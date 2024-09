Jak skutecznie wdrożyć zarządzanie przez cele?

Jeśli zarządzanie zespołem jest trudne, to zarządzanie całą organizacją może być monumentalnym wyzwaniem! Jest tak wiele ruchomych elementów, z którymi trzeba sobie poradzić. Co więcej, każdy z tych elementów wpływa na inne lub jest przez nie zależny.

Do zrobienia jest wiele rzeczy, z których każda ma wpływ na inne. Jak dopasować wszystkich do celów organizacyjnych, gdy mogą chcieć nadać priorytet swoim własnym wynikom? Jak utrzymać ich motywację i zaangażowanie pomimo monotonii, która pojawia się wraz z ustawieniem rutynowej pracy? Jaki jest najlepszy sposób na poprowadzenie ich przez wyzwania bez naruszania ich autonomii lub sprawiania, że czują się mniej kompetentni?

Wyzwaniem przywództwa jest bycie silnym, ale nie niegrzecznym; bycie uprzejmym, ale nie słabym; bycie odważnym, ale nie tyranem; bycie rozważnym, ale nie leniwym; bycie pokornym, ale nie bojaźliwym; bycie dumnym, ale nie aroganckim; posiadanie humoru, ale bez szaleństwa.

Może się to wydawać trudnym zadaniem dla każdego. Ale dobra wiadomość jest taka, że opanowanie zarządzania może być łatwe i przyjemne dzięki odpowiednim umiejętnościom, systemom i narzędziom!

W tym kompleksowym przewodniku zbadamy tajniki zarządzania przez cele (MBO), w jaki sposób może ono zrewolucjonizować twoje podejście do ustawienia celów i zarządzania wydajnością, a także przedstawimy praktyczne kroki do wdrożenia tej strategii w twojej organizacji.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym menedżerem, czy rozwijającym się liderem zespołu, zrozumienie MBO może skutecznie napędzać powodzenie twojego zespołu i dostosować indywidualne wysiłki do wizji firmy.

Czym jest zarządzanie przez cele (MBO)?

Zarządzanie przez cele (MBO) to technika zarządzania strategicznego, która koncentruje się na ustawieniu jasnych i mierzalnych celów na wszystkich poziomach organizacyjnych. Ten styl zarządzania umożliwia organizacjom ustawienie indywidualnych i zespołowych celów, które są dostosowane do większych celów organizacyjnych.

Ustawienie celów za pomocą tej metody promuje poczucie celu i kierunku wśród pracowników. Kiedy członkowie teamu rozumieją i commitują konkretne i osiągalne cele dostosowane do ogólnych celów organizacji, stają się bardziej zaangażowani, wydajni i skupieni na wynikach, które naprawdę mają znaczenie dla powodzenia firmy.

MBO zostało po raz pierwszy wprowadzone przez guru zarządzania Petera Druckera w jego książce z 1954 roku Praktyka zarządzania. Od tego czasu ewoluował i wpłynął na inne ramy ustawienia celów, które pojawiły się po nim.

Niektóre godne uwagi odgałęzienia i powiązane podejścia obejmują:

Zrównoważona Karta Wyników (BSC): Opracowana we wczesnych latach XX wieku 1990 przez Roberta Kaplana i Davida Nortona ta technika planowania strategicznego i zarządzania rozszerza MBO poprzez uwzględnienie wielu perspektyw biznesu w celu zdefiniowania strategii i postępu - finansów, obsługi klienta, procesów wewnętrznych oraz uczenia się / rozwoju.

Apple stosuje zrównoważoną kartę wyników

z pięcioma kryteriami w celu zwiększenia długoterminowej wydajności: satysfakcja klienta, podstawowe kompetencje, zaangażowanie i dostosowanie pracowników, udział w rynku i wartość dla akcjonariuszy.

