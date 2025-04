Najlepsze marki na TikTok w 2025 roku: Trendy marketingowe i historie powodzenia

TikTok wyrósł daleko poza aplikację do wirusowych tańców i zabawnych wideo - stał się globalną sceną kreatywności i połączeń.

Dla marek jest to plac zabaw pełen możliwości, gdzie opowiadanie historii spotyka się z wyznaczaniem trendów, a autentyczność króluje. To miejsce, w którym mogą przełamać schematy, zainicjować rozmowy i budować odświeżająco prawdziwe relacje.

Dla marketerów jest to kopalnia kreatywności, oferująca szansę na zaangażowanie odbiorców na ich terenie. Od sprytnych wyzwań z hashtagami po krótkie wideo, niektóre marki opanowały sztukę wyróżniania się.

Na tym blogu zbadamy najlepsze marki na TikTok, ich zwycięskie strategie i trendy marketingowe, które zmieniają sposób ich połączenia z odbiorcami. 💪

60-sekundowe podsumowanie Wykorzystaj szybki rozwój TikTok, wysokie zaangażowanie i unikalny algorytm, aby zwiększyć odkrywanie zawartości Skoncentruj się na wspieraniu autentycznych połączeń, wykorzystywaniu trendów wirusowych i zachęcaniu do znaczącego zaangażowania w celu dotarcia do Gen Z Ucz się od marek na TikTok, takich jak ClickUp, Gymshark, Ryanair, Taco Bell i Netflix Ulepszaj wizualizacje za pomocą narzędzi do edycji TikTok, takich jak filtry i nakładki Dodawaj odpowiednie hashtagi, aby zwiększyć widoczność i brać udział w wyzwaniach związanych z trendami Planuj zawartości, kampanie marketingowe i nie tylko za pomocą narzędzi takich jak ClickUp

Dlaczego marki gromadzą się na TikTok?

Błyskawiczny wzrost pozycji TikTok sprawił, że stał się on hubem dla marek, które chcą zdobyć młodszą publiczność i odkrywać innowacyjne strategie marketingowe. Jego unikalne funkcje i wysoce zaangażowana baza użytkowników sprawiły, że stał się kluczowym graczem w marketingu w mediach społecznościowych.

Przyjrzyjmy się, jak TikTok pomaga w marketingu marki. 👀

Szybki wzrost i zaangażowanie

TikTok doświadczył bezprecedensowego wzrostu, szczycąc się ponad 1 miliardem aktywnych użytkowników miesięcznie i znakomitym wskaźnikiem zaangażowania na poziomie 2,65%. Często przewyższa inne platformy mediów społecznościowych, takie jak Instagram i X.

Ponieważ użytkownicy TikTok spędzają dużo czasu na tworzeniu, odkrywaniu i angażowaniu się, platforma jest nie tylko oglądana - aktywnie kształtuje interakcje. Ten wysoki poziom zaangażowania pozwala markom przyciągać uwagę i budować organiczne połączenia z odbiorcami.

🧠 Fun Fact: Nazwa "TikTok" odzwierciedla jego format, ponieważ wideo mają zazwyczaj tylko kilka sekund długości, zachęcając do szybkiej i angażującej zawartości.

Unikalny algorytm i potencjał odkrywania

Algorytm TikTok maksymalizuje odkrywanie zawartości, analizując preferencje użytkowników w czasie rzeczywistym w celu dostarczania spersonalizowanej zawartości. Ta zdolność angażuje użytkowników i pomaga markom osiągnąć status wirusowy dzięki kreatywnym, rezonującym postom.

Powodzenie zależy jednak od przestrzegania jasnej polityki mediów społecznościowych, która jest zgodna z wytycznymi społeczności i wartościami marki.

Kultura zawartości generowanej przez użytkowników platformy zachęca do autentycznych interakcji, wspierając prawdziwe połączenia między markami i ich odbiorcami. Ten unikalny mechanizm odkrywania prowadzi do powstania niezliczonych trendów opartych na marce, oferując większą widoczność i trafność.

🔍 Do zrobienia? Algorytm TikTok jest znany jako jeden z najbardziej wyrafinowanych w mediach społecznościowych. Analizuje on zachowania, preferencje i emocje użytkowników, by tworzyć zawartość, która utrzymuje ich zaangażowanie przez długi okres.

Dostęp do odbiorców z pokolenia Z i milenialsów

Grupa demograficzna TikTok skłania się ku pokoleniu Z i Millenialsom. Te obeznane z technologiami cyfrowymi grupy cenią sobie autentyczność, kreatywność i innowacyjność, w czym pomaga TikTok.

Marki te wykorzystują platformę, budując zaufanie, zachęcając do lojalności i wykorzystując siłę nabywczą młodszych pokoleń, kształtując trendy konsumenckie.

Ekosystem TikTok oferuje również markom narzędzia potrzebne do tworzenia znaczącego zaangażowania, zwiększania zasięgu i wyprzedzania zmieniających się trendów marketingowych.

