Jak badanie kontekstowe może odmienić badania UX?

Załóżmy, że pracujesz nad aplikacją asystencką dla nauczycieli. Aby naprawdę zrozumieć, jak będą z niej korzystać, musisz zobaczyć ich w klasie, gdzie wykonują wiele zadań jednocześnie i radzą sobie z ciągłymi przerwami.

Obserwowanie ich w akcji może pomóc dostrzec prawdziwe wyzwania, takie jak zarządzanie technologią podczas nauczania. Takie podejście pomaga zaprojektować rozwiązanie, które pasuje do ich codziennej rutyny.

Badania pokazują, że 42% niestandardowych klientów jest skłonnych zapłacić więcej za bardziej przyjazne i przyjazne doświadczenie, a firmy koncentrujące się na doświadczeniu klienta widzą bardziej zaangażowanych pracowników.

Badanie kontekstowe daje cenny wgląd w tworzenie projektów, które spełniają potrzeby użytkowników. W tym wpisie na blogu omówimy badanie kontekstowe, jego kluczowe kroki i przykłady, które pomogą ci we własnych badaniach.

Czym jest badanie kontekstowe?

Badanie kontekstowe polega na obserwowaniu użytkowników aplikacji w ich naturalnym kontekście, aby zrozumieć ich działania i wpływ ich myśli na te działania.

To praktyczne podejście pomoże ci zobaczyć, jak ludzie mogą korzystać z twojej aplikacji, zidentyfikować funkcje, które lubią i stać się bardziej niestandardowym .

Badanie kontekstowe a badanie na polu

W przypadku badania terenowego znajdujesz się w środku izby przyjęć, po cichu obserwując, jak funkcjonują pielęgniarki i próbując zrozumieć ich dzień, aby móc stworzyć dla nich skuteczną aplikację za pomocą Narzędzia do projektowania UX . Ale nie wchodzisz z nimi w interakcję.

Dzięki zapytaniom kontekstowym można się z nimi połączyć.

Oto jak badanie kontekstowe różni się od badania na polu.

Aspekt Dochodzenie kontekstowe Badanie w terenie poziom interakcji Wysoki; wymaga aktywnego zaangażowania uczestników Niski; głównie obserwacja bez przerywania Zbieranie danych Łączy obserwację z badaniem w terenie koncentruje się tylko na danych obserwacyjnych Zbieranie danych Łączy obserwację z wywiadami w czasie rzeczywistym Koncentruje się tylko na danych obserwacyjnych Rola użytkownika Użytkownicy prowadzą sesję jako eksperci merytoryczni Użytkownicy są biernymi podmiotami obserwacji Elastyczność Możliwość dostosowania na podstawie odpowiedzi uczestników Mniejsza możliwość dostosowania; podąża za z góry określonym planem obserwacji Głębia wglądu Zapewnia głęboki wgląd w motywacje i kontekst użytkownika Oferuje szeroki wgląd w zachowanie użytkownika

Kluczowe elementy badania kontekstowego

To, co ludzie mówią, co ludzie robią i to, co mówią, że robią, to zupełnie różne rzeczy

Margaret Mead, amerykańska antropolog kultury

Metoda badania kontekstowego pozwala obserwować każdy aspekt interakcji użytkownika, aby zrozumieć, co jest ważne.

Przyjrzyjmy się trzem zasadom badania kontekstowego.

1. Obserwacja

Aby uzyskać prawdziwe spostrzeżenia, wejdź do świata użytkownika - bądź muchą na ścianie w jego obszarze roboczym, w domu lub gdziekolwiek wchodzi w interakcję z produktem.

Projektujesz szybszy system skanowania dla baristy? Zwróć uwagę na skróty, sprytne obejścia lub okazjonalne przewracanie oczami. Każde westchnienie lub spojrzenie na zegarek jest wskazówką. Zanotuj to wszystko!

Ta obserwacja z pierwszej ręki daje ci surowy, niefiltrowany wgląd w to, co robią, dlaczego to robią i co ich napędza - lub frustruje.

