Jak używać ważonego najkrótszego zadania (WSJF) do ustalania priorytetów?

Czy kiedykolwiek utknąłeś w martwym punkcie decydując, czy pracować nad dużym, krzykliwym projektem, który obiecuje ogromne zyski, czy nad mniejszym, mniej ekscytującym zadaniem, które zostanie szybciej zakończone?

Każdy kierownik projektu staje przed tym dylematem i często wydaje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Właśnie w tym miejscu pojawia się ważone najkrótsze zadanie (WSJF). Oferuje ona podejście oparte na danych, które pomaga podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące ustalania priorytetów.

Zapnij więc pasy i dowiedz się, jak WSJF może poprowadzić Twój proces ustalania priorytetów we właściwym kierunku!

**Co to jest Weighted Shortest Job First (WSJF)?

Weighted shortest job first (WSJF) to model priorytetyzacji stosowany w Agile, szczególnie w ramach Scaled Agile Framework (SAFe). Pomaga on Teamsom zdecydować, którymi zadaniami lub funkcjami zająć się w pierwszej kolejności.

To zwinna technika ustalania priorytetów pomaga Teams skupić się na inicjatywach, które dostarczają największą wartość w najkrótszym czasie.

WSJF bierze pod uwagę kluczowe czynniki, takie jak wartość dla użytkownika i biznesu, wrażliwość czasowa i redukcja ryzyka, ułatwiając dostosowanie wysiłków do celów biznesowych. WSJF zapewnia, że pracujesz nad zadaniami o największym wpływie, zwiększając wydajność i zmniejszając opóźnienia.

⭐️ Fun Fact: Podejście "najpierw najkrótsze zadanie" zostało po raz pierwszy zastosowane w latach 70-tych, kiedy zasoby były ograniczone i drogie. Celem było jak najlepsze ich wykorzystanie w jak najtańszy sposób.

Zastosowanie WSJF w środowiskach Agile i SAFe

Zanim zrozumiemy, jak używać WSJF w Agile i SAFe, zrozummy, czym jest środowisko SAFe.

Scaled Agile Framework (SAFe) zostało zaprojektowane dla organizacji prowadzących złożone, wielozespołowe projekty Agile, często obejmujące różne działy lub całe Enterprise. W przeciwieństwie do mniejszych ustawień Agile, SAFe zapewnia ustrukturyzowane podejście do zarządzania dużymi projektami, umożliwiając zespołom współpracę przy jednoczesnym utrzymaniu zgodności celów na wielu poziomach, takich jak portfolio, program i zespół.

W ramach SAFe, Weighted Shortest Job First (WSJF) priorytetyzuje pracę w oparciu o wpływ ekonomiczny. Pozwala to Teams zidentyfikować funkcje, które zapewniają najwięcej korzyści w najkrótszym czasie, maksymalizując zwrot z wysiłku.

Zastosowanie WSJF na różnych poziomach - portfolio, programu i szkolenia w zakresie rozwiązań - zapewnia dostosowanie, współpracę i koncentrację na pracy o najwyższej wartości, bezpośrednio wspierając Filary Scrum jak współpraca i przejrzystość.

Podczas gdy WSJF może być stosowany w każdym Zwinne zarządzanie produktem jest szczególnie przydatny w SAFe ze względu na jego skalę i złożoność. W projektach wysokiego ryzyka lub wysokiej wartości WSJF pomaga Teams podejmować decyzje dotyczące ustalania priorytetów w oparciu o dane. Jest to klucz w dużych projektach, w których wkład interesariuszy, współpraca i wyczyszczone priorytety są niezbędne.

Niektóre typowe zastosowania WSJF w Agile obejmują:

Planowanie mapy drogowej produktu: Sekwencjonowanie funkcji w celu realizacji celów biznesowych

Sekwencjonowanie funkcji w celu realizacji celów biznesowych priorytetyzacja funkcji: identyfikacja funkcji o wysokiej wartości

identyfikacja funkcji o wysokiej wartości Osie czasu rozwoju: Dostosowanie pracy wrażliwej na czas, aby uniknąć opóźnień

Czy wiesz, że: WSJF wymaga dużej ilości zasobów, co czyni go mniej idealnym do zrobienia mniejszych zadań, takich jak poprawki błędów. Najlepiej nadaje się do pracy o dużym wpływie, która napędza wyniki biznesowe.

