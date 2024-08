10 narzędzi do budowania stosu technologii HR

Wiesz, jak kiedyś zarządzanie zasobami ludzkimi wiązało się z wysokimi stosami papieru i szafkami na dokumenty, które wydawały się przewracać w każdej chwili?

Cóż, już nie. Każdy aspekt zasobów ludzkich staje się cyfrowy. W ClickUp jesteśmy wierni tej zmianie.

Zauważyliśmy, że profesjonaliści szukający pracy nie chcą tylko występu - chcą dobrego doświadczenia.

Od momentu kliknięcia przycisku "Aplikuj" do pierwszego dnia pracy, wszystko musi przebiegać gładko. Samo przejście przez drzwi już nie wystarczy: Musisz utrzymać ich zaangażowanie dzięki możliwościom rozwoju i spersonalizowanym planom rozwoju, które odzwierciedlają ich unikalne aspiracje.

Ale tutaj jest kluczowa kwestia: Wszystkie te dane z życiorysów, wskaźników wydajności i odcinków wypłat mogą być bardzo trudne do przetworzenia. Dziedzictwo Oprogramowanie HR po prostu nie nadąża - to tak, jakby próbować przesyłać strumieniowo najnowszy hit na połączeniu dial-up.

W tym miejscu pojawia się możliwość zbudowania solidnego cyfrowego stosu technologii HR.

Mogę potwierdzić truizm: odpowiednie narzędzia sprawiają, że pracujesz mądrzej, a nie ciężej. Pomagają rekrutować jak profesjonalista, wdrażać nowych pracowników w mgnieniu oka, zwiększać zaangażowanie pracowników i uzyskiwać informacje o tym, jak wszyscy się czują, dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym.

Czym jest stos technologii HR?

**Stos technologii HR to zbiór narzędzi programowych i technologii, które współpracują ze sobą w celu cyfrowego zarządzania wszystkimi aspektami zasobów ludzkich

Narzędzia te obejmują różne funkcje, takie jak:

Platformy rekrutacyjne do wyszukiwania i przyciągania najlepszych talentów

do wyszukiwania i przyciągania najlepszych talentów systemy wdrożeniowe ułatwiające pracę nowym pracownikom

ułatwiające pracę nowym pracownikom oprogramowanie do zarządzania wydajnością do śledzenia postępów i celów pracowników

do śledzenia postępów i celów pracowników narzędzia do zarządzania świadczeniami w celu uproszczenia opieki zdrowotnej i finansowych programów wellness

Stos technologii HR to kompletny cyfrowy zestaw narzędzi przeznaczony do obsługi pełnej gamy procesów HR.

Przekształcając dobrze dobrany stos technologii HR w spójny system, działy HR mogą zautomatyzować powtarzalne zadania administracyjne, uzyskać cenny wgląd w dane dotyczące siły roboczej i skupić się na strategicznych inicjatywach, które zwiększają zaangażowanie pracowników i ogólny sukces biznesowy.

Jak wybrać odpowiednie narzędzia dla swojego stosu technologii HR?

Przed stworzeniem naszego solidnego stosu technologii HR sprawdziliśmy, czy obsługuje on cały cykl życia pracownika. Stosy technologii HR powinny obejmować narzędzia do przyciągania talentów, zwiększania ich rozwoju, zapewniania doskonałego doświadczenia pracowników i upewniania się, że ich wypłaty są w pełni zgodne z przepisami.

Oto kluczowe elementy, których należy szukać w najlepszym stosie technologii HR:

System pozyskiwania talentów: Szukaj systemów śledzenia kandydatów (ATS), które robią więcej niż tylko zarządzanie aplikacjami - powinny być magnesem dla talentów, przyciągając najlepszych dzięki inteligentnemu planowaniu rozmów kwalifikacyjnych i ostrym jak brzytwa ocenom umiejętności

Szukaj systemów śledzenia kandydatów (ATS), które robią więcej niż tylko zarządzanie aplikacjami - powinny być magnesem dla talentów, przyciągając najlepszych dzięki inteligentnemu planowaniu rozmów kwalifikacyjnych i ostrym jak brzytwa ocenom umiejętności Onboarding i offboarding: Wybierz platformy, które sprawią, że formalności staną się dziecinnie proste, a podróż nowego pracownika będzie niezapomniana. W przypadku offboardingu wydajność jest kluczowa - zapewnij godne i płynne pożegnanie

