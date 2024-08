Przywództwo w zespole: Podstawowe umiejętności i strategie sukcesu

Według Johna Quincy Adamsa, szóstego prezydenta Stanów Zjednoczonych, "Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, by marzyć więcej, dowiedzieć się więcej, zrobić więcej i stać się kimś więcej, jesteś liderem"

W erze po pandemii dyrektorzy generalni cenią skutecznych liderów zespołów, którzy potrafią z powodzeniem kierować zespołami i utrzymywać zaangażowaną siłę roboczą pomimo zmienionych nawyków pracy. Jest bardzo prawdopodobne, że wezmą pod uwagę takich pracowników na wyższe role kierownicze.

Globalna firma konsultingowa DDI, w swoim raporcie "CEO Leadership Report 2023", stwierdziła, że liderzy średniego szczebla odgrywają potężną rolę w tworzeniu szkieletu talentów organizacji, a firmy z wysokiej jakości liderami średniego szczebla prawdopodobnie obsadzą następujące stanowiska 65% krytycznych ról przywódczych .

Jednak przejście z roli funkcjonalnej do roli lidera stanowi wyzwanie. Zarządzanie zwiększoną odpowiedzialnością za cele zespołu, zamiana kapelusza taktycznego na strategiczny i przewodzenie byłym współpracownikom to niektóre wyzwania, z którymi możesz się zmierzyć, gdy zostaniesz menedżerem zespołu.

Na tym blogu omówimy wszystkie niezbędne umiejętności i strategie, które musisz zdobyć, aby stać się odnoszącym sukcesy liderem zespołu, który jest szanowany przez członków zespołu i ceniony przez kierownictwo wyższego szczebla.

Zrozumienie Team Leadership

Liderzy zespołów mają kluczowe znaczenie w pomaganiu organizacjom w utrzymaniu jakości operacji oraz utrzymaniu wzrostu i ekspansji. Świetni liderzy zespołów wspierają pracę swojego zespołu, zachęcają ich do osiągania celów zespołowych i utrzymują wydajność, jednocześnie mając oko na szerszą perspektywę.

Jednak dla nowego menedżera zespołu przejście z roli indywidualnego współpracownika przynosi znaczące zmiany. Teraz musisz być odpowiedzialny za wyniki całego zespołu. Wymaga to robienia rzeczy w inny sposób i rozwijania nowych umiejętności.

Rola i obowiązki liderów

Jako lider lub kierownik zespołu jesteś odpowiedzialny za strategię i nadzorowanie biznesu, zapewniając osiągnięcie celów firmy i celów zespołu. Dobry lider i powodzenie zespołu zazwyczaj idą w parze.

Liderzy zespołów tworzą strategię firmy oraz kierują i motywują swoich bezpośrednich podwładnych do jej realizacji zgodnie z planem. Reprezentują również zespół w przestrzeniach o różnych funkcjach i współpracują z interesariuszami z innych działów.

Liderzy są odpowiedzialni za zatrudnianie członków zespołu z odpowiednimi umiejętnościami i dostarczanie im niezbędnych zasobów i wsparcia do zrobienia ich codziennych zadań. Muszą upewnić się, że członkowie ich zespołu są zaangażowani i zmotywowani oraz że zespół rozumie swoje role i cele.

Wielcy liderzy mają pewne wspólne umiejętności kierowania zespołem. Wierzą w oddelegowane zadania i wzmacnianie pozycji swoich teamów. Myślą strategicznie, budują relacje, dobrze się komunikują i koncentrują na rozwiązywaniu problemów.

Z 40% amerykańskich pracowników pracuje zdalnie co najmniej jeden dzień w tygodniu liderzy zespołów muszą teraz również posiadać umiejętności w zakresie tworzenia wygodnego hybrydowego lub zdalnego środowiska pracy.

Niezbędne umiejętności do skutecznego kierowania Teamsem

Komunikacja

"Wielcy liderzy komunikują się, a wielcy komunikatorzy prowadzą"

Simon Sinek, autor książki The Infinite Game.

Skuteczna komunikacja jest kamieniem węgielnym zarządzanie zespołem . Zapewnia jasne zrozumienie celów, promuje współpracę i utrzymuje zespół w zgodzie przez cały cykl życia projektu.

Jednak style komunikacji mogą się znacznie różnić w ramach Teams.

