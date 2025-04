Jak zastosować metodę PQRST do efektywnego studiowania?

Siadasz do nauki, zdeterminowany, aby przyswoić wszystko, czego potrzebujesz do następnego dużego egzaminu. Godzinę później podręcznik wciąż jest otwarty na tej samej stronie, a twój umysł przypomina wirującą chmurę przeładowania informacjami.

frustrujące, prawda?

Metoda PQRST może być rozwiązaniem, którego szukasz. Skrót od Preview, Question, Read, Summarize, and Test, czyli Przeglądaj, Pytaj, Czytaj, Podsumowuj i Testuj, to strategia nauki, która pomaga ci podejść do materiału w sposób, który utrzymuje twoje zaangażowanie i zapewnia lepsze zapamiętywanie.

Przyjrzyjmy się, jak to działa i dlaczego jest to cenne narzędzie. 📑

**Co to jest metoda PQRST?

Metoda PQRST to strategia uczenia się, która pomaga lepiej zrozumieć, zachować i przypomnieć sobie informacje. Składa się ona z pięciu scen:

P przegląd (przejrzyj materiał, aby zidentyfikować jego główne idee)

przegląd (przejrzyj materiał, aby zidentyfikować jego główne idee) Q uestion (zadawanie odpowiednich pytań dotyczących materiału)

uestion (zadawanie odpowiednich pytań dotyczących materiału) R ead (przeczytaj materiał i zareaguj na niego)

ead (przeczytaj materiał i zareaguj na niego) S ummarize (podsumuj materiał, aby pomóc mu wejść do pamięci długoterminowej)

ummarize (podsumuj materiał, aby pomóc mu wejść do pamięci długoterminowej) Test (sprawdź swoje zrozumienie i zobacz, jak dobrze zrozumiałeś to, co przeczytałeś)

Metoda ta może znacznie poprawić proces uczenia się i zapamiętywania informacji poprzez aktywną interakcję z materiałem do nauki. Jest ona przydatna dla każdego, w tym dla osób, które borykają się z wyzwaniami związanymi z pamięcią lub funkcjami poznawczymi, takimi jak osoby dotknięte uszkodzenie kory przedczołowej .

Zalety i wady metody PQRST

Bez wątpienia metoda PQRST pomaga przyswajać i zatrzymywać informacje lepiej niż tradycyjne metody nauki. Metoda ta ma jednak swoje zalety i wyzwania, które należy poznać przed wdrożeniem jej do procesu uczenia się.

Zobaczmy poniżej. 👇

Korzyści

Oto zestawienie najważniejszych korzyści:

Promocja zaangażowania: Zamiast biernie czytać lub słuchać, angażujesz się w tekst, zadając pytania, podsumowując kluczowe punkty i sprawdzając się

Zamiast biernie czytać lub słuchać, angażujesz się w tekst, zadając pytania, podsumowując kluczowe punkty i sprawdzając się Usprawnia umiejętności metapoznawcze * Podgląd materiału do nauki i ustawienie pytań pomaga zidentyfikować, co już rozumiesz, a co wymaga dalszej uwagi. Świadomość ta pozwala skutecznie dostosować swoje podejście, prowadząc do lepszych wyników

umiejętności metapoznawcze Podgląd materiału do nauki i ustawienie pytań pomaga zidentyfikować, co już rozumiesz, a co wymaga dalszej uwagi. Świadomość ta pozwala skutecznie dostosować swoje podejście, prowadząc do lepszych wyników Poprawia zapamiętywanie informacji: Podsumowywanie (S) i testowanie (T) pomagają zachować informacje i wzmocnić pamięć przy wielokrotnym kontakcie z materiałem

Podsumowywanie (S) i testowanie (T) pomagają zachować informacje i wzmocnić pamięć przy wielokrotnym kontakcie z materiałem Personalizuje naukę: PQRST dostosowuje się do Twoich konkretnych potrzeb. Tworzysz samooceny i podsumowania w oparciu o części, które uważasz za najbardziej istotne

PQRST dostosowuje się do Twoich konkretnych potrzeb. Tworzysz samooceny i podsumowania w oparciu o części, które uważasz za najbardziej istotne Sprawia, że nauka jest efektywna czasowo: PQRST pomaga szybko wyodrębnić i zanotować kluczowe informacje z bloków tekstu. Pozwala to skupić się i zachować najważniejsze informacje, jednocześnie oszczędzając czas na ich przeglądanie

Wady

Chociaż metoda nauki PQRST ma wiele zalet, przyjrzyjmy się jej limitom - i temu, jak można je obejść.

