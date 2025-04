WhatsApp vs. Wiadomości Google: Która aplikacja do czatu jest lepsza?

Wszyscy znają i kochają WhatsApp - to praktycznie klej społeczny naszego cyfrowego życia. Ale zgadnij co?

Google po cichu wsuwa swoją platformę do przesyłania wiadomości do Twojej kieszeni i są szanse, że korzystasz z niej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Poznaj Google Messages, niezawodną domyślną aplikację na większości telefonów z Androidem, która po cichu chroni wszystkie wiadomości tekstowe, od haseł jednorazowych (OTP) po kod promocyjny, którego prawdopodobnie zapomnisz użyć.

Jakie jest zatem ustawienie WhatsApp i Google Messages? Chociaż wydają się one podobne, te aplikacje do przesyłania wiadomości mają pewne małe, ale znaczące różnice, które mogą mieć duże znaczenie dla komunikacji osobistej i biznesowej.

W tym artykule dokonamy szczegółowego porównania WhatsApp i Google Messages i pomożemy ci zdecydować, która platforma naprawdę zasługuje na miejsce na ekranie głównym.

Co to jest WhatsApp?

Najpierw mieliśmy wiadomości tekstowe, potem pojawił się Facebook Messenger, a następnie WhatsApp stał się domyślną aplikacją do wysyłania tekstów na całym świecie z jego 2 miliardy aktywnych użytkowników która od tego czasu nie ogląda się za siebie.

WhatsApp opanował połączenie ludzi, umożliwiając wysyłanie wiadomości i odbieranie prawie wszystkiego - tekstów, wideo, zdjęć, dokumentów, lokalizacji, a nawet pieniędzy w niektórych regionach. Przeanalizujmy niektóre z jego najpopularniejszych funkcji.

Funkcje WhatsApp

Co więc sprawia, że WhatsApp jest popularny jako osobisty i profesjonalny komunikator?

Po pierwsze, zaspokaja niemal każdą potrzebę komunikacyjną, dzięki czemu jest aplikacją do użytku osobistego i biznesowego.

Przyjrzyjmy się bliżej siedmiu jej najważniejszym funkcjom:

Funkcja #1: Kompleksowe szyfrowanie i kontrola prywatności

Kompleksowe szyfrowanie WhatsApp zapewnia, że tylko ty i osoba, z którą się komunikujesz, mogą zobaczyć twoje czaty - dotyczy to również połączeń, notatek głosowych i udostępniania plików.

Co więcej, funkcje kontroli prywatności, takie jak "Chat Lock", pozwalają zabezpieczyć prywatne rozmowy kodem dostępu lub blokadą biometryczną, dodając kolejną warstwę ochrony.

Funkcja #2: Połączenia głosowe i wideo z udostępnianiem ekranu

via WhatsApp Połączenia głosowe i wideo WhatsApp pozwalają na połączenie się z kimkolwiek na całym świecie Free. Połączenia grupowe mogą obejmować do 32 uczestników, a dzięki nowej opcji udostępniania ekranu można łatwo współpracować z członkami zespołu w podróży.

Naturalnie, WhatsApp stał się solidnym wyborem do rozmów w podróży.

Przeczytaj również: 10 najlepszych programów do udostępniania ekranu podczas zdalnych spotkań

Funkcja #3: Aktualizacje statusu i kanały

Funkcja statusu WhatsApp pozwala użytkownikom publikować zdjęcia, wideo lub aktualizacje tekstu, które trwają 24 godziny. W 2023 roku aplikacja dodała "Kanały" - narzędzie do transmisji dla marek, twórców i osób publicznych, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, dając WhatsApp przewagę społeczną.

Pro Tip: Użyj funkcji "Listy transmisji" WhatsApp, aby wysyłać aktualizacje lub promocje do wielu kontaktów jednocześnie bez tworzenia czatu grupowego. W ten sposób możesz zachować bardziej osobisty charakter wiadomości i upewnić się, że tylko odbiorcy zobaczą ich wiadomość.

Funkcja #4: Udostępnianie plików i podgląd dokumentów

Dzięki limitowi udostępniania plików do 2 GB, WhatsApp sprawia, że wysyłanie dużych dokumentów i multimediów jest dziecinnie proste.

