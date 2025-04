13 najlepszych narzędzi do zbierania opinii o projektach dla kreatywnych teamów

Prawdopodobnie słyszałeś powiedzenie, że "co dwie głowy, to nie jedna" i jest ono szczególnie prawdziwe w przypadku projektowania. Uzyskiwanie informacji zwrotnych to nie tylko zaznaczanie pola - zamienia dobre pomysły w świetne. 🌟

Narzędzie do zbierania opinii projektowych pomaga interesariuszom współpracować i analizować opinie projektowe w zorganizowany sposób. Zmniejsza tarcia komunikacyjne i pomaga rejestrować dane wejściowe wszystkich osób, porównywać opinie projektowe i śledzić zmiany wersji.

Jednak wybór odpowiedniego narzędzia do potrzeb projektowych jest wyzwaniem, biorąc pod uwagę dostępne obecnie opcje. Dlatego zrobiliśmy to za Ciebie i przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi do zbierania opinii na temat projektu, które pasują do każdego wymagania dotyczącego cyklu pracy i budżetu.

Zaczynajmy. 🚀

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto nasze zestawienie 13 dostępnych obecnie narzędzi do zbierania opinii o projektach:

ClickUp: Najlepsze do zarządzania projektami i współpracy w zespole InVision: Najlepsze do prototypowania i testowania przez użytkowników Figma: najlepsze do wspólnego projektowania i prototypowania Miro: najlepsze do współpracy wizualnej i warsztatów myślenia projektowego Droplr: Najlepsze do udostępniania ekranu i zbierania opinii BugHerd: Najlepszy do śledzenia błędów i wizualnej informacji zwrotnej MockFlow: Najlepszy do tworzenia szkieletów i makiet DesignDrop: najlepszy dostawca adnotacji wizualnych Usersnap: Najlepszy do zbierania wizualnych opinii Proofhub: Najlepsze do tworzenia niestandardowych cykli pracy dla teamów projektowych Redpen: Najlepszy do prostego opiniowania i recenzowania projektów UserBack: Najlepszy do zbierania opinii użytkowników i raportowania błędów Pastel: Najlepszy do zbierania opinii o witrynie i współpracy przy projektowaniu

Czego należy szukać w narzędziach do zbierania opinii o projektach

Jeśli szukasz odpowiedniego narzędzia do zbierania opinii, oto kilka funkcji, których nie możesz przegapić:

Łatwość obsługi: Wybierz narzędzie do zbierania opinii o projektach z intuicyjnym interfejsem, aby uprościć wymianę opinii i uniknąć nieporozumień

Wybierz narzędzie do zbierania opinii o projektach z intuicyjnym interfejsem, aby uprościć wymianę opinii i uniknąć nieporozumień Możliwości integracji: Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z popularnym oprogramowaniem do projektowania i narzędziami do zarządzania projektami dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym

Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z popularnym oprogramowaniem do projektowania i narzędziami do zarządzania projektami dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym Współpraca w czasie rzeczywistym: Poszukaj narzędzia, które umożliwia zbieranie opinii i edycję na żywo, dzięki czemu twój zespół może wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym, co usprawnia przepływ pracy

Poszukaj narzędzia, które umożliwia zbieranie opinii i edycję na żywo, dzięki czemu twój zespół może wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym, co usprawnia przepływ pracy Kontrola wersji: Upewnij się, że narzędzie śledzi zmiany i umożliwia powrót do poprzednich wersji - w ten sposób nie stracisz cennych opinii ani nie utkniesz z nieaktualnymi projektami

Upewnij się, że narzędzie śledzi zmiany i umożliwia powrót do poprzednich wersji - w ten sposób nie stracisz cennych opinii ani nie utkniesz z nieaktualnymi projektami Przystępność cenowa i skalowalność: Wybierz narzędzie, które pasuje do twojego obecnego budżetu, ale zapewnia skalowalność, aby zaspokoić rosnące potrzeby w miarę powiększania się zespołu

13 najlepszych narzędzi do zbierania opinii projektowych w 2024 roku

Dzięki odpowiednim narzędziom do zbierania opinii można usprawnić współpracę, efektywnie gromadzić spostrzeżenia i usprawnić proces projektowania. Oto moja lista najlepszych narzędzi do zbierania informacji zwrotnych na temat projektu, które mogą ci pomóc zoptymalizować cykl pracy nad projektem .

