15 najlepszych aplikacji do zarządzania zespołem w 2025 roku

Zarządzanie rosnącymi teamami niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania - koordynację aktualizacji, unikanie niepotrzebnych spotkań i zapewnienie płynnej współpracy.

Jako profesjonalista w zarządzaniu zespołami i projektami z wieloletnim doświadczeniem, widziałem na własne oczy, jak odpowiednie narzędzia mogą podnieść wydajność zespołu. Nie tylko organizują zadania, ale także zmieniają sposób, w jaki Teams komunikują się i współpracują.

Opierając się na mojej wiedzy i badaniach przeprowadzonych przez mój zespół, dokładnie oceniłem wiele aplikacji do zarządzania zespołami, aby zidentyfikować 15 najlepszych opcji, które naprawdę spełniają swoje zadanie. Zapoznaj się z listą, aby znaleźć aplikację, która idealnie odpowiada potrzebom Twojego zespołu i usprawnia wysiłki związane ze współpracą.

Czego należy szukać w aplikacjach do zarządzania Teams?

Znalezienie skutecznej aplikacji do zarządzania zespołem nie polega na wybraniu najpopularniejszego narzędzia, ale na znalezieniu odpowiedniego dla siebie i swojego zespołu. Oto, co jest potrzebne w narzędziu, które naprawdę wspiera wydajność zespołu bez zwiększania złożoności:

Łatwość obsługi: Narzędzie do zarządzania zespołem powinno być intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, aby Twój zespół mógł się do niego szybko dostosować

Narzędzie do zarządzania zespołem powinno być intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, aby Twój zespół mógł się do niego szybko dostosować Funkcje zarządzania zadaniami: Znajdź narzędzie, które umożliwia łatwe przypisywanie, śledzenie i ustalanie priorytetów zadań w celu ustalenia jasnego zakresu odpowiedzialności i poprawy koordynacji

Znajdź narzędzie, które umożliwia łatwe przypisywanie, śledzenie i ustalanie priorytetów zadań w celu ustalenia jasnego zakresu odpowiedzialności i poprawy koordynacji Narzędzia do współpracy: Upewnij się, że aplikacja do zarządzania zespołem ma bogate funkcje komunikacyjne, takie jak czat, udostępnianie plików lub aktualizacje w czasie rzeczywistym

Upewnij się, że aplikacja do zarządzania zespołem ma bogate funkcje komunikacyjne, takie jak czat, udostępnianie plików lub aktualizacje w czasie rzeczywistym Możliwości integracji: Wybierz narzędzie, które dobrze współpracuje z innymi, z których już korzystasz

Wybierz narzędzie, które dobrze współpracuje z innymi, z których już korzystasz Raportowanie i analityka: Dobra aplikacja zapewni wgląd wzarządzanie wydajnością zespołupostępu projektu i wszelkich wąskich gardeł, dzięki czemu można podejmować decyzje oparte na danych

Dobra aplikacja zapewni wgląd wzarządzanie wydajnością zespołupostępu projektu i wszelkich wąskich gardeł, dzięki czemu można podejmować decyzje oparte na danych Skalowalność: Wreszcie, wybierz aplikację, która może rosnąć wraz z twoim zespołem, niezależnie od tego, czy jesteś dziś małą grupą, czy większym zespołem w przyszłości

15 najlepszych aplikacji do zarządzania Teams

Oto najlepsze aplikacje do zarządzania projektami, które oferują wartość - ulepszone śledzenie projektów, lepsze dopasowanie zespołu lub wbudowane kanały komunikacji.

1. ClickUp (najlepsza do wszechstronnego zarządzania zespołem i zarządzania zadaniami)

Przenieś rozmowy, zadania i projekty na jedną platformę i zapewnij płynną współpracę i komunikację dzięki ClickUp Chat ClickUp to wszystko aplikacja do pracy, która łączy projekt, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej. ClickUp Zarządzanie projektami posiada wiele narzędzi, dzięki którym Twój zespół będzie dobrze połączony i będzie miał jasność co do swoich ról i obowiązków.

