10 najlepszych kart wyników w 2024 roku

Czy wskaźniki finansowe są jedynym sposobem pomiaru rozwoju firmy?

Jeśli tak, to być może nadszedł czas, aby przemyśleć swoje podejście.

Rynek nieustannie ewoluuje. Utrzymanie się na szczycie zmieniających się trendów przy jednoczesnym zapewnieniu, że każda część organizacji jest zsynchronizowana, może być wyzwaniem - nawet dla najlepszych menedżerów.

Jaki jest więc dobry sposób na śledzenie postępów i upewnienie się, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów strategicznych?

The Zrównoważona karta wyników (BSC) daje ci zakończony widok na wyniki twojego biznesu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które koncentrują się wyłącznie na wskaźnikach finansowych, zrównoważona karta wyników koncentruje się na kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) w celu holistycznego pomiaru wydajności firmy.

Oto kilka wskaźników KPI metodologii Balanced Scorecard do pomiaru wydajności firmy:

Wyniki finansowe: Jak Twoje przychody, zyski i koszty śledzą cele?

Zadowolenie klienta: Jak dobrze udaje ci się spotkać z potrzebami klientów? Jaka jest wartość dostarczana niestandardowym dostawcom?

Wewnętrzne procesy biznesowe: Jak wydajnie działają twoje operacje?

Rozwój pracowników: Jak dobrze członkowie zespołu rozwijają się i osiągają swoje cele?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do wdrożenia metodologii Balanced Scorecard może być zniechęcający. Aby uprościć ten proces, zbadaliśmy i opracowaliśmy listę 10 najlepszych opcji oprogramowania do zrównoważonej karty wyników.

Czego należy szukać w oprogramowaniu Balanced Scorecard?

Wybierając oprogramowanie do zrównoważonej karty wyników, należy ocenić, w jakim stopniu platforma jest zgodna z potrzebami i celami organizacji. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Mapowanie strategii: Oprogramowanie powinno zawierać solidne funkcje mapowania strategii w celu dostosowania celów, inicjatyw i procesów

Oprogramowanie powinno zawierać solidne funkcje mapowania strategii w celu dostosowania celów, inicjatyw i procesów Wizualizacja: Dobre oprogramowanie BSC powinno oferować potężne narzędzia wizualizacyjne, które ilustrują postęp w realizacji celów

Dobre oprogramowanie BSC powinno oferować potężne narzędzia wizualizacyjne, które ilustrują postęp w realizacji celów Konfigurowalne pulpity: Pulpity mają kluczowe znaczenie dla monitorowania i analizowania krytycznych danych na pierwszy rzut oka. Poszukaj oprogramowania, które oferuje konfigurowalne pulpity, umożliwiające wyświetlanie najistotniejszych wskaźników i KPI w przejrzysty i zorganizowany sposób

Pulpity mają kluczowe znaczenie dla monitorowania i analizowania krytycznych danych na pierwszy rzut oka. Poszukaj oprogramowania, które oferuje konfigurowalne pulpity, umożliwiające wyświetlanie najistotniejszych wskaźników i KPI w przejrzysty i zorganizowany sposób Funkcje współpracy i adnotacji: Wybierz oprogramowanie, które zawiera funkcje adnotacji, załączników i współpracy, umożliwiając członkom zespołu udostępnianie spostrzeżeń, omawianie celów i skuteczniejszą realizację pomysłów

Wybierz oprogramowanie, które zawiera funkcje adnotacji, załączników i współpracy, umożliwiając członkom zespołu udostępnianie spostrzeżeń, omawianie celów i skuteczniejszą realizację pomysłów Zaawansowane możliwości raportowania: Narzędzie do tworzenia zrównoważonej karty wyników powinno generować kompleksowe raporty z liczbami i wykresami, aby zapewnić zarówno jakościowy, jak i ilościowy wgląd

Narzędzie do tworzenia zrównoważonej karty wyników powinno generować kompleksowe raporty z liczbami i wykresami, aby zapewnić zarówno jakościowy, jak i ilościowy wgląd Możliwości eksportu: Wybrane oprogramowanie powinno umożliwiać łatwy eksport danych do Excela, PowerPointa, PDF lub innych powszechnie używanych formatów, zapewniając, że raportowanie i prezentacje będą przejrzyste, profesjonalne i łatwe w dystrybucji

