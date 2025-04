Najlepsze szablony zrównoważonej karty wyników w Excelu

Pomimo dostępu do najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zarządzania wydajnością i efektywnością, 93% organizacji raportuje potrzebę zwiększenia wydajności.

Dlaczego? Wiele firm polega w dużej mierze na tradycyjnych narzędziach, często nie uzyskując prawdziwego wglądu w wydajność zespołu i wskaźniki produktywności. 😟

Wprowadź Balanced Scorecard Reports lub BSC! Ten system zarządzania wydajnością strategii zapewnia kompleksowy widok kluczowych wskaźników, które mają największe znaczenie.

🧠 Ciekawostka: Znaczenie BSC w ciągłym doskonaleniu organizacji wzrosło podczas pandemii COVID-19, z prawie 88% kadry kierowniczej używających go w 2020 roku!

Potrzebujesz pomocy w dostosowaniu Balanced Scorecard do swoich potrzeb? Nie martw się! Przygotowaliśmy listę najlepszych szablonów Balanced Scorecard dla Microsoft Excel, z których wszystkie można łatwo dostosować do unikalnych potrzeb zespołu. ✨

Zanurzmy się! 🤖

**Co składa się na dobry szablon zrównoważonej karty wyników?

Raport Zrównoważonej Karty Wyników jest tajną bronią, która pomaga zsynchronizować zespół, śledzić wskaźniki KPI i napędzać zrównoważony wzrost. Ten prosty raport pomaga przełożyć cele na konkretne wskaźniki, dając zespołowi jasne zrozumienie jego wydajności.

Jednakże, jeśli poszukasz w Internecie, znajdziesz mnóstwo Szablony zrównoważonej karty wyników . Ale skąd wiesz, który z nich jest odpowiedni do zrobienia? 🤔

Odpowiedź leży w wybraniu opcji wykraczającej poza podstawowe wprowadzanie danych, aby zapewnić jasny i uporządkowany wgląd w dane dotyczące wydajności i celów strategicznych. Najlepszy szablon zrównoważonej karty wyników, jaki Excel ma do zaoferowania, powinien mieć:

Przejrzystą strukturę i ramy : Wybierz szablon zrównoważonej karty wyników, który zawiera dedykowane sekcje do definiowania celów strategicznych, śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i ustawienia mierzalnych celów w kluczowych obszarach, takich jak finanse, relacje z klientami, procesy wewnętrzne oraz uczenie się/wzrost ✅..

: Wybierz szablon zrównoważonej karty wyników, który zawiera dedykowane sekcje do definiowania celów strategicznych, śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i ustawienia mierzalnych celów w kluczowych obszarach, takich jak finanse, relacje z klientami, procesy wewnętrzne oraz uczenie się/wzrost ✅.. Dostosowywane kolumny: Cele szablonu zrównoważonej karty wyników można dostosować do unikalnych potrzeb i podstawowych wartości organizacji, w tym możliwość modyfikacji kluczowych obszarów i celów biznesowych, aby dopasować je do własnych potrzebinicjatywy strategiczne ✅

Cele szablonu zrównoważonej karty wyników można dostosować do unikalnych potrzeb i podstawowych wartości organizacji, w tym możliwość modyfikacji kluczowych obszarów i celów biznesowych, aby dopasować je do własnych potrzebinicjatywy strategiczne ✅ Łatwość użytkowania : Wybierz szablony Balanced Scorecard z potrzebnymi ramami, które pomogą Ci szybko wprowadzać dane i wizualizować spostrzeżenia bez kłopotów ✅

: Wybierz szablony Balanced Scorecard z potrzebnymi ramami, które pomogą Ci szybko wprowadzać dane i wizualizować spostrzeżenia bez kłopotów ✅ Możliwości wizualizacji: Zdecyduj się na szablony Balanced Scorecard, które powinny zawierać wbudowane wykresy, grafy lub pulpity, które pomogą Ci śledzić cele firmy, uzyskać prognozy finansowe, zbudować mapę strategii i łatwo monitorować postępy ✅

**Dr Robert Kaplan i dr David Norton są uznawani za twórców strategii zarządzania Balanced Scorecard w 1992 roku.

Top 5 szablonów Zrównoważonej Karty Wyników w Microsoft Excel

Podczas gdy Zrównoważona karta wyników szablon pomaga w jasnym zrozumieniu celów, ale nie wszystkie szablony są sobie równe.