Korzyści z używania WSJF do ustalania priorytetów

WSJF to potężna struktura ustalania priorytetów, która pomaga Teams podejmować świadome decyzje oparte na danych. Oto jak można skorzystać z WSJF w projektach Agile:

Skupienie się na wartości i szybkości: Priorytetyzuje zadania, które dostarczają najwyższą wartość w najkrótszym czasie, zwiększając wydajność i podnosząc satysfakcję klienta

Priorytetyzuje zadania, które dostarczają najwyższą wartość w najkrótszym czasie, zwiększając wydajność i podnosząc satysfakcję klienta Efektywna alokacja zasobów: Zapewnia, że zasoby są kierowane do najbardziej wartościowych zadań poprzez ocenę wartości dla użytkownika i krytyczności czasowej, co wynika z lepszych wyników projektu i minimalizacji czasu poświęcanego na działania o niskim wpływie

Zapewnia, że zasoby są kierowane do najbardziej wartościowych zadań poprzez ocenę wartości dla użytkownika i krytyczności czasowej, co wynika z lepszych wyników projektu i minimalizacji czasu poświęcanego na działania o niskim wpływie Przejrzystość i dostosowanie zespołu: Zachęca do otwartości w ustalaniu priorytetów, pomagając zespołom w dostosowaniu się do wspólnych celów i wspierając wspólne podejmowanie decyzji

Zachęca do otwartości w ustalaniu priorytetów, pomagając zespołom w dostosowaniu się do wspólnych celów i wspierając wspólne podejmowanie decyzji Ustalanie priorytetów w oparciu o dane: Podejmuje decyzje dotyczące wpływu ekonomicznego, stosując podejście ilościowe, dostarczając dokładny proces ustalania priorytetów, a nie proste metody rankingowe

Podejmuje decyzje dotyczące wpływu ekonomicznego, stosując podejście ilościowe, dostarczając dokładny proces ustalania priorytetów, a nie proste metody rankingowe Ciągła ponowna ocena: Umożliwia zespołom dostosowanie się do nowych informacji i ponowną ocenę priorytetów, aby pozostać w zgodzie z celami Business

Umożliwia zespołom dostosowanie się do nowych informacji i ponowną ocenę priorytetów, aby pozostać w zgodzie z celami Business Lepsze dopasowanie do interesariuszy: Promocja dopasowania do interesariuszy dzięki jasnym kryteriom ustalania priorytetów

Promocja dopasowania do interesariuszy dzięki jasnym kryteriom ustalania priorytetów Zmniejszone ryzyko: Zmniejsza ryzyko niewłaściwej alokacji czasu i zasobów poprzez położenie nacisku na pracę o wysokiej wartości i pilności, zmniejszając ryzyko skupienia się na mniej istotnych elementach

Zmniejsza ryzyko niewłaściwej alokacji czasu i zasobów poprzez położenie nacisku na pracę o wysokiej wartości i pilności, zmniejszając ryzyko skupienia się na mniej istotnych elementach Dostosowanie do celów biznesowych: Utrzymuje rozwój produktu w zgodzie z wizją i celami strategicznymi firmy, zapewniając, że każde zadanie wspiera szersze cele biznesowe

Utrzymuje rozwój produktu w zgodzie z wizją i celami strategicznymi firmy, zapewniając, że każde zadanie wspiera szersze cele biznesowe Zdolność adaptacji do zmian rynkowych: Zachęca do elastyczności, pozwalając teamom na szybką zmianę, gdy zmieniają się warunki rynkowe lub wymagania klientów, utrzymując priorytety dostosowane do potrzeb w czasie rzeczywistym

Zachęca do elastyczności, pozwalając teamom na szybką zmianę, gdy zmieniają się warunki rynkowe lub wymagania klientów, utrzymując priorytety dostosowane do potrzeb w czasie rzeczywistym Wyraźniejsza priorytetyzacja długu technicznego: Zapewnia systematyczny sposób radzenia sobie z długiem technicznym poprzez przypisywanie priorytetu w oparciu o jego wpływ ekonomiczny, zapewniając, że dług techniczny nie będzie hamował przyszłego wzrostu

Zapewnia systematyczny sposób radzenia sobie z długiem technicznym poprzez przypisywanie priorytetu w oparciu o jego wpływ ekonomiczny, zapewniając, że dług techniczny nie będzie hamował przyszłego wzrostu Skalowalność dla dużych zespołów: Wsparcie dla zespołów interdyscyplinarnych poprzez zapewnienie wspólnego języka ustalania priorytetów, co ułatwia dużym grupom dostosowanie ważności i kolejności zadań

Składniki WSJF: Podział formuły

Zrozumienie komponentów WSJF pomaga skuteczniej ustalać priorytety zadań. Podział formuły pokazuje, w jaki sposób każdy czynnik pomaga zidentyfikować zadania o wysokiej wartości.

