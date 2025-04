11 Darmowych szablonów formularzy zamówień na koszulki

Wszyscy uwielbiają twoje koszulki z niestandardowym nadrukiem, a ty jesteś gotowy, aby przenieść swój biznes na wyższy poziom. Ale zamiast skupić się na rozwoju, toniesz w bałaganie nabazgranych zamówień na koszulki i chaotycznych arkuszy kalkulacyjnych.

Nie pozwól, aby chaos operacyjny Cię powstrzymał!

Szablony zamówień koszulek są tutaj, aby uratować sytuację. Pomagają one ustandaryzować proces śledzenia zamówień, aby zapewnić terminowe dostawy i, co najważniejsze, zadowolenie klientów.

Zapoznajmy się z 11 najlepszymi szablonami formularzy zamówień koszulek, które pomogą Ci rozwinąć biznes.

Czym są szablony formularzy zamówień koszulek?

Szablony formularzy zamówień koszulek to zaprojektowane formularze, które upraszczają zbieranie i zarządzanie zamówieniami na koszulki. Szablony te zawierają odpowiednie pola, takie jak imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe, rozmiar koszulki, kolor, ilość i szczegóły płatności, eliminując potrzebę ręcznego śledzenia.

Niezależnie od tego, czy organizujesz wydarzenie szkolne, zbiórkę pieniędzy dla zespołu, czy zamówienia na towary firmowe, szablony formularzy zamówień koszulek ułatwiają organizację i zapewniają sprawną realizację zamówień.

Co składa się na dobry szablon formularza zamówienia koszulki?

Oto kilka rzeczy, które składają się na dobry szablon formularza zamówienia koszulki:

Wszechstronne i wyczyszczone opcje pól: Solidna koszulka szablon formularza zamówienia powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje - imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe, adres dostawy, szczegóły zamówienia i szczegóły projektu. Dodatkowe punkty za dodatkową sekcję, w której klienci mogą dodawać niestandardowe notatki

Solidna koszulka szablon formularza zamówienia powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje - imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe, adres dostawy, szczegóły zamówienia i szczegóły projektu. Dodatkowe punkty za dodatkową sekcję, w której klienci mogą dodawać niestandardowe notatki Przyjazny dla użytkownika układ i projekt: Nikt nie chce zmagać się z niechlujnym formularzem zamówienia. Szablon powinien mieć przejrzysty, łatwy do naśladowania układ z wyraźnymi etykietami i zorganizowanymi sekcjami, aby ludzie mogli wypełnić odpowiednie szczegóły

Nikt nie chce zmagać się z niechlujnym formularzem zamówienia. Szablon powinien mieć przejrzysty, łatwy do naśladowania układ z wyraźnymi etykietami i zorganizowanymi sekcjami, aby ludzie mogli wypełnić odpowiednie szczegóły Zintegrowana wycena i całkowite obliczenia: Formularz zamówienia musi zawierać szczegóły cenowe i automatycznie obliczać całkowitą wartość zamówienia. Oszczędza to czas zarówno klienta, jak i zespołu, ułatwiając cały proces zamawiania

Formularz zamówienia musi zawierać szczegóły cenowe i automatycznie obliczać całkowitą wartość zamówienia. Oszczędza to czas zarówno klienta, jak i zespołu, ułatwiając cały proces zamawiania Funkcje śledzenia i zarządzania zamówieniami: Świetny szablon formularza zamówienia powinien również umożliwiać bezproblemowe śledzenie zamówień, czy to za pomocą unikalnych numerów zamówień, czy kodów referencyjnych

Szukasz inspiracji? Oto powrót do toreb powitalnych ClickUp z 2022 roku

11 szablonów formularzy zamówień na koszulki

Zobaczmy teraz 11 najlepszych szablonów formularzy zamówień na koszulki.

1. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Według badań przeprowadzonych przez Baymard,

22% niestandardowych

porzuca swoje koszyki z powodu skomplikowanych lub długich procesów płatności. Ma to znaczący wpływ na przychody firmy.

