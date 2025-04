10 najlepszych narzędzi do tworzenia map myśli w 2025 roku

Wielu z nas zmaga się z prokrastynacją, odkładając ważne zadania na później lub dając się zepchnąć na boczny tor przez drobne szczegóły. 🔍

Z biegiem lat odkryłem jednak przełomowe rozwiązanie: dzielenie zadań na osiągalne cele za pomocą map myśli.

Mapy myśli są jak wizualny plac zabaw dla celów, zadań i pomysłów. Możesz nakreślić swoją główną ideę, dodać kształty i użyć szablonów map myśli, aby utrzymać porządek.

Kiedy zacząłem korzystać z narzędzi do tworzenia map myśli, nie żonglowałem już zadaniami w mojej głowie - miałem jasną wizualną mapę drogową, a czynniki rozpraszające zniknęły.

W tym artykule podzielę się moimi 10 najlepszymi generatorami map myśli i pokrótce wyjaśnię ich najlepsze funkcje, limity i ceny. 🏆

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto nasze zestawienie 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do tworzenia map myśli:

ClickUp: Najlepsze do tworzenia map myśli z zarządzaniem projektami Miro: Najlepszy do współpracy wizualnej i zdalnych Teams MindMeister: Najlepsze do szybkiego i łatwego tworzenia map myśli MindNode: Najlepszy dla użytkowników Apple szukających płynnej integracji Ayoa: Najlepsza do łączenia map myśli z zarządzaniem zadaniami Xmind: Najlepszy do wszechstronnego tworzenia map myśli i burzy mózgów Coggle: Najlepsze dla początkujących i prostych map myśli Lucidchart: Najlepsze do wszechstronnego tworzenia diagramów z szablonami Bubbl.us: Najlepsze dla edukatorów i małych Teamsów SmartDraw: Najlepszy do tworzenia diagramów i projektowania CAD klasy Enterprise

Czego należy szukać w narzędziu do tworzenia map myśli?

Idealne narzędzie do tworzenia map myśli wykracza poza swoje konwencjonalne zadanie i pomaga w zarządzaniu projektami. Jako kierownik projektu, nadaję priorytet narzędziom, które pomagają w tych zadaniach. 🛠️

Burza mózgów : Najlepsze mapy myśli dbają również o krok ideacji. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się nowym pomysłem samodzielnie, czy w grupie, dobry szablon mapy myśli online ułatwia zapisywanie pomysłów bez limitów - jak nieskończone płótno

: Najlepsze mapy myśli dbają również o krok ideacji. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się nowym pomysłem samodzielnie, czy w grupie, dobry szablon mapy myśli online ułatwia zapisywanie pomysłów bez limitów - jak nieskończone płótno Mapowanie zadań : Chcesz być na bieżąco? Mapy myśli są idealne do przydzielania zadań, ustawiania terminów i śledzenia postępów. Dodaj kształty i bum - zadania zorganizowane, Teams wyrównany

: Chcesz być na bieżąco? Mapy myśli są idealne do przydzielania zadań, ustawiania terminów i śledzenia postępów. Dodaj kształty i bum - zadania zorganizowane, Teams wyrównany Analiza luk : Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, gdzie twój projekt nie spełnia oczekiwań? Analiza luk na mapie myśli pomaga wykryć nieefektywności w procesach

: Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, gdzie twój projekt nie spełnia oczekiwań? Analiza luk na mapie myśli pomaga wykryć nieefektywności w procesach AnalizaSWOT: Potrzebujesz zmierzyć się z mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami swojego projektu? Uwielbiam mapy myśli, które mogą wizualizować to wszystko, pomagając ci zrozumieć szerszy obraz

Mój ostateczny cel jest prosty: Chcę mieć aktualne informacje w czasie rzeczywistym i przejrzysty, zorganizowany plan. Dobry kreator map myśli pomaga to łatwo osiągnąć.

10 najlepszych kreatorów map myśli do wypróbowania

Teraz, gdy już omówiliśmy, czego szukać, przejdźmy do dobrych rzeczy - oto 10 najlepszych kreatorów map myśli, które uważam za bardzo przydatne (a czasem nawet zabawne 🎉):

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia map myśli z zarządzaniem projektami)

Jeśli, tak jak ja, szukasz narzędzia, które łączy tworzenie map myśli i zarządzanie projektami jak masło orzechowe z galaretką, ClickUp to ten.