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i współpracy zespołowej) ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy. Jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i

współpraca Teams clickUp to narzędzie, które usprawnia cykl pracy projektowej i łączy wszystkie zadania w jedną zorganizowaną przestrzeń. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami, śledzisz cele, czy współpracujesz ze swoim zespołem, ClickUp pomaga wszystkim zachować zgodność i skupić się na tym, co najważniejsze.

Z Teams ClickUp menedżerowie projektów i zespoły kreatywne mogą uprościć zarządzanie projektami dzieląc projekty na zadania, załączając pliki projektowe i efektywnie współpracując. Projektanci mogą zostawiać szczegółowe komentarze, etykiety dla członków zespołu i dodawać adnotacje do plików z precyzyjną informacją zwrotną.

Gwarantuje to, że żadna informacja zwrotna nie zostanie pominięta, a każda sugestia jest wyczyszczona, wykonalna i łatwa do zastosowania.

Współpracuj ze swoim zespołem projektowym nad wnioskami projektowymi, podróżami użytkowników i nie tylko dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp Tablice ClickUp jeszcze bardziej usprawnia współpracę, oferując wizualną, interaktywną przestrzeń, w której Teams mogą przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie i przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Dzięki Tablicom można tworzyć schematy blokowe, modele szkieletowe, mapy myśli i tablice nastrojów, umożliwiając projektantom wspólne szkicowanie, tworzenie pomysłów i iterację projektów.

Tablice ClickUp umożliwiają współpracę wizualną, udostępnianie myśli i wspólne dopracowywanie koncepcji

Możliwość dodawania notatek, kształtów i tekstów bezpośrednio na tablicy ułatwia wizualizację koncepcji i śledzenie opinii członków zespołu, dzięki czemu proces projektowania jest bardziej oparty na współpracy.

Aby wszystko było spójne, ClickUp oferuje konfigurowalne pulpity i zaawansowane narzędzia do raportowania, które zapewniają wgląd w postęp projektu w czasie rzeczywistym. Teams mogą być na bieżąco z kamieniami milowymi, opiniami i terminami w jednym miejscu.

Śledzenie statusu projektu i mierzenie postępów zespołu za pomocą pulpitów ClickUp

Oto, w jaki sposób ClickUp może pomóc w spełnieniu Twoich potrzeb w zakresie opinii projektowych:

Wgląd w czasie rzeczywistym : Monitoruj postępy w realizacji celów, oczekujące zadania i kluczowe wskaźniki za pomocą kolorowych pasków i wykresów, aby uzyskać przejrzyste, wizualne aktualizacje

: Monitoruj postępy w realizacji celów, oczekujące zadania i kluczowe wskaźniki za pomocą kolorowych pasków i wykresów, aby uzyskać przejrzyste, wizualne aktualizacje Bądź na bieżąco dzięki wielu widokom: Śledź postępy i kluczowe wskaźniki za pomocą elastycznych widoków, takich jak widok śledzenia postępów

Śledź postępy i kluczowe wskaźniki za pomocą elastycznych widoków, takich jak widok śledzenia postępów Usprawniona współpraca: Utrzymuj swój zespół w pętli przez cały czas dzięki płynnemu śledzeniu kamieni milowych, terminów i informacji zwrotnych

ClickUp najlepsze funkcje

Organizuj projekty w przejrzyste, wykonalne zadania, przydzielaj obowiązki i śledź postępy dzięki Zadania ClickUp Twórz udostępniane dokumenty dla briefów projektowych, przewodników po stylach lub notatek, umożliwiając Teams współpracę poprzez pozostawianie komentarzy i przekazywanie opinii w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Dokumenty Dźwignia ClickUp Brain do automatycznego podsumowywania informacji zwrotnych, sugerowania elementów działań i usprawniania komunikacji

Śledzenie osi czasu projektu, wizualizacja zależności i dostosowywanie terminów za pomocą wykresów Gantta, utrzymywanie projektów zgodnie z harmonogramem

Przyspiesz współpracę dzięki szybkim wyjaśnieniom i informacjom zwrotnym za pomocą ClickUp Chat Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Porada dla profesjonalistów: Skutecznie dodawać adnotacje do obrazów, wideo i plików PDF aby podkreślić opinie bezpośrednio na zawartości. Zapewnia to przejrzystość i usprawnia proces wprowadzania zmian.