Dodatkowo, podgląd dokumentów pozwala na ich szybkie przejrzenie przed pobraniem - co jest szczególnie przydatne w przypadku intensywnej współpracy zespołowej.

Przeczytaj również:

15 najlepszych platform czatu

Funkcja #5: Czaty grupowe i zarządzanie społecznością

Czaty grupowe WhatsApp wspierają teraz do 1024 uczestników, co jest idealnym rozwiązaniem dla społeczności, spotkań rodzinnych i czatów zespołowych.

Administratorzy otrzymują również narzędzia do zarządzania społecznością, które ułatwiają łączenie powiązanych grup, publikowanie ogłoszeń i porządkowanie dyskusji.

Funkcja #6: Edycja wiadomości i naklejki generowane przez AI

via Meta Czy kiedykolwiek wysłałeś wiadomość i zauważyłeś literówkę zaledwie sekundę później?

Teraz WhatsApp pozwala je edytować w ciągu 15 minut od wysłania. A dla odrobiny kreatywności możesz tworzyć niestandardowe naklejki za pomocą AI - po prostu opisz, co chcesz i pozwól aplikacji do zrobienia reszty.

Przeczytaj również:

12 przykładów strategii komunikacji w miejscu pracy

Funkcja #7: wzmianki o kontaktach w aktualizacjach statusu

Ta nowa funkcja umożliwia prywatne wzmianki o maksymalnie pięciu osobach w aktualizacjach statusu. Tylko wzmianki o kontaktach otrzymają powiadomienie, co czyni ją idealną do celowych aktualizacji.

Pro Tip: Jeśli jesteś freelancerem, możesz użyć tej funkcji, aby wzmiankować konkretnych klientów w aktualizacjach statusu pokazujących obrazy pracy w toku, zapewniając, że zobaczą je jako pierwsi bez konieczności wysyłania bezpośredniej wiadomości.

Funkcja #8: Katalogi WhatsApp Business

via WhatsApp

Funkcja katalogu WhatsApp Business pozwala firmom na stworzenie cyfrowej witryny sklepowej bezpośrednio w aplikacji, prezentując produkty lub usługi potencjalnym klientom bez konieczności posiadania zakończonej strony internetowej.

Właściciele firm mogą tworzyć listy elementów ze zdjęciami, opisami, cenami i połączonymi linkami, które są łatwo dostępne z ekranu czatu.

Przykład: Butikowy sklep odzieżowy może korzystać z funkcji Katalog WhatsApp Business, aby wyświetlać swoje najnowsze kolekcje. Klienci mogą oglądać elementy, ceny i opisy na czacie, co ułatwia odkrywanie nowości lub sezonowych wyprzedaży. Gdy klient zobaczy coś, co mu się spodoba, może wysłać wiadomość bezpośrednio do sklepu, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć zamówienie.

Ceny WhatsApp

WhatsApp Personal : Free

: Free Aplikacja WhatsApp Business : Free

: Free WhatsApp Business API: Niestandardowy cennik

Czym są Wiadomości Google?

Wiadomości Google to odpowiedź Google na iMessage, aplikację do przesyłania wiadomości, która łączy oldschoolowe teksty z nowoczesnymi usługami RCS (Rich Communication Services).

Chwila, co to jest RCS?

RCS, czyli Rich Communication Services, to jak wiadomości tekstowe na sterydach. Podczas gdy te ostatnie są ograniczone do podstawowego tekstu i 160-znakowych wiadomości, RCS oferuje nowoczesne doświadczenie przesyłania wiadomości z wysokiej jakości udostępnianiem multimediów, potwierdzeniami odczytu, wskaźnikami pisania, a nawet szyfrowaniem end-to-end w obsługiwanych sieciach.

Dla użytkowników telefonów z Androidem, RCS zamienia podstawowe wiadomości tekstowe w coś bardziej podobnego do wiadomości błyskawiczne .

Umożliwia połączenie przez Wi-Fi lub dane mobilne, udostępnianie dużych zdjęć i wideo oraz korzystanie z funkcji interaktywnych, które sprawiają, że wiadomości są bardziej angażujące.