Dlaczego więc ClickUp jest tak przełomowy?

Na początek możesz przełączyć się na Widok mapy myśli ClickUp za pomocą jednego kliknięcia i rozpocząć połączenie zadań, procesów, a nawet sesji burzy mózgów. Dlatego ClickUp jest dosłownie aplikacją do wszystkiego, do pracy.

Do wyboru są dwa tryby: Tryb Zadań pozwala na zmianę kolejności obszaru roboczego poprzez łączenie zadań i podzadań, a Tryb Pusty umożliwia swobodne sesje burzy mózgów, które nie są połączone ze strukturą zadań.

Wybierz pomiędzy trybem zadań do ustrukturyzowanego planowania lub trybem pustym do swobodnej burzy mózgów w widoku mapy myśli ClickUp

Ponadto można korzystać z funkcji Tablica ClickUp do przekształcania złożonych pomysłów w wizualne, łatwe w nawigacji plany. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy tworzeniu oprogramowania lub w cyklach pracy związanych z produkcją.

Nie wiesz od czego zacząć pracę z mapami myśli? Oto kilka przydatnych szablonów ClickUp, które pomogą Ci zacząć.

Szablon prostej mapy myśli

Prosta mapa myśli

Ten szablon jest świetny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów.

To Szablon prostej mapy myśli jest w pełni konfigurowalny, dzięki czemu można rozpocząć planowanie projektów w kilka sekund, niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzenie nowego produktu, czy po prostu burzę mózgów.

Ponadto jest gotowy do użycia i pozwala od razu rozpocząć pracę!

#

Tablica z pustą mapą myśli

blank-mind-map-whiteboard-t

Czasami potrzebujesz pustej mapy, aby nakreślić skomplikowane strategie biznesowe lub plany logistyczne. Szablon ClickUp Tablica z pustą mapą myśli jest idealna na takie okazje.

Ten szablon jest przyjazny dla początkujących, w pełni konfigurowalny i idealny do łatwej wizualizacji złożonych pomysłów.

ClickUp najlepsze funkcje

Tryb zadań i tryb pusty : Elastyczność w bezpośrednim mapowaniu zadań lub swobodnej burzy mózgów

: Elastyczność w bezpośrednim mapowaniu zadań lub swobodnej burzy mózgów Współpraca w czasie rzeczywistym : Idealne rozwiązanie dla Teams, które chcą wspólnie generować pomysły i zajmować się projektami

: Idealne rozwiązanie dla Teams, które chcą wspólnie generować pomysły i zajmować się projektami Konfigurowalne szablony : Gotowe do użycia szablony, które pozwalają rozpocząć pracę w kilka sekund

: Gotowe do użycia szablony, które pozwalają rozpocząć pracę w kilka sekund Mapa myśli i tablica : Przełączaj się między widokami, aby dopasować je do swojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy potrzebujesz ustrukturyzowanej mapy, czy kreatywności w swobodnej formie

: Przełączaj się między widokami, aby dopasować je do swojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy potrzebujesz ustrukturyzowanej mapy, czy kreatywności w swobodnej formie Integracja z zarządzaniem zadaniami: Bezproblemowe połączenie zadań z mapami myśli dla pełnego planu projektu

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się: Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że opanowanie wszystkich funkcji ClickUp może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Miro (najlepszy do współpracy wizualnej i zdalnych Teams)

via Miro Miro zostało zaprojektowane z myślą o łączeniu Teams, czy to na całym świecie, czy po prostu w różnych działach.

Ustawienie Miro wyróżnia się wszechstronnością.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad rozwojem oprogramowania, planujesz logistykę, czy opracowujesz kolejną strategię biznesową - szeroki wachlarz szablonów Miro, od map myśli po schematy blokowe - może natychmiast zmienić Twój biznes.