2. InVision (najlepszy do prototypowania i testowania przez użytkowników)

przez InVision InVision jest jedną z następujących firm najlepszych narzędzi do prototypowania dostępne obecnie narzędzia do prototypowania pozwalają ożywić projekty za pomocą interaktywnych prototypów. Możesz łatwo tworzyć i przeglądać swoją pracę, podczas gdy komentowanie w czasie rzeczywistym pozwala Twojemu zespołowi przekazywać bezpośrednie opinie na temat projektu. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz zabrać swoich interesariuszy na wirtualną wycieczkę po prototypie i szybko sprawić, by wszyscy byli zgodni.

Najlepsze funkcje InVision

Funkcja Freehand umożliwia prowadzenie burzy mózgów, szkicowanie pomysłów i tworzenie map cykli pracy w czasie rzeczywistym

Dodawanie płynnych, interaktywnych animacji do prototypów za pomocą warstw animacji

Limity InVision

Klienci nie mogą bezpośrednio edytować prototypów, co prowadzi do mylących informacji zwrotnych i nieefektywnych poprawek

Cennik InVision

**Free

Starter: $15/miesiąc

$15/miesiąc Profesjonalista: $25/miesiąc

$25/miesiąc Teams: $99/miesiąc

InVision oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 600 recenzji)

4.4/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 recenzji)

3. Figma (najlepsza do wspólnego projektowania i prototypowania)

przez Figma Figma to wszechstronne narzędzie do projektowania, które upraszcza proces tworzenia szerokiego zakresu projektów cyfrowych, od interfejsów użytkownika po interaktywne prototypy. Świetnie nadaje się do projektów zespołowych, ponieważ wielu projektantów może jednocześnie pracować nad tym samym plikiem. Oznacza to koniec chaosu związanego z kontrolą wersji lub oczekiwaniem na aktualizacje.

Niezależnie od tego, czy projektujesz stronę internetową, aplikację czy dowolny produkt cyfrowy, Figma oferuje zaawansowane funkcje, takie jak grafika wektorowa, prototypowanie i płynne przekazywanie deweloperów. Ponadto, jej charakter oparty na chmurze oznacza, że możesz pracować z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Najlepsze funkcje Figma

Warianty komponentów umożliwiają zarządzanie wieloma wersjami komponentu w jednej strukturze

FigJam jest dostawcą wspólnej tablicy do burzy mózgów i tworzenia pomysłów

Systemy projektowania umożliwiają tworzenie stylów, komponentów i zasobów wielokrotnego użytku

Limity Figma

Ogranicza pełny dostęp do niektórych funkcji, takich jak uprawnienia do kopiowania, do subskrypcji Enterprise

Wersja mobilna pozwala tylko na widok projektu; edycja na iPadzie, podobnie jak na PC, byłaby świetnym dodatkiem

Cennik Figma

Free

Profesjonalny Teams: $15/miejsce/miesiąc

$15/miejsce/miesiąc Organizacja: $45/siedziba/miesiąc

$45/siedziba/miesiąc Enterprise: $75/miejsce/miesiąc

Figma oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1100 recenzji)

4.7/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

💡Pro Tip: Wyczyszczone ustawienie briefy projektowe przed rozpoczęciem pracy. Pozwoli to zachować spójność zespołu i pomoże w pełni wykorzystać narzędzia projektowe i cykl pracy.