Ponadto, ponieważ coraz więcej operatorów i krajów wspiera RCS, przekształca się on w uniwersalny standard przesyłania wiadomości.

Przeczytaj również:

10 najlepszych aplikacji do przesyłania wiadomości Business

Funkcje Wiadomości Google

Po osiągnięciu 1 miliarda użytkowników RCS w 2023 roku, aplikacja Wiadomości Google wydała kilka ekscytujących nowych funkcji.

Przyjrzyjmy się im po kolei:

Funkcja #1: Automatyczne usuwanie OTP (haseł jednorazowych)

Jednym z największych wyzwań Google Messages było to, że lądowały tam wszystkie OTP.

Ale teraz możesz pożegnać się z zaśmieconymi wiadomościami z piętrzącymi się OTP, włączając funkcję "Automatyczne usuwanie OTP po 24 godzinach" w ustawieniach > Organizacja wiadomości. W ten sposób każde jednorazowe hasło zniknie po 24 godzinach.

🧠 Czy wiesz: Wiadomości Google zwiększają swoje możliwości wykrywania oszustw, aby chronić użytkowników przed fałszywymi przesyłkami i wiadomościami związanymi z pracą. Wykorzystując uczenie maszynowe na urządzeniu, aplikacja może identyfikować i automatycznie przenosić podejrzane teksty do folderu spamu lub wyświetlać problem z ostrzeżeniem.

Funkcja #2: Planowanie wysyłania tekstów na później

via Google W porządku, jeśli masz problemy z zapamiętywaniem dat urodzin.

Dzięki Wiadomościom Google możesz zaplanować teksty z wyprzedzeniem - wystarczy wpisać wiadomość, przytrzymać przycisk wysyłania i wybrać godzinę.

Jest to idealne rozwiązanie do przypomnienia - lub zaimponowania komuś swoim (pozornie) doskonałym wyczuciem czasu.

Funkcja #3: Dodawanie reakcji do tekstu wiadomości

via Google

Myślisz, że reakcje emoji są tylko dla iMessage? Pomyśl jeszcze raz!

Google Messages pozwala reagować na teksty poprzez długie naciśnięcie wiadomości i wybranie emoji.

Użytkownicy Androida otrzymują reakcję bezpośrednio na czacie, podczas gdy użytkownicy iPhone'a otrzymują osobną wiadomość o treści "[emoji] do [wiadomość]" Zabawne, prawda?

Funkcja #4: Przypinanie rozmów do góry

Jeśli czatujesz z wieloma osobami, twoja lista konwersacji może wyglądać jak chaos.

Na szczęście Wiadomości Google pozwalają przypiąć do pięciu rozmów na górze listy czatów.

Wystarczy długo nacisnąć rozmowę, dotknąć ikony pinezki i już nigdy nie stracić śledzenia ulubionych rozmów.

Przeczytaj również:

10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do komunikacji w miejscu pracy

Funkcja #5: Odczytywanie tekstów na głos

Chcesz korzystać z aplikacji bez użycia rąk? Asystent Google może odczytywać wiadomości na głos, gdy powiesz "Przeczytaj moje wiadomości"

Działa to z dowolną aplikacją do przesyłania wiadomości, o ile wiadomość znajduje się w obszarze powiadomień, a nawet można na nią odpowiedzieć za pomocą głosu.

Pro Tip: Przed zmianą telefonu wykonaj kopię zapasową wiadomości na Dysku Google, aby łatwo przywrócić je na nowym urządzeniu. Wystarczy przejść do Ustawienia > System > Kopia zapasowa, włączyć Kopia zapasowa na Dysku Google i dotknąć Utwórz kopię zapasową teraz. W ten sposób wszystkie teksty będą bezpieczne i gotowe do przeniesienia!

Funkcja #6: Udostępnianie lokalizacji w wiadomości tekstowej

Podobnie jak WhatsApp, możesz uniknąć tekstów "Gdzie jesteś?" w Wiadomościach Google, udostępniając swoją lokalizację bezpośrednio w Wiadomościach Google.