Początkowa inwestycja czasowa: PQRST wymaga więcej czasu i wysiłku.

aby temu przeciwdziałać, spróbuj zacząć od krótszego i mniej złożonego materiału do nauki i stopniowo zwiększaj swoje limity w miarę zapoznawania się z nim

Problemy z przyjęciem modelu: Jeśli jesteś przyzwyczajony do swobodnego stylu uczenia się, PQRST może wydawać się zbyt sztywny.

możesz dostosować metodę do swoich preferencji i łączyć kroki w razie potrzeby. Kluczem jest sprawienie, aby działała dla ciebie, a nie zmuszanie się do zamknięcia w Boxie

Limit uogólnień dla różnych przedmiotów: PQRST może nie być równie skuteczny dla każdego przedmiotu. Na przykład przedmioty kreatywne, takie jak sztuka lub praca praktyczna (np. inżynieria lub muzyka) mogą nie być tak płynne.

wciąż można go dostosować, koncentrując się na przeglądzie kluczowych pojęć i sprawdzeniu się w teorii

Zależność od własnej motywacji: PQRST jest techniką samodzielnej nauki. Wymaga własnej motywacji do działania.

jeśli czujesz się zdemotywowany, zbuduj konsekwencję, włączając ją do codziennej rutyny i poświęcając określone przedziały czasowe na naukę

Jak korzystać z metody PQRST

PQRST obejmuje sprawdzone, ustrukturyzowane ramy, które utrwalają informacje i promują aktywną interakcję z materiałem do nauki.

Przygotowaliśmy przewodnik krok po kroku, który pomoże ci zrozumieć i wdrożyć tę strategię uczenia się za pomocą Oprogramowanie do zarządzania projektami studenckimi ClickUp . Ta oparta na AI aplikacja do zarządzania nauką oferuje narzędzia i zasoby do zarządzania materiałami edukacyjnymi, podsumowywania i nie tylko.

Krok 1: Faza podglądu

Na tej scenie przeglądasz materiały do nauki i pobieżnie je czytasz. Próbujesz zorientować się, o co chodzi w materiale.

Powiedzmy, że uczysz się do egzaminu z historii na temat II wojny światowej.

W tej scenie zbierasz wszystkie materiały do nauki (podręczniki/notatki), czytasz tabelę zawartości, aby znaleźć kluczowe nagłówki i podtytuły związane z II wojną światową, przechodzisz do tych stron i znajdujesz wyróżnione wydarzenia, koncepcje, wizualizacje i osie czasu.

Ale różne materiały wymagają różnych podejść do podglądu. Oto kilka praktycznych przykładów skutecznego podglądu:

W przypadku książki: Zacznij od przedmowy lub wstępu, aby zrozumieć cel autora. Przejrzyj tabelę zawartości, nagłówki tematów, podtytuły i podsumowania rozdziałów. Zwróć uwagę na pogrubione lub kursywą terminy, wizualizacje i wykresy

Zacznij od przedmowy lub wstępu, aby zrozumieć cel autora. Przejrzyj tabelę zawartości, nagłówki tematów, podtytuły i podsumowania rozdziałów. Zwróć uwagę na pogrubione lub kursywą terminy, wizualizacje i wykresy W przypadku rozdziału lub artykułu: Przeczytaj nagłówki, podtytuły oraz pierwsze i ostatnie zdania sekcji. Zwróć uwagę na kolejność tematów i przejrzyj podsumowanie

Przeczytaj nagłówki, podtytuły oraz pierwsze i ostatnie zdania sekcji. Zwróć uwagę na kolejność tematów i przejrzyj podsumowanie W przypadku kursu: Zapoznaj się z sylabusem, wymaganymi materiałami, harmonogramem i metodami oceny. Przejrzyj narzędzia online lub zawartość wprowadzającą pod kątem struktury i oczekiwań

Zapoznaj się z sylabusem, wymaganymi materiałami, harmonogramem i metodami oceny. Przejrzyj narzędzia online lub zawartość wprowadzającą pod kątem struktury i oczekiwań W przypadku projektu: Zrozumienie celów i rezultatów poprzez zapoznanie się z briefem, osią czasu i zakresem. Zidentyfikuj role w zespole i przejrzyj podstawowe materiały i narzędzia

Pamiętaj, że jest to tylko faza wstępnego czytania, więc wystarczy 10-15-minutowy rzut oka na kluczowe materiały edukacyjne.

Scena Preview tworzy solidne podstawy dla sesji nauki i dostarcza jasnych wskazówek, jak podejść do nauki. Formularz ten stanowi podstawę do zanurzenia się w szczegółowym materiale ze skupieniem, zapewniając, że twoje wysiłki są idealnie dopasowane do wybranego materiału kursu.

Lista kontrolna ClickUp

Na przykład, Listy kontrolne ClickUp pozwala szybko zanotować ważne nagłówki i rozdziały, zamieniając je w przejrzystą listę do zrobienia. Podczas późniejszej pracy z materiałem, listy kontrolne zapewniają, że nic nie zostanie przeoczone.

