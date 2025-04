ProWritingAid kontra Grammarly: Znajdź najlepszego asystenta pisania dla siebie

Czy kiedykolwiek utknąłeś przy pisaniu ważnego e-maila i spędziłeś 30 minut męcząc się nad jego sformułowaniem? Czy brzmisz wystarczająco pewnie? Wystarczająco uprzejmie? Wystarczająco asertywnie? A może obsesyjnie sprawdzasz swój dokument, desperacko próbując poprawić każdy nieuczciwy przecinek i niezręczne zdanie?

Pisanie czasami wydaje się magiczną sztuczką. Jednak dopracowany e-mail, notatka lub długa wiadomość zwiększają wartość marki osobistej, a dobrze napisany wpis na blogu i bezbłędny tekst marketingowy zwiększają sprzedaż i lojalność.

Jak jednak konsekwentnie do tego dążyć? Odpowiedzią jest narzędzie wspomagające pisanie oparte na AI. Na tym blogu omówimy dwa niezwykle popularne obecnie narzędzia wspomagające pisanie: Grammarly i ProWritingAid. ✅

Jeśli zastanawiasz się, który z nich jest lepszy, jesteśmy tutaj, aby rozpakować niuanse debaty ProWritingAid vs Grammarly i uprościć twoją decyzję. Przedstawimy nawet inne narzędzie, które oferuje to, co Grammarly i ProWritingAid, a nawet więcej! 🌱

Co to jest ProWritingAid?

via ProWritingAid ProWritingAid to wszechstronny asystent pisania, zaprojektowany do identyfikowania i poprawiania błędów gramatycznych. Dostarcza również informacji na temat poprawy stylu i ogólnej jakości pisania.

ProWritingAid został zaprojektowany, aby być twoim partnerem w procesie pisania, niezależnie od tego, czy tworzysz wciągającą powieść, czy wnikliwy wpis na blogu.

ProWritingAid Funkcje

To narzędzie do pisania ma kilka funkcji, z których wszystkie zostały stworzone z myślą o doskonaleniu pisania. Od sprawdzania gramatyki i narzędzi do parafrazowania po dogłębną krytykę, ProWritingAid to wszechstronny wybór.

Oto funkcje, które wyróżniają się dla pisarzy chcących poprawić swoje rzemiosło:

Funkcja #1: Sprawdzanie gramatyki

via ProWritingAid Podstawową funkcją w arsenale tego narzędzia jest sprawdzanie gramatyki w czasie rzeczywistym. Kontrole te obejmują istotne aspekty, takie jak problemy gramatyczne, błędy interpunkcyjne i niespójności stylu.

ProWritingAid wyjaśnia również każdą sugestię, co ułatwia rozwój umiejętności pisarzom, którzy chcą zrozumieć zmiany i swoje błędy gramatyczne. ✅

Funkcja #2: Przeformułowanie

Oprócz sprawdzania gramatyki, ProWritingAid oferuje funkcję Rephrase, która pomaga dostosować zawartość do własnych potrzeb.

Funkcja ta dostarcza potężnych sugestii, które przekształcają zdania, czyniąc je bardziej formalnymi lub nieformalnymi, dłuższymi lub krótszymi i zapewniając, że brzmią płynnie. Dodatkowo, możesz wzbogacić swój tekst o szczegóły sensoryczne - a wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Rephrase sugeruje do trzech alternatyw dla wybranych zdań. Zmiany są również zaznaczane pogrubioną czcionką, dzięki czemu są łatwe do zauważenia. ✅

🧠 Ciekawostka: Globalny rynek oprogramowania asystentów pisania AI miał w 2023 roku wartość 1,7 mld $$a i ma doświadczyć wyjątkowego wzrostu w nadchodzących latach, przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) przekraczającej 25% od 2024 do 2032 roku .

Funkcja #3: Raport krytyczny

Szukasz dogłębnej analizy? Raport krytyczny ProWritingAid pełni funkcję analizy różnych aspektów twojego tekstu, od siły, jasności i spójności po styl pisania, ton i potencjalne ulepszenia.