Przyjrzyjmy się kluczowym elementom formuły WSJF i ich współpracy w celu optymalizacji priorytetyzacji zadań.

1. Koszt opóźnienia (CoD): CoD odzwierciedla wpływ opóźnienia zadania.

Jest on obliczany poprzez połączenie trzech elementów:

Wartość dla użytkownika/biznesu: Jaką wartość zadanie przynosi użytkownikom lub biznesowi

Jaką wartość zadanie przynosi użytkownikom lub biznesowi Krytyczność czasowa: Jak pilne jest zadanie - niektóre prace tracą wartość, jeśli są opóźnione

Jak pilne jest zadanie - niektóre prace tracą wartość, jeśli są opóźnione Zmniejszenie ryzyka/ułatwienie możliwości: Potencjał do zmniejszenia przyszłego ryzyka lub otwarcia nowych możliwości

Wszystkie te elementy razem dają jasny obraz tego, jak ważne jest szybkie zakończenie zadania.

2. Rozmiar zadania: Jest to szacowany czas lub wysiłek potrzebny do zakończenia zadania. Mniejsze zadania z wysokim wynikiem CoD są zwykle traktowane priorytetowo, ponieważ szybciej dostarczają wartość

Poniższy rysunek pokazuje, w jaki sposób ustalanie priorytetów zadań przy użyciu WSJF Reinertsena może znacząco wpłynąć na wyniki ekonomiczne.

Zacienione obszary reprezentują całkowity CoD dla każdego scenariusza. Zadania o najwyższym WSJF nadają priorytet najbardziej wartościowej pracy, co prowadzi do lepszych wyników finansowych. Jak pokazano, wybór następnego najlepszego zadania, a nie następnego najłatwiejszego, może mieć znaczący wpływ finansowy. (© Scaled Agile, Inc.)

Via: scaledagileframework.com Wynik WSJF jest obliczany poprzez podzielenie Koszt opóźnienia przez Rozmiar zadania. Zadania z wyższymi wynikami WSJF są rozwiązywane w pierwszej kolejności, zapewniając, że Teams koncentrują się na ważnych, szybkich do zakończenia pracach, które maksymalizują wartość.

Wskazówka dla profesjonalistów: poziom wysiłku powinien być również brany pod uwagę przy ocenie CoD. Może on wpływać na ogólny wpływ opóźnień.

Jak obliczyć WSJF

Model priorytetyzacji WSJF pozwala ważyć różne czynniki, dzięki czemu zadania o wysokiej wartości i niskich wymaganiach czasowych naturalnie znajdują się na szczycie. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący obliczania WSJF przy użyciu ClickUp .

Krok 1: Oblicz koszt opóźnienia

Aby obliczyć CoD, należy ocenić każdy czynnik - wartość, krytyczność czasową i redukcję ryzyka - w skali (zwykle jest to skala Fibonacciego). Zsumuj te wyniki, aby uzyskać pojedynczą wartość CoD.

Na przykład, jeśli zadanie uzyska 8 punktów za wartość, 5 za krytyczność czasową i 7 za redukcję ryzyka, CoD wyniesie 20.

Można ustawić Pola niestandardowe ClickUp aby wprowadzić i obliczyć te wartości dla każdego zadania. Ułatwia to śledzenie i aktualizowanie CoD w miarę ewolucji priorytetów projektu.

Użyj pól niestandardowych ClickUp, aby sortować zadania według kosztu opóźnienia, filtrować według kluczowych elementów i utrzymywać zaległości w centrum uwagi

Krok 2: Oblicz czas trwania lub rozmiar zadania

Następnie oszacuj wysiłek lub czas każdego zadania. Jest to często mierzone przez "czas trwania zadania" lub "rozmiar " i jest kluczem do określenia WSJF.

W tym celu należy Śledzenie czasu ClickUp funkcja jest doskonałym narzędziem do obliczania przepracowanych godzin . Możesz monitorować, ile czasu zajmują podobne zadania, korzystać z danych historycznych lub szacować na podstawie opinii zespołu.

Rejestrowanie godzin pracy z komputera, telefonu komórkowego lub Internetu za pomocą funkcji śledzenia czasu ClickUp

Należy pamiętać, że stosowanie spójnej skali jest niezbędne do sprawiedliwego ustalania priorytetów. Na przykład, łatwe zadanie może otrzymać ocenę czasu trwania równą dwa, podczas gdy bardziej złożone zadanie może otrzymać ocenę równą 20.

