Jak napisać kodeks postępowania pracownika + przykłady

Nowo zatrudniona osoba w zdalnym ustawieniu zaczyna udostępniać wewnętrzne dokumenty zewnętrznym dostawcom, nieświadoma zasad poufności obowiązujących w firmie. Bez jasnego kodeksu postępowania, nieumyślnie naruszają oni protokoły, co prowadzi do potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i napiętych relacji zawodowych.

Ten scenariusz podkreśla znaczenie kodeksu postępowania pracowników - ustanawia on jasne oczekiwania, minimalizuje ryzyko i zapewnia zgodność zachowań z wartościami firmy.

Na tym blogu zbadamy, dlaczego silny kodeks postępowania ma znaczenie i jak może być zgodny z wartościami firmy, aby wesprzeć pełne szacunku i odpowiedzialne środowisko pracy. 👥

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Aby stworzyć kodeks postępowania dla pracowników, wykonaj poniższe kroki:

1: Określ zawartość

Nakreśl kluczowe tematy, takie jak obowiązki zawodowe, wartości firmy, standardy komunikacji i korzystanie z zasobów

Uwzględnienie ważnych zasad dotyczących godzin pracy, postępowania z własnością firmy, ubioru i innych

2: Opracowanie dokumentu kodeksu postępowania dla pracowników

Napisz jasny, zwięzły projekt z przykładami z życia wziętymi

Używaj prostego języka, aby oczekiwania były łatwe do zrozumienia

**3: Współpraca z interesariuszami

Użyj ClickUp Docs, aby stworzyć i edytować wersję roboczą z udziałem członków zespołu

Przypisuj komentarze do konkretnych osób, aby uzyskać ukierunkowane informacje zwrotne

4: Dopracuj dokument

Użyj ClickUp Brain, aby dopracować język, gramatykę i styl pod kątem przejrzystości i profesjonalizmu

5: Używaj szablonów dla wydajności i dokładności

Zacznij od szablonów HR ClickUp, aby uzyskać solidne podstawy

Dostosuj szablon, aby odzwierciedlał unikalne zasady Twojej firmy

6: Przeprowadzanie końcowych przeglądów i pozyskiwanie informacji zwrotnych

Udostępnianie wersji roboczej w ClickUp Docs w celu uzyskania opinii od interesariuszy

Wprowadzaj poprawki bezpośrednio w dokumencie, aby zapewnić przejrzystą współpracę

7: Finalizacja dokumentu i jego okresowa aktualizacja

Ustaw harmonogram przeglądu i aktualizacji dokumentu w razie potrzeby za pomocą zadania ClickUp

Dystrybucja ostatecznej wersji kodeksu postępowania wśród pracowników przy użyciu ClickUp Docs

Zrozumienie kodeksu postępowania pracowników

**Kodeks postępowania pracowników to ustawienie wytycznych, które określają oczekiwane zachowania, wartości i standardy etyczne dla pracowników w firmie

Pomyśl o nim jako o źródle informacji, które pomoże Ci zachować profesjonalizm, rozwiązywać konflikty i chronić aktywa firmy. Solidny kodeks postępowania zapewnia jasność, zmniejsza ryzyko i promuje kulturę szacunku i odpowiedzialności.

Zazwyczaj dział kadr, we współpracy z kierownictwem wyższego szczebla, opracowuje kodeks postępowania pracowników. Specjaliści ds. zasobów ludzkich zapewniają zgodność dokumentu prawnego z wartościami firmy i wymogami prawnymi, podczas gdy dostawcy zapewniają wgląd w kulturę firmy i standardy zachowań.

W zależności od wielkości firmy, zaangażowany może być zespół złożony z przedstawicieli różnych funkcji, aby zapewnić, że kodeks postępowania odzwierciedla wszystkie perspektywy.