Dotknij przycisku plusa, wybierz "Lokalizacja" i wyślij link za pośrednictwem map Google - jest to szybkie, dokładne i oszczędza wszystkim kilku wiadomości.

Funkcja #7: Photomoji

Dzięki Photomoji możesz tworzyć niestandardowe reakcje ze swoich ulubionych zdjęć za pomocą Google AI.

Przekształć zdjęcie swoje lub swojego zwierzaka w reakcję, zapisz ją i pozwól znajomym używać jej również w czatach grupowych - bo kto nie chciałby mieć biblioteki reakcji, która jest wyjątkowo Twoja?

Funkcja #8: Efekty ekranowe

Dla odrobiny blasku, Efekty ekranowe pozwalają wysyłać animowane odpowiedzi z określonymi słowami, takimi jak "pada śnieg" lub "gratulacje"

Wyślij te słowa kluczowe, a na ekranie pojawi się animacja. Odkrycie wszystkich ponad 15 ukrytych podpowiedzi efektów jest zabawnym polowaniem na wielkanocne jajka.

Ceny Wiadomości Google

Free

RCS Business Messaging: Free (operatorzy telekomunikacyjni i ich podmioty stowarzyszone mogą stosować opłaty)

Przeczytaj również:

10 strategii komunikacji w Teams dla efektywnej współpracy

WhatsApp vs. Wiadomości Google: Porównanie funkcji

Zarówno WhatsApp, jak i Google Messages są wyposażone w funkcje, które sprawiają, że czatowanie jest inteligentniejsze, szybsze i przyjemniejsze.

WhatsApp to klasyka z poważnymi środkami prywatności i łatwością użytkowania. Tymczasem Wiadomości Google, obsługiwane przez RCS, mają na celu przywrócenie skromnego tekstu do lat 2020.

Oto porównanie WhatsApp i Wiadomości Google, aby zobaczyć, która aplikacja wyróżnia się w kluczowych obszarach:

Funkcja #1: kompleksowe szyfrowanie

Zwycięzca: WhatsApp

WhatsApp od dawna jest mistrzem kompleksowego szyfrowania, domyślnie zabezpieczając wszystko, od tekstów po połączenia i udostępnianie plików. Nic więc dziwnego, że w tej rundzie porównania WhatsApp i Wiadomości Google wygrywa właśnie ta aplikacja.

Wiadomości Google oferują również kompleksowe szyfrowanie dla czatów obsługujących RCS, ale nie wszyscy operatorzy lub regiony wspierają RCS, co czyni WhatsApp bardziej niezawodnym wyborem dla tych, którzy chcą hermetycznej prywatności.

Funkcja #2: Połączenia głosowe i wideo

Zwycięzca: WhatsApp

Jeśli chodzi o połączenia głosowe i wideo, WhatsApp zdobywa koronę. Dzięki wsparciu dla maksymalnie 32 osób w grupowych rozmowach telefonicznych i darmowym połączeniom międzynarodowym, WhatsApp sprawia wrażenie aplikacji do mini-konferencji.

Z drugiej strony, Wiadomości Google polegają na integracji z Google Meet w celu prowadzenia rozmów wideo - świetne, jeśli jesteś już użytkownikiem Meet, ale nie jest to tak płynne, jak wbudowane połączenia WhatsApp.

Funkcja #3: Niestandardowe ustawienia i reakcje

Zwycięzca: Wiadomości Google

Wiadomości Google naprawdę pozwalają wyrazić siebie. Dzięki opcjom takim jak niestandardowe kolory dymków, Photomoji do spersonalizowanych reakcji i animowane efekty ekranowe, Wiadomości Google wprowadzają osobowość do czatów.

WhatsApp oferuje podstawowe reakcje i niestandardowe tapety, ale efekty Google oparte na AI dodają zabawny, nowoczesny akcent dla tych, którzy kochają personalizację.

Funkcja #4: Udostępnianie plików i multimediów

Zwycięzca: Remis. Google Messages (za jakość multimediów), WhatsApp (za elastyczność)

Wiadomości Google, dzięki RCS, pozwalają użytkownikom wysyłać obrazy i wideo w wysokiej rozdzielczości - żegnajcie, rozpikselowane memy.