Krok 3: Podziel koszt opóźnienia przez czas trwania zadania (lub jego rozmiar)

Teraz, gdy masz już zarówno CoD, jak i czas trwania zadania, podziel CoD przez czas trwania zadania, aby uzyskać wynik WSJF:

WSJF = Koszt opóźnienia / Czas trwania zadania

Na przykład, jeśli zadanie ma CoD równy 20 i czas trwania zadania równy 5, wynik WSJF wyniesie 4. **Wyższe wyniki oznaczają zadania o wyższym priorytecie

Przykład

Rozważmy dwie inicjatywy:

Inicjatywa A: CoD = 15, czas trwania zadania = 3. Wynik WSJF = 15 / 3 = 5

CoD = 15, czas trwania zadania = 3. Wynik WSJF = 15 / 3 = 5 Inicjatywa B: CoD = 8, czas trwania zadania = 4. Wynik WSJF = 8 / 4 = 2

W tym przypadku inicjatywa A ma wyższy wynik WSJF i powinna być traktowana priorytetowo przed inicjatywą B.

Aby ułatwić te obliczenia, można użyć Pola formuły ClickUp aby automatycznie podzielić CoD przez czas trwania zadania dla każdego zadania. Ta automatyzacja zapewnia, że priorytetyzacja pozostaje aktualna bez ręcznych obliczeń i błędów ludzkich.

Łatwe obliczanie kosztu opóźnienia za pomocą pól formuły ClickUp

Wszystko, co musisz zrobić, to:

Dodaj pole formuły Kliknij ikonę plusa w widoku listy lub tabeli

Wybierz Formuła i nadaj jej nazwę Ustawienie formuły WSJF Kliknij symbol ƒx, a następnie wybierz pola takie jak Koszt opóźnienia i Czas trwania

Użyj operatorów (np. dzielenia) do obliczenia WSJF. Użyj edytora zaawansowanego, aby uzyskać bardziej złożone formuły Automatyczne obliczanie między zadaniami Automatycznie aktualizuj pola formuły, pomagając bez wysiłku ustalać priorytety zadań na podstawie wyników WSJF

Co więcej, możesz wypróbować Szablon matrycy priorytetów ClickUp do oceny i priorytetyzacji zadań w oparciu o ich wpływ.

Using WSJF to Prioritize Items on a Product Roadmap (Wykorzystanie WSJF do priorytetyzacji elementów na mapie drogowej produktu)

Tworzenie skutecznej mapy drogowej produktu wymaga starannego ustalania priorytetów, co często wiąże się z trudnymi decyzjami dotyczącymi tego, czym zająć się w pierwszej kolejności.

WSJF uszereguje elementy na Twojej mapie wydajność w oparciu o wpływ i wysiłek, zapewniając, że zadania o dużym wpływie wznoszą się na szczyt i otrzymują uwagę, na którą zasługują

The Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp usprawnia ustalanie priorytetów WSJF dzięki dostosowywanej punktacji, wizualnym mapom drogowym i narzędziom do przekazywania informacji zwrotnych, pomagając rozważyć wartość biznesową, krytyczność czasową i wielkość zadania.

Dzięki uproszczonej ocenie WSJF, ClickUp dostosowuje priorytety Twojego zespołu, promując szybsze, oparte na danych decyzje, które maksymalizują wartość. Zobaczmy, jak to zrobić.

Użyj pulpitów ClickUp do wizualizacji i śledzenia postępu zadań o dużym znaczeniu

Krok 1: Dostosuj WSJF do swoich celów biznesowych

Zanim zagłębisz się w obliczenia, dostosuj ramy WSJF i nadrzędne cele biznesowe w ramach Agile Scrum środowisko.

Pomyśl o tym, co Twoja organizacja ceni w tej chwili najbardziej - niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie przychodów, poprawę zadowolenia klientów czy obniżenie kosztów operacyjnych . Ta jasność zapewnia, że priorytetyzacja WSJF bezpośrednio wspiera szersze cele firmy, dzięki czemu Twoja mapa drogowa jest praktyczna i znacząca.

Zidentyfikuj najważniejsze cele biznesowe i upewnij się, że wszyscy w zespole produktowym rozumieją, w jaki sposób wpływają one na ustalanie priorytetów.

Użyj Szablon mapy drogowej produktu ClickUp aby ustrukturyzować mapę drogową wokół tych celów, zapewniając zgodność od samego początku.

Krok 2: Zbierz opinie interesariuszy

Twoi interesariusze - czy to z działu marketingu, sprzedaży czy powodzenia klienta - mają cenne spostrzeżenia, które mogą udoskonalić priorytetyzację WSJF. Współpracuj z nimi, aby zrozumieć, które funkcje lub ulepszenia będą miały największy wpływ na niestandardowych klientów lub biznes.