Najlepsze funkcje Miro

Konfigurowalne szablony: Gotowe do użycia szablony do wszystkiego, od burzy mózgów po schematy blokowe

Gotowe do użycia szablony do wszystkiego, od burzy mózgów po schematy blokowe Współpraca w czasie rzeczywistym: Członkowie Teams mogą płynnie współpracować bez względu na lokalizację

Członkowie Teams mogą płynnie współpracować bez względu na lokalizację Mapy myśli i mapy koncepcyjne: Idealne do organizowania złożonych pomysłów i koncepcjiwizualne zarządzanie projektami Nieograniczona przestrzeń na tablicy: Nigdy nie zabraknie miejsca podczas burzy mózgów lub planowania

Idealne do organizowania złożonych pomysłów i koncepcjiwizualne zarządzanie projektami Współpraca między zespołami: Świetne rozwiązanie dla zespołów hybrydowych, które muszą utrzymywać połączenie między lokalizacjami

Limity Miro

Przytłaczające funkcje : Szeroki zakres narzędzi Miro może być mylący dla nowych użytkowników, z czego wynika stroma krzywa uczenia się

: Szeroki zakres narzędzi Miro może być mylący dla nowych użytkowników, z czego wynika stroma krzywa uczenia się Ograniczenia wersji Free: Ograniczona liczba tablic i zaawansowanych funkcji w wersji Free

**Ceny Miro

Free

Teams : 8 USD/użytkownika miesięcznie

: 8 USD/użytkownika miesięcznie Business : $16/użytkownika miesięcznie

: $16/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4.7 /5 (6,000+ recenzji)

: 4.7 /5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,500+ recenzji)

3. MindMeister (najlepszy do szybkiego i łatwego tworzenia map myśli)

via MindMeister Gdy potrzebujesz oczyścić głowę, stworzyć mapę swojego głównego pomysłu lub udostępnić go innym, MindMeister może być pomocnym narzędziem.

Jego darmowe narzędzie do tworzenia map myśli jest prawie zbyt łatwe w użyciu - można je uruchomić w około 60 sekund.

Elastyczność MindMeister pozwala tworzyć podstawowe mapy myśli, stylizować je, dodawać do nich połączenia, udostępniać je Teamsom i prezentować je jak profesjonalista.

Tylko uwaga - jeśli korzystasz z Free Planu, nie możesz eksportować swoich map myśli. Może to sprawić, że poczujesz się trochę zablokowany, jeśli chcesz udostępniać je offline.

Najlepsze funkcje MindMeister

Szybkie ustawienia : Będziesz tworzyć mapy myśli w mniej niż minutę. Control, Zakładka i Enter to jedyne skróty, które musisz opanować

: Będziesz tworzyć mapy myśli w mniej niż minutę. Control, Zakładka i Enter to jedyne skróty, które musisz opanować Przyjazna współpraca : Zaproś członków Teams do współpracy nad pomysłami w czasie rzeczywistym.

: Zaproś członków Teams do współpracy nad pomysłami w czasie rzeczywistym. Konfigurowalne mapy : Dodaj linki, wideo, a nawet połącz inne mapy myśli, aby rozszerzyć swoje kreatywne pomysły

: Dodaj linki, wideo, a nawet połącz inne mapy myśli, aby rozszerzyć swoje kreatywne pomysły Tryb prezentacji : Łatwo prezentuj swoje mapy w formacie wizualnym, który świetnie nadaje się na spotkania

: Łatwo prezentuj swoje mapy w formacie wizualnym, który świetnie nadaje się na spotkania Integracja z MeisterTask: Bezproblemowa integracja z MeisterTask dla lepszego zarządzania zadaniami

Limity MindMeister

Ograniczenia planu Free : Limit do 3 map myśli w planie Free i brak możliwości ich eksportu

: Limit do 3 map myśli w planie Free i brak możliwości ich eksportu Krzywa uczenia się: Niektórzy użytkownicy uważają, że opanowanie wszystkich funkcji MindMeister poza podstawowymi mapami wymaga czasu

Cennik MindMeister

Free

Personal : 3,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,50 USD/miesiąc za użytkownika Pro : 5,50 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,50 USD/miesiąc na użytkownika Business: $8.50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje MindMeister

Capterra: 4.6/5 (250+ recenzji)

4. MindNode (najlepszy dla użytkowników Apple szukających płynnej integracji)

via MindNode Jeśli jesteś entuzjastą Apple i szukasz czystego, nowoczesnego designu dla swoich map myśli, MindNode jest najlepszym rozwiązaniem. Ta aplikacja została zaprojektowana specjalnie dla iPhone'a, iPada i Maca, dzięki czemu idealnie pasuje do ekosystemu Apple.

Jest łatwa w użyciu i bezbłędnie synchronizuje się ze wszystkimi urządzeniami Apple.

Jeśli jednak jesteś użytkownikiem systemu Windows lub Android, MindNode nie jest wyborem dla ciebie, ponieważ jest dostępny wyłącznie w ekosystemie Apple.