WhatsApp wspiera jednak szerszy zakres typów multimediów i rozmiary plików do 2 GB, dzięki czemu jest bardziej wszechstronny w udostępnianiu dużych plików lub wielu formatów.

Funkcja #5: Reakcje na wiadomości

Zwycięzca: Google Messages

Google Messages przenosi reakcje na wyższy poziom, pozwalając użytkownikom odpowiadać dowolnymi emoji i dodając animowane efekty, takie jak Reaction Effects.

Funkcja #6: Dostęp z pulpitu i z Internetu

Zwycięzca: WhatsApp

Obie aplikacje wspierają czatowanie na pulpicie, ale WhatsApp Web wydaje się bardziej ugruntowany i nie wymaga RCS do pełnej funkcji.

Google Messages również oferuje wersję internetową, ale jest ona ograniczona kompatybilnością z RCS, co czyni WhatsApp usługą do płynnego czatowania między urządzeniami.

Funkcja #7: Udostępnianie lokalizacji

Zwycięzca: WhatsApp

WhatsApp ułatwia udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając udostępnianie aktualizacji dla ustawionych ram czasowych (15 minut, 1 godzina lub 8 godzin).

Z drugiej strony, Wiadomości Google mają funkcję udostępniania lokalizacji za pośrednictwem mapy Google, ale jest ona nieco bardziej podstawowa. W przypadku spotkań w podróży lub aktualizacji lokalizacji, elastyczność WhatsApp świeci pustkami.

Funkcja #8: Ochrona przed spamem

Zwycięzca: Wiadomości Google

Ostatnia runda pojedynku WhatsApp vs. Google Messages wygrywa ten drugi.

Google Messages wykorzystuje uczenie maszynowe na urządzeniu do blokowania potencjalnego spamu, automatycznie oznaczając podejrzane wiadomości bez naruszania prywatności.

WhatsApp oferuje również raportowanie spamu, ale zdolność Google do proaktywnego wykrywania oszustw daje mu przewagę dla tych, którzy otrzymują wiele tekstów od nieznanych nadawców.

WhatsApp vs. Wiadomości Google na Reddicie

Jeśli chodzi o WhatsApp vs. Wiadomości Google, Redditowicze są podzieleni.

Redditors wskazują na przewagę WhatsApp

leży w jego dopracowanych funkcjach, takich jak połączenia głosowe i wideo, wysokie limity uczestników w rozmowach grupowych i niezawodna synchronizacja między urządzeniami.

Na przykład, jeden z użytkowników wzmiankował, że prostota i integracja WhatsApp sprawiają, że jest to "aplikacja, której nie wyobrażam sobie nie mieć"

Z drugiej strony, fani Wiadomości Google twierdzą, że funkcja RCS (Rich Communication Services) aplikacji sprawia, że jest ona jak iMessage dla Androida, oferując potwierdzenia odczytu, udostępnianie multimediów w wysokiej rozdzielczości i niestandardowe opcje, takie jak motywy kolorystyczne i animowane emotikony.

Redditor udostępniał swoje doświadczenia z korzystania z Google Messages na urządzeniu Galaxy, chwaląc przejrzysty, elastyczny interfejs użytkownika aplikacji i reakcje "tap-back".

Jednak niektóre użytkownicy są nadal sfrustrowani brakiem wsparcia RCS przez Google dla wszystkich operatorów, a jeden z użytkowników ubolewa: "Uwielbiam to, ale RCS po prostu nie jest jeszcze niezawodny we wszystkich Tablicach"

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla WhatsApp i Google Messages

Spójrzmy prawdzie w oczy - prowadzenie czatów służbowych w WhatsApp lub Wiadomościach Google może być dość chaotyczne.

WhatsApp, choć popularny, nie jest dokładnie stworzony do użytku profesjonalnego i nawet jeśli obiecuje prywatność danych, trudno zignorować wcześniejsze wyzwania związane z prywatnością danych Meta.

Ponadto aplikacje do czatowania, takie jak WhatsApp i Wiadomości Google, mogą być niezwykle rozpraszające, z ciągłymi powiadomieniami z różnych źródeł.