Jedną z wyróżniających się funkcji oprogramowania do zarządzania projektami ClickUp jest ClickUp Chat . Otrzymujesz przestrzeń do natychmiastowego przesyłania wiadomości bezpośrednio w miejscu wykonywania zadań, umożliwiając członkom zespołu omawianie pomysłów, udostępnianie szybkich aktualizacji i zadawanie pytań bez opuszczania obszaru roboczego. Możesz aktualizować zadania i sprawdzać ich statusy w czasie rzeczywistym bezpośrednio z poziomu czatu.

Dzięki ClickUp wszystkie Twoje komunikacja w Teams odbywa się w jednym miejscu. Koniec z Toggl!

Kocham Tablice ClickUp do zespołowych sesji burzy mózgów. Są one doskonałym narzędziem do wizualnej współpracy przy opracowywaniu strategii i mapowaniu pomysłów.

ClickUp posiada również inną funkcję współpracy w czasie rzeczywistym, Dokumenty ClickUp . Zapisuję tu wszystkie swoje pomysły i łączę dokumenty z cyklami pracy. Tworzy to niezwykłą przestrzeń dla pętle sprzężenia zwrotnego w celu zwiększenia zadowolenia klientów i pracowników.

ClickUp posiada kilka przydatnych szablonów, aby przyspieszyć zarządzanie zespołem przy minimalnym wysiłku. The Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp organizuje pracę zespołu poprzez przydzielanie zadań, ustawienie kamieni milowych i śledzenie terminów. Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały, czy duży zespół, szablon ten pomaga zapewnić, że wszyscy pozostaną na tej samej stronie.

Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Uzyskaj zautomatyzowane podsumowania projektów i aktualizacje postępów, aby Twój zespół wyprzedzał swoje cele i szybko zarządzał opóźnieniami dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji ClickUp AI, ClickUp Brain Twórz zautomatyzowane cykle pracy i usprawniaj współpracę dzięki licznym integracjom , takim jak Zoom, Slack i Google Workspace

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie zadań lub aktualizowanie statusu za pomocą ClickUp Automations

W pełni niestandardowy sposób przypisywania i śledzenia zadań dzięki Zadania ClickUp Łatwe ustawienie i śledzenie celów za pomocą Śledzenie celów ClickUp i szablonów OKR



Limity ClickUp

Ogromna liczba elastyczności i niestandardowych opcji może być nieco trudna do nauczenia

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Asana (najlepsza do grywalizacji w zarządzaniu zespołem)

przez Asana Asana jest właściwym wyborem, jeśli szukasz przyjaznego dla użytkownika i elastycznego oprogramowania do zarządzania zespołem. Wygląda na to, że Asana zgrywalizowała swoją aplikację, aby motywować Cię za każdym razem, gdy kończysz zadanie! Zmniejsza również poczucie przytłoczenia; możesz łatwo podzielić złożone projekty na łatwe do zarządzania zadania, przypisać je członkom zespołu i śledzić postępy.

Aplikacja oferuje różne widoki, takie jak listy, tablice i osie czasu, a w razie potrzeby umożliwia ustawienie priorytetów zadań.

Najlepsze funkcje aplikacji Asana

Ograniczenie powtarzalnej pracy dzięki ustawieniu niestandardowej automatyzacji

Monitorowanie obciążenia Teams w czasie rzeczywistym dlazarządzanie obciążeniem pracą Wizualizacja planu projektu za pomocą osi czasu typu "przeciągnij i upuść"



Limity Asany

Jeśli potrzebujesz funkcji dla cykliczności zadań, to możesz być rozczarowany

Czasami powiadomienia gubią się w skrzynce odbiorczej

Trudno jest zrozumieć, które informacje są dostępne dla kogo podczas pracy nad różnymi zadaniami

Cennik Asana

Personal: Free

Free Starter: $10.99

$10.99 Zaawansowany: $24.99

Asana oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

3. Monday.com (najlepszy do zarządzania zespołem z możliwością dostosowania)

przez Monday.com Niezależnie od tego, czy zarządzasz prostymi zadaniami, czy złożonymi projektami, Monday.com zapewnia, że wszystko jest jasne, zorganizowane i posuwa się naprzód. Korzystając z wizualnego interfejsu i możliwości automatyzacji, można uprościć współpracę nad projektami nawet w przypadku dużych teamów i złożonych projektów.