Wybierz platformy, które sprawią, że formalności staną się dziecinnie proste, a podróż nowego pracownika będzie niezapomniana. W przypadku offboardingu wydajność jest kluczowa - zapewnij godne i płynne pożegnanie Zarządzanie wydajnością: Wybierz narzędzia, które zamieniają ustalanie celów i przeglądy wydajności w dialog na temat rozwoju, wyposażony w mechanizmy informacji zwrotnej, które utrzymują rozmowę przy życiu

Wybierz narzędzia, które zamieniają ustalanie celów i przeglądy wydajności w dialog na temat rozwoju, wyposażony w mechanizmy informacji zwrotnej, które utrzymują rozmowę przy życiu HRIS lub podstawowy system zarządzania zasobami ludzkimi: Twój HRIS powinien być kręgosłupem twojego stosu technologicznego, centralnym repozytorium wszystkich danych pracowników, które dobrze współgra z innymi w celu płynnej wymiany informacji

Twój HRIS powinien być kręgosłupem twojego stosu technologicznego, centralnym repozytorium wszystkich danych pracowników, które dobrze współgra z innymi w celu płynnej wymiany informacji Skalowalność: Upewnij się, że Twoje narzędzia mogą się skalować wraz z rozwojem firmy, unikając bólu związanego z przerastaniem swojej garderoby technologicznej

Upewnij się, że Twoje narzędzia mogą się skalować wraz z rozwojem firmy, unikając bólu związanego z przerastaniem swojej garderoby technologicznej Bezpieczeństwo: Priorytetem są narzędzia, które zapewniają bezpieczeństwo danych, gwarantując, że prywatność pracowników nigdy nie zostanie naruszona

Priorytetem są narzędzia, które zapewniają bezpieczeństwo danych, gwarantując, że prywatność pracowników nigdy nie zostanie naruszona Integracja: Dąż do narzędzi, które integrują się tak płynnie, że tworzą płynny przepływ danych, co pomaga usprawnić wszystkie procesy HR

Dąż do narzędzi, które integrują się tak płynnie, że tworzą płynny przepływ danych, co pomaga usprawnić wszystkie procesy HR Przyjazność dla użytkownika: Wybieraj interfejsy, które są intuicyjne zarówno dla specjalistów HR, jak i pracowników

Przygotowaliśmy świetną listę opcji do wyboru. W zależności od potrzeb Twojej organizacji, możesz zbudować zestaw świetnych narzędzi cyfrowych i mobilnych lub system typu "wszystko w jednym", który działa tak, jak stos technologii HR.

10 najlepszych narzędzi do zbudowania stosu technologii HR w 2024 roku

Nowoczesne zespoły HR muszą zbudować kompleksowy stos technologii HR, aby efektywnie zarządzać swoimi zadaniami. W oparciu o najnowsze informacje i rygorystyczne testy, oto 10 najlepszych narzędzi, które zebraliśmy dla zespołów HR do wykorzystania w 2024 roku!

1. ClickUp - najlepsze kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami HR

Bądź na bieżąco z rozmowami kwalifikacyjnymi, spotkaniami indywidualnymi i spotkaniami zespołu dzięki elastycznemu kalendarzowi, który łączy się z zadaniami za pomocą platformy zarządzania projektami ClickUp HR

Na tej liście narzędzi HR naszym najlepszym wyborem jest ClickUp. Przetestowałem jego możliwości zarządzania zasobami ludzkimi i odkryłem, że Platforma zarządzania projektami HR ClickUp ma kilka przydatnych funkcji.

Na przykład, platforma oferuje ponad 15 elastycznych Widoki ClickUp które ułatwiają zarządzanie przepływami pracy.

TheWidok tablicy w ClickUp pomaga tworzyć konfigurowalne przepływy pracy w stylu Kanban, które można wykorzystać do zatrudniania, wdrażania lub projektów zgodności

Możesz przeprowadzać ankiety i zbierać opinie od swoich pracowników za pomocą funkcjiWidok formularza w ClickUp* Widok kalendarza w ClickUp może pomóc w zarządzaniu rozmowami kwalifikacyjnymi, ocenami wyników i spotkaniami zespołu w sposób, który pozwoli Ci być na bieżąco z harmonogramem

Tworzy centralne centrum informacji o pracownikach i lepiej zarządza przepływami pracy HR przy użyciu odpowiednich widoków ClickUp Views

Możesz dodać ClickUp Custom Fields do każdego widoku, aby śledzić informacje o pracownikach i kandydatach, dodawać załączniki do dokumentów i łączyć się z zasobami zewnętrznymi. Możesz także tworzyć przepływy pracy za pomocą niestandardowych statusów ClickUp, ułatwiając śledzenie zadań i postępów projektu dla różnych inicjatyw w zakresie zatrudniania, wdrażania i rozwoju.

