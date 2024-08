Jak korzystać z metody dzielenia na części w celu poprawy pamięci?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób niektórzy ludzie bez trudu zapamiętują wszystko, od list zakupów po skomplikowane teorie?

Jest mało prawdopodobne, że wszyscy oni są obdarzeni upragnioną pamięcią ejdetyczną; być może działa tu metoda chunking.

Technika ta, zakorzeniona w psychologii poznawczej, pomaga naszym mózgom przetwarzać i przechowywać informacje w bardziej efektywny sposób. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do prezentacji, czy próbujesz śledzić codzienne listy rzeczy do zrobienia opanowanie chunkingu zmniejszy obciążenie poznawcze, poprawi efektywność uczenia się i pomoże w szybszym zapamiętywaniu.

Dowiedzmy się więcej o metodzie chunkingu.

Czym jest metoda chunkingu?

Metoda chunkingu to technika zapamiętywania, która polega na dzieleniu dużych fragmentów informacji na kawałki wielkości kęsa. Fragmenty te można tworzyć w oparciu o podobieństwa, osobiste skojarzenia lub wskazówki wizualne

Nasza pamięć robocza lub krótkotrwała może przetwarzać około cztery fragmenty informacji za jednym razem. Kiedy mózg otrzymuje nowe dane wejściowe, może sobie z nimi poradzić na dwa sposoby. Jednym z nich jest nadpisanie istniejących danych, aby zrobić miejsce na nowe. Drugą opcją jest przeniesienie znaczących fragmentów z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, z której można je później przywołać bez większego wysiłku umysłowego.

Próbując zachować daną informację, chcemy przenieść ją do pamięci długotrwałej. I to jest coś, w czym chunking może ci pomóc.

Świetnie sprawdza się w przypadku uczniów, którzy muszą codziennie uczyć się i zapamiętywać większe fragmenty informacji. Dorośli mają mniejszą potrzebę zapamiętywania, ale nadal istnieje kilka kluczowych rzeczy, które wszyscy musimy zapamiętać - ważne numery telefonów, numery kart, twarze i imiona ludzi, ważne procesy pracy i hasła, by wymienić tylko kilka.

Jeśli nie jesteś studentem, być może nie będziesz musiał zdawać testu sprawdzającego twoje umiejętności zapamiętywania. Jednak dobra pamięć ułatwia życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe.

Historia metody Chunking

Psycholog poznawczy George A. Miller wprowadził koncepcję chunkingu w swoim artykule pt The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information [Magiczna liczba siedem, plus lub minus dwa: pewne ograniczenia naszej zdolności przetwarzania informacji] ' opublikowany w 1956 roku.

Miller zaproponował, że ludzki mózg może pomieścić tylko ograniczoną liczbę elementów w pamięci roboczej jednocześnie (około 7 ± 2 elementy). Jednak grupując poszczególne elementy w większe, znaczące jednostki lub "kawałki", ludzie zapamiętują i skutecznie przetwarzają bardziej złożone informacje.

Badania Millera zapewniły podstawy do rozwoju psychologii poznawczej, zwłaszcza w zrozumieniu, w jaki sposób jednostki mentalnie organizują i przetwarzają informacje.

Neal F. Johnson powtórzył coś podobnego w swoim artykule "Rola łączenia i organizacji w procesie przypominania" (1970). Mówił o czterech kluczowych pojęciach związanych z organizacją pamięci: fragment, kod pamięci, dekodowanie i ponowne kodowanie

Fragmenty to sekwencje zachowań zgrupowane razem, często występujące w określonych wzorcach. Mogą to być zestawy informacji przechowywane w tym samym kodzie pamięci. Rekodowanie obejmuje uczenie się kodu dla fragmentu, a dekodowanie przekłada kod na użyteczne informacje

Sposób organizacji elementów wpływa na ich relacje asocjacyjne - elementy w tym samym fragmencie mają silne skojarzenia, podczas gdy te z różnych fragmentów wykazują słabsze lub żadne możliwe do przeniesienia skojarzenia.

Obecnie metoda chunkingu jest ważna w naszych systemach edukacyjnych i codziennym rozwiązywaniu problemów. Teraz dowiedzmy się, jak możesz wykorzystać to podejście, aby zaskoczyć wszystkich swoją zdolnością zapamiętywania.