Dzięki

Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

można wyeliminować ten problem. Widok formularza szablonu dostarcza prosty, niestandardowy formularz zamówienia do zbierania szczegółów zamówienia od klientów.

Dzięki widokowi listy nowych zamówień możesz zarządzać wszystkimi przychodzącymi zamówieniami w jednym miejscu i określać koszty wysyłki. Najlepsze jest to, że możesz śledzić status wszystkich zamówień w czasie rzeczywistym. Zobacz, które zamówienia są w fazie pakowania, w transporcie lub zakończone i uzyskaj widoczność swojego łańcucha dostaw.

Ten szablon pomaga:

Utrzymywać proces zamówień zorganizowany i bezstresowy

Zarządzać wszystkimi szczegółami zamówienia w jednym miejscu i wysyłać niestandardowe aktualizacje na czas do swoich klientów

Uzyskać wgląd w nawyki i preferencje zakupowe klientów

idealne rozwiązanie dla: małych i średnich firm z branży koszulek, menedżerów produktów i zespołów logistycznych, którzy chcą usprawnić proces realizacji zamówień.

➡️ Czytaj więcej: 10 Najlepszych Wypełnialnych Formularzy Excel dla Zadań

2. ClickUp Zamówienie zakupu i inwentaryzacja

ClickUp Purchase Order & Inventory

Bez wydajnego systemu zawsze istnieje ryzyko niedoboru lub nadmiaru zapasów, co może mieć wpływ na przychody firmy. The

Szablon zamówień i zapasów ClickUp

umożliwia płynne zarządzanie zapasami i organizuje wszystkie

zlecenia zakupu

w jednym miejscu.

Możesz tworzyć zadania dla każdego zamówienia zakupu i przypisywać je konkretnym członkom zespołu, aby zapewnić sprawne śledzenie zapasów. Szablon pomaga również monitorować poziomy zapasów na żywo dzięki automatycznym alertom i zapewnia płynną koordynację z dostawcami.

Dlaczego ten szablon jest przydatny:

Zapewnia zorganizowane podejście dozarządzanie zapasami i zamówieniami zakupu

Wyczyszczony przegląd stanów magazynowych zapewnia sprawne zarządzanie zamówieniami

Ułatwia nadawanie priorytetów e-mailom, telefonom, zadaniom i sprawom do załatwienia związanym z zaopatrzeniem

Idealny dla: Właścicieli firm z branży koszulek, sprzedawców detalicznych, teamów zaopatrzeniowych i kierowników operacyjnych zarządzających masowymi zamówieniami koszulek.

3. Szablon formularza zlecenia zmiany ClickUp

ClickUp Formularz zlecenia zmiany dla szablonu renowacji

Załóżmy, że klient zamówił 10 koszulek w średnim rozmiarze, a później chce wymienić 4 z nich na rozmiar mały. Inny klient chce wymienić koszulkę na inny wzór. Nowy klient chce zmienić lokalizację dostawy swojego zamówienia.

Jak śledzić wszystkie te zmiany i zapewnić prawidłową dostawę zamówienia?

The

Szablon formularza zlecenia zmiany ClickUp

może to umożliwić. Chociaż jest on przeznaczony głównie do śledzenia zmian remontowych w projektach budowlanych, można niestandardowo dostosować szablon i poprosić klientów o zmiany w zamówieniach koszulek.

Klienci mogą wypełnić formularz zamówienia zmiany, a ty możesz łatwo śledzić status każdego żądania zmiany w Widoku zamówienia zmiany, aby zwiększyć zadowolenie klientów. Możesz również użyć Priority View, aby nadać priorytet zleceniom zmian w oparciu o ich pilność i ważność.

Ten szablon pomaga:

Udokumentować zmiany w zamówieniu, aby uniknąć pomyłek w szczegółach zamówienia

Zmniejszyć ryzyko błędów w zamówieniach

Zapewnić terminową i dokładną realizację zmodyfikowanych zamówień, zwiększając lojalność klientów

Idealne dla: Firm z branży koszulek, które chcą efektywnie zarządzać i śledzić zmiany w zamówieniach klientów, zapewniając dokładną i terminową realizację.

4. Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp

Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp | Szablon formularza zamówienia koszulki

Planujesz zakup nowych niestandardowych koszulek dla swojego zespołu? Koordynacja z dostawcami może wydawać się przytłaczająca, ale

Szablon formularza zamówienia materiałów ClickUp

upraszcza ten proces.

Ten szablon pomaga zorganizować wszystkie szczegóły zamówienia w jednym miejscu. Jest idealny do zarządzania nie tylko koszulkami, ale wszystkimi materiałami biurowymi. Możesz dodać dane kontaktowe dostawcy, warunki płatności i oś czasu, aby upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie i z mniejszą liczbą kontaktów zwrotnych.

Ten szablon umożliwia:

Usprawnienie procesu składania i zatwierdzania zamówień na koszulki

Śledzenie zamawianych koszulek i materiałów eksploatacyjnych w różnych działach

Zmniejszenie ryzyka niedopatrzeń lub zduplikowanych zamówień, zapewniając płynność operacji

Idealny dla: Kierowników biur, koordynatorów łańcucha dostaw i liderów zespołów, którzy zajmują się zamówieniami dostaw i potrzebują zależnego systemu, aby zachować porządek.

➡️ Czytaj więcej: Czym jest notatka dotycząca otrzymanych towarów i dlaczego jest ważna?

5. Szablon realizacji zamówienia ClickUp

Szablon realizacji zamówień ClickUp

Efektywna realizacja zamówień to coś więcej niż tylko proces - to podstawa zadowolenia klientów i reputacji Business. The

Szablon realizacji zamówień ClickUp

pomaga Teams śledzić status każdego zamówienia na koszulki od momentu złożenia zamówienia do jego dostarczenia.

Widok Tablicy umożliwia wizualizację procesu realizacji zamówienia, redukując błędy i zwiększając zadowolenie klientów. Możesz także śledzić popyt na produkty za pomocą Product Demand View i optymalizować procesy produkcyjne.

Dzięki temu szablonowi można:

Uzyskać przejrzysty widok krok po kroku statusu każdego zamówienia

Koordynować zadania między Teams i unikać wąskich gardeł w procesie realizacji zamówień

Promować przejrzystość, aby wszyscy zaangażowani znali kolejne kroki i obowiązki

idealne rozwiązanie dla: Teamów magazynowych, specjalistów ds. realizacji zamówień i menedżerów e-commerce, którzy potrzebują ustrukturyzowanego sposobu zarządzania przetwarzaniem i dostawą zamówień.

➡️ Czytaj więcej: 10 Najlepszych Formularzy Google do Zbierania Opinii

6. Szablon zamówień na gadżety firmowe ClickUp

Szablon zamówień na gadżety firmowe ClickUp

Zamówienia na gadżety mogą zrobić coś więcej niż tylko dostarczyć zabawne towary - pomagają wzmocnić ducha zespołu, stworzyć niezapomniane wydarzenia i sprawić, że pracownicy poczują się docenieni. Ale bądźmy szczerzy - żonglowanie tymi zamówieniami, zwłaszcza gdy wiele działów ma różne żądania, może być wyzwaniem.

To właśnie tutaj

Szablon zamówień na gadżety firmowe ClickUp

jest bardzo przydatny. Pomaga on organizować, śledzić i realizować zamówienia na koszulki bez wysiłku. Niezależnie od tego, czy chodzi o upominki na wydarzenia, niestandardową odzież czy zestawy powitalne dla pracowników, szablon ten gwarantuje, że żadne zamówienie nie zostanie pominięte.

Dlaczego ten szablon jest przydatny:

Centralizuje zamówienia na koszulki i usprawnia proces projektowania i produkcji

Sprawia, że proces śledzenia i realizacji jest prosty i bezstresowy

Pomaga zarządzać zapasami, dzięki czemu nigdy nie zostaniesz zaskoczony, gdy zapasy się wyczerpią

Idealne rozwiązanie dla: Teamów HR, kierowników biur i koordynatorów wydarzeń, którzy chcą w niestandardowy sposób obsługiwać firmowe zamówienia.