Najlepsze funkcje MindNode

Brak krzywej uczenia się : Rozpoczęcie pracy w kilka sekund dzięki intuicyjnemu interfejsowi

: Rozpoczęcie pracy w kilka sekund dzięki intuicyjnemu interfejsowi Płynna synchronizacja : Łatwa synchronizacja na wszystkich urządzeniach Apple, w tym iPhone, iPad, Mac i Apple Watch

: Łatwa synchronizacja na wszystkich urządzeniach Apple, w tym iPhone, iPad, Mac i Apple Watch Konfigurowalne węzły : Dodawaj obrazy, połączone linki, naklejki i niestandardowe elementy każdego węzła do woli

: Dodawaj obrazy, połączone linki, naklejki i niestandardowe elementy każdego węzła do woli Integracja z zadaniami : Eksportuj zadania do Przypomnień Apple, Things lub OmniFocus w celu usprawnienia cyklu pracy

: Eksportuj zadania do Przypomnień Apple, Things lub OmniFocus w celu usprawnienia cyklu pracy Piękny design: Nowoczesny design z paletami kolorów i czystymi polami tekstowymi (węzłami) dla łatwej organizacji

Limity MindNode

Tylko Apple : Brak wsparcia dla użytkowników systemów Windows i Android

: Brak wsparcia dla użytkowników systemów Windows i Android Limit zoom: Możliwość powiększenia tylko do 10%, co sprawia, że widok dużych, złożonych map jest nieco utrudniony

ceny MindNode

Free

*MindNode Plus MindNode Classic: 2,99 USD/miesiąc MindNode Next: $24.99/rok



Oceny i recenzje MindNode

G2: 4.2/5 (30+ recenzji)

5. Ayoa (Najlepsza do łączenia map myśli z zarządzaniem zadaniami)

via Ayoa Ayoa jest jedną z moich ulubionych aplikacji, ponieważ łączy mapy myśli z zarządzaniem zadaniami.

Oferuje różne szablony map myśli, map radialnych i schematów blokowych, z opcjami współpracy w czasie rzeczywistym, monitorowania postępów zespołu, a nawet prowadzenia czatów wideo za pośrednictwem Zoom (to była moja ulubiona funkcja).

Najlepsze funkcje Ayoa

Widok zespołu : Oferuje widok współpracy dla płynnej komunikacji w zespole i monitorowania zadań

: Oferuje widok współpracy dla płynnej komunikacji w zespole i monitorowania zadań Planner : Idealny do notatek i śledzenia codziennych zadań

: Idealny do notatek i śledzenia codziennych zadań Zintegrowany czat wideo : Planuj spotkania i sesje burzy mózgów bezpośrednio w Ayoa (integracja z Zoom)

: Planuj spotkania i sesje burzy mózgów bezpośrednio w Ayoa (integracja z Zoom) Mapy myśli i tablice zadań : Łączy mapy myśli z solidnym zarządzaniem projektami dla holistycznego doświadczenia projektowego

: Łączy mapy myśli z solidnym zarządzaniem projektami dla holistycznego doświadczenia projektowego Synchronizacja między urządzeniami: Dostępna na większości popularnych urządzeń, zapewniająca połączenie gdziekolwiek jesteś

Ograniczenia Ayoa

Limity map myśli : Funkcje map myśli mogą nie być tak zaawansowane, jak w przypadku wyspecjalizowanych narzędzi

: Funkcje map myśli mogą nie być tak zaawansowane, jak w przypadku wyspecjalizowanych narzędzi Brak śledzenia czasu: W Ayoa brakuje śledzenia czasu, co może być przeszkodą dla użytkowników zarządzających napiętymi terminami

**Ceny Ayoa

Free

Ultimate Plan: 13 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Ayoa

G2 : 4.3/5 (50+ recenzji)

: 4.3/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

6. Xmind (najlepszy do wszechstronnego tworzenia map myśli i burzy mózgów)

via Xmind To, co odróżnia Xmind od reszty narzędzi na tej liście, to połączenie wielu struktur map myśli, takich jak wykresy Fishbone, Tree i Oś czasu - oraz możliwość przełączania się między nimi bez wysiłku.

Xmind to świetne narzędzie, jeśli chcesz przeprowadzić burzę mózgów i współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem.