Zarządzanie przez wyjątki (MBE): Podejście to dotyczy odchyleń od ustalonych standardów finansowych i operacyjnych. Wskazuje na różnice między oczekiwanym czasem, budżetem i innymi zasobami, aby zakończyć projekt, a rzeczywistymi zasobami, które zostały wykorzystane. Pozwala to menedżerom skupić swoją energię na obszarach, w których mogą zaoszczędzić czas i pieniądze

MBO vs. inne ramy ustawiania celów

Chociaż zarządzanie przez cele udostępnia podobieństwa z innymi ramami ustawiania celów, wyróżnia się na kilka sposobów:

Różnica MBO MBE OKR BSC Skupienie uwagi Wyznaczanie konkretnych, mierzalnych celów na wszystkich poziomach organizacji Zajmowanie się odchyleniami od ustalonych standardów wydajności Ustawienie ambitnych celów (Cele) i mierzalnych wyników (Kluczowe Wyniki) Uwzględnienie perspektyw finansowych, klienta, procesów wewnętrznych oraz uczenia się/rozwoju Podejście Odgórne i oddolne, z udziałem pracowników w ustawieniu celów Odgórne, z menedżerami interweniującymi tylko wtedy, gdy wydajność wykracza poza wcześniej ustalony zakres Odgórne i oddolne, z wkładem pracowników w OKRs Odgórne, ze zrównoważonym podejściem do planowania strategicznego i pomiaru wydajności Regularny przegląd postępów w trakcie realizacji zdefiniowanych celów Reaktywny, z menedżerami dokonującymi przeglądu tylko w przypadku zidentyfikowania wyjątków Częste kontrole i bieżące dostosowywanie OKR-ów Okresowy (zwykle kwartalny lub roczny) przegląd karty wyników Zgodność z zasadami Mniej bezpośredni nacisk na dostosowanie, ponieważ menedżerowie interweniują tylko w przypadku wyjątków Silny nacisk na dostosowanie celów indywidualnych i teamów do celów organizacji Dąży do dostosowania wszystkich perspektyw do strategii organizacji

Przewodnik krok po kroku jak wdrożyć MBO

Skuteczne wdrożenie MBO wymaga ustrukturyzowanego podejścia. Podzielmy więc ten proces na możliwe do wykonania kroki. Podamy również wskazówki dotyczące wdrażania tych kroków w organizacji przy wsparciu

ClickUp

-Twój kumpel w zarządzaniu projektami!

1. Definiowanie celów organizacyjnych

Pierwszym krokiem w procesie MBO jest wyczyszczone zdefiniowanie celów organizacyjnych. Być może już je masz lub możesz zbudować nowe na podstawie misji i wartości swojej organizacji.

Na przykład, firma może ustawić cel "Zwiększenie wyników satysfakcji klientów o 15% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. "

Możesz użyć

Cele ClickUp

funkcja umożliwiająca tworzenie i śledzenie celów organizacji. Ustaw konkretne cele, przypisz odpowiedzialnych członków zespołu, dodaj oś czasu i połącz wszystkie połączone zadania z każdym celem.

Użyj ClickUp Goals do śledzenia postępów z celami liczbowymi, pieniężnymi, prawda/fałsz i walutowymi w ciągu dni, tygodni, miesięcy lub kwartałów

Możesz łatwo uzyskać dostęp do wszystkich swoich celów na pulpicie, tworząc oddzielne foldery. ClickUp Goals umożliwia śledzenie cykli sprintów, OKR i cotygodniowych kart wyników pracowników w jednym miejscu.

ClickUp oferuje również darmowe szablony do zarządzania celami, które pomogą Ci zacząć.

Szablon OKR i celów firmy ClickUp

to konfigurowalny, przyjazny dla początkujących szablon, który oferuje próbkę celów dla każdego działu.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Tworzyć i śledzić swójcele projektu* Ustal priorytety osiągania celów, aby uzyskać maksymalny efekt

Wyrównywanie teamów wokół tych samych celów

Aby wszystko było uporządkowane, dodaj do szablonu załączniki, dokumenty planu, status, komentarze, działy, osoby przypisane i priorytety.