➡️ Czytaj więcej: 10 darmowych szablonów list dostawców

7. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon

Szablon do śledzenia sprzedaży ClickUp

pomaga uzyskać wgląd w sprzedaż koszulek w czasie rzeczywistym, aby identyfikować wzorce i zachowania zakupowe klientów. Ponadto szablon umożliwia śledzenie miesięcznej sprzedaży różnych rodzajów koszulek i monitorowanie celów sprzedażowych. Dzięki temu

szablon arkusza kalkulacyjnego

możesz ustawić jasne miesięczne cele, ocenić marże zysku i mieć oko na zyski bez typowego przełączania się między różnymi dokumentami.

Dlaczego ten szablon jest przydatny:

Podział danych sprzedażowych w celu optymalizacji zarządzania zamówieniami

Utrzymanie zespołu w zgodzie ze wspólnymi celami sprzedaży i przejrzystymi wskaźnikami

Usprawnij raportowanie, aby spędzać mniej czasu na przeglądaniu danych, a więcej na podejmowaniu strategicznych decyzji

idealne rozwiązanie dla: Teamów sprzedażowych, właścicieli firm z koszulkami i menedżerów, którzy chcą zoptymalizować proces produkcji.

8. Szablon formularza płatności ClickUp

Szablon formularza płatności ClickUp

Wszystkie szczegóły zamówienia znajdują się w jednym arkuszu. Ale jeśli chodzi o obliczanie całkowitej kwoty dla każdego zamówienia, nie masz pojęcia.

Dlatego właśnie potrzebujesz

Szablon formularza płatności ClickUp

. Gromadzi wszystkie szczegóły zamówienia i dane płatności w jednym arkuszu, dzięki czemu nie trzeba przełączać zakładek. Niezależnie od tego, czy musisz śledzić szczegóły płatności, czy monitorować status zamówienia, ten szablon zarządza wszystkim w jednym miejscu, poprawiając wydajność biznesową.

Dlaczego ten szablon jest przydatny:

Dostawca zapewnia prosty sposób rejestrowania informacji o płatnościach klientów i zarządzania nimi

Oferuje wyczyszczony widok zaległych i zakończonych płatności, dzięki czemu masz kontrolę nad swoimi finansami

Pomaga ograniczyć korespondencję z klientami poprzez centralizację zapisów płatności online

Idealny dla: Wszystkich firm z branży koszulek, które chcą usprawnić zarządzanie zamówieniami i śledzenie płatności.

➡️ Czytaj więcej:

10 szablonów zleceń pracy Free w Excelu i ClickUp

9. Excel/Arkusze Google Formularz zamówienia koszulki drużyny sportowej szablon by Bonfire

via Ognisko Zbieranie funduszy i wzmacnianie ducha zespołu często idą w parze w przypadku drużyn sportowych, a czy jest lepszy sposób na osiągnięcie obu celów niż sprzedaż koszulek? The

Szablon formularza zamówienia koszulki dla teamów sportowych

został zaprojektowany tak, aby organizowanie takiej sprzedaży było dziecinnie proste.

Ten formularz pomaga zachować wszystkie szczegóły zamówienia w jednym miejscu, od zbierania nazwisk zawodników i informacji kontaktowych po określanie rozmiarów i ilości koszulek. Gwarantuje to, że twój zespół płynnie koordynuje sprzedaż koszulek bez typowego zamieszania w ostatniej chwili.

Dlaczego ten szablon jest przydatny:

Zapewnia przejrzystą strukturę zbierania zamówień na koszulki

Śledzi sprzedaż towarów drużyny, dzięki czemu żadne zamówienie nie zostanie przeoczone

Pomaga promować jedność zespołu podczas zbierania funduszy na wydatki, takie jak nowy sprzęt i podróże

Idealny dla: Drużyn sportowych, menedżerów zespołów i organizatorów wydarzeń, którzy chcą zarządzać zamówieniami na koszulki.