Rozpoznanie tych różnic i korzystanie z wielu strategii komunikacji w oparciu o strukturę zespołu i lokalizację sprzyja środowisku, w którym wszyscy członkowie zespołu czują się komfortowo.

Na przykład, jeśli członkowie zespołu są zdalni lub dystrybuowani geograficznie, upewnij się, że wysyłasz kluczowe punkty dyskusji ze spotkania za pośrednictwem kanałów asynchronicznych, takich jak Slack lub ClickUp Chat aby każdy wiedział, o czym rozmawiano.

Połącz komunikację zespołu pod jednym dachem dzięki ClickUp Chat, aby dzielić się aktualizacjami, połączonymi zasobami i płynnie współpracować

Dostosowanie komunikacji do dynamiki zespołu

Weź pod uwagę skład swojego zespołu. Czy preferują oni dogłębne dyskusje czy zwięzłą komunikację? Częste aktualizacje czy przestrzenie? Asynchroniczne narzędzia współpracy czy synchronizację osobistą? Aby być skutecznym jako lider zespołu, poznaj styl każdego członka zespołu i spróbuj dostosować swój styl komunikacji do ich stylu.

Proaktywne rozwiązywanie problemów

Wyczyszczona komunikacja liderów zespołów nie tylko utrzymuje projekty na właściwym torze, ale także pozwala na wczesną identyfikację potencjalnych problemów. Jeśli członek zespołu napotka potencjalną przeszkodę podczas pracy nad zadaniem, znajdź sposób, aby omówić to z całym zespołem, wspólnie przeprowadzić burzę mózgów i rozwiązać problem bezpośrednio w kontekście zadania. Taka przejrzystość i otwarta komunikacja umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów i płynniejszy przebieg pracy.

Jako lider zespołu musisz proaktywnie oferować swojemu zespołowi pomysły i strategie mające na celu poprawę i utrzymanie wydajności, zamiast udzielać reaktywnych informacji zwrotnych.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp posiada niezbędne narzędzia do komunikacji, rozwiązywania problemów i śledzenia projektu.

Zwiększ wydajność spotkań z zespołem dzięki szablonowi agendy ClickUp

Szablon Szablon agendy autorstwa ClickUp pomaga w pełni wykorzystać spotkania z zespołem. Użyj go, aby nakreślić cele spotkania i tematy do omówienia, podzielić zadania na elementy działania i przypisać obowiązki.

Korzystanie z tego szablonu pomaga liderom Teams w:

Upewnić się, że wszystkie istotne problemy zostały poruszone na spotkaniu

Przygotować uczestników, dając im przegląd tego, co będzie omawiane

Ustanowić odpowiednią strukturę i porządek spotkania

Zachęcić do aktywnego uczestnictwa

Regularna i przejrzysta komunikacja

Organizuj codzienne 10-15 minutowe stand-upy, aby komunikować się z zespołem. Wykorzystaj ten czas na współtworzenie kultury zespołu, która przełamuje silosową pracę, zachęcając do udostępniania odpowiedzialności i przejrzystej wymiany pomysłów oraz coachingu członków zespołu w zakresie osiągania celów organizacyjnych.

Ustawienie celów

Nawet najbardziej utalentowany zespół może czuć się zagubiony bez jasno określonych celów. Ustawienie celów to nie tylko zaznaczenie Boxów na końcu projektu; to dostawca mapy drogowej do powodzenia. Iskra rozpala motywację, sprzyja współpracy i ostatecznie prowadzi do osiągnięcia tych momentów "Aha!".

Dlaczego cele mają znaczenie dla teamów?

Teams może efektywnie współpracować, jeśli rozumie, dokąd zmierza. Wyczyszczone cele zapewniają wspólne poczucie celu i kierunku. Działają jak Gwiazda Północna, kierując wysiłki wszystkich w stronę wspólnego celu. Ta jasność sprzyja skupieniu, pozwalając zespołowi na priorytetyzację zadań i efektywną alokację zasobów.

Motywacja poprzez ustawienie celów

Cele to nie tylko kierunek, ale także inspiracja. Kiedy cele są osiągalne, a jednocześnie stanowią wyzwanie, tworzą zdrowe poczucie rywalizacji i chęć doskonalenia się.