2. Udostępnianie celów pracownikom

Po ustaleniu celów organizacyjnych, kolejnym krokiem jest kaskadowanie tych celów w dół do działów, teamów i celów indywidualnych. Powinny to być

Cele SMART

-konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Na przykład, jeden z twoich celów

celów marketingowych

może być "Zwiększenie liczby SQL o 15% w ciągu najbliższych 6 miesięcy" W ramach tego

Cele SEO

może być "Zwiększenie czasu na stronie o 20%."

Zachęcaj każdego pracownika do tworzenia własnych celów i

mierzalnych celów

.

Użyj ClickUp Goals, aby wizualnie podzielić cele organizacyjne na działy, zespoły i cele indywidualne. Ta wizualna reprezentacja pomaga pracownikom zobaczyć, w jaki sposób ich osobiste cele są zgodne z celami firmy i bezpośrednio na nie wpływają.

Przejrzystość organizacyjna jest jedną z najbardziej znaczących korzyści osiągniętych po wdrożeniu ClickUp w zespole. Teraz, w ClickUp, każdy w organizacji może zobaczyć OKR każdego z naszych zespołów, kto jest ich właścicielem i ich postęp. Patrząc teraz wstecz, przed ClickUp nie mieliśmy takiego poziomu przejrzystości, więc wszystkie nasze działy były od siebie odłączone.

Andrea Park, Business Operations Coordinator,

Spekit

Podziel te cele na poszczególne zadania i przypisz je bezpośrednio na platformie ClickUp. Oznaczaj zadania kolorami lub nadawaj im priorytety, aby wiedzieć, które z nich są pilne.

Zadania ClickUp

ułatwia identyfikację i wykonanie wszystkich zadań, zanim skończy się czas.

Płynnie współpracuj ze swoim zespołem, bezpośrednio przydzielając zadania, opinie, komentarze i nie tylko w ClickUp

ClickUp ma jeszcze jeden szablon, który pomoże Ci upewnić się, że Twoje cele są zawsze celami SMART.

Szablon SMART celów ClickUp

to darmowy, przyjazny dla początkujących i wysoce konfigurowalny szablon oferujący szczegółowe pytania i listę kontrolną.

Po ustawieniu celu możesz przejrzeć pytania i listę kontrolną, aby upewnić się, że każdy cel jest konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny i określony w czasie.

Pro Tip: Możesz nawet zapytać

ClickUp Brain

aby zasugerować cele SMART odpowiednie dla Ciebie i Twojego zespołu. Ten wbudowany asystent AI może dostarczać spersonalizowane rekomendacje w oparciu o unikalne potrzeby i priorytety Twojego zespołu. Może nawet pomóc w stworzeniu szczegółowego planu osiągnięcia celów, w tym sugerując terminy, kamienie milowe i zadania, aby je osiągnąć.

3. Monitorowanie postępów

W tym kroku menedżerowie muszą monitorować, jak zespół radzi sobie z zadaniami i celami, które ustawili w poprzednich krokach.

Pozwala to menedżerom i pracownikom śledzić postępy, identyfikować potencjalne przeszkody i dostosowywać cele.

W tym miejscu

Pulpity ClickUp

wkraczają do akcji. Twórz niestandardowe pulpity z wieloma wykresami i wskaźnikami, aby śledzić postęp zadania lub projektu, mierzyć czas, jaki zajmuje, przychody, jakie generuje, terminy, wąskie gardła i wiele więcej.

Wizualizuj każdy projekt w przejrzysty sposób na pulpicie nawigacyjnym ClickUp i nigdy nie przegap terminu ani celu

Możesz ustawić niestandardowe widżety, aby wizualizować postępy w realizacji kluczowych celów i zapewnić zrównoważoną dystrybucję zadań wśród członków zespołu.

Możesz także wybierać spośród ponad 15

Widoki ClickUp

-Kalendarz, Tablica, Lista, Tabela, Kanban, Wykres Gantta itp. - aby zobaczyć swoją pracę w sposób, który ma dla Ciebie sens.