Każdy szablon obejmuje wymóg planowania strategicznego, od podstawowego szablonu Balanced Scorecard do zarządzania celami strategicznymi organizacji po wyspecjalizowane szablony do perspektywy finansowej i zarządzania interesariuszami.

Zapoznajmy się z kilkoma praktycznymi szablonami Balanced Scorecard, które pomogą zoptymalizować priorytety strategiczne i operacje Business.

1. Pełny szablon zrównoważonej karty wyników według Procurement Journey

via Procurement Journey Szablon Full Balanced Scorecard by Procurement Journey oferuje kompleksowe ramy do ustawienia i monitorowania celów strategicznych, dostosowania ich do kluczowych wskaźników wydajności organizacji oraz śledzenia postępów w kluczowych obszarach działalności.

Podzielona na sekcje obejmujące cztery perspektywy - jakość, koszty, zrównoważony rozwój i usługi - każda sekcja zawiera wstępnie ustawione wskaźniki KPI i cele, ułatwiając organizowanie i wizualizację wskaźników wydajności.

Dlaczego to pokochasz:

Dostawca kompleksowego widoku wydajności organizacji ze zdefiniowanymi sekcjami dla celów strategicznych i wskaźników KPI

Umożliwia niestandardowe dostosowanie do unikalnych potrzeb różnych działów lub teamów

Oferuje ustrukturyzowany układ, który upraszcza monitorowanie wielu obszarów wydajności

Idealny przypadek użycia: Szablon jest odpowiedni dla menedżerów i analityków, którzy potrzebują wszechstronnego szablonu karty wyników do dostosowywania i monitorowania celów strategicznych na różnych poziomach organizacyjnych.

➡️ Czytaj więcej: Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel? (Kroki i szablony)

2. Szablon zrównoważonej karty wyników według Stratexhub

via Stratexhub Szablon Balanced Scorecard firmy StratexHub zapewnia elastyczne i proste podejście dla organizacji dążących do dostosowania strategii do wskaźników wydajności. Szablon ten upraszcza śledzenie wskaźników KPI w zakresie miar finansowych, perspektywy klienta, procesów wewnętrznych i uczenia się, oferując jednocześnie dużą przestrzeń na dodawanie niestandardowych celów.

Przejrzysty układ szablonu sprawia, że jest on łatwy do zrozumienia i aktualizacji, nawet dla zespołów, które dopiero rozpoczynają pracę ze Zrównoważonymi Kartami Wyników. Dzięki dedykowanym sekcjom dla każdej perspektywy i konfigurowalnym polom KPI, szablon ten umożliwia zespołom organizowanie wizji firmy i śledzenie wyników w czasie rzeczywistym.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Upraszcza śledzenie celów strategicznych dzięki wyczyszczonym, uporządkowanym sekcjom dla każdej perspektywy karty wyników

Umożliwia dostosowanie wskaźników KPI do konkretnych celów biznesowych dzięki konfigurowalnym polom

Oferuje łatwy do odczytania układ, który minimalizuje krzywą uczenia się korzystania z Balanced Scorecard

Idealny przypadek użycia: Ten darmowy szablon Balanced Scorecard jest idealny dla organizacji i teamów poszukujących prostego, elastycznego szablonu Balanced Scorecard, który zapewnia wsparcie dla niestandardowych wskaźników KPI.

3. Szablon zrównoważonej karty wyników ESM

via ESM Szablon Balanced Scorecard firmy ESM został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom zintegrować planowanie strategiczne z pomiarem wydajności w spójnym, przyjaznym dla użytkownika formacie. Szablon ten dostarcza sekcje do definiowania celów, ustawienia celów i śledzenia ich przy użyciu ram Zrównoważonej Karty Wyników.

Oferuje również wbudowane instrukcje, które pomogą użytkownikom w ustawieniu i utrzymaniu Balanced Scorecard, dzięki czemu jest idealny dla nowych i doświadczonych użytkowników. Zawiera również elementy wizualne, takie jak paski postępu, które zapewniają szybki przegląd bieżących wyników w stosunku do celów, zapewniając bezpośrednie powiązanie każdego wskaźnika z planami strategicznymi organizacji.

Dlaczego to pokochasz:

Zawiera dane rzeczywiste i cele obejmujące wiele lat, miesięcy lub kwartałów

Pokazuje paski postępu i inne wizualizacje, aby szybko ocenić wydajność

Upraszcza ustawienie celów i śledzenie wyników w czterech perspektywach Balanced Scorecard: Finansowej, Niestandardowej, Wewnętrznej oraz Talentów i Technologii

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest najlepszy dla organizacji poszukujących szablonu Balanced Scorecard ze wskazówkami dotyczącymi ustawienia i skupienia się na dostosowaniu wskaźników do strategii firmy.

