyczne przypomnienia o nowych aktualizacjach zawartości

Udostępnianie zawartości innym interesariuszom i zarządzanie dostępem w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Wykorzystaj zawartość firmy, procesu i polityki do zarządzania istniejącą bazą wiedzy

Treningowe limity

Musisz zdobyć dane uwierzytelniające każdego członka zespołu i dodać je indywidualnie

Katalog nie jest dostępny za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Uciążliwy proces ustawień

Przepływ użytkowania oprogramowania nie jest jasny, pozostawiając użytkowników bez wyraźnego początku, końca lub sugerowanego przepływu pracy

Ceny szkoleniowe

Mały: 299 USD/miesiąc dla 1-25 pracowników

299 USD/miesiąc dla 1-25 pracowników Średni: 349 USD/miesiąc dla 26-50 pracowników

349 USD/miesiąc dla 26-50 pracowników Wzrost: 499 USD/miesiąc dla 51-100 pracowników

499 USD/miesiąc dla 51-100 pracowników Niestandardowy cennik dla ponad 101-10 000 pracowników

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.8/5 (450+ opinii)

9. Slite (najlepsze narzędzie do wspólnego tworzenia notatek i dokumentacji)

przez Slite Slite to świetny HR oprogramowanie do zarządzania wiedzą które oferuje skuteczny sposób na uporządkowanie dokumentów przez Teams. Kategoryzujesz swoje informacje za pomocą folderów i etykiet, aby zachować do nich dostęp.

Platforma umożliwia dostawcy szybki dostęp do często zadawanych pytań i najważniejszych zasad.

Najważniejsze funkcje

Organizowanie dokumentów w elastycznych "kolekcjach" w celu filtrowania, sortowania i zapisywania widoków; możesz także dodawać szkice, wideo lub opcje osadzania, aby dodać kontekst

Dodawanie zawartości z innych narzędzi, w tym z obszaru roboczego Google, YouTube i innych

Zadawać asystentowi AI pytania dotyczące informacji w obszarze roboczym

Oszczędność czasu dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom przewodników onboardingowych, polityk i innych

Słabe limity

Nie ma opcji automatycznego sortowania na podstawie nazwy notatki

Brak dostępu offline

Słabe ceny

Standard: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Premium: $12.5/miesiąc za użytkownika

$12.5/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Słabe oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)

4.6/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

🔍 Czy wiesz Średnio, AI oszczędza zespołom HR 2.39 godzin tygodniowo . Rekruterzy używają tej technologii do pisania opisów stanowisk, dopasowywania byłych kandydatów do otwartych ofert pracy i wysyłania tekstów do kandydatów.

10. Helpjuice (najlepiej konfigurowalne rozwiązanie bazy wiedzy)

przez Helpjuice Założony w 2011 roku Helpjuice tworzy scentralizowane repozytorium dokumentów związanych z HR. Jego funkcje, takie jak "uprawnienia oparte na rolach", ułatwiają kontrolę dostępu do edycji.

Zawiera również zaawansowaną analitykę, która śledzi sposób, w jaki pracownicy wchodzą w interakcję z zawartością, pomagając zespołowi HR zidentyfikować luki informacyjne.

Najlepsze funkcje Helpjuice

Dostęp do informacji w dowolnym języku dzięki możliwościom wielojęzycznym dla różnych pracowników

Obsługa wielu formatów dokumentów, takich jak pliki PDF i Word, przy jednoczesnej integracji z SharePoint i Dropbox

Wzmocnienie pozycji pracowników dzięki modelowi samoobsługi w celu uzyskania dostępu do odpowiedzi na temat różnych zasobów

Śledzenie interakcji pracowników z bazą wiedzy i identyfikowanie luk w zasobach za pomocą analiz

Helpjuice limit

Wiadomości e-mail z powiadomieniami o komentarzach nie mogą być archiwizowane osobno, co ułatwia śledzenie zmian, gdy jeden dostawca komentarzy przekazuje opinie w wielu artykułach

Nie ma funkcji edycji w trybie sugestii dla Teams z wieloma pisarzami i redaktorami pracującymi nad tym samym artykułem

Komentarze do dokumentów znikają lub zostają załączone do niewłaściwego tekstu pomimo wielu wysiłków

Ceny Helpjuice

Free

Premium: $120/miesiąc dla 4 użytkowników

Oceny i recenzje Helpjuice

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

📖 Przeczytaj również: 10 Free szablonów podręczników dla pracowników w Word & ClickUp

Wszechwiedzący wybór - ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania wiedzą HR oszczędza czas, zmniejsza zamieszanie i umożliwia zespołom skupienie się na priorytetach. Chociaż wszystkie opcje oferują świetne funkcje, ClickUp wyróżnia się wszechstronnością, łatwością obsługi i potężnymi integracjami.

ClickUp łączy w sobie najlepsze funkcje zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi organizacji projektów w jedną dynamiczną przestrzeń. Niezależnie od tego, czy centralizujesz zasady, czy ustawiasz zautomatyzowane cykle przeglądu, wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, znajduje się w jednym miejscu. Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś! ✅