Otwórz komunikację między kierownictwem, menedżerami i bezpośrednimi podwładnymi za pomocą komentarzy do zadań, tagów i poufnych kanałów za pośrednictwem ClickUp Chat Widok czatu ClickUp ułatwia koordynowanie różnych zadań, zadawanie pytań i udostępnianie aktualizacji asynchronicznie i w czasie rzeczywistym. Rozmawiaj ze swoim zespołem jeden na jeden lub twórz dedykowane kanały komunikacji lub zespoły dla określonych działów lub grup projektowych.

Jeśli jesteś częścią szybko rozwijającej się firmy, być może łatwiej będzie Ci zacząć od szablonów procesów i dokumentów HR niż konfigurować wszystko od zera. ClickUp oferuje kilka funkcji darmowych szablonów HR dla różnych przypadków użycia.

Na przykład, zamiast pełnoprawnego oprogramowanie do tworzenia podręczników dla pracowników , można użyć ClickUp HR Handbook Template **aby wyjaśnić podstawowe wartości organizacji nowym i starym pracownikom

Stwórz kompleksowy podręcznik dostosowany do potrzeb Twojej organizacji dzięki szablonowi podręcznika HR ClickUp

Szablon został zaprojektowany w celu ustalenia jasnych oczekiwań i przekazania zasad pracownikom. Korzystając z tego szablonu, pracownicy ClickUp byli w stanie:

Uzyskać najnowsze wytyczne i protokoły na jednym ekranie

uchwycić oczekiwane standardy postępowania pracowników i wskaźniki wydajności

Uzyskać jasne zrozumienie uprawnień pracowniczych, w tym świadczeń i przepisów dotyczących urlopów Pobierz ten szablon Innym pomocnym szablonem jest Szablon bazy wiedzy ClickUp HR . Baza wiedzy zapewnia wszystkim pracownikom łatwy dostęp do dokładnych i aktualnych informacji dotyczących wszystkich zasad, procedur i przepisów HR.

Stwórz zorganizowane repozytorium informacji, które pomoże Ci wyprzedzić konkurencję, jeśli chodzi o zgodność z przepisami i regulacjami, dzięki szablonowi bazy wiedzy HR ClickUp

Ten szablon pozwala zespołom HR skutecznie zarządzać i przechowywać wszystkie istotne informacje w ramach jednej, łatwo dostępnej platformy. Pozwala na:

Ustawienie repozytorium, które pozwala na szybki i łatwy dostęp do bogactwa wiedzy

Skonsolidować wszystkie istotne dokumenty dotyczące zasobów ludzkich w jednym, zorganizowanym miejscu

Prowadzenie szczegółowego rejestru wszelkich zmian w politykach lub dokumentach w miarę ich ewolucji Pobierz ten szablon ClickUp najlepsze cechy

Twórz podręczniki HR, polityki i materiały szkoleniowe w ramachDokumenty ClickUp. Umożliwienie płynnej pracy zespołowej dzięki wspólnej edycji i scentralizowanemu przechowywaniu informacji

UżycieClickUp @Mentions aby powiadamiać określonych członków zespołu lub działy o aktualizacjach, pytaniach lub zadaniach, zapewniając, że cały zespół HR jest na bieżąco informowany

UżyjAutomatyzacja ClickUp aby skonfigurować automatyczne przepływy pracy w celu uproszczenia powtarzalnych zadań. Na przykład automatyczne wysyłanie wiadomości onboardingListy kontrolne ClickUp do nowych pracowników lub wyzwalaj powiadomienia o zbliżających się przeglądach wydajności

UżyjIntegracje ClickUp z różnymi systemami HRIS i innymi narzędziami dla płynnego przepływu danych

Śledzenie godzin spędzonych przez zespół na zadaniach HR dzięki wbudowanym licznikom czasu lub ręcznym wpisom za pomocąŚledzenie czasu projektu ClickUp. Zobacz, gdzie płynie czas, aby lepiej planować projekty i alokować zasoby