Zorganizuj warsztaty lub wykorzystaj ClickUp Przypisywanie komentarzy aby omówić i zaangażować interesariuszy i decydentów w celu oceny wartości biznesowej każdej funkcji, wrażliwości czasowej i korzyści związanych ze zmniejszonym ryzykiem. Podejście to pozwala gromadzić informacje zwrotne bezpośrednio na elementach mapy drogowej w celu zapewnienia przejrzystości.

📌Przykład: Gdy dostawcy dostarczają informacje zwrotne, użyj opcji Przypisz komentarze, aby @wzmiankować odpowiednich członków teamu lub siebie. Po rozpatrzeniu opinii lub podjęciu decyzji, rozwiń komentarz lub przypisz go ponownie w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.

Dzięki scentralizowaniu wszystkich komentarzy w jednej lokalizacji, interesariusze mogą z łatwością udoskonalić priorytetyzację WSJF w oparciu o najnowsze dane wejściowe.

Konwertuj komentarze na zadania i przypisuj je do zespołu za pomocą ClickUp Assign Comments

Krok 3: Obliczenie wyniku WSJF

Aby obliczyć WSJF, zapoznaj się ze wskazówkami z poprzedniej sekcji dotyczącymi czynników punktacji.

Przypisz każdemu zadaniu punktację za wartość biznesową, krytyczność czasową i redukcję ryzyka (lub wykorzystanie szansy) przy użyciu spójnej skali, takiej jak Fibonacciego. Dodaj je, aby znaleźć koszt opóźnienia, a następnie oszacuj rozmiar zadania na podstawie wysiłku lub wymagań czasowych zadania.

Formuła WSJF: Wynik WSJF = Koszt opóźnienia/Rozmiar zadania

Przykład: Rozważmy mapę drogową produktu aplikacji zwiększającej wydajność:

Funkcja Wartość dla biznesu Krytyczność czasowa Ryzyko redukcji CoD (suma) Rozmiar zadania Wynik WSJF Przypomnienia o zadaniach 8 7 5 20 3 6.67 Automatyzacja raportowania 9 5 6 20 4 5.00 Narzędzia do współpracy w Teams 10 8 7 25 5 5.00 Pulpit ustawiania celów 7 6 4 17 2 8.50

Dodaj wyniki dla wartości Business, krytyczności czasu i redukcji ryzyka, aby uzyskać koszt opóźnienia Podziel koszt opóźnienia przez wielkość zadania, aby uzyskać wynik WSJF Ustal priorytety funkcji na podstawie wyników WSJF - wyższe wyniki oznaczają wyższy priorytet

Podejście to można zastosować do innych produktów, usług lub zadań projektowych.

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów Product Backlog w Excelu i ClickUp

Krok 4: Uszereguj i ustal priorytety elementów mapy drogowej

Po uzyskaniu wyników WSJF dla każdego elementu, nadszedł czas, aby je uszeregować. Umieść najwyżej ocenione elementy na szczycie mapy drogowej, aby uzyskać maksymalny wpływ.

Należy pamiętać, że ustalanie priorytetów jest procesem ciągłym, więc może być konieczne dostosowanie rankingów w miarę napływu nowych informacji. Ocena WSJF pomaga zespołowi w ustaleniu priorytetów funkcji, które poprawiają doświadczenie użytkownika i współpracę w zespole.

ClickUp oferuje kilka sposobów wizualizacji mapy drogowej z priorytetami WSJF, ułatwiając wszystkim - od członków Teams po kadrę kierowniczą - bycie na bieżąco.

Instancja, Widok tablicy ClickUp pozwala wizualizować zadania w konfigurowalnych kolumnach na podstawie ich priorytetów. Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby dostosować kolejność, ułatwiając komunikowanie zmieniających się priorytetów na Tablicy Kanban.

Rangowanie i grupowanie zadań o podobnych priorytetach w widoku tablicy ClickUp

Użyj Widok osi czasu ClickUp umożliwia mapowanie zadań w czasie, ułatwiając sprawdzenie, gdzie elementy o wysokim priorytecie pasują do ogólnej mapy drogowej. Widok ten pomaga zarządzać zależnościami, śledzić postępy i realizować kluczowe kamienie milowe.

Monitoruj postęp elementów o wysokim priorytecie za pomocą widoku osi czasu ClickUp

Krok 5: Regularny przegląd i ponowna ocena

Priorytety ustawione dzisiaj mogą ulec zmianie jutro, zwłaszcza na dynamicznych rynkach.