2. Zapytanie

Teraz nadszedł czas, aby zaangażować użytkowników w wywiad kontekstowy.

Masz dwie opcje:

Pasywne zapytanie: Pozwól im skończyć, a następnie zapytaj: "_Co chodziło ci po głowie?" Dzięki temu jest zrelaksowany i wydobywa szczere spostrzeżenia

Pozwól im skończyć, a następnie zapytaj: "_Co chodziło ci po głowie?" Dzięki temu jest zrelaksowany i wydobywa szczere spostrzeżenia Aktywne pytanie: Wskocz w połowie zadania z pytaniami takimi jak "Co sprawiło, że to kliknąłeś?" Idealne do uchwycenia tych _aha! momentów

Oba podejścia dają ci odpowiedź na pytanie "dlaczego" stojące za ich działaniami.

3. Dokumentacja

Nadszedł czas, aby udokumentować swoje odkrycia! Zbieraj notatki, wideo i zdjęcia z wywiadów kontekstowych - nawet te rozmazane, w których użytkownicy wyglądają na gotowych do rzucenia swoich urządzeń.

Liczy się każdy szczegół, od momentów "Oh, nie wiedziałem tego!" po sfrustrowane spojrzenia.

Te spostrzeżenia są kopalnią złota do wykrywania wzorców i kierowania proces projektowania decyzje. Dobrze udokumentowane wnioski będą wsparciem dla prezentacji interesariuszom tego, co działa, co nie i dlaczego.

Gdzie można wdrożyć elementy tych metod badawczych? Poznajmy je już teraz!

Przykłady badań kontekstowych

Omawiamy dwa przykłady badań kontekstowych, pokazując, w jaki sposób poszczególne osoby z powodzeniem wdrożyły tę technikę, aby pokazać, jak można ją wdrożyć w odniesieniu do konkretnych wymagań.

1. Wykorzystanie wywiadu kontekstowego do zrozumienia zachowań klientów w Trader Joe's, jednej z popularnych amerykańskich sieci sklepów spożywczych Maggie Lin, projektantka UX, mówi "_Do zrobienia rozeznania w zachowaniach i priorytetach klientów Trader Joe's, przeprowadziłam dwa kontekstowe wywiady z Jill i Justinem. To, co odkryłam, otworzyło mi oczy

jill, na przykład, zawsze chwyta produkty z drugiej pozycji na półce. Dlaczego? Uważa, że pierwsze miejsce jest zbyt "obsługiwane" i prawdopodobnie mniej świeże. Jeśli drugi wybór nie spełnia jej standardów, sprawdza trzecie miejsce. Proste, ale fascynujące

chociaż Justin ma listę zakupów, sprawdza każdą alejkę, aby upewnić się, że niczego nie przegapił. Chodzi o to, by nie pominąć żadnej rzeczy, nawet jeśli nie ma jej na liście

to szalone, jak działania użytkowników ujawniają rzeczy, z których nawet nie zdawali sobie sprawy - jak wtedy, gdy zauważasz swoje nawyki, obserwując innych!"

2. Wykorzystanie zapytań kontekstowych do ulepszania produktów SharkNinja

"Konsumenci mogą nawet nie zdawać sobie sprawy ze swoich problemów z istniejącymi produktami." Mark Barrocas , prezes SharkNinja, globalnej firmy zajmującej się projektowaniem produktów i technologią, udostępnia historię o grupie fokusowej klientów, która rzuciła go na pętlę i nauczyła go lekcji zmieniającej zasady gry.

Poszli i obserwowali, jak ludzie używają odkurzaczy w swoich domach. Pomogło im to przeprojektować i udoskonalić ofertę. To doskonałe przypomnienie, że czasami najlepsze spostrzeżenia pochodzą od użytkowników, a nie od zarządu. Jako projektant produktu docenisz, jak nawet najbardziej nieoczekiwane informacje zwrotne mogą zmienić twoje podejście.