Wybrane oprogramowanie powinno umożliwiać łatwy eksport danych do Excela, PowerPointa, PDF lub innych powszechnie używanych formatów, zapewniając, że raportowanie i prezentacje będą przejrzyste, profesjonalne i łatwe w dystrybucji Automatyzacja i integracja: Wybierz oprogramowanie, które automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak wprowadzanie danych. Weź również pod uwagę, jak dobrze oprogramowanie integruje się z istniejącymi systemami w firmie, aby zwiększyć wydajność i dokładność danych

10 najlepszych narzędzi do tworzenia zrównoważonej karty wyników

Oto 10 najlepszych programów do tworzenia zrównoważonej karty wyników, które umożliwiają śledzenie i optymalizację wyników biznesowych:

1. ClickUp (najlepsze do planowania strategicznego)

wyświetlanie różnych aspektów przepływu pracy za pomocą ClickUp_

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do oprogramowanie do planowania strategicznego które łączy planowanie projektów, zarządzanie projektami i komunikację w zespole. Dostarcza kompleksowych funkcji, które pomagają śledzić postępy projektów, efektywnie przydzielać zasoby i zapewniać, że strategia pozostaje na właściwym kursie. ClickUp Cele integruje OKR (cele i kluczowe wyniki) oraz metodę Balanced Scorecard konsolidując dostosowanie celów, śledzenie wyników i wizualizację wskaźników na jednej platformie.

Używaj celów ClickUp do ustawienia OKR, połącz je z zadaniami i śledź postępy

Możesz śledzić ogólną wydajność zespołu i biznesu za pomocą Pulpity ClickUp . Oferuje potężny wgląd w obciążenie pracą zespołu, czas spędzony na różnych zadaniach i postęp sprzedaży.

śledź wydajność projektów i postępy w sprzedaży za pomocą _ClickUp Dashboards

ClickUp oferuje również szeroki wybór szablonów zrównoważonej karty wyników aby przekształcić swoją strategiczną wizję w praktyczne spostrzeżenia.

Szablony Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp jest narzędziem do zwiększania wydajności i śledzenia powodzenia. Pozwala analizować dane, ustawiać jasne cele, projektować inicjatywy i monitorować postępy - wszystko w jednym miejscu. Dzięki temu szablonowi można

Ustawić cele zapewniające odpowiedzialność zespołu

Uzyskać kompleksowy widok wydajności organizacyjnej

Usprawnić procesy decyzyjne dzięki analizom opartym na danych

Pobierz ten szablon

Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp

Pobierz ten szablon

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie wydajnością: Śledzenie postępu zadań i mierzenie wskaźników KPI za pomocąZadania ClickUp. Wykorzystaj reakcje na komentarze, zagnieżdżone podzadania, wiele osób przypisanych i ustawienia priorytetów, aby wspierać płynną współpracę

Śledzenie postępu zadań i mierzenie wskaźników KPI za pomocąZadania ClickUp. Wykorzystaj reakcje na komentarze, zagnieżdżone podzadania, wiele osób przypisanych i ustawienia priorytetów, aby wspierać płynną współpracę Wizualizacja: UżyjTablice ClickUp do burzy mózgów, tworzenia strategii i przypisywania elementów działań. Możesz również połączyć pliki, dokumenty i inne istotne zasoby z tablicami, aby uzyskać lepszy kontekst i usprawnić podejmowanie decyzji

burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie cykli pracy za pomocą tablic ClickUp umożliwiających współpracę wizualną

Integracje: UżyjIntegracje ClickUp do konsolidacji danych z różnych źródeł danych i ponad 1000 aplikacji zewnętrznych, w tym Dropbox, Harvest, Google Drive i Zoom, w celu zapewnienia wydajnego procesu planowania strategicznego i przepływu pracy

UżyjIntegracje ClickUp do konsolidacji danych z różnych źródeł danych i ponad 1000 aplikacji zewnętrznych, w tym Dropbox, Harvest, Google Drive i Zoom, w celu zapewnienia wydajnego procesu planowania strategicznego i przepływu pracy Automatyzacja: Umożliwia zautomatyzowane przydzielanie zadań, zarządzanie projektami i aktualizacje projektów dzięki funkcjiAutomatyzacja ClickUp *Wsparcie AI: Generuj podsumowania zadań w czasie rzeczywistym, uzyskuj kontekstowe spostrzeżenia i otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi na zapytania związane z pracą zClickUp Brain