Miej zakładki na swoich projektach i zapisuj notatki w ClickUp Checklists

Dokumenty ClickUp

Możesz nawet zagnieżdżać podobne tematy, tworzyć podlisty oraz przeciągać i upuszczać elementy listy w celu lepszej organizacji.

Zapisuj swoje przemyślenia i udostępniaj je za pomocą ClickUp Docs

Jeśli wolisz bardziej szczegółowe podejście do procesu podglądu, spróbuj użyć Dokumenty ClickUp aby nakreślić przejrzystą strukturę z dobrze zorganizowanymi nagłówkami i podtytułami.

Docs umożliwia także osadzanie zewnętrznych zasobów, takich jak wideo, artykuły lub pliki PDF, i gromadzenie wszystkich istotnych materiałów do nauki w jednym miejscu.

Wiele osób może edytować i współtworzyć dokument w czasie rzeczywistym, co pozwala na wspólne organizowanie zawartości, dodawanie notatek i tworzenie doskonałego grupowego doświadczenia edukacyjnego.

Krok 2: Faza pytań

W tej fazie musisz przekształcić nagłówki i kluczowe pojęcia w pytania otwarte. Można to zrobić na kilka sposobów:

Zacznij od przekształcenia nagłówków i podtytułów rozdziałów w pytania. Na przykład, jeśli nagłówek brzmi "Teoria ciemnej materii i ciemnej energii", twoje pytania mogą brzmieć: "Czym jest ciemna materia?", "Czym jest ciemna energia?" lub "W jaki sposób te dwa pojęcia są ze sobą powiązane?"

Nie musisz trzymać się nagłówków; jeśli w innych częściach podglądu pojawiają się podobne pytania, śmiało je notuj

Jeśli tekst zawiera pytania do nauki, możesz dodać je do listy

Pisz pytania w oparciu o swoją wcześniejszą wiedzę. Na przykład, jeśli nawet nie wiedziałeś, czy ciemna materia istnieje, po prostu zanotuj: "Czy ciemna materia istnieje? Skąd pochodzi i gdzie pozostaje?"

Przekształcając sekcję w proste, łatwe do przyswojenia pytania, aktywnie angażujesz się w zasób przed rozpoczęciem trzeciej fazy.

Ten rodzaj zaangażowania na wczesnym etapie procesu uczenia się pobudza ciekawy mózg do znalezienia odpowiedzi na palące pytania.

Pro Tip: Nie wahaj się powtarzać i powtarzać swoich pytań podczas ponownego czytania materiału. Jeśli natkniesz się na jakieś ważne punkty, na które twoje pierwotne pytania nie odpowiedziały, dodaj je.

Tablice ClickUp Tablice ClickUp doskonale nadają się do burzy mózgów i wizualnego organizowania pytań na platformie cyfrowej.

Swobodnie przechowuj wszystkie pytania, pomysły i szybkie notatki dzięki ClickUp Whiteboards

Używaj notatek samoprzylepnych do tworzenia list z ważnymi pytaniami, łączenia powiązanych tematów lub planowania obszarów badawczych.

przykład: II wojna światowa trwała sześć długich lat, a kilka wydarzeń było ze sobą powiązanych. Korzystając z Tablic, możesz łączyć te wydarzenia, tworzyć hierarchię lub przeciągać je i upuszczać, aby rysować połączenia, mapy drogowe lub cykle pracy.

💡 Pro Tip: W tej fazie można również korzystać z list kontrolnych ClickUp i innych narzędzi szablony list kontrolnych aby notować pytania. Po znalezieniu odpowiedzi można je po prostu zaznaczyć.

Krok 3: Faza czytania

W tej fazie celem jest przeprowadzenie dogłębnej, celowej sesji czytania. Tutaj rozumiesz koncepcje i znajdujesz odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w fazie pytań.

I zgadnij co? Wszystko, co robiłeś do tej pory, pomoże ci w tym. Ale w przeciwieństwie do normalnego czytania, przyjmiemy bardziej ustrukturyzowane i metodyczne podejście.

Oto jak:

Używaj nagłówków, podtytułów, specjalnych terminów, obrazków i podsumowań jako przewodnika po głównych ideach

Pamiętaj, że każdy akapit zawiera główną myśl i wsparcie. Szukaj ich i podkreślaj lub notuj główne myśli na marginesach

Naucz się szukać skupisk powiązanych słów i znajdować połączenia, zamiast czytać każde słowo z osobna

Używaj długopisu lub kursora, aby prowadzić cię przez czytanie. Trzymaj zakreślacz w ręku, aby podkreślać ważne skupiska słów

Po każdej sekcji zadaj sobie pytanie: "Czy to zrozumiałem? Czy uczę się tego, czego chciałem?" Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to świetnie sobie radzisz

**Dodanie kolorów do zrobienia tekstu może pomóc w znalezieniu ważnych informacji 70% szybciej i sprawi, że będzie o 39% bardziej zapamiętywalny.