Jak korzystać z metody chunkingu

Zrozummy, w jaki sposób można praktykować metodę chunking w codziennym życiu:

Priorytetyzuj ważne informacje

Ludzki mózg przetwarza tysiące informacji każdego dnia. Ale nie wszystkie z nich zasługują na upragniony status pozostawania w naszej pamięci długotrwałej. Dlatego pierwszym krokiem jest znalezienie kluczowych informacji, które chcesz zachować

Możesz użyć matrycy priorytetów, aby priorytetyzacji informacji przydają się, gdy nie można znaleźć powiązań lub podobieństw między krokami.

Powiedzmy, że uczysz się pisać skuteczne e-maile. Jest zbyt wiele wskazówek do zapamiętania, więc można je skrócić do CLEAR.

C (Concise): Maile powinny być krótkie i na temat

L (Logical): Zachowaj logiczny przepływ od początku do końca

E (Angażujący): Pisz w sposób, który wzbudza zainteresowanie czytelnika

A (Actionable): Upewnij się, że Twój e-mail zawiera wezwania do działania lub kolejne kroki

R (Respectful): Zachowaj pełen szacunku ton i unikaj podżegającego języka

Możesz stworzyć podobne akronimy lub mnemotechniki dla różnych procesów w swoim przepływie pracy W ten sposób zapamiętywanie złożonych kroków będzie dziecinnie proste!

Używaj map myśli

Zapamiętanie dużego bloku tekstu może być wyzwaniem, ale jeśli stworzysz wizualną reprezentację, dłużej zachowasz informacje.

Załóżmy, że jesteś nowy w zarządzaniu biznesem i próbujesz zapamiętać różne części biznesplanu. Najpierw podziel podstawową koncepcję na kilka części/sekcji i podsekcji. Następnie utwórz mapę myśli, taką jak ta, aby zwizualizować koncepcję:

przez ClickUp Gdy zrozumiesz podstawy, możesz dodać więcej gałęzi (główny temat/pojęcie) lub gałązek (podtematy) do mapy myśli i uwzględnić inne ważne szczegóły.

Jednym z najbardziej popularnych metod robienia notatek ta metoda działa cuda, gdy uczysz się czegoś nowego lub burzy mózgów.

Ćwicz, ćwicz, ćwicz!

Im więcej ćwiczysz, tym bardziej będziesz biegły w tworzeniu skojarzeń, identyfikowaniu podobieństw i zrozumieniu, jak działa dzielenie na części. Dzięki codziennej praktyce możesz przenosić złożone informacje z pamięci roboczej do pamięci długotrwałej i przywoływać je tak naturalnie, jak recytujesz alfabet.

Sugerowana lektura: The Time Chunking Method autorstwa Damona Zahariadesa

Metoda Millera koncentruje się na tym, w jaki sposób przetwarzamy i odzyskujemy informacje. Autor i przedsiębiorca Damon Zahariades zapożyczył ideę chunkingu i zastosował ją w dziedzinie zarządzania czasem w swojej książce The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).

przez Amazon

To świetne źródło informacji, jeśli zawsze czujesz, że goni cię czas. Oto kilka kluczowych wniosków z książki, które pomogą ci być bardziej produktywnym i efektywniej wykorzystywać swój czas:

Przed zapoznaniem się z Metodą Podziału Czasu, autor sugeruje wyjaśnienie swoich celów . Kiedy twoje cele są krystalicznie jasne, możesz skutecznie zorganizować swój harmonogram i przydzielić fragmenty czasu na określone zadania

. Kiedy twoje cele są krystalicznie jasne, możesz skutecznie zorganizować swój harmonogram i przydzielić fragmenty czasu na określone zadania Zaleca on użycie Cel SMART aby zdefiniować swoje cele . Zanotuj kroki, które musisz podjąć i stwórz mapę drogową do osiągnięcia tych celów

Cel SMART . Zanotuj kroki, które musisz podjąć i stwórz mapę drogową do osiągnięcia tych celów Po ustaleniu celów, nadszedł czas, aby podzielić je na zadania te niezbędne do osiągnięcia celu. Zadania te powinny mieć pierwszeństwo w danym przedziale czasowym. Nadaj priorytet tym, które są wrażliwe na czas lub mają znaczący wpływ na ogólny sukces