**Co powinien zawierać kodeks postępowania?

Dobrze opracowany kodeks postępowania dla pracowników powinien obejmować kilka kluczowych obszarów:

Oczekiwania behawioralne: Określa działania oczekiwane od pracowników w zakresie profesjonalizmu, szacunku i uczciwości

Określa działania oczekiwane od pracowników w zakresie profesjonalizmu, szacunku i uczciwości Wartości i kultura firmy: Określa, w jaki sposób pracownicy powinni wcielać w życie podstawowe zasady, które kształtują organizację

Określa, w jaki sposób pracownicy powinni wcielać w życie podstawowe zasady, które kształtują organizację Rozwiązywanie konfliktów: Zapewnia pracownikom konstruktywne metody radzenia sobie z nieporozumieniami i sporami

Zapewnia pracownikom konstruktywne metody radzenia sobie z nieporozumieniami i sporami Poufność: ustawienie wytycznych dotyczących ochrony poufnych informacji, własności intelektualnej i aktywów firmy

ustawienie wytycznych dotyczących ochrony poufnych informacji, własności intelektualnej i aktywów firmy Zgodność z przepisami i zobowiązaniami prawnymi: Wyczyszczone oczekiwania dotyczące przestrzegania przepisów prawa, regulacji i polityki firmy

Ciekawostka: "Wytyczne dotyczące postępowania w biznesie" IBM to jeden z najstarszych kodeksów postępowania w świecie korporacji, ustanowiony po raz pierwszy w 1960 roku.

**Jakie są kluczowe korzyści z wdrożenia kodeksu postępowania?

Posiadanie kompleksowego kodeksu postępowania przynosi szereg korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie:

Promuje pozytywne środowisko pracy: Pomaga pracownikom zrozumieć i szanować wartości w miejscu pracy, prowadząc do silniejszej pracy zespołowej i morale

Pomaga pracownikom zrozumieć i szanować wartości w miejscu pracy, prowadząc do silniejszej pracy zespołowej i morale Zmniejsza ryzyko: Zapobiega nieetycznym zachowaniom i zmniejsza ryzyko prawne poprzez zapewnienie zgodności z prawem i przepisami

Zapobiega nieetycznym zachowaniom i zmniejsza ryzyko prawne poprzez zapewnienie zgodności z prawem i przepisami Wyczyszczone oczekiwania: Zapewnia jasne wytyczne, które pomagają pracownikom zrozumieć, czego się od nich oczekuje, zmniejszając zamieszanie i dwuznaczność

Kroki do napisania skutecznego kodeksu postępowania dla pracowników

Dobry kodeks postępowania dla pracowników odzwierciedla wartości firmy i wyznacza jasne wytyczne dotyczące zachowania.

Jeśli zastanawiasz się, jak zacząć, to Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp może usprawnić cały proces. Dzięki ClickUp można łatwo uporządkować swoje pomysły, uzyskać informacje zwrotne od liderów zespołów i upewnić się, że ostateczna wersja robocza jest dostępna dla wszystkich.

Oto jak to zrobić napisać kodeks postępowania który jest skuteczny i właściwie dostosowany do twojego zespołu. 👇

Zidentyfikuj zawartość do uwzględnienia

Zacznij od listy kluczowych elementów swojego kodeksu postępowania. Pomyśl o wartościach i zachowaniach, które definiują kulturę Twojej firmy.

Tematy mogą obejmować komunikację opartą na szacunku, zarządzanie konfliktami, poufność, ochronę i właściwe korzystanie z zasobów firmy.

Możesz użyć Dokumenty ClickUp aby zebrać opinie różnych członków teamu i stworzyć wspólny projekt tego konspektu.

Wspólne opracowanie kodeksu postępowania za pomocą ClickUp Docs

Ponieważ Docs są żywymi dokumentami, możesz łatwo wprowadzać aktualizacje w miarę rozwoju projektu.

🔍 Do zrobienia? Amgen integruje swoje wartości organizacyjne z kodeksem postępowania, kładąc nacisk na przejrzystość i etyczne podejmowanie decyzji. Kodeks zawiera również pytania i odpowiedzi oparte na scenariuszach, aby pomóc pracownikom w stosowaniu zasad etycznych w rzeczywistych sytuacjach.

Stwórz wstępny projekt

Po nakreśleniu głównych tematów, rozpocznij tworzenie projektu kodeksu postępowania firmy.

Używaj jasnego, prostego języka, aby upewnić się, że wszyscy rozumieją oczekiwania. Staraj się być zwięzły, ale wyczerpujący, podając konkretne przykłady akceptowalnych zachowań.

Użyj ClickUp Brain, aby poprawić język i jasność w swoim projekcie ClickUp Brain może być tutaj cennym narzędziem. Jest to asystent oparty na AI wbudowany w obszar roboczy, który analizuje twoje pisanie i oferuje sugestie dotyczące poprawy przejrzystości, gramatyki i stylu.