🔍 Do zrobienia? Aby dotrzeć do młodszej publiczności, marki wykorzystują treści, które można powiązać z odbiorcą, takie jak wyzwania, filmy zza kulis lub wideo generowane przez użytkowników.

Marki wyróżniające się na TikTok

Oto dogłębne spojrzenie na różne taktyki, kampanie i trendy kształtujące powodzenie najlepszych marek na TikTok.

Każda marka stosuje unikalne podejście, aby rezonować z odbiorcami i maksymalizować zaangażowanie. 🎯

1. ClickUp

Czy można raportować HR do HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

ClickUp wykorzystuje kreatywny ekosystem TikTok do angażowania i informowania młodszych, obeznanych z technologią odbiorców. Wykorzystuje modne formaty i humor związany z miejscem pracy, pokazując, w jaki sposób aplikacja rozwiązuje wyzwania związane z wydajnością.

Kampanie takie jak Pracuj mądrzej, nie ciężej i Maksymalizacja efektywności finansowej dzięki ClickUp wykorzystują popularne dźwięki i memy, aby płynnie łączyć się z kulturą TikTok, jednocześnie subtelnie prezentując jego funkcje.

ClickUp współpracuje również z influencerami i wykorzystuje atrakcyjną wizualnie, łatwą do zrozumienia zawartość, taką jak krótkie samouczki lub hacki dotyczące cyklu pracy, które są zgodne z wizualnym opowiadaniem historii.

Na przykład, sprawdź wirusowe wideo ClickUp na temat najlepszej reakcji na premierę produktu w historii!

Na wynos: ClickUp wykorzystuje popularną zawartość, humor w miejscu pracy i opowiadanie historii, aby w naturalny sposób podkreślić swoje funkcje, jednocześnie łącząc się z odbiorcami.

2. Chipotle

nie będą nawet musieli pytać, jaki jest twój kostium 👻 zdobądź 6 $* DZISIAJ, jeśli ubierzesz się w kostium i zeskanujesz swój ID członka Rewards pssst: wymagane członkostwo rewards i kostium. 10/31/24, od 15:00 do zamknięcia. limit jeden na gościa. tylko osobiście. podatek dodatkowo. pełny regulamin: chipotle. com/boorito

Chipotle, popularna meksykańska sieć gastronomiczna, łączy się ze swoimi użytkownikami poprzez interaktywne kampanie, które łączą zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczności.

Jego "Real Foodprint Tracker" pozwala użytkownikom zobaczyć korzyści dla środowiska wynikające z ich zamówień, promowane poprzez kreatywne kampanie z udziałem Billa Nye'a.

Ponadto, poprzednie wyzwania, takie jak "The #ChipotleRoyalty Challenge", zapraszają fanów do zaprezentowania swoich zamówień z najlepszymi funkcjami w menu Chipotle. Marka nawiązała również współpracę z influencerami, takimi jak David Dobrik, aby zwiększyć swój zasięg.

Przykładem może być wirusowe wideo od Chipotle o nazwie it's a lifestyle, które prezentuje ich ofertę burrito i misek.

Na wynos: Chipotle buduje lojalność wobec marki dzięki kampaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju, zawartości generowanej przez użytkowników (UGC) i partnerstwom z celebrytami.

3. Ryanair

Strategia Ryanair na TikTok wykorzystuje humor i relacyjność, aby zaangażować młodszą publiczność. Przyjmuje zabawny ton i wykorzystuje trendy audio, aby przekształcić swoją niskobudżetową reputację w komediowy atut.

Linia lotnicza wykorzystuje humorystyczne filtry, w szczególności antropomorficzną twarz samolotu, która stała się podstawą wirusową, aby jej zawartość była rozpoznawalna. Skupia się również na powiązanych scenariuszach i żartach, które przemawiają do odbiorców z pokolenia Z.

ryanair 101 🐐 #ryanair

Na wynos: Ryanair wykorzystuje humor i relacyjność, aby dotrzeć do milenialsów i pokolenia Z, jednocześnie wykorzystując unikalne i zapadające w pamięć elementy wizualne.

🧠 Fun Fact: Wideo Zacha Kinga z miotłą jest najczęściej oglądanym wideo na TikTok w historii, gromadząc ponad 2,3 miliarda wyświetleń. 3 miliardy widoków.

4. NBA

NBA była jednym z pierwszych użytkowników TikTok, opanowując jego unikalny styl zaangażowania. Podczas gdy ich Instagram koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach z gry, TikTok stowarzyszenia przyjmuje bardziej angażujące i relatywne podejście.

Łączą humor, memy i zawartość motywacyjną, tworząc przestrzeń dla fanów koszykówki, zwłaszcza pokolenia Z, do połączenia się ze sportem. NBA publikuje również dramatyczne wideo treningowe z trendami audio i maskotkami drużyn pokazującymi swoje ruchy taneczne.

Ja Morant trafia SECOND 360° finish 🤯 #NBA #Basketball #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

Na wynos: NBA łączy humor, memy i inspiracje, aby zaangażować fanów koszykówki, jednocześnie prezentując osobowości graczy i maskotek.