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy zgłaszali trudności w nauce ze względu na różnorodność funkcji

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Biznes: $12/użytkownika na miesiąc

$12/użytkownika na miesiąc Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka na Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. BambooHR - najlepszy do integracji HRIS i onboardingu

przez BambooHR Zarządzanie talentami i onboardingiem powinno być integralną częścią stosu technologii HR, szczególnie w przypadku mniejszych firm, które szybko zatrudniają pracowników. BambooHR to oparty na chmurze system informacji o zasobach ludzkich (HRIS) zaprojektowany specjalnie dla małych i średnich firm (SMB).

Dzięki temu narzędziu mogłem stworzyć scentralizowaną bazę danych do zarządzania informacjami o naszym zespole. Ta baza danych pozwoliła nam śledzić profile pracowników, w tym dane osobowe, świadczenia, wynagrodzenie, czas wolny i dokumenty, a jej funkcje samoobsługowe umożliwiają pracownikom samodzielne przeglądanie i aktualizowanie informacji To wiele godzin pracy zaoszczędzonych dla mojego zespołu HR!

W porównaniu do złożonych oprogramowanie do zarządzania talentami oprogramowanie BambooHR, stworzone z myślą o dużych przedsiębiorstwach, oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który wymaga minimalnego przeszkolenia specjalistów HR.

Najlepsze cechy BambooHR

Śledzenie przepracowanych godzin, zarządzanie świadczeniami i prowadzenie listy płac z jednego źródła danych

Automatyczne rejestrowanie aktywności pracowników godzinowych, zatwierdzanie kart czasu pracy i generowanie raportów

Korzystanie z systemu śledzenia kandydatów i zadań onboardingowych

Tworzenie natychmiastowych raportów, korzystanie z automatycznych przepływów pracy i dostęp do analiz

Monitorowanie doświadczenia i wydajności pracowników poprzez zbieranie informacji zwrotnych i śledzenie postępów w osiąganiu celów

Ograniczenia BambooHR

Aplikacja jest przyjazna dla użytkownika, ale oferuje ograniczone opcje dostosowywania przepływów pracy i raportowania

Wbudowanemu systemowi ATS brakuje zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w dedykowanym oprogramowaniu rekrutacyjnym

Ceny BambooHR

Podstawowy: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Pro: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 500 recenzji)

3. Rippling - zarządzanie pracownikami i onboarding

przez Rippling Rippling oferuje kompleksowy zestaw narzędzi HR, IT i finansowych zaprojektowanych w celu uproszczenia zarządzania cyklem życia pracowników dla firm każdej wielkości. Podczas całego cyklu życia pracownika można przeprowadzać zapisy na ubezpieczenie zdrowotne, wysyłać listy z ofertami, przeprowadzać kontrole przeszłości, zarządzać dokumentacją dla nowych pracowników, dodawać pracowników do listy płac i nie tylko.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych oprogramowanie do zarządzania pracownikami skupiając się wyłącznie na zarządzaniu danymi pracowników, Rippling przyjmuje holistyczne podejście, integrując różne funkcje HR z zarządzaniem urządzeniami IT i narzędziami finansowymi, takimi jak zarządzanie wydatkami i lista płac.

Integracja ta umożliwiła mojemu zespołowi HR zarządzanie urządzeniami pracowników, śledzenie wydatków, usprawnione przetwarzanie listy płac i wiele więcej w ramach jednej aplikacji.

Najlepsze cechy Rippling

Przechowywanie wszystkich informacji o pracownikach, od danych kontaktowych i stanowisk po informacje o wynagrodzeniach i wybranych świadczeniach, w jednej bezpiecznej lokalizacji

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wdrażanie nowych pracowników, wnioski o WOM i przypomnienia o ocenie wyników

Umożliwienie pracownikom zarządzania własnymi danymi kadrowymi, aktualizowania danych osobowych, wnioskowania o czas wolny i uzyskiwania dostępu do ważnych dokumentów za pośrednictwem samoobsługowego portalu

Uproszczenie zgodności z przepisami poprzez zarządzanie potrąceniami podatkowymi, potrąceniami od wynagrodzeń i zgłoszeniami regulacyjnymi w ramach platformy

Śledzenie celów, przeprowadzanie ocen wydajności i przekazywanie informacji zwrotnych pracownikom

Ograniczenia Rippling

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs i funkcje platformy nie są wystarczająco elastyczne, by można je było w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb

Ceny Rippling

Zaczyna się od $8/miesiąc, za użytkownika

$8/miesiąc, za użytkownika Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4,8/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,8/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.9/5 (3,000+ recenzji)

4. Analityka i spostrzeżenia Visier-HR

przez Visier Visier nie jest typowym Oprogramowanie HRMS : Jest to oparta na chmurze platforma do analizy pracowników, zaprojektowana w celu zapewnienia firmom opartego na danych wglądu w ich siłę roboczą.