Narzędzie to pozwala dopracować wersję roboczą tak, aby była profesjonalna, a jednocześnie przystępna, zapewniając, że dokument jest łatwy do odczytania i zrozumienia przez pracowników.

👀 Bonus: Dowiedz się więcej o wykorzystaniu AI do tworzenia dokumentacji aby usprawnić dane powstania zawartości, poprawić dokładność i zaoszczędzić czas.

Użyj szablonu dla struktury

Jeśli szukasz szybkiego startu, rozważ użycie Szablony HR . Szablony te stanowią solidną podstawę, obejmującą podstawowe zasady i wytyczne, a jednocześnie umożliwiają dostosowanie każdej sekcji do unikalnej kultury firmy.

Zaczynając od szablon podręcznika pracownika oszczędza czas i pomaga uniknąć przeoczenia ważnych szczegółów.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-185.png Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15061&department=operations&\_gl=1\*r86o99\*\_gcl\_au\*MzEwMjY1NDg1LjE3MzA3ODE5NjA.

Pobierz szablon /%cta/

Szablon Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp ułatwia wdrażanie nowych pracowników, jednocześnie określając podstawowe zasady firmy. Jego struktura pomaga stworzyć kompleksowy dokument, który odpowiada potrzebom firmy.

Szablon obejmuje wszystkie najważniejsze kwestie, takie jak Standardy postępowania, Zasady Teams i Dress Code, a także często pomijane tematy, takie jak Godziny pracy i Zasady komunikacji. Możesz skopiować i wkleić istniejące zasady bezpośrednio lub dostosować je, dodając lub usuwając sekcje.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest możliwość zwiększenia zaangażowania za pomocą wizualizacji. Dodaj GIF-y, wykresy lub obrazy, aby uczynić podręcznik bardziej atrakcyjnym i łatwiejszym w nawigacji.

Możesz także utworzyć tabelę zawartości, która pozwoli czytelnikom przejść do określonych sekcji - idealne rozwiązanie dla nowych pracowników szukających szybkich odpowiedzi.

👀 Bonus: Eksploruj przykłady podręczników dla pracowników aby lepiej zrozumieć, jak skonstruować własny.

Przegląd i dopracowanie projektu

Gdy masz już wersję roboczą, użyj Docs, aby udostępniać ją odpowiednim interesariuszom w celu uzyskania opinii.

Wykorzystaj możliwości udostępniania ClickUp Docs, aby usprawnić współpracę między zespołami

Ponieważ dokumenty można udostępniać, można szybko zbierać informacje i wprowadzać niezbędne poprawki. W ten sposób będziesz w stanie utrzymać wszystkich w zgodzie i upewnić się, że kodeks postępowania dokładnie odzwierciedla standardy Twojej firmy.

Poprawki można wprowadzać bezpośrednio w dokumencie; wszystkie zmiany będą śledzone automatycznie. Pomaga to utrzymać wszystkich na tej samej stronie i pozwala na wydajną, przejrzystą współpracę.

Wypróbuj ClickUp Assign Comments, aby zapewnić ukierunkowaną informację zwrotną w Dokumentach

Aby jeszcze bardziej usprawnić przekazywanie informacji zwrotnych, wypróbuj ClickUp Assign Comments . Umożliwia przypisanie określonych komentarzy lub zadań bezpośrednio do współpracowników w dokumencie.

Jeśli dana sekcja wymaga dodatkowego wkładu lub zmiany, możesz oznaczyć odpowiedniego członka zespołu, a otrzyma on bezpośrednie powiadomienie, aby ją przejrzeć lub zająć się nią. Dzięki temu wszyscy są odpowiedzialni i można uniknąć nieporozumień lub opóźnień, zwłaszcza w przypadku współpracy z wieloma działami.

Pro Tip: Aby zachować spójność, stworzyć standardowe procedury operacyjne (SOP), które są zgodne z kodeksem postępowania pracowników. Na przykład, jeśli kodeks kładzie nacisk na komunikację opartą na szacunku, uwzględnij w procedurach SOP kroki mające na celu profesjonalne rozwiązywanie konfliktów.

Dostarcz ostateczną wersję pracownikom

Po sfinalizowaniu kodeksu postępowania nadszedł czas na jego dystrybucję.

Łatwo udostępniaj ostateczną wersję kodeksu postępowania swojemu zespołowi za pomocą ClickUp Docs

Dzięki Docs możesz udostępnić dokument swojemu zespołowi za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Możesz również śledzić, kto wyświetlił lub zatwierdził kodeks, upewniając się, że każdy pracownik zna oczekiwania.