Ustaw jasne cele i osiągnij powodzenie dzięki ClickUp Goals

Wskazówki dotyczące ustawienia celów:

Używaj narzędzi do ustawiania celów : Oprogramowanie do zarządzania projektami można wykorzystać do opracowania dogłębnych ram ustawienia celów. Platforma zarządzania projektami ClickUp może pomóc udokumentować cele firmy i oś czasu, podzielić je na zadania zespołowe i indywidualne oraz przypisać jasną własność do każdego z nich. Zapewnia to przejrzystość i pozwala Teamsom dostrzec połączenia między ich obowiązkami a ogólnymi celami organizacji

: Oprogramowanie do zarządzania projektami można wykorzystać do opracowania dogłębnych ram ustawienia celów. Platforma zarządzania projektami ClickUp może pomóc udokumentować cele firmy i oś czasu, podzielić je na zadania zespołowe i indywidualne oraz przypisać jasną własność do każdego z nich. Zapewnia to przejrzystość i pozwala Teamsom dostrzec połączenia między ich obowiązkami a ogólnymi celami organizacji Stwórz cele SMART: Upewnij się, że cele przypisane do twojego zespołu są celami SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie), aby mogli zrozumieć, co należy zrobić i jak zmierzyć powodzenie. Cele ClickUp może pomóc w organizowaniu celów, aby zmotywować zespół do ich osiągnięcia. Możesz również użyć kamieni milowych, aby podkreślić kluczowe sceny

Upewnij się, że cele przypisane do twojego zespołu są celami SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie), aby mogli zrozumieć, co należy zrobić i jak zmierzyć powodzenie. Cele ClickUp może pomóc w organizowaniu celów, aby zmotywować zespół do ich osiągnięcia. Możesz również użyć kamieni milowych, aby podkreślić kluczowe sceny Budowanie odpowiedzialności: Zapisuj i śledź cele swojego zespołu w scentralizowanym i udostępnianym repozytorium, do którego członkowie zespołu mają dostęp. Pomoże im to rozwiać wszelkie wątpliwości i zwiększy odpowiedzialność, ponieważ każdy będzie miał widok na postępy

Wiarygodność

Zaufanie jest budowane i utrzymywane przez wiele małych działań w czasie

Lolly Daskal, mówca motywacyjny

Oto dlaczego wiarygodność jest niezbywalną umiejętnością przywódczą.

Jeśli zdobędziesz zaufanie swojego zespołu, jest bardziej prawdopodobne, że będą oni współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, nawet w najtrudniejszych czasach.

Jako dobry lider zespołu, oto jak możesz budować zaufanie:

Promocja przejrzystości: Bądź przejrzysty dla członków swojego Teams przez cały czas. Czy szykuje się zwolnienie? Komunikuj się. Czy organizacja przechodzi przez trudny okres? Ponownie, komunikuj się. Nie trzymaj członków Teams w niewiedzy

Bądź przejrzysty dla członków swojego Teams przez cały czas. Czy szykuje się zwolnienie? Komunikuj się. Czy organizacja przechodzi przez trudny okres? Ponownie, komunikuj się. Nie trzymaj członków Teams w niewiedzy Buduj połączenia: Nawiązuj osobiste i emocjonalne relacje z każdym członkiem zespołu. Poświęć czas na regularne spotkania jeden na jeden ze swoim zespołem. Może to znacznie pomóc w zapewnieniu, że nikt nie poczuje się niezaangażowany lub zagubiony

Nawiązuj osobiste i emocjonalne relacje z każdym członkiem zespołu. Poświęć czas na regularne spotkania jeden na jeden ze swoim zespołem. Może to znacznie pomóc w zapewnieniu, że nikt nie poczuje się niezaangażowany lub zagubiony Walk the talk: Twoje działania są najlepszym sposobem na zdobycie zaufania zespołu. Komunikuj się uczciwie i z zaufaniem, rozliczaj się i okazuj im szacunek i uwagę

Pozytywność

Pesymizm prowadzi do słabości, optymizm do siły.

William James, filozof i psycholog

Liderzy Teams z pozytywnym Outlookiem tworzą długotrwałe i wpływowe relacje w pracy, dzięki czemu stosunkowo łatwiej jest osiągać cele.

Główne zasady skutecznego lidera obejmują budowanie pozytywnego środowiska pracy, w którym zespół czuje się wartościowy, zmotywowany i wydajny.

Badanie McKinsey pokazuje, że 89% pracowników uważa, że bezpieczna i pełna szacunku przestrzeń robocza jest niezbędna .