4. Ocena wydajności

W miarę realizacji celów ważne jest, aby poświęcić trochę czasu i ocenić wyniki firmy w stosunku do ustawionych celów. Ocena ta powinna być obiektywna, oparta na mierzalnych kryteriach i koncentrować się na wynikach, a nie na działaniach.

Użyj funkcji raportowania ClickUp do generowania raportów wydajności. Możesz generować raporty indywidualne i dotyczące projektów, aby zobaczyć, jak wszyscy sobie poradzili i jak możesz lepiej ustalić cele następnym razem.

Śledzenie i raportowanie spędzonych godzin, wydanych lub zarobionych pieniędzy oraz wykorzystanych zasobów na platformie ClickUp

To

Oprogramowanie KPI

umożliwia korzystanie z pól niestandardowych w celu włączenia kluczowych wskaźników do raportowania. Umożliwia ono śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i tworzenie wizualizacji, które wyraźnie pokazują postępy w realizacji celów.

5. Dostawca informacji zwrotnej

Ciągła informacja zwrotna jest istotnym połączeniem pomiędzy ustawieniem celów a ich osiągnięciem. Zapewnia, że pracownicy pozostają na dobrej drodze, rozpoznają swoje osiągnięcia i identyfikują obszary wymagające poprawy.

W ramach MBO, informacja zwrotna jest ciągłym procesem, który utrzymuje cele na pierwszym planie w codziennych działaniach.

Dostarczanie regularnych konstruktywnych informacji zwrotnych zapewnia, że cele pozostają istotne, pracownicy pozostają zmotywowani, a korekty kursu mogą być podpowiedziane w razie potrzeby. Możesz zdecydować się na dostarczanie informacji zwrotnych w sposób prywatny lub skonsolidować je dla całego zespołu.

ClickUp umożliwia menedżerom bezpośrednie komentowanie postępów w realizacji celów każdego pracownika. Ta interakcja w czasie rzeczywistym sprawia, że rozmowa o celach jest żywa i pozwala na szybkie korekty lub wyjaśnienia.

Dodaj pola niestandardowe, aby dostosować pulpity i raportowanie do swoich potrzeb w ClickUp

Możesz użyć

Pola niestandardowe ClickUp'a

aby utworzyć system punktacji opinii. Menedżerowie mogą dodawać niestandardowe pola do zadań lub celów dla oceny zwrotnej lub oceny postępów. Pozwala to na szybką, wymierną informację zwrotną, którą można łatwo śledzić w czasie.

Menedżer może na przykład oceniać postępy w skali od 1 do 5, wraz z komentarzami wyjaśniającymi ocenę. Tworzy to jasny zapis informacji zwrotnej powiązany bezpośrednio z konkretnymi celami lub zadaniami, ułatwiając omawianie postępów i ulepszeń podczas oceny wyników.

Wdrażanie MBO w różnych obszarach Businessu

MBO można łatwo dostosować do różnych funkcji Business. Oto kilka przykładów na początek:

Marketing: Ustawienie celów wokół generowania leadów, współczynników konwersji lub wskaźników świadomości marki. Przykład: Zwiększenie świadomości marki poprzez osiągnięcie 25% wzrostu zaangażowania w mediach społecznościowych na wszystkich platformach w ciągu następnego kwartału Zasoby ludzkie: Skoncentruj się na wskaźnikach utrzymania pracowników, zakończonych szkoleniach lub celach związanych z czasem zatrudnienia. Przykład: Poprawa retencji pracowników poprzez zmniejszenie wskaźnika dobrowolnej rotacji z 15% do 10% w ciągu następnego roku podatkowego dzięki ulepszonym programom onboardingu i rozwoju zawodowego Inżynieria oprogramowania: Ustanowienie celów w zakresie jakości kodu, oś czasu dostarczania funkcji lub redukcji błędów. Przykład: Poprawa jakości oprogramowania poprzez zmniejszenie liczby krytycznych błędów raportowania w produkcji o 30% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dzięki ulepszonym procesom testowania i praktykom przeglądu kodu Sprzedaż: Ustawienie celów dotyczących wzrostu przychodów, pozyskiwania nowych klientów lub wskaźników utrzymania klientów. Przykład: Zwiększenie udziału w rynku poprzez pozyskanie nowych klientów o 20% w nadchodzącym kwartale, koncentrując się na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw Obsługa klienta: Skoncentruj się na czasie reakcji, ocenie satysfakcji klienta lub wskaźnikach rozwiązywania problemów. Przykład: Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę średniego wskaźnika Net Promoter Score z 7,5 do 8,5 w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dzięki celowym szkoleniom i usprawnieniom procesów