➡️ Czytaj więcej: Jaka jest różnica między OKR a Zrównoważoną Kartą Wyników?

4. Szablon zrównoważonej karty wyników firmy Microsoft

via Microsoft Szablon Balanced Sheet firmy Microsoft oferuje proste ramy do zarządzania i śledzenia danych finansowych w ramach podejścia opartego na zrównoważonej karcie wyników.

Chociaż nie jest to tradycyjny szablon Zrównoważonej Karty Wyników, ten szablon arkusza Excel pomaga Teamsom zintegrować wgląd finansowy z ich planem strategicznym, oferując ustrukturyzowany układ dla wskaźników finansowych, takich jak aktywa i pasywa.

Dostosuj dane finansowe tak, aby odzwierciedlały cele Twojej organizacji dzięki intuicyjnemu układowi, który umożliwia niestandardowe ustawienia.

Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Zapewnia szczegółową strukturę składającą się z czterech domyślnych arkuszy (Podsumowanie, Aktywa, Pasywa, Kategorie) do śledzenia danych finansowych w ramach strategii zrównoważonej karty wyników

Używa znanego układu Microsoft, dzięki czemu jest dostępny dla użytkowników z podstawową znajomością programu Excel

Integruje spostrzeżenia finansowe z szerszymi wysiłkami w zakresie zarządzania wydajnością

Idealny przypadek użycia: Szablon ten jest idealny dla firm skoncentrowanych na perspektywie finansowej, ponieważ umożliwia śledzenie przychodów, wydatków i alokacji budżetowych. Jest to korzystne dla Teams i menedżerów, którzy chcą mieć specjalistyczny szablon finansowy, aby włączyć go do swojej zrównoważonej karty wyników w celu lepszego śledzenia budżetu i finansów.

5. Szablon zrównoważonej karty wyników firmy ClearPoint Strategy

via ClearPoint Strategy Jeśli chcesz wdrożyć powodzenie strategicznych ram w całej organizacji, Balanced Scorecard Template by ClearPoint Strategy jest świetną opcją. Dostarcza on proste, łatwe w użyciu ramy do usprawnienia śledzenia wyników z zaawansowanymi opcjami niestandardowymi. Zawiera dodatkowe pola na oś czasu i obowiązki, ułatwiając zarządzanie odpowiedzialnością zespołu wraz ze wskaźnikami wydajności.

Najlepsze w tym szablonie jest to, że zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące dostosowania zrównoważonej karty wyników do celów strategicznych, dostosowywania strategii w oparciu o różne perspektywy i przypisywania obowiązków w celu poprawy ogólnej wydajności.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zawiera dedykowane pola dla mierników i inicjatyw, które pomagają w osiąganiu celów

Oferuje łatwą integrację z narzędziami wizualizacyjnymi Excel do śledzenia wydajności w czasie rzeczywistym

Pomaga połączyć inicjatywy strategiczne z mierzalnymi celami w czterech perspektywach Zrównoważonej Karty Wyników

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest świetną opcją dla małych Teams i startupów, które potrzebują szczegółowej i konfigurowalnej Balanced Scorecard do śledzenia wydajności i dostosowania jej do planu strategicznego.

💡 Pro Tip: Integracja szablonu Zrównoważonej Karty Wyników Excel z narzędziami do raportowania to świetny sposób na śledzenie postępów i zobaczenie szerszego obrazu. Aby uzyskać jasną mapę drogową z perspektywy rozwoju, wiele organizacji używa również zautomatyzowane raportowanie w Excelu .

Limity korzystania z szablonów Microsoft Excel do raportowania zrównoważonej karty wyników

Jeśli utworzyłeś raport Balanced Scorecard w programie Excel, zauważysz kilka limitów podczas wdrażania tej struktury na dużą skalę.