Po majstrowaniu przy niektórych jej funkcjach odkryłem, że wykracza ona poza podstawowe zarządzanie danymi pracowników. Otrzymujesz funkcje do analizowania trendów dotyczących siły roboczej, identyfikowania wzorców i podejmowania świadomych decyzji, które optymalizują procesy związane z zasobami ludzkimi.

Zaawansowane możliwości analityczne Visier pozwalają na modelowanie predykcyjne. Dzięki temu można przewidywać i rozwiązywać potencjalne problemy, zanim staną się one poważnymi problemami.

Najlepsze funkcje Visier

Przekształcanie złożonych danych dotyczących pracowników w przejrzyste i atrakcyjne wizualnie pulpity nawigacyjne, raporty i infografiki

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i możliwości związanych z pracownikami dzięki funkcjom takim jak analiza predykcyjna i uczenie maszynowe

Tworzenie narracji opartych na danych, które przekładają spostrzeżenia na praktyczne strategie

Płynna integracja z różnymi systemami HRIS, platformami płacowymi i innymi aplikacjami biznesowymi

Ograniczenia Visier

Mniejsze firmy mogą uznać to rozwiązanie za zbyt kosztowne

Zaawansowane funkcje analityczne mogą wymagać dedykowanych analityków danych lub specjalistów HR z dużą znajomością danych

Ceny Visier

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Visier

G2: 4.6/5 (170+ recenzji)

4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. Entelo - pozyskiwanie kandydatów i budowanie potoku talentów

przez Entelo Dla większych organizacji analiza talentów staje się ważną częścią zapewniania dobrego doświadczenia pracowników i zatrudniania najlepszych talentów. Entelo to potężna platforma do analizy talentów, zaprojektowana specjalnie, aby pomóc firmom w pozyskiwaniu i łączeniu się z najlepszymi talentami.

Wykracza ona poza podstawowe funkcje oferowane przez oprogramowanie onboardingowe wykorzystując AI/ML do odkrycia ukrytych puli talentów i zidentyfikowania idealnych kandydatów, którzy mogą nie szukać aktywnie nowych możliwości.

Mój przypadek użycia był bardzo szczególny. Dzięki Entelo poczyniliśmy postępy w budowaniu bardziej zróżnicowanego zespołu, identyfikując kandydatów z niedostatecznie reprezentowanych grup i zapewniając zasoby w celu redukcji nieświadomych uprzedzeń w zatrudnianiu.

Najlepsze cechy Entelo

Zrozumienie umiejętności wymaganych na danym stanowisku i dopasowanie ich do rzeczywistych umiejętności i doświadczeń kandydatów za pomocą narzędzi opartych na NLP

Dostęp do solidnego narzędzia Boolean Builder do tworzenia wysoce ukierunkowanych wyszukiwań ze złożonymi filtrami

Personalizowanie wiadomości, planowanie rozmów kwalifikacyjnych i śledzenie interakcji z kandydatami bezpośrednio na platformie

Uzyskaj wgląd w swoją pulę talentów i potok rekrutacyjny oraz zidentyfikuj obszary wymagające poprawy dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i raportowania

Ograniczenia Entelo

Skuteczność algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego platformy zależy od jakości i różnorodności danych, do których może uzyskać dostęp

Nie oferuje kompleksowych funkcji systemu śledzenia kandydatów (ATS) do zarządzania aplikacjami w całym procesie rekrutacji

Ceny Entelo

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Entelo

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. GoodHire - Sprawdzanie przeszłości i weryfikacja

przez GoodHire GoodHire nie jest systemem HRIS lub oprogramowanie szkoleniowe ale jest to **specjalistyczna usługa sprawdzania przeszłości na naszej liście. Została ona zaprojektowana w celu uproszczenia i usprawnienia procesu weryfikacji dokładności i legalności informacji dostarczanych przez potencjalnych pracowników

Mój zespół przetestował jej funkcje, które obejmują weryfikację wykształcenia, sprawdzanie historii zatrudnienia, potwierdzanie licencji i certyfikatów, a nawet sprawdzanie przeszłości kryminalnej. Przeprowadzanie tych kontroli w tle podczas procesu zatrudniania zapewnia znaczny spokój ducha.