Czym więc jest dobra aplikacja do czatowania?

Alternatywa dla Wiadomości Google

który może

zastąpić WhatsApp

również?

Spotkanie

ClickUp

-to prawdziwa "aplikacja do wszystkiego" do pracy, łącząca narzędzia zwiększające wydajność i czaty do współpracy w jednym zgrabnym pakiecie.

ClickUp's one up #1: ClickUp Chat

Wyobraź sobie, że nigdy nie musisz przełączać aplikacji, aby znaleźć szczegóły projektu lub utworzyć zadania na podstawie czatu.

ClickUp Chat

oferuje ten luksus, łącząc rozmowy, zadania i projekty w jednym miejscu.

ClickUp Chat eliminuje również "podatek od przełączania" - czas i wydajność utracone z powodu przełączania się między platformami.

Dlaczego ClickUp Chat ma znaczenie

Zsynchronizowany kontekst : Wszystkie rozmowy, zadania i projekty są ze sobą połączone, więc nie ma potrzeby kopiowania i wklejania szczegółów czatu do zadania - wszystko pozostaje połączone. Dzięki zsynchronizowanym wątkom połączone czaty pozostają w zgodzie z zadaniami i zapewniają płynne śledzenie całej osi czasu projektu

: Wszystkie rozmowy, zadania i projekty są ze sobą połączone, więc nie ma potrzeby kopiowania i wklejania szczegółów czatu do zadania - wszystko pozostaje połączone. Dzięki zsynchronizowanym wątkom połączone czaty pozostają w zgodzie z zadaniami i zapewniają płynne śledzenie całej osi czasu projektu Tworzenie zadań z AI : Natychmiastowe tworzenie zadań z wiadomości czatu, zakończone kontekstem i terminami bez ręcznego wprowadzania. ClickUp Brain pozwala stworzyć centralny hub wiedzy, w którym każdy może uzyskać dostęp do kluczowych spostrzeżeń, burz mózgów i najczęściej zadawanych pytań

: Natychmiastowe tworzenie zadań z wiadomości czatu, zakończone kontekstem i terminami bez ręcznego wprowadzania. ClickUp Brain pozwala stworzyć centralny hub wiedzy, w którym każdy może uzyskać dostęp do kluczowych spostrzeżeń, burz mózgów i najczęściej zadawanych pytań Ukierunkowana komunikacja: Konfigurowalne powiadomienia i FollowUps™ pozwalają na bieżąco śledzić tylko najważniejsze rozmowy, przecinając szum i skupiając się na tym, co naprawdę ważne. Możesz także przypinać ważne czaty, tworzyć sekcje dla zorganizowanych rozmów i używać Bezpośrednich wiadomości do prywatnych lub indywidualnych dyskusji

Przykład: Twój Teams prowadzi burzę mózgów na temat wprowadzenia produktu na rynek w ClickUp Chat i ktoś sugeruje: "Potrzebujemy kampanii w mediach społecznościowych" Wystarczy jedno kliknięcie, aby pomysł zamienił się w zadanie do wykonania, zakończone terminami i szczegółami - bez dodatkowego wysiłku. Każde zadanie pozostaje połączone z rozmową, od której się zaczęło, dzięki czemu wszyscy mają kontekst i cele w zasięgu wzroku.

Dodatkowe funkcje współpracy w ClickUp Chat

SyncUps for Calls : Prowadzenie rozmów audio i wideo z maksymalnie 200 uczestnikami bezpośrednio z Chat, ułatwiając omawianie projektów w czasie rzeczywistym bez konieczności korzystania z aplikacji innych firm

: Prowadzenie rozmów audio i wideo z maksymalnie 200 uczestnikami bezpośrednio z Chat, ułatwiając omawianie projektów w czasie rzeczywistym bez konieczności korzystania z aplikacji innych firm Automatyzacja : Automatyzacja powtarzających się zadań w czatach, takich jak ustawienie przypomnień, planowanie wiadomości lub automatyczne przypisywanie zadań, oszczędzając czas zespołu na ręcznych działaniach następczych