Płynnie generuj spostrzeżenia i połącz swoją pracę z ClickUp Brain

Chat: Komunikuj się w czasie rzeczywistym za pomocą etykiety z członkami zespołu lub grupami, przypisuj elementy działań i połącz zadania za pomocąClickUp Chat

otrzymuj w czasie rzeczywistym aktualizacje od członków zespołu dotyczące projektów lub zadań za pomocą ClickUp Chat_

ClickUp Limity

Wszechstronny charakter oprogramowania i jego wiele funkcji może sprawić, że nowi użytkownicy będą musieli dłużej się uczyć

Jego funkcje są najbardziej efektywne na urządzeniach typu pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Office Oś czasu (najlepsza do tworzenia osi czasu i prezentacji)

via Oś czasu biura Office Timeline to doskonała platforma do tworzenia wizualnie angażujących osi czasu i prezentacji, które jasno przekazują strategiczne cele, wskaźniki wydajności i postępy w czasie.

Wstępnie zaprojektowane szablony i inteligentny układ automatycznie porządkują informacje, pomagając uzyskać lepszy wgląd w dane.

Dzięki konfigurowalnym opcjom można łatwo przekształcić dane projektu w oś czasu i zaprezentować złożone dane BSC interesariuszom w przystępnym formacie.

Office Oś czasu najlepsze funkcje

Zarządzanie i niestandardowe dane dzięki funkcjom takim jak tworzenie zadań, śledzenie postępów i wyświetlanie zależności

Uzyskiwanie podsumowań projektu w celu identyfikacji blokerów lub zależności między zadaniami

Eksportuj dane jako pliki Excel, slajdy PowerPoint lub obrazy PNG

Współpraca w czasie rzeczywistym z udostępnianiem dostępu i wielostronną edycją w celu zespołowego podejmowania decyzji

OŚ CZASU pakietu Office

Brak funkcji śledzenia zasobów i budżetowania do zarządzania projektami

Nie oferuje dedykowanej usługi online do przechowywania i zarządzania slajdami lub szablonami

Ceny Office Oś czasu

PowerPoint Add-in Windows Pro Edition: Mniej niż 13 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Pro+ Edition: Mniej niż 17 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Expert Edition: Mniej niż 21 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Przeglądarka narzędzi online: 149 USD/użytkownika, rozliczane rocznie

OŚ CZASU, oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 10 recenzji)

4,3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

3. ClearPoint Strategy (najlepszy do raportowania i realizacji zadań biznesowych)

via Strategia ClearPoint ClearPoint to intuicyjne oprogramowanie, które pomaga zarządzać celami, inicjatywami i elementami działań w jednym miejscu. Zapewnia wsparcie dla metodologii Norton i Kaplan Balanced Scorecard i może być dostosowany do wdrażania różnych wariantów ram BSC.

ClearPoint łączy dane z różnych źródeł, dzięki czemu planowanie strategiczne i jego realizacja są płynne i proste. Można łatwo tworzyć niestandardowe karty wyników dla poszczególnych Teams lub projektów.

Pomaga również stworzyć skuteczny raport podsumowujący i mapę strategii poprzez niestandardowe elementy w celu podkreślenia istotnych informacji.

Najlepsze funkcje ClearPoint Strategy

Automatyzacja raportowania biznesowego ze szczegółową analizą za pomocą wbudowanego silnika

Śledzenie postępów za pomocą OKR, wykorzystując AI do ustawienia i monitorowania celów zarówno na poziomie indywidualnym, jak i działowym

Edycja zawartości bezpośrednio na stronie dla wygody i wydajności

Tworzenie wspólnej wizji w obszarach roboczych opartych na współpracy w celu poprawy pracy zespołowej i wydajności

Limity ClearPoint Strategy

W raportach podsumowujących brakuje opcji sortowania, przechowywania i kompaktowego eksportu

Brak zaawansowanych narzędzi do zrobienia przypisanych zadań

Cennik ClearPoint Strategy

Podstawowy plan: $250/miesiąc

$250/miesiąc Professional Plan: $800/miesiąc

$800/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje ClearPoint Strategy

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 40 recenzji)

4. Sisense (najlepsza do wizualizacji celów)

via Sisense Sisense upraszcza obsługę danych, łącząc informacje z różnych źródeł - takich jak bazy danych offline, arkusze kalkulacyjne lub usługi w chmurze - w jedną scentralizowaną platformę.