Jeśli szukasz spostrzeżeń na temat nadużywanych słów lub różnic w długości zdań, tutaj je znajdziesz. Raportowanie jest idealne dla profesjonalistów ze wszystkich branż, od edukacyjnej po redakcyjną. Funkcja ta, w połączeniu z Rephrase, pomaga nowym pisarzom rozwijać i doskonalić swój styl pisania. ✅

Funkcja #4: Iskry

"Sparks" to dedykowana funkcja ProWritingAid oparta na AI, która poprawia i inspiruje pisanie. Oferuje ona dwie główne funkcje: "Sparks Edit" i "Sparks Continue"

"Sparks Edit" dostarcza sugestie dotyczące poprawy czytelności, dodawania szczegółów sensorycznych, podsumowywania zawartości, zmiany czasu lub perspektywy i nie tylko.

"Sparks Continue" pomaga przezwyciężyć blokadę pisarską, generując nowe pomysły na zawartość, takie jak linie dialogowe, analogie lub kontrargumenty, w oparciu o istniejący tekst.

ProWritingAid Pricing

Free

Premium: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Premium Pro: $36/miesiąc na użytkownika

via Grammarly Grammarly to innowacyjny asystent pisania oparty na AI. Jego podstawowe sugestie dotyczące pisania koncentrują się na poprawności, jasności, zaangażowaniu i dostarczaniu.

Grammarly koncentruje się przede wszystkim na ulepszaniu i doskonaleniu ludzkich umiejętności pisania poprzez różne funkcje, w tym dostarczanie sugestii dotyczących jasności i tonu.

Algorytmy AI są bardziej generatywne i wszechstronne w porównaniu do innych narzędzi. Grammarly wspiera tworzenie i ciągłe ulepszanie wierszy, e-maili, wiadomości na czacie i komunikacji strategicznej.

Funkcje Grammarly

Zestaw narzędzi Grammarly jest bardzo rozszerzony. Funkcje te można łatwo zastosować do wszystkiego, od sprawdzania gramatyki po coaching strategiczny.

Oto cztery funkcje, które stanowią rdzeń jego funkcji.

Funkcja #1: Sprawdzanie gramatyki i pisowni

Po pierwsze, redaktor Grammarly identyfikuje nieścisłości gramatyczne, błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Oczywiste w przypadku aplikacji zawierającej w nazwie słowo "gramatyka", prawda?

Jednak oprócz oznaczania błędów, ten moduł sprawdzania gramatyki podkreśla rzeczy, które można poprawić w odniesieniu do szerokich kategorii (poprawność) i punktów skupienia (pisownia). Daje to przegląd tego, co można poprawić, bez poświęcania zbyt wiele czasu na naukę punktów.

Zaawansowane algorytmy Grammarly zajmują się nawet bardziej złożonymi problemami, takimi jak niezgodność podmiotu z czasownikiem lub niewłaściwe modyfikatory! ✅

**Wczesne programy do sprawdzania pisowni opracowane dla komputerów osobistych w latach 80. są często uważane za pierwszych inteligentnych asystentów pisania!

Funkcja #2: Przepisywanie akapitów

Oprócz funkcji sprawdzania gramatyki AI, funkcja przepisywania akapitów wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, aby oferować kompleksowe sugestie dotyczące pisania całych akapitów. Dostępna w wersji Grammarly Premium, wykrywa możliwości poprawy i dostarcza przepisaną wersję danego akapitu.

Znacznie skracając czas edycji, zwłaszcza w pierwszych wersjach roboczych, można zastosować wiele ulepszeń jednocześnie, poprawiając przejrzystość, spójność i ogólną jakość. ✅

Funkcja #3: Konfigurowalne cele i sugestie tonu

Przed rozpoczęciem edycji całego dokumentu w wersji internetowej lub aplikacji, narzędzie do edycji w Grammarly pozwala użytkownikom na ustawienie konkretnych celów.