: Automatyzacja powtarzających się zadań w czatach, takich jak ustawienie przypomnień, planowanie wiadomości lub automatyczne przypisywanie zadań, oszczędzając czas zespołu na ręcznych działaniach następczych AI CatchUp and Summarize: AI zapewnia szybkie podsumowanie pominiętych wiadomości, a funkcja Summarize kondensuje długie dyskusje w kluczowe punkty, pomagając szybciej nadrobić zaległości bez konieczności przeszukiwania całej historii czatów

ClickUp's one up #2: ClickUp Clip

Wszyscy tam byliśmy - zagubieni w niekończących się wątkach komentarzy, próbując coś wyjaśnić tylko po to, by wprowadzić więcej zamieszania.

uporządkuj swoje klipy wideo dzięki ClickUp Clips Hub_

Z

ClickUp Clip

te bóle głowy się skończyły. Teraz, zamiast wpisywać długie wyjaśnienia, możesz udostępnić nagranie ekranu w kilka sekund, pozwalając swojemu zespołowi zobaczyć dokładnie to, co widzisz.

Co więcej, możesz osadzać klipy bezpośrednio w zadaniach, pozwolić AI ClickUp Brain wyciągać kluczowe wnioski i przechowywać wszystko uporządkowane w Clips Hub.

Pro Tip: Użyj ClickUp Clips do nagrywania złożonych cykli pracy lub kroków rozwiązywania problemów i zapisywania ich w Clips Hub do wykorzystania w przyszłości. W ten sposób Twój zespół zawsze ma szybki dostęp do przewodników lub wyjaśnień, oszczędzając czas i ograniczając liczbę powtarzających się pytań.

Zaleta ClickUp #3: Przypisane komentarze

Oddelegowane zadania są trudne. Czasami przydzielasz zadanie, a Twoje instrukcje znikają w próżni.

Zarządzanie rozmowami związanymi z zadaniem może być trudne - komentarze są pomijane, szczegóły umykają i zanim się zorientujesz, wszystko się rozpada.

W takich sytuacjach należy wziąć głęboki oddech i pozwolić

Przypisane komentarze ClickUp

zmierzyć się z tym problemem.

Funkcja ta umożliwia przypisywanie elementów działań do konkretnych członków zespołu bezpośrednio w wątku zadania.

Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi lub dalszych działań? Nie ma problemu. Członkowie Teams mogą odpowiadać, rozwiązywać lub ponownie przypisywać komentarze na miejscu.

Przeczytaj również:

15 Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word i ClickUp

ClickUp's one up #4: Tablice ClickUp

burza mózgów, udostępnianie spostrzeżeń i współpraca bez wysiłku dzięki ClickUp Whiteboards_

Tablice ClickUp

wprowadzają magię fizycznej tablicy do przestrzeni cyfrowej.

Wynikiem jest interaktywne doświadczenie wizualne, które przekształca

współpracę Teams w czasie rzeczywistym

.

Obejmuje to burze mózgów, mapy złożonych cykli pracy lub projektowanie przepływów komunikacji. Komunikacja wizualna przecina hałas, ułatwiając przekazywanie złożonych pomysłów bez niekończących się wyjaśnień.

Dodatkowo, tablice ClickUp integrują się bezpośrednio z zarządzaniem zadaniami, podwajając ich funkcjonalność oprogramowanie do współpracy przy zarządzaniu projektami -dzięki czemu można przypisywać i aktualizować zadania w czasie rzeczywistym.

ClickUp pomógł naszemu zespołowi komunikować się zdalnie w różnych strefach czasowych i wiedzieć, co dzieje się w projekcie bez konieczności organizowania niepotrzebnych spotkań lub proszenia ludzi o informacje przez e-mail lub Slack. Funkcja tablicy pomaga nam przeprowadzać burze mózgów na temat procesów i cykli pracy oraz przydzielać zadania w czasie rzeczywistym.

Danielle Bush, kierownik projektu w EDforTech

ClickUp one up #5: Wykrywanie współpracy w ClickUp

Wykrywanie współpracy w ClickUp

umożliwia śledzenie członków zespołu w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy edytujesz dokumenty, aktualizujesz zadania, czy rzucasz szybki komentarz, ClickUp utrzymuje wszystkich w synchronizacji bez konieczności wchodzenia sobie w drogę.