Przeczytaj również: Zarządzanie projektami - wskazówki, szablony i narzędzia Zrozummy teraz, jak przeprowadzać sesje zapytań kontekstowych. Zbadamy to dogłębnie w kolejnych akapitach.

Jak przeprowadzić badanie kontekstowe

⚡️ Real-World Insight

UX Designer Nikki Anderson-Stanier eksperymentowała z różnymi metodami wywiadów kontekstowych przed znalezieniem najbardziej skutecznej.

Jej problem?

Efekt Hawthorne'a - ludzie modyfikują swoje zachowanie, ponieważ wiedzą, że są obserwowani.

Podczas badań kontekstowych uczestnicy mogą wykonywać zadania ostrożniej lub przestrzegać procedur bardziej rygorystycznie niż zwykle, ponieważ są świadomi bycia obserwowanymi. Może to prowadzić do uzyskania danych, które nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistych zachowań.

Połóżmy teraz podwaliny pod opracowanie własnego podejścia do badań kontekstowych.

1. Plan badania

Będziesz obserwować ludzi w ich naturalnym kontekście. Wymaga to systemowego planu!

Pierwszym krokiem jest zrozumienie użytkowników. Spróbuj szablony person użytkowników aby nakreślić, jak Twoim zdaniem będą współpracować ze spostrzeżeniami zebranymi z kontekstowych metod badawczych.

Następnie określ metody badań jakościowych, na które chcesz uzyskać odpowiedź w procesie badania kontekstowego.

Na przykład, jeśli opracowujesz nowe narzędzie dla nauczycieli, Twoje pytania mogą obejmować:

W jaki sposób nauczyciele obecnie radzą sobie z planowaniem lekcji?

Jakie wyzwania stoją przed nimi w związku z istniejącymi systemami?

Można również utworzyć formularz opinii w celu zebrania opinii uczestników na temat zapytania kontekstowego.

Wszystko to można zrobić ręcznie lub z łatwością za pomocą aplikacji ClickUp podczas współpracy z innymi interesariuszami. ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy zarządzanie zadaniami, zarządzanie wiedzą oraz narzędzia do komunikacji i współpracy w jednym interfejsie, aby zapewnić, że masz wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki! Dzięki temu możesz pracować szybciej i mądrzej.

Z Formularze ClickUp , można łatwo umożliwić uczestnikom badania, obserwującym użytkownikom lub innym zainteresowanym stronom udostępnianie bogatych i odpowiednich opinie o produkcie i automatycznie organizuje dane odpowiedzi na akcje.

Użyj formularzy ClickUp, aby szybko zebrać dane uczestników

ClickUp dobrze nadaje się do spotkań, wypełniania formularzy, zbierania danych, zarządzania codziennymi zadaniami, zarządzania przepustowością zespołu, zarządzania pracą, gdy członkowie zespołu są poza biurem z powodu urlopów lub dni chorobowych, danych historycznych i dobrze jest zobaczyć, ile pieniędzy i kampanii nasz zespół dotknął w ciągu roku Chrissie Boyle , _Senior Campaign Manager, Penske Media Corporation

The Szablon planu badań użytkowników ClickUp pomoże Ci komunikować się, organizować i realizować każdą fazę oraz uzyskać głęboki wgląd w zachowania, potrzeby i motywacje użytkowników w ich naturalnym środowisku.

Szablon planu badań użytkowników ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Łatwo odkrywać i kategoryzować potrzeby i cechy użytkowników

Opracować skuteczne kwestionariusze badawcze w celu wsparcia badań

Opracować strategie oparte na danych w celu ulepszenia funkcji/produktu/usługi

Wynik? Możesz skupić się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i rozwiązań, które naprawdę spełniają oczekiwania użytkowników.