Łatwy w użyciu interfejs tego narzędzia pozwala w pełni dostosować doświadczenie do potrzeb zespołu. Kolejną wyróżniającą się funkcją jest funkcja wyszukiwania. Nie musisz już spędzać godzin na lokalizacji ważnego pliku.

Monday.com najlepsze funkcje

Konfigurowalne cykle pracy dopasowane do procesów zespołu

Kolorowe tablice i wykresy ułatwiające wizualizację każdego aspektu projektu

Automatyzacja do obsługi regularnych zadań, takich jak aktualizacje statusu i powiadomienia

Limity Monday.com

Dostępne są ograniczone wskaźniki raportowania, a dostosowywanie raportów jest niestandardowe

Układ jest nieco zagmatwany, co utrudnia śledzenie łańcucha wydarzeń różnych zadań

Tworzenie automatyzacji lub spójnych zmiennych jest żmudne

Monday.com ceny

Free Forever

Basic: $27/miesiąc (rozliczane rocznie)

$27/miesiąc (rozliczane rocznie) Standard: 36 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

36 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Pro: $57/miesiąc (rozliczane rocznie)

$57/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (5,000+ opinii)

4. MeisterTask (najlepszy do scentralizowanego zarządzania zespołem)

przez MeisterTask MeisterTask to scentralizowane i proste oprogramowanie do zarządzania pracą dla zarządzania zespołem. Pomaga łatwo wyjaśnić status projektu, stworzyć bazę wiedzy dla interesariuszy i pewnie śledzić postępy projektu. Aplikacja posiada również system kart, który umożliwia dodawanie dat i udostępnianie ich innym osobom w celu usprawnienia procesów.

Czynnikiem wyróżniającym to oprogramowanie jest bezpieczeństwo danych, które daje pewność, że dane firmy są bezpieczne.

MeisterTask najlepsze funkcje

Przyspieszanie projektów dzięki specjalnie stworzonym szablonom, aby przyspieszyć pracę

Ułatwienie współpracy w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, wzmiankom i załącznikom, aby wszyscy byli na bieżąco

Oszczędność czasu i minimalizacja błędów dzięki ustawieniu automatyzacji, która wyzwala działania

Limity MeisterTask

Raportowanie i funkcje analityczne aplikacji są ograniczone

Nie ma kalendarza przepływu pracy, który zapewniałby pełny obraz wydajności projektu

Ceny MeisterTask

Basic: Free

Free Pro: $7 / użytkownik / miesiąc

$7 / użytkownik / miesiąc Business: $12.5 / użytkownik / miesiąc

$12.5 / użytkownik / miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

MeisterTask oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

4,6/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,000 recenzji)

5. Bitrix24 (najlepszy do natychmiastowej i wydajnej komunikacji)

przez Bitrix24 Rozszerzony zakres funkcji współpracy Bitrix24 zapewnił mu miejsce wśród 15 najlepszych aplikacji do zarządzania. Oferuje wszystko, co niezbędne do wydajnej współpracy i komunikacji w zespole, od czatu i spotkań online po przechowywanie plików i automatyzację przepływu pracy.

Wraz z tym otrzymujesz również obszar roboczy oparty na AI, który działa jako partner w burzy mózgów i pomaga generować oryginalne pomysły i teksty. A co najlepsze? Oprogramowanie to jest łatwe w użyciu, nawet jeśli dopiero zaczynasz korzystać z aplikacji do zarządzania zespołem.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Wbudowanyoprogramowanie do zarządzania zadaniami do tworzenia, przypisywania i śledzenia zadań

Ulepszone połączenie ze strumieniem aktywności, w którym członkowie zespołu mogą komentować, polubić i udostępniać aktualizacje

Płynna komunikacja i aktualizacje w czasie rzeczywistym dzięki różnym formularzom komunikacyjnym

Limity Bitrix24

Obsługa klienta nie jest na najwyższym poziomie w przypadku, gdy utkniesz podczas zarządzania zadaniami

Narzędzie jest stosunkowo drogie w porównaniu z innymi aplikacjami do zarządzania zespołem

Cennik Bitrix24

Począwszy od $61/miesiąc (Źródło:Capterra)

Bitrix24 oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

4.1/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

6. Slack (najlepszy do skategoryzowanego zarządzania zespołem)

przez Slack Slack przenosi wszystko - rozmowy, pliki i narzędzia - w jedno miejsce.