Do Ciebie, jako lidera, należy zapewnienie swojemu zespołowi bezpieczeństwa psychicznego. Teams powinien czuć się komfortowo wyrażając swoje widoki, obawy i pomysły bez obawy o reakcję. Powinni być w stanie ponosić porażki i wyciągać z nich wnioski, ponieważ zachęcasz ich do postrzegania niepowodzeń jako okazji do nauki.

Możesz także stworzyć pozytywne środowisko pracy, zachęcając do komunikacji i współpracy, zapewniając jasne cele i regularne informacje zwrotne, doceniając i uznając dobrą pracę oraz promując różnorodność, równość i integrację.

Przyjęcie pozytywnego podejścia do przywództwa:

Znaj swój zespół: Zrozum swójdynamika zespołu-Kto osiąga dobre wyniki, a kto wymaga dodatkowego wsparcia? Gdy będziesz mieć jasny obraz mocnych stron i obszarów rozwoju każdej osoby, będziesz w stanie szybciej rozwiązywać problemy i budować pozytywną atmosferę w zespole

Zrozum swójdynamika zespołu-Kto osiąga dobre wyniki, a kto wymaga dodatkowego wsparcia? Gdy będziesz mieć jasny obraz mocnych stron i obszarów rozwoju każdej osoby, będziesz w stanie szybciej rozwiązywać problemy i budować pozytywną atmosferę w zespole Promocja współpracy: Zaangażuj się w działania budujące zespół, takie jak sesje przełamywania lodów i gry zespołowe. Te zabawne zajęcia mogą pomóc członkom zespołu lepiej się ze sobą dogadać i poprawić współpracę

Odpowiedzialność za siebie

Liderzy inspirują do odpowiedzialności poprzez zdolność do przyjmowania odpowiedzialności przed obwinianiem innych

Courtney Lynch, autor książki Leading From The Front

Zanim zaczniesz oczekiwać od swojego zespołu odpowiedzialności za jego działania, opanuj umiejętność samoodpowiedzialności. Idealny lider zespołu udostępnia odpowiedzialność zamiast obwiniać członków zespołu za niezrealizowanie celów.

Aby poprawić swoje umiejętności samokontroli:

Przejrzystość: Ustaw jasne oczekiwania i bądź przejrzysty w kwestii swoich wyników z członkami zespołu

Ustaw jasne oczekiwania i bądź przejrzysty w kwestii swoich wyników z członkami zespołu Partner do odpowiedzialności: Znajdź partnera do odpowiedzialności, powiedzmy innego lidera z innego zespołu. Partner ten będzie osobą, z którą będziesz omawiał cele, problemy, z jakimi boryka się twój team, pozytywne afirmacje i okazjonalne tyrady

Style przywództwa i dynamika teamu

Bycie liderem jest jak bycie kapitanem statku i nawigowanie nim przez różne wyzwania. Nie ma na to jednej formuły. Style zmieniają się w zależności od charakteru lidera i zespołu.

Nie musisz trzymać się jednego stylu. Możesz eksperymentować z różnymi stylami i przedkładać jeden nad drugi w zależności od sytuacji.

Przyjrzyjmy się trzem typowym stylom przywództwa:

Przywództwo demokratyczne

Ten typ przywództwa obejmuje wspólne podejmowanie decyzji, promocję wzajemnego szacunku oraz różnorodności i przejrzystości. Lider zespołu zachęca do aktywnego uczestnictwa, angażuje się w znaczący dialog i zachęca do własności wyników.

Ten styl przywództwa jest idealny dla teamów z wieloma osobowościami, ponieważ kładzie nacisk na współpracę i umożliwia pracownikom o różnych funkcjach wypowiadanie się bez obawy o osąd.

Google jest znane ze swojej wyjątkowej kultury organizacyjnej. Założyciele Larry Page i Sergey Brin początkowo przyjęli demokratyczny styl przywództwa, aby zbudować kulturę otwartej komunikacji i zachęcić pracowników do większego udziału w podejmowaniu decyzji. Nic dziwnego, że Google jest jedną z najbardziej innowacyjnych marek na świecie i zarządza globalną siłą roboczą, w której wszyscy w równym stopniu uczestniczą w podejmowaniu decyzji.

Demokratyczne przywództwo ma długoterminowy wpływ na zespół. Pracownicy czują się bardziej komfortowo udostępniając swoje pomysły. Demokratyczni liderzy budują kulturę opartą na komunikacji, w której kreatywne myśli przepływają naturalnie, a pracownicy są zawsze gotowi do burzy mózgów.