Obejmują one domenę, intencję, odbiorców i formalność - kluczowe czynniki skutecznej komunikacji. Na podstawie dokonanego wyboru Grammarly dostosowuje swoje opinie, aby zasugerować ulepszenia.

Kolejną dodatkową funkcją jest sugestia tonu. Określa ona sposoby na zwiększenie pewności siebie i pozytywnego nastawienia w tekście. Grammarly sygnalizuje niejednoznaczne wyrażenia, takie jak "myślę", "może" lub "nie", oferując alternatywy, które sprawią, że wiadomość będzie bardziej asertywna i jasna. ✅

Funkcja #4: Wykrywanie AI i sprawdzanie plagiatu

Zintegrowane z platformą Grammarly, narzędzie do sprawdzania plagiatu i sprawdzania tekstu AI współpracują ze sobą, aby promować oryginalność i przestrzegać etycznych standardów pisania.

Narzędzie do sprawdzania plagiatu Grammarly skanuje tekst w oparciu o miliardy stron internetowych i prac naukowych, aby zidentyfikować potencjalne instancje plagiatu. Podświetlając fragmenty, które pasują do istniejących źródeł, to narzędzie do sprawdzania plagiatu zapewnia oryginalność pracy i zachowuje integralność edukacyjną i zawodową.

Funkcja sprawdzania tekstu AI w Grammarly wykrywa zawartość generowaną przez sztuczną inteligencję. Analizując wzorce i struktury tekstu, identyfikuje fragmenty, które mogły zostać stworzone przy użyciu narzędzi AI. ✅

Ceny Grammarly

Free

Pro: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Chociaż przeanalizowaliśmy podstawowe funkcje i unikalne cechy każdego narzędzia, wybór jednego z nich wymaga bliższego przyjrzenia się jego funkcjom i wymaganiom użytkowników. Porównajmy je bezpośrednio w kluczowych funkcjach:

Funkcja #1: Sprawdzanie pisowni i gramatyki

ProWritingAid i Grammarly zostały zaprojektowane w celu wyłapywania i poprawiania błędów.

Ale który z nich robi to lepiej?

Funkcja ProWritingAid Grammarly Spelling and Grammar Checkers ProWritingAid podkreśla subtelne problemy stylistyczne, stronę bierną i błędy w strukturze zdań, aby nadać zawartości logiczny przepływ. Jego wyjaśnienia pomagają również użytkownikom uczyć się na błędach. Z drugiej strony Grammarly zapewnia szybkie i dokładne sprawdzanie pisowni i interpunkcji. Algorytmy AI wykrywają nawet złożone błędy gramatyczne, a przyjazny dla użytkownika układ Grammarly zwiększa wydajność i ogólne wrażenia.

zwycięzca: Podczas gdy wgląd w gramatykę ProWritingAid jest godny pochwały, szersze wykrywanie błędów Grammarly i dopracowany interfejs użytkownika sprawiają, że jest on znacznie wygodniejszy. Ostatecznie, Grammarly wygrywa w tej kategorii

Funkcja #2: Analiza zawartości

Skuteczność narzędzia w analizie zawartości odgrywa kluczową rolę w identyfikacji ulepszeń w jakości i przepływie tekstu.

Funkcja ProWritingAid Grammarly ProWritingAid oferuje szczegółowy wgląd w różnorodność długości zdań, powtarzające się słowa i niejasne sformułowania, a jego raporty krytyki podkreślają również nierównowagę stylistyczną i słabości strukturalne. Jest to świetne rozwiązanie dla pisarzy szukających wskazówek. Grammarly dostarcza sugestii ukierunkowanych na przejrzystość, identyfikuje fragmenty zawierające błędy i oferuje opcje przeformułowania. Jego analiza skłania się ku czytelności i zaangażowaniu użytkownika, ułatwiając tworzenie wyrazistej, bezpośredniej prozy. Podejście Grammarly jest odpowiednie dla tych, którzy cenią sobie wydajność.

zwycięzca: *rozbudowana analiza i szczegółowe porównanie *ProWritingAid dają mu przewagę w udoskonalaniu zawartości.