Nie wszystkie zadania mają taką samą wagę. Dzięki zajmowaniu się najważniejszymi zadaniami w pierwszej kolejności , możesz szybko zbliżyć się do osiągnięcia swoich celów

, możesz szybko zbliżyć się do osiągnięcia swoich celów Skonstruuj przedziały czasowe poprzez zaplanowanie dedykowanych bloków czasu dla każdego zadania (podobnie jak w przypadku techniki Pomodoro). Dostosuj czas trwania każdej części w oparciu o ważność i złożoność zadania.

(podobnie jak w przypadku techniki Pomodoro). Dostosuj czas trwania każdej części w oparciu o ważność i złożoność zadania. Wprowadź przerwy do swojego harmonogramu. Regularne przerwy - około 10-15 minut co godzinę - mogą zwiększyć produktywność i zapobiec wypaleniu, utrzymując umysł świeży i skoncentrowany przez cały dzień

Zastosuj te strategie i przejmij kontrolę nad swoim czasem!

Popularne zastosowania metody dzielenia na części

Od osobistych list rzeczy do zrobienia po obowiązki zawodowe, organizowanie informacji w kawałki pomaga zachować koncentrację, szybko przypominać sobie rzeczy i zwiększać produktywność.

Wiele technik pamięciowych opiera się na zasadach chunkingu. **Techniki takie jak metoda loci (pałac pamięci) polegają na umieszczaniu informacji w znanych miejscach, zasadniczo tworząc fragmenty powiązanych pomysłów

Aktorzy zapamiętujący kwestie mogą stosować podobne podejście, grupując sceny lub dialogi.

Sportowcy mogą dzielić swoje rutyny lub plany gry na mniejsze, łatwiejsze do opanowania etapy. Pałkarz bejsbolowy może wizualizować zwijanie miotacza, typy boisk i zamach jako odrębne fazy.

Mówcy często dzielą swoje przemówienia na kluczowe punkty i wspierające je argumenty. Pozwala im to skupić się na skutecznym wygłaszaniu każdej części przemówienia bez konieczności uczenia się na pamięć obszernego skryptu.

Choć może nie słyszymy bezpośrednio, by mówili o "chunkingu", to można bezpiecznie założyć, że wiele osób odnoszących sukcesy stosuje podobne strategie w celu skutecznego organizowania i zapamiętywania informacji.

Oto, jak Ty również możesz zastosować proces dzielenia na części w rzeczywistych scenariuszach:

Zapamiętywanie liczb: Zamiast zapamiętywać długą sekwencję liczb, podziel ją na trzy lub cztery części. Na przykład zapamiętywanie π (pi) jako 3,141 / 592 / 653 / 589. Ta sztuczka działa w przypadku numerów telefonów, numerów kont bankowych, numerów kart kredytowych i haseł numerycznych

Zamiast zapamiętywać długą sekwencję liczb, podziel ją na trzy lub cztery części. Na przykład zapamiętywanie π (pi) jako 3,141 / 592 / 653 / 589. Ta sztuczka działa w przypadku numerów telefonów, numerów kont bankowych, numerów kart kredytowych i haseł numerycznych Zapamiętywanie list : Załóżmy, że jesteś na zakupach spożywczych i chcesz kupić jabłka, truskawki, czekoladki, orzechy nerkowca, pomidory, fasolę, brokuły, jajka i kurczaka. Podziel tę długą listę na owoce (jabłka, truskawki), warzywa (pomidory, fasola, brokuły), przekąski (czekoladki, orzechy nerkowca) i białka (jajka i kurczak)

: Załóżmy, że jesteś na zakupach spożywczych i chcesz kupić jabłka, truskawki, czekoladki, orzechy nerkowca, pomidory, fasolę, brokuły, jajka i kurczaka. Podziel tę długą listę na owoce (jabłka, truskawki), warzywa (pomidory, fasola, brokuły), przekąski (czekoladki, orzechy nerkowca) i białka (jajka i kurczak) Przywoływanie agend spotkań: Omawianie wszystkiego naraz podczas spotkania może przytłoczyć twój zespół i możesz przegapić wspomnienie o ważnych punktach. Aby tego uniknąć, podziel agendę spotkania na sekcje lub części, aby zachować porządek od samego początku. Na przykład, jeśli jest to kwartalne spotkanie przeglądowe, podziel spotkanie na uwagi wstępne, aktualizacje projektów, raporty finansowe i plany na przyszłość

Podział na części można wykorzystać do wielu innych zadań, takich jak rozpoznawanie ludzi po ich twarzach lub imionach, zapamiętywanie dat urodzin, przypominanie sobie odniesień do książek/filmów, a lista jest długa!