Usprawnia przygotowywanie danych dzięki łatwym w użyciu narzędziom ETL (Extract, Transform, Load), umożliwiając efektywne organizowanie i analizowanie danych. Sisense umożliwia również tworzenie szczegółowych raportów i interaktywnych pulpitów.

Technologia ln-Chip umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz bez konieczności posiadania wyspecjalizowanych hurtowni danych lub dużego zespołu IT. W przypadku zaawansowanej analizy danych można stosować formuły jednym kliknięciem z pulpitów, aby wykonywać funkcje statystyczne, takie jak korelacja i kowariancja.

Najlepsze funkcje Sisense

Wykorzystanie AI i ML do predykcyjnego wglądu w dane

Przeciąganie i upuszczanie elementów w celu płynnego połączenia wielu źródeł danych

Łatwe tworzenie i udostępnianie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

Zapytania do danych w czasie rzeczywistym w celu uzyskania natychmiastowych informacji

Limity Sisense

Platforma jest zasobożerna i wymaga znacznej mocy serwera oraz czasu na ustawienia

Pulpity są ograniczone do dostępu przez Internet, co komplikuje udostępnianie offline i zaplanowane raportowanie

Ceny Sisense

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sisense

G2: 4/5 (ponad 1000 recenzji)

4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

5. Spider Strategies (najlepsze dla strategicznych pulpitów menedżerskich)

via Strategie pająka Spider Strategies dostarcza wszechstronną, opartą na chmurze platformę do zarządzania strategią i KPI. Zapewnia ona wsparcie dla szeregu modeli strategicznych, takich jak Balance Scorecard, Ansoff Matrix i Strategic Horizons.

Spider Strategies usprawnia ogólną realizację strategii dzięki zaawansowanej automatyzacji. Możesz bez wysiłku wdrożyć metodologię Balanced Scorecard, wprowadzając perspektywy, cele i mierniki, a następnie śledząc metryki co miesiąc.

Tworzy również atrakcyjne wizualnie i konfigurowalne mapy strategii, dając jasny obraz wydajności.

Spider Strategies najlepsze funkcje

Konsolidacja wskaźników, pulpitów i raportów w jednym miejscu w celu generowania ksiąg informacyjnych i uproszczenia integracji z programem PowerPoint na potrzeby kwartalnych przeglądów biznesowych

Korzystanie z funkcji Połącz, aby pobierać dane z zewnętrznych źródeł do wskaźników KPI, usprawniając zarządzanie danymi i raportowanie

Wizualizuj plany i połącz je z celami za pomocą Spider Impact

Limity Spider Strategies

Oferuje niestandardowe opcje raportowania i doświadczenia użytkownika

Narzędzie wymaga lepszej integracji z innymi systemami danych

Cennik Spider Strategies

Subskrypcje hostowane przez Spider: 1+ użytkowników: 125 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Teams (10+ użytkowników): $1,000/miesiąc, rozliczane miesięcznie lub rocznie Dział (ponad 25 użytkowników): 2250 USD/miesiąc, rozliczane miesięcznie lub rocznie Enterprise (ponad 100 użytkowników): $5,000/miesiąc, rozliczane miesięcznie lub rocznie

Subskrypcje Spider On-premises: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Spider Strategies

G2: 4.3/5 (2 recenzje)

4.3/5 (2 recenzje) Capterra: 4.6/5 (25 opinii)

6. Corporater (najlepszy do zintegrowanego zarządzania wydajnością biznesową)

via Korporacja Corporater oferuje zakończony pakiet narzędzi do ustawienia celów strategicznych, śledzenia KPI, wdrażania inicjatyw, wizualizacji i integracji narzędzi danych oraz zarządzania cyklem pracy.

Pomaga w digitalizacji i automatyzacji procesów zarządzania strategią w miarę ewolucji potrzeb biznesowych. Rozwiązanie można rozszerzyć o zarządzanie ładem korporacyjnym, zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami (GRC) w ramach tego samego systemu.

Corporater umożliwia również tworzenie spersonalizowanych rozwiązań do zarządzania i niestandardowych pulpitów do śledzenia strategii, wskaźników KPI i ogólnej wydajności.