5. Gymshark

Gymshark zgromadził ponad 4. 4 miliony obserwujących i 65. 7 milionów polubień na TikTok. Marka fitness wykorzystuje influencer marketing do budowania silnej społeczności. Tworzy powiązaną, wysokiej jakości zawartość, która przemawia bezpośrednio do społeczności fitness online.

Zamiast polegać na jawnych reklamach promocyjnych, Gymshark koncentruje się na UGC. Koncentruje się na rozrywce, wspierając organiczne połączenie z publicznością.

strona główna taty. @Chris Bumstead #cbum #gym #Gymshark

Na wynos: Gymshark wzmacnia swoją społeczność poprzez autentyczną zawartość generowaną przez użytkowników i współpracę z influencerami.

6. Red Bull

Red Bull, flagowa firma produkująca napoje energetyczne założona w 1987 roku, wykorzystuje platformę TikTok do połączenia się z młodszą publicznością. Ta grupa demograficzna w przeciwnym razie skłania się ku konkurentom, takim jak Monster czy Tenzing, co czyni TikTok strategicznym narzędziem marketingowym dla marki.

Ich strategia TikTok koncentruje się na budowaniu marki, a nie na bezpośredniej promocji produktów.

Z ponad 6. 7 milionów obserwujących, TikTok Red Bulla pełni funkcję wciągającej, dłuższej zawartości wideo podkreślającej sporty akcji, pełne przygód wyczyny i unikalne historie marki.

kto odtwarza to w pętli? 😍 🚲: @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #bike #bmx #biketricks

Na wynos: Red Bull koncentruje się na opowiadaniu historii i pełnych akcji wizualizacjach zamiast bezpośredniej promocji produktu, aby zbudować silne połączenie z publicznością.

7. Taco Bell

Taco Bell tworzy krótkie, zabawne wideo, które trafiają do odbiorców. Często zawierają humor i odniesienia do popkultury.

Firma motywuje użytkowników, zachęcając ich do zapisywania się na nagrody i wygrywania darmowego jedzenia, płynnie łącząc rozrywkę z zaangażowaniem klientów.

Współpraca z twórcami takimi jak brytyjska ikona mody Victor Kunda i dziwaczna "Mexican Pizza: The Musical" jeszcze bardziej wzmacniają obecność Taco Bell. Firma produkuje również pionowe formaty wideo do reklam telewizyjnych i prowadzi wyzwania hashtagowe wokół określonych elementów menu.

yes way girl, dostępny od 12/19

Na wynos: Taco Bell zapewnia dobrą zabawę i zaangażowanie dzięki humorowi, współpracy z influencerami i interaktywnym funkcjom TikTok, takim jak wyzwania z hashtagami.

8. Netflix

Netflix wykorzystuje swoje konto TikTok do budowania emocji związanych z programami poprzez opowiadanie historii, modne dźwięki i ekskluzywne podglądy. Netflix udostępnia klipy i teasery z zawartości, aby generować szum, dając widzom dostęp za kulisy. Ponadto tworzy zwiastuny o niewielkich rozmiarach, przyjazne dla TikTok, aby przyciągnąć widzów.

Ponadto Netflix wykorzystuje zaangażowanie fanów, udostępniając interaktywną zawartość, taką jak duety, pytania i odpowiedzi oraz ankiety.

Popularne postacie często zajmują centralną scenę w swoich wideo, utrzymując fanów w ich ulubionych programach i wzbudzając emocje na nadchodzące sezony.

Zastanawiam się, ile razy Margot złamała charakter podczas tej sceny 😂 #Barbie dostępne w Australii i USA #austok #netty

Na wynos: Netflix zamienia swoje programy w osobiste, udostępniane historie TikTok z podglądami, interakcjami z fanami i popularnymi dźwiękami.

9. Nickelodeon

Strategia Nickelodeon na TikTok opiera się na współpracy z influencerami i kreatywnym zaangażowaniu. Umożliwia influencerom tworzenie zawartości, która jest zgodna z ich mocnymi stronami, a jednocześnie jest zgodna z przekazem marki.

Marka promuje nowe programy i wydarzenia za pomocą popularnych trendów, hashtagów i wirusowych wyzwań. Wieloczęściowe serie i trendy audio zwiększają retencję odbiorców.

Nickelodeon promuje również wideo TikTok na różnych platformach, aby zmaksymalizować zasięg.

Jesteś zabójczy #Dora

Na wynos: Nickelodeon pozostaje świadomy trendów dzięki partnerstwom z influencerami, wyzwaniom wirusowym i integracji zawartości na wielu platformach.

10. Spikeball

Spikeball udostępnia autentyczne historie poprzez zawartość generowaną przez użytkowników i profesjonalistów, często pokazując graczy i ich zwierzęta cieszące się grą.

Edukuje również obserwujących na temat gry, wykorzystując swoją zawartość do zwiększenia zaangażowania i sprzedaży produktów. Wynikiem ich wysiłków jest 1,3 miliona obserwujących, 24. 8 milionów polubień i ponad 200 milionów widoków.