Autokratyczne przywództwo

Autokratyczni liderzy nie zachęcają współpracy zespołowej i często są krytykowani za brak inteligencji emocjonalnej.

Podczas gdy ten styl przywództwa sprawdza się dobrze w wymagających sytuacjach, w których trzeba szybciej podejmować decyzje, nie działa on dobrze w większych działach. Oczywiście, tacy liderzy zapewniają, że zespół nie odejdzie od wcześniej zdefiniowanych zasad, ale ścisłe autokratyczne przywództwo może skutkować wysokim poziomem odejść.

Przywództwo leseferystyczne

Znany również jako przywództwo oddelegowane, ten styl przywództwa przyjmuje podejście "hands-off" i daje każdemu swobodę podejmowania decyzji. Liderzy zapewniają swoim teamom narzędzia i zasoby potrzebne do osiągnięcia sukcesu, ale nie angażują się w codzienną pracę.

Ponieważ zachęca do niezależnego myślenia, ten styl przywództwa jest idealny dla agencji kreatywnych i firm reklamowych. Jest on również skuteczny, gdy zespół składa się z ekspertów, którzy nie potrzebują zbyt wielu wskazówek. Jednak w teamach z niedoświadczonymi członkami może prowadzić do braku jasności roli i utraty kierunku.

Rola Teams Leadership w rozwoju zawodowym

Zdobywanie zaufania kadry kierowniczej

Kierując interdyscyplinarnym zespołem w celu osiągnięcia wyznaczonego celu, udowadniasz kierownictwu wyższego szczebla swoją inteligencję emocjonalną, kompetencje i przenikliwość biznesową. Pomaga im to z łatwością powierzyć ci złożone obowiązki. Oznacza to szybsze możliwości rozwoju, częste nagrody, uznanie w całej organizacji i terminowe podwyżki wynagrodzeń.

Nawiązywanie kontaktów z najlepszymi specjalistami w branży

Rola lidera pomaga rozwinąć sieć kontaktów, poruszać się po branży, wchodzić w interakcje z najlepszymi profesjonalistami i zwiększać swoje szanse na zdobycie lepszych możliwości. Oprócz zewnętrznych sieci kontaktów, umiejętność komunikowania się z ludźmi o różnych typach osobowości pomaga również w sprawnym oddelegowaniu zadań, ponieważ stajesz się biegły w interakcji ze współpracownikami, przełożonymi i członkami zespołu.

Budowanie marki osobistej

Jako odnoszący powodzenie lider, twoje osiągnięcia i uznanie mogą pomóc wzmocnić twoją markę osobistą.

Rola Teams Leadership w rozwiązywaniu konfliktów

Konflikty w zespołach są powszechne, a dobry lider zespołu może z łatwością rozwiązywać konflikty i spory w zespole.

Oto kilka atrybutów, które mogą pomóc w powodzeniu w rozwiązywaniu konfliktów:

Praktykuj aktywne słuchanie: Wysłuchaj każdego członka zespołu indywidualnie, aby odkryć i zająć się przyczyną konfliktu. Utrzymuj bezstronne podejście, w którym każdy jest traktowany na równi z innymi

Wysłuchaj każdego członka zespołu indywidualnie, aby odkryć i zająć się przyczyną konfliktu. Utrzymuj bezstronne podejście, w którym każdy jest traktowany na równi z innymi Nastawienie na rozwiązywanie problemów: Zamiast przytłaczać się częstymi konfliktami, identyfikuj wzorce, aby dostrzec trend i znaleźć rozwiązanie, które zajmie się podstawowymi przyczynami tych konfliktów

Zamiast przytłaczać się częstymi konfliktami, identyfikuj wzorce, aby dostrzec trend i znaleźć rozwiązanie, które zajmie się podstawowymi przyczynami tych konfliktów Cierpliwość i empatia: Stwórz środowisko, które zniechęca do obwiniania się - zachęcając członków zespołu do dojrzałego rozwiązywania różnic interpersonalnych

Wyzwania związane z kierowaniem zespołem w nowoczesnym środowisku pracy

Zarządzanie konfliktami

Konflikt w miejscu pracy to poważny problem. Jako lider musisz radzić sobie z nimi bezstronnie, aby pracownicy nie czuli się niepewnie lub niedoceniani. Badanie wykazało, że 31% pracowników, którzy doświadczyli konfliktu w miejscu pracy stwierdziło, że liderzy nie traktowali ich poważnie, gdy raportowali konflikt.