4. Miro (najlepszy do współpracy wizualnej i warsztatów myślenia projektowego)

przez Miro Miro ułatwia Teamsom burze mózgów, planowanie i tworzenie map pomysłów w czasie rzeczywistym na interaktywnej tablicy online. Niezależnie od tego, czy prowadzisz warsztaty, szkicujesz podróże użytkowników, czy tworzysz mapy myśli, ożywiasz swoje pomysły.

Usprawnia zarządzanie projektami, zwiększając współpracę za pomocą narzędzi wizualnych. Po zakończeniu sesji można udostępniać tablicę interesariuszom lub wykorzystać ją jako podstawę do kolejnej fazy procesu projektowania.

Miro najlepsze funkcje

Zaangażowanie Teams dzięki głosowaniu w czasie rzeczywistym w celu ustalenia priorytetów zadań lub pomysłów

Połączenia wideo w aplikacji pomagają w bezpośredniej komunikacji podczas współpracy na Tablicy

Inteligentne kształty i automatyczne przyciąganie pozwalają automatycznie wyrównywać i dostosowywać kształty w celu płynnego tworzenia diagramów

Limity Miro

Limit bibliotek ikon w porównaniu do narzędzi wizualnych, takich jak Figma i Lucid

Narzędzia projektowe i biblioteka szablonów ERD mogłyby zostać ulepszone o więcej domyślnych szablonów

Ceny Miro

**Free

Starter: $8/miesiąc na członka

$8/miesiąc na członka Business: $16/miesiąc za członka

$16/miesiąc za członka Enterprise: Niestandardowy

Miro oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 6,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 6,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,500+ recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Zwiększ podejście swojego zespołu do użytkownika, używając narzędzia design thinking . Pomagają one kierować procesem, zapewniając skupienie się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów użytkowników, jednocześnie zachęcając do współpracy.

5. Droplr (najlepszy do udostępniania ekranu i zbierania opinii)

przez Droplr Droplr to świetne narzędzie do dostarczania wizualnego kontekstu podczas przekazywania informacji zwrotnych członkom zespołu. Umożliwia łatwe przechwytywanie i udostępnianie zrzutów ekranu lub nagrań ekranu.

Dzięki zrzutom ekranu można wyróżnić określone obszary na ekranie, podczas gdy nagrania ekranu mogą pomóc w pokazaniu sekwencji interakcji. Upraszcza to wyjaśnianie złożonych zadań projektowych lub problemów podczas procesu przekazywania informacji zwrotnych.

Najlepsze funkcje Droplr

Oznaczanie zrzutów ekranu lub materiałów wideo tekstem, strzałkami i wyróżnieniami w celu zapewnienia jasnej komunikacji

Funkcje wygaśnięcia linków umożliwiają ustawienie terminów ważności na udostępnianych linkach dla zawartości wrażliwej czasowo

Limity Droplr

Wymaga oprogramowania innych firm do edycji przesłanych dokumentów

Ujawnia wcześniej udostępniane pliki podczas udostępniania nowych, utrudniając dostęp do nich

Brak Free Planu

Cennik Droplr

Pro Plus: $6/miesiąc

$6/miesiąc Teams: $7/miesiąc

$7/miesiąc Enterprise: Niestandardowy

Droplr oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

6. BugHerd (najlepszy do śledzenia błędów i wizualnej informacji zwrotnej)

przez BugHerd BugHerd upraszcza śledzenie błędów, umożliwiając raportowanie problemów bezpośrednio na stronie internetowej za pomocą wizualnego narzędzia opinii. Możesz przypiąć błędy i przydatne informacje zwrotne do określonych części strony, co ułatwia dokładne wskazanie miejsca, w którym występuje problem.

Każde raportowanie błędów automatycznie przechwytuje takie informacje jak przeglądarka i rozdzielczość ekranu, oszczędzając czas. Narzędzie do tworzenia opinii w formie wideo umożliwia również tworzenie filmów instruktażowych w celu przekazywania opinii i raportowania błędów. Usprawnia to proces zgłaszania opinii, pokazując dokładnie, gdzie i na czym polega problem, zamiast podawać niejasne opisy.