Szanuję majsterkowanie, ale niech ktoś pokaże im nasze ustawienie SpikeBuoy🙈

Na wynos: Spikeball łączy autentyczność i storytelling specyficzny dla platformy, aby tworzyć angażującą zawartość dostosowaną do odbiorców.

🔍 Do zrobienia? TikTok był pierwotnie znany jako Musical. ly, zanim połączył się z aplikacją w 2017 roku. Ten rebranding pomógł mu zyskać przyczepność i przyciągnąć większą publiczność.

11. Duolingo

Duolingo stosuje "nieokiełznany" styl marketingowy charakteryzujący się humorem, łatwością nawiązywania kontaktów i zgodną z trendami zawartością z udziałem swojej maskotki, Duo.

Wykorzystuje trend jacking jako taktykę, skacząc po trendach wirusowych, od odniesień popkulturowych, takich jak Squid Game , po memy celebrytów. Trwający spór Duolingo z Google Translate tworzy powtarzający się motyw, na który z niecierpliwością czekają również obserwatorzy.

pomiń lekcję, a dam ci jedną gwiazdkę | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

Na wynos: Duolingo przyciąga widzów humorem, trend-jackingiem i przystępnym stylem opowiadania historii opartym na maskotkach.

12. Scrub Daddy

Scrub Daddy polega na UGC, aby uczynić swoje produkty sensacją TikTok. Zachęca fanów do udostępniania na platformie sposobów czyszczenia z wykorzystaniem gąbki Scrub Daddy i wyzwań związanych z czyszczeniem.

Ponadto zawiera satysfakcjonującą wizualnie zawartość ASMR, taką jak "transformacje sprzątania przed i po", utrzymując zaangażowanie widzów.

Odkurzacz, który jest wilgotny... Kto by pomyślał? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster

Na wynos: Scrub Daddy sprawia, że sprzątanie jest zabawne i satysfakcjonujące dzięki zawartości generowanej przez użytkowników i wizualnie angażującym transformacjom ASMR.

13. The Washington Post

The Washington Post, jedna z najbardziej rozpoznawalnych gazet w USA, sprawia, że suche tematy wiadomości są wciągające i bardziej przystępne. Ich konto na TikTok przekształca złożone historie, takie jak podniesienie wieku emerytalnego we Francji lub upadek Silicon Valley Bank, w krótkie, zrozumiałe i często zabawne, ale edukacyjne wideo.

Z ponad 1. 8 milionów obserwujących, łączą dziennikarski rygor z zabawnym, konwersacyjnym tonem dla młodszych odbiorców.

Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla obwodu DC w piątek stanął po stronie Departamentu Sprawiedliwości, który argumentował, że rząd USA ma autorstwo do zakazania TikTok w oparciu o ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego, że chiński rząd może naciskać na TikTok, aby ujawnić dane Amerykanów lub wpłynąć na to, co widzą. Nadrzędne przedsiębiorstwo TikTok, ByteDance, ma siedzibę w Chinach.

Na wynos: The Washington Post upraszcza złożone wiadomości w zabawne, krótkie wideo, które można odnieść do innych i łatwo udostępniać.

14. Fenty Beauty

Fenty Beauty, etykieta do pielęgnacji skóry i kosmetyków należąca do piosenkarki pop Rihanny, jest doskonałym przykładem tego, jak marki kosmetyczne realizują swoją strategię TikTok.

Pomimo swojej popularności, założycielka marki pozostaje nieco w tle, dzięki czemu zawartość opiera się głównie na najlepszych influencerach kosmetycznych, którzy recenzują produkty. Takie podejście dodaje element ekskluzywności i prestiżu, podczas gdy zawartość jest profesjonalnie produkowana z płynnymi przejściami i kreatywnymi edycjami, które są zgodne ze stylem TikTok.

@Rihanna serwuje idealne czerwone usta przez cały sezon 💋 Nosi #TracedOut Pencil Lip Liner i #IconVelvet Liquid Lipstick w odcieniu "The MVP", uniwersalną czerwień, która wygląda (i czuje się!) niesamowicie na każdym 💯 Kopiuj #lipcombo na TikTok ♥️

Na wynos: Fenty Beauty tworzy odważną zawartość, współpracując z najlepszymi influencerami kosmetycznymi w celu uzyskania autentycznych recenzji produktów.

15. Nike

Strategia TikTok firmy Nike jest prosta, ale skuteczna.

Zamiast polegać na rozbudowanych biografiach lub fantazyjnych projektach kanałów, marka podkreśla swoje produkty i kultową reputację statusu, oferując zawartość o wartości wykraczającej poza sneakersy.

Od porad fitness i inspiracji stylem życia po wiadomości charytatywne, Nike dostarcza zawartość, która rezonuje z odbiorcami. Używają przejść i efektów wideo, ale w wyluzowanym, naturalnym stylu.