Ponieważ większość organizacji korzysta ze Zrównoważonej Karty Wyników lub innych powiązanych szablonów, aby zdefiniować swój cel strategiczny i zrozumieć perspektywy rozwoju, wymaga to wkładu i współpracy w całej firmie. Do zrobienia tego w Excelu okazuje się trudne ze względu na jego:

brak zaawansowanych funkcji : Microsoft Excel lub jakiemukolwiek innemu rozwiązaniu arkusza kalkulacyjnego brakuje zaawansowanych funkcji wymaganych do stworzenia zaawansowanej zrównoważonej karty wyników, takich jak zaawansowana analityka i integracja z narzędziami do współpracy

: Microsoft Excel lub jakiemukolwiek innemu rozwiązaniu arkusza kalkulacyjnego brakuje zaawansowanych funkcji wymaganych do stworzenia zaawansowanej zrównoważonej karty wyników, takich jak zaawansowana analityka i integracja z narzędziami do współpracy Ograniczone możliwości wizualizacji: Podczas gdy w programie Microsoft Excel można tworzyć podstawowe wykresy Gantta i inne wykresy, tworzenie atrakcyjnych wizualnie i interaktywnych pulpitów może nie być łatwe

Podczas gdy w programie Microsoft Excel można tworzyć podstawowe wykresy Gantta i inne wykresy, tworzenie atrakcyjnych wizualnie i interaktywnych pulpitów może nie być łatwe Wyzwania związane ze współpracą : Funkcje współpracy w programie Excel, zwłaszcza w wersjach offline, są podstawowe. Współpraca w czasie rzeczywistym i aktualizacje danych są mniej płynne w porównaniu do platform zaprojektowanych specjalnie do pracy zespołowej

: Funkcje współpracy w programie Excel, zwłaszcza w wersjach offline, są podstawowe. Współpraca w czasie rzeczywistym i aktualizacje danych są mniej płynne w porównaniu do platform zaprojektowanych specjalnie do pracy zespołowej Wyzwania związane z kontrolą wersji: Zarządzanie wieloma wersjami zrównoważonej karty wyników jest uciążliwe, szczególnie w przypadku współpracy z różnymi członkami zespołu

Zarządzanie wieloma wersjami zrównoważonej karty wyników jest uciążliwe, szczególnie w przypadku współpracy z różnymi członkami zespołu Obawy związane z bezpieczeństwem: Jeśli ty lub twoja organizacja ma do czynienia z wrażliwymi danymi, Excel może nie być idealną opcją, biorąc pod uwagę jego limit kontroli dostępu i funkcji bezpieczeństwa

6 alternatywnych szablonów zrównoważonej karty wyników

Chociaż istnieje wiele darmowych opcji zrównoważonej karty wyników w Excelu, mają one ograniczone funkcje, jak widzieliśmy powyżej. Specjalistyczne Oprogramowanie Balanced Scorecard jak ClickUp wypełnia tę lukę, oferując ulepszoną wizualizację, współpracę w czasie rzeczywistym i płynniejszą integrację z innymi narzędziami. 🌟

Dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują dodatkowych funkcji niestandardowych i współpracy, ClickUp oferuje zakres szablonów zrównoważonej karty wyników, które bez wysiłku strategizują cele firmy i śledzą wskaźniki KPI. Szablony te upraszczają ustawienie i utrzymywanie celów przy użyciu Zrównoważonej Karty Wyników i bezproblemową integrację z innymi narzędziami do zarządzania projektami. 🤩

Oto wyselekcjonowana lista szablonów zrównoważonej karty wyników od ClickUp:

1. Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp jest przeznaczony dla Teams, które chcą efektywnie śledzić i zarządzać swoimi celami strategicznymi i finansowymi. Zawiera sekcje dla czterech perspektyw - finansowej, niestandardowej, procesów wewnętrznych oraz uczenia się i rozwoju - umożliwiając łatwe dodawanie i monitorowanie celów i wskaźników KPI.

Najlepsze jest to, że łatwo synchronizuje się z innymi funkcjami zarządzania projektami w ClickUp, umożliwiając współpracę z zespołami w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań, przydzielanie zasobów, ustawianie terminów i upewnianie się, że pracownicy rozumieją swój wkład w realizację celów organizacji.

Wbudowane wizualizacje ułatwiają również wykrywanie trendów i monitorowanie wskaźników KPI, a wszystko to w ramach platformy ClickUp.

Dlaczego to pokochasz:

Podziel cele i kluczowe wyniki na proste kroki i oddeleguj obowiązki każdemu członkowi zespołu, aby utrzymać ich na tej samej stronie

Korzystaj z list kontrolnych, aby ułatwić proces ustalania priorytetów zadań i popchnąć sprawy we właściwym kierunku

Dodawaj interaktywne elementy, takie jak przyciski, połączone linki i banery, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie informacje, które ułatwiają poprawę komunikacji

Podejmuj decyzje oparte na danych dzięki aktualnym informacjom dostępnym w ClickUp

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest idealny dla Teams szukających zintegrowanego i opartego na współpracy narzędzia Balanced Scorecard z zaawansowanymi funkcjami śledzenia i wizualizacji.