Krok 4: Faza podsumowania

Scena ta nazywana jest również fazą samodzielnego powtarzania. Tutaj podsumowujesz to, co właśnie przeczytałeś, aby sprawdzić swoje zrozumienie i zapamiętanie materiału.

Jest to bardzo ważne; nie pomijaj tego. Wzmacnia to to, czego się nauczyłeś, jednocześnie podkreślając obszary, które mogą wymagać dalszego czytania.

Oto co należy zrobić:

Bez odwoływania się do książki, przypomnij sobie główne nagłówki i ich kluczowe idee, podsumowując to, co przeczytałeś w jednym lub dwóch zdaniach. Następnie szybko przejrzyj sekcję, aby wychwycić wszelkie ważne szczegóły, które mogłeś przeoczyć

Możesz mówić na głos podczas ustnej prezentacji i zapisywać wszystko, co recytujesz, aby zapamiętywanie było jeszcze bardziej skuteczne

Najlepszestrategie robienia notatek obejmują zapisywanie numerów stron ważnych pojęć lub pomocy wizualnych w celu odniesienia się do nich

Jeśli masz mało czasu, użyj ClickUp Brain do podsumowywania długich tematów lub złożonego żargonu w proste, zdefiniowane wnioski, zmniejszając przeciążenie poznawcze.

**Przeciążenie poznawcze to moment, w którym mózg staje się przytłoczony nowymi informacjami i zmniejsza efektywność uczenia się.

Oto jak to działa: wprowadzasz surowy tekst lub zawartość, a Brain zidentyfikuje kluczowe punkty, wyodrębni istotne informacje i przedstawi je w bardziej przyswajalnym formacie. To idealne rozwiązanie Streszczacz notatek AI .

Podsumuj wszystko natychmiast dzięki ClickUp Brain

Krok 5: Faza testowa

"Faza testowa" jest ostatnią sceną metody PQRST. Służy jako samoocena, aby ocenić zdobytą wiedzę i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Przetestuj się w ciągu 24 godzin od przeczytania materiału, aby go nie zapomnieć.

Zobaczmy, jak możesz to zrobić.

Zacznij od przypomnienia sobie jak najwięcej bez odwoływania się do książki lub pisemnych notatek. Jeśli masz trudności, przejrzyj pytania, które napisałeś, aby wyzwalacz swoją pamięć, ale unikaj sprawdzania odpowiedzi lub innych notatek, dopóki nie przetestujesz w pełni swojej pamięci

Teraz spróbuj odpowiedzieć na pytania bez odwoływania się do materiałów do nauki

Zanotuj pytania, na które uważasz, że nie odpowiedziałeś wystarczająco dobrze

Wróć do materiału i skup się na słabszych obszarach. Możesz przepisać notatki, aby je wzmocnić

Jeśli dobrze czujesz się z zawartością online, spróbuj zaangażować się w interaktywne quizy i fora dyskusyjne

**Korzystanie z urządzeń mnemotechnicznych lub pomocy pamięciowych, takich jak akronimy, rymowanki, piosenki lub obrazy - upraszczają i utrwalają trudne informacje. Na przykład "My Very Educated Mother Just Served Us Nachos" pomaga przypomnieć sobie kolejność planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz itd.

Szablon dla uczniów ClickUp

Pobierz ten szablon

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność, szablon Szablon dla studentów ClickUp jest dobrym punktem wyjścia.

Szablon ten ułatwia organizowanie zajęć i wykładów, kategoryzowanie przedmiotów i zarządzanie zadaniami za pomocą jasnych, możliwych do wykonania zadań. Połączenie go z metodą PQRST może zwiększyć efektywność nauki i utrzymać koncentrację.

Zacznij od listy nadchodzących tematów lub rozdziałów do przejrzenia, ustawiając scenę dla skoncentrowanej nauki. Sformułuj pytania przewodnie podczas podglądu i dodaj je jako zadania w ClickUp. Podczas czytania rób zorganizowane notatki w ClickUp, dzieląc je na podzadania dla określonych sekcji lub tematów. Podsumuj kluczowe punkty w komentarzach lub zadaniach podsumowujących, aby wzmocnić swoje zrozumienie.

Korzystanie z tego szablonu wraz z metodą PQRST tworzy ustrukturyzowany, bezstresowy plan nauki, który poprawia uczenie się i zapamiętywanie.