Regularnie przeglądaj swoje obliczenia i rankingi WSJF, aby upewnić się, że odzwierciedlają one aktualne warunki, cele biznesowe i potrzeby klientów. Krok ten pomaga utrzymać aktualność i adekwatność planu działania.

Szablon matrycy wielokryterialnego ustalania priorytetów ClickUp

Szablon Szablon matrycy priorytetów ClickUp oferuje przejrzysty sposób organizowania zadań przy użyciu WSJF do zwinnego planowania mapy drogowej. Jest to matryca 3×3 z wpływem i wysiłkiem jako osiami, gdzie zadania mają niską, średnią lub wysoką punktację. Oznaczone kolorami komórki ułatwiają ustalanie priorytetów:

Czerwony: Do zrobienia teraz

Do zrobienia teraz Pomarańczowy: Do zrobienia w następnej kolejności

Do zrobienia w następnej kolejności Zielony: Do zrobienia jako ostatnie

Dodawaj Zadania jako notatki samoprzylepne do Tablice ClickUp , ocenić ich wpływ i wysiłek, a następnie przeciągnąć je do odpowiedniej komórki. Ten elastyczny widok umożliwia łączenie zadań i dokumentów oraz dodawanie wizualizacji, zapewniając kreatywny, interaktywny obszar roboczy do ustalania priorytetów WSJF.

Pro Tip: Podejście WSJF usprawnia również współpracę między różnymi działami. Teams marketingowe mogą dostosowywać swoje kampanie w oparciu o priorytetowe funkcje określone przez zespoły programistyczne, co dodatkowo prowadzi do lepszej alokacji zasobów i harmonogramu.

Aplikacja WSJF w Twojej organizacji

Wprowadzenie WSJF do teamów może przyczynić się do lepszej priorytetyzacji i dostosowania w całej organizacji.

W ramach Agile, WSJF pomaga ustalać priorytety funkcji i możliwości na różnych poziomach, zapewniając, że zasoby trafiają do najbardziej wartościowych zadań, dostosowując rozwój produktu do celów biznesowych.

Strategie wprowadzania WSJF do teamów produktowych

Wprowadzenie WSJF (Weighted Shortest Job First) do zespołu może usprawnić ustalanie priorytetów i stworzyć wspólne zrozumienie tego, co tworzy wartość.

Oto kilka praktycznych strategii skutecznego wprowadzenia WSJF:

Zorganizuj warsztaty WSJF: Zacznij od praktycznych warsztatów, podczas których wyjaśnisz podstawy WSJF - wartość biznesową, krytyczność czasową, redukcję ryzyka i wielkość zadania. Poprowadź zespół przez przykłady związane z bieżącymi projektami, aby pokazać rzeczywisty wpływ WSJF na ustalanie priorytetów

Zacznij od praktycznych warsztatów, podczas których wyjaśnisz podstawy WSJF - wartość biznesową, krytyczność czasową, redukcję ryzyka i wielkość zadania. Poprowadź zespół przez przykłady związane z bieżącymi projektami, aby pokazać rzeczywisty wpływ WSJF na ustalanie priorytetów Ustaw jasne kryteria punktacji: Uzgodnij konkretne definicje dla każdego czynnika WSJF. Co oznacza "wartość biznesowa" dla twojego zespołu? Co sprawia, że dany element jest "krytyczny czasowo"? Ustawienie spójnych kryteriów zrównuje członków Teams w punktacji, poprawiając sprawiedliwość i dokładność

Uzgodnij konkretne definicje dla każdego czynnika WSJF. Co oznacza "wartość biznesowa" dla twojego zespołu? Co sprawia, że dany element jest "krytyczny czasowo"? Ustawienie spójnych kryteriów zrównuje członków Teams w punktacji, poprawiając sprawiedliwość i dokładność Sortuj zadania według priorytetu: Użyj Priorytety zadań ClickUp aby wdrożyć WSJF poprzez oznaczanie zadań na podstawie ich wpływu i wysiłku. Kategoryzuj zadania jako pilne, o wysokim, normalnym lub niskim priorytecie, aby skoncentrować wysiłki zespołu na pracy o wysokiej wartości

Ustalanie priorytetów i sortowanie zadań według pilności za pomocą ClickUp Task Priorities

Zaangażuj interesariuszy na wczesnym etapie: Włącz interesariuszy w początkowe sesje WSJF, aby uzgodnić oczekiwania. Wkład innych Teams (np. marketing, sprzedaż lub powodzenie klienta) zapewnia, że priorytety odzwierciedlają szersze cele biznesowe, tworząc akceptację i zmniejszając potencjalne konflikty