Funkcja #3: Sugestie dotyczące stylu i tonu

Każdy pisarz dąży do uzyskania stylu i tonu, który skutecznie przekazuje treść, historię i głos. Które z tych narzędzi lepiej to umożliwia?

Funkcja Grammarly ProWritingAid pomaga zachować spójność głosu i poprawia tempo, wpływ emocjonalny i dobór słów. Sugeruje również zastąpienie niejasnych zwrotów i ograniczenie pasywnych konstrukcji. Ten rodzaj porad ma na celu elementy stylistyczne i przemawia do pisarzy skupionych na literaturze. Grammarly poprawia styl, sugerując asertywne tony i usuwając język zabezpieczający. Dostosowanie tonu jest intuicyjne, przewidując reakcje czytelnika i dopracowując tekst. Ostateczne przesłanie Grammarly dotyczy rezonowania z odbiorcami.

Zwycięzca: Podczas gdy oba narzędzia dostarczają pomocnych informacji zwrotnych, przewodniki po stylach i modele wykrywania tonu ProWritingAid wydają się bardziej realistyczne i kontekstowe.

Funkcja #4: Wykrywanie plagiatu

Zarówno Grammarly, jak i ProWritingAid różnią się od siebie w tej kategorii. To powiedziawszy, jako istotny aspekt pisania, ważne jest, aby zrozumieć ich funkcję w wykrywaniu plagiatu:

Funkcja ProWritingAid Grammarly Wykrywacz plagiatu w ProWritingAid to płatny dodatek, który porównuje tekst z różnymi źródłami, pomagając zidentyfikować potencjalne duplikaty lub nieumyślne kopiowanie. Wbudowane narzędzie do sprawdzania plagiatu Grammarly wykorzystuje ogromną bazę danych, aby szybko wyróżnić pokrywające się treści i zasugerować odpowiednie cytaty. To kompleksowe wykrywanie jest idealne do pisania tekstów akademickich lub profesjonalnych, które wymagają autentyczności.

zwycięzca: Podczas gdy narzędzie ProWritingAid jest zdolne, jego oddzielny zakup i nieco mniej intuicyjny interfejs stawiają je w niekorzystnej sytuacji. *zintegrowane podejście i baza danych *Grammarly dają mu przewagę.

Funkcja #5: Integracje i kompatybilność

Przechodzenie od dokumentów do asystentów pisania sprawia, że sprawy stają się bardziej skomplikowane i frustrujące. Właśnie dlatego integracje i kompatybilność są tak istotne:

Funkcja ProWritingAid Grammarly Integracje i kompatybilność ProWritingAid integruje się ze Scrivener, Microsoft Word, Dokumentami Google i popularnymi przeglądarkami. Jego aplikacja komputerowa pozwala kreatywnym pisarzom i autorom pracować z wieloma formatami. Grammarly również do zrobienia. Grammarly działa również płynnie z klientami poczty e-mail, platformami mediów społecznościowych i systemami zarządzania zawartością. Rozszerzenie do przeglądarek i klawiatury mobilne zapewniają natychmiastowe wsparcie wszędzie tam, gdzie piszesz.

zwycięzca: Podczas gdy ProWritingAid obejmuje podstawowe funkcje, Grammarly oferuje szerszą kompatybilność z różnymi platformami. Oba narzędzia ułatwiają łatwą i dostępną pomoc w pisaniu, więc wszystko zależy od potrzeb. ⚖️

Zwróciliśmy się do Reddit, aby odkryć popularną opinię na temat ProWritingAid vs. Grammarly, a konsensus jest intrygujący.