Aby zrealizować swoje plany, zaplanuj wywiady i sesje obserwacyjne oraz przypisz zadania odpowiednim członkom zespołu, korzystając z następujących narzędzi Zadania ClickUp . Pomoże to w zarządzaniu efektywnie projektami i tworzyć systemy niestandardowe.

Zbieraj istotne informacje i umożliw swojemu zespołowi zrobienie zadania za pomocą ClickUp Tasks

2. Prowadzenie obserwacji

Kiedy zaczniesz prowadzić obserwacje użytkowników, nawiąż kontakt z uczestnikami, aby pomóc im poczuć się swobodnie. Jeśli nie znasz uczestnika, zacznij od przedstawienia się!

Zadaj podstawowe pytania na rozgrzewkę, takie jak "Jak mija dzień?" lub "Jakie jest Twoje ulubione hobby?". To da ci czas na zbudowanie relacji z uczestnikiem i odróżni tę metodę od innych metod badawczych.

Omów z nimi swoje oczekiwania dotyczące praktyk pracy i tego, czego mogą oczekiwać od ciebie. Na przykład, powiedz im: "_Będę obserwować twoją pracę w naturalny sposób i mogę zadawać szybkie pytania - po prostu skup się na swoich zadaniach, tak jakbym był niewidzialny!"

Pomoże to jeszcze bardziej ich zaangażować. W trakcie obserwacji możesz sporządzać szczegółowe notatki, aby uzyskać cenne spostrzeżenia.

Pro Tip: Twoje notatki powinny zawierać:

Działania użytkowników: Jakie konkretne zadania wykonują? W jaki sposób wchodzą w interakcje z narzędziami lub produktami?

Jakie konkretne zadania wykonują? W jaki sposób wchodzą w interakcje z narzędziami lub produktami? Kontekst środowiskowy: Notatka na temat fizycznego układu, dostępnych zasobów i istotnych interakcji społecznych

Notatka na temat fizycznego układu, dostępnych zasobów i istotnych interakcji społecznych reakcje emocjonalne: uchwycenie widoczności frustracji lub zadowolenia wyrażanego przez użytkownika

Użyj Notatnika ClickUp, aby przekształcić obserwacje użytkowników z sesji zapytań kontekstowych w możliwe do śledzenia zadania

Z Notatnik ClickUp pozwala na bieżąco rejestrować myśli, pomysły, notatki i zadania związane z wywiadami. Czy szybkie działanie uczestnika wywołało pomysł na potencjalną funkcję? Zanotuj go natychmiast w Notatniku.

Zorganizuj te spostrzeżenia w wykonalne zadania, takie jak "Wdrażanie obserwacji badaczy", i zachowaj do nich dostęp z dowolnego miejsca, upewniając się, że żaden cenny szczegół nie umknie uwadze.

Łatwe planowanie sesji obserwacji kontekstowych i śledzenie ważnych dat w widoku kalendarza ClickUp

Aby Twoje badania były zorganizowane i zgodne z harmonogramem, skorzystaj z funkcji Widok kalendarza ClickUp i śledzenie ważnych dat. Niezależnie od tego, czy planujesz obserwacje jeden na jeden, czy ustawiasz przypomnienia o kolejnych wywiadach, konfigurowalne widoki kalendarza i funkcje przeciągania i upuszczania pozwalają łatwo zaplanować sesje.

3. Przeprowadź zapytanie

Po przeprowadzeniu wstępnych obserwacji użytkowników, nadszedł czas, aby zagłębić się w temat i przeprowadzić sesję zapytań. Zadawaj szybkie, otwarte pytania, aby wyjaśnić, co widzisz.

Jeśli zmagają się z jakąś funkcją, zapytaj: "_Jaki jest tu cel?" lub "_Jak normalnie z tego korzystasz?"

Zbadaj na przykład, czy ktoś ciągle stuka, zanim znajdzie właściwy przycisk. "Czy jest coś, czego konkretnie szukasz?"