Z punktu widzenia nowego lidera, radzenie sobie z konfliktami może być przytłaczające, zwłaszcza gdy zaangażowanych jest zbyt wielu członków zespołu o różnych doświadczeniach i osobowościach. Musisz zarządzać ich emocjami i opiniami z szacunkiem, nie brzmiąc stronniczo.

W takich sytuacjach najlepiej jest otwarcie komunikować się ze wszystkimi członkami zespołu zaangażowanymi w konflikt. Dobre radzenie sobie z konfliktami jest jedną z podstawowych cech wielkiego lidera. Aby poprawić swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów, możesz:

Ćwiczyć aktywne słuchanie

Budować i okazywać empatię wobec współpracowników

Dobrze zarządzać własnymi emocjami

Skupić się na rozwiązaniu sprawy bez martwienia się o to, czy ma się rację

Komunikuj się często i dobrze

Zarządzanie zmianą

Gdy Enterprise zaczyna się skalować, zmiana staje się jedyną stałą. Zmiana może obejmować między innymi kulturę miejsca pracy, pozycję na rynku, politykę wewnętrzną i zmiany technologiczne. Pracownikom często trudno jest szybko dostosować się do tych częstych zmian, co prowadzi do krytycznych problemów, takich jak konflikty, sporadyczne niepowodzenia, spadek wydajności, opór wobec zmian i niepewność.

Aby przezwyciężyć te wyzwania i pomóc pracownikom zaakceptować zmiany, liderzy zespołów muszą:

Utrzymywać pozytywne nastawienie

Proaktywnie komunikować się z teamem

Mieć plan zarządzania zmianą, aby skutecznie wprowadzać zmiany

Motywuj zespół

Bądź przygotowany na niepowodzenia

Nie wahaj się organizować rozmów 1:1 z członkami Teams, aby ich wysłuchać, zrozumieć, co ich niepokoi w związku ze zmianą i empatycznie komunikować, w jaki sposób ta zmiana przyniesie im korzyści w dłuższej perspektywie.

Zarządzanie interesariuszami

Kluczem do powodzenia w zarządzaniu interesariuszami jest znalezienie idealnej równowagi pomiędzy zarządzaniem zespołem, pozostawaniem w dobrych stosunkach z kierownictwem i utrzymywaniem wydajnych powiązań ze współpracownikami.

Choć brzmi to zniechęcająco, możesz zarządzać interesariuszami poprzez zrozumienie bezpośrednich i pośrednich interesariuszy, kategoryzowanie ich w oparciu o to, gdzie pasują do twojego środowiska pracy, zrozumienie ich potrzeb i odpowiednie działanie.

Na przykład, członkowie twojego zespołu są bezpośrednimi interesariuszami, ponieważ od ich wyników zależą twoje szanse na uznanie. W związku z tym możesz nadać im najwyższy priorytet i w pierwszej kolejności skupić się na ich potrzebach.

Budowanie efektywnego i zgranego zespołu

Budowanie zespołu z ludzi pochodzących z różnych środowisk i posiadających różne typy osobowości jest wyzwaniem. Skuteczny i empatyczny lider ma kluczowe znaczenie dla tej grupy.

Oto kilka sposobów na zbudowanie zgranego zespołu:

Traktuj wszystkich członków zespołu jednakowo i zachęcaj ich do współpracy zamiast rywalizacji

Umożliwianie im osiągania własnych wyników

Zachęcanie do działań budujących zespół, takich jak gry online, wycieczki poza firmę itp.

Inspirowanie zespołu do dążenia do większego, wspólnego celu

Motywowanie, angażowanie i zatrzymywanie Teamsów

Według ankiety przeprowadzonej przez GoodHire, firmę zajmującą się sprawdzaniem przeszłości, 82% amerykańskich pracowników stwierdziło, że potencjalnie zrezygnowałoby z pracy z powodu złych menedżerów.

Pracownicy często borykają się z takimi problemami jak brak uznania i docenienia, niesatysfakcjonujące wynagrodzenie i brak konstruktywnego systemu informacji zwrotnej, co skłania ich do poszukiwania nowych możliwości.