Pobierz ten szablon

Korzyści z używania ClickUp do zarządzania studiami

Przypomnienia ClickUp Przypomnienia ClickUp umożliwia ustawienie automatycznych powiadomień o ważnych kamieniach milowych, terminach i zadaniach. Przypomnienia zapewniają dostęp do:

Konfigurowalnych alertów do śledzenia zadań i terminów

Cyklicznych powiadomień o trwających sesjach nauki lub zadaniach

Przypomnienia na różnych urządzeniach, aby nigdy nie przegapić aktualizacji

Podpowiedzi oparte na lokalizacji, które aktywują się po dotarciu do miejsca nauki

Nie przegap żadnej sesji nauki dzięki przypomnieniom ClickUp

Widok kalendarza ClickUp

Następny, Widok kalendarza ClickUp oferuje zorganizowany sposób śledzenia i zarządzania sesjami nauki. Możesz zaplanować sesje, ustawić terminy i wyświetlić je w formacie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym - z poziomu jednego okna.

Bądź na bieżąco z harmonogramem czytania dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Synchronizacja z zewnętrznymi kalendarzami, takimi jak Google lub Outlook, pomaga studentom zintegrować wszystkie swoje zobowiązania w jednym miejscu, zapewniając, że sesje nauki są zgodne z innymi ważnymi wydarzeniami.

Jest to szczególna zaleta ClickUp: oferowanie większości narzędzi potrzebnych do organizacji projektów w jednym miejscu. Nie tylko pozwala na zarządzanie i przydzielanie zadań, ale także oferuje inne narzędzia w tym samym środowisku, takie jak Dokumenty, w których można robić notatki i sporządzać raporty, a także integrację z kalendarzem i e-mailami, wszystko w jednym miejscu

gustavo Seabra, profesor nadzwyczajny ds. badań naukowych

gustavo Seabra, profesor nadzwyczajny ds. badań naukowych

Metoda PQRST jest wysoce elastyczna. Oto kilka wskazówek, jak dostosować PQRST do różnych scenariuszy, wraz z przykładami:

Zrozumienie stylów uczenia się: Twój styl uczenia się (wizualny, słuchowy, kinestetyczny) określa twoje podejście. Dostosuj go do swoich potrzeb. Na przykład, jeśli jesteś wzrokowcem, użyj diagramów lub map myśli podczas scen Preview i Summarize, aby uporządkować kluczowe pomysły

Twój styl uczenia się (wizualny, słuchowy, kinestetyczny) określa twoje podejście. Dostosuj go do swoich potrzeb. Na przykład, jeśli jesteś wzrokowcem, użyj diagramów lub map myśli podczas scen Preview i Summarize, aby uporządkować kluczowe pomysły Skorzystaj z własnego osądu: Jeśli pewne tematy stanowią dla ciebie szczególne wyzwanie, poświęć więcej czasu na etapie czytania, aby w pełni je zrozumieć. Podejmij decyzję, kiedy i ile czasu poświęcić na każdą scenę

Jeśli pewne tematy stanowią dla ciebie szczególne wyzwanie, poświęć więcej czasu na etapie czytania, aby w pełni je zrozumieć. Podejmij decyzję, kiedy i ile czasu poświęcić na każdą scenę Dostosuj czas spędzony na każdym etapie: Jeśli jesteś osobą, która szybko przyswaja informacje, możesz przyspieszyć scenę podglądu i zadawania pytań. Podobnie, jeśli koncepcja wymaga głębszej eksploracji, wydłuż fazę czytania

Jeśli jesteś osobą, która szybko przyswaja informacje, możesz przyspieszyć scenę podglądu i zadawania pytań. Podobnie, jeśli koncepcja wymaga głębszej eksploracji, wydłuż fazę czytania Spersonalizuj scenę Podsumowania i Testu: Podczas sceny Podsumowania, dostosuj swoje notatki do preferowanego formatu - czy to wypunktowania, infografiki, czy cyfrowegoaplikacje do robienia notatek. W przypadku sceny testowej, stwórz quizy lub pytania praktyczne, które są zgodne z tym, w jaki sposób zazwyczaj zapamiętujesz informacje

Podczas sceny Podsumowania, dostosuj swoje notatki do preferowanego formatu - czy to wypunktowania, infografiki, czy cyfrowegoaplikacje do robienia notatek. W przypadku sceny testowej, stwórz quizy lub pytania praktyczne, które są zgodne z tym, w jaki sposób zazwyczaj zapamiętujesz informacje Uwzględnij autorefleksję i elastyczność: Zastanów się, które sceny są dla ciebie najbardziej korzystne i odpowiednio je dostosuj. Być może potrzebujesz więcej czasu na autotest lub refleksję podczas sceny podsumowania, aby wzmocnić to, czego się nauczyłeś

Przypadki użycia metody PQRST

Metoda PQRST to nie tylko narzędzie badawcze -Jest to wszechstronne podejście, które można dostosować do różnych scenariuszy uczenia się. Niezależnie od tego, czy przeglądasz podręczniki, przygotowujesz się do egzaminów, czy porządkujesz notatki z wykładów, ta metoda pomaga podzielić informacje na łatwe do wykonania kroki.