💡 Pro Tip: Zespoły HR powinny dodać do kodeksu głos pracownika do kodeksu postępowania. Zapewni to pracownikom jasny sposób dzielenia się obawami, oferowania informacji zwrotnych i przyczyniania się do kształtowania kultury miejsca pracy.

Regularna ponowna ocena i aktualizacja dokumentu

Twój kodeks postępowania nigdy nie powinien być statyczny.

Wraz z ewolucją firmy, powinny ewoluować również ustawione wytyczne dotyczące zachowania. Regularnie weryfikuj dokument, aby upewnić się, że jest on zgodny z kulturą firmy i wszelkimi zmianami prawnymi lub branżowymi.

Aby śledzić aktualizacje i zagwarantować, że wszyscy pozostaną w zgodzie, użyj Zadania ClickUp .

Ustawienie zadań ClickUp do organizowania i śledzenia procesu przeglądu i aktualizacji

Utwórz Zadania, aby regularnie przeglądać i aktualizować kodeks postępowania. Przypisuj członków zespołu do konkretnych zadań, ustawiaj terminy i śledź postępy, aby proces przeglądu był zorganizowany i terminowy.

Możesz załączyć najnowszą wersję kodeksu postępowania bezpośrednio do zadania, aby mieć do niego łatwy dostęp.

Pracownicy mogą mieć zastrzeżenia lub wątpliwości co do niektórych wytycznych zawartych w kodeksie. Proaktywne reagowanie na nie sprzyja budowaniu zaufania.

Przykład: Umieść w dokumencie sekcję FAQ odpowiadającą na typowe zapytania, takie jak:

"Co się stanie, jeśli nieświadomie naruszę kodeks?"

"Jak mogę zgłosić incydent anonimowo?"

Przygotowanie listy kontrolnej kodeksu postępowania

Zdefiniowanie podstawowych wartości i zachowań zgodnych z kulturą firmy

Współpraca z kierownictwem i kluczowymi działami w celu uzyskania kompleksowego wkładu

Używaj wyczyszczonego, pozbawionego żargonu języka, który jest łatwy do zrozumienia

Uwzględnienie przykładów z życia wziętych dla lepszej porównywalności

Dodaj konkretne zasady dotyczące współczesnych wyzwań (np. pracy zdalnej, cyberbezpieczeństwa)

Wykorzystanie szablonów ClickUp i narzędzi AI do ustrukturyzowania i dopracowania projektu

Zbierz opinie od interesariuszy przed sfinalizowaniem

Uczyń dokument dostępnym i łatwym do udostępnienia pracownikom

Przykłady kodeksu postępowania dla pracowników

Silny kodeks postępowania dla pracowników pozwala na ustawienie jasnych oczekiwań w kilku kluczowych obszarach, pomagając firmom w utrzymaniu pozytywnego i wydajnego miejsca pracy.

Oto kilka przykładów polityk, które mogą zrobić prawdziwą różnicę. 🙌🏼

Konflikt odsetków

Polityka kodeksu postępowania w zakresie konfliktu interesów pozwala na ustawienie jasnych granic, aby uniemożliwić pracownikom podejmowanie decyzji, które mogłyby przynieść korzyści ich osobistym odsetkom, a nie interesom firmy. Gwarantuje to, że decyzje biznesowe opierają się na najlepszych odsetkach firmy, a nie na wpływach zewnętrznych.

Przykład: Firma świadcząca usługi finansowe może ustanowić politykę firmy która wymaga od pracowników ujawnienia wszelkich odsetków finansowych w firmach, z którymi prowadzą interesy, takich jak posiadanie akcji lub zatrudnienie członka rodziny w organizacji partnerskiej.

profesjonalizm

Polityka profesjonalizmu wykracza poza pojawianie się na czas. Chodzi o stworzenie środowiska pracy opartego na szacunku i wydajności.

Kodeks postępowania może dotyczyć szanowania współpracowników, unikania destrukcyjnych zachowań i utrzymywania pozytywnego nastawienia, nawet w stresujących sytuacjach.

Przykład: Biuro korporacyjne może zawierać wytyczne dotyczące odpowiedniego stylu komunikacji, punktualności i ubioru, określając, że pracownicy powinni odpowiadać na e-maile w ciągu 24 godzin i ubierać się w strój biznesowy, chyba że uczestniczą w formalnych spotkaniach.