Jako lider jesteś odpowiedzialny za identyfikowanie i rozwiązywanie problemów wpływających na zaangażowanie zespołu. Wysoki wskaźnik odejść w zespole może oznaczać porażkę przywództwa. Aby upewnić się, że nie tracisz dobrych wyników w swoim zespole i że cele zespołu mogą zostać osiągnięte, musisz mieć plan działania, aby utrzymać motywację i zadowolenie swojego zespołu. Ma to również sens finansowy; zastąpienie pracownika kosztuje nawet dwukrotność jego rocznego wynagrodzenia.

Aby utrzymać motywację zespołu i zmniejszyć rotację pracowników, oto kilka kroków, które możesz podjąć jako lider:

Budować silne relacje z poszczególnymi członkami teamu

Uznawać i nagradzać dobrą pracę

Bądź sprawiedliwy i obiektywny podczas oceny ich wyników

Zaplanuj regularne spotkania i przeglądy z zespołem, a także z poszczególnymi osobami w celu uzyskania informacji zwrotnych i rozwiązywania problemów

Zabiegaj o ich wkład w strategie i plany, które mają wpływ na ich pracę

Pomagaj im znaleźć i wykorzystać możliwości rozwoju

Jeśli jesteś nowym menedżerem i masz niewielkie lub żadne doświadczenie w rozmowach 1 na 1 i ocenach wyników, nie martw się. Mamy szablony, które pomogą ci zacząć.

Zarządzaj spotkaniami 1:1 z członkami zespołu za pomocą szablonu 1-on-1 ClickUp

Szablon Szablon spotkania ClickUp 1:1 pomaga prowadzić ustrukturyzowane spotkania z członkami Teams. Szablon zawiera wstępnie utworzone strony dla ról pracowników, oczekiwań i powtarzających się agend spotkań dla każdego członka zespołu.

Pomaga definiować i udostępniać agendy, dostosowywać zespół do celów i priorytetów oraz otrzymywać i udostępniać przydatne informacje zwrotne.

Rozwój Teams

Wspierający lider nie tylko doprowadza do zrobienia rzeczy przez swój zespół. Motywuje Teams do rozwoju zawodowego i osobistego. Jednak pracownicy często mają wiele na głowie, a częste terminy ich przytłaczają. W takich sytuacjach szybko rezygnują z działań związanych z rozwojem osobistym i zawodowym, nadając priorytet zwykłym obowiązkom zawodowym.

Lider powinien lepiej oddelegować obowiązki i zapewnić pracownikom czas wolny na udział w kursach rozwoju zawodowego, doskonalenie umiejętności miękkich i rozwój zawodowy.

Liderzy powinni być zawsze dostępni, aby odpowiadać na ich pytania i wątpliwości, aby pomóc im rozwijać się jako profesjonaliści i zasiać w ich umysłach ziarno przywództwa.

Narzędzia do skutecznego zarządzania zespołem

Kierowanie zespołem niesie ze sobą wyjątkowy zestaw wyzwań. Potrzebujesz wszelkiej możliwej pomocy, aby utrzymać pracę na właściwym torze, a zespół w szczytowej formie. Najlepsi liderzy zespołów korzystają z kompleksowych narzędzi, takich jak ClickUp, aby zarządzać zespołami o różnych funkcjach, monitorować ich wydajność, doskonalić umiejętności zarządzania czasem i zwiększać zaangażowanie pracowników.

Oto dlaczego ClickUp jest BFF każdego lidera zespołu

Oszczędzaj czas i wysiłek, korzystając z narzędzi AI w ClickUp. UseClickUp Brain do przekształcania szerokich celów w mniejsze zadania i podzadania, dodawania opisów do każdego zadania dla widoczności zespołu, pisania aktualizacji projektu i automatycznego generowania standupów za pomocą menedżera projektów AI. Możesz także użyć AI Writer for Work do pisania e-maili, notatek z podziękowaniami, podsumowań spotkań i wielu innych rzeczy

Połącz zadania, dokumenty, ludzi i całą wiedzę swojej firmy za pomocą ClickUp Brain

Uzyskaj pełną widoczność wszystkich projektów i zależności zadań na pierwszy rzut oka dzięki funkcjom takim jak wykresy Gantta,Widok Tablicy w ClickUpitp.