Przyjrzyjmy się, gdzie sprawdza się ona najlepiej. 📋

1. Studia akademickie

Jako student prawdopodobnie żonglujesz wieloma przedmiotami, zadaniami i terminami. Łatwo jest czuć się przytłoczonym ilością informacji, które trzeba przyswoić.

Jednak metoda nauki PQRST może pomóc podzielić wszystko na łatwe do opanowania, wydajne kroki. Oto jak możesz jej użyć:

Przegląd: Zanim jeszcze zagłębisz się w rozdział lub notatki z wykładów, najpierw przejrzyj materiał. Spójrz na nagłówki, podtytuły, pogrubione terminy i podsumowania. Na przykład, zanim przejdziesz do gęstego rozdziału z historii, rzuć okiem na główne tematy, takie jak "I wojna światowa", "Wielki Kryzys" lub "Traktat Wersalski"

Zanim jeszcze zagłębisz się w rozdział lub notatki z wykładów, najpierw przejrzyj materiał. Spójrz na nagłówki, podtytuły, pogrubione terminy i podsumowania. Na przykład, zanim przejdziesz do gęstego rozdziału z historii, rzuć okiem na główne tematy, takie jak "I wojna światowa", "Wielki Kryzys" lub "Traktat Wersalski" Pytania: Podczas przeglądania, zapisuj pytania, na które myślisz, że znajdziesz odpowiedź w tekście. "Jakie były przyczyny I wojny światowej?" "W jaki sposób traktat wersalski przyczynił się do zrobienia II wojny światowej?" Mając na uwadze konkretne pytania, już aktywujesz ciekawość

Podczas przeglądania, zapisuj pytania, na które myślisz, że znajdziesz odpowiedź w tekście. "Jakie były przyczyny I wojny światowej?" "W jaki sposób traktat wersalski przyczynił się do zrobienia II wojny światowej?" Mając na uwadze konkretne pytania, już aktywujesz ciekawość Czytaj: Teraz czytaj dogłębnie, pamiętaj o tych pytaniach i skup się na znalezieniu odpowiedzi. Podkreślaj kluczowe punkty lub rób notatki na marginesach. Załóżmy, że czytasz podręcznik do historii o Wielkiej Wojnie. Podczas czytania szukaj odpowiedzi na pytania, które wymyśliłeś

Teraz czytaj dogłębnie, pamiętaj o tych pytaniach i skup się na znalezieniu odpowiedzi. Podkreślaj kluczowe punkty lub rób notatki na marginesach. Załóżmy, że czytasz podręcznik do historii o Wielkiej Wojnie. Podczas czytania szukaj odpowiedzi na pytania, które wymyśliłeś Podsumuj: Po zakończeniu danej sekcji, spróbuj podsumować to, czego się nauczyłeś własnymi słowami i zrób wyraźne notatki z historii. Możesz powiedzieć: "Zabójstwo austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914 roku było bezpośrednią przyczyną I wojny światowej"

Po zakończeniu danej sekcji, spróbuj podsumować to, czego się nauczyłeś własnymi słowami i zrób wyraźne notatki z historii. Możesz powiedzieć: "Zabójstwo austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914 roku było bezpośrednią przyczyną I wojny światowej" Test: Na koniec sprawdź, czego właśnie się nauczyłeś. Nie polegaj tylko na pasywnym przeglądzie - zadawaj sobie pytania lub korzystaj z fiszek

2. Rozwój zawodowy

Załóżmy, że pracujesz w roli marketingowca i musisz nauczyć się korzystać z nowego narzędzia do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM).

Oto jak możesz zastosować PQRST:

Przegląd: Przed otwarciem przewodnika CRM, spójrz na tabelę zawartości lub menu główne narzędzia. Zidentyfikuj główne sekcje, takie jak Lead Management, Raportowanie i Automatyzacja. Da ci to podstawowe ramy tego, czego masz się nauczyć

Przed otwarciem przewodnika CRM, spójrz na tabelę zawartości lub menu główne narzędzia. Zidentyfikuj główne sekcje, takie jak Lead Management, Raportowanie i Automatyzacja. Da ci to podstawowe ramy tego, czego masz się nauczyć Pytanie: Stwórz listę pytań na podstawie podglądu. Na przykład: "Jak dodać nowy kontakt?" lub "Jak zrobić automatyzację kampanii e-mail?" Te pytania pomogą ci się skupić