Najlepsze funkcje BugHerd

Przechwytywanie i zarządzanie błędami bezpośrednio na stronie internetowej za pomocą klikania i wskazywania informacji zwrotnych

Błędy są połączone z elementami strony internetowej, dając programistom precyzyjny kontekst

Zachowaj czystość widoków skierowanych do klienta i udostępniaj opinie w trybie prywatnym

Limity BugHerd

Powiadomienia nie są filtrowane w folderach, co zwiększa bałagan

Wymaga szkolenia dla personelu nietechnicznego, aby mógł uczestniczyć w recenzjach

Ceny BugHerd

Standard: $41/miesiąc (5 członków)

$41/miesiąc (5 członków) Studio: $66/miesiąc (10 członków)

$66/miesiąc (10 członków) Premium: $124/miesiąc (25 członków)

$124/miesiąc (25 członków) Enterprise: Niestandardowy

BugHerd oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

7. MockFlow (najlepszy do tworzenia szkieletów i makiet)

przez MockFlow MockFlow ułatwia tworzenie szkieletów i makiet dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść". Oferuje gotowe szablony i komponenty interfejsu użytkownika, dzięki czemu można szybko tworzyć układy.

Świetnie nadaje się do szkicowania pomysłów i udostępniania ich zespołowi w celu uzyskania opinii. Ponadto można uzyskać recenzje projektu od AI dla całej lub wybranej części makiety, co pomaga w szybszym dopracowaniu projektu.

Najlepsze funkcje Mockflow

Dostęp do wstępnie zaprojektowanych zestawów UI dla szybszej daty powstania projektu, niestandardowych dla różnych platform (np. mobilnych, internetowych)

Tworzenie dedykowanych przestrzeni do współpracy zespołowej z tablicami dyskusyjnymi i śledzeniem zadań, połączonych z konkretnymi projektami

Limity Mockflow

Trudno jest wybrać wiele komponentów lub zmienić rozmiar wielu warstw jednocześnie

Edycja ze współpracownikami wymaga dostępu do płatnego planu

Ceny Mockflow

Podstawowy: Free

Free Premium: $14/miesiąc (1 redaktor)

$14/miesiąc (1 redaktor) Business: $45/miesiąc (3 redaktorów)

$45/miesiąc (3 redaktorów) Enterprise: $160 (tylko rocznie)

Mockflow oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 80 recenzji)

4.2/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

💡 Pro Tip: Korzystanie z szablony wireframe mogą zaoszczędzić wiele czasu podczas procesu projektowania. Dostarczają one solidną strukturę, pozwalając na szybkie niestandardowe dostosowanie i dopracowanie układu do potrzeb projektu.

8. DesignDrop (najlepszy dostawca adnotacji wizualnych)

przez DesignDrop DesignDrop to narzędzie do zbierania opinii na temat projektów, które szczyci się łatwością obsługi i jest przeznaczone dla użytkowników nietechnicznych i początkujących. Uwalnia ich od stromej krzywej uczenia się i zapewnia zorganizowany sposób obsługi zgłoszeń projektowych.

Możesz przesłać swój projekt i udostępniać URL swojemu zespołowi lub klientom, aby zebrać przydatne opinie. Mogą oni dodawać adnotacje wizualne bezpośrednio do projektu, co ułatwia gromadzenie danych wejściowych i współpracę bez zamieszania.

Najlepsze funkcje DesignDrop

Szeroki zakres wizualnych elementów adnotacji, w tym wybór kolorów i typografii

Łatwa współpraca w czasie rzeczywistym dzięki adnotacjom wizualnym i komentarzom w wątkach

Limity DesignDrop

Brak integracji z platformami do zarządzania projektami w celu usprawnienia kompleksowego cyklu pracy

Ceny DesignDrop

Starter : 2,35 USD/miesiąc

: 2,35 USD/miesiąc Pro : $5.89/6 miesięcy

: $5.89/6 miesięcy Premium: $10.61/12 miesięcy

DesignDrop oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Usersnap (najlepszy do zbierania wizualnych opinii)

przez Usersnap Aplikacja Usersnap jest świetna do uproszczenia procesu zbierania opinii, ponieważ można łatwo przechwytywać zrzuty ekranu lub nagrania ekranu bezpośrednio z przeglądarki. Pozwala to rzucić światło na istotne problemy lub udostępnianie spostrzeżeń wizualnie bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

Możesz dodawać adnotacje, komentarze i opisy, dzięki czemu staje się jasne, która część projektu lub interfejsu wymaga uwagi.