Włącz interesariuszy w początkowe sesje WSJF, aby uzgodnić oczekiwania. Wkład innych Teams (np. marketing, sprzedaż lub powodzenie klienta) zapewnia, że priorytety odzwierciedlają szersze cele biznesowe, tworząc akceptację i zmniejszając potencjalne konflikty **Podkreśl, że WSJF polega na obiektywnym, opartym na danych ustalaniu priorytetów. Podkreśl, w jaki sposób minimalizuje to stronniczość i pomaga zespołom skupić się na pracy o dużym wpływie, tworząc większą wartość dla klientów i interesariuszy

Użyj ClickUp Docs do współpracy: Utwórz udostępnianie ClickUp Docs aby przechwytywać wytyczne WSJF, kryteria punktacji i przykłady w czasie rzeczywistym. Użyj go jako centralnego zasobu, w którym każdy może przejrzeć podstawy WSJF i odnieść się do definicji każdego czynnika

Wspólna edycja w ClickUp Docs w celu wspierania współpracy całego zespołu

Wspólne wyzwania i jak je pokonać

Oto kilka typowych wyzwań w WSJF i sposoby ich przezwyciężenia

Wyzwanie Rozwiązanie Trudność w oszacowaniu wartości Rozbicie dużych funkcji na mniejsze komponenty. Wykorzystanie danych, spostrzeżeń klientów i opinii interesariuszy do podejmowania bardziej świadomych decyzji Niespójna punktacja Standaryzacja metod i kryteriów punktacji w różnych Teams. Organizowanie warsztatów w celu ujednolicenia oceny wartości, ryzyka i innych kluczowych czynników Nadmierny nacisk na szybkość Zrównoważ czas z wartością. Nadanie priorytetu zarówno krótkoterminowej szybkości, jak i długoterminowemu wpływowi strategicznemu, zapewniając zgodność z ogólnymi celami Business Brak zgodności z celami biznesowymi Regularny przegląd priorytetów WSJF w celu zapewnienia zgodności ze zmieniającymi się celami i strategią. Zaangażuj interesariuszy w celu dostosowania za pomocą /href/https://clickup.com/pl/blog/125641/cykl-pracy-scrum/scrum cyklu pracy/%href/ Niejasne zależności Używaj narzędzi takich jak ClickUp do wczesnego mapowania zależności. Wizualizuj zadania i współzależności, aby uniknąć blokad i zapewnić właściwą priorytetyzację Nadmierne komplikowanie procesu Uprość proces WSJF, koncentrując się na kluczowych czynnikach (wartość, czas, ryzyko). Model powinien być prosty, aby ułatwić szybsze podejmowanie decyzji Opór przed zmianą priorytetów Zachęcanie do elastyczności i ciągłego doskonalenia. Informowanie interesariuszy o korzyściach płynących z WSJF, kładąc nacisk na zadania o dużym znaczeniu

Najczęstsze wyzwania i sposoby ich przezwyciężania

**W swojej książce The Principles of Product Development Flow, Don Reinertsen podkreśla, że około 85% menedżerów produktu nie zna odpowiedzi na pytanie: "Ile by to kosztowało, gdybyśmy opóźnili tę rzecz o kilka miesięcy?" Firmy, które wkładają dodatkowy wysiłek w kwantyfikację "całkowitej oczekiwanej wartości w odniesieniu do czasu" i obliczają "koszt opóźnienia", podejmują lepsze decyzje

Teraz już wiemy, jak ważne jest zrozumienie roli, jaką menedżerowie produktu odgrywają w priorytetyzacji zadań i funkcji. Zajmijmy się tym razem.

Rola menedżerów produktu we wdrażaniu WSJF

Menedżerowie produktu odgrywają istotną rolę we wdrażaniu WSJF w teamach poprzez prowadzenie priorytetyzacji, komunikacji i dostosowania

Jako menedżer produktu jesteś kotwicą, która utrzymuje zespół skupiony na tym, co naprawdę się liczy. **Jeśli chodzi o ustalanie priorytetów zadań i funkcji, należy przyjrzeć się wartości biznesowej, pilności i ryzyku każdego z nich. W ten sposób kierujesz zasoby do projektów, które mają największy wpływ.

Poza ustalaniem priorytetów, jesteś osobą odpowiedzialną za utrzymanie organizacji i energii zespołu. Dobrze by było, gdybyś również starał się motywować wszystkich do pozostawania w zgodzie z celami strategicznymi, upewniając się, że WSJF płynnie integruje się z codziennym przepływem.