Zwycięstwo nie przychodzi łatwo, ale @Vini Jr. wszystkie właściwe ruchy, aby się tam dostać. Taniec przez obrońców, przeszkody i wątpliwości, aż na szczyt. #NikeFootball

Na wynos: Nike pokazuje prestiż swojej marki dzięki inspirującej zawartości, która płynnie łączy porady fitness, tematy związane ze stylem życia i efekty wideo.

Pro Tip: Świetnym sposobem na rozwój TikTok jest tworzenie wideo poniżej 15 sekund. Są one jednymi z najskuteczniejszych, ponieważ szybko przyciągają uwagę i zachęcają widzów do obejrzenia całego wideo.

16. Maybelline

Maybelline wykorzystuje influencerów i trendy, aby uczynić swoją linię produktów ulubioną na TikTok. Marka tworzy samouczki prowadzone przez influencerów kosmetycznych, aby tworzyć wideo z makijażem krok po kroku.

Ponadto dostosowuje popularne wyzwania na platformie do prezentowania wydajności produktów.

Serving looks & spilling tea, judgement-free 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

Na wynos: Maybelline łączy samouczki krok po kroku z trendami wirusowymi, aby uczynić swoją linię produktów podstawą TikTok.

17. Dunkin Donuts

Dunkin Donuts dociera do odbiorców z pokolenia Z dzięki kreatywnej współpracy z influencerami. Współpracując z gwiazdą TikTok Charli D'Amelio, Dunkin wprowadził na rynek ekskluzywne napoje opatrzone jej imieniem, zwiększając świadomość marki wśród jej ogromnej rzeszy fanów.

Dunkin wysłał również markowe towary do twórców TikTok, którzy byli już fanami, wspierając autentyczne zaangażowanie.

Marka zademonstrowała swoje zrozumienie kultury platformy, wprowadzając żywe, nadające się do Instagramowania produkty, takie jak Sugarplum Macchiato.

~rzuca tabelę~

Na wynos: Dunkin Donuts zwiększa zaangażowanie dzięki kampaniom opartym na influencerach, spersonalizowanym towarom i modnym innowacjom produktowym.

18. Dynia

Pumpkin, firma ubezpieczeniowa dla zwierząt, odwraca scenariusz tradycyjnego marketingu ubezpieczeniowego. Wykorzystuje TikTok do udostępniania uroczych zdjęć zwierząt i praktycznych wskazówek dotyczących opieki nad nimi.

Łącząc angażujące krótkie formularze wideo, spójną narrację i wysokiej jakości wizualizacje, marka zajmuje pozycję źródła informacji i orędownika dobrego samopoczucia zwierząt domowych.

Wraz z nadejściem wakacji oznacza to również wakacyjne podróże ✈️ Jeśli podróżujesz ze swoim szczeniakiem w tym sezonie wakacyjnym, będziesz chciał obejrzeć to wideo, aby uzyskać kilka pomocnych wskazówek, które sprawią, że lot będzie bezproblemowy i łatwy. Bezpiecznych podróży i wesołych świąt! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

Na wynos: Pumpkin udostępnia uroczą zawartość dla zwierząt i praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji, aby zrównoważyć opowiadanie informacji z emocjonalnym apelem.

czy wiesz, że? Marki wykorzystujące popularne dźwięki i śledzenie ścieżek dźwiękowych znacznie zwiększają wykrywalność. Aby być na bieżąco, sprawdź sekcję trendów dźwiękowych TikTok.

19. Pretty Little Thing

Pretty Little Thing (PLT), popularna marka odzieżowa, stworzyła silną obecność w mediach społecznościowych na TikTok. Wykorzystuje współpracę z influencerami, atrakcyjną wizualnie zawartość i angażujące kampanie. Strategia marki obejmuje współpracę z influencerami i wykorzystanie żywych odcieni różu oraz wysokiej jakości wizualizacji w celu wzmocnienia tożsamości marki.

Marka organizuje również interaktywne konkursy dla swoich obserwujących.

PLT przeprowadziło kampanie takie jak #PinkFridayWithPLT, która była wariacją na temat Czarnego Piątku z funkcjami znacznych rabatów i rozdawaniem $$$a. Kolejną kampanią, która odniosła powodzenie, była #BritneyChallenge, w ramach której odtworzono kultowe stroje Britney Spears na Halloween.

Poczekaj na to... @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

Na wynos: PLT angażuje obserwujących dzięki interaktywnym kampaniom, partnerstwom z influencerami i efektownym wizualizacjom marki.

20. Crocs

Crocs wykorzystuje aktualne trendy w modzie i marketing oparty na influencerach, aby utrzymać swój kultowy status. Współpracuje z influencerami modowymi, podkreślając, w jaki sposób jej charakterystyczne obuwie uzupełnia nowoczesne, stylowe stroje.

Marka bierze również udział w wirusowych wyzwaniach TikTok, co pozwala jej zademonstrować wszechstronność swoich produktów w zabawny, powiązany sposób.

enjoy the free unboxing asmr 💆thank you @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

Na wynos: Crocs pozostaje aktualny i świeży dzięki influencerom modowym i wyzwaniom TikTok, podkreślając swoją wszechstronność i styl dla młodszych odbiorców.