2. Szablon bilansu ClickUp

Pobierz ten szablon

Jeśli chcesz uwzględnić dane finansowe w swojej Zrównoważonej Karcie Wyników, szablon Szablon bilansu ClickUp to fantastyczna opcja. Oferuje wyczerpującą strukturę śledzenia aktywów, zobowiązań i kapitału własnego, umożliwiając monitorowanie kondycji finansowej firmy zgodnie z celami strategicznymi.

Szablon zawiera również pola niestandardowe, listy kontrolne i zadania, ułatwiając współpracę nad celami finansowymi. Śledzenie finansowych wskaźników KPI, ustawienie możliwych do wykonania kroków i łatwe udostępnianie arkusza interesariuszom.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Personalizacja pól dla aktywów, zobowiązań i kapitału własnego zgodnie z potrzebami Business

Korzystaj z wielu widoków, w tym widoku wykresu Gantta, widoku obciążenia pracą i widoku kalendarza

Dodaj embed Dokumenty ClickUp i inne linki wraz z zadaniami do śledzenia sprzedaży poszczególnych produktów

Lepsze zarządzanie bilansem dzięki komentarzom, automatyzacji, wspólnej edycji i AI

Idealny przypadek użycia: Szablon ten jest idealny dla firmowych teamów finansowych lub kierowników projektów, którzy potrzebują kompleksowego narzędzia do śledzenia kondycji finansowej i wydajności zgodnie ze strategią Balanced Scorecard.

3. Szablon matrycy wielkiej strategii ClickUp

Pobierz szablon

Załóżmy, że szukasz sposobu na tworzenie i zarządzanie strategiami biznesowymi swojej organizacji. W takim przypadku szablon Szablon matrycy wielkiej strategii ClickUp pomoże Ci stworzyć mapę strategii dla względnej pozycji rynkowej Twojej organizacji i jej konkurentów.

Szablon wykorzystuje podejście kwadrantowe, aby pomóc zespołom ocenić ich postępy w zakresie wzrostu, stabilności i udziału w rynku. Umożliwia wykreślenie strategii w oparciu o warunki rynkowe i wyniki zewnętrzne, połączone bezpośrednio z mierzalnymi celami w Zrównoważonej Karcie Wyników.

Dlaczego to pokochasz:

Skorzystaj z siatki dwa na dwa, w której po jednej stronie znajduje się tempo wzrostu rynku, a po drugiej pozycja konkurencyjna, i określ wartość swoją i swojej organizacji na rynku

Przeanalizuj różne strategie za pomocą analizy kosztów i korzyści

Lepsze śledzenie wielkiej strategii dzięki etykietom priorytetów, wielu osobom przypisanym, zagnieżdżonym podzadaniom i śledzeniu za pomocą etykiet

Śledzenie postępu każdego celu poprzez tworzenie zadań z niestandardowymi statusami, takimi jak Otwarte i Zakończone

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest świetny dla menedżerów biznesowych i strategów, którzy muszą ocenić pozycję rynkową swojej organizacji i dostosować strategie do wskaźników wydajności Balanced Scorecard.

4. Szablon strategii zarządzania finansami ClickUp

Pobierz szablon

Zarządzanie finansami to skomplikowany proces wymagający dokładnego śledzenia i planowania, a odpowiedni szablon może być różnicą między powodzeniem a porażką. To właśnie tutaj znajduje się Szablon strategii zarządzania finansami ClickUp przychodzi, zarządzając i poprawiając wyniki finansowe Business w ramach Balanced Scorecard.

Dostarcza on szczegółową strukturę do śledzenia celów finansowych, monitorowania wskaźników KPI, takich jak ROI, oraz identyfikowania obszarów redukcji kosztów lub inwestycji. Szablon ten wyróżnia się tym, że pomaga zintegrować strategie finansowe z innymi celami biznesowymi, zapewniając zgodność we wszystkich działach.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uporządkuj swoje finanse dzięki kompleksowym narzędziom do zarządzania zasobami, projektami i zadaniami oraz funkcjom budżetowania

Zyskaj lepszą widoczność przepływów pieniężnych, co ostatecznie pomoże Ci podejmować świadome decyzje dotyczące Twojej organizacji

Łatwe śledzenie kwoty wydatków w stosunku do budżetu na określone inicjatywy

Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, aby edytować i definiować cele finansowe

Idealny przypadek użycia: Jak sama nazwa wskazuje, szablon ten jest idealny dla teamów finansowych, dyrektorów finansowych lub kierowników projektów, którzy muszą zarządzać i śledzić wyniki finansowe zgodne z ich celami strategicznymi.