Korzyści i wady MBO

Wdrożenie systemu MBO w organizacji ma określone zalety i wady. Zobaczmy, jakie one są:

Zalety zarządzania przez cele

1. Zwiększone zarządzanie wydajnością biznesu

Poprzez dostosowanie celów do indywidualnych wysiłków, MBO tworzy wyraźną linię wzroku od celów osobistych do celów firmy. W wyniku tego dostosowania, firmy często widzą zwiększona wydajność lepszą alokację zasobów i skuteczniejsze osiąganie celów strategicznych.

2. Zwiększone zaangażowanie pracowników

Kiedy pracownicy uczestniczą w ustawieniu osobistych celów, zyskują poczucie własności i celu w swojej pracy. Zrozumienie, w jaki sposób ich rola przyczynia się do szerszego obrazu sytuacji często

zwiększa motywację i commit pracowników

wobec pracy i pracodawcy.

Zaangażowani pracownicy częściej wykraczają poza swoje role, co prowadzi do większej satysfakcji z pracy i niższych wskaźników rotacji.

3. Lepsza komunikacja

Zarządzanie celami zapewnia regularny dialog między menedżerami i pracownikami na temat celów, postępów i wyzwań. Ta ciągła komunikacja pomaga przełamać silosy w organizacji i zapewnia, że wszyscy mają te same priorytety i oczekiwania.

4. Wyczyszczone cele

MBO zapewnia pracownikom mapę drogową tego, co należy osiągnąć, pomagając im ustalić priorytety ich zadań i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Ta jasność zmniejsza marnowanie czasu na nieistotne działania i pomaga pracownikom lepiej przydzielać swój czas i zasoby do celów strategicznych. W wyniku tego, Teams stają się bardziej wydajne i skuteczne w realizacji najważniejszych celów organizacji.

5. Obiektywna ocena wyników

Dzięki jasnemu zdefiniowaniu celów, oceny wydajności stają się bardziej obiektywne i sprawiedliwe, oparte na mierzalnych wynikach, a nie subiektywnych opiniach. Ten obiektywizm zmniejsza stronniczość w ocenach i zapewnia jasną podstawę do dyskusji na temat wyników, promocji i potrzeb rozwojowych.

Pracownicy są również bardziej skłonni do akceptowania informacji zwrotnych i ocen opartych na wcześniej uzgodnionych, mierzalnych celach, co prowadzi do większej wydajności procesów oceny wyników.

Wady zarządzania przez cele

1. Czasochłonność

Wdrożenie procesu zarządzania przez cele wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu i wysiłku na ustawienie celów, przeprowadzanie regularnych przeglądów i dostarczanie bieżących informacji zwrotnych. Proces ten może być szczególnie trudny dla większych organizacji lub tych o złożonych strukturach.

jak złagodzić ten problem: Użyj narzędzi do zarządzania, takich jak ClickUp, aby zautomatyzować i usprawnić proces ustawiania celów.