🔍 Do zrobienia? W Chinach TikTok jest znany jako Douyin. Działa jako oddzielna wersja dostosowana do lokalnych użytkowników.

Przykłady innowacyjnych kampanii

Kampanie TikTok dodają trochę tak potrzebnej zabawy do konwencjonalnego marketingu. Marki mogą eksperymentować z kreatywnymi wyzwaniami hashtagowymi i wpływową współpracą z influencerami.

W tej sekcji przyjrzymy się niektórym kampaniom marek TikTok, które odcisnęły piętno na platformie. 📃

Nissan

W celu promocji swojego nowego SUV-a, Ariya, Nissan uruchomił interaktywną kampanię zapraszającą użytkowników TikTok do udziału w grze z filtrem AR skupiającej się na wymowie. Firma uruchomiła swoją pierwszą w historii kampanię TikTok z 1500 twórcami do zrobienia.

Opracowana przez TBWA\Chiat\Day, New York, kampania obejmowała wideo "Lekcje wymowy", w których celebryci uczyli widzów poprawnego wymawiania często błędnie wymawianych imion - w tym "Ariya". '

Funkcję tę pełnili tacy twórcy jak Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel i QuinnXCII.

Hasztag #HowDoYouSayAriya osiągnął niezwykłą liczbę 122. 5 milionów widoków, podczas gdy kompilacja wideo kampanii przyciągnęła 22. 9 milionów widoków, co podkreśla jego szeroką atrakcyjność.

wnioski: Zaangażowanie technologii AR, rekomendacji celebrytów i twórców TikTok może prowadzić do znacznej interakcji z odbiorcami i widoczności.

e. l. f Cosmetics

e. l. f Cosmetics wykorzystała uwielbienie publiczności TikTok do chwytliwego tańca i muzyki, tworząc dwa oryginalne jingle - Eyes. Usta. Face. i Eyes. Usta. Twarz. Safe. Stały się one wirusowe, inspirując użytkowników do tańca zarówno online, jak i w prawdziwych miejscach, takich jak kluby.

Opierając się na tym rozmachu, uruchomili reality show o nazwie Eyes. Lips. Famous. Najlepsi zwycięzcy otrzymają udział w obozie kosmetycznym, rok darmowych produktów i 5 000 dolarów sponsoringu.

Wnioski: Używanie muzyki wirusowej, łączenie zaangażowania cyfrowego i rzeczywistego oraz kreatywne rozszerzanie narracji kampanii.

ASOS

ASOS uruchomił wyróżniającą się kampanię #AySauce w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, współpracując z 25 twórcami, aby zainspirować odbiorców do zaprezentowania swoich ulubionych trzech strojów.

Trzytygodniowa kampania była skierowana przede wszystkim do aktywnych społecznie młodszych grup demograficznych i oferowała uczestnikom szansę na pojawienie się ich zawartości w TopView TikTok, zbadanie wyników i reklam ASOS.

Poza tą inicjatywą, ASOS zainwestował w reklamy w kanale i współpracował z Byte w celu stworzenia rozszerzonych doświadczeń, takich jak wirtualne filtry i markowe efekty, zwiększając swój zasięg i interaktywność.

Wnioski: Połączenie partnerstwa twórców z funkcjami AR i interaktywnymi wyzwaniami sprzyja wysokiemu poziomowi uczestnictwa i świadomości marki.

Zwiększanie zasięgu marki na TikTok

Aby zwiększyć zasięg marki na TikTok, musisz tworzyć autentyczną, angażującą zawartość, która jest zgodna z popularnymi tematami i rezonuje z Twoją osobowością użytkownika. Możesz także korzystać z partnerstw i narzędzi reklamowych, takich jak reklamy w kanale, efekty marki i wyzwania hashtagowe.

Nie jest to tak trudne, jak się wydaje. Przyjrzyjmy się kilku podstawowym strategiom, które możesz dodać do swojej marketingowej listy kontrolnej, aby zwiększyć swój zasięg. 💫

Wykorzystaj algorytm TikTok

Wykorzystaj potężny algorytm TikTok, tworząc przyciągające uwagę wideo, które wywołują interakcje, takie jak udostępnianie i komentarze.

Algorytm nadaje priorytet zawartości na podstawie interakcji użytkowników, informacji wideo i ustawień urządzenia. Oto kilka podstawowych sposobów optymalizacji zasięgu:

Twórz angażującą zawartość, która przyciąga uwagę w ciągu pierwszych kilku sekund

Zachęcaj do interakcji, w tym polubień, komentarzy i udostępniania, aby zwiększyć widoczność zawartości

Publikuj konsekwentnie, aby pokazać, że jesteś aktywnym użytkownikiem

Wypróbuj narzędzia analityczne TikTok, aby monitorować wydajność zawartości i wprowadzać ulepszenia. Analizuj wskaźniki, takie jak widoki, polubienia, udostępnianie i dane demograficzne odbiorców docelowych, aby zrozumieć, co działa najlepiej i udoskonalać strategie w czasie.