Zachowaj konwersację, zachęcaj do zadawania dalszych pytań i bądź gotowy do dostosowania się, jeśli wspomną o czymś nieoczekiwanym. I nie wahaj się robić zdjęć lub nagrywać wideo (za pozwoleniem), aby uchwycić niuanse, które notatki mogą przegapić.

Takie elastyczne pytania zadawane w czasie rzeczywistym dają surowe, szczere spostrzeżenia, których żaden scenariusz nie jest w stanie przewidzieć, definiując systemy skoncentrowane na kliencie.

The Szablon do badań użytkowników ClickUp oferuje ustrukturyzowane podejście do gromadzenia i organizowania opinii użytkowników oraz zalecania zmian, które można podjąć.

Szablon badań użytkowników ClickUp

Szablon będzie:

Zaoszczędzi czas dzięki zapewnieniu struktury

Ułatwi przechwytywanie i analizowanie danych użytkowników

Pomoże podejmować oparte na danych, świadome decyzje dotyczące zmian w projekcie i produkcie

Zapewni spójność wyników w wielu badaniach

Użyj go, aby szczegółowo przeanalizować doświadczenia użytkowników, zweryfikować wyniki i ustalić priorytety ulepszeń, które mogą sprawić, że Twoja aplikacja lub strona internetowa będzie bardziej intuicyjna, responsywna i przyjazna dla użytkownika.

Pro Tip: Podsumuj szybko to, czego się nauczyłeś i zapytaj, czy chcą podzielić się czymś jeszcze. Zdziwiłbyś się, jak często najlepsze spostrzeżenia dotyczące projektowania kontekstowego wkradają się na końcu!

4. Dokumentuj, organizuj i analizuj dane

Po każdej sesji uporządkuj notatki w kategorie, takie jak "obserwacje badacza", w oparciu o tematy lub konkretne cele badawcze.

Może to obejmować:

Potrzeby użytkowników

Punkty bólu

Cykle pracy

Czynniki środowiskowe

Można użyć Dokumenty ClickUp aby uporządkować i przejrzeć wszystkie swoje spostrzeżenia i informacje pod kątem powtarzających się kontekstowych wzorców projektowych:

Podobne zachowania lub wyzwania napotykane przez wielu użytkowników

Wspólne czynniki środowiskowe, które wpływają na działania użytkowników

Wgląd w motywacje użytkowników na podstawie ich komentarzy podczas badania

Na przykład, jeden z członków zespołu może przeprowadzić projekt kontekstowy z inną osobą. Notatki można dodać do tego scentralizowanego dokumentu i przejrzeć je później.

Użyj ClickUp Docs do tworzenia wspólnych przewodników po wywiadach

Zaangażuj członków Teams lub interesariuszy w proces analizy, aby pogłębić wspólne zrozumienie i uzyskać różnorodne perspektywy dotyczące wyników metod badawczych.

Dyskusje grupowe mogą pomóc zweryfikować interpretacje wywiadów z użytkownikami i odkryć dodatkowe spostrzeżenia dla skutecznego działania Strategia UX .

Najlepsza część? Natychmiastowa współpraca na żywo w ClickUp funkcja powiadamia członków Teams, gdy inni edytują ten sam dokument. Pomaga to zapobiegać konfliktom i zapewnia płynną współpracę w czasie rzeczywistym.

5. Przeglądaj i udoskonalaj

Wykorzystaj spostrzeżenia uzyskane podczas badania kontekstowego, aby udoskonalić kontekstowe proces projektowania koncepcje, prototypy i pomysły.

To sprawia, że niezbędne jest ciągłe prowadzenie testy użyteczności z użytkownikami podczas każdej iteracji procesu projektowania kontekstowego, zapewniając, że wybory projektowe są zweryfikowane i dostosowane do rzeczywistego użytkowania.

The Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp Design zapewnia podejście skoncentrowane na użytkowniku, które kładzie nacisk na zrozumienie zadań i środowisk użytkowników, aby tworzyć produkty, które płynnie dopasowują się do ich potrzeb i cyklu pracy.