wszystkich projektów i zależności zadań na pierwszy rzut oka dzięki funkcjom takim jak wykresy Gantta,Widok Tablicy w ClickUpitp. Priorytetyzuj zadania, aby pomóc członkom zespołu podążać za wspólnym celem i skupić się na tym, co ważne

zadania, aby pomóc członkom zespołu podążać za wspólnym celem i skupić się na tym, co ważne Zwiększaj odpowiedzialność i skutecznie oddeleguj zadania wraz z własnością projektu

i skutecznie oddeleguj zadania wraz z własnością projektu Promocja przejrzystości z wątkami komentarzy w zadaniach, aby wszyscy byli na tej samej stronie, a blokery mogły być zidentyfikowane i usunięte

z wątkami komentarzy w zadaniach, aby wszyscy byli na tej samej stronie, a blokery mogły być zidentyfikowane i usunięte Zbuduj wspólne zrozumienie i przejrzystość każdego projektu oraz zmniejsz tarcia i nieporozumienia dzięki współpracyDokumenty ClickUpi ClickUp Chat

i przejrzystość każdego projektu oraz zmniejsz tarcia i nieporozumienia dzięki współpracyDokumenty ClickUpi ClickUp Chat Zarządzanie i śledzenie wszystkich projektów w udostępnianej aplikacjiPulpit ClickUp i śledź dzienne, tygodniowe i miesięczne postępy w ramach celów ClickUp bez konieczności organizowania wielu spotkań zespołu, które mogą wyczerpać jego członków

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi

Oszczędzaj czas podczas rozpoczynania nowego projektu dzięki ClickUp's szablony do zarządzania projektami . Od automatyzacji przepływu pracy, gotowych przepływów pracy, Dane powstania wykresu Gantta i organizowanie zadań, szczegółów projektu i dokumentów, te szablony do zrobienia za Ciebie.

Na przykład szablony wykresów Gantta w ClickUp mogą zaoszczędzić czas i wysiłek liderów projektów i zapewnić, że żaden krok nie zostanie pominięty.

Widok wielu projektów na jednym wykresie Gantta w szablonie osi czasu Gantta w ClickUp

Szablon Szablon osi czasu ClickUp Gantt jest jednym z takich zaawansowanych rozwiązań. Pozwala liderom zespołów nadzorować operacje z dziennym, miesięcznym i rocznym przeglądem. Pomaga uprościć planowanie i śledzenie projektów poprzez

Tworzenie zadań z automatycznie aktualizowanymi paskami osi czasu

Organizowanie zadań w projekty

Wyczyszczone wizualizacje postępów z kolorowymi statusami

Powodzenie zespołu dzięki świetnemu przywództwu w zespole

Praca lidera zespołu jest trudna, ale świetne kierowanie zespołem jest możliwe dzięki odpowiednim narzędziom i umiejętnościom oraz entuzjastycznemu zespołowi. Budując i ćwicząc umiejętności takie jak komunikacja, motywacja zespołu, oddelegowanie, pozytywne nastawienie i zaufanie, można przejść od dobrego do świetnego lidera zespołu.

Narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc ci wzmocnić twoje zespoły, aby mogły efektywnie współpracować i osiągać cele jako zespół. Pamiętaj, że twój zespół to twoje plemię - wspieraj ich, słuchaj ich i szukaj rozwiązań z nimi, a nie dla nich.

Aby dowiedzieć się, jak ClickUp może zwiększyć Twoje umiejętności przywódcze w zespole, zarejestruj się na stronie ClickUp za darmo .

FAQ

Czym jest skuteczny lider Teams?

Skuteczny lider zespołu to osoba posiadająca umiejętności przywódcze, takie jak umiejętności komunikacyjne, oddelegowanie, ustawienie celów i samokontrola, która może przekształcić zespół jednostek w grupę współpracującą ze sobą, aby osiągnąć wspólne cele.

Do zrobienia w roli lidera zespołu?

Przywództwo w zespole polega na zrozumieniu unikalnych mocnych stron i obszarów rozwoju każdego członka zespołu, poznaniu jego stylu pracy i wsparciu go praktycznymi rozwiązaniami, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad ogólnymi celami organizacyjnymi.

Jakie są cechy dobrego lidera zespołu?

Chociaż istnieje wiele cech dobrego lidera zespołu, najważniejsze z nich to inteligencja emocjonalna, wiarygodność, pozytywne nastawienie, doskonałe umiejętności komunikacyjne, umiejętność oddelegowania i motywowania oraz chęć ciągłego uczenia się i doskonalenia.