Stwórz listę pytań na podstawie podglądu. Na przykład: "Jak dodać nowy kontakt?" lub "Jak zrobić automatyzację kampanii e-mail?" Te pytania pomogą ci się skupić Czytaj: Teraz przejrzyj samouczki lub dokumentację. Skup się na znalezieniu odpowiedzi na swoje pytania i rób notatki na temat kluczowych funkcji lub najlepszych praktyk

Teraz przejrzyj samouczki lub dokumentację. Skup się na znalezieniu odpowiedzi na swoje pytania i rób notatki na temat kluczowych funkcji lub najlepszych praktyk Podsumowanie: Po zakończeniu danej sekcji, podsumuj proces w prosty sposób. Na przykład, możesz napisać coś w stylu "Aby dodać kontakt, przejdź do zakładki "Kontakty", kliknij "Dodaj nowy" i wypełnij niezbędne pola"

Po zakończeniu danej sekcji, podsumuj proces w prosty sposób. Na przykład, możesz napisać coś w stylu "Aby dodać kontakt, przejdź do zakładki "Kontakty", kliknij "Dodaj nowy" i wypełnij niezbędne pola" Test: Wykorzystaj swoją nową wiedzę w praktyce. Spróbuj dodać kontakt lub ustawić kampanię testową. Im więcej ćwiczysz, tym więcej zapamiętujesz

3. Rozwój osobisty

Metoda PQRST działa równie dobrze w sferze osobistej i może pomóc ci osiągnąć celów rozwoju osobistego .

Możesz go wykorzystać do wszystkiego, od wybrania nowego hobby i nauki języka po zagłębianie się w książki o rozwoju osobistym. Pomoże ci to zachować to, czego się uczysz i zastosować to w codziennym życiu.

Powiedzmy, że uczysz się hiszpańskiego. Oto jak możesz zastosować PQRST:

Przegląd: Przejrzyj słownictwo lub plan lekcji na dany dzień. Na przykład, jeśli lekcja dotyczy jedzenia, przejrzyj listę słów takich jak manzana (jabłko), pan (chleb) i leche (mleko). Da ci to wyobrażenie o tym, czego będziesz się uczyć

Przejrzyj słownictwo lub plan lekcji na dany dzień. Na przykład, jeśli lekcja dotyczy jedzenia, przejrzyj listę słów takich jak manzana (jabłko), pan (chleb) i leche (mleko). Da ci to wyobrażenie o tym, czego będziesz się uczyć Zadawanie pytań: Zadawaj sobie pytania takie jak: "Jak poprawnie wymówić 'manzana'?" lub "Jak użyć 'pan' w zdaniu?"

Zadawaj sobie pytania takie jak: "Jak poprawnie wymówić 'manzana'?" lub "Jak użyć 'pan' w zdaniu?" Czytaj: Przeglądaj materiały do nauki i notuj zasady gramatyczne, słownictwo i przykłady. Podczas czytania skup się na znalezieniu odpowiedzi na swoje pytania

Przeglądaj materiały do nauki i notuj zasady gramatyczne, słownictwo i przykłady. Podczas czytania skup się na znalezieniu odpowiedzi na swoje pytania Podsumuj: Po zakończeniu nauki podsumuj to, czego się nauczyłeś. Na przykład: "W języku hiszpańskim słowo oznaczające jabłko to 'manzana', więc aby powiedzieć 'lubię jabłka', powiedziałbym 'Me gustan las manzanas'"

Po zakończeniu nauki podsumuj to, czego się nauczyłeś. Na przykład: "W języku hiszpańskim słowo oznaczające jabłko to 'manzana', więc aby powiedzieć 'lubię jabłka', powiedziałbym 'Me gustan las manzanas'" Test: Na koniec sprawdź się. Spróbuj porozmawiać z partnerem językowym lub przepytaj się ze słownictwa

Metoda PQRST jest dość skuteczna. Jest jednak kilka rzeczy, które można zrobić, aby uczynić ją jeszcze potężniejszą. Zobacz poniżej. 👀

🔹Ustaw wyczyszczone cele

Zanim przejdziesz do metody PQRST, zdefiniuj jasne cele nauki dla swojej sesji nauki:

Co dokładnie chcesz osiągnąć?

Czy musisz zapamiętać jakieś fakty?

Czy przygotowujesz się do testu?

Kiedy ustawisz konkretne cele, pokierujesz swoimi sesjami nauki w sposób, który sprawi, że metoda PQRST będzie bardziej skoncentrowana i skuteczna.

🔹Twórz przemyślane pytania

Zastanów się nad głównymi pojęciami lub terminami w materiale i przekształć je w pytania, które rzucają wyzwanie Twojemu zrozumieniu.