Przeciwdziałanie molestowaniu

Zdecydowana polityka przeciwdziałania molestowaniu chroni pracowników przed dyskryminacją lub nieodpowiednim zachowaniem. Kodeks postępowania może zawierać jasne stanowisko o zerowej tolerancji dla molestowania ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną lub inne czynniki.

Przykład: Firma technologiczna może wdrożyć rygorystyczną politykę przeciwdziałania molestowaniu, określając, że wszelkiego rodzaju nękanie - werbalne, fizyczne lub cyfrowe - wyniknie z natychmiastowych działań dyscyplinarnych. Polityka ta zapewniałaby również pracownikom zasoby do anonimowego raportowania incydentów i otrzymywania wsparcia.

🔍 Do zrobienia? Kodeks postępowania Starbucks kładzie nacisk na kulturę szacunku, uczciwości i odpowiedzialności. Określa on oczekiwania dotyczące etyki pracy w tym uczciwość, szacunek dla różnorodności i przestrzeganie prawa.

Poufność

Zasady poufności chronią wrażliwe informacje firmy i klientów. Solidny kodeks postępowania określa, że pracownicy muszą zachować poufność zastrzeżonych danych i nie ujawniać ich nieupoważnionym stronom. Może to obejmować informacje o klientach, dokumenty wewnętrzne i tajemnice handlowe.

Pracownicy mogą również zostać poproszeni o przestrzeganie określonych protokołów podczas obsługi dokumentacji cyfrowej lub papierowej w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa.

Przykład: Firma konsultingowa może zawrzeć klauzulę poufności w swoim kodeksie postępowania, wymagając od wszystkich pracowników podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA) i określając surowe kary za jakiekolwiek naruszenie informacji klienta.

Wspólne pułapki przy sporządzaniu kodeksu postępowania

Tworząc kodeks postępowania dla pracowników, łatwo jest popełnić błędy, które mogą podważyć jego skuteczność.

Oto kilka typowych pułapek, których należy unikać. ⚠️

Ustawienie niewłaściwego tonu

Ton kodeksu postępowania ma znaczenie. Surowy lub zbyt formalny ton może zniechęcić pracowników do zapoznania się z dokumentem.

Rozwiązanie: Postaw na przyjazny, ale profesjonalny ton, który odzwierciedla wartości firmy.

Przykładowe scenariusze współczesnych wyzwań w miejscu pracy

Rozszerz sekcję przykładów o rzeczywiste, możliwe do odniesienia scenariusze, szczególnie w przypadku hybrydowych lub zdalnych ustawień pracy:

Przykład dotyczący poufności: "Podczas spotkania na Zoomie unikaj udostępniania na ekranie jakichkolwiek wrażliwych danych, chyba że jest to konieczne i zatwierdzone do dyskusji"

"Podczas spotkania na Zoomie unikaj udostępniania na ekranie jakichkolwiek wrażliwych danych, chyba że jest to konieczne i zatwierdzone do dyskusji" Przykład komunikacji: "W kanałach Slack zespołu zachowaj profesjonalizm, unikając osobistych argumentów lub nieodpowiedniego humoru, który mógłby urazić współpracowników"

Nierealistyczne oczekiwania

Ustawienie zbyt surowych lub nierealistycznych oczekiwań może sprawić, że pracownicy poczują, że wytyczne są niemożliwe do przestrzegania.

Rozwiązanie: Upewnij się, że twój kodeks postępowania jest osiągalny i odzwierciedla to, co jest rozsądne w miejscu pracy.

Niedostarczanie wystarczających wskazówek

Niejasny język pozostawia zbyt wiele miejsca na interpretację. Pracownicy powinni łatwo zrozumieć, czego się od nich oczekuje.

Rozwiązanie: Podaj konkretne przykłady zarówno akceptowalnych, jak i nieakceptowalnych zachowań.