Wbudowane w aplikację narzędzia do edycji pomagają tworzyć angażującą wizualnie zawartość, która rezonuje z odbiorcami. Zewnętrzne narzędzia, takie jak CapCut i Movavi Video Editor, oferują szeroki zakres szablonów, efektów i płynną integrację muzyki do tworzenia wysokiej jakości wideo.

Ulepsz swoje materiały wizualne za pomocą funkcji takich jak filtry, przejścia i nakładki na tekst, aby uczynić zawartość bardziej dynamiczną i profesjonalną.

Przyjazne przypomnienie: Aby dotrzeć do nowych odbiorców, twórz krótkie, wysokiej jakości wideo z mocną oprawą wizualną, wyczyszczonymi podpisami i natychmiastowym zaangażowaniem (np. przyciągające wzrok intro), aby zwiększyć swoje szanse na pojawienie się na stronie "Dla Ciebie".

Tworzenie angażującej zawartości

Aby przyciągnąć uwagę odbiorców, musisz tworzyć angażującą zawartość. Ale jak to zrobić? Skup się na:

Storytelling

Samouczki i filmy instruktażowe

Humor i trendy

ClickUp Brain to wszechstronne narzędzie AI do mediów społecznościowych, które pomaga usprawnić dane powstania. Dostarcza scentralizowany hub dla pomysłów, spostrzeżeń i inspiracji. Niezależnie od tego, czy chodzi o kreatywne wideo, pomysły na TikTok, pisanie podpisów czy projektowanie strategii hashtagów, asystent oparty na AI upraszcza ten proces.

Generuj podpisy, twórz pomysły na wideo i planuj zawartość wirusową za pomocą ClickUp Brain

Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić pomysł na zawartość lub temat do ClickUp Brain, a otrzymasz dopasowane sugestie, takie jak chwytliwe nagłówki, koncepcje wideo i trendy, które rezonują z odbiorcami.

⚙️ Bonus: Naucz się automatyzacji danych powstania przy użyciu AI.

Współpraca z influencerami

Współpracuj z influencerami TikTok, którzy są zgodni z wartościami i odbiorcami Twojej marki. Influencerzy zbudowali zaufanie wśród swoich obserwujących, dzięki czemu ich referencje są potężne. Możesz użyć:

Zawartość sponsorowana

Wyzwania związane z marką

Przejęcia influencerów

Pro Tip: Możesz tworzyć "Duety", w których możesz występować razem z innym wideo i "Stitch", aby włączyć klipy innych do swojej zawartości. Sprzyja to współpracy i interakcji między twórcami.

Hashtagi to potężne narzędzia marketingowe TikTok do kategoryzowania zawartości i angażowania się w trendy. Zawarcie od trzech do pięciu dobrze dobranych hashtagów w podpisach zapewnia idealną równowagę, aby zmaksymalizować widoczność bez zaśmiecania postu.

Skoncentruj się na etykietach, które są zgodne z głosem Twojej marki i popularną zawartością. Korzystaj z narzędzi takich jak Centrum kreatywne TikTok, funkcje autouzupełniania i analiza konkurencji, aby znaleźć odpowiednie hashtagi.

Pro Tip: Eksperymentuj z różnymi kombinacjami hashtagów, zachowując trafność, aby skutecznie zwiększyć zasięg.

Aktywny kontakt z obserwującymi

Wchodź w interakcje z odbiorcami, odpowiadając na komentarze, uczestnicząc w wyzwaniach lub organizując sesje na żywo. Budowanie autentycznych połączeń wzmacnia lojalność i sprzyja rozwojowi.

Możesz również połączyć się z publicznością poprzez:

Docenianie zawartości generowanej przez użytkowników

Rozpoczynanie rozmów od pytań lub ankiet

Tworzenie zawartości na podstawie informacji zwrotnych

Planowanie zawartości i tworzenie harmonogramu publikowania

Zachowaj spójność i porządek w harmonogramie publikowania postów, korzystając z narzędzi do zarządzania projektami w mediach społecznościowych.

Jedną z takich doskonałych aplikacji jest ClickUp Marketing Software. 🤩

Pomoże ci to zaplanować kalendarze zawartości, śledzić postępy i zapewnić terminowe publikowanie, co jest niezbędne do utrzymania zaangażowania na TikTok.

Przyjrzyjmy się niektórym jego funkcjom, aby wesprzeć Twoją strategię TikTok. ⚒️

Dokumenty ClickUp

Twórz zagnieżdżone strony w ClickUp Docs dla różnych kampanii TikTok

ClickUp Docs to najlepsze narzędzie do współpracy dla teamów pracujących nad zawartością TikTok. Centralizuje proces przeglądania i udoskonalania pomysłów w jednym miejscu.

Dzięki elastyczności opartej na chmurze możesz tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty, aby organizować plany kampanii, przygotowywać scenariusze wideo lub tworzyć kalendarze zawartości.