Na przykład, czytając o ludzkim układzie krążenia, dobrym pytaniem byłoby: "Jaką rolę odgrywa serce do zrobienia w krążeniu krwi?"

Tego rodzaju pytania zachęcają do krytycznego myślenia o zawartości, a nie tylko biernego jej przyswajania. Im bardziej szczegółowe pytania, tym większe prawdopodobieństwo, że zaangażujesz się w materiał.

🔹Podsumuj własnymi słowami

Zamiast po prostu ponownie czytać materiał lub podkreślać sekcje, poświęć chwilę, aby umieścić koncepcje w krótkim, spójnym podsumowaniu.

Kiedy wyjaśniasz sobie materiał w uproszczonej formie, zmuszasz swój mózg do dokładniejszego przetwarzania informacji.

🔹Używaj aktywnego zapamiętywania do testowania

Aktywne przywoływanie oznacza pobieranie informacji z pamięci bez zaglądania do notatek. To technika zapamiętywania polega na zapisywaniu wszystkiego, co pamiętasz na dany temat lub używaniu fiszek.

Na przykład, jeśli uczyłeś się o układzie krążenia, zamknij notatki i zapisz wszystko, co pamiętasz o tym, jak krew krąży w organizmie. Możesz nawet narysować obraz, aby przedstawić to wizualnie.

Pro Tip: Aby zwalczyć poważne deficyty pamięci, spróbuj użyć powtarzania w przestrzeniach połączonego z aktywnym przypominaniem. Technika ta polega na przeglądaniu informacji w coraz większych odstępach czasu, co wzmacnia długoterminowe zapamiętywanie.

🔹Przeglądaj i zastanawiaj się regularnie

Ostatecznie poświęć czas na przejrzenie i zastanowienie się nad tym, czego się nauczyłeś. Ten krok może obejmować przejrzenie podsumowań, notatek i ponowne sprawdzenie się.

Refleksja nad tym, jak dobrze zrozumiałeś materiał i gdzie możesz potrzebować dalszych wyjaśnień, zapewnia, że materiał pozostaje świeży w pamięci. Na przykład, po zakończeniu rozdziału, wróć do niego dzień później i ponownie sprawdź sobie kluczowe pojęcia, aby zobaczyć, czy utkwiły ci one w pamięci.

Pro Tip: Pamiętaj, aby przestrzenie pomiędzy sesjami powtórek były zrównoważone. Nie chcesz zrobić tego tak szybko, że nie ma możliwości zapomnienia czegokolwiek, ani tak późno, że zapomnisz wszystko.

Najczęstsze błędy, których należy unikać w PQRST

Oto kilka typowych błędów, których należy unikać podczas korzystania z metody PQRST:

Pomijanie fazy podglądu

Może się to wydawać stratą czasu, ale przegląd materiału jest niezbędny, ponieważ daje przegląd tego, czego można się spodziewać.

Jeśli od razu przejdziesz do czytania bez znajomości struktury lub głównych tematów, prawdopodobnie przegapisz ważne połączenia i kontekst.

Bierne czytanie

Samo przeczytanie materiału nie gwarantuje, że zapamiętasz informacje. Musisz być aktywnie zaangażowany podczas fazy "czytania".

Oznacza to zwracanie uwagi na materiał podczas odpowiadania na sformułowane pytania. Aktywnie przeglądaj rozdział, koncentrując się na odpowiadaniu na konkretne pytania. Nie pozwól, aby tekst po prostu cię zalał - aktywnie przetwarzaj informacje.

Nie sprawdzaj się dokładnie

Częstym błędem w metodzie PQRST jest niewystarczające testowanie siebie, co może poważnie ograniczyć zrozumienie i zapamiętanie materiału. Kiedy skończysz czytać i podsumowywać, nie przeglądaj notatek i nie zakładaj, że wszystko zrozumiałeś.

Testowanie to jedyny sposób na sprawdzenie, czy naprawdę przyswoiłeś sobie informacje.

Niezależnie od tego, czy chodzi o fiszki, pytania praktyczne, czy nawet nauczanie materiału kogoś innego, upewnij się, że dokładnie przetestowałeś swoją wiedzę.

Ucz się i zapamiętuj lepiej z PQRST i ClickUp

Metoda PQRST usprawnia naukę poprzez promocję aktywnego zaangażowania w materiał, poprawę zapamiętywania i wspieranie krytycznego myślenia. Niezależnie od tego, czy uczysz się wizualnie, czy wolisz samodzielne testowanie, metoda PQRST pomaga podzielić złożone koncepcje na łatwe do opanowania kroki.

Aby usprawnić sesje nauki i pozostać zorganizowanym, spróbuj użyć ClickUp do zarządzania zadaniami, ustawienia przypomnień i śledzenia postępów na każdym scena procesu uczenia się. Zarejestruj się za Free już dziś!