Wyobraź to sobie: koniec z tajemniczymi edycjami lub przypadkowymi nadpisaniami. Będziesz wiedzieć, kto przegląda, wpisuje lub wprowadza zmiany na miejscu.

Oto jak to działa:

Podgląd pisania i edycji na żywo : Dostrzegaj członków zespołu podczas pisania lub edytowania w czasie rzeczywistym, więc nigdy nie jesteś poza pętlą

: Dostrzegaj członków zespołu podczas pisania lub edytowania w czasie rzeczywistym, więc nigdy nie jesteś poza pętlą Natychmiastowa informacja zwrotna na każdej platformie : Wszystkie aktualizacje - komentarze, zmiany statusu, edycje zadań - odświeżają się natychmiast, niezależnie od tego, czy jesteś na pulpicie, telefonie komórkowym czy w Internecie

: Wszystkie aktualizacje - komentarze, zmiany statusu, edycje zadań - odświeżają się natychmiast, niezależnie od tego, czy jesteś na pulpicie, telefonie komórkowym czy w Internecie Łatwe udostępnianie: Udostępnianie dokumentu za pośrednictwem URL i edycja bez nakładania się za pomocą Dokumenty ClickUp

ClickUp one up #6: ClickUp Brain

Automatyzuj aktualizacje zadań, generuj raportowanie statusu i oszczędzaj cenny czas dzięki ClickUp AI

ClickUp Brain

to asystent AI, o którym nie wiedziałeś, że go potrzebujesz, ale gdy raz go wypróbujesz, nie będzie już odwrotu.

Wystarczy zapytać Phillipa Quinlana, szefa innowacji operacyjnych w University College Dublin!

ClickUp Brain zrewolucjonizował nasz cykl pracy... jego narzędzie do podsumowywania czatów skutecznie podsumowuje dyskusje, zapewniając przejrzystość i działanie.

Phillip Quinlan, University College Dublin

Co sprawia, że ClickUp Brain jest najlepszym pomocnikiem?

Pisz mądrzej : Potrzebujesz stworzyć idealne zdanie w Dokumentach? ClickUp Brain oferuje sugestie, które sprawią, że Twoje słowa będą błyszczeć

: Potrzebujesz stworzyć idealne zdanie w Dokumentach? ClickUp Brain oferuje sugestie, które sprawią, że Twoje słowa będą błyszczeć Automatyzacja cyklu pracy : Pomiń powtarzające się rzeczy - ClickUp Brain może automatycznie tworzyć zadania, ustawiać terminy i przypisywać członków zespołu, a wszystko to na podstawie twoich komend

: Pomiń powtarzające się rzeczy - ClickUp Brain może automatycznie tworzyć zadania, ustawiać terminy i przypisywać członków zespołu, a wszystko to na podstawie twoich komend Pokonaj przeciążenie informacjami: Od długich dokumentów po podsumowania czatów - ClickUp Brain szybko podsumowuje wszystko, co musisz wiedzieć

Zainstaluj, zarejestruj się, współpracuj: Komunikacja jest tak łatwa dzięki ClickUp

Rosana Hungria, Project Manager, zgadza się, że zastąpienie innych aplikacji do przesyłania wiadomości ClickUp może zmienić wydajność zespołu.

Jak to ujęła, "ClickUp przeniósł całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty i WhatsApp w jedno miejsce. Dzięki temu wiesz, gdzie się udać, aby znaleźć potrzebne informacje"

W przeciwieństwie do jednofunkcyjnego czatu WhatsApp lub niestandardowych limitów Wiadomości Google, ClickUp integruje wszystkie wiadomości z narzędziami do współpracy, podsumowaniami opartymi na AI i płynnymi powiadomieniami, ograniczając rozpraszanie uwagi.

Dzięki ClickUp żadna wiadomość ani zadanie nigdy nie zostaną utracone, a każda aktualizacja odświeża się w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach.

Czy jesteś gotowy na większą wydajność?

Zarejestruj się na ClickUp

za Free już dziś!