Funkcja zagnieżdżonych stron pozwala hierarchicznie uporządkować recenzje, dzieląc długie kampanie TikTok na łatwe w zarządzaniu sekcje, takie jak briefy kreatywne, listy hashtagów i harmonogramy postów.

Możesz także współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że wszyscy są zgodni.

Przygotowując kampanie TikTok, zespoły mogą osadzać wersje robocze wideo, analizy lub określone zadania bezpośrednio w Dokumentach w celu ich sprawdzenia.

ClickUp Chat

Zachowaj wszystkie rozmowy marketingowe w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat

ClickUp Chat to idealne narzędzie do omawiania strategii TikTok ze swoim zespołem. Możesz bezpośrednio współpracować nad popularnymi wyzwaniami TikTok, pomysłami na wideo lub współpracą z influencerami na platformie.

Co więcej, połącz te rozmowy z zadaniami, takimi jak planowanie postów, tworzenie zawartości wideo lub analizowanie wskaźników zaangażowania.

Dzięki funkcjom opartym na AI można zautomatyzować tworzenie zadań na podstawie rozmów, oszczędzając kluczowy czas.

Przypisuj wyraźne elementy akcji za pomocą ClickUp Assign Comments

Współpracując ze swoim zespołem nad tworzeniem zawartości TikTok, możesz użyć ClickUp Assign Comments, aby przypisać określone zadania lub opinie do odpowiedzialnych członków zespołu. Odbywa się to w ramach Dokumentów, aby wszystko usprawnić.

Na przykład, jeśli ktoś musi przejrzeć wideo przed jego opublikowaniem lub zatwierdzić podpis, możesz przypisać mu ten komentarz, zapewniając szybkie działania następcze i odpowiedzialność.

Pulpity ClickUp

Wizualizuj statystyki kampanii i postępy dzięki pulpitom ClickUp

Pulpity ClickUp zapewniają przejrzysty sposób monitorowania i ulepszania kampanii TikTok za pomocą konfigurowalnych kart. Karty te umożliwiają śledzenie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak widoki, zaangażowanie i wzrost liczby obserwujących.

Wizualizuje te dane za pomocą wykresów i diagramów, aby dostrzec trendy i zidentyfikować najskuteczniejszą zawartość, umożliwiając dostosowanie strategii w czasie rzeczywistym.

Możesz spersonalizować pulpity, aby odzwierciedlały cele kampanii; są one aktualizowane automatycznie, aby zapewnić, że pracujesz z najnowszymi danymi.

Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Pobierz szablon Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu i śledzeniu zawartości mediów społecznościowych.

Kalendarz ClickUp Modern Social Media to doskonały sposób na łatwe zarządzanie kampaniami TikTok. Niezależnie od tego, czy prowadzisz jedno konto, czy wiele kampanii TikTok, ten szablon mediów społecznościowych pomoże Ci być na bieżąco z każdym postem i wskaźnikami wydajności.

Zawiera również narzędzia do wizualizacji danych w celu pomiaru powodzenia. Nie tylko TikTok, organizuje i planuje zawartość w różnych kanałach mediów społecznościowych.

Wyzwania i wady marketingu na TikTok

Chociaż TikTok oferuje ogromne możliwości angażowania młodszych odbiorców, nie jest pozbawiony wyzwań. Od wysokich kosztów reklamy po wymagania dotyczące zawartości, poruszanie się po platformie wymaga starannego przemyślenia.

Przyjrzyjmy się niektórym z jego wad. 👇

Wysokie koszty reklamy: Minimalne wydatki na reklamę zaczynają się od 500 USD, przy stawkach kosztu promila (CPM) około 10 USD, co czyni go mniej dostępnym dla małych firm

Wąski zasięg demograficzny: Przeważnie młodsza publiczność ogranicza zaangażowanie marek mających na celu starsze grupy demograficzne

Wymagania dotyczące zawartości: Wyłączne poleganie na zawartości wideo zwiększa koszty i złożoność produkcji

Ryzyko reputacyjne: Towarzyszenie kontrowersyjnym trendom lub niewłaściwej zawartości może zaszkodzić wizerunkowi marki

Moderacja zawartości: Ekspozycja na nieodpowiednie materiały lub wirusowe wyzwania stwarza dodatkowe ryzyko dla marek

Wygraj kampanie TikTok dzięki ClickUp

TikTok nadal napędza wysiłki marketingowe online, ponieważ marki starają się wyprzedzać trendy, aby prosperować na platformie. Od kampanii wirusowych po sprytne współprace, powodzenie na TikTok wymaga kreatywności, spójności i zdolności adaptacyjnych; wszystko to wymaga konsekwentnego planu i organizacji.

ClickUp to wszechstronne narzędzie, które upraszcza cykl pracy, zapewniając platformę typu "wszystko w jednym". Dzięki funkcjom takim jak Dokumenty do tworzenia danych powstania, Brain do burzy mózgów i Chat do płynnej komunikacji, zarządzanie strategią TikTok nigdy nie było łatwiejsze.