Zaimponowało mi to, że pozwala tworzyć różne kanały dla różnych projektów, dzięki czemu wszyscy z danego zespołu są zawsze zsynchronizowani, a cykl pracy jest zorganizowany. Dodatkowo, możesz rozpocząć huddle, aby rozmawiać na żywo ze swoim zespołem, a nawet nagrać klip, gdy zajdzie taka potrzeba.

Najlepsze funkcje Slack

Tworzenie dedykowanych przestrzeni dla różnych teamów, projektów lub tematów do konkretnych rozmów

Zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów i współpraca bez opuszczania Slack dzięki kompatybilności z ponad 2400 aplikacjami

Przeszukiwanie poprzednich konwersacji i wymian, aby wszystko było dostępne

Limity Slack

Czasami można zgubić się w środku różnych kanałów i stracić śledzenie rozmów

Trudno jest śledzić różne hasła dla każdego kanału Slack

Cennik Slack

Pro: $17.25/osobę/miesiąc

$17.25/osobę/miesiąc Business+: $22.50/osoba/miesiąc

$22.50/osoba/miesiąc Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 33 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

7. Trello (najlepsze do zdalnego zarządzania zespołem)

przez Trello Założeniem Trello jest "trzymaj wszystko w tym samym miejscu - nawet jeśli Twój zespół nie jest" Jego funkcje zdalnej współpracy pomagają zbudować i utrzymać zespół o wysokiej wydajności .

Jest wzbogacony o tablice, listy i karty, które zapewniają przejrzysty widok zadań w trakcie realizacji i pipeline. Najlepsze jest to, że oferuje dużą funkcjonalność dla małych teamów nawet w swoim Free Planie. Możesz tworzyć różne obszary robocze, co sprawia, że jesteś bardziej zorganizowany.

Najlepsze funkcje Trello

Śledzenie przebiegu zadań dzięki widokowi osi czasu

Dostęp do jasnego widoku tego, co przed nami dzięki widokowi kalendarza

Przechowywanie wszystkich informacji za pomocą kart reprezentujących wszystkie informacje na temat danego zadania

Limity Trello

Ograniczone funkcje raportowania i śledzenia czasu, które sprawiają, że Trello nie jest oprogramowaniem typu "wszystko w jednym"

Interfejs aplikacji może być trudny do zrozumienia, gdy pracujesz nad wieloma projektami jednocześnie

Ceny Trello

Free: Forever

Forever Standardowy: $5/użytkownika/miesiąc

$5/użytkownika/miesiąc Premium: $10/użytkownika/miesiąc

$10/użytkownika/miesiąc Enterprise: $17.50/użytkownika/miesiąc

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

8. Podio (najlepsze do zarządzania zespołem niskokodowym)

przez Podio Jeśli potrzebujesz niskokodowego rozwiązania biznesowego ułatwiającego zarządzanie zespołem i komunikację, Podio jest odpowiedzią. Co więcej? Podio działa w synchronizacji z ShareFile, Dropbox i Google Drive, zapewniając płynny dostęp do plików z dowolnej platformy.

Narzędzie to szczyci się również stabilnością na poziomie 99,99% uptime w ubiegłym roku, co czyni je bezpiecznym wyborem. Możesz również tworzyć widżety, aby dopasować je do swoich potrzeb, a nawet niestandardowe i eksperymentować bez dużej wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Podio

Tworzenie raportów z różnymi przeglądami w celu wizualizacji projektów bez wysiłku

Zarządzanie niestandardową podróżą klienta za pomocą zintegrowanych formularzy internetowych i śledzenie każdego potencjalnego klienta

Maksymalizacja przejrzystości poprzez śledzenie wszystkich aktualizacji za pomocą strumieni aktywności w obszarze roboczym