Na przykład: "Pracownicy powinni zachowywać odpowiedni strój w pracy" jest niejasne. Oto w jaki sposób możesz być bardziej widoczny:

Oczekuje się, że pracownicy będą ubierać się w strój business casual w godzinach pracy. Przykłady obejmują:

Dopuszczalne: koszule z kołnierzykiem, bluzki, spodnie typu slack, spódnice do kolan, buty z zamkniętymi palcami

koszule z kołnierzykiem, bluzki, spodnie typu slack, spódnice do kolan, buty z zamkniętymi palcami Niedopuszczalne: T-shirty z logo lub sloganami, podarte dżinsy, szorty, klapki

niezgodność z kulturą i celami firmy

Kodeks postępowania powinien odzwierciedlać kulturę i misję firmy. Jeśli nie jest on zgodny z codzienną rzeczywistością miejsca pracy, pracownicy mogą nie traktować go poważnie.

Rozwiązanie: Używaj języka i przykładów, które współgrają z codziennymi doświadczeniami pracowników i Twoją kulturą organizacyjną Cele HR .

Na przykład, zamiast całkowitego zakazu korzystania z Internetu, należy skupić się na odpowiedzialnym użytkowaniu, które zachęca pracowników do dostępu do cennych zasobów internetowych przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i poszanowaniu czasu firmy.

Przeglądanie kluczowych działań Business

Dobry kodeks postępowania obejmuje wszystkie obszary działalności firmy. Nieuwzględnienie krytycznych działań, takich jak postępowanie z poufnymi informacjami lub zarządzanie konfliktami odsetkowymi, może powodować luki i prowadzić do późniejszych nieporozumień.

Rozwiązanie: Współpracuj z odpowiednimi działami, aby zidentyfikować krytyczne obszary, a następnie stwórz jasne wytyczne z rzeczywistymi przykładami, które obejmują wszystkie niezbędne aspekty działalności.

Przeczytaj również: 10 najlepszych podręczników dla pracowników dla Teams HR Komunikowanie i egzekwowanie kodeksu postępowania

Posiadanie wyczyszczonego kodeksu postępowania to tylko pierwszy krok. Prawdziwe wyzwanie? Upewnienie się, że wszyscy go rozumieją i konsekwentnie przestrzegają.

Zastanówmy się, jak uczynić kodeks postępowania częścią codziennej kultury organizacji. 🤝

Efektywna komunikacja

Zacznij od wprowadzenia kodeksu podczas wdrożenia i zapewnienia łatwego dostępu do niego. Zachęcaj do ciągłych rozmów podczas spotkań zespołu i dostarczaj regularne przypomnienia za pośrednictwem e-maili lub komunikacji wewnętrznej.

Kluczem jest jasność i upewnienie się, że wszyscy rozumieją oczekiwania.

Strategie egzekwowania

Spójność jest niezbędna przy egzekwowaniu kodeksu. Ustanowienie wyczyszczonych procedur raportowania naruszeń i upewnić się, że działania dyscyplinarne są spójne i sprawiedliwe.

Stwórz proces, który zapewni, że pracownicy będą wiedzieć, czego się spodziewać, gdy dojdzie do naruszenia.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja kodeksu postępowania sięga starożytnych cywilizacji. Najwcześniejszym znanym kodeksem jest Kodeks Ur-Nammu z Mezopotamii, w którym około 2100 r. p.n.e. ustawiono standardy uczciwego postępowania wśród obywateli.

Rozwiązywanie naruszeń

Gdy dojdzie do naruszenia, należy postępować w sposób podpowiedziany i przejrzysty. Dokładnie zbadaj sprawę, skupiając się na działaniach naprawczych.

Musisz upewnić się, że pracownicy wiedzą, że proces jest sprawiedliwy i bezstronny, aby utrzymać zaufanie w organizacji.

Przeczytaj również: Jak napisać podręcznik pracownika

Następne kroki do stworzenia silnego kodeksu postępowania z ClickUp

Stworzenie kodeksu postępowania dla pracowników pomaga położyć podwaliny pod pełne szacunku, połączone miejsce pracy. Kiedy wszyscy rozumieją oczekiwania i widzą, w jaki sposób są one zgodne z podstawowymi wartościami firmy, czują się bardziej pewni siebie i zmotywowani do dawania z siebie wszystkiego.

Dzięki ClickUp tworzenie, udoskonalanie i udostępnianie tego dokumentu staje się płynniejszym i bardziej opartym na współpracy procesem. Narzędzia do edycji dokumentów umożliwiają zespołom HR opracowywanie i aktualizowanie wytycznych, zbieranie opinii w czasie rzeczywistym i łatwe udostępnianie ostatecznej wersji w całej organizacji. Zarejestruj się za Free już dziś! 🚀