Najlepsze funkcje Usersnap

Zbieranie opinii bezpośrednio przez rozszerzenie do przeglądarki, bez opuszczania strony

Nagrywanie sesji użytkowników w celu lepszego zrozumienia kontekstu błędów lub problemów

Niestandardowe formularze opinii i widżety dopasowane do marki aplikacji lub strony internetowej

Limity Usersnap

Brak bezpośredniej integracji z CRM ogranicza spersonalizowane odpowiedzi i głębszy kontekst opinii klientów

Ceny Usersnap

Start: €39/miesiąc (około $41/miesiąc)

€39/miesiąc (około $41/miesiąc) Wzrost: €89/miesiąc (około $94.34/miesiąc)

€89/miesiąc (około $94.34/miesiąc) Profesjonalny: 159€/miesiąc (około 168,54$/miesiąc)

159€/miesiąc (około 168,54$/miesiąc) Premium: €319/miesiąc (około $338.14/miesiąc)

Oceny i recenzje Usersnap

G2: 4.6/5 (80+ recenzji)

4.6/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

10. Proofhub (najlepszy do tworzenia niestandardowych cykli pracy dla teamów projektowych)

przez Proofhub ProofHub jest jednym z najlepszych narzędzi do proofingu do zarządzania projektami. Usprawnia proces recenzowania i zatwierdzania, umożliwiając Teamsom współpracę nad plikami bezpośrednio na platformie.

Możesz łatwo zostawiać komentarze, oznaczać zmiany i śledzić poprawki, upewniając się, że wszyscy są na tej samej stronie. Niezależnie od tego, czy przeglądasz projekty, dokumenty czy inne pliki, ProofHub sprawia, że informacje zwrotne są proste, dzięki czemu Twój zespół szybciej dostarcza wysokiej jakości pracę.

Najlepsze funkcje Proofhub

Wzmianki o aktualizacjach dla członków zespołu i udostępnianie plików bezpośrednio w zadaniach

Usprawniony przegląd dokumentów dzięki wbudowanym narzędziom do adnotacji

Limity Proofhub

Funkcja fakturowania mogłaby być prostsza pomimo integracji z QuickBooks

Funkcje współedytowania i udostępniania notatek ProofHub wymagają poprawy

Ceny Proofhub

Essential: $45/miesiąc

$45/miesiąc Ultimate Control: $89/miesiąc

Oceny i recenzje Proofhub

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

11. Redpen (najlepszy dla prostych opinii i recenzji projektów)

przez Redpen Redpen sprawia, że opinie na temat projektu są proste i zorganizowane. Zamiast zajmować się niejasnymi lub rozproszonymi komentarzami, każdy może zostawić jasną, bezpośrednią opinię bezpośrednio na projekcie. Platforma oferuje również plany dostosowane do potrzeb programistów i zespołów obsługi klienta.

Programiści otrzymują ukierunkowane opinie, które pomagają im szybciej przejść przez proces kompilacji. Zespoły obsługi klienta mogą śledzić i zarządzać opiniami klientów w jednym miejscu, przyspieszając reakcje i zwiększając satysfakcję. Chodzi o to, aby współpraca była płynniejsza, szybsza i bardziej wydajna.

Najlepsze funkcje Redpen

Umożliwia recenzentom komentowanie bez konieczności posiadania konta, ułatwiając przekazywanie opinii klientom

Śledzenie zmian w projekcie z kontrolą wersji w celu uporządkowania opinii

Limity Redpen

Nagrywanie ekranu i zaawansowane opcje niestandardowe nie są dostępne w planie Free

Cennik Redpen

**Free

Standard (dla deweloperów): $9.95/użytkownika miesięcznie

$9.95/użytkownika miesięcznie Standard (dla usług): 249,95 USD/miesiąc

249,95 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Redpen oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

12. UserBack (najlepszy do zbierania opinii użytkowników i raportowania błędów)

przez UserBack UserBack to kolejne na naszej liście skuteczne narzędzie do zbierania opinii projektowych, które ułatwia gromadzenie i zarządzanie opiniami użytkowników. Szczególnie podoba nam się funkcja "Segment użytkowników", która pomaga organizować opinie poprzez grupowanie użytkowników, takich jak użytkownicy wersji próbnej, krytycy NPS i zwolennicy produktu.