Limity Podio

Interfejs użytkownika oprogramowania może być mylący dla nowych użytkowników i może być trudny w nawigacji

W aplikacji brakuje funkcji poklatkowej do śledzenia czasu trwania każdego zadania

Ceny Podio

Free Forever

Plus: $11.20/miesiąc

$11.20/miesiąc Premium: $19.20/miesiąc

Podio oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

4.2/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

9. Praca zespołowa (najlepsza do szczegółowego raportowania i analiz)

przez Praca zespołowa Dzięki Teamwork nie musisz zastanawiać się, kto jest odpowiedzialny za dostawy lub czy alokacja zasobów jest na miejscu. Teams pomaga zrównoważyć obciążenie zespołu, aby zapewnić zdrowe wykorzystanie zasobów w różnych projektach.

Koncentruje się na widoczności projektu, śledzeniu czasu i szczegółowym delegowaniu zadań, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania złożonymi projektami. Możesz także uzyskać zakres dodatków, które spełniają Twoje wymagania.

Najlepsze funkcje Teamwork

Śledzenie czasu, ocen i wydanych pieniędzy w celu optymalizacji przychodów

Maksymalizacja wydajności zespołu dzięki raportowaniu godzin rozliczeniowych pracowników, niewykorzystania i nadmiernego wykorzystania czasu pracy

Usprawnienie planowania i realizacji projektów dzięki szablonowi zarządzania projektami

Limity pracy zespołowej

Nowy interfejs jest stosunkowo powolny w użyciu

Brak funkcji czatu do komunikacji z zespołem

Cennik Teamwork

Dostarczanie: $10.99/użytkownika/miesiąc

$10.99/użytkownika/miesiąc Grow: $19.99/użytkownika/miesiąc

$19.99/użytkownika/miesiąc Skala: $54.99/użytkownika/miesiąc

$54.99/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1100 recenzji)

4.4/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

10. ProofHub (najlepszy do zarządzania zróżnicowanymi zespołami)

przez ProofHub Niezależnie od tego, czy tworzysz zespół składający się z 4 czy 40 osób, dział marketingu, dział rozwoju czy zespół kreatywny, ta aplikacja pomaga zaoszczędzić czas, utrzymać koncentrację i zwiększyć wydajność. Dostarcza scentralizowane źródło informacji dla łatwego dostępu i maksymalizuje przejrzystość dzięki śledzeniu krok po kroku.

Co więcej, można tworzyć szablony, aby przyspieszyć zarządzanie zespołem i zachować porządek. Kolejną zaletą aplikacji jest wielojęzyczny interfejs i niestandardowe role pozwalające zachować prywatność.

Najlepsze funkcje ProofHub

Przypisywanie i śledzenie zadań z jasno określonymi priorytetami i terminami

Wizualne raportowanie i podsumowania projektów dla lepszego wglądu

Wgląd w postępy projektu za pomocą widoku tablicy, widoku tabeli i wykresów Gantta

Limity ProofHub

Istnieją limitowane moduły szkoleniowe dla aplikacji

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje

Interfejs UI/UX aplikacji nie jest zbyt dobry i trudno jest poruszać się po funkcjach takich jak tablice Kanan

Ceny ProofHub

Essential: $45/miesiąc rozliczane rocznie

$45/miesiąc rozliczane rocznie Ultimate control: $89/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

11. Basecamp (najlepszy do zarządzania małym zespołem)

przez Basecamp Dzięki Basecamp możesz stworzyć dedykowaną stronę dla każdego projektu, zachowując wszystkie jego ważne szczegóły i zasoby. W ten sposób cały zespół ma dostęp do każdej informacji.

Basecamp wspiera również skonsolidowane rozliczenia i upraszcza wdrażanie. Działa jako pojedyncza aplikacja, która upraszcza organizację, fakturowanie i wdrażanie zespołu.