Przestrzenie Reddit zazwyczaj zgadzają się z ideą, że ProWritingAid zagłębia się w styl i czytelność, podczas gdy Grammarly wyróżnia się jako potęga gramatyki i pisowni do szybkiej, dopracowanej edycji. Większość zgadza się, że mocne strony Grammarly i ProWritingAid zaspokajają potrzeby różnych typów pisarzy. 🤓

📢 Jeden użytkownik ujął to najlepiej:

ProWritingAid jest bardziej jak redaktor, który pomaga mi uczynić moje pisanie lepszym. Używam Grammarly, gdy jestem całkowicie zakończony, aby znaleźć małe błędy gramatyczne / ortograficzne jako ostateczny szlif

📢 Jednak w niektórych kontekstach, takich jak pisanie oficjalnych dokumentów, Grammarly bierze górę za niektórzy użytkownicy :

_Grammarly jest pierwszym wyborem. Jest znacznie lepszy w poprawianiu gramatyki. ProWritingAid jest zaprojektowany bardziej pod kątem stylu i tempa w kontekście twórczym i byłby bardziej odpowiedni dla powieściopisarza

💡 Pro Tip: Właściwa dokumentacja jest niezbędna dla wydajnych operacji, transferu wiedzy i podejmowania decyzji. Jednak często staje się to żmudne i wymaga znacznego nakładu czasu i zasobów. Jednakże, wykorzystanie AI to świetny sposób aby umożliwić płynny proces tworzenia i zarządzania dokumentacją.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla ProWritingAid vs. Grammarly

Pomiędzy Grammarly i ProWritingAid, może się wydawać, że znalazłeś już wszystko, czego potrzebujesz oprogramowanie wspomagające pisanie ale to dopiero początek.

Komunikacja to tylko połowa równania, niezależnie od tego, czy przygotowujesz dokumenty biznesowe, czy powieść fabularną. Każdy cel lub zadanie jest częścią większego projektu. Właśnie dlatego potrzebujesz połączenia pomocy w pisaniu i zarządzanie projektami .

Nawet wtedy narzędzia zwiększające wydajność muszą do zrobienia coś więcej niż tylko poprawienie pisania lub gramatyki - muszą dać użytkownikom zintegrowane, praktyczne rozwiązania.

Zanim wpadniesz w panikę na myśl o znalezieniu jednego narzędzia do zrobienia wszystkiego, poznaj ClickUp . w przeciwieństwie do Grammarly, ProWritingAid i innych tradycyjnych narzędzi wspomagających pisanie, ClickUp łączy najlepsze funkcje pisania, współpracy i zarządzania zadaniami w jednym ekosystemie. ✨

Oto jak ClickUp przyćmiewa Grammarly i ProWritingAid na trzy kluczowe sposoby:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

bezproblemowe dopracowywanie zawartości, edytowanie szkiców i podsumowywanie briefów dzięki ClickUp Brain_

Chcesz narzędzia opartego na AI, które zmieni funkcje pomocy w pisaniu i sprawdzania gramatyki? ClickUp Brain zapewnia to i jeszcze więcej. To oparte na AI narzędzie oferuje inteligentne ulepszenia pisania, podobne do ProWritingAid i Grammarly, ale z dodatkową przewagą. **Dla pisarzy sprawdza gramatykę, poprawia frazowanie, poprawia ton i dostosowuje styl zawartości

Jednak Brain nie poprzestaje na sugerowaniu poprawek gramatycznych lub stylistycznych - podnosi zawartość na wyższy poziom, oferując praktyczne zalecenia dostosowane do celów projektu. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz ofertę dla klienta, czy tworzysz idealny e-mail, rozumie kontekst. Optymalizuje pisanie pod kątem przejrzystości, stylu i wpływu, pozostając zintegrowanym z cyklem pracy.

Mózg dalej automatyzacja generowania oryginalnej zawartości , podsumowuje dokumenty i analizuje jakość mojej pracy. Jeśli potrzebujesz wglądu w przechowywane zasoby lub sieć, to Narzędzie do pisania AI ma cię.