Komunikacja jest również kluczowa - dostarczanie cross-funkcjonalnym teamom aktualnych informacji na temat statusu produktu, osi czasu i zmian w planie działania zapewnia, że wszyscy są zsynchronizowani z wszelkimi zmianami.

Współpraca z inżynierami i QA sprawia, że decyzje WSJF są praktyczne i oparte na realiach technicznych. I nie pomijaj badań rynku - zrozumienie potrzeb klientów i trendów pomaga utrzymać priorytety na właściwym miejscu.

Na koniec dnia kształtujesz wizję, wokół której wszyscy mogą się zebrać, z jasną, dostosowaną mapą drogową, która napędza prawdziwe powodzenie.

Uff! Omówiliśmy wiele kwestii, ale zanim to zrobimy, zobaczmy, jak WSJF wypada na tle innych popularnych frameworków.

WSJF vs. inne techniki ustalania priorytetów

WSJF wyróżnia się tym, że skupia się na maksymalizacji wartości i minimalizacji opóźnień. Ważne jest jednak, aby porównać go z innymi popularnymi technikami priorytetyzacji narzędziami do ustalania priorytetów aby zrozumieć jego zalety.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW jest bardziej jakościowy, pomagając Teams zdecydować, które funkcje są kluczowe, a które można odłożyć na później. W przeciwieństwie do WSJF, MoSCoW nie uwzględnia wyraźnie czasu i kosztów, co czyni go mniej skutecznym w ustalaniu priorytetów w oparciu o wpływ na Business i szybkość

MoSCoW jest bardziej jakościowy, pomagając Teams zdecydować, które funkcje są kluczowe, a które można odłożyć na później. W przeciwieństwie do WSJF, MoSCoW nie uwzględnia wyraźnie czasu i kosztów, co czyni go mniej skutecznym w ustalaniu priorytetów w oparciu o wpływ na Business i szybkość Matryca Eisenhowera: Matryca Eisenhowera kategoryzuje zadania na pilne i ważne. Chociaż świetnie nadaje się do osobistego zarządzania zadaniami, nie zawsze oddaje złożoność rozwoju produktu w wielu zespołach, gdzie czas wprowadzenia na rynek i dostarczanie wartości są kluczem

Matryca Eisenhowera kategoryzuje zadania na pilne i ważne. Chociaż świetnie nadaje się do osobistego zarządzania zadaniami, nie zawsze oddaje złożoność rozwoju produktu w wielu zespołach, gdzie czas wprowadzenia na rynek i dostarczanie wartości są kluczem Model Kano: Model Kano koncentruje się na satysfakcji klienta i zadowoleniu z funkcji, ale nie kładzie nacisku na ograniczenia czasowe i zasobowe, jak robi to WSJF. Sprawia to, że jest on przydatny do zrozumienia preferencji klientów, ale mniej praktyczny przy określaniu, które funkcje należy traktować priorytetowo w ramach limitów zasobów

Model Kano koncentruje się na satysfakcji klienta i zadowoleniu z funkcji, ale nie kładzie nacisku na ograniczenia czasowe i zasobowe, jak robi to WSJF. Sprawia to, że jest on przydatny do zrozumienia preferencji klientów, ale mniej praktyczny przy określaniu, które funkcje należy traktować priorytetowo w ramach limitów zasobów Value vs. Complexity Matrix: Ta metoda ocenia funkcje na podstawie wartości i złożoności. Chociaż jest przydatna do identyfikowania szybkich zwycięstw, nie oferuje takiego samego poziomu wartości strategicznej jak WSJF, który równoważy czas dostarczenia z wartością i ryzykiem

Ta metoda ocenia funkcje na podstawie wartości i złożoności. Chociaż jest przydatna do identyfikowania szybkich zwycięstw, nie oferuje takiego samego poziomu wartości strategicznej jak WSJF, który równoważy czas dostarczenia z wartością i ryzykiem Rice Prioritization: Metoda RICE ocenia funkcje na podstawie zasięgu, wpływu, pewności i wysiłku. Podczas gdyPriorytetyzacja RICE może pomóc zespołom w ustalaniu priorytetów na podstawie danych, WSJF idzie o krok dalej, uwzględniając względy czasowe (koszt opóźnienia) i wartość, co czyni go bardziej holistycznym podejściem do ustalania priorytetów

WSJF sprawdza się w środowiskach, w których czas ma krytyczne znaczenie, a wartość biznesowa musi zostać zmaksymalizowana. Pozwala Teams na priorytetyzację pracy, która ma najwyższy stosunek wartości do czasu, dzięki czemu szczególnie nadaje się do szybkiego rozwoju produktu.