GoodHire pozwala również zautomatyzować cały proces weryfikacji. Pozwala to wyeliminować konieczność ręcznego weryfikowania takich informacji jak wykształcenie, historia zatrudnienia czy posiadane licencje.

Najlepsze cechy GoodHire

Zbieranie informacji z różnych źródeł i przedstawianie ich w przejrzystym i zwięzłym raporcie

Dostęp do usług weryfikacji w ponad 200 krajach i terytoriach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm z globalną siłą roboczą

Bycie na bieżąco z przepisami dotyczącymi sprawdzania przeszłości, zapewniając, że praktyki zatrudniania mieszczą się w granicach prawa

Integracja z różnymi systemami śledzenia kandydatów (ATS), usprawniająca proces sprawdzania przeszłości w ramach istniejącego przepływu pracy rekrutacyjnej

Ograniczenia GoodHire

Oferuje ustandaryzowany proces weryfikacji. Firmy o specyficznych potrzebach weryfikacyjnych mogą uznać, że brakuje opcji dostosowywania

Ceny GoodHire

Mniej niż 10 kontroli

Basic+ : $29.99/check

: $29.99/check Essential: $54.99/sprawdzenie

$54.99/sprawdzenie Professional: $79.99/check

Więcej niż 10 czeków

Cena niestandardowa

Oceny i recenzje GoodHire

G2: 4.6/5 (270+ opinii)

4.6/5 (270+ opinii) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 opinii)

7. LinkedIn - pozyskiwanie talentów i działania rekrutacyjne

przez LinkedIn Każdy zespół ds. pozyskiwania talentów powie ci, że LinkedIn jest niemal niezrównany pod względem zasięgu i rekrutacji, zwłaszcza na rynku, na którym popyt jest tak duży, jak podaż talentów. Jego ogromna pula talentów, obejmująca szeroki zakres branż i specjalizacji, jest doskonałym źródłem dla zespołów HR do pozyskiwania wykwalifikowanych kandydatów poza tymi, którzy aktywnie aplikują

Zaawansowane filtry wyszukiwania z opcjami umiejętności, doświadczenia, lokalizacji, a nawet kryteriów firmowych zapewniają ukierunkowany zasięg, oszczędzając czas i zasoby w porównaniu do zarzucania szerszej sieci.

Ponadto funkcje takie jak marketing treści i reklamy rekrutacyjne umożliwiają dotarcie do bardzo odpowiednich odbiorców potencjalnych kandydatów, promowanie marki pracodawcy i otwieranie stanowisk dla wstępnie zakwalifikowanej puli profesjonalistów.

Najlepsze funkcje LinkedIn

Dostęp do ogromnej bazy użytkowników profesjonalistów z różnych branż i zestawów umiejętności

Targetowanie kandydatów z określonymi umiejętnościami, poziomami doświadczenia i lokalizacjami za pomocą zaawansowanych filtrów wyszukiwania

Uzyskiwanie cennych informacji podczas procesu oceny dzięki szczegółowym profilom prezentującym umiejętności, doświadczenie i rekomendacje współpracowników

Twórz angażujące strony firmowe, które prezentują ich kulturę, wartości i możliwości kariery, aby przyciągnąć największe talenty do rekrutacji

Uzyskaj dostęp do ukierunkowanych reklam rekrutacyjnych, umożliwiając dotarcie do bardzo odpowiednich odbiorców potencjalnych kandydatów

Ograniczenia LinkedIn

Nie wszystkie profile są skrupulatnie aktualizowane. Specjaliści HR muszą zachować ostrożność w przypadku potencjalnie nieaktualnych informacji lub upiększonych umiejętności

Podczas gdy LinkedIn udostępnia profile, nie oferuje kompleksowych narzędzi sprawdzających, takich jak systemy śledzenia kandydatów (ATS) z ocenami umiejętności lub możliwościami planowania rozmów kwalifikacyjnych