ClickUp Brain również dostarcza pomysłów, podpowiedzi i wskazówki dotyczące skutecznej burzy mózgów, nawet w wersji Free. 🤖

ClickUp's One Up #2: Dokumenty ClickUp

bezproblemowe tworzenie i formatowanie zawartości, przechowywanie i organizowanie dokumentów oraz współpraca w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs_

Kolejną funkcją wyróżniającą ClickUp jest dedykowane narzędzie do tworzenia dokumentacji, ClickUp Docs To narzędzie posiada bogaty format i wsparcie dla Markdown, aby pomóc w tworzeniu angażującej zawartości. Docs umożliwia również osadzanie obrazów, tablic i klipów

Trochę kontekstu: Wszystkie te funkcje są podstawowe lub nie istnieją w innych narzędziach wspomagających pisanie! **ClickUp Docs jest wyposażony w Brain, który umożliwia sprawdzanie gramatyki na żywo i wbudowaną automatyzację

Co więcej, ClickUp Docs zapewnia łatwy w użyciu wspólne pisanie umożliwiając zespołom współtworzenie, edytowanie i organizowanie zawartości w czasie rzeczywistym. Ponadto, gdy trzeba połączyć Dokumenty z zadaniami, oś czasu i cele, można to zrobić za pomocą jednego kliknięcia - optymalizując komunikację i realizację.

Gdy dokument jest gotowy, ClickUp Docs umożliwia eksportowanie go w wielu formatach i udostępnianie linków dostępu. 📑

💡 Quick Hack: Podczas korzystania z ClickUp Docs, kliknij znak wiki na górze pliku Docs. Spowoduje to dodanie informacji do efektywnej wiki zarządzania zasobami i wiedzą ClickUp Brain.

ClickUp's One Up #3: Zadania ClickUp

Tworzy zadania z tekstu i bezpośrednio łączy kamienie milowe projektu w plikach doc za pomocą ClickUp Brain opartego na AI

To właśnie tutaj ClickUp naprawdę błyszczy. Wyobraź sobie, że pracujesz nad propozycją projektu w Dokumentach, identyfikujesz możliwe do wykonania kroki i natychmiast przekształcasz je w zadania bez opuszczania dokumentu. Zadania ClickUp jest idealnym narzędziem do tego celu.

Wraz z Brain, Tasks sprawia, że jest to możliwe, analizując zawartość i automatycznie sugerując podzadania, terminy i osoby przypisane, dzięki czemu można bez wysiłku ustawić cele i śledzić terminy. Ta funkcja wypełnia lukę między kreatywnością a wykonaniem, zapewniając, że żaden świetny pomysł nie zostanie utracony.

Dostępna jest również przestrzeń na dodawanie załączników i udostępnianie dokumentów, a także wbudowane powiadomienia i przypomnienia, które pozwalają śledzić postępy. 🛠️

Popraw i udoskonal swoje teksty dzięki ClickUp

Dopracowana, atrakcyjna zawartość zwiększa liczbę wyświetleń, sprzedaż, a nawet zyski. Ponieważ branże i konsumenci pragną więcej informacji, odpowiedni asystent pisania nie jest już opcjonalny - jest niezbędny.

Zrozumienie niuansów robi różnicę, gdy rozważa się popularne narzędzia, takie jak ProWritingAid i Grammarly. Po co jednak zadowalać się narzędziem, które tylko udoskonala pisanie lub poprawia gramatykę, skoro można mieć platformę, która robi to wszystko?

ClickUp łączy najlepszą pomoc w pisaniu, współpracę i zarządzanie zadaniami w intuicyjnej platformie. Dzięki sugestiom pisania opartym na AI, płynnej integracji dokumentów i możliwości przekształcania pomysłów w wykonalne zadania, ClickUp bez wysiłku przenosi Cię od pomysłu do realizacji. ⚡

Pożegnaj się z żonglowaniem wieloma narzędziami i przywitaj się ze zoptymalizowanym, kompleksowym rozwiązaniem. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i skorzystaj z transformacyjnej pomocy w pisaniu i projektach!