💡 Pro Tip: Oprócz korzystania z szablonów ClickUp w celu zrozumienia raportów Balanced Scorecard, skorzystaj ze zintegrowanej aplikacji Pulpity funkcja. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym, definiowanie metryk, wykrywanie wąskich gardeł w cyklu pracy i nie tylko dzięki funkcji Pulpity nawigacyjne w ClickUp .

5. Szablon matrycy analizy interesariuszy ClickUp

Pobierz szablon

Załóżmy, że szukasz ram technicznych, które pomogą Ci zrozumieć, jak angażować interesariuszy i zarządzać satysfakcją klientów. W takim przypadku Szablon matrycy analizy interesariuszy ClickUp to najlepsze rozwiązanie.

Szablon pomaga zespołom ocenić wpływ i odsetki wszystkich interesariuszy, umożliwiając skuteczną komunikację i strategie zaangażowania, które prowadzą do osiągnięcia celów organizacyjnych. Mapując interesariuszy na matrycy, można określić, na kim należy się skupić w odniesieniu do każdego celu strategicznego, usprawniając współpracę i podejmowanie decyzji w różnych działach.

Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Priorytetyzacja interesariuszy w oparciu o ich wpływ i odsetki w inicjatywach strategicznych

Korzystaj z konfigurowalnych pól do śledzenia planów komunikacji i zaangażowania dla każdego interesariusza

Słuchaj opinii interesariuszy za pomocą szablonu, aby wzbogacić doświadczenie klienta

Rozwiązywanie potencjalnych konfliktów między wszystkimi zaangażowanymi w projekt lub produkt podmiotami

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest idealny dla kierowników projektów, analityków biznesowych lub zespołów strategicznych, którzy muszą zarządzać relacjami z interesariuszami przed i w trakcie inicjatyw mających na celu rozwój firmy.

6. Szablon szablonu modelu biznesowego ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon modelu biznesowego ClickUp Business Model Canva to fantastyczna opcja dla teamów poszukujących wizualnego narzędzia do zarządzania, które pomoże opracować nowy model biznesowy.

Szablon opiera się na strategii zarządzania modelem Business Canva, ale może stanowić uzupełnienie raportu Balanced Scorecard. Mówiąc prościej, szablon Model Canva pomaga w projektowaniu modelu biznesowego, w szczególności segmentów niestandardowych i propozycji wartości, podczas gdy Business Scorecard mierzy wydajność biznesową.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Upewnij się, że wszystkie obszary Twojego Businessu są zgodne z Twoimi celami strategicznymi i metrykami

Śledzenie i organizowanie wskaźników postępu w trakcie sesji innowacji produktowych

Dostosowywanie i wizualizowanie modelu biznesowego w razie potrzeby

Wskazywanie obszarów wysokiego wzrostu i potencjału w ramach strategii firmy

Idealny przypadek użycia: Ten szablon pomaga przedsiębiorcom, strategom biznesowym i kierownikom projektów, którzy chcą budować swoje modele biznesowe w celu lepszego Raportowanie zrównoważonej karty wyników.

Poznaj wyniki dzięki zrównoważonej karcie wyników w ClickUp

Znacząco poprawiasz wydajność i produktywność swojej organizacji, korzystając z odpowiedniej Zrównoważonej Karty Wyników dla swoich celów strategicznych. Jednak jeśli chodzi o zarządzanie zrównoważonymi kartami wyników i aktualizowanie danych dotyczących wydajności, Excel może wydawać się próbą dopasowania kwadratowego kołka do okrągłego otworu ze względu na jego różne limity.

W tym miejscu ClickUp wchodzi w grę. ✅

Dzięki gotowym do użycia szablonom Balanced Scorecard stworzonym z myślą o konkretnych wymaganiach, Twój zespół pracuje mądrzej, a nie ciężej. Od współpracy w czasie rzeczywistym po płynną integrację z innymi narzędziami, ClickUp przenosi zarządzanie wydajnością i ocenę na wyższy poziom. Dodatkowo, rozpoczęcie korzystania z ClickUp jest Free! 🎉 Zarejestruj się teraz aby dowiedzieć się, jak ClickUp pomaga zoptymalizować strategię biznesową i urzeczywistnić te ambitne cele! 🏆