10. Szablon formularza zamówienia koszulki szkolnej Excel/Arkusze Google by Bonfire

via Ognisko Nic tak nie oddaje poczucia jedności i ducha szkoły, jak uczniowie ubrani w pasujące do siebie mundurki podczas wydarzenia. Niezależnie od tego, czy planujesz wielki szkolny festyn, dzień sportu czy wydarzenie specjalne, zapewnienie sprawnej koordynacji i terminowej dystrybucji koszulek eventowych jest kluczem do uczynienia go niezapomnianym. To właśnie tutaj

Szablon formularza zamówienia koszulki szkolnej

jest przydatny.

Ten prosty, ale bardzo skuteczny

Szablon formularza Excel

pozwala sprawnie zebrać wszystkie potrzebne dane od uczniów i ich nadrzędnych. Sprzedawcy koszulek powiązani ze szkołami mogą również używać tego szablonu do śledzenia wszystkich zamówień.

Dlaczego ten szablon jest przydatny:

Przechwytuje wszystkie szczegóły niezbędne do sprawnego zamawiania koszulek

Sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań - od indywidualnych zbiórek pieniędzy po wydarzenia społecznościowe

Pomaga usprawnić śledzenie płatności i oczekiwania dotyczące dostawy

Idealny dla: Grup społecznościowych, szkolnych zbiórek pieniędzy i małych Businessów szukających łatwego sposobu na efektywne zarządzanie sprzedażą koszulek.

11. Szablon formularza koszulki na Dzień Pola od PDFFiller

via pdfFiller Organizujesz dzień na polu dla swoich uczniów? Jest on niekompletny bez zajęć zespołowych, a jaki jest lepszy sposób na wzmocnienie ducha zespołu niż ubranie każdej grupy w kolorowe koszulki? To zabawny sposób na uczynienie wydarzenia niezapomnianym.

Ale przy różnych rozmiarach, kolorach i ilościach do zarządzania, może to szybko stać się logistycznym koszmarem. To jest miejsce, w którym

Szablon formularza zamówienia koszulki na Dzień Pola

jest bardzo przydatny. Dostarcza on prosty układ tabeli do składania zamówień na koszulki. Wystarczy wpisać liczbę koszulek dla każdego rozmiaru w odpowiednich kolumnach i gotowe.

W ten sposób można łatwo śledzić całkowitą liczbę zamówionych koszulek i ostateczną kwotę, którą należy zapłacić sprzedawcy.

Dlaczego ten szablon jest przydatny:

Organizuje zamówienia według klas, ułatwiając śledzenie i dystrybucję koszulek

Zawiera pola na imię i nazwisko ucznia, klasę i nauczyciela, co upraszcza prowadzenie dokumentacji

Pomaga uniknąć pomyłek i zapewnia, że każdy otrzyma odpowiedni rozmiar i kolor

Idealny dla: Administratorów szkół, nauczycieli i koordynatorów wydarzeń, którzy potrzebują zorganizowanego sposobu zarządzania zamówieniami koszulek na wydarzenia lub działania w całej szkole.

Wypróbuj ClickUp dla sprawnego zarządzania zamówieniami na koszulki

Szablony zamówień koszulek zapewniają ustrukturyzowany, niezawodny sposób zarządzania wszystkimi zamówieniami, usprawniają cykl pracy i zwiększają zadowolenie klientów. Niezależnie od tego, czy przetwarzasz masowe zamówienia na wydarzenia, niestandardowe projekty czy zarządzasz zapasami, szablony te oszczędzają czas, redukują błędy i zapewniają płynne działanie.

ClickUp oferuje szereg bezpłatnych formularzy zamówień koszulek, które upraszczają procesy backendowe i zapewniają klientom bardziej płynną i profesjonalną obsługę. Formularze te pomagają ustawić Twój Business na długoterminowe powodzenie.

Gotowy do skalowania swojego biznesu związanego z koszulkami?

Zarejestruj się w ClickUp

już dziś!