2. Ryzyko skupienia się na ilości, a nie na jakości

Istnieje niebezpieczeństwo przedkładania łatwo mierzalnych celów nad bardziej złożone, jakościowe cele. Może to prowadzić do wąskiego skupienia się na osiągnięciu celów liczbowych kosztem innych ważnych aspektów wydajności, długoterminowej strategii, a nawet rozwoju osobistego pracownika.

jak złagodzić ten problem: Zrównoważ cele ilościowe i jakościowe oraz używaj wielu mierników do oceny wydajności.

3. Nieelastyczność

Niewłaściwie zarządzane MBO może prowadzić do sztywnego ustawienia celów, które nie dostosowuje się do zmieniających się okoliczności. Z takiej nieelastyczności może wynikać dążenie do nieaktualnych lub nieistotnych celów w dynamicznym środowisku biznesowym.

wdrożenie regularnych cykli przeglądów (np. kwartalnych) w celu ponownej oceny trafności i wykonalności celów. W razie potrzeby należy pozwolić na dostosowanie celów.

4. Potencjał zwiększonego stresu

Skupienie się na konkretnych celach i zadaniach może wywierać nadmierną presję na pracowników, potencjalnie prowadząc do wypalenia zawodowego, nieetycznego zachowania w celu osiągnięcia celów lub spadku morale w miejscu pracy.

jak temu zaradzić: Stwórz wspierające środowisko, w którym obok osiągnięć liczy się także nauka i rozwój. Upewnij się, że cele są ambitne, ale możliwe do osiągnięcia, a także zapewnij pracownikom niezbędne zasoby i wsparcie, aby mogli osiągnąć swoje cele.

Strategie zapewniające powodzenie zarządzania przez cele

Jeśli jesteś nowy w MBO, nie martw się! Mamy kilka najlepszych praktyk zarządzania i strategii powodzenia, które z pewnością sprawią, że staniesz się profesjonalistą w MBO w mgnieniu oka!

Pielęgnuj wspierające środowisko: Stwórz kulturę, w której MBO postrzegane jest jako narzędzie do rozwoju i doskonalenia, a nie tylko oceny Zapewnij odpowiednie szkolenia: Upewnij się, że wszyscy menedżerowie i pracownicy rozumieją proces MBO i płynące z niego korzyści Zachęcanie do uczestnictwa: Zaangażowanie pracowników w ustawienie celów w celu zwiększenia ich zaangażowania i zaangażowania Utrzymanie otwartej komunikacji: Organizowanie regularnych spotkań w celu omówienia postępów, sprostania wyzwaniom i potencjalnego dostosowania celów Dostosuj nagrody do osiągnięć: Nagradzaj pracowników, którzy osiągają lub przekraczają swoje cele Efektywnie wykorzystuj technologię: Korzystaj z narzędzi takich jak ClickUp, aby usprawnić proces MBO i zapewnić widoczność postępów w realizacji celów w czasie rzeczywistym Ciągłe udoskonalanie procesu: Regularnie przeglądaj i ulepszaj wdrożenie MBO w oparciu o informacje zwrotne i wyniki

Powodzenie w zarządzaniu teamami dzięki MBO i ClickUp

Zarządzanie przez cele to świetne podejście do dostosowywania indywidualnych wysiłków do celów organizacyjnych, napędzania wydajności i tworzenia kultury osiągnięć. Skutecznie wdrażając MBO, organizacje mogą stworzyć wyczyszczoną ścieżkę do powodzenia organizacji, zwiększyć zaangażowanie pracowników i poprawić wyniki firmy.

Jak opisaliśmy w tym przewodniku, kluczem do powodzenia MBO jest jasna komunikacja, regularne śledzenie i commit do ciągłego doskonalenia. Niezależnie od tego, czy kierujesz małym teamem, czy dużą korporacją, zasady MBO mogą pomóc ci stworzyć bardziej skoncentrowaną, zmotywowaną i wydajną organizację.

Przy odpowiednim nastawieniu i narzędziach, MBO może być siłą transformacyjną w Twojej podróży przywódczej. Pozwól ClickUp na wsparcie Cię w Twojej podróży MBO we właściwy sposób.