Najlepsze funkcje Basecamp

Dostęp do scentralizowanego, jednostronicowego pulpitu dla projektów, zadań i harmonogramów

Śledzenie, czy projekty są na dobrej drodze lub potrzebują pomocy dzięki Mission Control

Śledzenie czasu bezpośrednio w Basecamp za pomocą dodatku TimeSheet

Limity Basecamp

Interfejs użytkownika może być mylący, co czasami prowadzi do opóźnień

Niewystarczająca obsługa klienta na wypadek, gdybyś utknął gdzieś podczas korzystania z aplikacji

Cennik Basecamp

Basecamp: $15/użytkownika na miesiąc (rozliczane miesięcznie)

$15/użytkownika na miesiąc (rozliczane miesięcznie) Basecamp Pro Unlimited: $299/miesiąc (rozliczane rocznie)

Basecamp oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 5,000 recenzji)

4.1/5 (ponad 5,000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

12. Pumble (najlepszy do komunikacji zespołowej typu "wszystko w jednym")

przez Pumble Pumble to prosta i łatwa w użyciu aplikacja do zarządzania zespołem. Jest również wyposażona w wiele funkcji, takich jak wiadomości jeden na jeden, kanały, wątki i udostępnianie plików, aby komunikacja wewnętrzna była niezawodna. Jednym kliknięciem można rozpocząć wideokonferencję, wysyłać wiadomości i wyświetlać historię wiadomości.

Możesz również połączyć się ze swoim Teamsem za pomocą połączeń głosowych i wideo. Pozwala to na prezentowanie wersji demonstracyjnych i zapewnienie wsparcia dzięki funkcji udostępniania ekranu.

Najlepsze funkcje Pumble

Dostęp do wszystkich poprzednich rozmów bez limitów w historii wiadomości

Nagrywanie pomysłów i zapisywanie notatek w swoim DM

Przesyłanie wielu plików jednocześnie za pomocą prostego przeciągania i upuszczania oraz udostępnianie ich w kanałach Pumble lub bezpośrednich wiadomościach

Limity Pumble

Aplikacja ma ograniczone funkcje prywatnego obszaru roboczego

Nie pozwala użytkownikom do zrobienia własnego logo lub kolorystyki obszaru roboczego

Ceny Pumble

Free Forever

Pro: $2.49/miejsce/miesiąc

$2.49/miejsce/miesiąc Business: $3.99/miejsce/miesiąc

Enterprise: $6.99/miejsce/miesiąc

Pumble oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (180+ recenzji)

13. Scoro (najlepsze do kompleksowego zarządzania zespołem)

przez Scoro Scoro najlepiej nadaje się dla agencji konsultingowych i profesjonalnych firm usługowych. Łączy sprzedaż, dostawę i finanse i służy jako niezwykły oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej .

Wyróżniającą się funkcją Scoro, która przyciągnęła moją uwagę, jest raportowanie wykorzystania zasobów. Pomaga on w zarządzaniu zasobami, pomagając wykryć niedobory zasobów, zanim do nich dojdzie, dzięki czemu można proaktywnie podejmować decyzje dotyczące outsourcingu lub zatrudniania.

Najlepsze funkcje Scoro

Scentralizowany widok projektów, zadań i finansów dla zakończonej kontroli

Konsolidacja fakturowania dzięki wstępnie ustawionym szablonom i śledzeniu czasu

Uzyskiwanie wglądu w celu podejmowania strategicznych decyzji poprzez śledzenie kluczowych wskaźników KPI w zarządzaniu projektami

Limity Scoro

Istnieje niewielka krzywa uczenia się w zrozumieniu różnych niestandardowych rozwiązań oferowanych przez Scoro

Szablon PDF dla zamówień zakupu, fakturowania i ofert jest ograniczony

Ceny Scoro

Essential: $26/użytkownika/miesiąc

$26/użytkownika/miesiąc Standard: $37/użytkownika/miesiąc

$37/użytkownika/miesiąc Pro: $63/użytkownika/miesiąc

$63/użytkownika/miesiąc Ultimate: Cennik niestandardowy

Scoro oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

14. Google Meet (najlepsze do bezpiecznej współpracy wirtualnej)

przez Spotkanie Google Dla wielu, Google Meet wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi o spotkania w ramach wirtualnej współpracy. Jest niezwykle łatwy w użyciu - wystarczy kilka kliknięć, by zorganizować spotkanie zespołu. Ponadto integruje się płynnie z obszarem roboczym Google, dzięki czemu planowanie spotkań, udostępnianie dokumentów i współpraca w czasie rzeczywistym są niemal bezproblemowe.