Get, Set, Chunk! Wskazówki, jak wdrożyć metodę chunkingu w rutynę nauki z ClickUp

Wdrożenie metody chunkingu staje się o wiele łatwiejsze, gdy masz przy sobie kompleksowe narzędzie, takie jak ClickUp. Możesz myśleć o ClickUp jako o narzędziu do zarządzania projektami, ale sprawdza się ono równie dobrze jako pomoc naukowa dla studentów i profesjonalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób można zastosować metodę dzielenia na części, aby wzbogacić swoje doświadczenie edukacyjne i poprawić pamięć:

1. Dzielenie koncepcji na mniejsze części

Weź dowolną koncepcję lub temat, którego chcesz się nauczyć i podziel go na małe, łatwe do opanowania fragmenty. Ten krok pomaga zrozumieć różne aspekty tematu jeden po drugim, utrzymuje porządek i pozwala zagłębić się w szczegóły bez poczucia przytłoczenia.

Użyj Hierarchia projektów ClickUp aby dodać strukturę do rutyny uczenia się. Pomaga ona podzielić szerszy temat na kilka sekcji, podsekcji i nie tylko.

Przyjrzyjmy się, jak można wykorzystać tę funkcję:

Utwórz obszar roboczy na ClickUp poświęcony tematowi, którego chcesz się nauczyć

Podziel obszar roboczy na wiele przestrzeni

Podziel Przestrzenie na Listy (zawierające poszczególne Zadania i Podzadania)

Pogrupuj podobne zadania/listy w foldery

Zorganizuj swoją pracę/lekcje w uporządkowaną strukturę dzięki ClickUp Hierarchy

Załóżmy, że omawianym tematem jest marketing cyfrowy. Tworzysz obszar roboczy dla marketingu cyfrowego i dzielisz go na przestrzenie takie jak SEO, Content Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing i Digital PR, by wymienić tylko kilka z nich.

Teraz, jeśli chcesz skupić się na SEO, możesz podzielić tę przestrzeń na listy, takie jak Off-Page SEO i On-Page SEO. Lista Off-Page SEO może być dalej podzielona na Link Building, Local SEO, Social Media Optimization i Reputation Management.

Optymalizacja mediów społecznościowych i zarządzanie reputacją mają pewne podobieństwa, więc można je pogrupować w folder, aby zachować spójność i usprawnić naukę.

Dodaj materiały do nauki w ramach każdego z nich Zadanie ClickUp i możesz szybko uzyskać właściwe informacje we właściwym czasie.

2. Zidentyfikuj, co jest najważniejsze

Jest tylko tyle rzeczy, które możesz zrobić na raz. Aby zrozumieć, które tematy/zadania powinieneś podjąć w pierwszej kolejności, a których unikać konkurujących ze sobą priorytetów należy uporządkować je według priorytetów.

Można użyć Priorytety zadań ClickUp dla tego kroku. Umożliwia ona sortowanie zadań według czterech rodzajów priorytetów: Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie, dzięki czemu możesz szybko zidentyfikować, które z nich wymagają natychmiastowej uwagi, a które możesz potraktować ulgowo. Ta kategoryzacja jest podobna do dzielenia pomysłów na mniejsze jednostki w metodzie chunkingu.

Bądź na bieżąco z tym, co ważne, dzięki Priorytetom Zadań ClickUp

Relacje w ClickUp pozwalają łączyć ze sobą powiązane zadania, pomysły i koncepcje. Na przykład, gdy ukończenie jednego tematu pomaga lepiej zrozumieć inny, można je ze sobą połączyć.