Chociaż Xmind nie posiada obecnie funkcji AI, jego zespół programistów ogłosił, że wkrótce doda do swojego interfejsu spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji.

Najlepsze funkcje Xmind

Wiele struktur : Przełączanie między różnymi strukturami, takimi jak wykresy Fishbone, Tree i oś czasu w locie

: Przełączanie między różnymi strukturami, takimi jak wykresy Fishbone, Tree i oś czasu w locie Współpraca w czasie rzeczywistym : Współtwórz mapy myśli ze swoim zespołem na potrzeby burzy mózgów lub zarządzania projektami

: Współtwórz mapy myśli ze swoim zespołem na potrzeby burzy mózgów lub zarządzania projektami Konfigurowalne motywy: Twórz wizualnie wyróżniające się mapy myśli za pomocą niestandardowych motywów kolorystycznych i stylów

Tryby Pitch i ZEN : Dedykowane tryby prezentacji do udostępniania pomysłów i utrzymywania koncentracji

: Dedykowane tryby prezentacji do udostępniania pomysłów i utrzymywania koncentracji Wsparcie wieloplatformowe: Dostępne na Windows, macOS, iOS, Android i Linux

Limity Xmind

Limit wersji Free : Free Plan oferuje ograniczone funkcje, które mogą nie być wystarczające dla częstych użytkowników

: Free Plan oferuje ograniczone funkcje, które mogą nie być wystarczające dla częstych użytkowników Okazjonalne problemy z układem: Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z kontrolowaniem układu bardziej złożonych map

**Cennik *Xmind

Free

Pro : $4.92/miesiąc

: $4.92/miesiąc Premium : $8.25/miesiąc

: $8.25/miesiąc Business : 10 USD za licencję miesięcznie

: 10 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Xmind

G2 : 4.3/5 (50+ recenzji)

: 4.3/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (100+ reviews)

7. Coggle (najlepszy dla początkujących i prostych map myśli)

via Coggle Coggle jest idealny dla tych, którzy potrzebują burzy mózgów, organizowania myśli lub mapowania złożonych procesów bez większej wiedzy technicznej.

Chociaż nie zawiera szablonów, można szybko zacząć od zera i wyeksportować moją pracę w formacie PDF, PNG, a nawet Microsoft Visio.

Coggle jest szczególnie dobrą opcją dla początkujących, którzy muszą tworzyć wizualne reprezentacje.

Najlepsze funkcje Coggle

**Free Forever: Bezkosztowa opcja z mnóstwem funkcji, w tym trzema prywatnymi diagramami i nieograniczoną liczbą publicznych

Współpraca na planie Free : Współpraca z innymi w czasie rzeczywistym, nawet w warstwie Free

: Współpraca z innymi w czasie rzeczywistym, nawet w warstwie Free Wsparcie dla skrótów klawiszowych : Usprawnij swój cykl pracy dzięki łatwym do zapamiętania skrótom

: Usprawnij swój cykl pracy dzięki łatwym do zapamiętania skrótom Dostęp przez Internet : Dostęp do mojej pracy z dowolnego miejsca; nie jest wymagana instalacja

: Dostęp do mojej pracy z dowolnego miejsca; nie jest wymagana instalacja Eksport PDF i obrazów: Eksportuj moją pracę w wielu formatach, w tym PDF i PNG

Limity Coggle

Brak szablonów : Zaczynanie od zera za każdym razem, co może być czasochłonne

: Zaczynanie od zera za każdym razem, co może być czasochłonne Niestandardowe limity : Ograniczone opcje czcionek, kolorów i kształtów mogą utrudniać kreatywne tworzenie bardziej szczegółowych map

: Ograniczone opcje czcionek, kolorów i kształtów mogą utrudniać kreatywne tworzenie bardziej szczegółowych map Problemy z wydajnością: Większe, bardziej złożone mapy myśli mogą powodować spowolnienie platformy, ograniczając wydajność

Cennik

Free Forever

Awesome Plan : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Organization Plan: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje w Google

Capterra: 4.5/5 (40+ opinii)

8. Lucidchart (najlepszy do wszechstronnego tworzenia diagramów z szablonami)

via Lucidchart Lucidchart jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia diagramów, z którego korzysta kilka firm z listy Fortune 500 ze względu na łatwość użycia i wszechstronność.

Niezależnie od tego, czy mapujesz procesy, tworzysz mapy myśli, czy projektujesz układy biurowe, Lucidchart oferuje ponad 700 szablonów do rozpoczęcia projektów.