Najlepsze funkcje Corporater

Ustawienie i zarządzanie perspektywami i celami przy jednoczesnym dostosowaniu strategii w całej organizacji

Płynne połączenie źródeł danych i dodawanie notatek w celu uzyskania dodatkowego kontekstu i przejrzystości

Zarządzanie celami i śledzenie postępów w celu monitorowania wydajności i generowania raportów na temat kluczowych wyników

Niestandardowy dostęp użytkowników w celu zarządzania widocznością zawartości i tworzenia pulpitów opartych na rolach

Corporater limits

Tworzenie niestandardowych raportów wymaga zaawansowanej wiedzy, ponieważ oprogramowanie nie posiada gotowych szablonów

Złożony interfejs użytkownika

Ceny Corporater

Niestandardowy cennik

Corporater oceny i recenzje

Nie ma wystarczającej liczby recenzji

7. Lucidchart (najlepszy do wizualizacji danych)

via Lucidchart Lucidchart pomaga Enterprise w efektywnym zarządzaniu projektami poprzez zaawansowaną wizualizację danych. Doskonale sprawdza się w tworzeniu diagramów procesów kluczowych dla planowania strategicznego. Umożliwia tworzenie szczegółowych diagramów wizualnych procesów biznesowych w celu wdrożenia ramy zarządzania wydajnością .

Umożliwia udostępnianie map strategicznych interesariuszom w celu powodzenia wdrożenia i dostosowania celów organizacyjnych.

Lucidchart oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs "przeciągnij i upuść" oraz innowacyjne narzędzia, które umożliwiają efektywne tworzenie storyboardów, burz mózgów oraz tworzenie schematów, wykresów organizacyjnych i osi czasu Gantta.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Korzystanie z rozbudowanych skrótów klawiaturowych w celu usprawnienia zadań i skrócenia czasu poświęcanego na powtarzalne czynności

Dodawanie ważnych wskaźników do istniejących diagramów dzięki połączonym danym

Włącz elementy interaktywne poprzez połączenie pól tekstowych lub bloków w diagramie, aby zachować uporządkowany układ

Automatyczne porządkowanie diagramów w celu uzyskania jakości gotowej do prezentacji dzięki funkcjom inteligentnego projektowania

Limity Lucidchart

Brak zaawansowanych funkcji projektowania, takich jak specjalistyczne czcionki, niestandardowe palety kolorów i grupowanie obiektów dla niestandardowych bibliotek

Łączniki nie zmieniają automatycznie orientacji, gdy kształty są przenoszone, co komplikuje dostosowanie diagramu

Ceny Lucidchart

**Free

Indywidualny: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Teams: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Lucidchart oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (5,000+ recenzji)

4.5/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

8. Miro (najlepsze do mapowania procesów i współpracy)

via Miro Miro to wizualny obszar roboczy, który łączy rozproszone zespoły w celu wspólnego projektowania i budowania. Na Tablicy Miro Ty i Twój zespół możecie z łatwością zajmować się opracowywaniem strategii, projektowaniem produktów i złożonymi cyklami pracy. Nazwane kursory poruszają się po tablicy, gdy współpracownicy wnoszą pomysły, przekazują opinie i współtworzą za pomocą udostępnianych narzędzi i informacji.

To, co wyróżnia Miro, to kompleksowy zestaw funkcji zaprojektowanych z myślą o innowacjach. Pomaga organizować wszystkie zadania i zasoby projektu w jednym miejscu, umożliwiając śledzenie wskaźników KPI. Możesz również połączyć pomysły i dane w jednym miejscu, aby efektywnie planować strategię.

Najlepsze funkcje Miro

Użyj Miro do spotkań SCRUM, szkieletów, sesji burzy mózgów, warsztatów i zarządzania pomysłami. Możliwość pracy w czasie rzeczywistym umożliwia płynną i intuicyjną współpracę

Umożliwienie wielu użytkownikom jednoczesnego widoku i udziału w projektach w celu lepszego śledzenia postępów

Mapa podróży klienta w celu identyfikacji wyzwań i poprawy doświadczenia klienta

Limity Miro

Opcje edycji dla niektórych narzędzi są ograniczone

Brak integracji z narzędziami Microsoftu lub Google, co ogranicza możliwości połączenia

Ceny Miro

Free

Starter: $10/użytkownika/miesiąc

$10/użytkownika/miesiąc Business: $20/użytkownik/miesiąc

$20/użytkownik/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (6,000+ recenzji)

4.8/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,000 recenzji)

9. Monday (najlepszy do wglądu w czasie rzeczywistym)

via Monday Monday to popularna platforma do zarządzania pracą i relacjami z klientami (CRM), która pomaga z łatwością zarządzać wskaźnikami wydajności, projektami i codziennymi zadaniami. Jej konfigurowalny pulpit i funkcje raportowania umożliwiają śledzenie kluczowych wskaźników wydajności projektów i obciążenia pracą zespołu.