Połącz podobne zadania w ClickUp, aby pomóc w ich kojarzeniu i szybszym przywoływaniu

Chcesz pójść o krok dalej z grupowaniem? Wybierz opcję Grupuj według menu i zdecyduj, jak chcesz zorganizować swoje zadania. Funkcja ta, dostępna w widoku listy, tablicy, osi czasu, tabeli i obciążenia pracą, umożliwia grupowanie zadań według priorytetu, statusu, daty wykonania i nie tylko. Tak więc, jeśli chcesz zobaczyć wszystkie swoje priorytety za jednym razem, wiesz co robić!

Grupuj zadania według priorytetu, statusu lub daty wykonania

3. Połącz punkty za pomocą map myśli

Jeśli chodzi o zapamiętywanie, wizualizacje przemawiają głośniej niż słowa. Podczas dzielenia tematu na części, dodanie elementów wizualnych pomaga szybciej uchwycić informacje i lepiej je zapamiętać.

W tym miejscu Mapy myśli ClickUp wchodzą do gry. Umożliwiają one wizualizację zadań, tematów i pomysłów za pomocą łatwego do zrozumienia diagramu. Dzięki tej funkcji możesz:

Dodawać, edytować lub usuwać elementy, aby stworzyć w pełni konfigurowalną mapę myśli

Używać kolorów odpowiadających listom i zadaniom w celu zapewnienia płynnej organizacji

Tworzyć dowolne mapy myśli w trybie pustym i dodawać kreatywności do procesu uczenia się

Organizuj informacje wizualnie za pomocą ClickUp Mind Maps

Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twoja mapa myśli wygląda na zbyt zagraconą po intensywnej sesji burzy mózgów, użyj opcji Re-Layout, aby uporządkować jej strukturę. Funkcja ta automatycznie dostosowuje elementy, aby zachować oryginalną hierarchię i priorytety, które zostały początkowo ustawione.

Przywróć oryginalną strukturę mapy myśli za pomocą funkcji ponownego układu w ClickUp

Przeczytaj również: Jak korzystać z metody mapowania notatek

4. Zachowaj kartę kluczowych punktów

Metodę chunkingu można również zastosować do strategii robienia notatek czy to wykłady akademickie, czy korporacyjne standupy. Chunking pomaga organizować i strukturyzować notatki w sposób, który podkreśla kluczowe koncepcje i relacje między nimi.

Musisz pracować mądrze, gdy masz wiele zasobów do nauki, ale zbyt mało czasu. Zamiast przeglądać stronę za stroną, użyj ClickUp Brain aby wyodrębnić najważniejsze informacje z materiałów.

Jako drugi pilot AI, ClickUp Brain odciąża Twój harmonogram; oto jak to zrobić:

Podsumuj notatki z ClickUp Tasks i ClickUp Docs

Uzyskaj transkrypcje głosowe i wideo dla audiowizualnych materiałów edukacyjnych

edytować kontekstowo i sprawdzać pisownię w ciągu kilku sekund

Tłumaczenie tekstów na język lokalny (Brain obsługuje obecnie francuski, hiszpański, brazylijski portugalski, niemiecki i włoski)

Dzięki temu narzędziu AI możesz mieć pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze, a wszystkie ważne informacje są na wyciągnięcie ręki.

Błyskawicznie edytuj, poprawiaj, sprawdzaj pisownię i podsumowuj notatki za pomocą ClickUp Brain

Chunking Your Way to a Powerful Memory

Od edukacji po miejsce pracy i nie tylko, metoda chunkingu ułatwia przetwarzanie, zachowywanie i wyszukiwanie informacji. Bez względu na to, jak złożony jest temat, chunking tworzy dla niego bezpieczne miejsce w pamięci długotrwałej i można go natychmiast przywołać, gdy tylko jest to potrzebne.

Ta metoda jest klejnotem w świecie, w którym słowo "pamięć" przypomina nam raczej pamięć telefonu niż ludzki mózg. Utrzymuje mózg w aktywności, poprawia zdolności poznawcze i sprawia, że stajesz się mądrzejszą wersją siebie.

Wypróbuj chunking z ClickUp - może to zmienić Twój sposób uczenia się na lepsze!

Zarejestruj się w ClickUp

już dziś!