Następnie należy stworzyć spójny raport podkreślający główne obserwacje analizy, zachowania użytkowników, wyzwania i spostrzeżenia. Z Pulpity ClickUp , możesz przekształcić wszystkie zebrane do tej pory spostrzeżenia w bogate w informacje wykresy i grafy.

Popraw widoczność swojego projektu dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Jeśli chcesz zrozumieć, ile osób poprosiło o konkretną funkcję w Twoich sesjach, możesz zadawać pytania AI i ClickUp Brain przeszuka dane na odpowiednich pulpitach w obszarze roboczym, aby zapewnić szybki i dogłębny wgląd.

Automatyzacja podsumowań projektów i aktualizacji postępów dzięki ClickUp Brain

Korzyści z zapytań kontekstowych

Wiemy już, że badanie kontekstowe jest potężnym narzędziem do odkrywania głębokich spostrzeżeń użytkowników poprzez obserwację i interakcję z użytkownikami w ich naturalnym środowisku. Oto dlaczego jest to tak cenne:

Sprzyja dwukierunkowemu dialogowi, umożliwiając synchronizację z użytkownikami i tworzenie cykli pracy, które działają dla nich i dla biznesu

Możesz dokonywać mądrzejszych wyborów projektowych, które ograniczają zgadywanie, opierając decyzje na rzeczywistych zachowaniach użytkowników

Zyskujesz prawdziwe poczucie tego, jak użytkownicy zachowują się w swoim naturalnym środowisku, a nie tylko w kontrolowanych ustawieniach

Pomaga zidentyfikować czynniki, takie jak bariery fizyczne, kulturowe lub technologiczne, które w przeciwnym razie można by przeoczyć podczas projektowania UX

💡 Pro Tip: Aby zmaksymalizować wpływ badania kontekstowego, warto rozważyć użycie zestawu narzędzi do badania kontekstowego. Może on zawierać listę kontrolną do obserwacji, często zadawane pytania do wywiadów oraz notatnik do zapisywania wyników w terenie.

Wyzwania podczas badań kontekstowych

Chociaż badania kontekstowe oferują cenne spostrzeżenia, wiążą się również z wyjątkowymi wyzwaniami. Oto niektóre z kluczowych przeszkód, z którymi możesz się spotkać:

Przekształcenie surowych danych w przydatne spostrzeżenia będzie wymagało dużej kreatywności i systematycznego myślenia

Możesz napotkać informacje wykraczające poza ustrukturyzowane procesy; osobiste anegdoty i nieoczekiwane spostrzeżenia mogą nie pasować do wcześniej zdefiniowanych kategorii

Twoje oczekiwania, opinie lub uprzedzenia mogą wpływać na to, co postrzegasz lub rejestrujesz w badaniu

W sesji może uczestniczyć więcej niż jedna osoba na raz, ponieważ zakłada się, że doprowadzi to do uzyskania większej ilości informacji zwrotnych

Badanie kontekstowe stawia użytkowników na pierwszym planie

Badanie kontekstowe jest potężnym narzędziem do wypełnienia luki między użytkownikami a projektantami. Hansjan Kamerling menedżer ds. wydajności i współzałożyciel w Adaptify AI , mówi,

Zalecam przeprowadzanie badań kontekstowych w scenariuszach, w których interakcje użytkownika są złożone i wielowarstwowe, a produkt jest mocno zintegrowany z codziennymi czynnościami użytkowników

Hansjan Kamerling, Product Manager i współzałożyciel Adaptify AI

Do zrobienia tego z pewnością pomocne będzie narzędzie takie jak ClickUp - z funkcjami takimi jak formularze do zbierania opinii użytkowników, pulpitami do śledzenia ulepszeń w oparciu o zapytania kontekstowe oraz dokumentami do rejestrowania wszystkich obserwacji testowych od początku do końca.

Gotowy, aby ułatwić badania użytkowników? Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby poprawić swoje podejście do projektowania zorientowanego na użytkownika.