Jeśli martwisz się o bezpieczeństwo (dla mnie zawsze tak jest), Google Meet ma wszystko pod kontrolą. Jest wysoce bezpieczny, z szyfrowaniem połączeń wideo i danych spotkań, dzięki czemu wiesz, że prywatność twojego zespołu jest chroniona.

Najlepsze funkcje Google Meet

Integracja z Dokumentami Google, Arkuszami i Prezentacjami do współpracy na żywo

Nagrywanie spotkań i przechowywanie ich bezpośrednio na Dysku Google

Połączenie w ponad 65 językach z przetłumaczonymi napisami

Korzystanie z Gemini do robienia notatek ze spotkań

Limity Google Meet

Jakość zawartości może być niespójna, czasami zakłócając ważne spotkania

Napisy są czasami niedokładne, co może prowadzić do nieporozumień

Ceny Google Meet

Free: Zaproś do 100 uczestników i spotykaj się do 60 minut na spotkanie. Nie ma limitu czasu dla połączeń mobilnych i 1:1.

Dostępne w ramach subskrypcji Google Workspace dla większych spotkań

Business Starter: 7,20 USD/użytkownika/miesiąc

7,20 USD/użytkownika/miesiąc Business Standard: $14.40/użytkownika/miesiąc

$14.40/użytkownika/miesiąc Business Plus: 21,60 USD/użytkownika/miesiąc

Spotkania Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

4,6/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

15. nTask (Najlepszy do współpracy zespołowej dostosowanej do potrzeb)

przez nTask Ta aplikacja jest dla Ciebie, jeśli zarządzasz projektem ze ścisłym budżetem i ograniczeniami czasowymi. NTask dostarcza śledzenie kosztów do zakończenia, aby pomóc ci śledzić każdą sekundę i utrzymać płynność budżetu.

Otrzymujesz również kompleksowe usługi zarządzania zespołem z licznymi funkcjami obejmującymi wykresy Gantta, tablice Kanban, śledzenie problemów i raportowanie. Wreszcie, funkcja plików pozwala zarezerwować niektóre zadania na później, podczas gdy ty skupiasz się na zadaniach o najwyższym priorytecie.

nTask najlepsze funkcje

Kontrola dostępu dzięki elastycznym rolom i uprawnieniom, takim jak tylko widok gościa i uprawnienia do zadań

Połączenie z zespołem w celu omówienia ważnych projektów za pomocą wbudowanej funkcji czatu

Zarządzanie finansami, metodami rozliczeń i zadaniami od początku do końca

Limity nTask

Aplikacja mobilna nie jest aktualna i czasami może działać wolno

Obsługa klienta jest słaba i może opóźnić operacje, jeśli utkniesz gdzieś podczas korzystania z aplikacji

Ceny nTask

Free: 7-dniowa wersja próbna

7-dniowa wersja próbna Premium: $3/miesiąc rozliczane rocznie

$3/miesiąc rozliczane rocznie Business: $8/miesiąc rozliczane rocznie

$8/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

nTask oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

Usprawnij zarządzanie zespołem dzięki ClickUp

Odpowiednia aplikacja do zarządzania zespołem może całkowicie zakończyć jego działalność. Dzięki funkcjom, które automatyzują codzienne zadania, organizują cykle pracy, a nawet zarządzają budżetami i fakturami, narzędzia te pomagają skupić się na celach strategicznych zamiast na rutynowych zadaniach.

ClickUp konsoliduje wszystko, czego potrzebujesz na jednej platformie - możesz tworzyć zadania, budować niestandardowe cykle pracy, korzystać z gotowych szablonów i komunikować się z zespołem w czasie rzeczywistym.

Z silnym umiejętności zarządzania zespołem i potężne narzędzie, takie jak ClickUp, możesz bez wysiłku dostosować swój zespół, uprościć zadania i utrzymać projekty na właściwym torze. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby połączyć wszystkie narzędzia do zarządzania Teams w jedną intuicyjną platformę.