Cennik LinkedIn

Darmowy na zawsze

LinkedIn Premium Career: $29.99/miesiąc

$29.99/miesiąc LinkedIn Premium Business: $59.99/miesiąc

$59.99/miesiąc LinkedIn Recruiter Lite: 170 USD/miesiąc

170 USD/miesiąc LinkedIn Recruiter: $835/miesiąc

Oceny i recenzje LinkedIn

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 90 opinii)

8. HireVue - rozmowy kwalifikacyjne i ocena wideo

przez HireVue HireVue nie jest standardową tablicą ogłoszeń ani systemem śledzenia kandydatów. Jest to platforma oparta na chmurze, zaprojektowana specjalnie w celu przekształcenia tradycyjnego procesu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą technologii rozmów wideo.

Mój zespół przeprowadził kilka rozmów testowych z HireView. Odkryliśmy, że upraszcza to proces selekcji i ułatwia zdalne zatrudnianie. Mogliśmy ocenić umiejętności miękkie kandydatów, zdolności komunikacyjne i dopasowanie kulturowe niemal tak skutecznie, jak w przypadku osobistych rozmów kwalifikacyjnych i znacznie lepiej niż w przypadku rozmów telefonicznych.

Platforma zapewnia również zaawansowaną analitykę, która pomaga zidentyfikować największe talenty, usprawniając cały proces rekrutacji. Przykładowo, podczas naszej testowej rozmowy kwalifikacyjnej byliśmy pod wrażeniem zdolności HireVue do nagrywania i analizowania odpowiedzi kandydata, zapewniając szczegółowy wgląd w jego mowę ciała, ton głosu i zaangażowanie

To podejście oparte na danych pozwoliło nam podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, których kandydatów wybrać w procesie rekrutacji, co ostatecznie doprowadziło do lepszych pracowników, którzy lepiej pasowali do naszej organizacji.

Najlepsze cechy HireVue

Ustrukturyzowany format rozmów wideo. Kandydaci odpowiadają na te same, wcześniej nagrane pytania, co zapewnia spójny proces oceny dla wszystkich kandydatów

Eliminacja konieczności planowania osobistych rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci mogą ukończyć rozmowy wideo w dogodnym dla siebie czasie w wyznaczonych ramach czasowych

Ułatwianie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami rozproszonymi geograficznie, usuwanie barier lokalizacyjnych i poszerzanie zasięgu talentów

Dostęp do opcjonalnych funkcji sztucznej inteligencji, które analizują mimikę twarzy, ton głosu i użycie języka w wywiadach wideo, zapewniając dodatkowe punkty danych do oceny wykraczające poza samą treść odpowiedzi

Generowanie raportów, które mogą pomóc zidentyfikować trendy w rozmowach kwalifikacyjnych i ocenić skuteczność ankietera

Ograniczenia HireVue

Wywiady wideo nie mogą w pełni odtworzyć aspektów budowania relacji podczas osobistych rozmów kwalifikacyjnych

Funkcje AI niosą ze sobą ryzyko utrwalenia uprzedzeń w procesie rekrutacji

Ceny HireVue

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje HireVue

G2: 4.1/5 (ponad 200 opinii)

4.1/5 (ponad 200 opinii) Capterra: 4.5/5 (45+ opinii)

9. Gusto - Przetwarzanie płac i zarządzanie świadczeniami

przez Gusto Gusto jest cennym rozwiązaniem HR dla wielu małych i średnich firm. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs, zautomatyzowane funkcje oraz zintegrowane zarządzanie płacami i świadczeniami znacznie upraszczają procesy HR, oszczędzając czas i zasoby mniejszych zespołów.

System śledzenia kandydatów (ATS) Gusto jest zaskakująco solidny jak na platformę typu "wszystko w jednym". Umożliwia publikowanie ofert pracy na głównych portalach, sprawdzanie CV i współpracę z zespołem w trakcie całego procesu rekrutacji. Chociaż nie może konkurować z dedykowanymi rozwiązaniami ATS dla większych firm, świetnie nadaje się dla małych i średnich przedsiębiorstw

Oferuje również samoobsługowy portal pracowniczy, w którym pracownicy mogą uzyskać dostęp do odcinków wypłat, zaktualizować dane osobowe i poprosić o czas wolny. Uwalnia to dział HR od odpowiadania na powtarzające się pytania i pozwala mu skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach, jednocześnie zwiększając zadowolenie pracowników.