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" i przyjazny dla użytkownika wygląd sprawiają, że jest on dostępny nawet dla użytkowników nieobeznanych z technologią i płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Google i Slack.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Ponad 700 szablonów : Od map myśli po układy biurowe, Lucidchart dostarcza szeroki zakres gotowych szablonów do szybkiego rozpoczęcia pracy

: Od map myśli po układy biurowe, Lucidchart dostarcza szeroki zakres gotowych szablonów do szybkiego rozpoczęcia pracy Smart kontenery i pomoc AI : Automatycznie organizuj swoje dane za pomocą inteligentnych funkcji i wykorzystaj AI do burzy mózgów pomysłów

: Automatycznie organizuj swoje dane za pomocą inteligentnych funkcji i wykorzystaj AI do burzy mózgów pomysłów Integracja międzyplatformowa : Połączenie z Google, Slack i innymi aplikacjami w celu usprawnienia cyklu pracy

: Połączenie z Google, Slack i innymi aplikacjami w celu usprawnienia cyklu pracy Współpraca nad dokumentami : Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, ustawiając uprawnienia według potrzeb

: Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, ustawiając uprawnienia według potrzeb Wersjonowanie: Dostępna w wyższych planach, umożliwiająca widok i powrót do poprzednich wersji

Limity Lucidchart

Problemy z wydajnością : Może lagować i zawieszać się podczas sesji z bardziej złożonymi diagramami

: Może lagować i zawieszać się podczas sesji z bardziej złożonymi diagramami Brak aplikacji komputerowej : Dostępna tylko przez przeglądarkę, co ogranicza dostęp offline

: Dostępna tylko przez przeglądarkę, co ogranicza dostęp offline Minimum planu Teams: Wymaga co najmniej trzech użytkowników, aby uzyskać dostęp do funkcji planu zespołowego

Cennik Lucidchart

Free

Indywidualny : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Teams : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lucidchart

G2 : 4.5/5 (5,000+ recenzji)

: 4.5/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

9. Bubbl.us (najlepszy dla nauczycieli i małych Teams)

via Bubbl.us Jeśli szukasz podstawowego, łatwego w użyciu narzędzia internetowego do tworzenia map myśli i schematów blokowych, Bubbl.us może być tym, czego szukasz.

Ta oparta na przeglądarce aplikacja została zaprojektowana z myślą o łatwym tworzeniu pomocy wizualnych, dzięki czemu jest idealna dla studentów, nauczycieli i małych Teams.

System oznaczeń kolorystycznych narzędzia ułatwia wizualizację powiązań między pomysłami, dzięki czemu jest to świetne, niedrogie rozwiązanie dla tych, którzy nie potrzebują zaawansowanych funkcji. Jest to świetne rozwiązanie dla podstawowych potrzeb związanych z mapami myśli, ale nie dla bardziej złożonych przypadków użycia.

Najlepsze funkcje Bubbl.us

Łatwy w użyciu: Oferuje proste elementy sterujące do tworzenia i rozwijania map myśli, dzięki czemu jest idealny dla początkujących

Oferuje proste elementy sterujące do tworzenia i rozwijania map myśli, dzięki czemu jest idealny dla początkujących System kodowania kolorami: Pomaga użytkownikom wizualnie zrozumieć relacje między pomysłami i koncepcjami

Pomaga użytkownikom wizualnie zrozumieć relacje między pomysłami i koncepcjami Nie wymaga instalacji: Pozwala użytkownikom na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności pobierania oprogramowania, ponieważ działa w przeglądarce

Pozwala użytkownikom na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności pobierania oprogramowania, ponieważ działa w przeglądarce Współpraca w czasie rzeczywistym: Dostępna w planach premium, umożliwiająca teamom współpracę nad mapami myśli z dowolnego miejsca

Dostępna w planach premium, umożliwiająca teamom współpracę nad mapami myśli z dowolnego miejsca Funkcja automatycznego zapisywania: Automatycznie zapisuje mapy myśli co dwie minuty, zapobiegając utracie pracy

Limity Bubbl.us

Limit funkcji: Brak zaawansowanych narzędzi, takich jak priorytetyzacja zadań lub procesy decyzyjne, które można znaleźć u konkurencji