Ułatwia to zbieranie szczegółowych informacji od każdej grupy. Otrzymasz opinie, które są bardziej istotne dla ich doświadczeń, pomagając ci ulepszyć swój produkt szybciej i mądrzej.

Najlepsze funkcje UserBack

Rozszerzenie przeglądarki opinii umożliwia szybszą pracę dzięki opcjom opinii bez kodowania

Odtwarzanie sesji pozwala przewijać i odtwarzać sesje, aby poznać prawdziwą historię problemów

Limity UserBack

Konta klientów wliczają się do całkowitej liczby użytkowników, co ogranicza dostęp do projektów i opinii

Integracja z usługą Slack jest ograniczona do jednego kanału na projekt

Cennik UserBack

Start: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Skala: 109 USD/miesiąc

109 USD/miesiąc Premium: 219 USD/miesiąc

UserBack oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

13. Pastel (najlepszy do przesyłania opinii o witrynie i współpracy przy projektowaniu)

przez Pastel Pastel umożliwia komentowanie bezpośrednio na stronach internetowych, ułatwiając zbieranie opinii w czasie rzeczywistym. Bez konieczności korzystania ze zrzutów ekranu lub zewnętrznych narzędzi, użytkownicy mogą po prostu kliknąć dowolną część strony internetowej, aby zostawić komentarze lub sugestie. Jest to rozwiązanie wysoce oparte na współpracy, umożliwiające zespołom i klientom omawianie zmian w kontekście, dzięki czemu iteracja projektu jest szybsza i bardziej przejrzysta.

Najlepsze funkcje Pastel

Automatyczne generowanie zgłoszeń i zadań w innych narzędziach w celu usprawnienia cyklu pracy

Kontrola czasu informacji zwrotnej poprzez łatwe wyłączanie komentarzy jednym kliknięciem

Zmień dowolną stronę internetową w płótno, aby uzyskać szybką, wizualną informację zwrotną

Limity Pastel

Brak bezpośredniej integracji z narzędziami do projektowania, takimi jak Figma

Ceny Pastel

**Free

Solo: $24/miesiąc

$24/miesiąc Studio: $83/miesiąc

$83/miesiąc Enterprise: $350/miesiąc

Pastel oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Dla efektywnej współpracy projektowej zawsze zachęcaj do przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym na temat projektów na żywo. Przyspiesza to iterację i zapewnia, że wszyscy pozostają w zgodzie z wizją projektu.

Szybsze zbieranie opinii projektowych dzięki ClickUp

Zbieranie informacji zwrotnych za pomocą narzędzi to dopiero początek. Aby naprawdę wywrzeć wpływ, potrzebujesz platformy, która pomoże Ci wdrożyć te zmiany i śledzić ich skuteczność.

To właśnie tutaj ClickUp błyszczy! ✨

Oprócz zbierania opinii osobistych lub opinii klientów, ClickUp umożliwia płynne dokumentowanie postępów, ustawienie jasnych celów i śledzenie kamieni milowych - wszystko w jednym miejscu. Zapewnia porządek i pomaga mierzyć, w jaki sposób zmiany te przekładają się na wyniki.

Niezależnie od tego, czy chcesz zebrać opinie, udoskonalić projekty, czy dopracować strategię, ClickUp zamienia dane wejściowe w działania, ułatwiając śledzenie i dostarczanie wyjątkowej pracy. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo - przekonaj się sam!

Chętnie dowiemy się, jak ClickUp pomaga usprawnić proces projektowania. Zarejestruj się za Free dzisiaj. 🎯