Wreszcie, Gusto nie tylko przetwarza dane HR - dostarcza cennych informacji. Możesz łatwo generować raporty dotyczące wszystkiego, od trendów płacowych po wykorzystanie świadczeń.

Najlepsze cechy Gusto

Eliminacja ręcznych obliczeń i zapewnienie dokładnego i terminowego przetwarzania listy płac dla pracowników i kontrahentów

Obliczanie i wypełnianie podatków federalnych, stanowych i lokalnych, odciążając zespół HR

Uwzględnianie różnych harmonogramów wypłat dla pracowników, dzięki czemu wszyscy otrzymują wynagrodzenie na czas

Tworzenie i zarządzanie usprawnionymi procesami wdrażania pracowników dzięki zautomatyzowanym zadaniom i gromadzeniu dokumentów

Konfigurowanie i zarządzanie różnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, planami oszczędności emerytalnych i innymi świadczeniami dla pracowników

Ograniczenia Gusto

Choć Gusto jest przyjazne dla użytkownika, może nie oferować takiego samego poziomu dostosowania do złożonych przepływów pracy lub unikalnych potrzeb firmy, jak niektóre systemy HRIS

Ceny Gusto

Simple: Zaczyna się od 40 USD/miesiąc

Zaczyna się od 40 USD/miesiąc Plus: Od 80 USD/miesiąc

Od 80 USD/miesiąc Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

10. Workday - kompleksowy pakiet do zarządzania zasobami ludzkimi

przez Dzień roboczy Workday to kompleksowe, oparte na chmurze rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zaprojektowane specjalnie dla działów kadr i finansów. Tworzy to jedno źródło prawdy dla danych pracowników i usprawnia przepływy pracy między działami.

Jego USP? Może obsługiwać dużą i zróżnicowaną siłę roboczą w wielu lokalizacjach, walutach i przepisach

Workday oferuje ujednoliconą platformę do zarządzania podstawowymi funkcjami HR, procesami finansowymi i analizą siły roboczej w jednym miejscu. W porównaniu do swoich alternatyw, Workday usprawniło operacje i usprawniło podejmowanie decyzji w naszych działach HR i finansów.

Najlepsze cechy Workday

Usprawnienie operacji HR i finansowych poprzez centralizację danych i funkcji w ramach jednej, przyjaznej dla użytkownika platformy

Dostęp do szerokiej gamy funkcji HR, w tym pozyskiwania i wdrażania talentów, administrowania płacami i świadczeniami, zarządzania wydajnością, uczenia się i rozwoju, analizy siły roboczej oraz samoobsługowego portalu dla pracowników

Umożliwienie specjalistom HR i liderom biznesowym podejmowania opartych na danych decyzji dotyczących zarządzania talentami, strategii wynagrodzeń i planowania siły roboczej

Ograniczenia Workday

Koszty wdrożenia mogą być również znaczące ze względu na potencjalne potrzeby dostosowywania i wymagania szkoleniowe

Kompleksowe funkcje mogą mieć bardziej stromą krzywą uczenia się dla użytkowników przyzwyczajonych do prostszych systemów HRIS

Ceny Workday

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Workday

G2: 4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 1 000 recenzji)

Zabezpiecz swój stos technologii HR na przyszłość, aby usprawnić proces rekrutacji

Jak wie każdy specjalista HR, technologie HR stale ewoluują. Pojawiają się nowe rozwiązania i zmieniają się funkcjonalności, ale bycie na bieżąco jest niezbędne do optymalizacji operacji HR.

Żadne rozwiązanie nie może być srebrną kulą dla wszystkich naszych potrzeb w zakresie technologii HR. Starannie wybierając najlepsze dostępne rozwiązania, możesz zbudować przyszłościowy, solidny stos technologii HR, który wzmocni Twój zespół i przyspieszy rozwój Twojej firmy.

Kluczem jest zbudowanie strategicznego stosu zintegrowanych narzędzi, które ze sobą współpracują.

Weźmy na przykład ClickUp.

Choć nie jest to czysty system HRIS, solidne funkcje zarządzania projektami ClickUp mogą być cennym zasobem dla zespołów HR. ClickUp umożliwia przypisywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, śledzenie postępów, płynną współpracę i centralizację informacji - a wszystko to przy zachowaniu przejrzystości i odpowiedzialności. Wypróbuj ClickUp już dziś!