Brak zaawansowanych narzędzi, takich jak priorytetyzacja zadań lub procesy decyzyjne, które można znaleźć u konkurencji Podstawowa personalizacja: Oferuje niestandardowe opcje dostosowywania bąbelków, branchów i układów, co może wydawać się ograniczające

ceny Bubbl.us

Podstawowy : Free

: Free Premium : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Team Plan: 18 USD/użytkownika rocznie

10. SmartDraw (najlepszy do tworzenia diagramów i projektowania CAD klasy Enterprise)

via SmartDraw Szukasz narzędzia do tworzenia diagramów, które obejmuje wszystko, od schematów organizacyjnych po projekty CAD? Poznaj SmartDraw, rozwiązanie klasy Enterprise znane z potężnych integracji z narzędziami takimi jak Microsoft Teams, Jira i Google Workspace.

Dzięki tysiącom szablonów dla ponad 70 typów diagramów, narzędzie to zapewnia szybkie rozpoczęcie pracy nawet początkującym, a zaawansowani użytkownicy docenią jego elastyczność i szczegółowość.

Najlepsze funkcje SmartDraw

Ponad 70 typów diagramów : Szablony dla wszystkiego, od map myśli po diagramy inżynieryjne i plany pięter

: Szablony dla wszystkiego, od map myśli po diagramy inżynieryjne i plany pięter Bezproblemowa integracja : Współpracuje z Microsoft Teams, Jira, Google Drive i nie tylko w celu usprawnienia cyklu pracy

: Współpracuje z Microsoft Teams, Jira, Google Drive i nie tylko w celu usprawnienia cyklu pracy Automatyczne formatowanie : Automatycznie dostosowuje kształty i diagramy podczas ich przenoszenia, dzięki czemu tworzenie diagramów jest szybkie i dokładne

: Automatycznie dostosowuje kształty i diagramy podczas ich przenoszenia, dzięki czemu tworzenie diagramów jest szybkie i dokładne Funkcje klasy Enterprise : Obejmuje SSO, przechowywanie dokumentów i dostęp oparty na rolach dla lepszego bezpieczeństwa i współpracy

: Obejmuje SSO, przechowywanie dokumentów i dostęp oparty na rolach dla lepszego bezpieczeństwa i współpracy Platforma internetowa: Zapewnia dostęp z dowolnej przeglądarki, z opcjonalną instalacją na pulpicie dla dostawców Windows

Limity SmartDraw

Skomplikowany interfejs: Raportowanie stromej krzywej uczenia się, szczególnie w przypadku bardziej zaawansowanych narzędzi

Raportowanie stromej krzywej uczenia się, szczególnie w przypadku bardziej zaawansowanych narzędzi Problemy z wydajnością: Występują spowolnienia lub awarie, szczególnie w przypadku większych diagramów

Występują spowolnienia lub awarie, szczególnie w przypadku większych diagramów Znaki wodne w darmowej wersji próbnej: Dodaje znaki wodne do wszystkich diagramów utworzonych podczas darmowej wersji próbnej, ograniczając ich użyteczność

ceny SmartDraw

Indywidualny : $9.95/miesiąc

: $9.95/miesiąc Teams : $8.25/miesiąc za użytkownika

: $8.25/miesiąc za użytkownika Licencja lokalna: $5/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje SmartDraw

G2 : 4.6/5 (250+ recenzji)

: 4.6/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (100+ recenzji)

Zrelaksuj swój umysł z mapami myśli ClickUp

Jeśli jest jedna rzecz, na którą możesz liczyć dzięki ClickUp, to jest to spokój umysłu - dosłownie. Dzięki mapom myśli i funkcji oprogramowanie Tablica , ClickUp pozwala profesjonalistom z całego świata uprościć pracę i wyczyścić głowę. 💡

...funkcja tablicy? Obsesja. Narzędzie to było często używane podczas spotkań Teams w celu burzy mózgów lub dopracowania pewnych inicjatyw.

Briettny Curtner, menedżer ds. programów w Utah Valley University

ClickUp oferuje jednak więcej niż tylko oprogramowanie do tworzenia map myśli i funkcje tablicy.

Od zarządzania projektami po rozliczanie zadań i współpracę w czasie rzeczywistym, ClickUp ma tysiące szablonów, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał zaczynać od zera.

To wszechstronne narzędzie, które sprawia, że praca nie przypomina już pracy.

Gotowy, aby doświadczyć lepszego sposobu pracy? Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś. 🚀