Najlepsze w Monday jest to, że jego pulpity zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym, umożliwiając monitorowanie wydajności biznesu i pracowników oraz podejmowanie świadomych decyzji. Ponadto integracja z AI pozwala na automatyzację cyklu pracy w celu skutecznej realizacji strategii.

Najlepsze funkcje Monday

Wdrożenie automatyzacji opartej na regułach w celu usprawnienia prostych zadań i zaoszczędzenia czasu

Dostęp do szablonów projektów w celu usprawnienia zarządzania projektami i śledzenia wskaźników

Dodawanie informacji budżetowych do zadań w celu śledzenia finansów projektu

Uzyskaj przegląd wydajności firmy dzięki konfigurowalnym pulpitom

Monday limits

Narzędzia do filtrowania zadań mogą być restrykcyjne i niestandardowe

Funkcja pulpitu jest mniej intuicyjna i wymaga więcej wskazówek

Monday pricing

Free Forever

Basic: $9/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

$9/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Standard: $12/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

$12/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Pro: $19/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

$19/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

10. Mural (najlepszy do wizualizacji postępu)

via Mural Mural to rozwiązanie do współpracy wizualnej, które pomaga Teams rysować i organizować pomysły na cyfrowej tablicy w celu lepszego planowania strategii. Możesz skonsolidować wszystkie elementy projektu w jednym miejscu, aby zidentyfikować blokady i utrzymać płynność działań.

Szablon podróży użytkownika Mural pomaga wdrożyć metodologię Balanced Scorecard. Możesz stworzyć mapę całej podróży klienta, aby zrozumieć punkty tarcia i poprawić doświadczenie klienta.

Mural pozwala również na podsumowanie i refleksję nad projektami, celami, zadaniami i działaniami w celu zwiększenia wydajności zespołu.

Najlepsze funkcje Mural

Burza mózgów z zespołem poprzez tworzenie cyfrowych notatek, rysowanie diagramów i dodawanie obrazów w celu wizualnego przedstawienia koncepcji i pomysłów

Wizualizacja danych w formie wykresów kołowych, diagramów i wykresów w celu przedstawienia członkom zespołu i interesariuszom spostrzeżeń opartych na danych

Ocenianie wydajności zespołu w celu zidentyfikowania możliwości ulepszeń

Określenie wyczyszczonych ról w celu płynnej realizacji projektu

Mural limits

Tworzenie tabel lub siatek nie jest możliwe, co sprawia, że efektywne organizowanie informacji jest czasochłonne

Interfejs mobilny nie jest zgodny z wersją webową, co ogranicza funkcje w podróży

Mural ceny

Free

Team+: $9.99/miesiąc za członka

$9.99/miesiąc za członka Business: $17.99/miesiąc za członka, rozliczane rocznie

$17.99/miesiąc za członka, rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Mural oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Tworzenie dokładnych zrównoważonych kart wyników z ClickUp

To już wszystko!

Udostępnialiśmy nasze najlepsze oprogramowanie do tworzenia zrównoważonych kart wyników, aby wesprzeć potrzeby związane z projektami i planami strategicznymi. Starannie oceniając każdą opcję, możesz znaleźć idealne narzędzie dla swoich celów.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, ClickUp wyróżnia się swoją kompleksową ofertą. Jest to wszechstronna platforma zaprojektowana w celu usprawnienia zarządzania projektami, oferująca wszystko, od zarządzania zadaniami i planowania strategicznego po zaawansowaną wizualizację danych i współpracę w czasie rzeczywistym.

Dzięki ClickUp możesz płynnie wdrożyć metodologię Balanced Scorecard, zoptymalizować cykl pracy i zwiększyć wydajność zespołu.

Gotowy do zrewolucjonizowania swojego planu strategicznego? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odkryj, jak może on zmienić Twój cykl pracy!